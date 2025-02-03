Otestovali jsme 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro produktové manažery v roce 2025.

Explozivní růst odvětví umělé inteligence zasáhl většinu světa. Nástroje, které byly vytvořeny, již narušují stávající odvětví, zvyšují efektivitu produktových manažerů a slibují vytvoření nových kariérních příležitostí. Ale s doslova tisíci dostupných nástrojů a dalšími, které se objevují každý týden, je těžké se necítit ohromen.
Proto jsme strávili mnoho hodin hledáním 10 nejúčinnějších nástrojů AI, které by každý produktový manažer měl zkusit implementovat do svého každodenního pracovního postupu!
Provedli jsme průzkum a našli jsme nástroje AI pro produktové manažery, které můžete využít ke zvýšení své produktivity, efektivnější komunikaci se svým týmem a dodávání lepších produktů.
Ať už pracujete na zlepšení procesu vývoje produktů, píšete dokumenty s požadavky na nové funkce produktů nebo se jen snažíte zdokonalit své dovednosti jako produktový manažer, tyto nástroje vám budou pomáhat a vylepšovat vaše procesy v každém kroku!
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro produktové manažery
1. ClickUp – Nejlepší pro řízení projektů, týmovou spolupráci a produktivitu
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který pomáhá jednotlivcům i týmům všech velikostí z různých odvětví zefektivnit jejich pracovní postupy, zlepšit spolupráci v týmu a zvýšit celkovou efektivitu práce.
To, co dělá ClickUp jedním z nejlepších a nejlépe hodnocených nástrojů pro správu produktů, je jeho přizpůsobitelnost a uživatelsky přívětivé funkce pro vývoj produktů, plánování a mnoho dalšího.
Nabízí plně přizpůsobitelnou platformu spolu se stovkami pokročilých funkcí a šablon pro plánování produktů, produktové roadmapy, uvádění produktových funkcí na trh a další nezbytné šablony pro produktové týmy. Díky této flexibilitě a užitečným zdrojům může každý tým nakonfigurovat ClickUp tak, aby co nejlépe podporoval jeho komplexní pracovní postupy a jedinečné preference.
Jak do tohoto přehledu nástrojů AI zapadá ClickUp?
Kromě komplexního seznamu funkcí ClickUp také zahrnuje funkce umělé inteligence a nabízí několik způsobů, jak automatizovat vaši práci, včetně:
- Automatizace pracovních postupů: Ušetřete drahocenný čas automatizací rutinních úkonů na základě konkrétních spouštěčů a podmínek. Využijte předem připravenou automatizaci nebo si vytvořte vlastní, abyste omezili manuální procesy a zrychlili pracovní postupy a procesy vývoje produktů.
- Chytré/univerzální vyhledávání: Univerzální vyhledávání vás neustále lépe poznává, aby vám v mžiku poskytlo personalizovanější a relevantnější výsledky vyhledávání. Rychle najděte jakýkoli soubor, ať už je v ClickUp, připojené aplikaci nebo na vašem lokálním disku, a to vše z jednoho místa.
- ClickUp AI: Pište lepší texty, vylepšete své psaní, shrňte dlouhé texty a mnoho dalšího s ClickUp AI. ClickUp AI, který je součástí platformy ClickUp, nabízí speciálně navrženou funkci, která eliminuje dohady při využívání AI pro práci v každé roli. Tato funkce zahrnuje více než 100 nástrojů AI optimalizovaných pro každou roli a případ použití, včetně produktových manažerů a týmů. Podívejte se na ClickUp AI v akci zde:
Podívejte se, jak ClickUp AI funguje v praxi:
Nejlepší na tom je, že ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji, jako jsou Github, Slack a Google Calendar, takže je pro produktové manažery jeho používání naprostou samozřejmostí.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji podle svých potřeb pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně časové osy, tabule, Ganttova diagramu, tabule a dokonce i formuláře, který můžete použít k zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků.
- Funkce drag and drop: Snadno a rychle provádějte změny ve svém pracovním prostoru ClickUp. Jednoduše přetahujte položky bez nutnosti technických znalostí.
- Funkce automatizace: Urychlete jakékoli procesy pomocí předem připravené automatizace a nastavte vlastní recepty pomocí automatizace ClickUp – bez nutnosti programování.
- Dokumentace: Ukládejte důležité poznámky, jako jsou průzkumy trhu, zákazníci, pomocí ClickUp Docs.
- Správa zdrojů: Sledujte své zdroje pomocí zobrazení pracovní zátěže a dashboardů.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste konsolidovali své aplikace a zefektivnili svůj pracovní postup.
- K dispozici na všech zařízeních: K dispozici pro stolní počítače, mobilní zařízení (aplikace pro Android a iOS), hlasové platformy a prohlížeče.
- Průvodce pro produktové manažery: Naučte se, jak maximalizovat využití ClickUp pro produktový management s tímto ultimátním průvodcem.
- Knihovna šablon: Vyberte si z více než 1 000 šablon pro každou příležitost a tým, včetně šablon pro průzkum trhu, vývoj produktů, softwarové vývojáře, zpětnou vazbu od zákazníků a marketing produktů.
Omezení
- Zvyknout si na širokou škálu funkcí může chvíli trvat.
- V aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny
ClickUp AI můžete snadno přidat do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za pouhých 5 $ za člena a měsíc.
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (6 954+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 676+ recenzí)
2. Jam – nejlepší pomocník pro ladění AI
Společnost Jam uvedla na trh JamGPT, jeden z nejnovějších nástrojů umělé inteligence, který produktovým manažerům pomáhá pochopit význam nalezených chyb a dokonce poskytuje řešení, která mohou sdílet se svými technickými týmy. Tím se zvyšuje jejich efektivita a mohou se také účastnit technických diskusí.
Využití vývojářských protokolů, které již byly zachyceny rozšířením v okamžiku nalezení chyby, z něj činí jeden z nejcennějších testovacích nástrojů a JamGPT může poskytnout kontext i produktovým manažerům bez technických znalostí, a to buď prostřednictvím podrobných vysvětlení, nebo rychlých TLDR, a podporovat tak spouštění funkcí v každé fázi.
Usnadňují sdílení a spolupráci na vylepšování vašich produktů díky integraci výkonného asistenta AI a cenných dat získaných pomocí základní funkce hlášení chyb, a to prostřednictvím integrace s nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Slack nebo Github.
Nejlepší funkce
- Získejte návrhy AI nebo rychlé TLDR pro většinu chyb.
- Nahrávky obrazovky s podrobnými poznámkami
- Základní integrace s nástroji pro správu produktů, jako je ClickUp
- Automatické zachycování relevantních protokolů konzole a síťových požadavků
- Sdílejte okamžité přehrávky se svým technickým týmem
Omezení
- Pro některé méně technicky zdatné produktové manažery budou odpovědi AI neznámé.
Ceny
- Individuální: Bezplatný tarif
- Tým: 10 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,7 z 5 (3,4 tis. kladných hlasů)
3. ChatGPT – Nejlepší pro optimalizaci procesu vývoje produktů
ChatGPT se stal jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro produktové manažery, protože poskytuje relevantní odpovědi na většinu otázek uživatelů a nabízí tak mnohem lepší zážitek než průměrný vyhledávač. Samozřejmě, že poskytování správných odpovědí je umění a produktoví manažeři, kteří tento nástroj vyzkoušeli, si uvědomují, že výstupy se liší v závislosti na kvalitě jejich zadání.
ChatGPT můžete použít pro mnoho různých účelů. Stačí zadat jedinečné pokyny a vylepšit tak proces vývoje produktů, získat informace o tom, jak zlepšit interakci se zákazníky, a mnoho dalšího. Můžete jej dokonce použít k identifikaci potřeb a problémů zákazníků na základě shromážděné zpětné vazby, k inspiraci pro nápady na další produktovou roadmapu a dokonce k analýze sentimentu na základě dat, která s ním sdílíte, což je velmi užitečné při často namáhavých úkolech v každodenní práci produktových manažerů.
Nejlepší funkce
- Analyzujte údaje o zákaznících nebo údaje o používání produktů a automatizujte interakce se zákazníky.
- Schopnost poskytovat cenné informace ze své znalostní báze
- Integrace s pluginy třetích stran
- Může převzít přidělenou roli a odpovídat na otázky.
- Podporuje psaní produktových materiálů, jako jsou PRD.
Omezení
- Kvalita odpovědí závisí na schopnosti uživatele psát podněty.
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici
- ChatGPT Plus: 20 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (209+ recenzí)
- Product Hunt: 4,4 z 5 (585 kladných hlasů)
4. Canva – nejlepší pro grafický design generovaný umělou inteligencí
Canva nabízí bezplatný generátor obrázků, díky kterému snadno zjistíte, jak cenný může být v každodenních úkolech produktového manažera. Najít správné obrázky pro vaše prezentace a sady pro schůzky se zainteresovanými stranami, uvedení produktů na trh atd. bylo vždy obtížné. Často máte představu o tom, co chcete, ale obrazové banky neodpovídají vaší vizi.
Díky nástroji Canva založenému na umělé inteligenci můžete nyní generovat nápady a upravovat výsledky, dokud nenajdete ten správný obrázek, a to výhradně na základě vašich vstupů, abyste měli vždy k dispozici kalendář s vysoce kvalitním obsahem.
Nejlepší funkce
- Použijte k generování textu do obrázku
- Magická guma pro odstranění nežádoucích rušivých prvků z obrázků
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Snadný import obrázků do plánovače obsahu
- Automaticky překládejte návrhy, které vytvoříte
Omezení
- Autorská práva jsou stále předmětem nejasných diskusí, proto buďte opatrní, pokud jde o materiály určené pro veřejnost.
Ceny
- K dispozici v rámci bezplatného tarifu.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (4 092+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (11 209+ recenzí)
5. TLDV – Nejlepší pro nahrávání a přepisování schůzek za účelem zaznamenání zpětné vazby od zákazníků
Přiznejme si, že v produktovém managementu trávíte velkou část času na schůzkách. Ať už se snažíte prezentovat své nápady zainteresovaným stranám nebo získat podporu svého technického týmu pro novou funkci produktu.
TLDV je software s umělou inteligencí, který výrazně zvyšuje vaši produktivitu tím, že pořizuje poznámky z vašich schůzek a shrnuje je do přehledných bodů.
Je nesmírně důležité, abyste se během rozhovorů mohli plně soustředit na uživatele. S TLDV se můžete zaměřit na to, abyste z každého rozhovoru vytěžili maximum, zatímco AI za vás udělá veškerou náročnou práci s pořizováním poznámek.
Nejlepší funkce
- Automaticky nahrávejte hovory přes Zoom nebo Google Meet
- Zápisy z jednání přepsané pomocí AI
- Automatické označování mluvčích a jmen
- Integrace s Hubspot a Salesforce
- Snadno použitelná funkce pro ořezávání a sdílení
Omezení
- Delší videa nemusí být správně přepsána.
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Pro plán: 25 $ za uživatele nahrávajícího/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,9 z 5 (33+ recenzí)
- Product Hunt: 4,7 z 5 (3,7 tis. kladných hlasů)
6. Notion – Nejlepší pro shrnování poznámek a vytváření akčních položek
Notion je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro pořizování poznámek a nyní byl obohacen o několik velmi užitečných funkcí umělé inteligence, které vylepšují dosavadní uživatelský zážitek.
V každodenních pracovních postupech produktového managementu to znamená, že si mohou užít vytváření produktových plánů a firemních wiki a získat podporu od schopné AI v lepší komunikaci a snížení času stráveného opakujícími se úkoly, jako je například shrnování.
Nejlepší funkce
- Akční položky a poznatky generované umělou inteligencí
- Integrujte je s nástroji pro správu produktů, jako je ClickUp.
- Soukromé týmové prostory
- Pokročilé bezpečnostní ovládací prvky
- Historie úprav stránky až 90 dní
Omezení
- Komponenta umělé inteligence není součástí základní nabídky a je třeba ji zaplatit zvlášť.
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Plus: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 18 USD za uživatele/měsíc
- Enterprise: Požádejte o demo
- AI: 8 $ za uživatele navíc/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (4 532+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 1 663 recenzí)
7. Otter. AI – Nejlepší pro hlasové poznámky z jednání a přepis v reálném čase
Otter.AI zvyšuje kvalitu vašich schůzek tím, že poskytuje AI asistenta, který nahrává zvuk, převádí dlouhé poznámky na užitečné souhrny a dokonce zachycuje sdílené prezentační snímky.
Produktoví manažeři a jejich týmy mohou zůstat v souladu s vizí produktu díky tomu, že AI dokáže automaticky vytvořit skutečný časový plán na základě toho, co se projednává na jakékoli schůzce.
Nejlepší funkce
- Přepis poznámek z jednání pomocí umělé inteligence
- Poskytuje shrnutí a automatizované osnovy.
- Pokročilé funkce vyhledávání, exportu a přehrávání
- AI asistent se připojí k jednání, i když máte tři schůzky najednou
Omezení
- Angličtina je jediný jazyk, který lze přepsat.
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Pro: 17 $ měsíčně
- Podnikání: 30 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (111+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (63+ recenzí)
8. Collato – Nejlepší pro vyhledávače založené na umělé inteligenci
Máte potíže s vyhledáváním informací o produktech ve stovkách dokumentů, které vytvořil váš tým? Collato využívá strojové učení a funguje jako kolektivní mozek vašeho týmu pro vše, co musí být snadno dostupné a na jedno kliknutí.
Jako produktoví manažeři můžete synchronizovat a integrovat více nástrojů do vizuální mapy a eliminovat informace, které se obvykle izolují. Ušetříte tak čas, protože budete mít k dispozici všechny relevantní soubory, místo abyste strávili 30 minut hledáním důležitého dokumentu pro vaši produktovou roadmapu, který se ztratil.
Nejlepší funkce
- Vyhledávejte informace z jakékoli připojené platformy
- Integrace s nástroji jako Google Doc nebo Confluence
- Snadno ovladatelné vizuální mapy
- Sémantický vyhledávač relevantních informací
- Plně šifrovaná data
Omezení
- Prozatím omezený počet integrací
Ceny
- Bezplatná beta verze
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (5+ recenzí)
- Product Hunt: 4,7 z 5 (1,7 tis. kladných hlasů)
9. Midjourney AI – Nejlepší aplikace pro generování umění pomocí umělé inteligence
Midjourney AI se stal jedním z nejpoužívanějších softwarů založených na umělé inteligenci, hned po ChatGPT, díky mimořádným a v některých případech téměř realistickým obrázkům, které dokáže generovat. Je schopen přijmout jakýkoli podnět, který vás napadne, a generovat úžasné výsledky.
Pokud si jsme něčím jisti, pak tím, že svými prezentacemi a vizuálními prvky v nich uděláte skvělý dojem, protože jejich tvorba bude mnohem levnější a poutavější než to, co nabízí běžné obrazové banky. Vaše prezentace budou vždy vypadat profesionálně a jakákoli vize produktu bude pro diváky rozhodně inspirativnější.
Nejlepší funkce
- Realistické generování textu do obrazu
- Možnost upravit i ty nejmenší detaily ve vašich finálních obrázcích
- Napodobujte známé styly umělecké ilustrace
- Technická kontrola textových podnětů
Omezení
- Přesnost výsledků závisí na schopnosti uživatele porozumět kreativním i technickým podnětům.
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici
- Základní tarif: 10 $ měsíčně
- Standardní tarif: 30 $ měsíčně
- Pro plán: 60 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (4+ recenze)
- Product Hunt: 4,6 z 5 (1,1 tis. kladných hlasů)
10. H2O. AI – Nejlepší pro využití automatizace k pochopení chování zákazníků
H2O nabízí všem společnostem snadný přístup k vytváření vlastních jazykových modelů a nástrojů umělé inteligence a zároveň jim umožňuje zachovat soukromí jejich dat, což je dlouhodobě diskutované téma v souvislosti s technologiemi umělé inteligence.
Zejména pokud máte k dispozici velké množství proprietárních údajů o zákaznících a tržních trendech, s H2O.AI je opravdu snadné jednoduše zadat vaše data a vytvořit si vlastní nástroje umělé inteligence, což dříve mohlo trvat i několik měsíců.
Díky zefektivnění procesů zpracování přirozeného jazyka se můžete soustředit na vymýšlení funkcí a vytváření řešení pro koncové uživatele, která jsou založena na datech, která jste nashromáždili v průběhu času, což usnadňuje práci produktového manažera.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte modely umělé inteligence během několika minut
- Získejte přehled o chování uživatelů a analyzujte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí strojového učení.
- Zachovejte soukromí dat vaší společnosti a zároveň využijte strojové učení.
- Vytvářejte prediktivní modely pro analýzu trhu a detekujte anomálie ve svých databázích.
Omezení
- Užitečnost je vyšší pro společnosti, které se blíží nebo již dosáhly podnikové úrovně.
Ceny
- Požádejte o demo
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 24 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (10+ recenzí)
Automatizujte správu produktů pomocí nástrojů AI Product Tools
Domníváme se, že éra nástrojů AI teprve začíná a že jsme zatím ani zdaleka nepoznali, co vše bude možné v příštím roce nebo jak cenné jsou nástroje AI pro správu zdrojů. Tyto nástroje vám mohou pomoci téměř ve všech oblastech vaší práce. Od průzkumu trhu, získávání údajů o chování zákazníků, přesladění vašich sdělení tak, aby přilákala váš cílový trh a potenciální zákazníky, až po nástroje založené na AI, které mohou zlepšit vaše procesy a pomoci vám činit lepší rozhodnutí založená na datech.
Od zvýšení rychlosti opakujících se úkolů v oblasti produktového managementu pomocí ClickUp přes získání místa u stolu s týmem inženýrů pomocí Jam až po vytváření úžasných ilustrací, jaké dříve vytvářeli vaši designéři pomocí Midjourney AI – můžeme s jistotou říci, že jakmile začnete používat alespoň jeden nebo více z těchto nástrojů AI, stanete se neuvěřitelně produktivní.
Ať už jste jediným vedoucím produktové dokumentace ve vaší společnosti nebo součástí většího týmu, ClickUp vám pomůže sledovat to, co je důležité ve vašem procesu vývoje produktů, udržet vaše týmy v souladu a zlepšit vaši celkovou produktivitu v práci. Samozřejmě je to jen začátek, takže to vyzkoušejte sami a využijte všechny úžasné funkce, které nabízí.
Hostující autor:
Michael Stroe je manažerem pro růst ve společnosti Jam, která pomáhá tisícům týmů rychleji dodávat vysoce kvalitní software. Ve volném čase si rád pochutnává na skvělých hamburgerech a vyhrává přátelské hry UNO.