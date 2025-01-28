10 nejlepších nástrojů a softwaru pro produktový design v roce 2025

Produktoví designéři a jejich týmy jsou zodpovědní za vše od prototypování po design, ale to je jen špička ledovce. Jako vedoucí produktu musíte také řídit spolupráci týmu a kontrolovat analýzy chování uživatelů, abyste zjistili, co v průběhu životního cyklu produktu funguje (a co ne).
Je toho hodně najednou, že?
Dobrou zprávou je, že na to nemusíte být sami. Software pro návrh produktů poskytuje vašemu týmu digitální pracovní prostor pro správu všeho od návrhu uživatelského rozhraní přes řízení projektů až po mapování cesty.
V tomto průvodci vysvětlíme, jak funguje software pro návrh produktů a na které funkce byste se měli zaměřit. Přidáme dokonce i recenze nejlepších nástrojů pro návrh produktů, abyste mohli rychle začít hledat ideální platformu pro proces vývoje produktů. ?
Co je to nástroj pro návrh produktů?
Software pro návrh produktů pomáhá produktovým týmům vizualizovat, vytvářet makety a iterovat produkty v procesu návrhu. Vývojáři a profesionální weboví designéři používají tyto nástroje v různých fázích svých procesů – ať už shromažďují informace o uživatelích, vytvářejí mapy zákaznické cesty nebo vytvářejí prototypy.
Místo toho, abyste se snažili spravovat rozpočet, úkoly, komunikaci v týmu a dokumenty odděleně, spolehlivý software pro návrh produktů vše sjednotí do jedné platformy, aby váš tým mohl pracovat lépe a rychleji.
Tento designový software vám nejen umožní vylepšit vaše nápady před vývojem, ale také vám výrazně usnadní práci. Se správným nástrojem už nikdy nebudete muset hledat makety, designové specifikace nebo technické listy.
Jaké funkce hledat v nástroji pro návrh produktů
Na trhu je k dispozici spousta softwarových řešení pro návrh produktů, ale ne vždy splňují všechny požadavky. Hledejte nástroje pro návrh produktů s funkcemi, jako jsou:
- Řízení procesů a pracovních postupů: Samozřejmě, že kvalitní software pro 3D modelování je skvělý, ale nebylo by lepší, kdyby také řídil proces návrhu? Vysoce kvalitní nástroje pro návrh produktů nabízejí cloudové prostředí, které umožňuje všem zúčastněným stranám, projektům a úkolům pracovat na stejné stránce.
- Jednoduché rozhraní: Kdo má čas nebo mentální kapacitu na náročnou výuku? Ušetřete více času tím, že se rozhodnete pro software pro návrh produktů s jednoduchým uživatelským rozhraním. Pokud je to možné, volte nástroje typu drag-and-drop. Výběr nástroje, který je kompatibilní se zařízeními iOS, Mac a Android, také pomáhá při jeho přijetí celým týmem.
- Šablony: Software pro návrh produktů by vám měl ušetřit čas. Hledejte nástroj, který obsahuje šablony wireframů, šablony pro uvedení produktu na trh a další. Chcete-li ušetřit ještě více času, hledejte řešení, která nabízejí šablony pro dokumenty, jejichž vytváření vám zabírá nejvíce času.
- AI a automatizace: Automatizované předávání úkolů a nástroje pro psaní založené na AI výrazně šetří čas produktovým týmům. Ať už se jedná o automatizaci založenou na spouštěčích nebo generátory popisů produktů, vyberte si software pro návrh produktů, který za vás zvládne náročné úkoly.
10 nejlepších nástrojů pro návrh produktů
Nástroje pro návrh produktů poskytují designérským týmům významnou pomoc v procesu vývoje. Pořiďte si nástroj, který podporuje velkolepé a odvážné designové myšlení a nabízí funkce, které podpoří ambice vašeho týmu. Podívejte se na těchto 10 nejlepších nástrojů pro návrh produktů, které vašemu týmu pomohou k úspěchu.
1. ClickUp
Přesně tak: ClickUp je stejně tak nástrojem pro správu projektů jako nástrojem pro návrh produktů – ale nabízí mnohem víc. ?️
Produktové týmy používají ClickUp ke správě všech dokumentů, plánů a cílů v jednom uživatelsky přívětivém dashboardu. Sledujte problémy, spravujte sprinty a automaticky generujte projektové zprávy během chvilky.
Pokud trávíte spoustu času procházením e-mailů a zpráv ve Slacku, přesuňte vše do ClickUp. ClickUp ukládá komentáře ke všem úkolům a projektům, takže vaše komunikace se zobrazuje přímo vedle vaší práce. Zobrazení ClickUp Chat je také užitečným nástrojem v reálném čase pro sdílení aktualizací, odkazů a dalších informací pro všechny vaše projekty.
Pokud se méně zaměřujete na produktovou stránku a pracujete hlavně na designu, je tu pro vás také ClickUp Workspace. Designové týmy používají ClickUp k organizaci svých velkých nápadů v jednom digitálním prostoru – i když jsou od sebe vzdáleny tisíce kilometrů. Pomáhá vám dokonce plánovat kapacitu týmu, spravovat designové projekty a sledovat zpětnou vazbu a schvalování na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přístup ke stovkám šablon, jako je šablona SOP pro návrh produktů ClickUp, abyste strávili méně času psaním a více času navrhováním.
- ClickUp Whiteboards usnadňuje kreativní spolupráci v reálném čase.
- Spolehněte se na ClickUp AI, který vám pomůže generovat kopie zpráv, e-mailové aktualizace, popisy produktů a mnoho dalšího.
- Vytvořte dokumenty ClickUp a propojte je s vašimi pracovními postupy v oblasti produktového designu pouhým kliknutím.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé někdy zpočátku považují funkce ClickUp za příliš složité.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Figma
Vedeš vývojový tým? Figma byla vytvořena pro digitální tvorbu nápadů, takže je ideální pro vytváření maket webových stránek, aplikací a prakticky jakékoli digitální uživatelské zkušenosti v procesu návrhu.
Vzhledem k tomu, že veškerá spolupráce probíhá synchronně online, je Figma ideální pro týmy produktového designu pracující na dálku. Tento software pro produktový design můžete použít k experimentování s designovými možnostmi, vytváření a testování prototypů a generování kódu.
Nejlepší funkce Figma
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a navrhujte zážitky světové úrovně.
- Vytvářejte realistické prototypy a získejte zpětnou vazbu k uživatelskému zážitku, abyste mohli rychleji vytvořit lepší produkt.
- Vytvořte si úložiště opakovaně použitelných prostředků pomocí sdílených knihoven Figma.
- FigJam je online tabule pro spolupráci na produktech a brainstorming.
Omezení Figma
- Figma tvrdí, že můžete exportovat její kód a vytvářet skutečné projekty, ale tento kód je objemný a náchylný k poruchám.
- Oprávnění a kontrola verzí vyžadují ještě trochu práce.
Ceny Figma
- Starter: zdarma
- Figma Professional: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Figma Organizace: 45 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (960+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 660 recenzí)
3. InkyBay
InkyBay je velmi speciální nástroj pro návrh produktů. Umožňuje vašim zákazníkům personalizovat si vlastní konfigurovatelné produkty, takže pokud prodáváte trička, propagační předměty nebo jiné personalizované drobnosti, je to pro vás skvělý nástroj.
Stačí nainstalovat InkyBay a nechat své zákazníky vybrat produkt, text a grafiku (nebo vlastní logo) pomocí nástroje InkyBay pro návrh s funkcí drag-and-drop. InkyBay vám zašle tiskový soubor a váš tým návrhářů se pustí do práce.
Nejlepší funkce InkyBay
- InkyBay je kompatibilní s Shopify a BigCommerce.
- Visual Product Designer zobrazuje náhledy produktů ještě předtím, než zákazníci zadají objednávku.
- Přidejte konfigurovatelné části, jako jsou barevné varianty nebo styly, pomocí konfigurátoru produktů.
- Sdělte InkyBay, které produkty nebo přizpůsobení jsou za příplatek.
Omezení InkyBay
- InkyBay neobsahuje sadu nástrojů pro správu projektů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace InkyBay často zamrzá.
Ceny InkyBay
- Starter: 19,99 $/měsíc
- Advance: 49,99 $/měsíc
- Profesionální: 99,99 $/měsíc
- Neomezený: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze InkyBay
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
4. Sketch
Jste společnost, která používá výhradně produkty Apple? Sketch je aplikace pro Mac, kterou produktoví designéři používají pro spolupráci, prototypování a další účely. ?
Označte ostatní uživatele a sdílejte zpětnou vazbu přímo ve svých návrzích Sketch. Platforma dokonce organizuje vaše návrhy, umožňuje vytvářet více vrstev návrhů a obsahuje přizpůsobitelné zkratky pro rychlejší práci.
Nejlepší funkce programu Sketch
- Navrhujte a spravujte své vlastní vektorové ikony v programu Sketch.
- Vytvořte si šablonu designu v programu Sketch a ušetřete čas při budoucích projektech.
- Sketch funguje offline, pokud nemáte přístup k internetu.
- Použijte nástroje Sketch pro prototypování a předávání návrhů vývojářům.
Omezení programu Sketch
- Sketch je k dispozici pouze pro zařízení Mac, takže uživatelé Windows mají smůlu.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby platforma obsahovala více šablon.
Ceny Sketch
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za licenci
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (770+ recenzí)
5. Onshape
Potřebujete něco techničtějšího? Onshape je software pro návrh produktů pomocí počítačového navrhování (CAD), který byl navržen speciálně pro agilní týmy. Jedná se o cloudovou vývojovou platformu, která je ideální pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
Je to však mnohem více než jen výkonný nástroj pro návrh produktů. Onshape kombinuje nástroje pro spolupráci, integrace a podporu více zařízení do jedné elegantní platformy.
Nejlepší funkce Onshape
- Simulujte, renderujte a automatizujte návrhy v Onshape
- Správa verzí a vydání
- Zkontrolujte analytické údaje o svém projektu podle zaměstnanců, dodavatelů nebo vydání.
- Organizujte a sdílejte dokumenty s více projekty a uživateli
Omezení Onshape
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Onshape propojoval více aplikací pro design a inženýrství.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že některé funkce, jako například upozornění správce a upozornění na neúspěšné funkce, jsou těžko k nalezení.
Ceny Onshape
- Zdarma
- Standard: 1 500 $ za uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 2 500 $ za uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Onshape
- G2: 4,7/5 (570+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
6. SolidWorks
SolidWorks je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro návrh produktů na světě. Nejedná se o jediný produkt, ale o obrovskou sadu produktů, které můžete kombinovat a spravovat tak návrh, správu dat, výrobu, marketing a simulace na jedné platformě. ?
SolidWorks je oblíbený pro inženýrské aplikace, takže pokud potřebujete pomoc s modelováním elektrických systémů nebo 3D struktur, je to nástroj právě pro vás. Vytvářejte návrhy maket se svým týmem, abyste omezili výměnu e-mailů a mohli rychleji iterovat.
Nejlepší funkce SolidWorks
- Sdílejte 3D návrhy se svým týmem prostřednictvím cloudu
- Sledujte veškerou zpětnou vazbu a schválení návrhů
- Ukládejte všechny verze a data produktů do cloudu
- Spravujte data, schvalování a úkoly projektu na jednom místě
Omezení SolidWorks
- SolidWorks nabízí tolik plánů a produktů, že je těžké vybrat ten správný pro vaše potřeby.
- SolidWorks je vysoce výkonný nástroj, takže k jeho používání potřebujete poměrně rychlý počítač.
Ceny SolidWorks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SolidWorks
- G2: 4,4/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
7. LabVIEW
Pracujete s týmem inženýrů? Pokud ano, LabVIEW je nezbytností. Jedná se o grafický programovací nástroj, který za vás provádí výzkum, ověřování a testování.
Jedná se o praktickou platformu určenou pro velké ligy, takže pokud potřebujete pouze software pro vytváření maket, může být pro vás příliš výkonná. Pokud však pracujete s elektrickými systémy nebo dokonce s něčím tak velkým, jako jsou vesmírné mise, jsou funkce LabVIEW nezbytností. ?
Nejlepší funkce LabVIEW
- Automatizujte testovací sekvence a přistupujte k nim na dálku
- Naučte se základy vývoje aplikací díky bezplatnému školení LabVIEW.
- Nakonfigurujte interaktivní prvky zobrazení ve svých návrzích
- Nainstalujte ovladače LabVIEW a automaticky integrujte data z hardwaru a přístrojů do svého testovacího systému.
Omezení LabVIEW
- LabVIEW je primárně grafický programovací a testovací nástroj, takže neobsahuje funkce pro správu produktových projektů.
- Někteří uživatelé tvrdí, že software může být těžkopádný a časově náročný.
Ceny LabVIEW
- LabVIEW Base: 528 $/rok
- Test Workflow Standard: 1 995 $
- Test Workflow Pro: 3 995 $/rok
Hodnocení a recenze LabVIEW
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
8. Fusion 360
Autodesk Fusion 360 je 3D CAD software pro navrhování a výrobu produktů. Jedná se o profesionální nástroj pro 3D modelování, který je ideální pro týmy zabývající se průmyslovým designem a výrobou.
Fusion 360 umožňuje zefektivnit vývoj produktů kombinací spolupráce a procesu návrhu produktů do jedné cloudové platformy. Pomocí tohoto softwaru můžete otestovat své návrhy v digitálním prostředí a provést úpravy, než přejdete k nákladným fyzickým prototypům.
Nejlepší funkce Fusion 360
- Ušetřete čas a zdroje díky automatizovaným pracovním postupům Fusion 360.
- Spolupracujte na CAD návrzích v reálném čase
- Vytvářejte návrhy připravené pro výrobu pomocí generativního designu.
- Simulujte 3D návrhy v digitálním testovacím prostředí
Omezení Fusion 360
- Někteří uživatelé tvrdí, že Fusion 360 postrádá zákaznický servis a technickou podporu.
- Ostatní uživatelé říkají, že tento CAD software je velmi technický a pro začátečníky matoucí.
Ceny Fusion 360
- 545 $ za uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Fusion 360
- G2: 4,5/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
9. Adobe Creative Cloud
Ať už jde o Photoshop, Acrobat Pro nebo Lightroom, pravděpodobně jste již někdy použili některý z produktů Adobe. Adobe Creative Cloud je sada více než 20 kreativních aplikací, které produktové týmy používají k vytváření grafiky, vizuálů generovaných umělou inteligencí a poutavých videí.
Sada Adobe není zdaleka tak technicky náročná jako ostatní nástroje pro návrh produktů v našem žebříčku top 10, ale díky své snadné použitelnosti je vhodná pro týmy téměř v jakémkoli typu podnikání, včetně start-upů. Nejenže obsahuje nástroje pro návrh, ale také vám poskytuje přístup k nástrojům pro spolupráci v reálném čase, knihovnám prvků značky a užitečným výukovým programům.
Nejlepší funkce Adobe Creative Cloud
- Vytvářejte návrhy UX v reálném čase společně se svým týmem
- Vytvářejte vlastní obrázky, fonty, grafiku a ikony
- Adobe Dimension vytváří interaktivní 3D modely pro iterace produktů.
- Pomocí aplikace Adobe Capture můžete svůj smartphone proměnit v software pro návrh produktů, který můžete používat kdekoli na cestách.
Omezení Adobe Creative Cloud
- Někteří uživatelé hlásí problémy s licencemi a zákaznickým servisem.
- Jedná se o náročné programy pracující v cloudu, takže selhání nejsou výjimkou.
Ceny Adobe Creative Cloud
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Creative Cloud
- G2: 4,6/5 (více než 35 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7 160+ recenzí)
10. InVision
InVision Prototype je software pro návrh produktů bez nutnosti programování, který je ideální pro vytváření poutavých online zážitků. Váš designový tým může v rámci prototypu vzájemně komentovat a označovat příspěvky, což usnadňuje spolupráci a činí z tohoto nástroje ideální řešení pro týmy bez technických znalostí. ✨
Pokud již používáte Sketch, InVision se s tímto nástrojem pro návrh hladce integruje. Díky tomu můžete vytvářet vlastní návrhy v Sketchi a vše převést do funkčního prototypu pomocí InVision.
Nejlepší funkce InVision
- Pomocí heatmap od InVision identifikujte nejdůležitější místa ve svých návrzích.
- Vytvářejte designy pro jakékoli zařízení díky responzivnímu designu InVision.
- Snadno sdílejte zdroje mezi členy týmu v reálném čase
- Opakujte wireframy nebo přepínejte barevné varianty pouhými několika kliknutími.
Omezení InVision
- Integrace Sketch je sice skvělá, ale někteří uživatelé by si přáli, aby InVision mělo více pluginů.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že mají problémy s vkládáním prostředků InVision do jiného softwaru.
Ceny InVision
- Zdarma
- Pro: 7,95 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze InVision
- G2: 4,4/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (730+ recenzí)
Kombinujte správu produktů s vaším nástrojem pro návrh
Vaši zákazníci (a váš šéf) dnes od produktových designérů očekávají více než kdykoli předtím. Potřebujete využít každou výhodu, abyste mohli vytvářet kvalitní práci v kratších termínech. Pokud ještě žádný nemáte, pořiďte si software pro produktový design, který vám pomůže spravovat velké nápady, komunikaci, návrhy a další věci vašeho týmu. ?
Nástroje pro modelování produktů vám sice pomohou, ale integrovaný nástroj jako ClickUp vám umožní mít všechny potřebné nástroje a práci na jedné platformě. Využijte umělou inteligenci a automatizaci a ušetřete čas s tímto intuitivním nástrojem s bohatými funkcemi, díky kterému bude návrh produktů – troufáme si říci – zábavou!
Vytvořte si svůj první pracovní prostor ClickUp a uvidíte ten rozdíl. Zaregistrujte se do ClickUp hned teď: je to navždy zdarma.