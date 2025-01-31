ClickUp blog

10 nejlepších softwarů pro standardní operační postupy (SOP)

Engineering Team
31. ledna 2025

Od správy úkolů po optimalizaci týmové práce – standardní operační postupy (SOP) mohou snížit počet chyb, vysvětlit aktuální pracovní postupy a zajistit základní úroveň kontroly kvality.

Zkombinujte je všechny a přidejte k tomu ještě nástroje pro stanovení priorit práce a SOP vám mohou ušetřit peníze pro celou organizaci.

Samozřejmě ale nejprve musíte vědět, jak tyto dokumentové procesy vytvořit. A právě zde přichází na řadu hledání softwarového řešení SOP.

V tomto průvodci se zaměříme na nejlepší SOP software pro dokumentaci, organizaci a optimalizaci vašich obchodních procesů.

Co byste měli hledat v softwaru SOP?

Nejlepší software SOP usnadňuje proces tvorby. Pomáhá vám s komplexním řízením procesů díky několika funkcím, které můžete využít při hodnocení:

  • Šablony připravené k použití: Sada osvědčených šablon SOP, které lze implementovat bez velkého nastavování.
  • Užitečné návody: Přehledná dokumentace projektů a postupů, která umožňuje plynulejší chod firmy
  • Spolupráce: Sdílení znalostí založené na cloudu, které zpřístupňuje vaši znalostní bázi a přehled vašich pracovních procesů všem vašim zaměstnancům.
  • Integrace: Přímé propojení s vaším softwarem pro správu úkolů, které umožňuje integraci, například automatické připomínky úkolů na základě vašich SOP.
  • Snadná údržba SOP: Možnost snadného vytváření provozních zásad pro zaškolování zaměstnanců a celkové řízení znalostí.
  • Cena: Bezplatné funkce softwaru SOP, které vám umožní otestovat funkce před zakoupením placeného tarifu.

Především musí usnadňovat implementaci a sdílení SOP ve vaší organizaci. Dobrá zpráva: Většina z níže uvedených špičkových softwarových řešení SOP má tyto nezbytné funkce.

10 nejlepších softwarů pro standardní operační postupy

1. ClickUp

Zobrazení ClickUp
Prohlédněte si více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte svůj workflow svým potřebám.

ClickUp je komplexní software pro řízení projektů určený pro týmy všech velikostí a odvětví. ClickUp se odlišuje svou schopností vytvářet dokumenty s kontrolou verzí pro klíčové procesy a zároveň sloužit jako centralizované centrum pro produktivitu a spolupráci v rámci celé společnosti.

A díky ClickUp AI je udržování konzistence a kvality při postupných změnách procesů méně náročné. Vytvářejte SOP, získejte předformátovaný obsah a zlepšete psaní svého týmu pouhými několika kliknutími.

ClickUp se také integruje s tisíci dalších pracovních aplikací, čímž konsoliduje vaše procesy a data do jednoho systému!

Nejlepší funkce ClickUp

  • ClickUp Docs umožňuje dokumentaci postupů pomocí dynamických i statických dokumentů pro efektivní správu verzí.
  • Komplexní knihovna šablon SOP softwaru, která zahrnuje šablonu SOP ClickUp, pracovní výkazy a mapy procesů.
  • Díky přímé integraci s řešením pro správu úkolů ClickUp se vaše SOP stanou snadno sledovatelnými a opakovatelnými procesy.
  • Díky snadno použitelnému rozhraní budou vaše SOP dostupné všem členům týmu.
  • Díky definovaným a segmentovaným uživatelským rolím je software SOP použitelný pro všechny, včetně vedoucích pracovníků organizace.

Omezení ClickUp

  • Bezplatná verze může být omezená, pokud jde o některé pokročilé funkce SOP softwaru a úložný prostor.
  • Někteří uživatelé nejsou fanoušky rozhraní, zejména barevného provedení a výběru fontů softwaru.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp:

  • G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon technické dokumentace

2. Coassemble

Software SOP od společnosti Coassemble
Prostřednictvím Coassemble

Coassemble je sice primárně vzdělávací platforma, ale v oblasti SOP softwaru si dokáže udržet svou pozici.

Tento nástroj, který byl speciálně navržen pro malé podniky, funguje obzvláště dobře pro základní dokumenty, jako je například týmová charta. Vlastní a šablonové moduly umožňují členům vašeho týmu číst základní procedurální dokumenty, jednoduché kontrolní seznamy pro spolupráci a další dokumenty.

Nejlepší funkce Coassemble

  • Předem připravené školicí moduly umožňují novým členům organizace seznámit se s vašimi standardními operačními postupy a dalšími zavedenými znalostmi týmu, které budou prospěšné pro jejich práci.
  • Segmentace uživatelů na úrovni kohorty pro vytváření kontrolních seznamů a modulů je v souladu se stávajícími znalostmi uživatelů platformy.
  • Flexibilní struktury oprávnění zajišťují, že správní lidé mají správný přístup ke správným SOP.
  • Integrace s vaší stávající technologií vám umožní snadněji přidělovat úkoly a komunikovat vaše digitální SOP.
  • Díky vizuálnímu zaměření je implementace standardních operačních postupů pro uživatele atraktivní.

Omezení Coassemble

  • Nejedná se o skutečný software pro standardní operační postupy, což znamená, že budete potřebovat tyto integrace při vytváření a komunikaci svých standardizovaných procesů.
  • Nahrávání obsahu, zejména vizuálního obsahu, jako jsou obrázky, může být v rámci softwaru složité.
  • Hromadná registrace nových uživatelů může být složitá, což pro administrátory znamená delší a opakující se úkoly.
  • Platforma neoptimalizuje správu verzí na backendu, což komplikuje správu SOP ve větších organizacích.

Ceny Coassemble

  • Pro 10: 50 $/měsíc
  • Pro 20: 120 $/měsíc
  • Premium 20: 160 $/měsíc
  • Pro Unlimited: Nutná individuální cenová nabídka

Hodnocení a recenze Coassemble

  • G2: 4,7/5 (166 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (34 recenzí)

3. SweetProcess

Software SweetProcess SOP
Prostřednictvím SweetProcess

Zde máme náš první specializovaný software SOP. SweetProcess vám konkrétně pomáhá sledovat a zlepšovat vaše procesy, sledovat odpovědnosti a odpovídajícím způsobem spravovat úkoly.

Cíl softwaru je přesně to, co správný software SOP musí splňovat: vytvořit online provozní manuál, ke kterému mají přístup všichni, který vám umožní vytvářet SOP, zefektivnit vaše každodenní úkoly a snížit počet chyb v procesu vytváření SOP a jejich průběžné implementaci.

Nejlepší funkce SweetProcess

  • Snadno dokumentuje vaše postupy, zásady a procesy v jednoduchém přehledu na ovládacím panelu.
  • Tento software pomáhá vašemu týmu implementovat SOP prostřednictvím jednoduchých pracovních postupů a automatizovaných úkolů.
  • Software vytváří veřejnou nebo soukromou znalostní bázi pro sdílení všech SOP, které ostatní potřebují znát.
  • Vytváří týmy v rámci vašich uživatelských rolí, aby zefektivnil komunikaci a přidělování úkolů.
  • Software poskytuje bezplatné šablony pro vše od událostí po požární cvičení, pracovní postupy pro dodržování předpisů a další.

Omezení SweetProcess

  • Integrace tohoto specializovaného softwaru s širšími nástroji pro řízení podniku je náročnější.
  • Tato platforma omezuje import na dokumenty Word a vizuální prvky, jiné typy souborů neumožňuje.
  • Přidávání týmů do procesu není nutně intuitivní a vyžaduje ruční práci v rámci softwaru.

Ceny SweetProcess

  • 99 $/měsíc pro týmy s až 20 aktivními členy
  • 5 $/měsíc navíc za každého dalšího člena týmu nad tento limit

Hodnocení a recenze SweetProcess

  • G2: 4,3/5 (5 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

4. Tallyfy

Software pro standardní operační postupy Tallyfy
Prostřednictvím Tallyfy

Tallyfy je užitečný software SOP, který vám pomůže dokumentovat a automatizovat jakékoli úkoly ve vaší organizaci. Od formulářů po schvalování, zaškolování nových zaměstnanců a dokonce i úkoly související s klienty si tento software vydobyl své místo jako jedna z nejlepších softwarových možností SOP na trhu.

Koncepce tohoto softwaru je jednoduchá. Zachyťte své nejdůležitější a nejlepší SOP v jediném systému a vytvořte plány, aby každý věděl, co má dělat. Poté vytvořte samočinné procesy, aby vaše práce byla vždy správně provedená.

Nejlepší funkce Tallyfy

  • Není nutné žádné programování. Přístup společnosti Tallyfy k SOP zlepšuje spolupráci, mimo jiné proto, že je tak jednoduchý.
  • Díky větší transparentnosti mohou všichni členové organizace vidět nejen vaše SOP, ale také to, jak je platforma denně provádí.
  • Díky rychlé a efektivní zákaznické podpoře si můžete přizpůsobit vlastní softwarovou platformu SOP pomocí platformy Tallyfy.
  • Automatizace úkolů na základě vašich SOP promění teoretické osvědčené postupy ve skutečná zlepšení práce.

Omezení Tallyfy

  • Uživatelské rozhraní může být někdy trochu pomalé, zejména u složitých dokumentů, procesů a SOP.
  • Správa úkolů je relativně povrchní, protože Tallyfy nedokáže spravovat složitější procesy ve vašem týmu.
  • Návrhy umělé inteligence mohou pomoci zlepšit pracovní postupy, ale mohou se také stát příliš dominantními, pokud již víte, jaké typy procesů chcete vytvořit.

Ceny Tallyfy

  • Tallyfy Docs: 5 $/měsíc na uživatele
  • Tallyfy Pro: 30 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Tallyfy

  • G2: 5/5 (3 recenze)
  • Capterra: 4,4/5 (11 recenzí)

5. Way We Do

Way We Do – software pro standardní operační postupy
Via Way We Do

Tento software je nástrojem pro velké organizace, franšízy a další podniky s více pobočkami, kde může být komunikace vašich SOP náročná. Výsledkem je, že jeho funkce jsou spíše komplexní, od integrace videa a prezentací až po složité vývojové diagramy.

Nejlepší funkce Way We Do

  • Hotové šablony SOP zjednodušují budování vaší knihovny od základů.
  • Pracovní postupy pro schvalování umožňují vedoucím pracovníkům organizace podepisovat nové SOP a pomáhají vám ověřit, že všichni členové vašeho týmu si přečetli vše, co potřebují.
  • Aktivované kontrolní seznamy pro nové a stávající členy organizace, aby mohli sledovat své školicí a čtecí materiály.
  • Personalizovaný dashboard obsahuje položky kontrolního seznamu, úkoly s termínem splnění a nové SOP, se kterými se můžete seznámit.

Omezení způsobu, jakým pracujeme

  • Je relativně drahý ve srovnání s některými dalšími možnostmi v tomto seznamu.
  • Software je poměrně složitý, a proto je třeba se s ním dlouho seznamovat, částečně i kvůli jeho optimalizaci pro větší a složitější organizace.
  • Uživatelské rozhraní v pracovních postupech není vždy intuitivní.
  • Školicí dokumentace je někdy zastaralá a odkazuje na starší procesy při učení se softwaru.

Ceny Way We Do

  • Vstupní cena: 99 $/měsíc za 10 uživatelů v týmu
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Way We Do

  • G2: 4,6/5 (8 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (11 recenzí)

6. Trainual

Příklad standardních operačních postupů Trainual
Prostřednictvím Trainual

Trainual je software pro přenos znalostí určený především pro školení nových a stávajících zaměstnanců.

V nejlepším případě se jedná o virtuální a interaktivní školicí příručku, kterou můžete použít ke sdílení organizačních znalostí. Ještě lepší je, pokud jej použijete také jako software SOP.

Nejlepší funkce Trainual

  • Jeho intuitivní proces transformuje stávající SOP do podrobné školicí dokumentace pro vaše týmy.
  • Přiřazení rolí spravuje jak vlastnictví jednotlivých SOP, tak odpovědnosti za školení.
  • Může snadno vkládat externí obsah, jako jsou soubory PDF, GIF a videa.
  • Jeho rozsáhlá integrační knihovna nástrojů zahrnuje Loom, Slack a řadu softwarů pro řízení projektů.

Omezení Trainual

  • Důraz na školení a zaškolování nových zaměstnanců poněkud omezuje možnost používat Trainual jako specializovaný SOP software.
  • Přihlašování může být složité, protože různé moduly vyžadují různá přihlášení namísto centralizovaného řešení.
  • Tato platforma obsahuje poněkud omezené možnosti testování znalostí ve srovnání s jiným školicím softwarem.

Ceny Trainual

  • Train: 8 $/měsíc na uživatele
  • Scale: 12 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Trainual

  • G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)

7. ProcessKit

Standardní operační postupy ProcessKit
Prostřednictvím ProcessKit

ProcessKit je navržen pro agentury a pomáhá všem, kteří pracují s externími klienty, usnadnit jejich zapracování. Tento software vytváří SOP specificky pro zapracování nových klientů, což agenturám a podobným firmám umožňuje snadno tyto kroky dodržovat.

Nejlepší funkce ProcessKit

  • Jednoduché šablony pro proces onboardingu klientů pomohou každé agentuře rychle začít.
  • Podmíněná logika při vytváření workflow umožňuje přizpůsobit se konkrétním situacím, aniž by došlo ke snížení automatizace.
  • Jeho intuitivní zobrazení Kanban sleduje připojení více klientů bez zmatků.
  • Delegování úkolů zahrnuje více členů vašeho týmu při provádění vašich SOP pro zaškolování nových zaměstnanců.

Omezení ProcessKit

  • Díky přizpůsobitelnosti softwaru bude počáteční nastavení vyžadovat značné množství času.
  • Jeho funkce se vztahují výhradně k onboardingu klientů, což omezuje jeho použití jako širšího SOP softwaru.

Ceny ProcessKit

  • Jeden plán: 49 $/měsíc pro až tři členy, 19 $/měsíc za každého dalšího člena a neomezený počet hostovských účtů, například pro kontakty agentury.

Hodnocení a recenze ProcessKit

  • G2: 5/5 (1 recenze)
  • Capterra: 5/5 (2 recenze)

8. Dozuki

Příklad poskytovatele softwaru Dozuki SOP
Prostřednictvím Dozuki

Organizace ve výrobním odvětví přežívají nebo zanikají na základě optimalizace a dodržování jednotlivých SOP. Dozuki přichází na pomoc.

Díky softwaru SOP navrženému speciálně pro tento průmysl usnadňuje Dozuki výrobu.

Nejlepší funkce Dozuki

  • Jeho výkonný proces tvorby průvodců zvládne i ty nejtechnickější dokumenty ve výrobním průmyslu.
  • Jeho škálovatelné školicí programy přenesou vaše SOP do praxe.
  • Jeho integrované překladatelské funkce pro nadnárodní organizace umožňují používat SOP i v zahraničí.

Omezení Dozuki

  • Má komplexní a poněkud omezenou schopnost řídit přístup k různým SOP v závislosti na rolích uživatelů.
  • Jelikož se jedná o komplexní software, jeho používání není pro nové uživatele vždy intuitivní.
  • Umí integrovat omezení ve videích a obrázcích do jednotlivých dokumentů.

Ceny Dozuki

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Dozuki

  • G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (12 recenzí)

9. JobRouter

Softwarové nástroje JobRouter SOP
Prostřednictvím JobRouter

JobRouter staví svou hodnotovou nabídku na třech pilířích: automatizace procesů, správa dokumentů a správa dat. Tato platforma se jeví jako ideální nástroj, který lze využít i jako software pro standardní operační postupy.

Nejlepší funkce JobRouter

  • Díky rychlé a intuitivní implementaci můžete tento nástroj začít používat během několika dní.
  • Nabízí špičkový zákaznický servis pro nové i stávající uživatele.
  • Vytváření formulářů a procesů je flexibilní, zejména pokud jde o změnu šablon v jádru systému nad rámec grafického uživatelského rozhraní.

Omezení JobRouter

  • Technicky se nejedná o software SOP, který vyžaduje určité přizpůsobení, aby mohl být pro tento účel použit.
  • Načítání může být pomalé, zejména při přepínání mezi různými funkcemi platformy.

Ceny JobRouter

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze JobRouter

  • G2: Dosud žádné recenze
  • Capterra: 4,5/5 (11 recenzí)

10. Lean Power

Příklad standardních operačních postupů Lean Power
Prostřednictvím Lean Power

Lean Power vám umožňuje převést papírové a PDF pracovní procesy a balíčky do digitální podoby a počítačových postupů. Jako takový může dobře fungovat jako softwarový nástroj SOP pro optimalizaci vašich pracovních pokynů, čímž šetří práci a čas.

Nejlepší funkce Lean Power

  • Jeho desktopová aplikace vám umožňuje pracovat mimo prohlížeč a dokonce i v offline režimu.
  • Jeho zefektivněný proces digitalizace funguje obzvláště dobře v tradičních odvětvích, která se spoléhají na papírové pokyny, jako je například výroba.
  • Monitorování a analýza v reálném čase vám pomohou pochopit, jak váš tým implementuje SOP v praxi.

Lean Omezení výkonu

  • Jeho účelem není vytvářet nové digitální SOP v rámci softwaru, ale zaměřit se na digitalizaci stávajících SOP.
  • Digitalizace je k dispozici pouze v angličtině, což omezuje její použitelnost v nadnárodních operacích.

Ceny Lean Power

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Lean Power

  • G2: 3,3/5 (3 recenze)
  • Capterra: Dosud žádné recenze

Vytvořte standardní operační postup v ClickUp

Vytváření a dokumentování standardních operačních postupů je skvělý způsob, jak zůstat v obraze a mít přehled o pracovních postupech jednotlivců i týmů. S ClickUpem můžete snadno ukládat SOP na jednom centrálním místě, takže všichni budou mít přehled.

Tato metoda také umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím a pokynům, kdykoli je to potřeba, což členům týmu usnadňuje plnění jejich úkolů.

Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet!

