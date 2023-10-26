Co je řízení podnikových procesů? Strategie, šablony a příklady

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je řízení procesů?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Řízení procesů analyzuje stávající procesy v organizaci, definuje a popisuje nové procesy a řídí provádění stávajících i nových procesů, aby bylo zajištěno, že budou dokončeny podle popisu.“ } } ] }
Věc se má tak: V ClickUp jsme lidé zaměřeni na procesy. A vy byste měli být také! Víte proč?
Dobře definované obchodní procesy pomáhají organizacím identifikovat, jak fungují. A také pomáhají vedoucím pracovníkům pochopit, jak řídit společnosti efektivněji.
Největší krása obchodních procesů však spočívá v jejich schopnosti využít podnikání. Koneckonců, který úspěšný podnik funguje neefektivně? Správně! Žádný.
Pak už vám zbývá jen naučit se základy řízení procesů, konkrétně řízení podnikových procesů (BPM). A proto jsme pro vás připravili tento článek.
Dozvíte se, co je řízení podnikových procesů, proč je důležité a co obnáší. A určitě se vám budou líbit šablony a příklady, které jsme pro vás sestavili, a naše návrhy na optimalizaci vašich podnikových procesů pomocí správných nástrojů.
Začněme hned, abyste mohli co nejdříve zrychlit své obchodní procesy!
Co je řízení procesů?
Řízení procesů analyzuje stávající procesy v organizaci, definuje a popisuje nové procesy a řídí provádění stávajících i nových procesů, aby bylo zajištěno, že budou dokončeny podle popisu.
A konečným cílem všech výše uvedených kroků je zlepšení, respektive optimalizace obchodních procesů. Co přesně jsou obchodní procesy?
Obchodní proces je posloupnost úkolů (nebo kroků) prováděných jednou nebo více rolí za účelem dosažení výstupu a tím i cíle. A pokud je například cílem dosažení milníku, pak obchodní proces definuje, jak se dostat z jednoho milníku k dalšímu.
Příklady řízení procesů
Lze snadno dojít k závěru, že řízení podnikových procesů je projevem týmové práce, protože se na něm může podílet více lidí. A právě jejich společná práce jako týmu nebo organizace dává podnikovým procesům život.
Příklad řízení procesů č. 1: Vyřízení online objednávky na koblihy
- Zákazník zadá online objednávku na 100 koblih.
- Vedoucí prodejny přijme objednávku a zákazník může zkontrolovat stav objednávky.
- Je připraveno dostatek koblih k zabalení? Ano: Vaši zaměstnanci zabalí koblihy. Ne: Jeden zaměstnanec upeče dostatek koblih k naplnění objednávky, zatímco druhý je připraví.
- Ano: Vaši zaměstnanci balí koblihy
- Ne: Jeden zaměstnanec vyrobí dostatek koblih, aby splnil objednávku, zatímco druhý je připravuje.
- Zaměstnanec vystaví účtenku, zabalí koblihy a aktualizuje stav objednávky na Připraveno.
- Zaměstnanec předává zabalené koblihy kurýrovi.
- Kurýr aktualizuje stav objednávky na Doručeno.
- Ano: Vaši zaměstnanci balí koblihy
- Ne: Jeden zaměstnanec vyrobí dostatek koblih k naplnění objednávky, zatímco druhý je připravuje.
Příklad řízení procesů č. 2: Zaškolení nového zaměstnance
- Personální oddělení obdrží podepsanou nabídku od uchazeče.
- Tým HR vytvoří záznam o zaměstnanci a odešle jej oddělení IT k nastavení účtu.
- IT nastaví novému zaměstnanci přístup k e-mailu, počítači a heslu.
- Personální oddělení naplánuje úvodní schůzku a vytvoří plán školení pro nového zaměstnance.
- Nový zaměstnanec se zúčastní úvodního školení a zahájí výcvik.
- Po absolvování školení začne nový zaměstnanec pracovat na přidělených úkolech pod vedením svého manažera.
- Manažer vyhodnotí pokrok zaměstnance během prvních týdnů a poskytne zpětnou vazbu personálnímu oddělení.
Příklad řízení procesů č. 3: Vývoj produktu
- Tým identifikuje potřeby zákazníků nebo mezery na trhu.
- Tým provádí výzkum, aby pochopil potřeby/nedostatky a potenciální řešení.
- Na základě výzkumu tým vytvoří plán vývoje produktu včetně časového harmonogramu, rolí a potřebných zdrojů.
- Tým navrhuje produkt a vytváří prototyp pro testování.
- Prototyp je testován u potenciálních zákazníků, aby bylo možné shromáždit zpětnou vazbu a provést vylepšení.
- Konečný produkt je vytvořen a uveden na trh.
- Tým shromažďuje a analyzuje data o prodeji, zpětné vazbě od zákazníků a všech nezbytných změnách, které je třeba provést pro budoucí aktualizace produktů.
Pokud vás zajímá, co v procesu chybí nebo co by se dalo udělat jinak, jsme na vás hrdí! Protože jste vnímaví k duchu řízení podnikových procesů.
Proč je řízení podnikových procesů důležité?
Pokud berete efektivitu práce vážně – a my věříme, že ano – musíte se zajímat o řízení podnikových procesů. Tak dosáhnete svých obchodních cílů hladce, rychleji a s menším množstvím zdrojů.
Bez řádného řízení podnikových procesů neví každý, kdo byl v rámci projektu zodpovědný za které úkoly. Situace se ještě více zkomplikuje, když do rovnice přibudou další týmy.
Týmy bezpodmínečně potřebují přehled o procesu ve všech fázích, pokud je do něj zapojeno více skupin. Řízení procesů propojuje všechny pohyblivé části organizace, aby přineslo hodnotu zúčastněným stranám projektu a v konečném důsledku i celé firmě.
5 fází řízení procesů
Procesy řízení procesů, které zbytečně plýtvají časem nebo zdroji, jsou neefektivní. Musíte je buď zefektivnit, nebo odstranit.
Ale je tu háček: Identifikace a zlepšování neefektivních procesů je náročné. Víte totiž, že když se proces v organizaci zakoření, jeho změna vyvolává přinejmenším odpor. Bohužel musíte procesy ve své společnosti neustále zlepšovat.
K tomu postupujte podle životního cyklu řízení podnikových procesů:
Fáze 1: Plánování
V této fázi musíte nejprve analyzovat obchodní strategii společnosti. To je směr, kterým se vaše organizace chce ubírat, aby v budoucnu dosáhla svých cílů. A tato znalost bude vodítkem pro celý životní cyklus řízení obchodních procesů – je jeho základním kamenem.
Abyste mohli zavést plán řízení procesů, musíte nejprve:
- Porozumějte aktuálním obchodním cílům, záměrům a strategii společnosti.
- Identifikujte obchodní procesy existující v organizaci a rozlišujte mezi tím, co již bylo analyzováno, definováno a popsáno, a tím, co ještě nebylo.
- Objevte obchodní pravidla, která řídí všechny tyto procesy.
- Odhalte, zda a kde má každý proces slabiny, jako jsou úzká místa, nadbytečnosti nebo vysoké výdaje.
- Zjistěte, zda každý proces odpovídá vašim zjištěním z bodu č. 1.
Poté, v závislosti na poznatcích, které vám tyto kroky přinesou, máte několik možností, jak postupovat dál. Můžete buď:
- Návrh a obchodní proces dokumentují identifikované stávající procesy.
- Aktualizujte nebo doplňte procesy, které nejsou v souladu s vašimi cíli, záměry nebo strategií, opomíjejí důležité obchodní pravidla nebo obsahují slabiny a neefektivnosti.
OPAKUJTE Profesionální tip: Nezapomeňte fázi plánování procesů opakovat alespoň jednou ročně, protože mohou vzniknout nové procesy. Tak budete mít vždy aktuální informace o svých obchodních procesech.
Fáze 2: Model
Během této fáze musíte navrhnout a znázornit obchodní procesy, přičemž je třeba mít na paměti, že koordinují činnosti různých rolí, systémů (ne vždy nutně technologických), informací a objektů (v závislosti na vašem podnikání).
A navrhováním myslíme konceptualizaci každého procesu a doslovné nakreslení pracovního postupu (nebo sady pracovních postupů) pro něj. Vizuálně se jedná o diagramy nebo vývojové diagramy, které lze zabudovat do pokročilých nástrojů pro řízení projektů, jako je ClickUp!
Pokud čtete nebo slyšíte o řízení pracovních postupů, je to proto, že obchodní procesy jsou reprezentovány pracovními postupy (někdy i mnoha pracovními postupy). Řízení obchodních procesů však není jen o vytváření a optimalizaci pracovních postupů, což je hlavním zaměřením řízení pracovních postupů.
Mějte také na paměti, že odborníci na řízení procesů často vytvářejí diagramy pracovních postupů pomocí modelu a notace obchodních procesů (BPMN).
Fáze 3: Provedení
K implementaci dříve navržených obchodních procesů musíte použít nástroj BPM. A zde jsou dva zlaté kroky, které vám doporučujeme dodržovat při provádění procesů pomocí nástroje, který si vyberete:
- Každý nově navržený proces otestujte s několika účastníky z jednoho týmu nebo oddělení.
- Postupně umožněte zbytku vaší organizace přijmout tento proces.
Tento opatrný přístup k provádění procesů minimalizuje dopad možných konstrukčních nedostatků.
Fáze 4: Monitorování
Fungují vaše obchodní procesy? Dobře. Pak je musíte analyzovat, abyste zjistili, jak přesně fungují.
Monitorování procesů vám pomáhá identifikovat úzká místa, opakující se úkoly a další problémy, které je třeba vyřešit. Na hlubší úrovni znamená monitorování aktuálního procesu důkladné prozkoumání každé jeho části. Automatizace obchodních procesů eliminuje manuální práci spojenou s těmito opakujícími se úkoly.
Cílem je určit, které části fungují dobře a které je třeba vylepšit (a jaký druh vylepšení je třeba provést). Analýza procesu přijímání zákazníků nebo klientů je účinným způsobem, jak zjistit, jak jeho provádění ovlivňuje úroveň zapojení zákazníků.
A možná získáte náznaky, že s procesem něco není v pořádku, díky analýze dat z protokolu událostí z informačních systémů zapojených do onboardingu. To by byl datově podložený přístup k pochopení výkonu procesu.
Díky němu můžete automaticky objevovat nové procesy na základě dat z analýzy procesů. Ale jak vlastně procesy analyzovat? Pomocí nástroje pro monitorování obchodních procesů.
Stejně jako krevní testy tento nástroj hodnotí zdraví vašich procesů. Může například vyhodnocovat spokojenost zákazníků, dobu cyklu, tržby, produktivitu a mnoho dalších metrik.
Stejně jako u zdravotní prohlídky je však nutné jej opakovat každých několik týdnů nebo měsíců. V opačném případě si možná uvědomíte neefektivitu svých procesů až ve chvíli, kdy bude příliš pozdě na to, abyste se vyhnuli selhání procesů (se všemi souvisejícími náklady a nevýhodami).
Zajistěte, aby byly nástroje pro automatizaci obchodních procesů využívány ke zkrácení času potřebného k vykonávání každodenní práce. Celý váš plán řízení procesů vyžaduje pozornost v určitých oblastech – více než v jiných.
Fáze 5: Optimalizace
Fáze optimalizace – nebo fáze kontroly – se týká doladění obchodních procesů potřebných pro zlepšení. Takto zajistíte jejich efektivitu a dosáhnete obchodních cílů vaší společnosti a celkového plánu řízení procesů.
Mezi příklady optimalizace řízení procesů patří například:
- Odstraňte nadbytečné úkoly nebo procesy
- Automatizujte pracovní postupy
- Zlepšete komunikaci mezi účastníky procesů pomocí vhodných obchodních nástrojů.
A nezapomeňte sledovat procesy, které jste optimalizovali! Koneckonců, jedná se o cyklus.
Šablony pro řízení procesů, se kterými můžete začít hned teď
Vraťme se k myšlence, že můžete optimalizovat obchodní procesy zefektivněním pracovních postupů. A že pracovní postupy zefektivníte automatizací.
Šablony pro řízení procesů jsou jedním ze základů automatizace pracovních postupů. Níže uvádíme tři šablony, které vám doporučujeme prozkoumat, pokud se s řízením pracovních postupů setkáváte poprvé.
1. Šablona procesní tabule ClickUp PDCA
Pokud se zajímáte o řízení kvality, již znáte cyklus plánování, provádění, kontroly a akce (PDCA) – neboli cyklus neustálého zlepšování. Ale tato šablona bílé tabule ClickUp PDCA povýší váš plán řízení procesů PDCA na zcela novou úroveň.
Použijte jej k rozdělení úkolů do čtyř fází cyklu PDCA. Může se zdát hloupé používat šablonu místo papíru a tužky, ale věřte nám.
Tato šablona tabule využívá software pro řízení podnikových procesů a umí víc než jen rozdělit úkoly na menší kroky. Tabule PDCA podporuje provádění procesů PDCA pro lepší řízení projektů.
2. Šablona dokumentu procesů společnosti ClickUp
Díky šabloně procesního dokumentu ClickUp je dokumentace obchodních procesů mnohem snazší. Šablonu můžete použít k dokumentaci standardních operačních postupů (SOP), jako jsou kroky pro žádost o volno za účelem zlepšení procesů.
Definovat úkoly ve vašem pracovním postupu je jedna věc, ale vědět přesně, co je třeba udělat k dokončení úkolu, je věc druhá.
3. Šablona ClickUp pro obchodní procesy a postupy
Jakmile vaše společnost začne provádět obchodní procesy pomocí softwaru BPM, použijte tuto šablonu procesů a postupů od ClickUp, abyste získali přehled o svých interních procesech pomocí:
- Získejte podrobné informace o zlepšování procesů prostřednictvím termínů, priorit, míry dokončení a počtu dokončených úkolů (s procesy seskupenými například podle oddělení).
- Úkoly, které vyžadují vytvoření dokumentů, a fáze, ve které jsou tyto dokumenty
- Jak budou procesy navazovat jeden na druhý prostřednictvím systému řízení projektů
Optimalizujte řízení procesů pomocí softwaru pro řízení podnikových procesů
Sada BPM, složená z mnoha softwarových možností BPM, vám pomůže implementovat všechny fáze řízení podnikových procesů. Než se pustíme do dalšího, řekneme vám něco o několika silných stránkách BPM a nástrojů pro řízení projektů (například ClickUp).
- Automatizují pracovní postupy: Oživte všechny obchodní procesy společnosti a eliminujte manuální a opakující se práci pomocí předdefinovaných a přizpůsobených automatizací.
- Podporují spolupráci: Vyjasněte postupy, aniž byste ztratili kontext procesu nebo e-maily jako jehlu v kupce sena. Nástroje BPM umožňují členům týmu komentovat úkoly a připojovat k nim soubory. Dokonce vám umožňují převést komentáře na úkoly!
- Nabízejí zprávy: Poskytují komplexní data o procesech, na která se můžete spolehnout při ověřování, zda jste své procesy navrhli efektivně. Tyto zprávy rozebírají výkonnost týmu, což vám umožňuje zkontrolovat jeho produktivitu za určité období.
Výhody automatizace podnikových procesů
Pět fází řízení podnikových procesů jsou nezbytné kroky k automatizaci. Nástroje BPM, jako je ClickUp, vám pomohou automatizovat úkoly a pracovní postupy, proto bychom zde chtěli zdůraznit výhody automatizace podnikových procesů:
- Úspora času a nákladů: Automatizace opakujících se úkolů šetří čas a peníze, takže se zaměstnanci mohou soustředit na důležitější úkoly.
- Vyšší konzistence a přesnost: Automatizace snižuje počet lidských chyb, což vede k vyšší konzistenci a přesnosti procesů. To také vede k větší spokojenosti zákazníků.
- Zefektivnění procesů: Automatizace obchodních procesů pomáhá zefektivnit procesy, eliminovat zbytečné kroky a zjednodušit postupy.
- Informace o datech v reálném čase: Díky automatizovaným procesům můžete shromažďovat informace o datech v reálném čase, které vám pomohou činit informovanější obchodní rozhodnutí.
Obvykle můžete přizpůsobit přehledy pomocí widgetů, které vás informují o dokončených úkolech, počtu zpracovaných úkolů, členech s nedokončenými úkoly, odhadovaném čase, zaznamenaném čase a mnoha dalších měřítkách.
Vyzkoušejte ClickUp a napište nám, co si o něm myslíte. Těšíme se, až se dozvíme, kam vás řízení podnikových procesů zavede!