11 šablon obchodních smluv a vzorů smluv (+ ke stažení)

Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je, každá společnost (bohužel) musí vyřizovat papírování. Často se jedná o hromady smluv a dohod s dodavateli a partnery, se kterými spolupracujete.
Naštěstí není důvod, abyste každou smlouvu psali ručně. Místo toho se můžete jednoduše spolehnout na předem připravené šablony obchodních smluv, které za vás udělají většinu práce.
Abychom vám pomohli, vytvořili jsme tento seznam 11 nejlepších šablon obchodních smluv. Tyto šablony vám ušetří čas a námahu, protože vám poskytnou jednoduché, předem připravené smlouvy, které jsou základem většiny obchodních transakcí.
Díky tomu se váš tým bude moci více soustředit na to, co přispívá k úspěchu vaší společnosti, a méně na nezbytné právní smlouvy, které jsou součástí budování moderního podnikání.
Co je to šablona obchodní smlouvy?
Šablona obchodní smlouvy je specializovaná šablona, která pomáhá společnostem jakékoli velikosti snadno sepsat smlouvy pro jednu z jejich mnoha obchodních transakcí. Tyto šablony mohou pokrývat širokou škálu smluv, včetně smluv o poskytování služeb, ukončení smluv a smluv o partnerství.
Šablony obchodních smluv jsou obzvláště užitečné pro společnosti, které nemají vlastní odborníky, kteří by věděli, kde vůbec začít při sepisování smluv. Šablona vám nejen ušetří čas, ale také zajistí, že nezapomenete na standardní klauzuli, která by vás v dlouhodobém horizontu mohla stát peníze.
Co dělá šablonu obchodní smlouvy dobrou?
Při výběru šablony obchodní smlouvy je důležité se ujistit, že je důkladná a pokrývá všechny vaše potřeby. Nechcete přece udělat chyby nebo opomenutí, kterých byste později litovali.
Chcete také, aby vaše obchodní smlouvy byly srozumitelné pro všechny zúčastněné strany. Jednoduchý jazyk a logické uspořádání usnadňují lidem pochopení toho, za co jsou zodpovědní. Pokud se ujistíte, že vaše smlouvy jsou srozumitelné, snížíte pravděpodobnost vzniku nedorozumění v budoucnu.
A konečně, dobrý vzor obchodní smlouvy by měl vypadat profesionálně a být dobře zpracovaný. Měl by být přizpůsobitelný a snadno upravitelný podle vašich podmínek, aby odpovídal vaší konkrétní značce.
Vaše obchodní smlouvy musí vypadat dobře, protože tyto smlouvy jsou vaší vizitkou a reprezentují vše, co děláte. Proto chcete, aby všechny smlouvy o poskytování služeb, které vaše společnost vytváří a podepisuje, měly stejnou kvalitu jako vaše produkty nebo služby.
11 šablon obchodních smluv pro zrychlení organizačních operací
Abychom vám ušetřili práci s prohledáváním tisíců šablon, sestavili jsme seznam 11 šablon obchodních smluv v ClickUp, které vám výrazně usnadní život. Od správy smluv a pracovních smluv až po pracovní smlouvy – zde najdete vše pro každou prosperující firmu.
1. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Vyzkoušejte hladký způsob, jak sepsat a spravovat všechny své obchodní smlouvy pomocí šablony obchodní smlouvy ClickUp. Nejste si jisti, kde začít s právními smlouvami? Tato komplexní šablona vás provede celým procesem a zajistí, že pokryjete všechny důležité detaily, od smluv o poskytování služeb až po ukončení smluv a partnerské smlouvy.
Díky přizpůsobitelnému rozložení můžete šablonu snadno přizpůsobit tak, aby ladila s vaší značkou, a zároveň zachovat profesionální vzhled a dojem. Tato šablona obchodní smlouvy, která je pro vaše pohodlí umístěna přímo v ClickUp Docs, je komplexním řešením pro vypracování bezchybných, jasných a důkladných obchodních smluv. Objevte jednodušší a chytřejší způsob, jak spravovat své obchodní smlouvy ještě dnes.
2. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Ať už jste malá firma prodávající nejnovější widgety nebo velká společnost s nejmodernějšími službami, pokaždé, když prodáváte jiné společnosti, budete potřebovat šablony obchodních smluv.
Šablona obchodní smlouvy ClickUp byla navržena tak, aby bylo psaní těchto smluv co nejjednodušší. Tato šablona obsahuje všechny nejběžnější části, takže můžete snadno nastínit smlouvu o poskytování služeb a rozvrhnout relevantní rozsah projektu.
Do tohoto dokumentu můžete zahrnout nabízené služby, ceny, storno podmínky, záruky a další související záležitosti. Stačí jen vyplnit prázdná místa a šablona je vaše.
Snadnější to už být nemůže.
Nenechte se zdržovat přípravou smlouvy a neprodlužujte tak svůj poslední prodej. Využijte tuto šablonu ještě dnes a připravte se na oslavu posledního úspěchu vaší společnosti.
3. Šablona smlouvy o partnerství 50/50 v ClickUp
Partnerské smlouvy jsou často opomíjeny, ale nikdy by neměly být podceňovány. Klíčem k úspěchu je ochrana vaší firmy i vás samotných před budoucími spory prostřednictvím stanovení podmínek partnerství.
Šablona smlouvy o partnerství ClickUp 50/50 vám pomůže sepsat smlouvu, která přesně toto splňuje. Tato šablona pokrývá témata jako:
- Co se stane, když jedna ze stran chce od smlouvy odstoupit?
- Jak bude fungovat arbitráž mezi partnery?
- Co se stane, pokud dojde k porušení některého z podmínek?
Naše šablona partnerské smlouvy je již předem připravená. Pokud tedy potřebujete okamžitě sepsat standardní partnerskou smlouvu s poměrem 50/50, většina práce je již za vás hotová. Navíc, pokud ji chcete trochu přizpůsobit, je to skvělý výchozí bod a příklad, ze kterého můžete vycházet při sepisování vlastní smlouvy.
Pokud si vše připravíte předem, ušetříte si potenciální bolesti hlavy v budoucnu, takže se ještě dnes pusťte do vytváření dobře promyšlené partnerské smlouvy.
4. Šablona právní smlouvy o provozu společnosti ClickUp 50/50 LLC
Provozní smlouva společnosti s ručením omezeným (LLC) 50/50 je dohoda o společném provozování firmy mezi dvěma nebo více stranami. Tento typ smlouvy definuje všechny aspekty obchodního vztahu, včetně rozdělení zisků a ztrát, vašich práv vyplývajících ze smlouvy a mnoho dalšího.
Cílem šablony provozní smlouvy 50/50 LLC od ClickUp je co nejvíce zjednodušit vypracování těchto dokumentů. Pomocí této šablony byste měli být schopni rychle vypracovat smlouvu, která popisuje obchodní procesy, stejně jako vaše povinnosti a práva jakožto zúčastněné strany.
Tato šablona je velmi vhodná pro začátečníky, takže se nemusíte bát, i když jste v sepisování smluv LLC nováčky. Je již předvyplněna sekcemi o příspěvcích, odpovědnostech vedení a o tom, co se stane, když jeden z partnerů odejde do důchodu nebo chce odkoupit podíl druhého partnera.
Pokud si tato pravidla nastavíte předem, bude to pro všechny účastníky vašeho společného podniku mnohem snazší, pokud nastane něco neočekávaného. Zajistěte tedy, aby vaše provozní smlouva LLC byla co nejpodrobnější a nejkomplexnější, abyste se v budoucnu nemuseli obávat žádných problémů.
Začněte realizovat své nové partnerství 50/50 LLC pomocí níže uvedené šablony.
5. Šablona pro správu smluv ClickUp
Správa smluv je v každém podnikání velkým problémem. Proto existují celé odvětví zaměřené na vývoj softwaru pro správu podnikání, který dokáže organizovat všechna data potřebná pro fungování firmy.
Smlouvy a dokumenty jsou pro podnikání nezbytné. Proč?
Díky nim bude váš tým přesně vědět, co má dělat a jak by měly být poskytovány a dodávány vaše služby nebo produkty. Pokud jsou však vaše písemné smlouvy roztříštěny do nesčetných souborů a databází, může to rychle vést k nepřehledné situaci, která vám brání dosáhnout nejnaléhavějších obchodních cílů.
Nedávný průzkum totiž ukázal, že lidé stráví v průměru 45 minut hledáním konkrétní smlouvy v databázích své společnosti. To je 45 minut, které by mohli strávit mnohem lépe téměř jakoukoli jinou činností.
Naštěstí vám šablona pro správu smluv ClickUp pomůže vše zorganizovat na jednom místě. Tato šablona vám v podstatě umožňuje vytvořit skutečný hlavní seznam všech smluv a dohod společnosti. Takto můžete rychle a snadno najít všechny své smlouvy pouhými několika kliknutími.
Hlavní seznam si také můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Můžete například definovat každý dokument podle typu, takže pokud potřebujete najít určitou projektovou chartu, bude to mnohem snazší.
Díky této organizaci budete mít smlouvy připravené za zlomek času, který vám to dříve zabralo. Začněte tedy ještě dnes s touto šablonou a nenechte si ujít žádnou smlouvu.
6. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Vytvoření bezpečného a otevřeného prostoru pro práci a spolupráci týmů je pro každou organizaci zásadní. To však často vyžaduje dohodu, která stanoví, jak by skupiny měly spolupracovat, jaké je jejich preferované pracovní prostředí a co od sebe navzájem očekávají.
Šablona pracovní smlouvy ClickUp usnadňuje vytváření tohoto druhu smluv tím, že poskytuje tabuli, na které mohou týmy navrhovat své vlastní pracovní podmínky. Tímto způsobem se všichni mohou shodnout na tom, jak chtějí spolupracovat.
Například Sammy možná nerad dostává ráno zprávy. Nebo Dora možná dává přednost kontaktu prostřednictvím e-mailu namísto textové zprávy. Tyto preference je třeba znát a respektovat, aby se z každého člena týmu dostalo maximum.
Navíc si můžete šablonu tabule přizpůsobit podle svých představ. Můžete například přidat sekci návrhů, aby všichni mohli sdílet své nápady a přispívat k úspěchu vašich obchodních operací.
Díky tomu mohou členové týmu přidat své nápady, jak optimalizovat vaše nástroje BPM, což vám v dlouhodobém horizontu může přinést výhody. Začněte tedy ještě dnes používat tuto šablonu tabule a připravte se na to, že vaše úroveň spolupráce a další obchodní metriky raketově vzrostou.
7. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Každý musí někde začít; pro nové zaměstnance je to obvykle dokument o zaměstnanecké smlouvě. Možná to není nijak vzrušující záležitost, ale ve skutečnosti je to nesmírně důležité pro správný start pracovního vztahu.
Mít solidní pracovní smlouvu je pro každého nového zaměstnance zásadní. Funguje jako právní dokument, který stanoví práva a povinnosti zaměstnance, stejně jako povinnosti společnosti vůči němu výměnou za jeho služby a odborné znalosti.
Šablona pracovní smlouvy ClickUp usnadňuje vytvoření tohoto písemného dokumentu tím, že vám poskytuje předem připravenou šablonu, která již obsahuje nezbytné údaje, jako jsou informace o ukončení pracovního poměru, mzdě a benefitech. Obsahuje také části, ve kterých můžete nastínit očekávání, kulturní hodnoty a vše, co dělá vaši společnost výjimečným místem pro práci.
Podívejte se na níže uvedenou šablonu a zajistěte, aby o vaše nové zaměstnance bylo postaráno od prvního dne.
8. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Je vždy vzrušující, když se vám podaří prodat nový produkt. Ale ústní dohoda a pevný digitální stisk ruky ještě nutně neznamenají, že „mise byla splněna“. Abyste obchod skutečně uzavřeli, potřebujete solidní smlouvu o poskytování služeb.
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp vám pomůže vytvořit profesionální a komplexní smlouvu o poskytování služeb během několika minut. Tato špičková šablona obsahuje vše, co potřebujete k sepsání závazné smlouvy, jako jsou platební údaje (pro transparentní platební podmínky) a vlastnictví vytvořených prací.
Zahrnuje také další běžné oblasti, jako jsou záruky a odpovědnost, takže se můžete vyhnout potenciálním sporům ještě předtím, než vůbec vzniknou.
Navíc je můžete libovolně přizpůsobovat. Pokud tedy potřebujete do své smlouvy o poskytování služeb zahrnout něco konkrétního, tato šablona vám poskytne skvělý příklad, jak to správně udělat.
9. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Ne všechny práce a odborné znalosti lze zajistit interně. Když potřebujete trochu pomoci zvenčí, freelancerové nebo konzultanti mohou být přesně tím, co potřebujete.
V těchto případech je klíčové vytvořit konzultační smlouvu a návrh projektu, pokud chcete zajistit, aby všichni byli na stejné vlně. Šablona konzultační smlouvy ClickUp usnadňuje vypracování právní smlouvy, která stanoví, jak budou konzultanti placeni, kdo je vlastníkem vytvořeného duševního vlastnictví a jaké služby budou poskytovat.
Je také snadné přidat vše, co potřebujete pro vaši konkrétní smlouvu. Například jsou zde místa, kde můžete uvést otázky týkající se odškodnění, rozsahu práce a toho, zda bude vyžadována dohoda o mlčenlivosti.
Zajistěte, aby byli vy i váš konzultant chráněni po celou dobu trvání projektu. Při najímání konzultanta neriskujte – zajistěte si vše před zahájením spolupráce pomocí smlouvy o konzultačních službách ClickUp.
Bonus: Software pro sledování času konzultantů!
10. Šablona obchodní nájemní smlouvy ClickUp
Pronájem nemovitosti pro vaše podnikání může být vzrušujícím a výnosným podnikem – pokud to uděláte správně.
Proto je tak důležité mít solidní nájemní smlouvu. Budete chtít zajistit, aby všechny podmínky nájmu byly písemně, aby obě strany přesně věděly, za co jsou zodpovědné.
Šablona obchodní nájemní smlouvy ClickUp vám poskytuje komplexní dokument pro správu jakéhokoli druhu komerčního pronájmu. Obsahuje sekce jako nájemné, kauce a pojištění, takže se nemusíte bát, že něco vynecháte.
Neodkládejte své plány na rozšíření jen kvůli vyřizování leasingových formalit. Využijte naši šablonu obchodní leasingové smlouvy a začněte rozšiřovat své podnikání.
11. Šablona smlouvy o ukončení smlouvy ClickUp
Je to škoda, ale někdy i ty nejslibnější partnerství nefungují. V takových případech se nemusíte trápit. Místo toho použijte šablonu smlouvy o ukončení, aby se toto partnerství stalo skutečně minulostí.
Díky šabloně výpovědní smlouvy ClickUp můžete rychle a snadno sepsat dopis, kterým ukončíte téměř jakoukoli smlouvu. Navíc je již z větší části hotová – stačí jen doplnit podrobnosti, jako je datum ukončení a důvody, proč jste se rozhodli partnerství ukončit.
Díky tomu budete vědět, že smlouva je oficiálně ukončena a nemusíte se obávat žádných přetrvávajících závazků nebo nedorozumění s vaším bývalým partnerem.
Neztrácejte čas partnerstvím, které vám nevyhovuje – sepište výpověď, připojte elektronický podpis a věnujte se lepším věcem.
Jedno místo pro všechny vaše potřeby v oblasti obchodních smluv
Ať už potřebujete sepsat jakoukoli smlouvu, máme pro vás připravenou šablonu ClickUp, která vám pomůže. Díky našim předem připraveným a přizpůsobitelným šablonám dokumentů pro smlouvy budete moci rychle vytvořit právní smlouvy, které ochrání jak vaši firmu, tak všechny zúčastněné partnery.
Nečekejte – zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte sepisovat všechny smlouvy a dohody, které vaše firma potřebuje k úspěchu.