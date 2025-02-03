10 nejlepších marketingových nástrojů pro realitní makléře v roce 2025

Vzhledem k tomu, že 97 % kupujících při hledání domu využívá internet, jsou dny, kdy se k uzavření obchodu spoléhalo na dny otevřených dveří a nápadné cedule na zahradě, dávno pryč. Naštěstí nemusíte být guru digitálního marketingu, abyste drželi krok s těmito novými trendy. ?
Díky inovativnímu softwaru pro marketing nemovitostí můžete snadno koordinovat a optimalizovat všechny své marketingové aktivity. Tyto platformy dokážou zázraky, pokud jde o zvýšení viditelnosti vašich nabídek, přilákání kvalifikovaných potenciálních zákazníků a nakonec uzavření lukrativních obchodů.
Představíme vám 10 nejlepších marketingových nástrojů pro realitní kanceláře v roce 2024, které jsme pečlivě vybrali na základě jejich reputace, rozmanitosti funkcí, pozitivních uživatelských recenzí a schopnosti řešit obecné i specifické potřeby realitních agentů a marketérů.
Co byste měli hledat v softwaru pro marketing nemovitostí?
Zde jsou klíčové vlastnosti, které je třeba zvážit při výběru perfektních marketingových nástrojů pro realitní kanceláře:
- Snadné použití: Nástroje pro marketing v oblasti nemovitostí by měly mít intuitivní navigaci a uživatelsky přívětivé rozhraní, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení a přijetí.
- Rozmanitost funkcí a možností přizpůsobení: Měly by usnadňovat správu nabídek, generování potenciálních zákazníků, e-mailový marketing, správu sociálních médií a vytváření virtuálních prohlídek. Nástroje by také měly být snadno přizpůsobitelné, aby odrážely identitu vaší značky a cílové publikum.
- Integrační možnosti: Nástroj by měl být integrovatelný s těmi, které již používáte, jako jsou CRM systémy a nástroje digitálního marketingu, například platformy pro marketing na sociálních médiích a software pro e-mailový marketing.
- Funkce analytiky a reportingu: Měla by vám umožnit efektivně sledovat návštěvnost webových stránek a měřit výkonnost vaší marketingové strategie a kampaní v oblasti nemovitostí.
- Ceny a škálovatelnost: Neměly by existovat žádné skryté náklady ani dodatečné poplatky. Ceny by měly být transparentní a škálovatelné, aby vyhovovaly vašim měnícím se potřebám.
- Podpora a školení: Společnost, která stojí za nástrojem pro marketing nemovitostí, by měla mít pohotovou a specializovanou zákaznickou podporu, která vyřeší vaše dotazy nebo technické problémy.
10 nejlepších marketingových nástrojů pro realitní kanceláře
Některé marketingové nástroje pro realitní kanceláře vám mohou pomoci spravovat a organizovat informace o klientech, sledovat potenciální zákazníky a automatizovat komunikaci napříč celou platformou. Jiné marketingové nástroje jdou ještě dál a pomáhají realitním agentům propagovat nabídky nemovitostí a vytvářet poutavé webové stránky, zajímavé profily na sociálních sítích nebo působivé virtuální prohlídky nemovitostí.
Ať už se rozhodnete pro kterýkoli z nich, nástroje, které vám představíme níže, vám pomohou zvýšit prodej a získat náskok před konkurencí.
1. ClickUp
Pokud jste součástí marketingového týmu v oblasti nemovitostí, máte se na co těšit. ClickUp nabízí různé funkce, které jsou ideální pro plánování, spolupráci, realizaci a sledování výkonu vašich kampaní a projektů – zejména pro realitní společnosti!
Další fantastická funkce, kterou marketingoví specialisté naprosto milují: šablony ClickUp, které realitním agentům poskytují náskok při jakémkoli projektu, na kterém pracují, a šetří jim tak drahocenný čas. ⏳
Šablona ClickUp Real Estate Marketing je šitá na míru realitním týmům, které chtějí výrazně zvýšit online viditelnost svých nabídek. Můžete snadno vybrat perfektní marketingové plány a kanály, nastavit pokyny pro značku a dokonce vytvořit spolehlivý marketingový kalendář, abyste měli přehled o všech svých realitních obchodních aktivitách.
Bonus: Software pro marketingový kalendář!
Nejprve přidejte nemovitost, kterou chcete propagovat, do šablony. Každý záznam bude mít samostatný úkol, ke kterému můžete přidat fotografie a soubory pro snazší identifikaci.
Získáte také přehled o všech svých propagovaných nabídkách! Šablona obsahuje četné možnosti zobrazení, které nabízejí různé perspektivy a pohledy, jako byste měli své marketingové velitelské centrum přímo na dosah ruky:
- Zobrazení seznamu kampaní: Seskupuje nabídky podle stavu jejich propagačního obsahu (například: K provedení, Probíhá, Vyžaduje schválení, Vyžaduje revizi, Schváleno)
- Zobrazení ClickUp Board: Kanbanová tabule zobrazující nabídky jako karty a organizující je podle fáze strategie jejich souvisejícího obsahu (nápad, psaní obsahu, design, revize, publikování, hodnocení).
- Zobrazení plánu: Zobrazuje plán zveřejňování vašich propagačních obsahů v měsíčním kalendáři. Seznamům je přiřazena různá barva v závislosti na typu příspěvku, kterým jsou propagovány (blog, sociální média, e-mailový zpravodaj ).
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 přizpůsobitelných šablon
- 15+ zobrazení
- Vlastní pole a tagy
- K dispozici na webu a v mobilních zařízeních
- Sledování času a pokročilé reportování
- Integrace s více než 1 000 oblíbenými nástroji a platformami, jako jsou Slack, Calendly, Dropbox a Google Drive
- Funkce pro vytváření map, které umožňují umisťovat značky na seznam nemovitostí
- Připomenutí a oznámení
Omezení ClickUp
- Příležitostné chyby a závady způsobené častými aktualizacemi
- Mobilní aplikace není tak plně funkční jako webová aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Pipedrive
Pipedrive je oblíbený software pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který je ideální pro menší prodejní firmy, které chtějí vylepšit své procesy a zajistit si více obchodů.
Jednou z klíčových předností Pipedrive je centralizace zákaznických dat do jedné přístupné platformy. Pomáhá vám sledovat potenciální zákazníky v prodejním trychtýři, vizualizovat celý prodejní proces a snadno komunikovat se zákazníky v každé fázi prodejního procesu.
Pokud jde o marketing v oblasti nemovitostí, Pipedrive může být neocenitelným nástrojem pro organizaci potenciálních zákazníků, bez ohledu na to, zda jsou generováni z vaší webové stránky a sociálních médií, nebo prostřednictvím tradičnějších kanálů, jako jsou doporučení a registrace na dny otevřených dveří.
Jakmile do svého systému přidáte potenciálního zákazníka a přiřadíte mu realitního makléře, Pipedrive vám umožní sledovat jeho postup prostřednictvím přizpůsobitelných fází prodejního trychtýře až do toho magického okamžiku, kdy uzavřete obchod.
Platforma také umožňuje hladkou spolupráci mezi členy týmu nebo realitními makléři, kteří si mohou navzájem přidělovat úkoly, sdílet dokumenty a komunikovat přímo v rámci platformy.
A konečně, analytické funkce Pipedrive vám umožňují sledovat klíčové metriky, jako jsou konverzní poměry a hodnoty obchodů. Tyto cenné informace mohou být vaší nejsilnější zbraní při dolaďování marketingových přístupů a odhalování potenciálních oblastí pro zlepšení vašeho realitního podnikání.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Správa potenciálních zákazníků a obchodů
- Sledování aktivity klientů
- Integrace e-mailu
- Automatizace pracovních postupů
- Analýzy a zprávy
- Různé integrace se stávajícími technologiemi
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti brandingu
- Strmější křivka učení pro uživatele s malými zkušenostmi s CRM
- Hlášené problémy s zákaznickou podporou
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Pipedrive
Podívejte se na našeho průvodce alternativami Pipedrive!
3. Movavi
Movavi je známý svými nástroji pro úpravu videa a fotografií, nahrávání obrazovky a konverzi multimédií. Klíčovým prodejním argumentem všech aplikací Movavi je jejich uživatelská přívětivost a intuitivní rozhraní, díky čemuž jsou přístupné i pro úplné začátečníky a zároveň zachovávají funkce, které zkušení uživatelé potřebují k vytváření úžasného video obsahu.
Movavi může být cenným přínosem ve vaší sadě nástrojů pro marketing nemovitostí. Díky jeho softwaru pro úpravu videa můžete vytvářet působivé videoprohlídky nemovitostí, které potenciálním kupcům umožní virtuální prohlídku. Ořízněte a vystřihněte záběry podle libosti a doplňte video materiál hudbou, komentářem a textovými překryvy, aby nemovitost ožila přímo na obrazovce.
Můžete také využít software Movavi pro úpravu fotografií k virtuálnímu inscenování, které jistě zvýší počet potenciálních zákazníků. Pořiďte fotografie prázdných nemovitostí a pomocí softwaru digitálně přidejte nábytek a další prvky interiéru, aby si potenciální kupci mohli lépe představit, jak lze prostor využít.
Dalším nápadem, jak přilákat kupce pomocí video editoru Movavi, je vytvoření krátkých sestřihů. Vyberte nejkrásnější záběry nemovitosti, doplňte je hudbou na pozadí a textovými překryvy a sestříhejte je do krátkého, poutavého videa.
Sdílejte video na sociálních sítích nebo ho pošlete v newsletterech a sledujte, jak se vaše publikum mění v potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce Movavi
- Uživatelsky přívětivé rozhraní ideální jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele
- Filtry a knihovna speciálních efektů v nástroji pro marketing nemovitostí
- Editor videa, fotografií a zvuku
- Možnosti konverze médií
- Stabilizace a sledování pohybu
- Snadné sdílení a exportování potenciálním klientům nebo jiným profesionálům v oblasti nemovitostí
Omezení Movavi
- Bezplatné verze produktů Movavi mají omezené funkce.
- Někteří uživatelé si stěžovali na otravná vyskakovací okna s nabídkami dalších produktů.
Ceny Movavi
- Video Editor: 49,95 $/rok
- Video Editor + Effect Packs: 155,95 $/rok
- Video Suite + Effect Packs: 237,95 $/rok (v současné době se slevou na 94,95 $)
*Uvedené ceny se vztahují na osobní licence.
Hodnocení a recenze Movavi
4. Hubstaff
Hubstaff si získal popularitu díky své sadě nástrojů pro správu pracovní síly, která pomáhá firmám řídit a sledovat výkonnost jejich vzdálených týmů. Ale umí víc než jen sledování času a monitorování zaměstnanců!
Tento nástroj je fantastický pro řízení projektů díky vestavěným funkcím pro komunikaci v týmu, plánování práce zaměstnanců, mzdy a fakturaci a přehledům o produktivitě. Hubstaff může být obzvláště užitečný při řízení realitních projektů, včetně jejich marketingových aspektů.
Platformu můžete využít k nastavení termínů, přidělování úkolů a měření pokroku projektů vaší realitní společnosti.
Funkce sledování času této platformy vám umožňují přesně měřit čas strávený úkoly, jako je tvorba obsahu, správa sociálních médií a komunikace s klienty. Shromážděné údaje můžete použít k identifikaci úzkých míst a ke zlepšení produktivity ve vašem realitním podnikání.
S Hubstaffem můžete zvýšit odpovědnost svých zaměstnanců, zejména těch, kteří pracují na dálku. Funkce jako úroveň aktivity a snímky obrazovky zajišťují, že se všichni členové týmu soustředí na produktivní práci a že projekty jsou dokončeny včas.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledování času pomocí online výkazů a časových reportů
- Sledování zaměstnanců pomocí GPS
- Analýza pracovní síly
- Agilní řízení projektů
- Integrace s různými nástroji pro řízení projektů, účetnictví, komunikaci a CRM
Omezení Hubstaffu
- Obavy o ochranu soukromí
- Příležitostné chyby a hlášení o selhání
Ceny Hubstaff
- Hubstaff Field Field Pro: 10 $/měsíc na uživatele Desk Field: 12,50 $/měsíc na uživatele Enterprise: k dispozici po domluvě
- Field Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Desk Field: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: k dispozici po domluvě
- Moduly Hubstaff Time a Hubstaff Desk Zdarma Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele Enterprise: k dispozici po domluvě
- Zdarma
- Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: k dispozici po domluvě
- Field Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Desk Field: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: k dispozici po domluvě
- Zdarma
- Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: k dispozici po domluvě
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Hubstaff
5. SEMRush
SEMRush je již delší dobu hvězdou ve světě SEO, a to z dobrého důvodu. Je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro analýzu klíčových slov, výzkum konkurence a sledování a zlepšování výkonu webových stránek.
Pokud se spoléháte na tvorbu obsahu, abyste zvýšili viditelnost svých realitních nabídek a generovali potenciální zákazníky, SEMRush může vaši strategii posunout na vyšší úroveň. Použijte jej k odhalení nejrelevantnějších klíčových slov v realitním odvětví a odpovídajícímu optimalizování vašich realitních webových stránek a obsahu. Navíc můžete nahlédnout do toho, co dělají vaši konkurenti, a identifikovat oblasti, ve kterých se můžete odlišit od ostatních.
Vzhledem k tomu, že marketing v oblasti nemovitostí se často točí kolem propagace nemovitostí v konkrétních geografických oblastech, jsou nástroje Local SEO od SEMRush absolutním průlomem. Funkce jako správa výpisů a sledování pozic mohou pomoci zvýšit místní viditelnost a generovat více potenciálních zákazníků. Koneckonců, jde o to oslovit správné lidi na správných místech.
A konečně, funkce pro správu sociálních sítí od SEMRush dokážou zázraky, pokud jde o zvýšení povědomí o vaší značce. Automatizujte a naplánujte zveřejňování příspěvků na sociálních sítích, sledujte aktivity vašich konkurentů na sociálních sítích a analyzujte svou přítomnost na platformách jako Instagram, Facebook, LinkedIn a Youtube, abyste z nich vytěžili maximum.
Nejlepší funkce SEMRush
- Výzkum klíčových slov pro profesionály v oblasti nemovitostí
- Nástroje pro obsahový marketing
- Lokální SEO pro regionální trhy
- Tržní zprávy a analýzy
- Placená reklama
Omezení SEMRush
- Na dražší straně
- Stížnosti na uživatelské rozhraní a snadnost použití
Ceny SEMRush
- Pro: 99,95 $/měsíc
- Guru: 191,62 $/měsíc
- Podnikání: 374,95 $/měsíc
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SEMRush
6. Iconosquare
Iconosquare je fantastický nástroj pro realitní makléře, kteří chtějí posílit svou přítomnost na sociálních médiích. Platforma nabízí nejlepší nástroje a funkce pro optimalizaci marketingu na sociálních médiích, měření výkonu a efektivní interakci s followery.
Tento nástroj vám umožňuje udržovat konzistentní přítomnost na sociálních médiích díky plánování příspěvků. Můžete je také nechat automaticky publikovat na více platformách současně, abyste dosáhli maximálního účinku.
Pokud jde o účinnost, Iconosquare vám umožňuje ji měřit pomocí svého silného analytického arzenálu. Sledujte klíčové metriky, jako je dosah, dojmy, růst počtu sledujících a míra zapojení, abyste získali přesnou představu o tom, jak funguje vaše strategie sociálních médií.
Můžete také získat cenné informacje o svých sledujících, jako jsou jejich demografické údaje, vzorce interakce a chování. Tyto znalosti vám umožní přizpůsobit svůj online obsah a celkovou marketingovou strategii tak, abyste se přiblížili svým sledujícím a nakonec je přeměnili na potenciální zákazníky a klienty.
Nejlepší funkce Iconosquare
- Plánované a automatické publikování na více platformách sociálních médií, včetně Instagramu, Facebooku a TikToku
- Pokročilá analytika a přehled o základně sledujících a konkurenci
- Vlastní reportování
- Správa generování potenciálních zákazníků a konverzací na sociálních médiích
Omezení Iconosquare
- Problémy s automatickým zveřejňováním příběhů na Instagramu
- Funkce konverzace údajně nepodporuje Twitter.
Ceny Iconosquare
- Pro: 49 €/měsíc
- Pokročilé: 79 €/měsíc
- Enterprise: 139 €/měsíc
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Iconosquare
7. Wix
Wix je vynikající platforma pro vytvoření webových stránek, o kterých jste vždy snili. A nemusíte být génius v programování ani zkušený webový vývojář, abyste mohli prezentovat své nabídky a přilákat potenciální kupce. Díky editoru drag-and-drop stačí jen pár kliknutí myší a trochu fantazie, abyste navrhli poutavé webové stránky pro své podnikání.
Nemusíte nic vytvářet od nuly, protože Wix má knihovnu šablon speciálně navržených pro realitní průmysl. Vyberte si šablonu, která vyhovuje vaší značce a účelu, přizpůsobte ji podle svých představ a za chvilku budete mít virtuální showroom pro své nabídky!
Jakmile bude váš web připraven a nabídky zveřejněny, zatraktivněte je přidáním galerií obrázků, interaktivních map a virtuálních prohlídek nebo zdůrazněním klíčových detailů nemovitostí. Když si návštěvníky získáte, proměňte je v klienty přidáním kontaktních formulářů a nástrojů pro získávání potenciálních zákazníků na svůj web.
Nejlepší funkce Wix
- Návrh webových stránek s intuitivním editorem typu drag-and-drop
- Více než 800 šablon webových stránek
- Mobilní aplikace pro tvorbu a správu vašich webových stránek
- Profesionální služby vývoje webových stránek
Omezení Wix
- Hlášené problémy s zákaznickou podporou
- Stížnosti na vysoké ceny a omezené designové funkce
Ceny Wix
- VIP: 24,50 $/měsíc
- Neomezený: 12,50 $/měsíc
- Kombinace: 8,50 $/měsíc
- Connect Domain: 4,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wix
8. Podio
Podio je platforma pro správu projektů a spolupráci, která může být záchranným lanem pro realitní makléře spravující více nemovitostí, potenciálních zákazníků a členů týmu. Umožňuje vám centralizovat veškerou vaši práci v vysoce přizpůsobitelných pracovních prostorech, které můžete přizpůsobit svým potřebám přidáním pracovních postupů a polí a automatizací manuálních, pracných úkolů.
Podio slouží jako CRM software, který vám pomůže udržet přehled o vašich potenciálních zákaznících. Můžete v něm ukládat informace o klientech a sledovat jejich cestu prodejním trychtýřem, takže vám díky dobré organizaci nikdy neunikne žádná výhodná příležitost.
Spolupráce je klíčová pro úspěch jakéhokoli realitního podnikání a Podio ji usnadňuje tím, že poskytuje centrální platformu, kde mohou členové vašeho týmu sdílet informace, vyměňovat si nápady a pomáhat si navzájem uzavírat obchody – a to vše v reálném čase.
Nejlepší funkce Podio
Omezení Podio
- Přizpůsobení a flexibilita mohou být pro nové uživatele příliš náročné.
- Výpadky mohou narušit automatizaci a ovlivnit obchodní procesy.
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 11,20 $/měsíc
- Premium: 19,20 $/měsíc
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Podio
9. Workamajig
Workamajig, navržený speciálně pro kreativní agentury a marketingové týmy, si klade za cíl být „jediným místem“ pro zefektivnění řízení projektů, zdrojů a financí, jakož i spolupráce týmů a klientů.
Workamajig poskytuje centralizované centrum marketingových nástrojů, kde mohou realitní makléři sledovat potenciální zákazníky a uchovávat všechny své nabídky nemovitostí, kalendáře obsahu a komunikaci s klienty na jednom snadno přístupném místě.
Tento software také usnadňuje plynulou komunikaci mezi členy týmu, eliminuje nutnost nekonečného posílání e-mailů a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité – dosažení marketingových cílů a generování potenciálních zákazníků a prodejů.
Správa zdrojů a financí je často problémem menších marketingových týmů a tvůrci Workamajig to velmi dobře chápou. Jeho marketingové nástroje vám umožňují sledovat rozpočty a výdaje a optimalizovat generování faktur, aby vaše účetnictví bylo přehledné.
Aby se zabránilo vzniku úzkých míst nebo plýtvání zdroji, Workamajig vám umožňuje spravovat pracovní zátěž vašich zaměstnanců a sledovat jejich dostupnost. Umožňuje optimální alokaci zdrojů a zajišťuje, že váš tým pracuje na plný výkon, aby dosáhl vašich KPI.
Nejlepší funkce Workamajig
- Řízení projektů
- Sledování času a úkolů
- Integrované účetní a finanční nástroje
- Software pro přijímání projektů
- Prodejní CRM
- Nástroj pro správu marketingových zdrojů a návštěvnosti
Omezení Workamajig
- Hlášené problémy s odezvou webových stránek
- Stížnosti na neintuitivní uživatelské rozhraní a správu integrovaných projektů
Ceny Workamajig
- Interní: 41 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 41 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: k dispozici po domluvě
*Uvedené ceny platí pro týmy s více než 10 členy.
Hodnocení a recenze Workamajig
10. Basecamp
Posláním Basecampu je pomáhat firmám eliminovat přístup „věci rozházené všude“. Poskytuje centralizovanou platformu pro efektivní správu marketingových kampaní v oblasti nemovitostí a spolupráci s vaším týmem na dosažení společných cílů.
Využijte jeho marketingové nástroje, abyste měli přehled o různých marketingových iniciativách, jako je propagace nemovitostí, provozování kampaní na sociálních médiích a vytváření poutavého obsahu. Vytvořte samostatné projekty pro každý marketingový kanál, přiřaďte úkoly členům svého týmu a stanovte termíny, abyste zajistili maximální produktivitu.
Díky integraci kalendáře v Basecampu už nikdy nezmeškáte důležité termíny související s vašimi marketingovými aktivitami. Ať už se jedná o termín zveřejnění obsahu, den otevřených dveří nebo spuštění kampaně na sociálních médiích, tato platforma za vás zajistí správu času.
Nejlepší funkce Basecampu
- Domovská stránka: jednostránkový dashboard s vašimi projekty a úkoly
- Úkoly: pro sledování úkolů a termínů
- Campfire: integrovaný skupinový chat
- Dveře: pro integraci s externími nástroji a službami
- Plán: přehled důležitých událostí a termínů
Omezení Basecampu
- Mobilní aplikace údajně není tak stabilní jako verze pro stolní počítače.
- Omezená integrace s aplikacemi třetích stran
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/rok nebo 349 $/měsíc