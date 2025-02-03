5 důvodů, proč konsolidovat své obchodní nástroje a ušetřit s ClickUp

Máte pocit, že počet nástrojů ve vašem technologickém portfoliu neustále roste, ale skutečná práce je stále těžší?
Je to častější, než si myslíte – zpráva Blissfully SaaS Trends Report z roku 2020 zjistila, že podnikové společnosti používají v celé organizaci v průměru 288 různých obchodních nástrojů.
V současné době průměrná velká společnost platí za dalších 7,6 obchodních nástrojů se stejnou funkčností. S tolika předplatnými SaaS a komunikačními nástroji rozptýlenými po celé organizaci dochází k vážnému a zbytečnému plýtvání penězi.
Počet duplicitních online obchodních nástrojů ve skutečnosti meziročně raketově roste o 80 %. 🤯
Je velmi pravděpodobné, že vaše malá firma nebo podniková organizace by mohla finančně profitovat z konsolidace vašich technologií. Ale nechcete se zbavovat věcí jen proto, abyste ušetřili nějaké peníze. Místo toho potřebujete obchodní nástroje, které šetří peníze a zlepšují pracovní postupy, aby váš tým dokázal více za méně času! ⚡️
Řekneme to na rovinu – existují vážné důvody, proč může vaše firma s ClickUp ušetřit.
Nejde jen o snížení počtu obchodních nástrojů. S ClickUpem dáte svým týmům prostor pro spolupráci, přidělování úkolů a udržování projektů v chodu díky snadno přizpůsobitelné platformě, kterou lze přizpůsobit všem.
A pro většinu z nich nemá nic tak velký vliv na konečný výsledek jako produktivita!
Proč méně obchodních nástrojů znamená více než jen úsporu peněz
Bezpečnostní firma STANLEY Security se před zavedením ClickUp potýkala s izolací napříč několika online obchodními nástroji. Jako virtuální organizace potřebovala STANLEY přijmout bottom-up přístup, aby mohla zlepšit procesy a spolupráci kdekoli.
„Jako tým technologických inovací musíme zůstat organizovaní a flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat měnícím se požadavkům projektů,“ řekl Connor Nash, Global Experience Analytics Manager ve společnosti STANLEY Security.
„K dosažení našich cílů používáme různé techniky projektového řízení a ClickUp v tom hraje klíčovou roli,“ dodal Nash. „ClickUp můžeme přizpůsobit a automatizovat tak, aby vyhovoval každé konkrétní iniciativě, a to nám umožnilo zefektivnit a zjednodušit naše pracovní postupy, což exponenciálně zvýšilo kapacitu našeho týmu. “
Výsledky přechodu na centralizované produktivní pracovní prostředí byly působivé:
- 8+ hodin ušetřených každý týden na schůzkách a aktualizacích týmu
- 50% snížení času stráveného vytvářením a sdílením reportů
- 80% nárůst zlepšené týmové práce
Jak mohou podniky ušetřit s ClickUpem?
Podívejte se na pět důvodů, proč je ClickUp nejvýhodnějším kolaborativním centrem, které spojuje práci všech týmů na jednom místě.
1. Týmy pracují lépe, když jsou pod jednou střechou
Přeskakování mezi online obchodními nástroji je únavné.
Když jsou informace uvězněny v různých obchodních nástrojích, zaměstnanci se vyčerpávají hledáním toho, co potřebují k vykonání své práce. Výzkumy ukazují, že 45 % zaměstnanců se domnívá, že přepínání mezi různými úkoly snižuje jejich produktivitu.
Proto je nezbytné, aby celý váš tým pracoval pod jednou střechou, která je speciálně navržena tak, aby pomáhala týmům spolupracovat od začátku do konce. Jediný prostor usnadňuje týmům získat zpět svůj den a vedoucím pracovníkům vidět skutečný růst podnikání. 🌱
Proto tolik malých i velkých firem považuje ClickUp za řešení, které jim skutečně šetří peníze. Majitelé firem rychle zjistí, jak ClickUp snižuje počet nástrojů, které se překrývají s našimi četnými funkcemi.
Nevěřte jen nám – Nick Foster, ředitel produktového managementu ve společnosti Lulu Press, která se zabývá samovydáváním knih, vysvětlil, jak jeho tým okamžitě zaznamenal 12% nárůst pracovní efektivity při používání ClickUp jako zdroje pravdivých informací.
A v rámci tohoto procesu vydavatel nahradil dva ze svých nástrojů pro řízení projektů jedním!
Když jsme používali Jira, naši vývojáři aktualizovali kód platformy, který s Jira vůbec nesouvisel. Poté museli trávit čas návratem do Jira a ruční změnou stavu. Trávili jsme příliš mnoho času určováním stavu funkcí, místo abychom se soustředili na jejich dodání.
Společnost Lulu Press centralizovala svůj tým pomocí jediného pracovního prostoru a výrazně urychlila vydávání produktů tím, že eliminovala duplicitní úkoly napříč několika platformami, jako je Jira.
Díky výkonné integraci ClickUp s GitHubem a robustní funkci automatizace snížil webový vývojový tým společnosti Lulu opakující se manuální práci a ušetřil více než 8 hodin týdně pomocí jedné aplikace. 🧑💻
Zjistěte více o tom, jak ClickUp může snížit počet duplicitních aplikací ve vaší organizaci díky lepším funkcím za mnohem nižší cenu
2. Uvolněte sdílení znalostí v rámci centrálního pracovního prostoru
Zažili jste někdy naprostý chaos při hledání dokumentu nebo informace, když vám nikdo nemohl pomoci?
To není zábava.
A co je ještě horší, správa souborů v různých obchodních nástrojích může být velmi časově náročná. Výše zmíněný průzkum trhu ukazuje, že zaměstnanci stráví v průměru 59 minut denně pouze hledáním informací ukrytých v obchodních nástrojích organizace.
Bez rozsáhlého a prohledávatelného centra pro sdílení znalostí váš tým ztrácí čas a peníze hledáním věcí, které potřebuje k vykonání své práce. ClickUp je ten správný obchodní nástroj, který týmům pomáhá uvolnit znalosti díky své detailní vyhledávací funkci! 🔍
V zobrazení seznamu můžete také použít funkce filtrování a vyhledávání, abyste mohli snadno prohlížet, vyhledávat nebo organizovat úkoly. Díky integraci Slapdash získáte v ClickUp univerzální vyhledávací funkce s nízkou latencí.
Pomocí příkazů můžete vytvářet úkoly a procházet svůj pracovní prostor pomocí klávesových zkratek. To vašemu týmu umožní ještě rychlejší přístup k potřebným informacím.
Pokročilé funkce, jako je vyhledávání a filtrování, umožňují organizacím zlepšit správu a sdílení souborů, takže vše zůstává na jednom místě. Ať už ukládáte marketingové texty pro sociální média nebo vytváříte kalendář pro e-mailový marketing, ClickUp je jedním z nejlepších online obchodních nástrojů pro vytváření a sdílení aktiv.
Organizace aktiv je ve skutečnosti nezbytná, pokud chcete, aby vaše obchodní procesy zůstaly flexibilní a zaměstnanci se plně věnovali své práci. Proto musí majitelé malých podniků poskytnout týmům centralizované místo pro práci, kde mohou rychle najít vše, co potřebují.
ClickUp Docs organizuje informace na jednom místě pro lepší sdílení souborů, takže týmy mají snadnější přístup k dokumentům v celé společnosti. Uživatelé mohou propojit Docs s pracovními postupy a nemusí se obávat, že budou muset přecházet z jednoho obchodního nástroje do druhého nebo že ztratí informace v náhodných účtech Google Drive.
3. Získejte ucelený přehled díky rozsáhlým a užitečným funkcím
Týmy prostě nejsou tak efektivní, když používají desítky podobných obchodních nástrojů namísto jednoho stejného. Dobrou zprávou je, že majitelé malých podniků i velké společnosti si začínají uvědomovat problémy decentralizace obchodních a marketingových nástrojů napříč týmy.
Zpráva Market Guide for SaaS Management z roku 2021 dokonce předpokládá, že do roku 2026 polovina organizací výrazně centralizuje své SaaS aplikace. Kromě neorganizovanosti a nákladných duplicitních seznamů obchodních nástrojů jsou s nárůstem obchodních nástrojů a následným sdílením hesel dalším problémem také bezpečnostní rizika pro podnikání. 🌎
Problémem většiny platforem pro zvýšení produktivity je, že opravdu dobře zvládají jen několik věcí. Porovnejte to nyní s rozsáhlou sadou funkcí ClickUp, které pomáhají firmám získat ucelený přehled o projektu.
Pravděpodobně jste už o ClickUp slyšeli. A možná jste ho porovnávali se standardním softwarem pro řízení projektů. Mnozí si však až do okamžiku, kdy začnou ClickUp denně používat, neuvědomují, že tato platforma pro zvýšení produktivity a online obchodní nástroj umí mnohem víc.
Abychom majitelům malých podniků, velkým společnostem a vedoucím týmů poskytli lepší přehled o jeho schopnostech, podíváme se na tři méně známé pokročilé funkce ClickUp, které týmům pomáhají získat ucelený obraz o jejich práci:
Funkce 1: Bílé tabule
Ačkoli existují i jiné podobné produkty od populárních společností, jako jsou Miro a Mural, ClickUp Whiteboards je jediný nástroj pro virtuální tabule, který dokáže proměnit nápady vašich týmů v koordinované akce. 🎯
Ať už majitelé malých podniků potřebují brainstormovat, vytvářet strategie nebo budovat agilní pracovní postupy, ClickUp Whiteboards to všechno zvládne! Na rozdíl od jiných nástrojů pro podnikání typu whiteboard může ClickUp rychleji převést nápad do konkrétního projektu díky integrovaným funkcím pro správu úkolů přímo z vašich Whiteboards.
Díky integrovaným úkolům a bohatému formátování je přidávání kontextu do vašich pracovních postupů hračkou. A kdokoli ve vaší organizaci má přístup a může spolupracovat v reálném čase, jako byste byli všichni v jedné místnosti!
Funkce 2: Anotace a korektury
Týmy zabývající se marketingem na sociálních médiích, grafickým designem, content marketingem, správou webových stránek a produktovým marketingem denně procházejí různé dokumenty, soubory a materiály. Mnohé z těchto týmů používají marketingové nástroje jako Prodigy, Filestage a Annotate. Funkce Annotation od ClickUp však jde ještě o krok dál. ✍️
Díky funkcím anotace a korektury již účastníci projektu a zainteresované strany nepřehlédnou důležité schválení ve svých e-mailových schránkách a nevytvářejí tak delší překážky. Zde je několik tipů, jak urychlit zpětnou vazbu a recenze v ClickUp:
- Nahrajte populární typy souborů, jako jsou PNG, GIF, JPEG, WEBP a MP4, jako přílohy úkolů.
- Náhled všech nevyřešených komentářů k korektuře v sekci Úkoly dané úlohy
- Otevřete komentář z lišty přehrávání a rychleji zkontrolujte obsah videa
- Pomocí komentářů můžete diskutovat o aktualizacích přímo v souborech.
Funkce 3: Dashboardy
Toto není obyčejný dashboard. Dashboard ClickUp ve skutečnosti pomáhá týmu z našeho okolí, San Diego Padres, pracovat efektivněji!
Ken Kawachi, viceprezident pro baseballové operace týmu Padres, vysvětlil, jak ClickUp pomohl jeho týmu sledovat a spravovat průběh projektu, rozpočtované vs. skutečné výdaje, náklady a fakturaci – to vše na jednom místě v přizpůsobených přehledech.
Tým MLB potřeboval jediný centralizovaný obchodní nástroj pro správu a sledování postupu renovace svých prostor v Petco Parku. Obrátili se na ClickUp, aby vizuálně interpretoval celkový obraz těchto nákladů, přidělených rozpočtů, růstu podnikání a výdajů na renovaci v reálném čase pomocí vzorců odchylek v jejich ClickUp Dashboardu. 📊
Provoz spočívá v hledání způsobů, jak udržet organizaci. To zahrnuje využití technologií, jako je ClickUp, které zefektivňují práci a usnadňují spolupráci. ClickUp je velmi přehledný a stručný, ale zároveň umožňuje koncovým uživatelům přizpůsobit platformu podle svých preferencí. Velmi mi to pomáhá v každodenní práci.
4. Zefektivněte pracovní postupy pomocí pokročilého přizpůsobení
Narušení je prokletím produktivity. Proto týmy potřebují pohodlné a snadno použitelné obchodní nástroje, aby se mohly soustředit na nejzajímavější práci a lidé mohli zefektivnit pracovní postupy.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je poskytnout vašemu týmu výkonný obchodní nástroj, který lze přizpůsobit jeho preferencím. Vyhněte se nesčetným zaškolovacím schůzkám a neustále se měnícím nástrojům, které zavádějí vedoucí týmů, kteří přicházejí a odcházejí!
ClickUp byl vytvořen s ohledem na přizpůsobení, takže různá oddělení nejsou omezena pracovními postupy vytvořenými pro jiné týmy.
Ať už se jedná o IT sledování ticketů, marketéry spravující obsah nebo inženýry implementující agilní pracovní postupy, přizpůsobení se stává klíčovým, když jsou zaměstnanci rozptýleni mezi tolika placenými a bezplatnými nástroji (zejména u týmů pracujících na dálku). 🌐
Tým, který potřeboval pomoc s vytvořením více kolaborativních pracovních postupů, bylo oddělení Alumni and Donor Services (ADS) na Wake Forest University. Morey Graham, ředitel ADS Projects, vysvětlil, jak se oddělení snažilo zlepšit produktivitu, protože týmy nechtěly ustoupit ze svých vlastních kolaborativních snah.
To vedlo k tomu, že různé oddělení ve Wake Forest používaly online obchodní nástroje jako Asana, Jira, Trello, Notion, Workfront a Google Drive k zefektivnění pracovních postupů. Týmy neustále přecházely mezi malými obchodními nástroji, aby našly dokumenty v Google Docs, ukládaly soubory napříč účty, přidělovaly práci, poskytovaly aktualizace úkolů a přidávaly data.
Pak se rozhodli místo toho vyzkoušet ClickUp. 📈
Tým okamžitě zaznamenal zlepšení v mezioborové koordinaci mezi týmovými projekty, protože ClickUp se stal jediným skutečným zdrojem informací. Díky přizpůsobení dashboardu týmy získaly přesně to, co potřebovaly od online obchodního nástroje, takže všichni pracovali z jednoho centra – něco, co jim u jiných řešení chybělo.
Nyní můžeme spolupracovat v rámci jednoho systému a mít přehled o důležitých datech. To umožňuje našim různým týmům podávat zprávy o pokroku, identifikovat problémy s pracovní zátěží a kapacitou a plánovat přesněji.
5. Ušetřete čas s jednou z nejdostupnějších možností
Týmy chtějí ušetřit čas na práci, která je nejdůležitější, a mít k dispozici kontext potřebný k jejímu provedení – to vše bez rušivých vlivů, které brzdí produktivitu. Majitelé firem to také chtějí udělat, aniž by se finančně zruinovali. Existuje mnoho bezplatných obchodních nástrojů – ale jaká je skutečná cena ClickUp?
A jak si vede ve srovnání s online obchodními nástroji, které již používáte nebo zvažujete? Máte na výběr, ale málokterý z nich je tak výkonný a cenově dostupný jako ClickUp. Jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších bezplatných nástrojů v oboru. ✨
Podívejte se na náš rozpis nákladů na uživatele ve srovnání s předními online obchodními nástroji pro produktivitu:
|ClickUp
|Jira
|Pondělí
|Trello
|Asana
|10 uživatelů
|50 $/měsíc 600 $/rok
|70 $/měsíc 840 $/rok
|100 $/měsíc 1 200 $/rok
|100 $/měsíc 1 200 $/rok
|110 $/měsíc 1 320 $/rok
|50 uživatelů
|250 $/měsíc 3 000 $/rok
|320 $/měsíc 4 200 $/rok
|500 $/měsíc 6 000 $/rok
|500 $/měsíc 6 000 $/rok
|550 $/měsíc 6 600 $/rok
|100+ uživatelů
|500 $/měsíc 6 000 $/rok
|700 $/měsíc 8 400 $/rok
|1 000 $/měsíc 12 000 $/rok
|1 000 $/měsíc 12 000 $/rok
|1 000 $/měsíc 13 200 $/rok
ClickUp je i nadále nejlevnějším nástrojem pro zvýšení produktivity na trhu, ale to neznamená, že je nejslabší. Uživatelé získávají více funkcí a možností přizpůsobení ve srovnání s většinou hlavních online nástrojů pro podnikání v tomto odvětví.
RevPartners, platforma pro budování revops engine, byla v podobné situaci jako Wake Forest University – měla příliš mnoho online obchodních nástrojů, které dělaly totéž.
Dane Dusthimer, partner pro provoz ve společnosti RevPartners, vysvětlil, jak po zavedení ClickUp tým konsolidoval své aplikace pro zvýšení produktivity ze tří na jeden obchodní nástroj, což organizaci přineslo 50% úsporu nákladů.
Díky ClickUp máme přístup ke všem funkcím, které potřebujeme, na jednom místě, což je pro nás velmi důležité. Zaměřujeme se na adopci a bez opravdu snadno použitelné platformy, která to umožňuje, by bylo nemožné dosáhnout adopce všemi týmy a klienty.
Díky ClickUp máme přístup ke všem funkcím, které potřebujeme, na jednom místě, což je pro nás velmi důležité. Zaměřujeme se na adopci a bez opravdu snadno použitelné platformy, která to umožňuje, by bylo nemožné dosáhnout adopce všemi týmy a klienty.
Nejlepší online obchodní nástroje by vám měly ušetřit čas a peníze
Je na čase vybavit váš tým lepšími online nástroji, které zároveň sníží vaše výdaje na aplikace? Doufáme, že ano, protože bychom byli rádi, abyste se rozhodli pro plán ClickUp Free Forever, vytvořili si bezplatný účet a zjistili, proč je ClickUp jedním z nejlepších bezplatných nástrojů na trhu.
ClickUp pomáhá majitelům malých podniků a velkým organizacím uchovávat všechny jejich základní online obchodní nástroje na jednom místě. Od dokumentů přes úkoly až po obchodní komunikaci – ušetříte svému týmu jeden den v týdnu.
Zjistěte, o co jde, a začněte šetřit peníze s nejlépe hodnoceným online obchodním nástrojem pro spolupráci a produktivitu!