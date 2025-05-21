Co je řízení marketingových kampaní (s příklady a šablonami)

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je řízení marketingových kampaní?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Řízení marketingových kampaní je proces plánování, provádění a monitorování strategických marketingových aktivit. Zahrnuje všechny úkoly nezbytné k organizaci, spuštění a vyhodnocení marketingové kampaně v průběhu celého jejího životního cyklu, od strategie přes zahájení až po závěrečné vyhodnocení.“ } } ] }
„Prostě to udělejte.“
V roce 1988 vytvořila nově založená reklamní agentura tento slogan pro svého prvního klienta, malou společnost se sportovním oblečením z Oregonu jménem Nike. Překvapení, překvapení: marketingová kampaň měla okamžitý úspěch.
Tato fráze je sice chytlavá, ale není to jediný důvod, proč byla reklamní kampaň úspěšná. Agentura také zvolila správný čas.
Řízení marketingových kampaní je samozřejmě důležité, ale pro agentury může být náročné. Jak vyvážit kampaně mezi jednotlivými klienty? Jak udržet kontrolu nad kampaněmi, aniž byste byli součástí interního týmu?
Žádný problém!
V tomto průvodci řízením marketingových kampaní se dozvíte vše, co potřebujete vědět, abyste mohli pro své klienty realizovat úspěšné kampaně od začátku do konce.
Co je řízení marketingových kampaní?
Řízení marketingových kampaní je proces plánování, provádění a monitorování strategických marketingových aktivit. Zahrnuje všechny úkoly nezbytné k organizaci, spuštění a vyhodnocení marketingové kampaně v průběhu celého jejího životního cyklu, od strategie přes zahájení až po závěrečnou analýzu.
Pokud se zabýváte řízením marketingových kampaní pro klienty v agentuře, pravděpodobně máte na starosti například:
- Definování marketingové strategie
- Provádění průzkumu trhu za účelem poznání cílové skupiny
- Pomáháme klientům stanovit a spravovat jejich marketingový rozpočet
- Vytváření a správa kalendáře obsahu
- Posílení povědomí o značce vašich klientů prostřednictvím obsahu a marketingu na sociálních médiích
- Vytváření vizuálně působivých grafik a videí, které zprostředkují sdělení vašich klientů pro reklamy
Mezi mezifunkční spoluprací a tlakem na dosažení co nejlepších výsledků může být vedení kampaně rychle velmi náročné. Ale nemusí to tak být. Bezplatná šablona pro správu marketingových kampaní od ClickUp vám pomůže zorganizovat všechny marketingové zdroje a iniciativy na jednom místě pro všechny vaše kampaně!
Klíčové prvky plánování řízení marketingových kampaní
V rámci řízení marketingových projektů musíte definovat všechny komponenty, které jsou nezbytné pro úspěch marketingové kampaně vašich klientů.
Zde je šest klíčových prvků, na které se při plánování marketingových kampaní pro klienty zaměřit:
- Cílová skupina: Komu směřujete svůj marketing? Cílová skupina vašeho klienta určí, jaké zprávy budou rezonovat, jaké kanály k oslovení této skupiny použít a jaké formáty obsahu konkrétní skupina nejčastěji používá.
- Marketingové cíle a OKR: Proč provádíte kampaň? Jasné cíle zajišťují, že váš tým bude při práci na projektech klientů zodpovědný. A díky dobře definovaným OKR můžete sledovat pokrok svého týmu při dosahování těchto cílů. Tyto metriky informují váš tým i klienty o tom, co děláte, proč to děláte a jak efektivní jsou vaše snahy.
- Rozpočet: Rozpočet marketingové kampaně vašeho klienta stanoví konkrétní limit, kolik můžete vy nebo váš klient na tuto konkrétní iniciativu vynaložit. I když nechcete, aby rozpočty klientů omezovaly kreativitu, použijte tuto částku k posouzení, zda jsou nápady vašeho týmu pro kampaň proveditelné.
- Marketingové aktivity: Jaký typ kampaně vytvoříte pro svého klienta? Tato otázka je klíčová pro určení alokace zdrojů, očekávaných výsledků a časového harmonogramu. Televizní reklama bude vyžadovat mnohem více zdrojů než kampaň prostřednictvím e-mailového zpravodaje. Typ marketingové kampaně, kterou budete realizovat, bude také záviset na kanálech, které používáte k oslovení cílové skupiny vašeho klienta. Pokud například chcete oslovit generaci Z, jsou vhodnou volbou marketingové kampaně na sociálních médiích na platformách pro krátká videa, jako je TikTok.
- Časový harmonogram: Jak dlouho bude trvat plánování a realizace kampaně vašeho klienta a kdy bude vaše sdělení nejúčinnější? Stanovte datum zahájení a ukončení kampaně a naplánujte příslušné milníky v časovém harmonogramu. Pokud inzerujete zpět do školy výprodej v USA, pravděpodobně budete chtít kampaň realizovat od konce července do poloviny srpna. Plánování by mělo začít nejpozději v červnu, všechny výstupy by měly být hotové do poloviny července a výsledky kampaně vyhodnotíte v září.
- Tým: Stejně jako Avengers budete muset sestavit tým snů složený z přispěvatelů ve vaší agentuře (copywritery, designéry, atd.), kteří zvládnou všechny úkoly na seznamu vaší marketingové kampaně. Při výběru členů týmu zohledněte jejich dovednosti a dostupnost.
Bonus: Software pro správu značky & Nástroje AI marketingu
7 kroků k vysoce účinnému řízení marketingových kampaní
Abychom vám ukázali, jak funguje řízení marketingových kampaní v praxi, představme si, že jste marketingovým manažerem v agentuře zabývající se marketingem na sociálních médiích. Vaším klientem je MySkinDoc, rostoucí startup, jehož produktem je aplikace pro telemedicínu, která vzdáleně propojuje licencované dermatology s pacienty. Klient vás najal, abyste vedli (snad virální) kampaň na sociálních médiích, která zvýší povědomí o jeho značce.
Rozdělme vaši strategii řízení marketingových kampaní do sedmi praktických kroků.
1. Poznejte svou cílovou skupinu 🙋
Úspěch kampaně závisí na tom, jak dobře rezonuje s cílovou skupinou značky. Jako agentura musíte před zahájením tvorby kampaně provést průzkum klíčových zákazníků vašeho klienta.
Položte tyto otázky, abyste se dostali do hlavy cílové skupiny a mohli jim efektivněji prodávat:
- Kdo má největší prospěch z produktu nebo služby vašeho klienta?
- Jaké jsou potřeby, zájmy a chování cílové skupiny?
- Jaké jsou bolavé body publika a jak je může váš klient vyřešit?
- Kde v marketingovém trychtýři se nachází cílová skupina této kampaně: nahoře (povědomí), uprostřed (zvažování) nebo dole (nákup)?
Abyste mohli odpovědět na tyto otázky, budete pravděpodobně muset s týmem provést průzkum trhu a segmentaci publika. Zeptejte se klienta, zda má nějaké profily kupujících nebo ideálních zákazníků, které by mohl sdílet a doplnit tak tento průzkum.
Zákaznické průzkumy od klientů vám také pomohou porozumět jejich cílové skupině a jejím potřebám, což vám usnadní proces řízení marketingových kampaní.
Příklad odpovědí: Lidé, kteří by se zaregistrovali do MySkinDoc:
- Jsou to lidé trpící kožními problémy, kteří nemohou nebo nechtějí navštívit dermatologa osobně?
- Chcete mít čistou a zdravou pleť a sledovat na sociálních sítích značky, které odpovídají vašim zájmům?
- Možná si nejsou jisti svým vzhledem a neví, jaké mají možnosti kromě osobní návštěvy lékaře; MySkinDoc je může spojit s dermatologem na dálku, bez jakéhokoli posuzování.
- V této fázi jsou stále na začátku nákupního procesu a teprve se seznamují s MySkinDoc; chcete, aby se rozhodli zůstat ve spojení s vaším klientem kliknutím na tlačítko „Sledovat“.
2. Stanovte si konkrétní cíle a typy kampaní 🎯
Co chce klient touto kampaní dosáhnout a jaký typ kampaně bude pro tento cíl nejvhodnější?
Klienti mají obvykle obecnou představu o svých cílech a o tom, jak by podle nich měla kampaň vypadat. Vaším úkolem je upřesnit tyto představy, aby nedocházelo k překvapením ohledně výsledků. Zvažte tento seznam možných cílů marketingových kampaní a typů marketingových kampaní:
- Zvyšte počet registrací k bezplatným zkušebním verzím: Spusťte placené reklamy na sociálních médiích zaměřené na potenciální zákazníky na LinkedIn a Twitteru.
- Úspěšně uveďte na trh novou funkci produktu : Vytvořte nové, zajímavé úvodní stránky a připravte tiskové zprávy k publikování na Hacker News.
- Podpořte prodej: Spusťte e-mailovou marketingovou kampaň, která lidem připomene jejich opuštěné nákupní košíky do 24 hodin od opuštění vaší webové stránky.
- Zvyšte návštěvnost webových stránek a zlepšete organický dosah: Vytvořte sérii SEO seznamů, které se do konce roku umístí na první stránce výsledků vyhledávačů, a to pomocí seznamů „nejlepších produktů/softwarů/nástrojů“.
Příklad: Vraťme se k příkladu MySkinDoc. Jedná se o poměrně nový produkt, takže tým společnosti chce zvýšit povědomí o značce prostřednictvím série placených reklam na Twitteru, Instagramu a TikToku. Plánujete upoutat pozornost uživatelů sociálních médií tím, že jim ukážete fotografie a videa „před“ a „po“ od skutečných uživatelů MySkinDoc.
3. Stanovte metriky pro měření úspěchu 🔢
Jakmile budete vědět, čeho by měla marketingová kampaň vašeho klienta dosáhnout, můžete se rozhodnout, jak budete hodnotit její účinnost. Marketingové KPI by měly být přímo spojeny s tím, jak dobře marketingová kampaň dosahuje cílů klienta, které jste definovali v kroku 2.
Mezi příklady marketingových metrik, které můžete použít k měření úspěchu na základě cílů vašich klientů, patří:
- Pro uvedení nových produktů na trh a generování příjmů: konverzní poměry, míra prokliku e-mailů, kvalifikovaní potenciální zákazníci, nové registrace, upsellery, návratnost investic
- Pro zvýšení návštěvnosti: Hodnocení klíčových slov, autorita domény, organická návštěvnost z vyhledávačů, celkový počet zobrazení stránek, jedineční návštěvníci stránek, míra okamžitého opuštění stránky, náklady na kampaně s platbou za proklik
- Pro povědomí o značce: názory uživatelů, metriky zapojení na sociálních médiích, zhlédnutí na YouTube, zmínky na sociálních médiích nebo v tisku, objem vyhledávání klíčových slov souvisejících se značkou.
- Pro akce: Celkový počet registrací nebo prodaných vstupenek, celková účast, kvalifikovaní potenciální zákazníci, míra získávání zákazníků
Příklad: Zvýšit počet sledujících a interakcí na sociálních médiích, MoM, o 100 % napříč všemi kanály (zobrazení a lajky na Twitteru, lajky a komentáře na Instagramu a TikToku).
4. Identifikujte dostupné zdroje ✔️
Při plánování marketingové kampaně pro klienta určete, kteří zaměstnanci vaší agentury mají potřebné dovednosti a jsou k dispozici pro dané úkoly. Na základě toho by vaše strategie řízení marketingové kampaně měla těmto lidem poskytnout časový harmonogram a termíny, aby projekt probíhal podle plánu.
Společně s členy týmu určete, jaké nástroje nebo vybavení potřebujete pro své kampaně, například nástroje pro automatizaci marketingu a přístup k CRM a Google Analytics vašich klientů. Skvělý software pro správu kampaní, jako je ClickUp, vám pomůže sledovat všechny vaše kampaně a jejich seznamy úkolů a zajistí, že váš tým dodrží všechny termíny.
Nezapomeňte také brát v úvahu rozpočet, který má váš klient na marketingovou kampaň k dispozici, abyste nepřekročili stanovené prostředky.
Příklad: K tomuto projektu přidělíte tři manažery sociálních médií, Sama, Lydii a Marca. Každý z nich má zkušenosti s vedením kampaní na Twitteru, Instagramu a TikToku. Vytvoříte materiály v Canva a Final Cut Pro a naplánujete příspěvky prostřednictvím Hootsuite. Rozpočet této kampaně je 15 000 dolarů.
5. Naplánujte si svůj kampaní projekt na časové ose 📅
Vytvořte kalendář obsahu, abyste vyjasnili milníky a spravovali očekávání mezi vaší agenturou a klienty. Vy nebo váš manažer marketingových kampaní můžete kalendář obsahu spravovat v jednoduché tabulce nebo, ještě lépe, v nástrojích pro spolupráci na projektech, jako je ClickUp.
Příklad: Vaše kampaň pro MySkinDoc se skládá z textů pro sociální média a materiálů pro marketing na Twitteru, TikToku a Instagramu:
- Kampaně MySkinDoc na Twitteru, TikToku a Instagramu budou probíhat od 1. října do 31. prosince.
- Vaše agentura připraví všechny výstupy nejméně dva týdny před termínem dodání a marketingový tým MySkinDoc poskytne zpětnou vazbu nebo schválení do týdne po dodání.
- Váš tým naplánuje každý příspěvek na sociálních médiích v aplikaci Sprout Social a bude se řídit osvědčenými postupy pro výběr nejvhodnějšího času pro zveřejnění příspěvku na každé platformě.
- V kalendáři obsahu si naplánujete termíny pro jednotlivé úkoly a přidělíte je odpovědným osobám, např. Samovi za úkol napsat text pro Twitter do 9. září, Marcovi za úkol natočit a sestříhat TikToky do 14. září atd.
6. Realizujte svůj plán 🏃
Plánování marketingové kampaně je jako příprava rakety na start: je třeba zajistit, aby měla dostatek paliva a na palubě byli ti správní astronauti. Realizace kampaně je jako stisknutí tlačítka „start“ a zajištění, aby raketa zůstala na kurzu a letěla k Měsíci!
Abyste v této fázi udrželi tempo, zkontrolujte členy týmu a ujistěte se, že vytvářejí výstupy včas. Povzbuzujte všechny, aby se drželi stanoveného plánu, ale buďte připraveni na neočekávané komplikace, jako je například změna rozsahu projektu ze strany klientů v jeho polovině. V opačném případě by vaše kampaň mohla z ničeho nic ztroskotat!
Komunikujte pravidelně se svým klientem, abyste se ujistili, že všechny zúčastněné strany – včetně manažera marketingové kampaně – jsou zajedno ohledně očekávání a případných dopadů na termíny. Upravujte časový plán kampaně a výstupy pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Pamatujte, že zpoždění ztěžují dodržení rozpočtu kampaně a často vedou k rozšiřování rozsahu.
Příklad: Váš tým si vede skvěle. Dodrželi všechny termíny a MySkinDoc schválil všechny vaše návrhy bez jakýchkoli připomínek. Sam však o víkendu utrpěl úraz při lyžování a nyní bude po zbytek vaší marketingové kampaně mimo kancelář.
Budete muset najít nového člena týmu, který převezme správu kampaně na Twitteru. Naštěstí je k dispozici Po, který vám pomůže s různými platformami sociálních médií. Jelikož je v této oblasti nováčkem, jeho prvních několik příspěvků se netrefilo do cílového publika MySkinDoc. Klient poskytuje zpětnou vazbu a následné revize a proces konečného schvalování způsobují zpoždění ve vašem harmonogramu zveřejňování příspěvků na Twitteru.
Existuje několik způsobů, jak se vypořádat s těmito neočekávanými překážkami. Nejprve okamžitě informujte klienta o Samově situaci.
Požádejte je o trpělivost, zatímco se Po učí, jak to chodí. Upravte svůj časový plán a kalendář obsahu tak, aby odrážel čas, který potřebuje k řádnému zapracování do účtu. Nakonec požádejte Lydii a Marca, aby Poovi pomohli, aby co nejdříve lépe pochopil potřeby MySkinDoc.
7. Sledujte KPI 📈
K hodnocení výkonu kampaně použijte KPI, které jste již definovali v kroku 3.
Pokud vaše kampaň nefunguje tak dobře, jak jste očekávali, musíte tyto čísla vylepšit!
Vymýšlejte interně nápady, jak můžete zlepšit své výsledky. Možná by reklama na Instagramu potřebovala barevnější obrázek nebo zkrácení popisku. Informujte své klienty o průběhu řízení kampaně a získejte jejich souhlas s jakýmikoli změnami v marketingové strategii nebo termínech.
Příklad: Na začátku kampaně měl účet MySkinDoc na Twitteru pouze 30 sledujících. Cílem bylo každý měsíc zdvojnásobit počet sledujících. V říjnu získal účet 40 sledujících, čímž překročil svůj cíl, ale v listopadu získal pouze 50 sledujících. Jak můžete zajistit, aby se počet sledujících v prosinci zvýšil ze 120 na 240?
Soutěže o ceny jsou skvělým způsobem, jak zvýšit zapojení na Twitteru. Zeptáte se společnosti MySkinDoc, zda by mohla uspořádat propagační soutěž o ceny, v rámci které by jeden šťastný sledující na Twitteru získal bezplatnou konzultaci s jedním z dermatologů jejich platformy. Klient souhlasí a Po se pustí do propagace této soutěže na Twitteru.
Twitterový účet rychle získává sledující, kteří mají zájem o tuto bezplatnou konzultaci. I když vás po skončení kampaně přestanou sledovat, zajistili jste si splnění svých KPI a oslovení lidí přímo z cílové skupiny MySkinDoc po zbytek prosince.
Výhody opravdu dobrého řízení marketingových kampaní
Každý vedoucí marketingové agentury vám potvrdí, že kampaň má mnoho proměnných částí. Na vytváření výstupů pracují lidé z různých oddělení. Je třeba sledovat několik termínů a zároveň informovat klienty o postupu prací. Seznam by mohl pokračovat dál a dál.
Cílem však je, aby všechny tyto proměnné faktory byly předvídatelnější. Díky řízení marketingových kampaní mohou členové vašeho agenturního týmu dýchat, protože vědí, že:
- Jaké jsou jejich povinnosti?
- Kdy jsou termíny dodání jejich výstupů?
- Kde najít zpětnou vazbu od klientů
TL;DR? Řízení marketingových kampaní připraví členy týmu vaší agentury na včasné dodání kampaně a dosažení cílů vašeho klienta, zároveň ale také pozicuje vaši agenturu jako strategického partnera, nikoli jen jako dalšího dodavatele.
Klienti chtějí vysoce kvalitní marketingové kampaně, které jsou dodány včas a přinášejí hmatatelné výsledky. Efektivní řízení marketingových kampaní sice tyto výsledky nezaručuje, ale zvyšuje jejich dosažitelnost.
Skvělé řízení kampaní ve vaší agentuře může vypadat takto:
- Vedoucí účtů kontrolují průběh projektu, aby se ujistili, že členové týmu agentury dodržují termíny. Zároveň předávají zpětnou vazbu od klientů členům týmu, aby zajistili vysokou kvalitu dodávek.
- Všichni členové vašeho týmu znají své přidělené úkoly a termíny, což jim usnadňuje včasné splnění všech úkolů.
- Vaši klienti vědí, co od vás mohou očekávat, a naopak, co se od nich očekává, tj. poskytování zpětné vazby v konkrétních termínech.
Účinné marketingové kampaně jednoduše přinášejí výsledky, které vaši klienti chtějí, a udržují je spokojené. A spokojení klienti se s větší pravděpodobností stanou opakovanými partnery. Chcete dosáhnout paralelního úspěchu, aby se rozkřiklo, že vaše agentura dokáže věci vyřídit rychle a úspěšně.
Dobrá marketingová kampaň buduje značku a příjmy vašich klientů, ale dobře řízená marketingová kampaň buduje i vaši agenturu!
Na druhou stranu, špatně řízené marketingové kampaně mohou mít katastrofální důsledky jak pro vaše klienty, tak pro značku vaší agentury. Podívejte se na tweet Burger Kingu k Mezinárodnímu dni žen nebo na tu reklamu Pepsi s Kendall Jenner... Rozhodně to není typ marketingové kampaně, kterou byste chtěli, aby si potenciální zákazníci spojovali s vaší agenturou!
Šablony pro řízení marketingových kampaní
Kdo by neměl rád dobré šablony? My rozhodně ano. Zjednodušují život, protože nemusíte navrhovat celý systém nebo dokument od nuly.
Ať už děláte marketing pro jednu značku nebo pro 12, podívejte se na šest našich oblíbených (bezplatných!) šablon, které vám pomohou spravovat všechny vaše marketingové projekty.
1. Šablona pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp
Šablona ClickUp pro správu kampaní a propagačních akcí je komplexním zdrojem informací pro všechny manažery marketingových kampaní a zainteresované strany v marketingových týmech.
Tato šablona obsahuje několik zobrazení ClickUp, která vám pomohou vizualizovat a plánovat marketingové kampaně z různých úhlů pohledu:
- Kampaň k uvedení produktu na trh: Přehledný kontrolní seznam všech úkolů na vysoké úrovni, seskupených podle fáze kampaně.
- Social Media Team Tracker: Rozděluje úkoly v sociálních médiích na konkrétní akce, organizované podle toho, který tým je za ně zodpovědný. Identifikuje typ dodávaného obsahu a relevantní kanály sociálních médií.
- Marketingová fáze: Rozděluje úkoly podle fází do Kanban tabule.
- Kalendář: Naplánujte si všechny marketingové úkoly v kalendáři, abyste měli přehled o tom, co vás čeká.
- Reference: Ukládejte své důležité marketingové zdroje, jako jsou marketingové návrhy, pokyny pro značku a informace o produktech, do ClickUp Docs.
- Sledování rozpočtu: Zobrazuje přidělený rozpočet pro každou úkol, takže vždy zůstanete v rámci rozpočtu.
2. Šablona pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp v zobrazení seznamu
Pomocí stejné šablony ClickUp pro správu kampaní a propagačních akcí můžete upravit zobrazení seznamu a podrobně popsat důležité aspekty kampaně, jako jsou cíle, cílová skupina, rozpočet, výdaje a stav projektu.
Už nemusíte obtěžovat marketingové týmy žádostmi o aktualizace nebo se hlouběji zabývat KPI. Tato šablona pro sledování kampaní vám pomůže:
- Zobrazte si všechny své kampaně a jejich konverzní metriky najednou a vyberte si konkrétní KPI, které chcete sledovat, pomocí přizpůsobitelných datových polí.
- Vizualizujte pracovní postupy kampaně v několika zobrazeních (v tomto příkladu je použito zobrazení Seznam ).
- Dodržujte harmonogram a spravujte termíny pomocí přizpůsobitelných polí pro datum zahájení a termín splnění.
3. Šablona Kanban pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp
Opět v rámci stejné šablony ClickUp pro správu kampaní a propagačních akcí můžete použít zobrazení Kanban jako zcela novou šablonu pro sledování a správu svých kampaní.
Tento pohled je ideální pro správu kampaní na sociálních médiích, protože zainteresovaným stranám a dalším sledovatelům projektu poskytuje přehled o stavu každého prvku, příspěvku nebo obsahu sociální kampaně.
4. Šablona briefu kampaně ClickUp
Potřebujete stručně shrnout své kampaně, zejména za účelem získání souhlasu klienta?
Ujistěte se, že jste se svými klienty na stejné vlně, a to díky šabloně ClickUp Campaign Brief Template, která vám pomůže nastínit cíle a vypracovat návrh jakékoli marketingové kampaně v jednoduchém stručném dokumentu.
Tato šablona vás provede definováním následujících základních komponent marketingové kampaně, a to jednu po druhé:
- Přehled kampaně
- Cílový trh (včetně šablon uživatelských osobností )
- Navrhovaný rozpočet
- Důležité termíny
- Marketingové aktivity, materiály (také známé jako aktiva nebo výstupy)
- Reference (odkazy na relevantní marketingové zdroje, tj. pokyny pro značku, seznam konkurentů, přihlašovací údaje atd.)
- Shrnutí a schválení
5. Šablona kreativního briefu ClickUp
Šablona kreativního briefu ClickUp poskytuje stručný a výstižný přehled o tom, o čem vaše kampaň je. Je ideální pro sjednocení základních detailů a časového harmonogramu mezi vámi a vaším klientem. Je to nezbytnost pro marketingové týmy.
Obsah kurzu:
- Přehled kampaně: Nastíňte cíle, milníky, rozpočet a cílovou skupinu své kampaně.
- Kreativní briefy : Vysvětlete, jak definovat sdělení kampaně, výzvy k akci a výsledky.
- Video briefy: Naplánujte si výrobu videa pomocí storyboardu, seznamu záběrů a harmonogramu natáčení.
Inspirujte se těmito kreativními příklady!
6. Šablona kalendáře kampaní ClickUp
Šablona kalendáře kampaní ClickUp pomáhá vašemu týmu udržet pořádek při správě všech marketingových kampaní. Tento kalendář vám poskytuje přehled o všech vašich aktivních kampaních tím, že je mapuje, umožňuje strategické plánování na vysoké úrovni a umožňuje vám:
- Zaznamenejte své kampaně do kalendáře událostí, který lze zobrazit podle dne, čtyř dnů, týdne nebo měsíce.
- Zobrazte si své kampaně vedle sebe na časové ose, abyste pochopili, jak se navzájem překrývají. Pomocí funkce drag and drop upravte datum zahájení a ukončení kampaně nebo její trvání.
- Zobrazte úkoly, které vyžadují vaši okamžitou pozornost, v pravém postranním panelu, kde jsou uvedeny všechny neplánované a zpožděné úkoly.
- Seznamte všechny své kampaně a seskupte je podle délky trvání, abyste mohli rozlišovat mezi jednorázovými, krátkodobými a dlouhodobými kampaněmi.
- Zobrazte aktuální stav všech svých kampaní, aby manažeři marketingových kampaní mohli upravovat jejich průběh přetahováním mezi sloupci na vizuální tabuli Kanban.
Optimalizujte proces řízení marketingových kampaní pomocí ClickUp
Ne každá marketingová kampaň může být „snadná, bezproblémová a krásná“ jako Covergirl, ale můžeme vás k tomu přiblížit o krok blíž. 😉
ClickUp je komplexní nástroj pro správu kampaní, který agenturám a marketingovým týmům pomáhá zefektivnit spolupráci s klienty na marketingových kampaních od začátku do konce.
Zde je několik příkladů, jak vám ClickUp pomůže strávit méně času organizováním a více času prací:
- Ukládejte důležité informace o klientech, kalendáře obsahu a pokyny pro značku do speciálních sdílených dokumentů.
- Zobrazte si přesně, jak dlouho bude vaše kampaň trvat, a propojte jednotlivé úkoly pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
- Dodržujte harmonogram kampaní sledováním klíčových ukazatelů výkonnosti na svých panelech ClickUp a automatickým sledováním pokroku vašeho týmu směrem k měřitelným cílům.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte ještě dnes spravovat efektivnější marketingové kampaně.