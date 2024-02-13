10 bezplatných šablon pro positioning produktu ve formátech Word, PowerPoint a ClickUp

Bez ohledu na to, jak dobrý je, jeden produkt nemůže být ideálním řešením pro všechny. Vaším úkolem je identifikovat cílové zákazníky a ukázat jim, jak mohou těžit z toho, co nabízíte.
Zjednodušeně řečeno, tajemství prodeje vašeho produktu spočívá ve správném umístění. Tento proces zahrnuje vytvoření jedinečného obrazu vaší nabídky a určení pozice, kterou zaujme v myslích vašich zákazníků.
Vezměme si jako příklad značku Rolex. Tato značka se vždy profilovala jako prestižní a luxusní. V průběhu let se také spojila se slavnými sportovci, jako je Roger Federer, čímž podtrhla, že je značkou pro úspěšné lidi.
Díky efektivnímu umístění produktu má každý představu o tom, co Rolex představuje – cílový trh sofistikovanosti, třídy a elegance. ⌚
Naštěstí k správnému umístění produktu nepotřebujete tým odborníků na tržní prostředí, jako je Rolex – stačí vám šablony pro umístění produktu.
Provedeme vás naší nabídkou 10 nejlepších šablon pro positioning produktu, které jsou dnes k dispozici. Nabízejí hotovou strukturu, která vám pomůže nastínit silné a slabé stránky vašeho produktu a trefit se přesně do vkusu vašich zákazníků!
Co je šablona pro umístění produktu?
Positioning produktu je proces, při kterém definujete, kam váš produkt zapadá do tržního prostředí a jaké pocity chcete u zákazníků vyvolat. Zahrnuje různé činnosti, od analýzy konkurence přes zkoumání osobností uživatelů až po komunikaci image vaší značky a celkové hodnotové nabídky.
Šablony prohlášení o umístění produktu jsou zkratky, které vám pomohou najít ideální místo pro váš produkt pod hvězdami. ⭐
Poskytují základ pro:
- Prezentace silných a slabých stránek vašeho produktu
- Identifikace cílového trhu a publika
- Vypracování správné marketingové strategie a strategie umístění produktu
- Nastínění cílů a jedinečné hodnoty vaší společnosti
Co dělá šablonu pro umístění produktu dobrou?
Praktická šablona pro umístění produktu musí mít určité klíčové vlastnosti, jako například:
- Předdefinovaná struktura: Šablona by měla obsahovat příslušné sekce pro popis vlastností produktu, jeho hodnot, cílové skupiny a cílů a pro analýzu konkurence.
- Přizpůsobitelnost: Šablona by vám měla umožnit provádět změny v její struktuře a zajistit, aby byla v souladu s podstatou značky a cíli vaší společnosti v rámci vašich marketingových aktivit. Měli byste mít možnost upravovat, přidávat nebo mazat sekce, abyste šablonu přizpůsobili svým konkrétním potřebám.
- Všestrannost: Struktura by měla být vhodná pro popis všech druhů produktů – od zubní pasty po šperky – a pro určení jejich pozice. To je obzvláště důležité pro společnosti s rozmanitým portfoliem produktů.
- Možnosti spolupráce: Měla by nabízet možnosti jako editace v reálném čase, přidávání komentářů a poznámek, aby byl celý tým informován a mohl se podílet na celé marketingové strategii.
- Snadné použití: Měla by obsahovat podrobné a přesné pokyny, jak ji mohou interní týmy používat a jaké informace kam přidat (tj. profil kupujícího, pozice značky, analýza konkurence a klíčové odlišující prvky).
10 šablon pro umístění produktu, které můžete použít
Prošli jsme desítky šablon pro positioning produktů a vybrali jsme 10 nejlepších od ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam a SlideUpLift. Využijte je k tomu, abyste svůj produkt představili v tom nejlepším světle a oslovili správné publikum. ✨
1. Šablona seznamu pro umístění produktu ClickUp
Positioning produktu vyžaduje spolupráci více týmů, od projektového a produktového managementu po marketing a produktový design. Jelikož se každé oddělení zabývá jinými aspekty stejného produktu, je přirozené, že může docházet k nejasnostem a nedorozuměním.
Naštěstí můžete shromáždit své síly a udržet jednotnou frontu pomocí šablony ClickUp Product Positioning List Template. Ta vám a všem členům vašeho týmu umožní lépe porozumět vašemu produktu a identifikovat cílovou tržní niku.
Šablona má tři pohledy – vaším výchozím bodem je pohled Hodnocení umístění produktu. Zde najdete formulář s předdefinovanými poli, jako je název produktu, cílové datum uvedení na trh, popis produktu, segment trhu, slabá místa a jedinečná hodnota nebo prodejní argumenty. Formulář můžete samozřejmě upravit tak, aby odpovídal specifikům vašeho produktu, a to pomocí dostupných polí nebo přidáním vlastních polí.
Jakmile všichni členové vašeho týmu vyplní formulář, odeslané informace se automaticky zobrazí v zobrazení seznamu produktů. To vám umožní zkontrolovat všechny informace týkající se procesu produktového positioning, přiřadit úkoly konkrétním členům týmu, nastavit priority a seskupit úkoly podle stavu, jako je Plánování, Probíhá a Pozastaveno.
Tento pohled je fantastický pro současné zpracování více procesů produktového positioning!
Třetí zobrazení (Board) je Kanban board, který promění vaše produkty v úkolové karty a umožní vám je třídit podle jejich stavu. Díky funkci drag-and-drop je přesouvání karet hračkou. ?️
2. Šablona úkolu pro umístění produktu ClickUp
Šablona úkolů pro umístění produktu ClickUp nabízí jednoduchý, ale účinný způsob, jak zajistit, že jste dokončili všechny činnosti nezbytné pro úspěšné umístění produktu. Po zaškrtnutí všech položek v kontrolním seznamu šablony budete mít vše, co potřebujete k vytvoření jedinečné marketingové strategie pro váš produkt a k nalezení vašeho cílového trhu. ✅
Šablona je v podstatě seznam úkolů se šesti výchozími úkoly, které se zabývají aspekty, jako jsou problémy uživatelů, jedinečná prodejní nabídka a strategie budování značky. V závislosti na vaší situaci můžete smazat, upravit nebo přidat nové úkoly do seznamu. Přiřaďte ke každému úkolu člena týmu a zajistěte, aby si všichni byli vědomi svých povinností.
Jednou z nejlepších vlastností této šablony je přidávání vztahů mezi úkoly. Můžete zajistit, že jeden úkol nebude zahájen, dokud nebude dokončen jiný, a tím udržovat správný tok práce ve vašem týmu a stanovovat priority.
V šabloně můžete sledovat čas, nastavit termíny a monitorovat pokrok každého úkolu na pravé straně seznamu úkolů. Díky tomu mají všichni snadný přístup k vaší konkrétní hodnotové nabídce nebo strategii pro daný trh.
Jelikož se jedná o šablonu úkolu, můžete ji snadno zkopírovat a připojit ke každému produktu, který spravujete, a ušetřit tak čas.
3. Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
Ať už vylepšujete stávající produkt nebo uvádíte na trh nový, je zásadní mít dobře definovaný plán. Tento plán by měl pokrývat všechny podrobnosti, od funkčních specifikací až po cílovou skupinu, aby všichni účastníci projektu pracovali na stejné vlně. ?
Šablona dokumentu ClickUp Product Brief může sloužit jako nezpochybnitelný zdroj informací pro všechny týmy zapojené do procesu vývoje produktu.
Jako šablona ClickUp Doc vám umožňuje organizovat a centralizovat všechny informace relevantní pro vývoj a umístění produktu v jediném dokumentu. Přidejte tolik stránek, kolik chcete, a pomocí komentářů spolupracujte s kolegy nebo kontaktujte konkrétní členy týmu, když potřebujete jejich názor.
Tato šablona má ve výchozím nastavení čtyři sekce, které můžete upravit tak, aby přesně odpovídaly vašemu produktu:
- 2-Pager: Vysvětluje problémy a výzvy, které váš produkt řeší, a stanovuje cíle a kritéria pro měření jeho úspěchu.
- Funkční specifikace: Definuje specifikace různých funkcí a nastiňuje potenciální uživatele produktu.
- Plán uvedení na trh: Stanoví fáze a milníky, které je třeba dokončit před uvedením produktu na trh.
- Přílohy: Obsahují další dokumenty, informace a výzkumy související s produktem.
4. Šablona pro stanovení ceny produktu ClickUp
Ceny a produktové pozice musí být v souladu – při stanovování ceny produktu musíte mít na paměti jeho místo na trhu. Řekněme, že prodáváte čokoládu – je logické, že cena obyčejné mléčné čokolády bude nižší než cena čokolády s mandlemi, exotickými příchutěmi nebo zlatými lístky. ?
To je mnohem obtížnější, pokud máte široký sortiment produktů. Naštěstí máte k dispozici šablonu ClickUp Product Pricing Template. Funguje jako centrální úložiště všech informací o vašich produktech, včetně cen, aby lépe prezentovala vaši hodnotovou nabídku.
S touto šablonou pro positioning statement můžete:
- Spolupracujte se svým týmem a experimentujte s různými cenovými strategiemi.
- Snadno měňte ceny v závislosti na tržních podmínkách nebo jedinečné hodnotě produktu.
- Sledujte své zásoby a spravujte skladové zásoby
- Ukládejte relevantní informace o produktech a pomáhejte svým zákazníkům.
Začněte zadáním relevantních informací o produktu v zobrazení Produkty podle kategorie. Uveďte podrobnosti, jako je název produktu, skladová jednotka (SKU), značka, typ produktu, barva a jednotková cena. ClickUp seskupí vaše produkty podle kategorií pro snazší navigaci.
Jakmile zadáte všechny informace, získáte přehled o všech produktech, které máte na skladě, a budete moci efektivněji spravovat své zásoby. Navíc budete moci v mžiku získat relevantní informace pro své zákazníky.
5. Šablona produktové strategie ClickUp
Chcete vyvinout produkt, který splňuje potřeby vašich zákazníků a je v souladu s cíli vaší společnosti? Pak je šablona produktové strategie ClickUp tou správnou volbou. Obsahuje tři seznamy s různými pohledy, které vám pomohou přizpůsobit produktovou strategii do nejmenších detailů. ?️
Počáteční seznam se nazývá „Funkce“ a slouží k zaznamenání funkcí, které by váš produkt měl mít. Použijte vlastní pole, jako jsou Kategorie funkce, Úsilí, Vedoucí týmu a Termín, abyste poskytli více podrobností o požadovaných funkcích. Funkce můžete zadat ručně nebo použít Formulář pro zadání funkce, aby se vaše zadání automaticky přidalo do seznamu. Pomocí zobrazení jako Aktivní funkce, Priorita a Podle úsilí můžete filtrovat své záznamy a soustředit se na konkrétní funkce.
Druhým seznamem je Časová osa. Zde se zaměříte hlavně na harmonogram zavádění funkcí. K dispozici jsou dva pohledy, které seskupují funkce podle jejich stavu. Šablona nabízí příklad se dvěma možnostmi stavu – Probíhá a Úkol, ale můžete přidat i další možnosti, jako Napřezkoumání, Pozastaveno nebo Dokončeno.
Třetí seznam je Tým a je vyhrazen pro informace o lidech zapojených do realizace projektu, včetně oddělení, ke kterému patří, e-mailové adresy a telefonního čísla.
Stojí za zmínku, že šablona je plně přizpůsobitelná. Přidávejte nové seznamy, upravujte stávající, měňte vlastní pole a přizpůsobujte zobrazení, abyste vytvořili personalizovaný prostor, kde můžete vy a vaše týmy pracovat na oživení vašeho produktu. ?
6. Šablona rámce pro umístění od Chasm
Pokud hledáte jednoduchou šablonu, která nastíní cílové zákazníky a vlastnosti vašeho produktu, je šablona Positioning Framework Template od Chasm vynikající volbou.
Šablona má formu tabulky se třemi sloupci a osmi řádky. Vaším úkolem je vyplnit tabulku relevantními informacemi a popsat, v čem je váš produkt výjimečný. Můžete si vybrat, zda šablonu upravíte online, nebo si ji stáhnete ve formátu PDF a budete na ní pracovat offline.
Začněte tím, že definujete své cílové zákazníky a nastíníte problém, který se snaží řešit. Měli byste také zahrnout všechny emocionální motivy, které mohou lidi přimět k nákupu vašeho produktu. Koneckonců, emoce do značné míry ovlivňují rozhodovací procesy vašich zákazníků.
Dále vysvětlete, proč by vaši zákazníci měli váš produkt koupit, a popište, v čem je váš produkt lepší než produkty konkurence.
Jakmile vyplníte tabulku, budete mít vy i vaši kolegové jasnou představu o tom, co dělá váš produkt jedinečným a jak využít jeho vlastnosti k jeho správnému umístění na trhu.
7. Šablona strategie umístění značky podle Template.net
Ostatní šablony, o kterých jsme dosud hovořili, se točí kolem produktů – tato se zaměřuje na značku. Šablona Word Brand Positioning Strategy Template od Template.net je jednoduchá šablona, která nastiňuje účel, vizi, hodnoty a cíle vaší značky. Můžete si ji stáhnout ve formátu Word nebo Google Docs.
Šablona je rozdělena do tří hlavních částí:
- Sdělení značky
- Image značky
- Strategie značky
V sekci Brand messaging definujete slogan a hodnoty vaší značky. Šablona obsahuje příklad společnosti vyrábějící hudební nástroje, jejíž ústředními hodnotami jsou vynikající kvalita zvuku, dokonalé řemeslné zpracování a zákaznický servis. Všechno, co společnost dělá, by mělo být v souladu s těmito hodnotami. ?
Sekce Brand imagery by měla obsahovat informace o logu, typografii a barvách vaší značky, aby všichni členové týmu pracovali se správnými vizuálními prvky. Slouží jako vodítko pro vytváření dokumentů souvisejících se značkou a přizpůsobování marketingových kampaní.
Strategie značky definuje cíle vaší značky a nastiňuje strategie k jejich dosažení.
8. Šablona infografiky pro umístění produktu od Slidesgo
Nahraďte prosté dokumenty plné informací o produktech esteticky přitažlivými a poutavými grafy a tabulkami díky šabloně infografiky pro umístění produktu od Slidesgo!
Tato šablona PowerPoint obsahuje 32 snímků, které pokrývají různé kategorie, například:
- Profily a charakteristiky cílové skupiny
- Vize, účel a slogan vašeho produktu
- Výzvy, které váš produkt může pomoci překonat
- Cenové strategie
- Analýza konkurence
- Marketingové strategie
Jakmile do každé prezentace přidáte relevantní informace, získáte jasnou představu o tom, jak svůj produkt prezentovat na trhu a zdůraznit jeho vlastnosti. Šablona je velmi podrobná, takže ji mohou používat různé týmy, od produktového managementu a designu po prodej a marketing.
Každý snímek obsahuje vizuální prvky, které usnadňují pochopení prezentovaných informací. Můžete měnit pořadí snímků a přizpůsobovat jejich vzhled, od úpravy barev až po úpravu stylu.
9. Šablona mapy produktového positioning v PowerPointu od Slideteam
Šablona infografiky pro umístění produktu od Slideteam je ideální pro vytvoření jednoduchého vizuálního znázornění toho, kde se váš produkt nachází ve srovnání s konkurencí.
Ačkoli design může budit dojem šablony pro mapování procesů, ve skutečnosti slouží k jinému účelu. Zaměřuje se na identifikaci atributů pro porovnání vašeho produktu s konkurencí a vytyčení jeho místa na trhu.
Nejlepší způsob, jak vysvětlit, jak tato šablona pro srovnání produktů funguje, je na příkladu. Řekněme, že chcete spustit platformu pro streamování médií. Abyste určili pozici vaší platformy na trhu, musíte analyzovat její největší konkurenty, jako jsou Spotify a Tidal.
Máte k dispozici čtyři kvadranty, do kterých umístíte své konkurenty na základě konkrétních hodnot. V tomto případě se zaměříme nejprve na cenu a poté na počet titulů v knihovně. Nízké a vysoké hodnoty vám pomohou určit přesnou pozici každé společnosti v kvadrantu.
Jakmile to uděláte, získáte představu o segmentu trhu, který můžete využít a nabídnout něco nového a osvěžujícího.
10. Šablona srovnávací tabulky pro umístění značky v PowerPointu od SlideUpLift
Vaše značka je odrazem vašich produktů a její pozice je často určena kvalitou vašeho sortimentu. Nemůžete tvrdit, že vaše značka je luxusní, pokud zahrnuje levné produkty nízké kvality.
Šablona srovnávací tabulky pro umístění značky v PowerPointu od SlideUpLift vám pomůže prezentovat vaše produkty a shromáždit relevantní informace, abyste mohli vytvořit jedinečný obraz vaší značky. ?
Tato šablona obsahuje přizpůsobitelnou tabulku s pěti sloupci a pěti řádky. Každý řádek představuje jeden produkt a každý sloupec popisuje jeden aspekt relevantní pro umístění značky. Vaším úkolem je zadat správné informace o každém produktu ve vašem sortimentu, abyste pochopili, co přináší.
Kromě toho, že vám tato šablona pomůže pochopit, jak pozicionovat vaši značku, můžete ji také použít k vývoji marketingových strategií a k nalezení správného produktového designu.
Šablony pro umístění produktu – hladká dráha pro bezpečný start vašeho produktu
Každá společnost chce své produkty pozitivně umístit v myslích zákazníků. K tomu však musíte přesně identifikovat správnou mezeru na trhu a pochopit, co dělá váš produkt výjimečným.
Uvedené šablony pro positioning produktu vám umožní (obrazně řečeno) rozeebrat váš produkt a porozumět jeho detailům, abyste ho mohli nastavit tak, aby byl úspěšný. Tyto šablony vám také pomohou vyvinout správné marketingové strategie, stanovit ceny a šířit povědomí o vaší značce! ?