10 bezplatných šablon pro analýzu konkurenčního marketingu pro rok 2025

Právě jste po týdnech plánování spustili novou marketingovou kampaň, ale zjistili jste, že konkurence spustila podobnou kampaň několik dní před vámi. Abyste si udrželi náskok, nestačí jen kreativita – potřebujete také přehled.
Sledováním kroků konkurence, marketingových taktik a pozice na trhu můžete předvídat trendy, vylepšovat svou strategii a přilákat cílovou skupinu jako profesionál.
K tomu slouží spolehlivá šablona pro analýzu konkurence. Bez strukturované šablony je snadné přehlédnout důležité detaily nebo se ztratit v roztříštěných poznámkách.
Abychom tento proces konkurenční analýzy zjednodušili, sestavili jsme 10 bezplatných šablon, které marketingovým týmům pomohou analyzovat silné a slabé stránky konkurence, identifikovat mezery a odhalit nové příležitosti.
Co jsou šablony konkurenční analýzy?
Šablona konkurenční analýzy je strukturovaný dokument, který pomáhá firmám shromažďovat, organizovat a analyzovat informace o jejich konkurentech. Poskytuje jasný rámec pro sledování klíčových faktorů, jako jsou produkty konkurence, ceny, marketingové strategie, silné a slabé stránky.
Tyto šablony zjednodušují srovnání vašeho podnikání s ostatními a pomáhají identifikovat příležitosti, hrozby a oblasti, které je třeba zlepšit. Často obsahují sekce pro profilování konkurence, analýzu postavení na trhu a pochopení toho, jak konkurence komunikuje se svým publikem.
🔍 Věděli jste, že... 90 % společností z žebříčku Fortune 500 využívá konkurenční zpravodajství (CI), aby si udržely náskok? To ukazuje, že špičkové společnosti upřednostňují CI, aby mohly činit informovaná strategická rozhodnutí. Proč byste tedy měli zůstat pozadu?
Co dělá šablonu konkurenční analýzy dobrou?
Dobrá šablona pro analýzu konkurence by měla být přehledná, praktická a přizpůsobená vašim obchodním cílům. Měla by zjednodušit proces shromažďování a analýzy údajů o konkurenci, aby podpořila lepší rozhodování.
Mezi klíčové prvky patří:
- Identifikace konkurence: Seznam přímých a nepřímých konkurentů pro sledování dynamiky trhu
- Analýza produktů a služeb: Porovnává vlastnosti, výhody, ceny a hodnotové nabídky.
- Marketingové strategie: Zaznamenává sdělení, kanály a taktiky konkurence.
- SWOT analýza: Identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro strategické poznatky.
- Pozice na trhu: Analyzuje, jak se konkurenti positionují vůči cílové skupině.
- Sledování dat: Zahrnuje sekce s aktuálními informacemi, které pravidelně sledují trendy v čase.
- Informace o zákaznících: Sleduje, jak konkurence komunikuje se svými zákazníky a jak si je udržuje.
- Prodejní strategie: Přehled cenových modelů, propagačních akcí a prodejních taktik konkurence.
- Výkonnost obsahu: Sleduje obsah konkurence napříč platformami s cílem identifikovat vysoce výkonné strategie.
10 šablon konkurenční analýzy, které musíte znát
Šablony konkurenční analýzy zjednodušují sledování aktivit konkurence a pomáhají firmám udržet si náskok na dynamickém trhu. Níže najdete 10 univerzálních šablon ClickUp, díky kterým získáte maximální návratnost investic do konkurenční analýzy:
1. Šablona konkurenční analýzy ClickUp
Můžete si udržet náskok na konkurenčním trhu pouze na základě odhadů? Ne, bez objektivních a spolehlivých údajů, na nichž zakládáte svá rozhodnutí, není možné zvítězit. Šablona konkurenční analýzy ClickUp pomáhá marketingovým týmům sledovat strategie, produkty a pozice konkurence na jednom přehledném místě a poskytuje tak pevný strategický základ.
Zefektivňuje proces shromažďování poznatků, porovnávání výkonnosti a identifikace příležitostí k růstu. Díky přizpůsobitelným polím a zobrazením usnadňuje tato šablona rozpoznávání trendů, porozumění dynamice trhu a vývoj strategií pro získání konkurenční výhody.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte marketingové taktiky a sdělení konkurence napříč několika kanály.
- Identifikujte mezery v nabídce produktů a najděte příležitosti k růstu.
- Spolupracujte s členy týmu a zefektivněte průzkum konkurence.
- Uspořádejte data o konkurentů pomocí přizpůsobitelných zobrazení pro lepší přehled.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy a obchodní stratégové, kteří chtějí jasný a organizovaný systém pro analýzu konkurence.
➡️ Číst více: Šablony pro analýzu konkurence zdarma pro Google Sheets
2. Šablona cenové analýzy konkurence ClickUp
Ceny hrají klíčovou roli v pozici na trhu. Pochopení toho, jak konkurence stanovuje ceny svých produktů, vám může poskytnout významnou výhodu, pokud necháváte peníze na stole. Šablona ClickUp pro analýzu cen konkurence pomáhá týmům sledovat, porovnávat a analyzovat cenové modely konkurence na jednom místě.
Proč si ji zamilujete
- Sledujte cenové strategie konkurence u různých produktů a služeb.
- Analyzujte cenové modely, abyste identifikovali mezery a potenciální příležitosti. Tyto informace využijte k úpravě svých nákladů a cen, abyste zůstali konkurenceschopní.
- Uspořádejte si informace o cenách pomocí přizpůsobitelných polí pro větší přehlednost.
- Spolupracujte napříč týmy a zefektivněte rozhodování o cenách.
🔑 Ideální pro: Marketingové a produktové týmy, které chtějí činit informovaná rozhodnutí o cenách na základě poznatků o konkurenci.
💡 Tip pro profesionály: Využijte nástroje umělé inteligence k automatizaci sledování konkurence, analýze výkonu SEO a předpovídání tržních trendů – ušetříte čas a získáte hlubší, na datech založené poznatky, které vám pomohou vylepšit vaši strategii. 🚀
3. Šablona ClickUp pro sledování konkurence
Šablona ClickUp pro sledování konkurence poskytuje optimalizovaný způsob sledování produktů, marketingových strategií a pozic konkurence. Tato šablona pomáhá týmům centralizovat data o konkurenci, identifikovat vzorce a proaktivně upravovat strategie, aby byly ve svém odvětví vždy o krok napřed.
Proč si to zamilujete
- Sledujte uvedení nových produktů konkurence na trh, marketingové aktivity a změny cen.
- Uspořádejte poznatky do přehledných, přizpůsobitelných polí pro snadnou analýzu pomocí dashboardů konkurence.
- Sledujte klíčové ukazatele, abyste odhalili trendy a předvídali změny na trhu.
- Naplánujte pravidelné aktualizace, aby byla databáze konkurence vždy aktuální.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy a stratégy, kteří potřebují spolehlivý systém pro sledování aktivit konkurence.
🧠 Zajímavost: Výzkumy naznačují, že konkurence zvyšuje pozornost a úsilí v situacích s vysokými sázkami, ale někdy může bránit uchování paměti. Totéž platí pro marketing – sledování konkurence zpřesňuje vaši strategii, ale přílišné spoléhání se na jejich taktiku může odvádět pozornost od dlouhodobého růstu.
Strukturovaná analýza konkurence pomáhá najít správnou rovnováhu a zajistit, že si udržíte náskok, aniž byste ztratili ze zřetele své jedinečné postavení.
4. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Porozumění tržním trendům a chování zákazníků je nezbytné pro chytrá obchodní rozhodnutí, která posílí vaši konkurenceschopnost, optimalizují kampaně a přizpůsobí produkty skutečné poptávce.
👉🏼 Vezměme si například Netflix. Na počátku 21. století, když Blockbuster zdvojnásobil své úsilí v oblasti pronájmu v kamenných obchodech, Netflix zaznamenal posun směrem k digitální spotřebě. Analýzou tržních trendů a měnícího se chování zákazníků přešli od DVD ke streamování a poté zdvojnásobili své úsilí v oblasti originálního obsahu, když zaznamenali poptávku spotřebitelů po exkluzivitě. Výsledek? Blockbuster se stal příkladem promarněné příležitosti, zatímco Netflix předefinoval celé odvětví.
Šablona ClickUp pro analýzu trhu pomáhá týmům shromažďovat, analyzovat a interpretovat údaje o trhu, aby mohly odhalit příležitosti k růstu a potenciální rizika.
Poskytuje jasnou strukturu pro identifikaci potřeb zákazníků, hodnocení konkurence a sledování změn v odvětví.
Proč si to zamilujete
- Sledujte klíčové tržní trendy a preference zákazníků pro lepší zacílení.
- Analyzujte výkonnost konkurence a identifikujte její silné a slabé stránky.
- Uspořádejte si tržní data do přizpůsobitelných polí pro snadnou orientaci.
- Sledujte změny v oboru a přizpůsobujte jim své strategie.
- Spolupracujte s členy týmu, abyste se shodli na poznatcích o trhu a plánovaných reakcích na změny na trhu.
🔑 Ideální pro: Majitele firem a marketingové týmy, kteří potřebují spolehlivý rámec pro průzkum trhu a strategické plánování.
5. Šablona ClickUp pro analýzu konkurence v oblasti SEO
Šablona ClickUp pro analýzu konkurence v oblasti SEO zefektivňuje sledování a analýzu výkonnosti SEO vašich konkurentů a poskytuje vám poznatky potřebné k posílení vaší vlastní strategie SEO. Tato šablona vám pomůže efektivně porovnat klíčové metriky, jako jsou hodnocení klíčových slov, návštěvnost webových stránek, kvalita obsahu a profily zpětných odkazů.
Pomůže vám odhalit silné a slabé stránky vašich konkurentů a zároveň vám poskytne jasný plán, jak vytěžit maximum z vašich SEO aktivit. A to nejlepší? Tato šablona vám usnadní sledování trendů a využívání SEO příležitostí.
Proč si ji zamilujete
- Analyzujte strategie klíčových slov a struktury obsahu konkurence.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat základní metriky SEO, jako je skóre domény, skóre obsahu a hodnota organického provozu.
- Vizualizujte data konkurence pomocí 6 přizpůsobitelných zobrazení, včetně viditelnosti provozu a kvality obsahu.
- Stanovte si měřitelné cíle a vytvořte úkoly, abyste měli přehled o pokroku v analýze konkurence.
- Spolupracujte s členy týmu tím, že úkoly rozdělíte do vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, Probíhá a K provedení.
🔑 Návrh pro: Marketingové týmy, specialisty na SEO a digitální stratégy, kteří chtějí zlepšit své úsilí v oblasti optimalizace pro vyhledávače.
🤓 Užitečný tip: Využijte ChatGPT k rychlému shrnutí obsahu konkurence, vytvoření SWOT analýzy a odhalení mezer v jejich sděleních – pomůže vám to vytvořit cílenější marketingovou strategii založenou na datech za kratší dobu.
Pokud nechcete měnit nástroje, vyzkoušejte místo toho ClickUp Brain, vestavěný konverzační nástroj AI od ClickUp!
6. Šablona srovnávací matice ClickUp
Šablona srovnávací matice ClickUp je výkonný nástroj pro konkurenční analýzu, který vám umožní porovnat více možností vedle sebe. Ať už hodnotíte produkty, dodavatele, strategie nebo služby, tato šablona vám umožní posoudit každou možnost na základě různých kritérií, jako jsou náklady, funkce a kvalita.
Umožní vám rychle shromáždit základní data na jednom místě a urychlit tak proces rozhodování. Navíc vám umožní vizualizovat všechny relevantní faktory pro rozhodnutí na jedné obrazovce, zajistit, aby vaše volby byly v souladu s vašimi cíli, a sebevědomě postupovat vpřed.
Proč si ji zamilujete
- Vytvořte vlastní stavy, jako například Přijato, Probíhá a Nepřijato, abyste mohli sledovat průběh svých srovnávacích analýz.
- Vyberte si ze tří různých zobrazení, jako je seznam značek nebo stavová tabule. Pomocí průvodce pro začátečníky se rychle zorientujete.
- Organizujte úkoly a spolupracujte se svým týmem prostřednictvím aktualizace stavů a sledování rozhodnutí v reálném čase.
- Rychle shromažďujte a analyzujte srovnávací data pomocí zobrazení tabulky ClickUp.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, týmy nákupu a rozhodovací pracovníky, kteří hodnotí různé možnosti softwaru, dodavatelů nebo služeb.
🧠 Zajímavost: Konkurenční analýza neslouží pouze k identifikaci mezer – pomáhá také pochopit, v čem se shodujete s konkurencí a v čem vynikáte. Právě zde vstupují do hry body parity (POP) a body odlišnosti (POD).
POP zajišťuje, že vaše značka splňuje průmyslové standardy, zatímco POD vás odlišuje od konkurence. Klíčem je najít správnou rovnováhu – přílišná podobnost vás ztratí v davu, přílišná odlišnost může zákazníky odradit od vaší nabídky.
7. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Šablona matice funkcí produktu ClickUp je ideální pro produktové manažery, kteří potřebují vyhodnotit, porovnat a upřednostnit funkce různých produktů. Umožňuje vám sledovat a analyzovat funkce, abyste se ujistili, že jsou v souladu s cíli vašeho produktu a splňují potřeby zákazníků.
Pomocí této šablony můžete zefektivnit vývoj produktů a soustředit své zdroje na to, co je skutečně důležité.
Proč si to zamilujete
- Sledujte vlastnosti produktů pomocí vlastních stavů, jako jsou „Dokončeno“, „Hardwarové vlastnosti“ a „Softwarové vlastnosti“, abyste mohli monitorovat pokrok.
- Upřednostňujte a kategorizujte funkce pomocí vlastních polí, abyste mohli vizualizovat a spravovat své produktové portfolio.
- Využijte několik zobrazení, včetně softwarových funkcí, produktů a vizuálů, abyste rychle našli a porovnali funkce.
- Využijte nástroje pro řízení projektů, jako je automatizace, závislosti úkolů a společná editace, k optimalizaci pracovních postupů.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery, týmy hodnotící produkty a osoby s rozhodovací pravomocí, které chtějí efektivně sledovat a prioritizovat vlastnosti produktů.
🔍 Věděli jste, že: Harvardský profesor Michael Porter představil v roce 1979 model pěti sil, který je dodnes oblíbeným nástrojem pro strategické plánování.
Proč? Protože pomáhá firmám pochopit konkurenční tlak ze všech úhlů – konkurenti, noví účastníci, dodavatelé, odběratelé a náhradníci – což z něj činí nezbytnou součást každé konkurenční analýzy.
8. Šablona pro srovnávací analýzu trhu ClickUp
Šablona ClickUp pro srovnávací analýzu trhu (CMA) pomáhá firmám vyhodnocovat tržní trendy, porovnávat produkty nebo služby a získávat informace o konkurenčním prostředí.
Tato šablona vám umožní analyzovat klíčové metriky, jako jsou ceny, funkce a preference zákazníků u konkurenčních produktů a služeb, abyste mohli činit chytřejší marketingová a cenová rozhodnutí. Navíc nahrazuje nepřehledné tabulky a pomáhá vám rychle shromažďovat a vizualizovat data, abyste mohli činit rychlejší a lepší rozhodnutí.
Proč si ji zamilujete
- Analyzujte a porovnávejte vlastnosti produktů nebo služeb s přímými a nepřímými konkurenty.
- Posuďte silné a slabé stránky a postavení na trhu různých konkurenčních nabídek.
- Získejte informace o potřebách a preferencích zákazníků a optimalizujte své marketingové aktivity.
- Vytvářejte komplexní zprávy s přehlednou strukturou.
- Využijte přizpůsobitelné zobrazení, jako jsou tabule, tabulky a Ganttovy diagramy, k organizaci a analýze dat.
🔑 Ideální pro: Podniky, které chtějí porozumět tržním trendům, optimalizovat cenové strategie a identifikovat příležitosti nebo hrozby v konkurenčním prostředí.
➡️ Číst více: Šablony Ansoffovy matice zdarma pro usměrnění růstu
9. Šablona pro analýzu mezer ClickUp
Další skvělá šablona pro analýzu konkurence, šablona Gap Analysis Template od ClickUp, vám pomůže identifikovat mezery ve výkonu, posoudit stávající procesy a stanovit měřitelné cíle pro zlepšení efektivity a účinnosti. Umožňuje vám analyzovat rozdíl mezi aktuálním výkonem a požadovanými výsledky, což vám umožní přesně určit silné a slabé stránky vašeho podnikání.
Tato šablona založená na whiteboardu vám pomůže sledovat mezery, stanovit jejich priority a vytvořit akční plány. Podporuje také spolupráci týmu, nabízí strategické poznatky a optimalizuje zdroje.
Proč si ji zamilujete
- Identifikujte rozdíly mezi aktuálními výsledky a požadovanými výsledky.
- Stanovte měřitelné cíle, abyste odstranili mezery ve výkonu.
- Pochopte silné stránky organizace a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Vizualizujte a sledujte pokrok pomocí intuitivních tabulek ClickUp.
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí posoudit a zlepšit procesy, zajistit strategické sladění a optimalizaci výkonu.
➡️ Číst více: Šablony Porterových 5 sil zdarma
10. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Chcete činit informovaná rozhodnutí na základě pochopení tržních trendů, chování zákazníků a strategií konkurence? Vyzkoušejte šablonu pro analýzu trhu od ClickUp.
Pomocí této šablony můžete shromažďovat data, efektivně je analyzovat a vyhodnocovat potenciál úspěchu vašeho produktu nebo služby na trhu. Navíc zjednodušuje průzkum trhu, pomáhá vám odhalit příležitosti a činit chytrá, daty podložená rozhodnutí ohledně uvedení produktů na trh nebo jejich vylepšení.
Proč si to zamilujete
- Zjistěte nové trendy a změny identifikováním vzorců v odvětví, chování zákazníků a nadcházejících trendů, abyste zůstali před konkurencí.
- Porovnejte ceny, sdělení, branding a taktiky zapojení zákazníků, abyste mohli analyzovat pozici a strategie konkurence.
- Organizujte a vizualizujte tržní data pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou tabulky, grafy a zprávy, abyste mohli na první pohled interpretovat klíčové poznatky.
- Sledujte růst a výkonnost pomocí klíčových ukazatelů, jako je podíl na trhu, tržby a poptávka zákazníků, a zhodnoťte tak svou pozici.
🔑 Ideální pro: Podniky, které chtějí uvést na trh nové produkty nebo optimalizovat stávající produkty na základě konkurenčního hodnocení.
Jednejte a udržte si náskok s ClickUp
Na počátku 21. století dominovala společnost BlackBerry mobilnímu trhu se svými fyzickými klávesnicemi, které byly určeny pro profesionály v oblasti obchodu. Společnost Apple však zaznamenala změnu v chování spotřebitelů – lidé chtěli více než jen e-maily a hovory; chtěli komplexní multimediální zážitek. Uvedením iPhonu na trh v roce 2007 společnost Apple revolučním způsobem změnila mobilní technologie, zatímco společnost BlackBerry se nedokázala přizpůsobit a nakonec upadla v zapomnění.
Chcete-li předstihnout své konkurenty, musíte předvídat změny a včas se jim přizpůsobit. Dobrá šablona konkurenčního prostředí je jako GPS pro vaše podnikání, která vás navede k chytřejším strategiím a vítězné pozici na trhu!
Sada produktivních nástrojů ClickUp, včetně bezplatných přizpůsobitelných šablon pro výzkum konkurence, umožňuje týmům plynule sledovat konkurenty, monitorovat tržní trendy a přijímat rozhodnutí na základě dat. Ať už analyzujete cenové strategie nebo vylepšujete své marketingové aktivity, ClickUp nabízí intuitivní prostor pro spolupráci, který zefektivní váš pracovní postup.
Jste připraveni získat konkurenční výhodu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!