„Poznej svého nepřítele“ je nadčasové rčení, které platí pro mnoho konkurenčních scénářů. Slovo „nepřítel“ je v obchodním prostředí možná příliš silné, ale i tak musíte vytvořit úspěšnou obchodní strategii, abyste překonali konkurenty ve svém odvětví a dosáhli zdravého podílu na zisku.
Přední ekonom Michael Porter představil metodiku 5 sil v roce 1979, aby identifikoval pět relevantních konkurenčních sil, které formují konkrétní trh. Jedná se o účinnou alternativu k analýze SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby). Namísto obecného a často příliš širokého hodnocení se rámec 5 sil zaměřuje na faktory ovlivňující hrozby pro ziskovost a cíle růstu.
Pokud tedy toužíte odhalit tajemství, proč vaši stávající konkurenti buď prosperují, nebo se potýkají s problémy, máme pro vás řešení. Naše kolekce 10 bezplatných šablon Porterových 5 sil vám pomůže uchopit příležitosti dříve, než zaklepou na dveře někoho jiného! 🚪
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete mít náskok před konkurencí? Využijte 10 šablon Porterových 5 sil k analýze tržních hrozeb, identifikaci příležitostí a vytvoření vítězné strategie:
- Šablona Porterových 5 sil ClickUp
- Šablona pro průzkum trhu ClickUp
- Šablona pro analýzu trhu ClickUp
- Šablona konkurenční analýzy ClickUp
- Šablona cenové analýzy konkurence ClickUp
- Šablona pro positioning produktu ClickUp
- Šablona ClickUp pro sledování konkurence
- Šablona analýzy 5 sil Portera ve formátu Word od Custom-Writing.org
- Šablona analýzy 5 sil Portera ve formátu Word od TCCTrainingandConsulting
- Snímky Šablona analýzy pěti sil Portera od SlideEgg
Co je šablona analýzy 5 sil Portera?
Šablona Porterových 5 sil je strukturovaný rámec speciálně navržený pro usnadnění aplikace modelu 5 sil v obchodní a strategické analýze. Poskytuje organizovaný vizuální formát pro identifikaci, pochopení a hodnocení konkurenční dynamiky v rámci odvětví prostřednictvím pěti komponent:
- Stávající konkurence v odvětví
- Potenciální konkurence v důsledku vstupu nových subjektů na trh
- Vyjednávací síla dodavatelů
- Vyjednávací síla zákazníků
- Hrozba ze strany náhradních produktů
Typická šablona Porterových 5 sil obsahuje pokyny, které vám pomohou doplnit informace o těchto složkách. Vyplněný dokument poskytne ucelený obraz o přímé a nepřímé konkurenci v rámci odvětví, což je nezbytné pro vytváření účinných firemních strategií v oblastech, jako jsou:
- Proveditelnost zavedení nového produktu nebo služby
- Způsoby, jak získat konkurenční výhodu
- Čtvrtletní nebo roční cíle ziskovosti
- Posílení loajality ke značce
Tato šablona je vynikajícím doplňkem vaší strategické dokumentace, protože ji můžete sdílet s kolegy a standardizovat a zefektivnit tak procesy brainstormingu.
Jak používat šablonu Porterových 5 sil pro analýzu trhu
Použití šablony Porterových 5 sil je jako mít přístup k magickému zrcadlu – sice nepředpovídá budoucnost, ale odhaluje silné a slabé stránky vašich konkurentů. 🪞
Postupujte podle těchto standardních kroků a proveďte marketingovou analýzu pomocí šablony:
- Posuďte konkurenci: Prozkoumejte své konkurenty, abyste pochopili jejich silné stránky (například více zdrojů) a slabé stránky (například omezená diferenciace produktů).
- Identifikujte hrozby vstupu na trh: Zvažte pravděpodobnost vstupu nových hráčů na trh s ohledem na překážky, jako jsou omezující předpisy a vysoké kapitálové požadavky.
- Změřte vliv dodavatelů: Určete vyjednávací sílu svých dodavatelů vyhodnocením jejich schopnosti ovlivnit vaše náklady a logistiku dodavatelského řetězce.
- Vyhodnoťte vliv kupujících: Posuďte vyjednávací sílu zákazníků s ohledem na jejich loajalitu ke značce, vzorce poptávky a schopnost ovlivňovat cenové podmínky.
- Vyhodnoťte hrozby nahrazení: Analyzujte možnost, že vaše nabídka bude nahrazena alternativními produkty nebo službami.
Každému konkurenčnímu prvku můžete přiřadit úroveň rizika – nízká, střední nebo vysoká – a na základě souhrnných poznatků vyvodit celkové závěry a formulovat svůj strategický přístup.
10 bezplatných šablon Porterových 5 sil ve formátech Word, Slides a ClickUp
Prošli jsme nespočet šablon pro strategickou analýzu a vybrali pro vás ty nejlepší! Podívejte se na 10 nejlepších bezplatných šablon Porterových 5 sil v ClickUp, Slides a Word, abyste mohli brainstormovat a prezentovat svou analýzu poutavým způsobem. 🎯
1. Šablona Porterových 5 sil ClickUp
Pokud jde o porozumění a orientaci ve složitých, neustále se vyvíjejících silách trhu, šablona ClickUp Porter's 5 Forces se jeví jako spolehlivý vodítko!
Tato šablona je navržena tak, aby vám pomohla rychleji pochopit konkurenční prostředí tím, že vám ukáže, kde na trhu stojíte. Nabízí zobrazení ClickUp Whiteboard, vybavené praktickou lištou nástrojů, která podporuje úpravy v reálném čase s více spolupracovníky. Obsahuje pět barevně odlišených kruhů, které znázorňují hlavní síly, které musíte zohlednit při analýze konkurence:
- Konkurenční rivalita 🔴
- Síla kupujících 🟢
- Hrozba nových účastníků 🟣
- Hrozba substituce 🔵
- Síla dodavatelů 🟠
Každá sekce umožňuje uživatelům vizualizovat a vyhodnotit konkurenční síly a jasně ukazuje obchodní prostředí a jeho vliv na vás. Zajímá vás relativní dopad těchto sil? Možnost označit intenzitu konkurence pro každý faktor jako nízké, střední nebo vysoké riziko před vyvozením závěrů přidává analýze další rozměr.
Tato uživatelsky přívětivá šablona je cenným zdrojem pro podniky, protože se přizpůsobuje potřebám každého odvětví. Manažeři rádi používají tento nástroj k uspořádání scénářů brainstormingu s vysokými sázkami, jako jsou:
- Identifikujte příležitosti a hrozby na trhu s dostatečným předstihem.
- Udržení nebo zvýšení podílu na trhu a ziskovosti
- Positioning products for long-term success
- Provedení analýzy mezer pro zlepšení procesů
ClickUp se integruje se stovkami oblíbených pracovních a komunikačních aplikací, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, což vám umožňuje hladce prezentovat své strategie a spolupracovat na nich.
2. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Šablonu ClickUp Market Research Template považujte za svého vědeckého průvodce pro porozumění potřebám zákazníků. Neslouží pouze ke sběru dat, ale umožňuje vám vylepšit stávající procesy a vytvořit vítězné strategie, abyste získali náskok na trhu. 🥇
V této snadno použitelné šabloně najdete sadu výkonných nástrojů pro organizaci a ukládání informací o vašich přímých i nepřímých konkurentech. Šablona obsahuje pět vlastních polí, do kterých můžete přidat následující atributy pro svou analýzu:
- Typ průzkumu trhu: Rozbalovací pole pro kategorizaci typu provedeného průzkumu trhu (v tomto případě studie Porterových 5 sil).
- Odkaz na dokument: Pole webové stránky pro odkaz na dokument zprávy
- Odkaz na prezentaci: Další pole webové stránky pro odkaz na prezentaci zprávy
- Fáze výzkumu: Rozbalovací pole pro označení aktuální fáze výzkumu
- Technika sběru dat: Pole pro označení konkrétních technik (např. průzkumy) použitých pro sběr dat.
Dále získáte podrobný seznam úkolů s 21 dílčími úkoly uspořádanými krok za krokem, z nichž každý usnadňuje vaše aktivity v oblasti průzkumu trhu. Seznam úkolů eliminuje dohady z procesu a umožňuje týmům rychleji dospět k závěrům.
Tato výkonná šablona úkolů vám usnadní sledování tržních trendů a zúžení aktivit zvyšujících návratnost investic. Chcete lepší přehled o svých úkolech? Můžete přistupovat k dalším zobrazením ClickUp, jako je seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení a kalendář, abyste získali více informací o svém výzkumu.
3. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Pokud chcete zjistit, jak si váš produkt stojí v konkurenčním prostředí, šablona ClickUp Market Analysis Template je přesně to, co potřebujete. Slouží jako váš osobní analytik trhu, ale bez vysoké cenovky. 🏷️
Tato šablona vám umožní podrobně se seznámit s kategorizací konkurence. Můžete identifikovat své přímé, nepřímé, potenciální, budoucí a náhradní konkurenty a získat tak ucelený obraz o konkurenčním prostředí.
Co je na tom ještě lepší? Devět vlastních polí! Potřebujete hodnotit položky, zaznamenávat jedinečné vlastnosti konkurence nebo znázornit podíl na trhu? Tato šablona obsahuje výchozí pole pro zadávání dat, takže je komplexním zdrojem pro analýzu konkurence.
Tato univerzální šablona není určena pouze pro zavedené giganty – díky svým mnohostranným pohledům ji mohou využít i začínající firmy k identifikaci nevyužitých segmentů zákazníků a přizpůsobení své nabídky.
Díky pohledům jako Podíl na růstu a Cena vs. kvalita budete mít k dispozici jasný základ pro vytváření strategií. V pohledu Konkurenti najdete komplexní seznam konkurentů, přehledně uspořádaný podle jejich podílu na trhu a výkonnosti. A konečně pohled Reklamní tabule zobrazuje, co dělají vaši konkurenti pro propagaci svých produktů.
4. Šablona konkurenční analýzy ClickUp
Nic nepodporuje pokrok tak jako zdravá konkurence! Přijměte ji a možná objevíte dosud nevyužitý potenciál svého podnikání. Šablona konkurenční analýzy ClickUp v mnoha ohledech ztělesňuje tohoto ducha zdravé rivality.
S touto šablonou se můžete ponořit do marketingových strategií konkurence a získat přehled o svých silných a slabých stránkách. A nejen to – můžete si stanovit měřítka růstu a pečlivě posunout svůj produkt nebo službu na novou úroveň!
Tato šablona Whiteboard obsahuje průvodce pro začátečníky, který vám pomůže provést úspěšnou konkurenční analýzu Matrix v šesti krocích:
- Identifikace konkurentů
- Vytvoření srovnávací matice
- Shromažďování základních informací
- Profilování cílových zákazníků
- Zaměřte se na 4 P marketingu (Produkt, Cena, Propagace a Místo)
- Analýza silných a slabých stránek
Pomocí rozložení do čtyř kvadrantů můžete vizualizovat čtyři různé typy konkurentů: hlavní konkurenty, lídry odvětví, konkurenty v niche a vysoce výkonné konkurenty. Použijte lepící poznámky k zakreslení prvků do jednotlivých kvadrantů, jak budete postupovat v analýze.
5. Šablona cenové analýzy konkurence ClickUp
Šablona ClickUp Competitive Analysis Pricing Template je vaším spolehlivým pomocníkem při snaze rozluštit cenovou hádanku trhu. Tato šablona, vybavená dvěma vlastními stavy a jedním zobrazením pro zpracování úkolů cenové analýzy, vám umožní ponořit se do produktů, prodeje a marketingových strategií vašich klíčových konkurentů a připravit si cestu k získání svého podílu na trhu. 🥧
Řekněme, že jste se rozhodli optimalizovat cenovou strategii svého nového účetního softwaru pro maximální ziskovost. V tomto případě můžete šablonu využít k analýze interních a externích faktorů, jako jsou:
- Jaký cenový model je mezi vašimi konkurenty nejúspěšnější?
- Existují příklady, kdy určité propagační politiky zvýšily prodej konkurence?
- Nesou zákazníci významné náklady při změně poskytovatele účetních nástrojů?
Můžete vytvořit kopie této šablony a pečlivě sledovat cenové struktury, speciální nabídky a předplatné plány různých konkurentů. To vám pomůže upravit vaši vlastní cenovou strategii a zajistit, že zůstanete konkurenceschopní a zároveň dosáhnete svých finančních cílů.
Šablona obsahuje několik sloupců, které umožňují rychle porovnat ceny a odhalit případné rozdíly nebo příležitosti k úpravám. Barevné označení usnadňuje rozlišení různých sekcí, produktů nebo konkurentů a nabízí přehledný pohled na výkyvy trhu.
6. Šablona pro positioning produktu ClickUp
Positioning produktu je složitá skládačka, která vyžaduje synergii mezi různými týmy, od projektového a produktového managementu po marketing a design. Při zapojení tolika oddělení může být náročné vyhnout se zmatkům a nedorozuměním. Šablona ClickUp Product Positioning Template vám pomůže sjednotit vaše týmy a vytvořit jednotnou frontu.
Tato šablona pro řízení produktů nabízí tři užitečné pohledy, které vám pomohou posoudit vaši konkurenční pozici na trhu. Prvním z nich je pohled Hodnocení pozice produktu , do kterého vyplníte údaje z průzkumu trhu a údaje o značce, jako je název produktu, datum uvedení na trh, popis, segment trhu, slabé stránky a jedinečné prodejní argumenty.
Jakmile váš tým vyplní podrobnosti, všechny informace se plynule přenesou do zobrazení Seznam produktů, které je ideální pro souběžné zpracování více procesů umístění produktů. Zde můžete zkontrolovat časovou osu úkolů souvisejících s marketingovým procesem. Pomocí úkolů ClickUp přiřaďte povinnosti konkrétním členům týmu a nastavte priority a termíny. Úkoly organizujte podle stavu: Plánování, Probíhá a Pozastaveno.
Šablona nakonec nabízí pohled na mapu produktového umístění na tabuli. Tento graf ilustruje poměr ceny a kvality vašeho produktu ve srovnání s konkurencí na trhu. Osa x představuje cenu, zatímco osa y představuje kvalitu. Obecně se trh přiklání k produktům, které nabízejí vyšší kvalitu v poměru k ceně.
7. Šablona ClickUp pro sledování konkurence
Šablona ClickUp pro sledování konkurence slouží jako úložiště znalostí, kde můžete shromáždit všechny podrobnosti o svých konkurentech, od jejich identity po produkty, které nabízejí, jejich cílovou zákaznickou základnu, funkce, marketingové strategie a další. Tyto informace jsou zlatým dolem pro pochopení konkurenčního prostředí a předvídání potenciálních budoucích rizik. 🪙
Šablona je ideální pro sledování konkurence s rozsáhlým portfoliem produktů. Pokud například působíte v odvětví elektroniky, můžete sledovat konkurenční síly u jednotlivých produktů, jako jsou smartphony, notebooky, chytré hodinky a tablety.
Výchozí zobrazení Seznam všech produktů poskytuje přehled všech konkurenčních produktů seskupených podle roku uvedení na trh. Tento segmentovaný přístup nabízí detailní přehled o tom, jak se nabídka produktů vašich konkurentů v průběhu času vyvíjela. A to nejlepší na tom je, že můžete snadno přidat další vlastní pole, jako je jednotková cena, hodnocení produktu, vlastnosti a typ produktu, abyste získali hlubší vhled do konkurence, jak se vaše potřeby sledování zintenzivňují.
Výhody tím ale nekončí! Můžete si vytvořit přizpůsobitelné zobrazení Kanban Board (například Smartphone, Laptop nebo Smartwatch), abyste mohli hodnotit konkrétní produkty, filtrované podle typu produktu a seskupené podle společnosti.
Ať už plánujete uvedení nových produktů na trh nebo jen chcete zůstat ostražití na trhu, tato šablona je vaším nepostradatelným pomocníkem, který vám nabízí komplexní a organizovaný přístup k tomu, jak přelstít své konkurenty!
8. Šablona analýzy 5 sil Portera ve formátu Word od Custom-Writing.org
Chcete vytvořit působivou analýzu konkurence online? Šablona Porterových 5 sil ve formátu Word od Custom-Writing.org je přesně to, co potřebujete. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a díky jejímu rozhraní bude proces analýzy hračkou. Navíc je plně přizpůsobitelná, takže si můžete vybrat z řady rozvržení a barevných schémat a zajistit, aby vaše zpráva odpovídala vašemu jedinečnému stylu a značce. 🖌️
Stejně jako šablony ClickUp je i tato šablona online dokumentem. Už nemusíte zaplňovat své zařízení stahovanými soubory – ke své analýze máte přístup a můžete na ní pracovat odkudkoli!
Chcete-li šablonu použít, musíte nejprve vyplnit online formulář obsahující podrobnosti o vaší analýze Porterových 5 sil. Proces vypadá takto:
- Vyplňte určená vstupní pole pro každý konkurenční faktor.
- Vyberte rozvržení
- Stáhněte si konečný výsledek ve formátu, který vám vyhovuje.
9. Šablona analýzy 5 sil Portera ve formátu Word od TCCTrainingandConsulting
Šablona analýzy 5 sil Portera od TCCTrainingandConsulting je strukturovaný dvoustránkový dokument navržený s ohledem na přehlednost a praktičnost. Jakmile provedete analýzu konkurence, stačí si tuto šablonu stáhnout ve formátu Docs nebo PDF a podle potřeby ji upravit. 🖍️
Šablona obsahuje pět tabulek, které představují jednotlivé prvky analýzy 5 sil. Tabulky jsou dále rozděleny do následujících tří sloupců:
- Kdo: Pomáhá vám identifikovat relevantní subjekty.
- Co: Nastíní faktory nebo podmínky, které ovlivňují příslušnou sílu.
- Jak pravděpodobné: Podporuje vás v posouzení pravděpodobnosti nebo dopadu identifikovaných faktorů.
Minimalistický přístup šablony může oslovit mnoho uživatelů, ale nemusí podporovat příliš komplikované konkurenční modely.
10. Šablona analýzy Porterových pěti sil od SlideEgg
Šablona Slides Porter’s Five Forces Template od SlideEgg je vaší vstupenkou k vytváření prezentací, které sdělí vaše poselství jasně a s nádechem elegance.
Tato šablona je vaším uměleckým plátnem, které nabízí plnou přizpůsobitelnost s možnostmi formátů 16:9 a 4:3. Její živý design dodává vašemu obsahu barevnost a činí jej vizuálně poutavým. 🎨
Kreativní infografické návrhy šablony a obrazové zástupné symboly s funkcí drag-and-drop jsou jako dílky skládačky, které se při vytváření vaší konkurenční strategie snadno skládají na své místo. Jedná se o harmonický doplněk, kompatibilní s PowerPointem a Google Slides, který vám dává tvůrčí svobodu při sdílení šablony se zainteresovanými stranami.
Upevněte si svou pozici na trhu pomocí Porterova modelu 5 sil.
Ideální trh je takový, kde vládne zdravá konkurence a každý hráč si může zajistit přiměřené ziskové marže. Ale my v takovém trhu nežijeme, a proto je analýza trhu strategickou nutností.
Šablony, o kterých jsme hovořili, mohou být vaším kompasem pro rozbor dynamiky produktů, využití silných stránek a udržení si náskoku na vysoce konkurenčním trhu. Najdete zde dalších 1 000 šablon ClickUp, které jsou navrženy tak, aby vašemu podnikání pomohly mnoha způsoby! 🤩