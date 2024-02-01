Podrobný pohled na objevování produktů: kroky, výzvy a techniky

Žijeme ve světě, kde firmy každý den představují nové produkty. Ne všechny z nich však dokážou přežít. Pouze malé procento z nich se dokáže prosadit na našem přesyceném trhu.
Otázka tedy zní: Čím se úspěšné produkty odlišují? Jednou z hlavních příčin jejich úspěchu je pečlivá fáze objevování produktů. V této fázi se rodí idea nového produktu na základě rozsáhlého průzkumu trhu, hlubokého porozumění potřebám uživatelů a přísného testování uživatelů.
Tento článek se zabývá fází vývoje produktu, včetně jejího významu, kroků, výhod, výzev a klíčových prvků.
Co je to objevování produktů?
Objevování produktů je proces, který zahrnuje výzkum potřeb a výzev uživatelů, vymýšlení řešení a vývoj prototypu pro testování. Výsledkem tohoto procesu je vývoj použitelného a proveditelného produktu.
Zahrnuje pečlivé naslouchání potřebám uživatelů namísto vytváření produktu, který může, ale nemusí být úspěšný. Objevování produktů je proto procesem, který je vysoce zaměřený na zákazníka. Zákazníci jsou ti, kteří na základě své zpětné vazby schvalují nebo zamítají prototyp produktu.
Tento proces však nekončí u vzniku nápadu. Pokračuje po celou dobu vývojového cyklu, během kterého neustále komunikujete se zákazníky a jejich zpětnou vazbu zapracováváte do vývoje.
Porozumění významu objevování produktů
Objevování produktů je nezbytným krokem v procesu vývoje produktů. Umožňuje vám získat hluboké porozumění vašim uživatelům, kteří vás provázejí celým procesem návrhu. Jakmile pochopíte jejich výzvy, můžete hledat nejvhodnější řešení a pomocí nástrojů pro návrh produktů vyvinout prototypy.
Zvýšíte tak také své šance na navržení úspěšného produktu a snížíte rizika spojená s vývojem produktu. Zde je několik dalších důvodů, proč je objevování produktů tak důležité:
Porozumění potřebám uživatelů
Získáte tak hluboký vhled do potřeb, preferencí a problémů vašich cílových uživatelských segmentů. To je nezbytné pro vytváření produktů, které rezonují s vašimi uživateli a splňují jejich požadavky.
Ověření trhu
Objevování produktů vám umožňuje ověřit vaše nápady a koncepty předtím, než investujete značné prostředky do vývoje a dodání produktu. Můžete tak snížit riziko vytvoření produktu, který by nemusel najít odbytiště na trhu nebo řešit skutečný problém.
Inovace
Důkladný proces objevování produktů umožňuje vašim týmům zkoumat nové nápady a řešení. Můžete pořádat brainstormingové schůzky se svým týmem a využívat nástroje jako ClickUp Whiteboard pro snadnou mezifunkční spolupráci. Můžete se také odlišit od konkurence tím, že nabídnete jedinečné funkce a budete novými způsoby reagovat na potřeby zákazníků.
Sladění s obchodními cíli
Další výhodou produktového průzkumu je zajištění toho, že produkt bude od samého počátku v souladu s celkovou obchodní strategií. Pomáhá také vašim produktovým a vývojovým týmům stanovit priority produktových funkcí, které jsou nezbytné pro úspěch.
Postupný proces objevování produktů
Nyní, když znáte význam objevování produktů, pojďme se podívat na kroky, které vám pomohou dosáhnout úspěšného procesu objevování produktů.
Vytvořte tým
Objevování produktů je především o mezifunkční spolupráci. Stále je však důležité vybrat osoby, které se na něm budou podílet, ať už trvale nebo dočasně.
Při vytváření týmu je třeba si uvědomit, že neexistují žádná univerzální kritéria. Složení týmu proto bude záviset na vašich výzvách a požadavcích. Může se také měnit v průběhu procesu, jak se budou měnit vaše potřeby a výzvy.
Můžete dočasně přizvat odborníka nebo zapojit prodejní tým, abyste lépe porozuměli trhu a životaschopnosti produktu. Tým pro objevování produktů se obvykle skládá z následujících členů:
- Produktový manažer: Dohlíží na celý proces a zajišťuje soulad s obchodními cíli.
- UX/UI designéři: Navrhujte uživatelské prostředí a rozhraní a převádějte poznatky z výzkumu do vizuálně přitažlivých návrhů.
- Vývojáři/inženýři: Implementujte technické aspekty a proveditelnost a přispějte svými poznatky o tom, co je možné dosáhnout v rámci daných omezení.
- Výzkumníci trhu: Proveďte hloubkovou analýzu trhu, abyste identifikovali trendy, konkurenty a potenciální příležitosti.
- Zákaznická podpora: Zapojte do procesu přímé poznatky uživatelů, zpětnou vazbu a problematické body.
Kromě lidí se rozhodněte také pro software, který budete během celého procesu používat, například software pro správu produktů nebo šablony pro vývoj produktů.
Mezi výhody fungování mezifunkčních týmů patří:
- Jedinečná a rozmanitá perspektiva: Tyto týmy podporují řadu perspektiv a přístupů, protože se na procesu podílejí jednotlivci s různými dovednostmi, zázemím a odbornými znalostmi.
- Rychlejší rozhodování: Rozhodování je rychlejší, protože spolupracují zástupci různých oddělení. Tím se snižuje potřeba zdlouhavých komunikačních kanálů.
- Řešení problémů: Kombinace rozmanitých dovedností a zkušeností umožňuje týmu přistupovat k výzvám z různých úhlů pohledu, což zlepšuje řešení problémů.
- Méně potvrzovacího zkreslení: Snižuje také pravděpodobnost potvrzovacího zkreslení.
Porozumějte základním potřebám uživatelů
Sestavili jste svůj tým a připravili jste si také nástroje pro správu produktů. Nyní je konečně čas začít porozumět základním potřebám zákazníků. K tomu je třeba komunikovat s uživateli.
Komunikace může mít jakoukoli formu. Provádějte rozhovory se zákazníky nebo organizujte průzkumy. Můžete také vytvářet mapy cesty. Cílem je shromáždit dostatečné množství informací o jejich problémech a výzvách.
- Průzkumy zpětné vazby od zákazníků: Využijte různé průzkumy, jako jsou průzkumy v aplikaci, e-mailové průzkumy, pasivní formuláře zpětné vazby nebo widgety pro žádosti o nové funkce.
- Rozhovory: Shromažďujte kvalitativní zpětnou vazbu od vašich cílových segmentů uživatelů prostřednictvím rozhovorů.
- Analýza produktů: Prohlédněte si analýzu produktů, abyste získali přehled o chování uživatelů a identifikovali problematické body. Pro lepší přehled můžete také použít software pro správu značky.
- Focus groups: Sestavte malou skupinu uživatelů pro cílenou diskusi.
- Sledování sociálních médií: Sledujte sociální média, zda se v nich objevují zmínky o vašich produktech nebo odvětví. Komunikujte s uživateli, reagujte na jejich připomínky a sbírejte zpětnou vazbu.
Využijte různé nástroje umělé inteligence ke zvýšení efektivity procesu. Jakmile shromáždíte dostatek informací, je čas definovat přesné potřeby, které budete řešit. Při definování potřeb je třeba mít na paměti následující:
- Snažte se problém vyjádřit stručně (krátkou, jednoduchou větou). To vám umožní snadno jej sdělit svému týmu a vyvinout řešení.
- Ověřte problém tím, že zkontrolujete, zda má významný vliv na vaše uživatele.
- Stanovte priority a rozhodněte se, který problém vyřešíte jako první.
Identifikujte a vymyslete řešení
S jasně definovaným problémem se nyní můžete soustředit na řešení. Povzbuďte svůj tým k brainstormingu a vymýšlení kreativních způsobů řešení problému. Využijte tyto techniky tvorby nápadů:
- Myšlenkové mapy: Použijte myšlenkové mapy k zaznamenání a propojení svých nápadů pro lepší tvorbu idejí.
- Storyboarding: Vytvořte vizuální příběh kolem svých problémů, abyste přišli s realizovatelnými nápady.
- Round robin: Převedete svůj problém na otázku začínající slovy „Jak bychom mohli…“ a nechte všechny členy týmu navrhnout řešení.
- Skicování: Využijte sílu vizuálních prvků k vylepšení svého pohledu a nakreslete poutavé skici, které sdělí vaše poselství.
- Brainwriting: Požádejte jednoho z členů týmu, aby zapsal svůj nápad a předal ho další osobě, která k němu přidá své myšlenky. Pokračujte, dokud každý nepřidá něco svého.
K navrhování nápadů můžete použít jakoukoli metodu, která vašemu týmu vyhovuje , včetně šablon pro vývoj produktů.
Jakmile naplníte svou banku nápadů, musíte je filtrovat podle jejich potenciálního dopadu a proveditelnosti. To vám pomůže upřednostnit nápady, které lze rozvinout do prototypů a otestovat.
Zde jsou věci, které je třeba zkontrolovat při filtrování nápadů:
- Jsou v souladu s vizí produktu a obchodními cíli?
- Je tento nápad relevantní pro potřeby vašich cílových uživatelů?
- Požadují vaši stakeholdeři nebo zákazníci něco podobného?
- Je váš tým nadšený?
K lepšímu stanovení priorit příležitostí můžete také využít rámce jako modely RICE, dot-voting nebo Kano.
Vyvinout prototyp
V této fázi jste připraveni vyvinout prototyp. Prototypy jsou interaktivní vizuální reprezentace klíčových vlastností a funkcí produktu. Existuje mnoho typů prototypů, včetně maket, minimálně životaschopných produktů nebo náčrtků.
- Wireframe: Základní digitální znázornění rozhraní produktu, které zdůrazňuje strukturu a navigaci.
- Virtuální realita (VR)/rozšířená realita (AR): Prototypy pro prostředí virtuální reality nebo zařízení rozšířené reality
- Klikatelné prototypy: Tyto prototypy vám umožňují procházet rozhraní a simulovat interakce, aniž byste potřebovali plnou funkčnost.
- Minimálně životaschopný produkt (MVP): Funkční verze produktu, která obsahuje minimální funkce potřebné k uspokojení prvních uživatelů a poskytnutí hodnoty uživatelům.
Vyberte správný typ prototypu a způsob dodání produktu pro váš tým s ohledem na vaše testovací potřeby a oblasti, které je třeba zlepšit. Mezi výhody vývoje prototypů patří:
- Snižuje riziko investování zdrojů do konceptu, který nemusí u uživatelů najít odezvu.
- Umožní vám identifikovat potenciální problémy již v rané fázi procesu vývoje produktu.
- Shromažďujte zpětnou vazbu uživatelů ohledně designu, použitelnosti a celkového uživatelského zážitku.
- Umožňuje produktovým týmům vylepšovat a zdokonalovat produkt na základě neustálé zpětné vazby.
Proces vývoje prototypu je doprovázen pravidelným testováním.
Otestujte prototyp
Testování prototypu vám pomůže ověřit vaše řešení a zkontrolovat, zda dokážou vyřešit problémy vašich zákazníků. V tomto kroku musíte pečlivě shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů. Na základě toho můžete provádět změny a vylepšení, dokud nebudete plně spokojeni.
Začněte testovat jednoduché prototypy, jako jsou wireframy, a využijte zpětnou vazbu k vývoji prototypů s vyšší věrností. Poté pokračujte vytvořením minimálně životaschopného produktu a jeho testováním.
Mezi běžné metody testování prototypů patří:
- A/B testování: Představte různé verze prototypu různým skupinám účastníků, abyste mohli změřit a porovnat jejich výkonnost a preference.
- Rozhovory se zákazníky: Proveďte individuální rozhovory s účastníky, abyste získali podrobnou kvalitativní zpětnou vazbu od zákazníků ohledně jejich vnímání, preferencí a výzev spojených s prototypem.
- Testování falešných dveří: Představte uživatelům simulovaný produkt a zkontrolujte jejich zájem a interakci.
- Testování použitelnosti: Účastníci interagují s prototypem, zatímco facilitátor pozoruje a shromažďuje zpětnou vazbu uživatelů ohledně celkového uživatelského zážitku, snadnosti použití a navigace.
- Průzkumy: Rozdejte průzkumy nebo dotazníky větší skupině účastníků, abyste shromáždili kvantitativní údaje o konkrétních aspektech prototypu.
Výběr správného testu závisí na vašem publiku a typu informací, které chcete shromáždit.
Výhody a výzvy objevování produktů
Výhody
Celý proces objevování produktů má mnoho výhod. Podívejme se na ně.
Úspora času a peněz
Ačkoli objevování může vypadat jako ztráta času (protože nezahrnuje aktivní vytváření něčeho), ve skutečnosti šetří čas i peníze. Ptáte se jak? Objevování produktů ověřuje vaše nápady a umožňuje vám vytvořit produkt s jistotou, že bude úspěšný. Pokud tuto fázi přeskočíte, v podstatě riskujete své peníze a čas vývojem produktu, který vaši uživatelé možná budou, možná nebudou používat.
Inovativní produkty
Díky multifunkčnímu týmu získáte schopnost vyvíjet inovativnější produkty. Všichni členové vašeho týmu mají své dovednosti, zkušenosti a pohledy, které jim umožňují přicházet s různými nápady a řešeními.
Design zaměřený na uživatele
Vaše úsilí v oblasti objevování produktů vám umožňuje provádět hloubkový průzkum trhu a porozumět potřebám zákazníků. Jakmile poznáte jejich problémy a výzvy, můžete vyvíjet designy více zaměřené na uživatele.
Snižování rizik
Objevování produktů vám také umožňuje včas ověřit vaše nápady. To pomáhá snížit riziko investování času a zdrojů do produktu nebo funkce, které nemusí splňovat potřeby uživatelů nebo požadavky trhu.
Výzvy
Stejně jako každý jiný proces, i objevování produktů s sebou nese řadu výzev, které jsou uvedeny níže.
Vytvoření mezifunkčního produktového týmu
Vytvoření úspěšného mezifunkčního produktového týmu je často náročné. Členové týmu mají různé zázemí a kulturu a mohou mít odlišné cíle a priority. Navíc přidělování zdrojů mezi různé funkční oblasti může vyžadovat čas a úsilí.
Odstranění předsudků
Jednou z nejčastějších výzev při objevování produktů je potvrzovací zkreslení. Toto zkreslení má negativní vliv na výsledky. Produktový tým proto musí své zkreslení okamžitě rozpoznat a zmírnit. To pomůže vytvořit produkt s vyšší šancí na úspěch.
Časové omezení
Objevování produktů je prvním krokem ve vývoji produktů. Není na něj stanoven žádný časový limit. V závislosti na vašem cílovém trhu, rozsahu a mnoha dalších faktorech může trvat jen několik týdnů nebo dokonce několik měsíců. Může však existovat tlak na rychlé jednání, což může vést k přehlédnutí cenných poznatků.
Klíčové prvky a techniky při provádění objevování produktů
Klíčové prvky objevování produktů
Úspěšné objevování produktů musí obsahovat následující klíčové prvky:
- Jasná definice problému: Jasně definujte problém nebo slabé místo, které má produkt vyřešit. Dobře definovaný problém poskytuje zaměření a zajišťuje, že produkt řeší skutečné potřeby uživatelů.
- Průzkum uživatelů: Porozumějte cílové skupině prostřednictvím průzkumu uživatelů. Shromažďujte data o chování, preferencích a problémech uživatelů, abyste mohli lépe navrhnout design a funkce produktu.
- Funkčně propojené produktové týmy: Vytvořte funkčně propojený produktový tým s různorodými dovednostmi, včetně designu, vývoje, marketingu a zákaznické podpory. Tím zajistíte holistický přístup a přinesete do procesu objevování různé perspektivy.
- Ideace: Pořádejte ideové schůzky, abyste získali širokou škálu nápadů. Podporujte kreativitu a spolupráci v týmu a využijte šablony a nástroje pro správu produktů k prozkoumání různých řešení definovaného problému.
- Prototypování: Vytvořte prototypy, abyste mohli vizualizovat a testovat koncepty produktů. Prototypy pomáhají shromažďovat včasnou zpětnou vazbu od uživatelů, identifikovat potenciální problémy a vylepšovat nápady před úplným vývojem.
Techniky pro provádění objevování produktů
ClickUp: Komplexní nástroj pro správu produktů
Úspěšné objevování produktů je výsledkem kombinace lidského úsilí a technologie. ClickUp je komplexní nástroj pro správu produktů, který zjednodušuje správu produktů tím, že řídí vaši vizi, sjednocuje váš tým a nabízí nástroje pro spolupráci.
Produktová nabídka ClickUp má co nabídnout pro všechny fáze objevování produktů. Pojďme se na to podívat.
ClickUp Whiteboard a AI pro brainstorming
Pokud se zaseknete na nějakém nápadu, může se vám jako záchrana hodit konzultace s umělou inteligencí. ClickUp AI vám pomůže ušetřit čas tím, že zvýší produktivitu a usnadní komunikaci. Účinně také spolupracuje s vaším týmem na řešení problémů a bolavých míst zákazníků.
ClickUp Whiteboard je efektivní prostor pro spolupráci, kde může váš tým zaznamenávat své nápady a sdílet je. Brainstormujte, vytvářejte strategie, spolupracujte v reálném čase, přidávejte poznámky a vyvíjejte nejlepší možná řešení v kratším čase. Umožňuje také přidávat odkazy, dokumenty a přílohy, aby všichni měli stejné informace.
Ganttovy diagramy pro vizualizaci
Ganttovy diagramy ClickUp vám pomohou vizualizovat časové osy vývoje vašich produktů a sdílet je s celým týmem. Spolupráce, sledování závislostí a správa priorit jsou výhody používání Ganttových diagramů. Získáte tak přehled o všech svých produktech a fázích.
ClickUp nabízí několik zobrazení, která lze efektivně využít v různých fázích objevování produktů. Například pomocí zobrazení seznamu můžete organizovat a sledovat různé fáze. Zobrazení úkolů vám poskytne přesný přehled o stavu každého úkolu. Zobrazení týmu vám navíc umožní sledovat pokrok každého člena týmu.
Závěr
Úspěšná fáze objevování produktů vede k vývoji úspěšného produktu, který si vaši uživatelé oblíbí. Proto je důležité si na tento proces vyhradit dostatek času.
Díky důrazu na porozumění potřebám uživatelů, využití mezifunkční spolupráce a přijetí iterativního přístupu se můžete s jistotou orientovat ve složitém světě vývoje produktů.
Nástroje jako ClickUp mají samozřejmě potenciál stát se vaším nejlepším spojencem během tohoto procesu. Vyzkoušejte si je ještě dnes zdarma a přesvědčte se sami!
Často kladené otázky
Jaké jsou cíle objevování produktů v roce 2024?
Cílem objevování produktů je porozumět problémům a výzvám uživatelů a řešit je pomocí inovativních řešení.
Jaký je postup objevování produktů krok za krokem?
Objevování produktů má pět kroků:
- Vytvořte mezifunkční tým
- Porozumění základním potřebám uživatelů
- Tvorba nápadů
- Vývoj prototypu
- Testování prototypu
Jak mohou nástroje jako ClickUp podpořit procesy objevování produktů?
Nástroje jako ClickUp vylepšují objevování produktů tím, že poskytují prostor pro spolupráci, efektivní správu produktů, plynulé sdílení dokumentů, integraci s jinými nástroji, komunikační kanály, efektivní správu zpětné vazby od zákazníků a funkce pro sledování časové osy.