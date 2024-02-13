10 bezplatných šablon pro strategické plánování v ClickUp, Word a Excel

Strategické plánování patří mezi nejdůležitější procesy v každém podnikání. Vytváří plán pro budoucnost a rámec, na jehož základě lze přijímat a zvažovat všechna důležitá obchodní rozhodnutí.
Jeho význam však sahá ještě dál. Každý typ obchodního plánování, od akčních plánů po sprintové plány a plánování zdrojů, v konečném důsledku vychází z širšího strategického plánu. To znamená především jedno: musíte správně nastavit proces strategického plánování.
Abyste toho dosáhli, musíte někde začít. Mnoho zdrojů souvisejících s plánováním je skvělým začátkem. Ale ještě konkrétněji potřebujete šablonu, která vám pomůže zadat informace, zpracovat je a vytvořit plán, který mohou všichni v organizaci dodržovat.
Jak přesně bude ideální šablona vypadat, záleží na vašich potřebách a stávajícím softwaru. Proto v tomto průvodci sdílíme našich 10 oblíbených bezplatných šablon pro strategické plánování, které můžete začít používat (téměř) okamžitě.
Co je to šablona strategického plánování?
Šablona strategického plánování je plánem pro vaši obchodní strategii. Poskytuje vedoucím pracovníkům přesné kroky potřebné k vytvoření plánu, který může nastínit krátkodobou i dlouhodobou budoucnost podniku.
V nejlepším případě je šablona měřitelným nástrojem, který mohou sledovat všichni, kdo se podílejí na plánovacím procesu. Pomáhá vám upevnit vaši současnou pozici a určit, kam chcete směřovat.
A co je stejně důležité, pomáhá vám tyto informace konsolidovat do praktického, měřitelného a snadno zpracovatelného strategického plánu, který může použít každý v organizaci.
Samozřejmě neexistuje žádná jednoduchá nejlepší šablona obchodní strategie. Stejně jako se projektový plán může lišit od produktového plánu, budete potřebovat šablonu, která odpovídá vašemu způsobu práce a typu plánování, které provádíte.
Proto tento průvodce představuje nejen jednu, ale hned 10 bezplatných šablon pro plánování, které pokrývají celou řadu potřeb.
Co dělá šablonu strategického plánování dobrou?
Dobrá šablona strategického plánování splňuje několik klíčových cílů:
- Stanoví jasný časový harmonogram pro proces plánování.
- Nastínuje cíle strategického plánu a odvozuje z nich veškeré akce a strategie.
- Jasně nastiňuje jednotlivé taktiky a celkovou obchodní strategii, na nichž jsou tyto cíle založeny.
- Stanoví způsob měření pokroku a výsledků implementace plánu.
- Nastavuje jasné odpovědnosti za jednotlivé úkoly související s plánovacím procesem.
- Poskytuje kontrolní body a příležitosti pro tým k přezkoumání a úpravám podle potřeby.
- Je dostatečně přizpůsobitelná, aby bylo možné provést úpravy, díky nimž bude plán lépe odpovídat vaší organizaci a procesu obchodního plánování.
Nejdůležitější však je, že šablona strategického plánu zefektivňuje celý proces. Zatímco v procesech, jako je plánování kapacity, záleží především na detailech, plánování obchodní strategie by se mělo zaměřit na širší pohled, který pomůže všem zúčastněným stranám rychle získat přehled o plánu a jeho souvislosti s podnikáním.
10 šablon strategického plánování, které můžete použít pro svůj tým
Pokud má každý strategický plán stejné cíle, mohli byste si myslet, že většina z nich je téměř identická. Budete překvapeni.
Stejně jako u plánování projektů mohou různé šablony vést k velmi odlišným výsledkům. Proto je nejlepší zvážit několik bezplatných šablon strategického plánování, než vyberete tu, která nejlépe vyhovuje vašemu podnikání a situaci. Abychom vám pomohli začít, představujeme vám 10 našich oblíbených šablon, které můžete použít pro svůj příští strategický plán.
1. Šablona strategického plánu ClickUp
Jedná se o základní šablonu s velkým potenciálem. Šablona strategického plánu ClickUp vám pomůže vizualizovat , jak může vaše organizace realizovat svůj strategický plán, a to pomocí přizpůsobitelných polí, která zahrnují délku jednotlivých úkolů, jejich průběh, dopad a snadnost implementace.
V rámci ClickUp budete moci zobrazit svůj strategický plán jako přehled pokroku. Jakmile však budou úkoly a termíny přiřazeny k jednotlivým úkolům, budete moci zobrazit také časovou osu nebo dokonce přehled pracovní zátěže, abyste zajistili pokračující pokrok. Ačkoli se jedná především o šablonu založenou na seznamu, obzvláště se nám líbí Ganttův diagram, který umožňuje sledovat, jak jednotlivé úkoly vzájemně interagují v rámci širší časové osy.
2. Šablona časové osy strategického plánu ClickUp
Pokud považujete strategické plánování v zásadě za překlenutí propasti mezi současným a požadovaným budoucím stavem vaší společnosti, je tato šablona pro vás tou pravou. Je složitější než výše uvedená šablona založená na seznamu a po vytvoření vám poskytne podrobnější strategický plán.
Šablona strategického plánu ClickUp je ve výchozím nastavení Ganttův diagram s oddíly pro jednotlivá oddělení. Odtud můžete zobrazit tabulku pokroku a nastínit svou aktuální kapacitu. Mezitím vám řada vlastních polí pomůže lépe plánovat každou z těchto činností:
- Procento dokončení
- Úsilí
- Očekávaný výsledek
- Impact
- Pokrok strategie
- Členové týmu
Pokud se strategickým plánováním teprve začínáte, možná to není ta správná šablona. Pro zkušené vedoucí pracovníky, kteří chtějí posunout proces plánování na vyšší úroveň, je to však přesně ten správný nástroj.
3. Šablona matice velkých strategií ClickUp
Je jednoduchá, ale krásná. Šablona Grand Strategy Matrix od ClickUp vám umožňuje vytvořit čtyřčtvrteční pohled na strategické prostředí kolem vaší organizace, s rámcem navrženým tak, aby vám pomohl pochopit, jak by mohla vypadat cesta k budoucnosti vaší organizace.
Jak se k tomuto cíli dostanete, je samozřejmě na vás. Čtvrtiny lze použít pro jednoduchou SWOT analýzu nebo pro složitější plánovací procesy, jako je hledání mezer a příležitostí pro růst trhu v konkurenčním prostředí. Některé z těchto možností jsou předem zabudovány do šablony, zatímco jiné lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu marketingovému plánu nebo čemukoli jinému, co od svého strategického plánování očekáváte.
4. Šablona strategického plánu ClickUp pro bílou tabuli
Pro vizuální myslitele mezi námi je šablona strategického plánu ClickUp na bílé tabuli ideální volbou. Především se jedná o vizuální plán, který snadno ukazuje nejen kroky nezbytné pro strategické plánování, ale také to, jak tyto kroky mohou (a měly by) navazovat na sebe v kontextu většího projektu.
Samozřejmě můžete i nadále přiřazovat různé úkoly a fáze jednotlivým členům týmu, aby zůstaly odpovědnosti nezměněné a jasné. Ale díky schématickému charakteru šablony a pocitu bílé tabule můžete proces podle potřeby plynule upravovat.
Barevné kódování grafu zajišťuje, že každý, kdo na něm pracuje, má jasný přehled o tom, co je potřeba a kdy.
5. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Strategický plán není relevantní pouze pro celou organizaci. Pevná obchodní strategie je stejně důležitá i pro jednotlivé jednotky a tato šablona ukazuje, jak se tyto rozdíly mohou projevit.
Šablonu strategického marketingového plánu ClickUp považujte za praktičtější příležitost k plánování svých marketingových aktivit. Výchozí zobrazení seznamu je seřazeno podle metody cílů a klíčových výsledků (OKR), která třídí úkoly do definovaných zastřešujících cílů pro širší marketingové aktivity.
Ale to je jen začátek. Vlastní pole vám umožňují definovat kanály, prostřednictvím kterých budete plán realizovat, zatímco zobrazení časové osy vám pomůže sledovat pokrok. A samozřejmě, díky nástroji Progress Board můžete sledovat, jak fáze, které jste definovali, nakonec vedou k dosažení vašich strategických cílů.
6. Šablona strategického plánu událostí ClickUp
Plánování akce je náročná práce a pro její úspěšné uskutečnění je třeba splnit nespočet úkolů. Šablona strategického plánu pro danou akci naopak umožňuje udržet si jasný přehled o potřebných a splněných úkolech a o tom, jak vše souvisí s dosažením hlavních cílů.
Šablona strategického plánu událostí ClickUp toho dosahuje díky široké škále přizpůsobitelných polí, od kanálu po rozpočet, hashtagy, použitý hlas a další. Je navržena tak, aby bylo možné plánovat více událostí najednou, které se navzájem překrývají a vytvářejí strategii založenou na událostech, která pomáhá zlepšit vaše podnikání nebo marketingovou strategii.
Vzhledem ke složitosti tohoto úkolu se nám obzvláště líbí zobrazení stavu událostí na tabuli. Tato šablona strategického plánu poskytuje jednoduchý přehled o tom, v jaké fázi se všechny události nacházejí a co je ještě třeba udělat.
Samozřejmě, že zobrazení ve formě seznamu a kalendáře mohou být také užitečné pro pochopení některých hlubších nuancí plánování událostí.
7. Šablona akčního plánu ClickUp
Strategické plánování není všeobecně oblíbené, částečně proto, že má sklon k teoretickému přístupu. Cíle i úkoly bývají pro skutečnou obchodní strategii příliš ambiciózní a zaměřují se spíše na celkový pohled z výšky 30 000 stop než na konkrétní potřeby organizace nebo vašich obchodních partnerů.
To je hlavní důvod, proč máme rádi šablonu akčního plánu ClickUp. Jedná se o systém založený na poznámkách, který všechny úkoly nezbytné pro posun vašeho strategického plánu vpřed rozděluje do tří sekcí:
- Úkoly
- Doing
- Hotovo
V rámci této struktury jsou úkoly rozděleny na denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní revize, aby se zohlednila jejich různá složitost a časové lhůty. Výsledkem je jednoduchý přehled všeho, co je třeba udělat, který také skvěle zdůrazňuje dosavadní úspěchy a splněné úkoly, aby je celý tým mohl vidět a oslavit. To je strategický plán.
8. Šablona strategického plánování ProjectManager ve formátu Word
Co kdybyste mohli vytvořit strategický plán zcela v MS Word? To je cílem této šablony, která obsahuje přehledné sekce navržené tak, aby co nejvíce zefektivnily obchodní strategii:
- Shrnutí, které představuje kontext a pozadí strategického plánu.
- Místo pro vaše vize a poslání, které ukotví váš plán v jádru vaší organizace.
- SWOT analýza pro upřímný pohled na vaši organizaci a její prostředí (myslete na vizi)
- Obchodní cíle, které přesně definují, čeho by měl strategický plán dosáhnout
- Marketingový plán, který nastiňuje propagační stránku obchodní strategie k dosažení těchto cílů
- Operační plán, který slouží jako praktický plán k dosažení vašich cílů
- Finanční prognózy do budoucna s cíli pro obchodní strategii (a růst podnikání)
- Tým, který bude odpovědný za realizaci strategického, marketingového a operačního plánu
Mějte na paměti, že tento plán lze přizpůsobit vašim potřebám. Vyžaduje o něco více ruční práce než některé jiné příklady uvedené v tomto průvodci, ale může poskytnout pěkný přehled o plánu, který vytváříte.
9. Šablona strategického plánování PowerPoint
Pokud je součástí vašeho strategického plánování prezentace pro zainteresované strany (a pro většinu organizací tomu tak je), proč se rovnou neobrátit na software, ve kterém se tyto prezentace nakonec budou konat?
Tato šablona je v podstatě časová osa podobná těm, o kterých jsme hovořili výše. Tato šablona obchodní strategie se zaměřuje na jednotlivé milníky potřebné k dosažení cíle od jeho stanovení až po realizaci. Je však navržena speciálně pro PowerPoint a nabízí možnosti přizpůsobení, které usnadňují práci s ní a její úpravy.
Stažení je zdarma a snadné a přizpůsobení vyžaduje pouze základní znalosti programu PowerPoint. Časová osa je ve výchozím nastavení nastavena na jeden rok, takže pokud váš strategický plán zahrnuje více let, možná budete muset provést některé úpravy.
10. Šablona strategického plánování Excel
MS Excel není vždy uživatelsky přívětivý, ale jeho struktura založená na buňkách nabízí obrovský potenciál pro přizpůsobení. Není tedy překvapením, že naše poslední šablona v Excelu je také jednou z nejkomplexnějších možností v tomto průvodci pro potřeby vaší obchodní strategie.
Samotný list se dělí na tři oblasti nebo záložky:
- Identifikace cílů k určení klíčových prvků, jako jsou cíle vaší organizace, prostřednictvím cíleného brainstormingu.
- Stanovení cílů pomocí šablony obchodní strategie SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a včasné) pro obchodní cíle.
- Plánování akcí, převádění těchto cílů do taktiky a sledování pokroku této taktiky směrem k dosažení vašich cílů.
Mějte na paměti, že díky svému charakteru MS Excel se jedná převážně o interní plánovací dokument, který není určen pro externí prezentaci. V tomto kontextu však mohou být klíčové prvky této šablony obchodní strategie nesmírně užitečné pro získání a udržení vašeho strategického plánování na správné cestě.
Komu strategické plánování přináší výhody?
Organizace: Ať už se jedná o neziskovou organizaci, start-up nebo nadnárodní korporaci, strategické plánování je prospěšné pro všechny organizace. Takový plán nabízí jasný rámec pro rozhodování, poskytuje plán růstu, identifikuje potenciální příležitosti a rizika a usnadňuje lepší komunikaci v celé organizaci.
Vedoucí týmy: Vedoucí pracovníci jakékoli organizace mohou ze strategického plánování výrazně těžit, protože jim poskytuje přehled o stávajícím stavu organizace a vizi toho, kam směřují. Pomáhá identifikovat klíčové cíle a stanovit měřítka pro sledování pokroku.
Vylepšete své strategické plánování s ClickUp
Je nemožné vytvořit strategický plán izolovaně. Bez ohledu na organizaci je pravděpodobné, že se jedná o týmovou práci. Proč tedy tento tým nerozšířit o správné nástroje?
Není to přehnané: správná šablona strategického plánování může být pro vás rozhodujícím faktorem. Ať už se snažíte dosáhnout obchodních cílů, provést analýzu konkurence nebo provést SWOT analýzu, jasný nástin vám umožní snadno vytvořit plán, který může následovat celá organizace.
A když je ta šablona zdarma? Tím lépe.
A teď to nejlepší: software, na kterém běží většina výše uvedených šablon, ClickUp, si můžete také zdarma vyzkoušet. Jedná se o nástroj pro řízení projektů a zvýšení produktivity vytvořený pro týmy, který se perfektně hodí, pokud je vaším dalším plánem vytvoření celkové obchodní strategie.
Jste připraveni začít? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.