10 nejlepších softwarů pro standardní operační postupy (SOP)

Od správy úkolů po optimalizaci týmové práce – standardní operační postupy (SOP) mohou snížit počet chyb, vysvětlit aktuální pracovní postupy a zajistit základní úroveň kontroly kvality.
Zkombinujte je všechny a přidejte k tomu ještě nástroje pro stanovení priorit práce a SOP vám mohou ušetřit peníze pro celou organizaci.
Samozřejmě ale nejprve musíte vědět, jak tyto dokumentové procesy vytvořit. A právě zde přichází na řadu hledání softwarového řešení SOP.
V tomto průvodci se zaměříme na nejlepší SOP software pro dokumentaci, organizaci a optimalizaci vašich obchodních procesů.
Co byste měli hledat v softwaru SOP?
Nejlepší software SOP usnadňuje proces tvorby. Pomáhá vám s komplexním řízením procesů díky několika funkcím, které můžete využít při hodnocení:
- Šablony připravené k použití: Sada osvědčených šablon SOP, které lze implementovat bez velkého nastavování.
- Užitečné návody: Přehledná dokumentace projektů a postupů, která umožňuje plynulejší chod firmy
- Spolupráce: Sdílení znalostí založené na cloudu, které zpřístupňuje vaši znalostní bázi a přehled vašich pracovních procesů všem vašim zaměstnancům.
- Integrace: Přímé propojení s vaším softwarem pro správu úkolů, které umožňuje integraci, například automatické připomínky úkolů na základě vašich SOP.
- Snadná údržba SOP: Možnost snadného vytváření provozních zásad pro zaškolování zaměstnanců a celkové řízení znalostí.
- Cena: Bezplatné funkce softwaru SOP, které vám umožní otestovat funkce před zakoupením placeného tarifu.
Především musí usnadňovat implementaci a sdílení SOP ve vaší organizaci. Dobrá zpráva: Většina z níže uvedených špičkových softwarových řešení SOP má tyto nezbytné funkce.
10 nejlepších softwarů pro standardní operační postupy
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů určený pro týmy všech velikostí a odvětví. ClickUp se odlišuje svou schopností vytvářet dokumenty s kontrolou verzí pro klíčové procesy a zároveň sloužit jako centralizované centrum pro produktivitu a spolupráci v rámci celé společnosti.
A díky ClickUp AI je udržování konzistence a kvality při postupných změnách procesů méně náročné. Vytvářejte SOP, získejte předformátovaný obsah a zlepšete psaní svého týmu pouhými několika kliknutími.
ClickUp se také integruje s tisíci dalších pracovních aplikací, čímž konsoliduje vaše procesy a data do jednoho systému!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs umožňuje dokumentaci postupů pomocí dynamických i statických dokumentů pro efektivní správu verzí.
- Komplexní knihovna šablon SOP softwaru, která zahrnuje šablonu SOP ClickUp, pracovní výkazy a mapy procesů.
- Díky přímé integraci s řešením pro správu úkolů ClickUp se vaše SOP stanou snadno sledovatelnými a opakovatelnými procesy.
- Díky snadno použitelnému rozhraní budou vaše SOP dostupné všem členům týmu.
- Díky definovaným a segmentovaným uživatelským rolím je software SOP použitelný pro všechny, včetně vedoucích pracovníků organizace.
Omezení ClickUp
- Bezplatná verze může být omezená, pokud jde o některé pokročilé funkce SOP softwaru a úložný prostor.
- Někteří uživatelé nejsou fanoušky rozhraní, zejména barevného provedení a výběru fontů softwaru.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon technické dokumentace
2. Coassemble
Coassemble je sice primárně vzdělávací platforma, ale v oblasti SOP softwaru si dokáže udržet svou pozici.
Tento nástroj, který byl speciálně navržen pro malé podniky, funguje obzvláště dobře pro základní dokumenty, jako je například týmová charta. Vlastní a šablonové moduly umožňují členům vašeho týmu číst základní procedurální dokumenty, jednoduché kontrolní seznamy pro spolupráci a další dokumenty.
Nejlepší funkce Coassemble
- Předem připravené školicí moduly umožňují novým členům organizace seznámit se s vašimi standardními operačními postupy a dalšími zavedenými znalostmi týmu, které budou prospěšné pro jejich práci.
- Segmentace uživatelů na úrovni kohorty pro vytváření kontrolních seznamů a modulů je v souladu se stávajícími znalostmi uživatelů platformy.
- Flexibilní struktury oprávnění zajišťují, že správní lidé mají správný přístup ke správným SOP.
- Integrace s vaší stávající technologií vám umožní snadněji přidělovat úkoly a komunikovat vaše digitální SOP.
- Díky vizuálnímu zaměření je implementace standardních operačních postupů pro uživatele atraktivní.
Omezení Coassemble
- Nejedná se o skutečný software pro standardní operační postupy, což znamená, že budete potřebovat tyto integrace při vytváření a komunikaci svých standardizovaných procesů.
- Nahrávání obsahu, zejména vizuálního obsahu, jako jsou obrázky, může být v rámci softwaru složité.
- Hromadná registrace nových uživatelů může být složitá, což pro administrátory znamená delší a opakující se úkoly.
- Platforma neoptimalizuje správu verzí na backendu, což komplikuje správu SOP ve větších organizacích.
Ceny Coassemble
- Pro 10: 50 $/měsíc
- Pro 20: 120 $/měsíc
- Premium 20: 160 $/měsíc
- Pro Unlimited: Nutná individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze Coassemble
- G2: 4,7/5 (166 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (34 recenzí)
3. SweetProcess
Zde máme náš první specializovaný software SOP. SweetProcess vám konkrétně pomáhá sledovat a zlepšovat vaše procesy, sledovat odpovědnosti a odpovídajícím způsobem spravovat úkoly.
Cíl softwaru je přesně to, co správný software SOP musí splňovat: vytvořit online provozní manuál, ke kterému mají přístup všichni, který vám umožní vytvářet SOP, zefektivnit vaše každodenní úkoly a snížit počet chyb v procesu vytváření SOP a jejich průběžné implementaci.
Nejlepší funkce SweetProcess
- Snadno dokumentuje vaše postupy, zásady a procesy v jednoduchém přehledu na ovládacím panelu.
- Tento software pomáhá vašemu týmu implementovat SOP prostřednictvím jednoduchých pracovních postupů a automatizovaných úkolů.
- Software vytváří veřejnou nebo soukromou znalostní bázi pro sdílení všech SOP, které ostatní potřebují znát.
- Vytváří týmy v rámci vašich uživatelských rolí, aby zefektivnil komunikaci a přidělování úkolů.
- Software poskytuje bezplatné šablony pro vše od událostí po požární cvičení, pracovní postupy pro dodržování předpisů a další.
Omezení SweetProcess
- Integrace tohoto specializovaného softwaru s širšími nástroji pro řízení podniku je náročnější.
- Tato platforma omezuje import na dokumenty Word a vizuální prvky, jiné typy souborů neumožňuje.
- Přidávání týmů do procesu není nutně intuitivní a vyžaduje ruční práci v rámci softwaru.
Ceny SweetProcess
- 99 $/měsíc pro týmy s až 20 aktivními členy
- 5 $/měsíc navíc za každého dalšího člena týmu nad tento limit
Hodnocení a recenze SweetProcess
- G2: 4,3/5 (5 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
4. Tallyfy
Tallyfy je užitečný software SOP, který vám pomůže dokumentovat a automatizovat jakékoli úkoly ve vaší organizaci. Od formulářů po schvalování, zaškolování nových zaměstnanců a dokonce i úkoly související s klienty si tento software vydobyl své místo jako jedna z nejlepších softwarových možností SOP na trhu.
Koncepce tohoto softwaru je jednoduchá. Zachyťte své nejdůležitější a nejlepší SOP v jediném systému a vytvořte plány, aby každý věděl, co má dělat. Poté vytvořte samočinné procesy, aby vaše práce byla vždy správně provedená.
Nejlepší funkce Tallyfy
- Není nutné žádné programování. Přístup společnosti Tallyfy k SOP zlepšuje spolupráci, mimo jiné proto, že je tak jednoduchý.
- Díky větší transparentnosti mohou všichni členové organizace vidět nejen vaše SOP, ale také to, jak je platforma denně provádí.
- Díky rychlé a efektivní zákaznické podpoře si můžete přizpůsobit vlastní softwarovou platformu SOP pomocí platformy Tallyfy.
- Automatizace úkolů na základě vašich SOP promění teoretické osvědčené postupy ve skutečná zlepšení práce.
Omezení Tallyfy
- Uživatelské rozhraní může být někdy trochu pomalé, zejména u složitých dokumentů, procesů a SOP.
- Správa úkolů je relativně povrchní, protože Tallyfy nedokáže spravovat složitější procesy ve vašem týmu.
- Návrhy umělé inteligence mohou pomoci zlepšit pracovní postupy, ale mohou se také stát příliš dominantními, pokud již víte, jaké typy procesů chcete vytvořit.
Ceny Tallyfy
- Tallyfy Docs: 5 $/měsíc na uživatele
- Tallyfy Pro: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tallyfy
- G2: 5/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (11 recenzí)
5. Way We Do
Tento software je nástrojem pro velké organizace, franšízy a další podniky s více pobočkami, kde může být komunikace vašich SOP náročná. Výsledkem je, že jeho funkce jsou spíše komplexní, od integrace videa a prezentací až po složité vývojové diagramy.
Nejlepší funkce Way We Do
- Hotové šablony SOP zjednodušují budování vaší knihovny od základů.
- Pracovní postupy pro schvalování umožňují vedoucím pracovníkům organizace podepisovat nové SOP a pomáhají vám ověřit, že všichni členové vašeho týmu si přečetli vše, co potřebují.
- Aktivované kontrolní seznamy pro nové a stávající členy organizace, aby mohli sledovat své školicí a čtecí materiály.
- Personalizovaný dashboard obsahuje položky kontrolního seznamu, úkoly s termínem splnění a nové SOP, se kterými se můžete seznámit.
Omezení způsobu, jakým pracujeme
- Je relativně drahý ve srovnání s některými dalšími možnostmi v tomto seznamu.
- Software je poměrně složitý, a proto je třeba se s ním dlouho seznamovat, částečně i kvůli jeho optimalizaci pro větší a složitější organizace.
- Uživatelské rozhraní v pracovních postupech není vždy intuitivní.
- Školicí dokumentace je někdy zastaralá a odkazuje na starší procesy při učení se softwaru.
Ceny Way We Do
- Vstupní cena: 99 $/měsíc za 10 uživatelů v týmu
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Way We Do
- G2: 4,6/5 (8 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (11 recenzí)
6. Trainual
Trainual je software pro přenos znalostí určený především pro školení nových a stávajících zaměstnanců.
V nejlepším případě se jedná o virtuální a interaktivní školicí příručku, kterou můžete použít ke sdílení organizačních znalostí. Ještě lepší je, pokud jej použijete také jako software SOP.
Nejlepší funkce Trainual
- Jeho intuitivní proces transformuje stávající SOP do podrobné školicí dokumentace pro vaše týmy.
- Přiřazení rolí spravuje jak vlastnictví jednotlivých SOP, tak odpovědnosti za školení.
- Může snadno vkládat externí obsah, jako jsou soubory PDF, GIF a videa.
- Jeho rozsáhlá integrační knihovna nástrojů zahrnuje Loom, Slack a řadu softwarů pro řízení projektů.
Omezení Trainual
- Důraz na školení a zaškolování nových zaměstnanců poněkud omezuje možnost používat Trainual jako specializovaný SOP software.
- Přihlašování může být složité, protože různé moduly vyžadují různá přihlášení namísto centralizovaného řešení.
- Tato platforma obsahuje poněkud omezené možnosti testování znalostí ve srovnání s jiným školicím softwarem.
Ceny Trainual
- Train: 8 $/měsíc na uživatele
- Scale: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
7. ProcessKit
ProcessKit je navržen pro agentury a pomáhá všem, kteří pracují s externími klienty, usnadnit jejich zapracování. Tento software vytváří SOP specificky pro zapracování nových klientů, což agenturám a podobným firmám umožňuje snadno tyto kroky dodržovat.
Nejlepší funkce ProcessKit
- Jednoduché šablony pro proces onboardingu klientů pomohou každé agentuře rychle začít.
- Podmíněná logika při vytváření workflow umožňuje přizpůsobit se konkrétním situacím, aniž by došlo ke snížení automatizace.
- Jeho intuitivní zobrazení Kanban sleduje připojení více klientů bez zmatků.
- Delegování úkolů zahrnuje více členů vašeho týmu při provádění vašich SOP pro zaškolování nových zaměstnanců.
Omezení ProcessKit
- Díky přizpůsobitelnosti softwaru bude počáteční nastavení vyžadovat značné množství času.
- Jeho funkce se vztahují výhradně k onboardingu klientů, což omezuje jeho použití jako širšího SOP softwaru.
Ceny ProcessKit
- Jeden plán: 49 $/měsíc pro až tři členy, 19 $/měsíc za každého dalšího člena a neomezený počet hostovských účtů, například pro kontakty agentury.
Hodnocení a recenze ProcessKit
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
8. Dozuki
Organizace ve výrobním odvětví přežívají nebo zanikají na základě optimalizace a dodržování jednotlivých SOP. Dozuki přichází na pomoc.
Díky softwaru SOP navrženému speciálně pro tento průmysl usnadňuje Dozuki výrobu.
Nejlepší funkce Dozuki
- Jeho výkonný proces tvorby průvodců zvládne i ty nejtechnickější dokumenty ve výrobním průmyslu.
- Jeho škálovatelné školicí programy přenesou vaše SOP do praxe.
- Jeho integrované překladatelské funkce pro nadnárodní organizace umožňují používat SOP i v zahraničí.
Omezení Dozuki
- Má komplexní a poněkud omezenou schopnost řídit přístup k různým SOP v závislosti na rolích uživatelů.
- Jelikož se jedná o komplexní software, jeho používání není pro nové uživatele vždy intuitivní.
- Umí integrovat omezení ve videích a obrázcích do jednotlivých dokumentů.
Ceny Dozuki
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dozuki
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (12 recenzí)
9. JobRouter
JobRouter staví svou hodnotovou nabídku na třech pilířích: automatizace procesů, správa dokumentů a správa dat. Tato platforma se jeví jako ideální nástroj, který lze využít i jako software pro standardní operační postupy.
Nejlepší funkce JobRouter
- Díky rychlé a intuitivní implementaci můžete tento nástroj začít používat během několika dní.
- Nabízí špičkový zákaznický servis pro nové i stávající uživatele.
- Vytváření formulářů a procesů je flexibilní, zejména pokud jde o změnu šablon v jádru systému nad rámec grafického uživatelského rozhraní.
Omezení JobRouter
- Technicky se nejedná o software SOP, který vyžaduje určité přizpůsobení, aby mohl být pro tento účel použit.
- Načítání může být pomalé, zejména při přepínání mezi různými funkcemi platformy.
Ceny JobRouter
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze JobRouter
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: 4,5/5 (11 recenzí)
10. Lean Power
Lean Power vám umožňuje převést papírové a PDF pracovní procesy a balíčky do digitální podoby a počítačových postupů. Jako takový může dobře fungovat jako softwarový nástroj SOP pro optimalizaci vašich pracovních pokynů, čímž šetří práci a čas.
Nejlepší funkce Lean Power
- Jeho desktopová aplikace vám umožňuje pracovat mimo prohlížeč a dokonce i v offline režimu.
- Jeho zefektivněný proces digitalizace funguje obzvláště dobře v tradičních odvětvích, která se spoléhají na papírové pokyny, jako je například výroba.
- Monitorování a analýza v reálném čase vám pomohou pochopit, jak váš tým implementuje SOP v praxi.
Lean Omezení výkonu
- Jeho účelem není vytvářet nové digitální SOP v rámci softwaru, ale zaměřit se na digitalizaci stávajících SOP.
- Digitalizace je k dispozici pouze v angličtině, což omezuje její použitelnost v nadnárodních operacích.
Ceny Lean Power
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lean Power
- G2: 3,3/5 (3 recenze)
- Capterra: Dosud žádné recenze
Vytvořte standardní operační postup v ClickUp
Vytváření a dokumentování standardních operačních postupů je skvělý způsob, jak zůstat v obraze a mít přehled o pracovních postupech jednotlivců i týmů. S ClickUpem můžete snadno ukládat SOP na jednom centrálním místě, takže všichni budou mít přehled.
Tato metoda také umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím a pokynům, kdykoli je to potřeba, což členům týmu usnadňuje plnění jejich úkolů.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet!