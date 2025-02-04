10 nejlepších nástrojů pro stanovení priorit v práci v roce 2025

V pracovním dni není dostatek času na dokončení všech denních úkolů, natož pak na projekty s více kroky a překážkami. Proto je stanovení priorit v práci nesmírně cennou dovedností, kterou je dobré se naučit. Naštěstí nemusíte být odborníkem na produktivitu! Existuje spousta nástrojů, které tento proces zjednodušují.
V tomto článku se podíváme na nejlepší nástroje pro stanovení priorit, které jsou dnes k dispozici. Každý z nich má své klady, zápory a jedinečné vlastnosti. Najdeme ty nejlepší nástroje pro stanovení priorit pro váš tým, abyste mohli plnit úkoly v co nejoptimálnějším pořadí.
Co byste měli hledat v nástroji pro stanovení priorit?
Každý tým má jiné potřeby, pokud jde o nástroje pro stanovení priorit, ale tyto jsou běžnými nezbytnostmi, které stojí za to zohlednit při sestavování vlastního seznamu.
Nejlepší nástroje pro stanovení priorit pomáhají týmům:
- Vytvořte si hlavní seznam všech plánovaných aktivit nebo požadavků na aktualizaci produktů.
- Určete úkoly, které jsou časově náročné a mají nejvyšší prioritu, a ty s nízkou prioritou nechte na jindy.
- Shromažďujte data a informace o zákaznících, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Najděte a využijte vlastní triky pro zvýšení produktivity
- Zjistěte, zda mají dostatek času na dodání aktualizace produktu na základě dostupných zdrojů.
- Zefektivněte proces rozhodování tím, že stanovíte priority úkolů.
- Přijímejte strategická rozhodnutí o alokaci zdrojů a řízení pracovní zátěže
- Odstraňte osobní předsudky ve prospěch reálných metrik
- Zaměřte se na důležité aktualizace, urgentní úkoly a rychlé úspěchy.
- Zefektivněte proces pomocí šablon pro správu úkolů.
- Plánujte vizuálně způsobem, který vám vyhovuje – ať už se jedná o Kanban tabule nebo Ganttovy diagramy.
- Používejte standardizované techniky stanovení priorit nebo si vytvořte vlastní matici priorit.
- Najděte způsob, jak organizovat úkoly tak, aby vyhovovaly vaší preferované metodice řízení projektů, jako je Agile nebo Scrum.
- Na první pohled uvidíte, co je třeba udělat jako další, abyste se vyhnuli překážkám a dodrželi termíny.
- Dokončete důležité úkoly rychle a co nejefektivněji.
Při výběru vhodného nástroje se řiďte tímto seznamem. Zjistěte, co váš tým potřebuje a co je méně důležité, a pak pomocí tohoto průvodce najděte nejlepší nástroj pro zvýšení produktivity nebo proces pro stanovení priorit pracovního vytížení, který vám bude nejlépe vyhovovat.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro stanovení priorit
Správný nástroj pro stanovení priorit projektů vám pomůže soustředit se na nejdůležitější úkoly s nejvyšší hodnotou, abyste mohli každý den pracovat lépe. Najít ten nejlepší nástroj pro váš tým není vždy snadné, ale sestavili jsme seznam našich oblíbených nástrojů, které vám pomohou se rozhodnout.
Prohlédněte si náš seznam nejlepších softwarových nástrojů pro stanovení priorit produktů a úkolů, které jsou dnes k dispozici. Seznamte se s jejich funkcemi, výhodami a nevýhodami, cenami a hodnocením.
1. ClickUp
ClickUp je platforma, která vám pomůže nahradit několik nástrojů vašeho týmu a poskytne vám jedno centrální místo pro organizaci, komunikaci a práci. Je ideální pro týmy, které spolupracují, cení si produktivity a chtějí dosáhnout lepších výsledků tím, že se soustředí na to, co je důležité.
Díky flexibilitě funkcí pro správu projektů v ClickUp můžete organizovat a optimalizovat své důležité úkoly způsobem, který je pro váš tým nejvhodnější. Naučte se, jak stanovovat priority úkolů v práci, a pak využijte naše šablony k zefektivnění tohoto procesu.
Pomocí šablony ClickUp Priority Matrix Template nebo Impact Effort Matrix Template můžete vizuálně naplánovat, na čem budete pracovat jako dalším, nebo si zorganizovat úkoly pomocí naší šablony Getting Things Done Template. Můžete si také vytvořit vlastní systém a pomocí našich jednoduchých značek stanovit priority toho, na čem budete pracovat jako dalším.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte priority úkolů pomocí našeho snadno použitelného systému značek.
- Seřaďte seznamy úkolů podle nejvyšší priority, úrovně důležitosti a termínů splnění, aby vám pomohly stanovit priority.
- Zjistěte, kde jsou překážky, s pomocí závislostí.
- Vytvořte si vlastní filtry, které vám pomohou pracovat co nejlépe.
- Výkonné funkce pro správu úkolů, které vám pomohou spolupracovat, organizovat a plnit úkoly včas.
- Nedávno zvolen softwarem pro řízení projektů č. 1 v roce 2023 podle G2.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují tento software zpočátku za příliš složitý, takže chvíli trvá, než se naučí využívat jeho plný potenciál.
- Mobilní aplikace má určitá omezení, ale s příchodem ClickUp 3.0 se to mění.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. ProductPlan
ProductPlan pomáhá týmům získat lepší přehled o jejich produktové strategii. Tento softwarový nástroj je navržen tak, aby pomáhal uživatelům vytvářet produktové plány pro jednotlivé úkoly, týmové iniciativy a firemní projekty.
Nejlepší funkce ProductPlan
- Nastavte hodnoty a použijte je k rychlému stanovení priorit úkolů.
- Synchronizujte data z nejčastěji používaných nástrojů
- Sledujte, co se děje, pomocí jednoduchého tabulkového rozvržení.
- Integrujte je s nástroji, které již používáte, jako GitHub nebo Jira.
Omezení ProductPlan
- Některé funkce úprav jsou omezeny pouze na tvůrce listu, což může být pro některé týmy náročné.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo snazší sdílet přehled s členy týmu a vedoucími týmů.
Ceny ProductPlan
- Základní: 39 $ za editora za měsíc
- Profesionální: 69 $ za editora za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProductPlan
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
3. Scoro
Scoro je komplexní softwarový nástroj pro správu práce, který pomáhá agenturám a konzultačním firmám zefektivnit jejich práci. Tento nástroj pro stanovení priorit úkolů pomáhá uživatelům sledovat jejich čas, zjistit, zda je využíván optimálně, a řídit projekty co nejproduktivnějším způsobem.
Nejlepší funkce Scoro
- Zvolte holistický přístup k řízení času pomocí Ganttových diagramů.
- Spolupracujte na úkolech a projektech a sledujte, co se děje.
- Sledujte a analyzujte ziskovost a optimalizujte časové plány a činnosti.
- Automatizujte opakující se úkoly a používejte šablony pro stanovení priorit projektů a úkolů.
Omezení Scoro
- Někteří uživatelé tvrdí, že pro optimální využití softwaru je nutné absolvovat školení.
- Změna priority nebo pořadí úkolů v rámci jednoho dne může být časově náročná.
Ceny Scoro
- Essential: 28 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 42 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 71 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. Reveall
Reveall je navržen s ohledem na objevování produktů. Je určen pro týmy, které chtějí pracovat komplexněji v oblasti produktové strategie a poznatků o zákaznících, aby mohly poskytovat lepší produkty a zážitky.
Odhalte nejlepší funkce
- Užitečný bodovací systém pomáhá uživatelům identifikovat nejcennější úkoly a zlepšení.
- Prioritizujte návrhy produktů a aktualizace efektivnějším způsobem
- Sledujte výsledky spolu s příslušnými cíli produktu.
- Dostupné integrace s vaším stávajícím softwarovým nástrojem
Odhalte omezení
- Někteří uživatelé by uvítali modernější a současnější design tohoto nástroje.
- Vizuálně působivé podávání zpráv klientům nebo vedoucím týmů může být náročné.
Zobrazit ceny
- Starter: 24 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 49 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Zobrazit hodnocení a recenze
- G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (5+ recenzí)
5. Productboard
Productboard byl navržen s ohledem na progresivní produktové týmy. Tento nástroj pomáhá týmům identifikovat, co je pro zákazníky důležité, a poté stanovit priority pro další vývoj. Díky funkcím pro získávání poznatků a stanovení priorit je to snadné.
Nejlepší funkce Productboard
- Uspořádejte si seznam úkolů týkajících se funkcí produktu efektivním způsobem.
- Přizpůsobte vzorce pro stanovení priorit tak, aby měly větší váhu věci, které jsou pro vás důležité.
- Zobrazte skóre a stanovte priority úkolů na základě poznatků o zákaznících.
- Sledujte všechny své projekty a jejich stav na jednom místě.
Omezení Productboardu
- Počet možností a přizpůsobení může být pro některé lidi až příliš velký.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo snazší prezentovat nebo sdílet data vizuálním způsobem.
Ceny Productboard
- Essentials: 25 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 90 $ za uživatele za měsíc
- Cena: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto konkurenty Productboardu!
6. airfocus
Airfocus je platforma pro správu produktů, která pomáhá týmům soustředit se na to nejdůležitější. Nástroje pro stanovení priorit produktů, jako je Airfocus, vám pomohou v rozhodovacím procesu. Jeho model stanovení priorit zahrnuje funkce, které zohledňují zpětnou vazbu od zákazníků, strategii a efektivní stanovení priorit úkolů.
Nejlepší funkce airfocus
- Organizujte svůj plán a pracovní postupy podle nejdůležitějších úkolů.
- Využijte vestavěné nebo přizpůsobené rámce pro stanovení priorit a pracujte efektivněji.
- Identifikujte úkoly, které zabírají čas, a skryté příležitosti ve vašem produktovém backlogu.
- Uspořádejte „Priority Poker“ sezení pro stanovení priorit úkolů a jejich společné bodování.
Omezení airfocus
- Někteří uživatelé uvádějí, že by uvítali více možností prezentace.
- Pro nové uživatele může být naučení se jejich používání poměrně náročné.
Ceny airfocus
- Essential: 23 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilé: 83 $ za uživatele za měsíc
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze airfocus
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Aha!
Aha! je nástroj pro stanovení priorit vytvořený s ohledem na týmy zabývající se vývojem produktů. Jeho funkce usnadňují uživatelům vytváření plánů vývoje produktů, sběr nápadů od uživatelů a správu a optimalizaci dodávek aktualizací produktů.
Nejlepší funkce Aha!
- Vytvářejte přehledné produktové plány
- Funkce hodnocení a stanovení priorit na základě vlastních hodnocení hodnoty produktu
- Vytvořte si jedno místo, kde budete moci sledovat a využívat informace o zákaznících ve svůj prospěch.
- Zefektivněte dodávky pomocí tabulek pracovních postupů, které propojují produktové a technické týmy.
Aha! omezení
- Někteří zákazníci vyjadřují přání mít k dispozici více funkcí pro automatizaci pracovních postupů.
- Flexibilní povaha produktu znamená, že zpočátku může být trochu matoucí.
Ceny Aha!
Aha! rozděluje ceny podle jednotlivých produktů. Můžete si předplatit ty oblasti platformy, které váš tým chce využívat.
- Aha! Roadmaps: Od 59 $ za uživatele a měsíc
- Aha! Ideas: Od 39 $ za uživatele a měsíc
- Aha! Create: K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 10 USD za uživatele a měsíc.
- Aha! Develop: Od 9 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Aha!
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Porovnejte Aha a Jira!
8. Craft. io
Craft. io je komplexní platforma pro správu produktů, která pomáhá týmům vytvářet silnější produkty díky rozhodnutím o vývoji produktů založeným na důkazech. Funkce pro stanovení priorit této platformy usnadňují týmům plánování efektivnějších cyklů vydávání produktů, takže všechny úkoly spravujete na tabuli ve stylu seznamu úkolů.
Nejlepší funkce Craft.io
- Snadno použijte typ prioritizace, který vám vyhovuje – včetně MoSCoW, WSJF, RICE a dalších.
- Pomocí nástroje pro tvorbu vzorců si vytvořte vlastní systém pro stanovení priorit produktů.
- Přikládejte váhu nestandardním oblastem excelence pomocí bodového hodnocení priorit specifického pro daný tým.
- Plánujte produktové cykly na základě prioritizace toho, co je důležité.
Omezení Craft.io
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní může být někdy příliš složité.
- Platforma je silně zaměřena na týmy produktového managementu, což nemusí vyhovovat potřebám ostatních.
Ceny Craft.io
- Essential: 49 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 109 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Craft.io
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
9. Google Keep
Google Keep je aplikace pro pořizování poznámek od softwarového giganta. Ačkoli není tak bohatá na funkce jako jiné nástroje pro stanovení priorit na trhu, Google Keep může být skvělou bezplatnou alternativou, pokud váš tým hledá něco velmi jednoduchého a uživatelsky přívětivého.
Nejlepší funkce Google Keep
- Pište a sdílejte poznámky s ostatními členy týmu na jednom místě.
- Upřednostňujte úkoly a akce tím, že je připnete do aplikace Google Keep.
- Nastavte si časové připomenutí, abyste zůstali na správné cestě.
- Hladce se integruje s ostatními produkty Google.
Omezení služby Google Keep
- Chybí tradiční nástroje pro stanovení priorit produktů, takže někteří uživatelé mohou mít pocit, že nástroj postrádá některé funkce.
- Hodnocení a stanovení priorit vychází z vašich osobních názorů, nikoli ze sofistikovaného systému bodování.
Ceny služby Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Evernote Teams
Evernote Teams je verze aplikace pro pořizování poznámek určená pro týmy, která je navržena s důrazem na spolupráci. Uživatelé mohou psát a sdílet poznámky, spolupracovat a ukládat znalosti týmu na jednom místě. Ačkoli je primárně určena pro sdílení poznámek a znalostí, lze ji použít jako lehký nástroj pro stanovení priorit nebo plánování projektů.
Nejlepší funkce Evernote Teams
- Snadnější spolupráce v reálném čase nebo asynchronně pomocí sdílených poznámek
- Pomocí šablon si vytvořte vlastní matici pro stanovení priorit.
- Sdílejte svůj proces stanovování priorit se zainteresovanými stranami mimo aplikaci.
- Vytvořte si vlastní firemní wiki, která vám poradí, jak stanovit priority úkolů a aktualizací.
Omezení Evernote Teams
- Není to nástroj určený výhradně pro stanovení priorit, takže jakékoli relevantní nástroje pro řízení projektů jsou omezené.
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení.
Ceny Evernote Teams
- Cena od 14,99 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Evernote Teams
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Soustřeďte se na to, co je důležité, s pomocí nástrojů pro stanovení priorit
Ať už se chcete opřít o standardizovanou metodu stanovení priorit nebo si vytvořit vlastní, tyto softwarové nástroje vám s tím pomohou. Pomocí tohoto průvodce najdete nejlepší nástroje pro stanovení priorit pro svůj tým, abyste mohli práci prioritizovat co nejefektivněji.
Pokud je váš tým připraven investovat do systému pro správu projektů nebo úkolů, který vám pomůže nejen s prioritizací, vyzkoušejte ClickUp. Naše funkce Prioritizace úkolů vám usnadní rozhodování o tom, na čem budete pracovat jako dalším, a je součástí našeho komplexního systému pro produktivitu a správu projektů.