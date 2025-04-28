10 bezplatných jednoduchých šablon obchodních smluv a dohod

V obchodním světě nestačí sliby na malíčku nebo slovo dané někomu – každá dohoda musí být podložena smlouvou. ?
Právně závazná smlouva stanoví veškeré oficiální závazky vymahatelné zákonem a definuje očekávání všech zúčastněných stran, aby se předešlo nedorozuměním.
Přesně formulovaná smlouva předchází konfliktům a snižuje riziko problémů s dodržováním předpisů pro všechny zúčastněné strany. Naopak slabá smlouva nebo smlouva o poskytování služeb vás může stát hodně peněz – mluvíme zde o vyčerpávajících soudních řízeních, právních poplatcích, pokutách za porušení smlouvy a ztrátě reputace.
Vzhledem k vysokým sázkám, zejména u drahých obchodních smluv, může být vypracování smluv velmi stresující. Pokud hledáte bezproblémový způsob, jak vytvořit neprůstřelné právní obchodní smlouvy, potřebujete vhodné šablony smluv.
Podívejme se, jak by měly vypadat, a prozkoumejme 10 nejlepších možností dostupných na trhu!
Co je to šablona obchodní smlouvy?
Jako právně závazná dohoda musí být smlouva sepsána určitým způsobem, aby byla platná. Musíte použít formální právní fráze a žargon, které odpovídají transakci, platebním podmínkám, smluvní dohodě a celkové právní dohodě pro všechny zúčastněné strany, což je pro laika složité.
K tomu slouží šablony obchodních smluv – tyto nástroje vám pomohou sepsat komplexní smlouvy, aniž byste museli mít právní znalosti. ?⚖️
Šablona zjednodušuje vypracování smlouvy tím, že vám poskytuje standardizovaný rámec, se kterým můžete pracovat. Obsahuje standardní formulace schválené v daném odvětví, tzv. boilerplate clauses, které odpovídají předmětu smlouvy nebo partnerské dohody.
Mějte na paměti, že šablony obchodních smluv nejsou univerzální a závisí na konkrétní zemi nebo odvětví. Některé se hodí pro jakoukoli obchodní transakci zahrnující vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. Jiné, jako například smlouva s nezávislým dodavatelem nebo nájemní smlouva, však stanovují podmínky pro konkrétní situaci, například nákup nemovitosti nebo popis pracovní pozice zaměstnance.
Podle srovnávací studie společnosti World Commerce & Contracting (dříve IACCM) je více než polovina uzavřených smluv založena na nesprávné šabloně, což může vést k problémům s dodržováním předpisů. Proto je použití správné šablony tak důležité!
Co dělá dobrý vzor smlouvy?
Ať už potřebujete standardní strukturu smlouvy pro opakující se obchody a transakce nebo něco specifického pro danou situaci, kvalitní šablona partnerské smlouvy by měla mít určité vlastnosti.
Obecně hledejte vzory smluv, které obsahují:
- Relevantní části: Šablona by měla mít konvenční strukturu, aby byla smlouva logicky uspořádána. Ujistěte se, že obsahuje: Vhodné standardní klauzule Bloky pro klíčové oblasti, jako jsou podpisy a pečetě Definované části týkající se odškodnění, které poskytují ochranu před potenciálními spory
- Vhodné standardní doložky
- Bloky pro klíčové oblasti, jako jsou podpisy a razítka
- Definované oddíly o odškodnění, které nabízejí ochranu před potenciálními spory.
- Přizpůsobitelnost: Měli byste být schopni snadno přizpůsobit předdefinované klauzule dané transakci nebo službě. Šablona musí být opakovaně použitelná a škálovatelná.
- Nástroje pro spolupráci: Šablona by měla umožňovat úpravy v reálném čase s partnery, zaměstnanci a dodavateli, aby byly uspokojeny potřeby všech zúčastněných stran.
- Sledovatelnost: Měla by vám umožnit sledovat změny ve smlouvě. U často aktualizovaných smluv by šablona měla urychlit proces revize a schvalování.
- Vysoká použitelnost: Osoba bez právního vzdělání by měla být schopna dokument používat od samého začátku. Šablony smluv vyšší kvality obsahují vestavěné průvodce, které uživateli pomáhají.
10 bezplatných vzorů smluv k použití
Sestavili jsme seznam 10 vzorů smluv pro různé případy použití, včetně obecných obchodních smluv, nájemních smluv a pracovních smluv. Naše výběrová kritéria zahrnovala faktory jako celková funkčnost, jazykové konzistence a snadnost použití.
1. Vzorová šablona obchodní smlouvy ClickUp
Hledáte univerzální, jednoduchou šablonu smlouvy nebo poskytovatele služeb, která usnadní dohody mezi kupujícím a prodávajícím? Šablona vzorové obchodní smlouvy ClickUp je vaším ideálním výchozím bodem!
Tato šablona vhodná pro začátečníky je 100% škálovatelná, takže ji mohou malé i velké podniky použít k přípravě konkrétních, komplexních smluv. Umožňuje vám sepsat obchodní smlouvy v roli prodávajícího nebo kupujícího pomocí devíti standardních sekcí:
- Nadpis
- Nabízené služby
- Protiplnění a poplatky
- Zrušení
- Rozhodné právo a právní poplatky
- Nabízené záruky
- Oddělitelnost
- Zřeknutí se práv a dodatky
- Úplná dohoda
Standardní doložky jsou zde vypracovány do dokonalosti – stačí pouze doplnit konkrétní údaje, jako jsou podrobnosti o straně A a straně B, nabízené služby a záruky, vzájemné povinnosti a předpokládané termíny dokončení. Aby nedocházelo k nejasnostem, části, které musíte vyplnit, jsou zvýrazněny v závorkách.
Jakmile vyplníte všechny části, přejděte na stránku Potvrzení – zde zúčastněné strany připojí své podpisy, čímž přijímají smluvní podmínky. ?️
Pokud potřebujete také výchozí bod pro to, jak by měla vypadat vaše faktura, podívejte se na naši šablonu faktury pro obchodní služby.
Stejně jako všechny šablony ClickUp i tato umožňuje týmovou spolupráci – můžete vytvářet a spravovat úkoly, navrhovat smlouvy v reálném čase se svými spolupracovníky a sledovat provedené změny.
2. Šablona smlouvy o nabídce ClickUp
Při získávání nového klienta v konkurenčním prostředí chcete pokrýt všechny aspekty a ukázat, že vaše společnost je tou správnou volbou. Důvěřujte šabloně smlouvy ClickUp Bid, která vám pomůže vytvořit vítězné nabídky! ✌️
S touto šablonou získáte plnou podporu pro psaní poutavých nabídek. Začněte tím, že do dokumentu přidáte informace o stranách. Poté uveďte různé podrobnosti projektu, jako jsou náklady na pracovní sílu, platební údaje, materiály nebo nájemní smlouvy na vybavení, abyste objektivně prezentovali své silné stránky.
Výchozí rámec zajišťuje, že čtenář může prohlédnout si klíčové prvky nabídky – takto vypadá struktura:
- Účel
- Poskytované služby
- Ceny
- Časová osa
- Projektový plán a platební schéma
- Struktura rozdělení práce
- Důležité termíny
- Obchodní podmínky
Tyto pečlivě navržené sekce usnadňují srovnání konkurenčních nabídek. Můžete přidat podsekce, abyste návrh dále upřesnili.
Upravte vzorový text šablony tak, aby odpovídal vaší nabídce. Přidejte grafy, obrázky, tabulky a diagramy, abyste objasnili pracovní plán.
U dlouhodobých projektů doporučujeme sdílet šablonu se svými kolegy během schůzek před a po podání nabídky, abyste mohli znovu zkontrolovat ziskovost navrhovaných služeb.
3. ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
Smlouvy mohou být podepsané a opatřené pečetí, ale jsou neměnné? Ne tak docela, pokud mají dodatky. ?️
Dodatek je právní dokument připojený k existující smlouvě za účelem úpravy některých částí nebo vložení nových. Příprava právně závazného dokumentu může být noční můrou, protože existuje reálné riziko vzniku nechtěných nesrovnalostí nebo mezer.
Využijte přílohu ke smlouvě ClickUp – navrženou tak, aby vám pomohla upravit stávající smlouvu, aniž by ji narušila!
Šablonu použijte k provedení změn v souladu s původní smlouvou. Dokument vás provede vyplněním příslušných částí, jako je název a datum smlouvy, úpravy nebo doplňky a datum účinnosti.
Budete moci kopírovat původní smlouvu z hlediska:
- Jazyk
- Formátování
- Téma a styl písma
Pokud úpravy dokončujete elektronicky, nahrajte fotografii svého digitálního podpisu a máte hotovo.
Aby byly všechny informace centralizované a vaše evidence bezchybná, propojte finální smlouvu s ClickUp Docs nebo ji přidejte do svých CRM workflow.
4. Šablona smlouvy o cateringových službách ClickUp
Provozování cateringové firmy je samo o sobě dost stresující, ale vypracovávání velmi podrobných smluv s klienty může být ještě frustrující.
Naštěstí to tak být nemusí, díky šabloně smlouvy o cateringových službách ClickUp!
Tato bezplatná šablona smlouvy vám umožní podrobně popsat vaše cateringové služby a stanovit odpovědnost v oblastech, jako jsou náklady a pobídky, dodávky a limity personálu. Definuje parametry očekávání klientů, takže v právně závazném dokumentu není prostor pro nedorozumění.
Šablona obsahuje předem připravené sekce, které lze použít jak pro smlouvy o interním, tak i externím cateringu. Přizpůsobte si možnosti jako Koordinace místa konání, Menu a Specifikace akce, abyste vysvětlili, jakým způsobem bude váš tým poskytovat služby. Máte možnost připojit podrobné menu (v jakémkoli formátu souboru) v Příloze A: Cateringové menu. ?
Smlouvy o stravovacích službách mohou často přinášet nepředvídané okolnosti, které vedou ke sporům. S ohledem na to můžete přidat standardizované klauzule týkající se dodržování zdravotních předpisů, právní příslušnosti, omezení a nápravných opatření, zrušení a pojištění.
Pokud spravujete více klientů a máte hodně práce (slovní hříčka zamýšlena), sdílejte šablonu se svými zaměstnanci, abyste jim mohli delegovat úkoly související s vypracováním smluv nebo správou služeb.
Vyhledejte právní poradenství ohledně konkrétních zákonů a omezení, ale můžete použít bezplatné vzory smluv, jako je tento, abyste získali náskok!
Podívejte se na tyto šablony afinitních diagramů!
5. Šablona smlouvy o úklidu ClickUp
To, že provozujete úklidovou firmu, ještě neznamená, že chcete uklízet nepořádek způsobený špatně sepsanými smlouvami. ?
Šablona smlouvy o úklidových službách ClickUp je přesně to, co potřebujete, abyste minimalizovali riziko nedorozumění mezi vámi a vašimi klienty a udrželi si bezvadnou pověst!
Šablona je rozdělena do jasně vymezených částí, které pokrývají všechny aspekty vašich služeb – včetně toho, co budete dělat, kdy, kde a jak často. Můžete také přidat podrobnosti o povolení k vstupu do prostor a o mlčenlivosti, pokud se vaše povinnosti rozšiřují na oblasti s omezeným vstupem.
Zatímco úklid je náročná práce, použití šablony je relativně snadné – stačí vyplnit označené oblasti a během chvilky máte připravenou profesionálně vypadající smlouvu k podpisu!
Vzhledem k tomu, že úklidové firmy obvykle pracují s více kategoriemi klientů a požadavky, můžete šablonu duplikovat a vytvořit tak hotové rámce pro různé typy služeb. To vám ušetří čas při přípravě smluv, zlepší interní procesy a pomůže vám udržet si zákazníky v dlouhodobém horizontu.
6. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Smlouvy o projektovém řízení (PM) se liší od běžných smluv o poskytování služeb. Definují vztah mezi klientem a projektovým manažerem a vzhledem k volnému rozsahu služeb mohou i malé opomenutí vést k nákladným právním sporům.
Proto potřebujete šablonu smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp, která vám pomůže pokrýt obecné zásady dohody o projektovém managementu, jako je zastupování a vzájemné porozumění, a chránit tak vaše zájmy.
Ať už poskytujete nebo outsourcujete služby projektového managementu – například jako nezávislý dodavatel – šablona může být užitečná pro obě strany. Je obzvláště užitečná pro startupy, které si nemohou dovolit plně zaměstnaného právního poradce, který by dohlížel na činnosti projektového managementu.
Tato šablona obsahuje požadované právní formulace pro smlouvu, ale její jazyk je srozumitelný. Získáte také integrovaného průvodce, který vám pomůže s procesem vypracování smlouvy.
Pokud si například nejste jisti, co přidat do sekce Vystavování faktur, šablona vám ukáže, jaké fakturační a sankční prvky je třeba specifikovat, stejně jako konkrétní platební údaje v obchodní smlouvě.
Šablonu přizpůsobte dalším platebním specifikacím, jako jsou:
- Odhadovaný rozpočet projektu
- Hodinové, týdenní nebo měsíční sazby
- Náhrady za zkušební dobu
7. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Pracovní smlouva funguje jako encyklopedie informací o pracovní pozici, což z ní činí zdroj pravdy v potenciálních sporech v oblasti pracovního práva. Jedná se však o složitý dokument a jeho vypracování není žádná procházka růžovým sadem.
Důvěřujte šabloně pracovní smlouvy ClickUp, která vám pomůže vypracovat právně bezchybnou pracovní smlouvu a obchodní dohodu. ✅
Šablona pokrývá všechny podstatné složky, od mzdového systému a politiky přesčasů až po očekávané chování v kanceláři, aby vyhovovala různým rolím. Podmínky jsou rozděleny do tří hlavních částí:
- Obecná politika zaměstnanosti: Definování pravidel pro přijímání a ukončování pracovního poměru
- Obecné zásady pro pracoviště: Pokrývají oblasti jako dochvilnost a odměňování.
- Interní politiky: Vyjasnění postoje společnosti k chování na pracovišti, ochraně soukromí a užívání návykových látek
Tyto sekce mohou mít tolik podsekcí, kolik chcete, aby zohledňovaly konkrétní práva a povinnosti zaměstnance. Odstranění nepotřebné klauzule nebude mít vliv na strukturu šablony.
8. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp
Potřebujete pomoc s porozuměním složitostem komerční nájemní smlouvy? Použijte šablonu komerční nájemní smlouvy ClickUp, abyste ochránili zájmy všech zúčastněných stran.
Tato šablona pomáhá vymezit rozhodující ustanovení mezi nájemcem/pachtýřem a pronajímatelem/pachtýřem pro různé scénáře komerčního pronájmu, jako například:
- Pronájem maloobchodních, kancelářských nebo parkovacích prostor
- Pořízení nového vybavení
- Uzavření smlouvy o nájmu s následným odkupem nemovitosti nebo průmyslového pozemku – podrobnosti o platbách
Šablona pokrývá vše od účelu pronájmu prostor až po povinnosti nájemce. Upravte zvýrazněné části a definujte oblasti jako kauce, platební podmínky, pravidla pro podnájem, ustanovení o prodloužení a povinnosti týkající se pojištění.
Šablonu můžete propojit s interní dokumentací, aby byly údaje o nájmu centralizované a sledovatelné pro všechny.
Pokud spravujete rozsáhlé portfolio nájemních smluv, použijte šablonu k rozdělení pracovní zátěže.
Řekněme, že chcete pronajmout sklad a jeho správu delegovat na podřízeného. V takovém případě můžete přejít k šabloně a přidat administrativní úkoly, jako je placení daní z nemovitostí nebo příprava dokumentů pro prodloužení smlouvy, pro vašeho vedoucího skladu.
9. Šablona nezávislé smlouvy ve formátu Word od Template.net
Pokud hledáte základní šablonu obchodní smlouvy pro Microsoft Word, zvažte šablonu Word Independent Contract Template od Template.net.
Na této jednoduché smlouvě o partnerství oceníte zejména její uživatelské přívětivost. Obsahuje úvodní stránku, na kterou můžete vložit logo své společnosti a přidat zúčastněné strany, data a další úvodní informace.
Hlavní část šablony obsahuje šest základních částí:
- Strany
- Podmínky úhrady a platby
- Ujednání, prohlášení a záruky
- Obecná ustanovení
- Rozhodné právo
- Podpisy
Přidávejte nebo odstraňujte text a upravujte fonty, abyste vytvořili smlouvu, která odpovídá preferencím vaší značky. Tato šablona je k dispozici také ve formátu Google Docs, což do jisté míry usnadňuje spolupráci.
Někteří uživatelé mohou považovat univerzální strukturu šablony za nudnou, ale právě to je její přednost. Umožňuje vám ji přizpůsobit jakékoli smlouvě, kterou v daném okamžiku potřebujete, i když možná budete muset sami přidat vlastní standardní klauzule. ?
10. Šablona smlouvy s dodavatelem pro Google Docs od Signaturely
Došly vám kancelářské potřeby? Nebo nefunguje WiFi? Je čas obrátit se na dodavatele. ☎️
Během své existence spravuje průměrná společnost stovky seznamů dodavatelů, aby zajistila stálé dodávky zboží a služeb nezbytných pro svůj provoz. Namísto plýtvání zdroji na vypracování každého dokumentu se obraťte na šablonu smlouvy s dodavatelem Google Docs od Signaturely.
Šablona definuje specifika výměny a nastiňuje očekávání v oblasti platebních podmínek, termínů a plnění smlouvy o poskytování služeb. Nezbytné části jsou předvyplněné – stačí je zkontrolovat a do prázdných polí doplnit příslušné informace.
Stejně jako u každé standardní šablony získáte části týkající se odškodnění pro případné scénáře, jako jsou zrušení na poslední chvíli a nepříznivé povětrnostní podmínky. ?
Díky univerzální struktuře šablony ji můžete použít pro různé služby, od najímání organizátorů akcí až po zahradnické firmy.
Šablona je vhodná i pro osobní účely. Pokud například plánujete svatbu, můžete ji použít k vypracování individuálních smluv pro květinářství nebo cukrárnu.
Staňte se profesionálem v sestavování smluv díky bezplatným vzorům smluv!
Přiznejme si to – vypracovávání smluv není zrovna nejzajímavější práce. Je to nudné a repetitivní, ale přesto nepostradatelná součást podnikání. ?
Ušetřete si námahu s psaním smluv od nuly díky šikovným šablonám smluv z našeho seznamu. Všechny jsou přizpůsobitelné a při správném použití mohou výrazně snížit riziko manuálních chyb!