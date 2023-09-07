Proces marketingového plánování: podrobný rozpis kroků

Chcete se dozvědět více o jednotlivých krocích procesu marketingového plánování? Řízení marketingového projektu je trochu jako řízení restaurace rychlého občerstvení.
Na přípravu produktu (kampaně) máte velmi omezený čas. A musíte se koordinovat se zaměstnanci, kteří mají zcela odlišné povinnosti. Pokud to uděláte správně, přilákáte spoustu věrných (a hladových) zákazníků.
V tomto článku se podíváme na proces strategického marketingového plánování, jak jej můžete implementovat ve své firmě a jaký nástroj vám nejlépe pomůže s celým procesem.
Objednávka připravena! Jdeme na to.
Co je marketingový plán?
Marketingový plán je dokument, který představuje marketingovou strategii vaší společnosti na nadcházející měsíc, čtvrtletí nebo rok.
Toto je obsah marketingového akčního plánu, když jej rozbalíte:
- Vaše současné marketingové aktivity a pozice
- Podrobný přehled vašich marketingových cílů a obchodních cílů
- Popis potřeb zákazníků
- Metriky, které je třeba sledovat (ROI, počet potenciálních zákazníků atd.)
A co se stane, když vytvoříte úžasný marketingový plán? Budete se moci soustředit na svůj marketingový cíl a také vytvořit stejně úžasnou marketingovou strategii. Zde je návod, jak vytvořit marketingovou kampaň, kterou vám budou závidět i profesionálové!
Výhody procesu marketingového plánování
Správně provedené marketingové aktivity mohou mít významný pozitivní vliv a nastartovat úspěch vašeho podnikání. Zde je několik výhod proaktivního marketingového plánování.
Seznamte se s nejlepšími marketingovými nástroji pro nové podniky!
Poskytuje měřítka a odpovědnost.
Prostřednictvím procesu plánování budete moci stanovit měřítka a vytvořit plán pro vaši marketingovou strategii, abyste dosáhli obchodních cílů. Díky tomu, že bude tento plán viditelný, bude celý tým zodpovědný za své činy a úkoly. Také to zajistí, že vše bude probíhat hladce, protože všichni budou vědět, co se děje a jak musí spolupracovat.
Podporuje spolupráci v týmu
Protože proces marketingového plánování bude pravděpodobně probíhat napříč odděleními a bude vyžadovat značnou míru spolupráce, otevírá komunikaci mezi odděleními a sjednocuje organizaci. Zapojení vašeho týmu v rané fázi vám také umožní být při plánování realističtí.
Snižuje riziko
Nyní máte marketingovou strategii. Díky zavedenému procesu plánování máte nyní rámec, který vám umožní získat přehled o cílovém trhu, konkurenční výhodě a segmentaci trhu. To vám umožní být lépe připraveni na rizikové faktory, které jste možná nepředvídali.
Zpochybňuje vaše přesvědčení a předpoklady
Vzhledem k tomu, že se podnikání neustále mění, proces marketingového plánování vám umožňuje přizpůsobovat stále efektivnější strategie. Neustálým zdokonalováním svých marketingových aktivit můžete narazit na nové nástroje a techniky, začlenit nové nápady od různých členů týmu a zpochybnit své standardní provozní postupy.
Jaké jsou kroky v procesu marketingového plánování?
Vytvoření marketingového plánu poprvé se může zdát jako složitý proces, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Plánovací proces se stane 100krát snazším, když ho rozdělíte do těchto šesti kroků:
- Zaznamenejte si své obchodní cíle
- Proveďte průzkum trhu
- Definujte profil svého kupujícího/klienta
- Stanovte marketingový rozpočet
- Určete marketingovou taktiku
- Naplánujte marketingovou kampaň
Podívejme se na každý krok podrobněji.
1. Zaznamenejte si své obchodní cíle
Před plánováním marketingové strategie byste vy a váš marketingový tým měli požádat vrcholové vedení, aby zdůraznilo vaše firemní cíle.
V ideálním případě by každý rozsáhlý obchodní cíl a záměr měl trvat 18–24 měsíců. To vám dá dostatek času na vypracování marketingových iniciativ, které budou v souladu s těmito celkovými obchodními cíli.
Řekněme, že jste marketingový manažer společnosti Los Pollos Hermanos ze seriálu Breaking Bad. Cílem majitele firmy, Guse Fringa, může být zvýšení tržeb restaurace na 3 miliony dolarů v příštím roce.
Budete muset vytvořit SMART marketingový cíl, který může přispět k jeho obchodním cílům. Například:
- Získejte o 20 % více stálých zákazníků
- Zvyšte prodej horkých kuřecích sendvičů o 35 %
- Zvyšte tržby z přepravy a distribuce jiných produktů 😉
Poté, co jste se rozhodli pro cíl, vám nástroje pro správu marketingových projektů, jako je ClickUp, mohou pomoci je dokumentovat a sledovat. V ClickUp jsou cíle vysokou úrovní kontejnerů, které lze rozdělit na menší cíle, známé jako cíle. Cíle lze měřit jednotkami, jako jsou čísla, $$$, pravda/nepravda a seznamy úkolů.
Když splníte své cíle, dosáhnete také svého marketingového cíle. ClickUp automaticky aktualizuje procento pokroku v reálném čase, jakmile splníte cíle. To může motivovat vaše prodejní a marketingové týmy, které každý den vidí, jak čísla rostou!
Chcete sledovat více marketingových metrik?
ClickUp je nabitý funkcemi, které vaše týmy potřebují ke správě projektů nebo marketingových programů. Jeho dashboardy jsou tím pravým řešením. Každý jedinečný dashboard nabízí spoustu přizpůsobitelných widgetů, které vám umožní sledovat marketingové KPI a všechny marketingové cíle.
Sledujte prodeje, konverzní poměry, aktivitu na sociálních sítích a další údaje pomocí čárového grafu, sloupcového grafu, výsečového grafu, bateriového grafu nebo jakéhokoli jiného grafu, který vám nejlépe pomůže vizualizovat data!
Chcete se k cíli dostat rychleji? Použijte šablonu pro správu obsahu ClickUp, abyste mohli snadno sledovat své cíle, rozpočty a zdroje v jednom místě. Získejte tuto šablonu pro branding obsahu zdarma!
2. Proveďte marketingový audit a průzkum
Je čas na důkladnou retrospektivu. Musíte se podívat na všechna marketingová rozhodnutí a iniciativy, které jste v posledních několika letech podnikli. Kromě toho budete muset projít staré zprávy, abyste zjistili, které marketingové taktiky fungovaly a které ne.
Ale proč?
S pomocí marketingového auditu se budete moci vyhnout problémům, s nimiž se vaše marketingové oddělení potýkalo v minulosti. Vezměte si příklad z Guse: ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu spolupracovat v reálném čase na auditu, marketingovém průzkumu a dokumentech ročního marketingového plánu; je to jako Google Docs, ale mnohem lepší!
Nejenže můžete vkládat seznamy, tabulky, obrázky a videa, ale také můžete přímo v dokumentu ClickUp Doc přiřazovat úkoly, které je třeba provést. A aby vám ClickUp ještě více usnadnil práci, můžete si svou práci uložit jako šablonu marketingového plánu, kterou můžete později použít!
Po auditu budete muset určit, kde se aktuálně nacházíte na trhu a jaké jsou tržní trendy. Zeptejte se svého týmu:
- Jsou vaši zákazníci citliví na cenu?
- Zpomalili noví konkurenti růst vašeho podnikání?
- Máte konkurenční výhodu oproti jiným firmám?
Proč ale omezovat zpětnou vazbu pouze na vaši společnost? Názor vašich zákazníků a klientů je také důležitý.
Koneckonců, budou používat vaše produkty nebo služby. S pomocí zobrazení formuláře můžete vytvořit podrobné formuláře pro průzkumy zákazníků rychleji, než stačíte vyslovit Heisenberg.
Vyberte si z různých polí textu, štítků, otázek a dalších. ClickUp vám umožňuje tyto formuláře veřejně sdílet a poté shromažďuje odpovědi v rámci nástroje. Tímto způsobem můžete přímo reagovat na jejich odpovědi tím, že jejich podněty zahrnete do marketingového plánu.
3. Definujte profil svého kupujícího
Jak dobře znáte své zákazníky? V této fázi budete muset přijmout segmentaci trhu. Co to je?
V zásadě budete muset identifikovat různé typy zákazníků na vašem cílovém trhu. Poté budete muset zúžit své zaměření na konkrétní cílovou skupinu. Poté budete muset vytvořit profil kupujícího. Jedná se o fiktivní zobrazení vašeho ideálního zákazníka na vašem cílovém trhu. Zeptejte se svého týmu:
- Kdo je tato osoba?
- Jaké jsou jejich potřeby a priority?
- Jak se rozhodují?
- Kde pracují?
- Kolik vydělávají?
- Co mají rádi a co absolutně nesnášejí?
- Jaká média konzumují?
Musíte se vžít do jejich myšlení, abyste mohli přizpůsobit svou marketingovou strategii tak, aby je co nejvíce oslovila. Například Los Pollos Hermanos se rozhodl pro kupujícího jménem Walt, který je středního věku a učí chemii na střední škole.
Nyní, když máte představu o tom, kdo je, jak se chová a co chce, můžete mu lépe prodávat! Ale jak vymyslet profil kupujícího? Dvě slova: Myšlenkové mapy.
Kreslení myšlenkových map v ClickUp může vašemu marketingovému týmu pomoci uspořádat myšlenky a nápady při vytváření persony. Stačí umístit ústřední myšlenku a přidat relevantní nápady, jakmile se objeví.
A nezapomeňte, že čím podrobnější je myšlenková mapa osobnosti, tím lépe. Dobrá znalost vašich zákazníků vám umožní vytvořit personalizovaný, ale strategický marketingový plán, který osloví vaši cílovou skupinu.
4. Stanovte rozpočet
Možná máte spoustu skvělých strategických marketingových nápadů, ale pokud se nevejdou do vašeho marketingového rozpočtu, bude téměř nemožné je realizovat. A i když se rozhodnete investovat do jejich realizace, neexistuje žádná záruka, že se vám to nakonec vyplatí.
Kolik byste měli utratit za svůj strategický marketingový plán? Ideální je vyčlenit 7–15 % příjmů vaší společnosti na marketingové oddělení, ale nejde o univerzální pravidlo.
Mějte však na paměti, že jakákoli počáteční marketingová aktivita může být nákladná. Patří sem pořízení loga, branding a vytvoření kampaně od nuly. Jak sledujete všechny své marketingové výdaje?
V ClickUp může mít každý úkol další podrobnosti nazývané vlastní pole. Do těchto polí můžete zaznamenávat údaje, jako jsou telefonní čísla, štítky, zaškrtávací políčka a další.
V tomto případě můžete sledovat rozpočet a náklady na každou marketingovou aktivitu a úkol pomocí pole „Peníze“. Navíc pomocí výpočtů sloupců můžete automaticky sčítat své výdaje a zjistit, zda jsou v souladu s vaším rozpočtem.
Takže už žádné polovičaté řešení při vytváření strategického marketingového plánu!
5. Určete marketingovou taktiku
Nyní, když přesně víte, jací jsou vaši zákazníci, je čas vybrat správné distribuční kanály, kde tráví většinu svého času. Koneckonců, vaše cílová skupina musí vaši reklamu vidět, že?
Podívejme se na několik platforem, kde můžete svůj strategický plán realizovat, a na nejlepší taktiky pro každou z nich:
- Blogy: Obsahový marketing + Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
- Facebook/Instagram: Marketing na sociálních médiích + marketing prostřednictvím influencerů
- Google: SEO + reklamy ve vyhledávání
- Noviny: Tisková reklama
- Televize: Reklamy + sponzorství
Vraťme se k Waltově osobnosti. Jelikož jsme zjistili, že všechny zprávy získává z televize, naše marketingové úsilí by se mělo zaměřit na vytvoření skvělé reklamy:
Nezapomeňte, že poselství vaší strategické marketingové kampaně by mělo odrážet potřeby zákazníků. V tomto případě by tato reklama měla cílovou skupinu ujistit, že jejich potraviny jsou vysoce kvalitní a čerstvé – 99,99 % čerstvé.
Nemusíte však soustředit všechny své taktiky na jednu jedinou platformu. Vyvážený marketingový mix offline a online médií zajistí, že vaše sdělení osloví všechny. Nyní je na vašem marketingovém týmu, aby se rozhodl, kterou cestou se vydá. Můžete například vytvářet a publikovat nový obsah na svém blogu, pořádat automatizované webináře a zároveň propagovat offline obsah, abyste získali své publikum. Díky zobrazení chatu v ClickUp můžete diskutovat o taktice a prodejních dohodách, připojovat obrázky/videa a přiřazovat úkoly ve svém marketingovém mixu.
6. Naplánujte marketingovou kampaň
Nyní jsme konečně dospěli ke konci procesu strategického marketingového plánování. Poté, co máte marketingový plán hotový, je čas sepsat všechny úkoly, které je třeba splnit, aby se podařilo ho realizovat.
Jak na to?
S Ganttovými diagramy ClickUp můžete vytvořit dynamický časový plán aktivit vaší marketingové kampaně od začátku do konce. Ganttův pohled vám umožňuje vizualizovat data zahájení a ukončení každého úkolu a všechny důležité milníky v průběhu kampaně.
Pomocí závislostí úkolů můžete určit pořadí, v jakém chcete úkoly dokončit. Stačí jen nakreslit čáru mezi dvěma úkoly a máte hotovo!
Nyní nebude váš marketingový tým schopen pracovat na závislém úkolu, dokud nedokončí předchozí úkol. Potřebujete pracovat na kalendáři digitálního marketingu? Všechny své marketingové aktivity můžete naplánovat prostřednictvím zobrazení kalendáře v ClickUp.
Plánování příspěvků nebo úkolů a úpravy termínů splnění jsou velmi snadné – stačí pouze přetáhnout myší.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že strategický marketingový proces vyžaduje, aby váš tým byl pohotový, ClickUp nabízí šablony marketingových plánů pro váš obsahový kalendář, správu SEO, sledování kampaní, propagační kalendář, A/B testování a grafické návrhy.
Stačí použít šablonu marketingového plánu a za pár vteřin můžete začít plánovat! Upozorňujeme však, že ClickUp není určen pouze pro strategický plánovací proces; může pomoci s každým marketingovým procesem, od provedení až po monitorování.
ClickUp má tedy více funkcí? Tady je přehled toho, co ClickUp nabízí:
- Flexibilní zobrazení: vizualizujte své úkoly v seznamu úkolů, na tabuli Kanban nebo v kalendáři.
- Přiřazené komentáře : změňte komentář na úkol, který lze realizovat, a přiřaďte jej členovi týmu
- Detekce spolupráce : zjistěte, kdy váš kolega pracuje na stejném úkolu nebo dokumentu jako vy.
- Pulse: sledujte, co váš tým dělá v reálném čase; skvělé pro týmy pracující na dálku
- Agilní dashboardy: sledujte agilní a Scrum metriky pomocí diagramů, jako jsou grafy rychlosti, grafy burndown, grafy burn-up atd.
- Hlášení týmu: sledujte a monitorujte výkonnost a pokrok svého týmu.
- Automatizace: urychlete svůj strategický marketingový proces automatizací opakujících se úkolů a marketingových pracovních postupů.
- Integrace: umožňuje propojení s dalšími důležitými pracovními softwary, jako jsou Slack, Google Drive a Outlook.
- Mobilní aplikace: dynamické aplikace pro iOS a Android, které vám pomohou spravovat projekty na cestách
Komu přináší marketingový plán výhody?
Podniky: Z marketingového plánu bude mít prospěch široká škála podniků. Slouží jako plán, který vede společnosti k jejich strategickým cílům tím, že nastiňuje konkrétní marketingové akce a kampaně. S dobře formulovaným marketingovým plánem mohou podniky přesněji identifikovat svou cílovou skupinu, lépe porozumět svým konkurentům a efektivněji alokovat zdroje.
- Marketingový plán pro restauraci
- Zahájení podnikání Marketingový plán
- Účetnictví Marketingový plán
- Marketingový plán pro služby
Agentury: Agentury jsou často žádány, aby poskytovaly marketingové služby, jako je navrhování a realizace kampaní pro své klienty. V této souvislosti je nezbytné mít marketingový plán, aby agentura mohla rychle a vhodně reagovat na potřeby svých klientů. Slouží také jako vynikající nástroj pro interní komunikaci v rámci agentury.
- Marketingový plán kreativní agentury
- Marketingová agentura Marketingový plán
- Marketingový plán pro designovou agenturu
- Marketingový plán reklamní agentury
Začněte plánovat svou marketingovou strategii s ClickUp
Jaké je tedy tajemství úspěšného strategického plánování? Stačí zjistit, co vaši zákazníci chtějí, stanovit časový a finanční rozpočet, vymyslet nejlepší způsob, jak zákazníkům vyhovět, a hotovo. Říkali jsme vám, že je to jako v restauračním podnikání. 😁
