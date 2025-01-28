10 nejlepších softwarových nástrojů pro produktový design v roce 2025

Produktový design je náročná práce, která vyžaduje, aby týmy proměnily hrubé nápady v propracované produkty, které se dobře prodávají. To je obvykle dost náročné i ve sdíleném prostoru, ale sázky se ještě zvyšují, když je váš tým rozptýlen po různých městech, časových pásmech a dokonce i kontinentech.
Vstupte do světa softwaru pro návrh produktů, který nabízí řešení, díky nimž je tento složitý proces snáze zvládnutelný. Tyto nástroje, včetně platforem jako ClickUp, podporují hladkou spolupráci a umožňují týmům efektivně iterovat a vylepšovat návrhy, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarových nástrojů pro produktový design, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Takto můžete najít nástroj, který doplní váš designérský tým a umožní mu vytvářet úchvatné návrhy, kterých je schopen.
Co je software pro návrh produktů?
Software pro návrh produktů označuje počítačové programy nebo aplikace, které jsou speciálně navrženy tak, aby pomáhaly při tvorbě a vývoji nových produktů. Tyto softwarové nástroje poskytují designérům, inženýrům a dalším zúčastněným stranám nezbytné nástroje a funkce pro konceptualizaci, modelování, simulaci a zdokonalování návrhů produktů.
Co byste měli hledat v softwaru pro návrh produktů?
Správný software pro návrh produktů může být pro váš tým zásadním zlomem. Nejenže vám pomůže navrhovat lepší produkty, ale také zvýší efektivitu, kreativitu a celkovou produktivitu týmu.
Najít ten správný software pro vaše potřeby však vyžaduje trochu úsilí. Při porovnávání různých produktů se zaměřte na tyto klíčové funkce:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Software by měl být snadno ovladatelný, bez ohledu na technické znalosti členů týmu.
- Komplexní návrhové nástroje: Hledejte pokročilé 2D a 3D návrhové nástroje, které umožňují detailní návrh produktů, včetně funkcí pro skicování, modelování a úpravy.
- Možnosti spolupráce: Software by měl podporovat týmovou práci a mezioborové týmy pomocí funkcí, jako je editace více uživateli, kontrola verzí a možnosti sdílení.
- Možnosti integrace: Najděte specializované nástroje, které se hladce propojí s ostatními systémy ve vaší technologické infrastruktuře a zefektivní proces od návrhu po výrobu.
- Adaptabilita: Software by měl růst spolu s vaším týmem a zvládat složitější návrhy a přizpůsobené pracovní postupy podle toho, jak se vyvíjejí vaše potřeby – potenciálně dokonce i CAD software nebo nástroje pro 3D modelování.
- Správa dat: Hledejte robustní funkce pro správu dat, které zajistí bezpečné ukládání, snadné vyhledávání a silnou kontrolu verzí.
- Funkce založené na cloudu: Moderní software pro návrh produktů by měl vašemu týmu umožnit pracovat odkudkoli a zvýšit tak efektivitu vzdálené spolupráce.
- Cena: Cena není vše a my vám nedoporučujeme používat výhradně bezplatný software pro návrh produktů, ale je to faktor, který je třeba zvážit při výběru pokročilých nástrojů pro vaše produktové designéry.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro návrh produktů k použití
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy, které chtějí zefektivnit svůj proces vývoje produktů. Díky její robustní sadě funkcí mohou týmy brainstormovat, přidělovat úkoly a mít přehled o tom, v jaké fázi procesu návrhu se každý aktuální projekt nachází.
Ačkoli myšlenka organizace nemusí být zrovna nejzábavnějším tématem, je nezbytnou součástí každého designového týmu a vývojového procesu. ClickUp nabízí týmům snadný způsob, jak organizovat vše od pracovních postupů po interní dokumenty a knihovny aktiv.
Spojte ClickUp s designovým softwarem podle vašeho výběru a získáte silný tým připravený dobýt svět díky designovému myšlení na nové úrovni.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Platforma ClickUp je vysoce přizpůsobitelná, což umožňuje designérským týmům jakékoli velikosti přizpůsobit ji svým specifickým potřebám, ať už pracují interně nebo na dálku.
- Podporuje asynchronní i real-time spolupráci, takže týmy mohou brainstormovat nové návrhy pomocí našich interaktivních tabulek a poté je uložit pomocí ClickUp Docs.
- Díky integrovaným funkcím ClickUp Chat View a e-mailu mohou uživatelé spravovat veškerou komunikaci bez nutnosti přepínat mezi platformami, což zefektivňuje pracovní procesy.
- ClickUp obsahuje obrovské množství bezplatných šablon, díky kterým bude vše od plánování návrhů až po analýzu konkurence hračkou.
- Automatická oznámení o aktualizacích úkolů eliminují potřebu ručního sledování, zatímco funkce přiřazování akčních položek v rámci úkolů zajišťuje odpovědnost produktových designérů a pomáhá sledovat pokrok v nových návrhových zadáních.
- ClickUp AI pro generování popisů produktů, pomoc při brainstormingu a další funkce
Omezení ClickUp:
- Centralizace pracovních postupů v ClickUp může zabrat trochu času.
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici na mobilních zařízeních, což může být pro produktové designéry, kteří jsou často na cestách, rozhodujícím faktorem.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Inkybay
Inkybay je fantastický software pro návrh produktů pro všechny, kteří prodávají přizpůsobené produkty. Od oblečení po vizitky vám umožňuje proměnit kreativní vize vašich zákazníků v hmatatelné produkty, které si jistě zamilují.
Inkybay je však trochu specializovaný, takže nemůžeme očekávat, že bude vyhovovat všem procesům vývoje produktů. Pokud si však myslíte, že se hodí pro vaše podnikání, nezapomeňte si před zakoupením vyzkoušet jeho 14denní bezplatnou zkušební verzi.
Nejlepší funkce Inkybay:
- Díky předem navrženým šablonám můžete svým zákazníkům nabídnout několik přizpůsobených produktových variant tak snadno, jak je to jen možné.
- Díky mnoha designérským tématům mohou Inkybay využívat různé obory a podniky.
- Nástroj pro vizuální úpravy produktového designu umožňuje zákazníkům vybrat designové prvky a barvy tisku pro personalizované produkty.
Omezení Inkybay:
- Zaměřeno především na přizpůsobitelné spotřební zboží
- Ceny mohou být pro menší firmy, které hledají designový software, poměrně vysoké.
Ceny Inkybay:
- Starter: 19,99 $/měsíc
- Advance: 49,99 $/měsíc
- Profesionální: 99,99 $/měsíc
- Neomezený: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Inkybay:
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: Žádné recenze
3. Nuxeo
Nuxeo je vynikající software pro návrh produktů pro firmy, které hledají sofistikovanou platformu pro tvorbu a správu digitálních aktiv.
Je to obzvláště užitečné pro společnosti, které často potřebují vytvářet nové iterace starých návrhů. Je to proto, že jejich snadno prohledávatelná knihovna digitálních assetů a systém drag-and-drop umožňují rychlé a snadné vytváření mockupů mezi produktovými designéry.
Komplexnost a potenciálně vysoká cena softwaru Nuxeo však nemusí vyhovovat všem, zejména menším firmám s jednoduššími potřebami.
Nejlepší funkce Nuxeo:
- Všechny vaše informace z Nuxeo jsou uloženy v cloudu, takže k nim má váš tým přístup odkudkoli.
- Intuitivní systém filtrování vyhledávání umožňuje třídit produkty podle různých parametrů, jako jsou materiály, barvy, dostupnost a cena.
- Díky digitální knihovně materiálů je navrhování nových prototypů hračkou, protože designéři mohou vyhledat staré materiály a přetáhnout je do nových návrhů.
Omezení Nuxeo:
- Nuxeo může být ve srovnání s jinými softwarovými programy pro návrh produktů složitější a jeho osvojení vyžaduje čas.
- Díky doplňkům se Nuxeo může rychle stát poměrně drahým specializovaným softwarem.
Ceny Nuxeo:
Nuxeo je open source. Pokud však máte zájem o jejich služby a nástroje, cena se bude lišit v závislosti na úrovni zákaznické podpory a vašich systémových požadavcích.
Hodnocení a recenze Nuxeo:
- G2: 4/5 (76 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (33 recenzí)
4. Onshape
Onshape je ideálním nástrojem pro společnosti, které potřebují rychle vytvářet nové návrhy. Tento specializovaný nástroj poskytuje CAD software pro 3D modelování, což z něj činí skvělý zdroj při vytváření digitálních modelů pro klienty, zejména pro projekty průmyslového designu.
Tento nástroj pro digitální modelování dokáže vytvářet digitální modely v reálném čase pomocí CAD softwaru pro více uživatelů a pokročilého systému správy produktových dat, který zcela eliminuje otravné soubory.
Díky tomu bude práce vašeho týmu plynulá a bez překážek, takže se bude moci soustředit na to, aby produkty byly hotové co nejrychleji a bez chyb.
Nejlepší funkce Onshape:
- Jejich cloudový CAD software zajišťuje centralizovaná, bezpečná a vždy dostupná data, eliminuje problémy se ztrátou souborů a umožňuje vám spravovat návrhy z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu.
- Integrovaný systém správy produktových dat Onshape umožňuje simultánní úpravy návrhů s aktualizacemi v reálném čase, což eliminuje potřebu check-in a check-out procedur.
- FeatureScript vám pomůže vytvořit vlastní CAD funkce, které mohou výrazně snížit množství otravných opakujících se úkolů.
Omezení Onshape:
- Uživatelé s nespolehlivým připojením k internetu mohou mít potíže s používáním tohoto softwaru.
- Neobsahuje všechny nástroje, které by specializovaný CAD systém měl mít.
- Tento specializovaný software je jedním z dražších návrhových nástrojů na tomto seznamu.
Ceny Onshape:
- Zdarma
- Standard: 1500 $ za uživatele/rok
- Profesionální: 2500 $ za uživatele/rok
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Onshape:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
5. SolidWorks
SolidWorks je pokročilá softwarová platforma pro průmyslové designéry, kteří se zabývají složitým modelováním konceptů a 3D sochařstvím.
Jeho plně vybavená sada podporuje plynulou spolupráci, zkracuje dobu návrhu a poskytuje flexibilní přístup k projektovým datům, což z něj činí vynikající volbu pro firmy, které potřebují výkonnější CAD řešení. Pro menší společnosti nebo osoby navrhující jednodušší produkty však může být tato sada příliš rozsáhlá.
Nejlepší funkce SolidWorks:
- Integrace s platformou 3DBestExperience zefektivňuje spolupráci, protože členové týmu mají přístup k informacím o návrhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z jakéhokoli digitálního zařízení.
- Funkce Body Compare umožňuje uživatelům porovnat dvě skupiny těles umístěných ve stejné součásti nebo sestavě. To může být obzvláště užitečné při reverzním inženýrství nebo při kontrole kvality vyrobených dílů porovnáním skenů se zdrojovým CAD modelem.
- Systém správy produktových dat SolidWorks je navržen tak, aby zlepšil odezvu při procházení a zrychlil navigaci ve složkách, zejména ve složkách s velkým počtem souborů.
Omezení SolidWorks:
- Vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí pro ty, kteří používají software pro počítačové navrhování.
- Počítačové požadavky jsou vysoké, což může být problém pro uživatele s pomalým připojením nebo se staršími, méně výkonnými počítači.
Ceny SolidWorks:
Kontaktujte obchodní oddělení SolidWorks a zjistěte, jaké ceny by byly za licence, které by vaše společnost mohla potřebovat.
Hodnocení a recenze Solidworks:
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
6. Fusion 360
Fusion 360 je určen pro firmy, které potřebují jediný nástroj, který s pokročilými funkcemi 3D modelování provede produkt od konceptu a návrhu až po výrobní proces.
Díky kombinaci návrhů, inženýrství a výroby na jedné platformě umožňuje Fusion360 týmům rychle iterovat návrhové koncepty, ověřovat své návrhy a rychle přecházet od prototypu k výrobě.
Nejlepší funkce Fusion 360:
- Nabízí výkonnou sadu nástrojů pro 3D modelování, rozměry a omezení, které zlepšují proces návrhu.
- Zjednodušené programování CNC usnadňuje implementaci vysoce účinného hrubování, adaptivního čištění a orientace nástrojů.
- Díky připravené knihovně PCB a průvodcům pro komponenty se designéři mohou soustředit na své návrhy, místo aby vytvářeli součásti od nuly.
Omezení Fusion 360:
- Náročná křivka učení pro tento specializovaný software
- Může se výrazně zpomalit při práci s většími soubory nebo pomalejším internetovým připojením.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Fusion 360:
- Licence Fusion 360: 545 USD/rok
Hodnocení a recenze Fusion 360:
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. LabView
Pokud jde o vývoj automatizovaných systémů pro výzkum, validaci a testování výroby, LabView je vysoce ceněným řešením mezi strojními inženýry po celém světě. Jeho grafické programovací prostředí je speciálně navrženo pro hladkou integraci s kompatibilním hardwarem a softwarovými programy, jako jsou systémy PXI, CompactDAQ a CompactRIO, a podporuje dokonce i přístroje třetích stran.
Jedná se však o specializovaný nástroj, který nemusí být vhodný pro mnoho produktových týmů. Pokud váš tým potřebuje pomoc s testováním a validací, pak je LabView softwarem pro návrh produktů, který ve vašem technologickém portfoliu potřebujete.
Nejlepší funkce LabView:
- Grafické programování pro intuitivní a efektivní procesy vývoje produktů
- Možnost integrace kódu napsaného v jiných jazycích s 3D modelováním
- Několik verzí přizpůsobených různým potřebám aplikací
Omezení LabView:
- Niche produkt, který nebude potřebovat každý.
- Pro osoby, které nejsou s tímto druhem softwaru obeznámeny, je naučit se jej používat poměrně náročné.
Ceny LabView:
- Základní cena: 580 $/rok
- Plná verze: 1 830 $/rok
- Profesionální: 3 050 $/rok
Hodnocení a recenze LabView:
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (14 recenzí)
8. CATIA
CATIA je pokročilý software pro návrh a styling, který vašemu týmu pomůže pracovat na sofistikovaných 3D návrzích nebo detailních 2D náčrtcích. Ačkoli CATIA může být použita pro všechny druhy produktů, specializuje se na složitější stroje, jako jsou ty v leteckém nebo automobilovém průmyslu.
Jednou z vynikajících vlastností CATIA je její integrace s platformou 3DExperience. Tato platforma vytváří sociální prostředí pro návrh, ve kterém váš tým pracuje na jediném produktu v reálném čase. Tato jedinečná kombinace špičkové technologie a spolupráce zvyšuje efektivitu každého uživatele. Tento software pro návrh produktů pomáhá uživatelům dosahovat vynikajících výsledků díky funkcím sledování pohybu a analýzy.
Nejlepší funkce CATIA:
- Funkce Defect Detection identifikuje chyby ve vašich návrzích a umožňuje jejich opravu ještě před zahájením výroby.
- Nástroj Color and Trim Designer umožňuje designérům vytvářet prvky produktů se zaměřením na barvy, materiály, povrchové úpravy a struktury, čímž dodává procesu navrhování hloubku a přesnost, což je užitečné při práci se složitými tvary.
- Hodnocení lidské polohy je obzvláště užitečné pro automobilové designéry, protože váš tým může vyhodnotit, jak lidská poloha ovlivňuje jejich návrhy s organickými tvary v uživatelském rozhraní.
Omezení CATIA:
- Složitější než snad cokoli jiného na tomto seznamu
- Skutečně určeno pouze pro poměrně unikátní odvětví a produkty.
Ceny CATIA:
Kontaktujte obchodní oddělení a vyžádejte si cenovou nabídku pro vaši společnost.
Hodnocení a recenze CATIA:
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
9. Autodesk Inventor
Autodesk Inventor je profesionální 3D CAD software známý svými nástroji pro mechanický návrh, dokumentaci a simulaci produktů. Od ostatních CAD produktů se odlišuje integrovaným systémem, který kombinuje plně parametrické modelování, přímé, volné a pravidlové návrhové funkce. Díky tomu je ideální pro firmy, které hledají všestranný a robustní návrhový nástroj.
Ať už vytváříte dokumentaci průmyslového designu pro zajištění standardů kvality produktů nebo umožňujete automatizaci designu, Autodesk Inventor poskytuje univerzální platformu pro všechny vaše potřeby v oblasti designu.
Nejlepší funkce Autodesk:
- Specializované sady nástrojů pro jednotlivá odvětví umožňují efektivní návrhové procesy přizpůsobené odvětví, ve kterém působíte.
- Automatizace návrhu umožňuje automatizovat rutinní úkoly a standardní konfigurace dílů, čímž zvyšuje produktivitu a zkracuje dobu uvedení produktu na trh.
- Kompatibilita s formátem DWG znamená, že vaše návrhy lze snadno sdílet a otevírat v jakémkoli jiném softwaru, který podporuje formát DWG.
Omezení Autodesk:
- Může docházet k selháním, což může frustrovat uživatele.
- Chybí intuitivní uživatelské rozhraní, které byste od takového špičkového produktu očekávali.
Ceny Autodesk:
- Inventor: 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze Autodesk:
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
10. Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud nabízí komplexní sadu nástrojů pro návrh a výrobu s více než 20 aplikacemi, které vám pomohou vytvořit a doladit vaše kreativní projekty. Ať už pracujete na wireframech nebo 3D ukázkách produktů, Adobe Creative Cloud má nástroje, které potřebujete.
Kromě všestrannosti nástrojů nabízí Creative Cloud také velkorysou kapacitu cloudového úložiště 100 GB. Spojte to s mobilními aplikacemi pro Android a iOS a získáte výkonnou kombinaci pro tým, který je neustále v pohybu.
Nejlepší funkce Adobe Creative Cloud:
- Známý produkt, který by již měl být mnoha designérům dobře známý.
- Adobe Stock nabízí uživatelům sbírku hotových 3D modelů.
- Kombinace výkonného prohlížeče a mobilních aplikací umožňuje lidem pracovat kdekoli chtějí.
Omezení Adobe Creative Cloud:
- Nevhodné pro technické návrhářské potřeby
- Může být nákladné, zejména pokud potřebujete pouze jeden nebo dva produkty Adobe.
Ceny Adobe Creative Cloud:
- Jednotlivci: 54,99 $/měsíc
- Studenti a učitelé: 19,99 $/měsíc
- Týmy: 84,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Creative Cloud:
- G2: 4,6/5 (více než 35 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
Převezměte kontrolu nad procesem návrhu produktů s ClickUp
ClickUp je nezbytným nástrojem pro vaši cestu k návrhu produktu. Není to jen užitečný nástroj, ale také klíčový prvek, který drží pohromadě váš distribuovaný produktový tým, dokonale koordinuje pracovní postupy a zajišťuje bezchybné uvedení produktu na trh pokaždé.
Ať už je váš tým rozptýlen v různých časových pásmech nebo spolupracuje na jednom místě, ClickUp je vaší bránou k posílení spolupráce, zvýšení produktivity a dosažení úspěchu.
Je čas nechat výzvy produktového designu za sebou a přivítat novou éru efektivních nástrojů pro spolupráci a efektivní realizaci projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a začněte svou cestu za produktovým designem.