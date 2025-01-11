Jak identifikovat a analyzovat nepřímé konkurenty v podnikání

Představte si následující situaci: Trávíte čas s rodinou a rozhodujete se, zda si doma pustíte nový film, nebo vyrazíte na pizzu. Ačkoli se restaurace a streamovací služba nemusí jevit jako konkurenti, oba soupeří o totéž: disponibilní příjem a volný čas vaší rodiny.
Každá firma má konkurenci, ale ne vždy se jedná pouze o ty první, které vás napadnou.
To je podstata nepřímé konkurence. Ale co přesně jsou nepřímí konkurenti? Jsou to podniky, které nabízejí různé produkty nebo služby, ale soutěží o podobné potřeby, cíle nebo zdroje zákazníků.
Jste připraveni zjistit, jak mohou nepřímí konkurenti ovlivnit vaši příští velkou strategii? Pojďme se do toho pustit. 📝
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou kroky k identifikaci nepřímých konkurentů:
- Porozumějte svému trhu: Rozšiřte své obzory. Podívejte se za hranice přímé konkurence a prozkoumejte podobná a sousední odvětví. Vaši nepřímí konkurenti mohou pocházet právě odtud.
- Sledujte trendy: Sledujte změny na trhu a nové příležitosti.
- Sledujte potřeby zákazníků: Věnujte pozornost tomu, jak se mění preference vašich zákazníků.
- Analyzujte data konkurence: Využijte získané poznatky k vizualizaci trendů a identifikaci mezer.
- Buďte přizpůsobiví: Buďte připraveni upravit své marketingové strategie, jakmile se objeví noví konkurenti.
- Spolupracujte a plánujte: Spolupracujte se svým týmem a vymýšlejte způsoby, jak přelstít přímou i nepřímou konkurenci.
- Využijte výzkumné nástroje: Využijte bohaté funkce ClickUp, jako jsou tabule, dokumenty a řídicí panely, k identifikaci, výzkumu a vytváření strategií proti nepřímým konkurentům.
Co jsou nepřímí konkurenti?
Nepřímí konkurenti jsou podniky, které nenabízejí stejné produkty nebo služby jako vy, ale zaměřují se na podobnou cílovou skupinu nebo uspokojují srovnatelné potřeby.
Například kavárny mohou nepřímo konkurovat coworkingovým prostorům, protože oba typy podniků poskytují prostředí pro práci i společenské setkávání.
Rozpoznání nepřímých konkurentů pomáhá firmám lépe porozumět širšímu trhu. Odhaluje, kam by vaši potenciální zákazníci mohli směřovat své zdroje, a nabízí vhled do toho, jak efektivněji positionovat své nabídky.
Nepřímí konkurenti mají tyto charakteristické rysy:
- Obsluhujte různé odvětví nebo trhy
- Uspokojte podobné potřeby nebo přání zákazníků
- Zaměřte se na stejnou cílovou skupinu, ale s odlišnými produkty nebo službami.
- Soutěžte o sdílené zdroje, jako je čas, peníze nebo pozornost.
🔍 Věděli jste? Na trzích s příliš velkým množstvím podobných produktů může nadměrný výběr zákazníky zahlcovat. Podle výzkumu Columbia Business School jsou spotřebitelé, kteří čelí příliš velkému množství možností, méně ochotní se pro něco rozhodnout.
Přímí vs. nepřímí konkurenti: srovnání
Porozumění rozdílům mezi přímými a nepřímými konkurenty je zásadní pro vytváření účinných strategií. Zde je stručné srovnání:
|Aspekt
|Přímí konkurenti
|Nepřímí konkurenti
|Definice
|Nabízejte stejné nebo podobné produkty/služby
|Nabízejte různé produkty/služby, ale zaměřte se na stejnou cílovou skupinu.
|Překrývání odvětví
|Fungujte v rámci stejného odvětví
|Působte v různých odvětvích
|Potřeby zákazníků
|Řešte identické nebo velmi podobné potřeby
|Uspokojte podobné potřeby různými způsoby
|Příklady
|Dvě oděvní značky soupeřící o zákazníky, kteří dbají na styl
|Oblečení značka a obchod s elektronikou, které soupeří o disponibilní příjem
Jak identifikovat nepřímé konkurenty
Konkurence v podnikání často přichází z nečekaných míst. Výzva spočívá v odhalení těchto skrytých hráčů a pochopení toho, jak ovlivňují volby vašeho publika. Bez jasného postupu je snadné přehlédnout důležité informace.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže přistupovat k tomuto úkolu jasně a efektivně. Od organizace výzkumu po vizualizaci souvislostí nabízí ClickUp nástroje, které vám pomohou efektivně zvládnout každý krok.
Pojďme se na to podívat. 👇
Krok č. 1: Definujte potřeby a preference svého publika
Prvním krokem k identifikaci nepřímých konkurentů je hluboké porozumění vašemu publiku. Co si cení? Jaké problémy se snaží vyřešit? Zamyslete se nad jejich cíli, bolavými místy a návyky.
Například butikové fitness studio může přilákat osoby, které si cení zdraví, pohodlí a komunity.
Když se podíváte na tyto detaily, možná si uvědomíte, že mezi konkurenty patří i jiná fitness studia, wellness aplikace, meditační platformy nebo dokonce místní kavárny nabízející společenské zážitky. Cílem je zmapovat širší ekosystém, se kterým vaše publikum interaguje.
ClickUp Docs
ClickUp Docs funguje jako váš digitální zápisník, který vám umožní organizovat všechny informace o vašem publiku na jednom místě. Vytvořte podrobné profily publika, nastíňte jejich preference a sepište všechny vzorce, které pozorujete.
Díky funkcím pro spolupráci může váš tým přispívat do těchto profilů v reálném čase, takže jsou zachyceny poznatky všech členů. Pokud analyzujete fitness nadšence, vytvořte dokument ClickUp Doc, ve kterém uvedete jejich preference, jako jsou typy cvičení, preferované časy a výdajové návyky.
Označujte členy týmu pomocí @zmínek, abyste přidali postřehy nebo upozornili na nové trendy.
💡 Tip pro profesionály: Využijte Porterovu teorii pěti sil k analýze konkurenční dynamiky ve vašem odvětví. Tento rámec vám pomůže posoudit faktory, jako je hrozba nových účastníků na trhu, vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů, hrozba náhradních produktů a rivalita v odvětví, a na jejich základě pak utvářet svou obchodní strategii.
Krok č. 2: Prozkoumejte trendy ve svém odvětví a na trhu
Jakmile porozumíte svému publiku, prozkoumejte své odvětví a aktuální tržní trendy. Identifikujte podniky, které ovlivňují rozhodnutí vašeho publika, i když patří do jiných odvětví. Tento krok vám pomůže rozpoznat vzorce a přizpůsobit vaši strategii měnícímu se chování spotřebitelů.
Pokud například provozujete službu rozvozu jídla, můžete zaznamenat nepřímou konkurenci ze strany aplikací pro rozvoz potravin, restaurací s možností odběru jídla s sebou nebo dokonce blogů o jídle, které nabízejí nápady na přípravu jídel doma.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards usnadňuje brainstorming a vizualizaci dat.
Využijte je k mapování tržního prostředí, propojení trendů s chováním publika a ilustraci překrývání konkurentů. Tabule nabízejí funkci drag-and-drop, která vám umožní vytvořit dynamickou a editovatelnou vizualizaci vašeho výzkumu.
Můžete například vytvořit tabuli, na které nakreslíte diagram znázorňující, jak se mění preference spotřebitelů mezi donáškou jídla, službami s nákupem potravin a domácími jídly. Přidejte poznámky s trendy, šipky znázorňující souvislosti a štítky pro kategorizaci nepřímé a přímé konkurence.
Šablona ClickUp pro analýzu trhu vám navíc pomůže strukturovat váš výzkum. Nabízí předem připravené sekce pro zaznamenávání demografických údajů, cílů a chování publika, což šetří čas a zajišťuje konzistentnost.
Krok č. 3: Identifikujte potenciální konkurenty
Nyní, když jste shromáždili informace o publiku a údaje o trhu, sepište seznam potenciálních nepřímých konkurentů. Přemýšlejte nad rámec zřejmých možností a zahrňte i podniky, které podobné potřeby uspokojují jinými způsoby.
Například coworkingový prostor může nepřímo konkurovat knihovnám, platformám pro virtuální schůzky nebo konferenčním centrům v závislosti na tom, co si cílová skupina cení nejvíce – cenu, atmosféru nebo možnosti networkingu.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp vám pomohou efektivně sledovat, porovnávat a analyzovat konkurenty . Můžete si přizpůsobit karty pro organizaci dat, sledování klíčových metrik a vizualizaci trendů v reálném čase.
Můžete například nastavit dashboard, který bude sledovat data jako recenzí zákazníků, cenové struktury nebo propagační kampaně vašich potenciálních konkurentů. To vám pomůže rychle odhalit vzorce a mezery.
🧠 Zajímavost: Ačkoli Airbnb i hotely nabízejí ubytování, Airbnb je často vnímáno jako alternativa k tradičním hotelům, která se více zaměřuje na jedinečné, personalizované a často cenově dostupné pobyty. Tato nepřímá konkurence přiměla hotelové řetězce přehodnotit své strategie a některé z nich přijaly nové koncepty „butikových hotelů“, aby přilákaly rozmanitější cestovatele.
Šablona pro analýzu konkurence ClickUp
Šablona ClickUp pro analýzu konkurence „ “ vám umožňuje systematicky organizovat a porovnávat data od více konkurentů. Umožňuje vám také analyzovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby konkurence, což vám pomůže při SWOT analýze.
Vyniká tím, že umožňuje vizualizovat data pomocí tabulek a grafů, což usnadňuje rozpoznávání trendů.
Šablony pro analýzu konkurence, jako jsou tyto, neslouží pouze ke sběru dat, ale pomáhají vám data proměnit v praktické poznatky. Na základě svých zjištění můžete vytvořit strategické plány, které využijí vaše silné stránky a zaměří se na oblasti, které je třeba zlepšit.
Krok č. 4: Brainstorming konkurenčních strategií
Jakmile budete mít solidní přehled o svém publiku a potenciálních konkurentech, začněte vymýšlet strategie, jak efektivně positionovat své podnikání. Zaměřte se na to, co dělá vaši nabídku jedinečnou a jak můžete oslovit priority svého publika.
Chcete-li se rychle rozběhnout, použijte rámec Points of Difference (POD) , abyste pochopili, co dělá vaši značku jedinečnou a dává jí konkurenční výhodu.
ClickUp Brain
ClickUp Brain vylepšuje brainstormingové sezení pomocí návrhů založených na umělé inteligenci. Při dokumentování strategií poskytuje tento nástroj v reálném čase podněty k vylepšení nápadů, zdokonalení jazyka a identifikaci potenciálních příležitostí.
Pomáhá zjednodušit složité informace, díky čemuž jsou vaše plány jasné a realizovatelné.
Řekněme, že používáte tento nástroj pro analýzu konkurence AI, abyste nastínili strategie pro coworkingový prostor. Zatímco píšete, AI vám může navrhnout způsoby, jak zdůraznit možnosti networkingu nebo zvýraznit nákladově efektivní členské plány.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte strategii uvedení na trh, abyste představili a propagovali produkt a zároveň udrželi náskok před nepřímou i přímou konkurencí. To zahrnuje porozumění vaší cílové skupině, definování vaší jedinečné hodnoty, výběr vhodných prodejních kanálů a vytvoření marketingových kampaní, které vás odliší na trhu.
Krok č. 5: Automatizujte sledování konkurence
Analýza konkurence není jednorázová záležitost. Vyžaduje neustálé sledování, aby bylo možné držet krok s změnami na trhu.
ClickUp Automation vám v tomto ohledu ušetří spoustu času.
Můžete automatizovat oznámení o aktualizacích konkurence, jako jsou změny cen nebo nové kampaně. Je také snadné nastavit spouštěče pro přiřazování úkolů, aktualizaci pracovních postupů nebo informování vašeho týmu o důležitých poznatcích.
Můžete například vytvořit automatizaci, která označí aktualizace v propagačních aktivitách konkurence a přidělí vašemu marketingovému týmu úkol analyzovat jejich dopad.
🧠 Zajímavost: Mnoho analýz konkurence se řídí pravidlem 80/20 (Paretovým principem), podle kterého se podniky zaměřují na 20 % konkurentů, kteří tvoří 80 % tržní aktivity.
Strategie pro řešení nepřímé konkurence
Vyrovnat se s nepřímou konkurencí vyžaduje víc než jen sledovat přímé soupeře. Musíte se proaktivně přizpůsobovat měnící se dynamice trhu, rozumět chování zákazníků a odlišit svou nabídku.
Zde jsou čtyři strategie, které vám mohou pomoci udržet si náskok. ✅
1. Pochopte svou jedinečnou prodejní nabídku (USP)
Vaše USP je to, co vás odlišuje od konkurence. Je důležité zdůraznit, co dělá váš produkt nebo službu jedinečnou, zejména když čelíte nepřímé konkurenci.
Ať už jde o kvalitu, pohodlí nebo zákaznický servis, vaše publikum by mělo vědět, proč je vaše nabídka tou nejlepší volbou. Pravidelně revidujte své USP, abyste se ujistili, že zůstává relevantní a silné na měnícím se trhu.
🧠 Zajímavost: Rozmach streamovacích platforem jako Netflix, Hulu a Disney+ nepřímo ovlivnil poskytovatele kabelové televize. I když tyto platformy přímo nekonkurují kabelové televizi (protože kabelová televize poskytuje živé vysílání), výrazně narušily tradiční model televize tím, že nabízejí flexibilní zábavu na vyžádání.
2. Přizpůsobte se měnícím se potřebám zákazníků
Nepřímí konkurenti se často objevují v souvislosti s vývojem preferencí zákazníků. Například rostoucí zájem o udržitelnost může vytvořit nepřímou konkurenci pro podnik, který při vývoji svých produktů dosud nebránil v úvahu ekologické aspekty.
Průběžně sledujte zpětnou vazbu od zákazníků a zkoumejte trendy na trhu, abyste zjistili, kdy dochází ke změnám. Buďte flexibilní a připraveni přizpůsobit své strategie tak, aby vyhovovaly těmto potřebám.
3. Rozšiřte partnerství a spolupráci
Spolupráce s jinými podniky vám může pomoci posílit vaši pozici vůči nepřímé konkurenci. Partnerství může přinést vzájemné výhody, jako je větší dosah, vyšší důvěryhodnost a sdílení zdrojů.
Hledejte příležitosti ke spolupráci s firmami, které doplňují vaši nabídku nebo sdílejí vaši cílovou skupinu.
🔍 Věděli jste? Cenové války mezi konkurenčními společnostmi mohou být velmi tvrdé. Známým příkladem je letecký průmysl, kde společnosti často drasticky snižují ceny, aby přilákaly zákazníky, když na trh vstoupí nový konkurent. Některé společnosti dokonce nabízejí „ztrátové produkty“, které prodávají se ztrátou, aby přilákaly zákazníky.
4. Zlepšete zákaznickou zkušenost
V případě nepřímé konkurence je zákaznická zkušenost ještě důležitější.
Vylepšete každý bod kontaktu se zákazníkem, od snadného používání až po personalizované služby. Investice do plynulého a pozitivního zážitku může z vašich zákazníků udělat loajální zastánce, což nepřímým konkurentům ztíží jejich odlákání.
🧠 Zajímavost: Společnosti jako Blue Apron a HelloFresh poskytují služby dodávek jídelních sad, které nepřímo konkurují řetězcům rychlého občerstvení. Zatímco rychlé občerstvení je rychlé a pohodlné, jídelní sady nabízejí o něco zdravější alternativu s větší možností přizpůsobení, což nutí řetězce rychlého občerstvení přehodnotit svou nabídku produktů.
⚡️ Archiv šablon: Podívejte se na naše šablony pro analýzu odvětví, abyste se mohli ponořit do svého trhu a odhalit nepřímou i přímou konkurenci.
Proč by měly firmy sledovat nepřímé konkurenty
Sledování nepřímých konkurentů je klíčové pro udržení náskoku na trhu.
Zde je důvod:
- Sledování trendů: Sledování nepřímé konkurence vám pomůže odhalit nové změny na trhu, než se stanou mainstreamem. Včasné identifikování nových obchodních příležitostí vám umožní využít trendy a zůstat relevantní.
- Dlouhodobá strategie: Pravidelné sledování nepřímých konkurentů vám umožní předvídat změny v chování a potřebách zákazníků. Tyto změny vám pomohou přizpůsobit vaši dlouhodobou strategii a ochránit vaši pozici na trhu před potenciálními hrozbami.
- Přizpůsobivost: Nepřímá konkurence nemusí vždy představovat přímou hrozbu, ale může nečekaným způsobem ovlivnit trh. Pokud si tyto změny uvědomíte, budete připraveni rychle změnit své strategie.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp
Vylepšete svůj průzkum konkurence s ClickUp
Sledování nepřímých konkurentů je chytrý tah, jak si udržet náskok. Umožní vám to odhalit trendy, přizpůsobit se změnám v chování zákazníků a doladit svou strategii ještě předtím, než nastanou změny. Pravidelné sledování těchto konkurentů vám pomůže zůstat proaktivní a připravení na cokoli.
ClickUp usnadňuje organizaci a sledování informací o konkurentovi. Použijte ClickUp Docs k shromáždění všeho na jednom místě, Dashboards k vizualizaci dat a Automations k úspoře času.
Vše, co potřebujete, abyste udrželi náskok, najdete v ClickUp, aplikaci pro práci, která umí všechno.
