10 nejlepších softwarových nástrojů pro strategické plánování v roce 2025

Vytvoření strategie vyžaduje obrovské množství úsilí a času. Musíte vytvořit vizi pro své podnikání, stanovit odpovídající cíle a nastínit, jak jich dosáhnete. Počet proměnných a nejistot, které s tím souvisejí, spolu s dlouhým plánovacím horizontem, mohou rychle proměnit vytvoření strategického plánu v bolest hlavy.
Dobrou zprávou je, že to tak být nemusí. Se správným softwarem pro strategické plánování usnadňuje zaznamenávání a sledování klíčových metrik týmům stanovení priorit správné práce.
Co je strategické plánování?
Proces strategického plánování zahrnuje nastínění vize budoucnosti vaší organizace spolu se směrem, kterým se všichni musí ubírat, aby této vize dosáhli. Konečným cílem je formální strategický plán, díky kterému všichni přesně vědí, na čem pracují.
Každé odvětví a organizace přistupuje k plánování a sledování pokroku odlišným způsobem. Strategické plánování však vždy zahrnuje několik základních komponent.
Nejprve potřebujete vizi budoucnosti. To je přesně to, kam vedení vidí budoucnost vaší organizace, a pomáhá to zainteresovaným stranám vizualizovat pokrok v průběhu času.
Poté je třeba identifikovat konkrétnější cíle, které musí organizace splnit na cestě k naplnění vize. Stále se jedná o cíle na vysoké úrovni, které všichni používají k prioritizaci své práce, sledování výkonu a denních úkolů.
Nakonec potřebujete akční plán, přístup, který použijete k realizaci svého strategického plánu. Tento poslední krok může být složitý, protože zasahuje do každodenních taktických plánů všech organizačních jednotek.
Co byste měli hledat ve strategickém softwaru?
Při procházení našeho seznamu nejlepších softwarů pro strategické plánování níže si rychle všimnete, jak se liší ve svých pokusech pomoci vám plánovat efektivněji a strategičtěji. Každé kompletní řešení, které prozkoumáte, by však mělo obsahovat alespoň několik základních funkcí strategického plánování na jednom centralizovaném panelu:
- Organizace: Funkce pro vizualizaci dat a nástroje pro organizaci složitých časových os pomocí nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo vývojové diagramy.
- Flexibilita: Pružnější ovládací panely a rozhraní, jako jsou šablony tabule, které umožňují brainstorming a kreativní myšlení již v rané fázi procesu.
- Přizpůsobení: Přizpůsobitelné funkce, které vám umožní přizpůsobit software vašemu procesu strategického plánování a sledovat pokrok.
- Agilita: Je nezbytná schopnost přizpůsobovat se za běhu a mít na paměti potenciální nouzové plány.
- Zaměřené na tým: Nástroje pro spolupráci, které umožňují více než jednomu uživateli přispívat k projektu, zejména ve virtuálních prostředích, kde může být tým pro strategické plánování rozptýlen na dálku.
- Integrace: Možnosti integrace s jinými nástroji, včetně těch, které používáte pro realizaci projektů nebo sekundární plány, jako jsou produktové roadmapy; tím se vytvoří základ pro kompletní řešení produktového managementu.
- Reporting: Přizpůsobené zprávy o výkonu, které pomáhají sledovat klíčové ukazatele výkonu a optimalizovat správu zdrojů ve všech vašich strategických iniciativách.
Ne každý nástroj, který najdete, bude mít stejně silné funkce a výhody. Klíčem je tedy najít strategický plánovací software, který odpovídá vašemu konkrétnímu obchodnímu plánu, situaci a prostředí.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro strategické plánování
Je těžké najít argument, proč by strategické plánování nemělo být nejdůležitějším procesem ve vaší organizaci. Taktika bez strategie za sebou pravděpodobně nebude úspěšná. Tyto nástroje mohou zjednodušit vytváření této strategie a zefektivnit proces pro všechny zúčastněné.
1. ClickUp
ClickUp je perfektní software pro strategické plánování pro jakoukoli organizaci. Poskytuje komplexní sadu nástrojů, které týmům pomáhají organizovat plány, stanovovat priority úkolů a řídit projekty. Navíc jeho vizuální šablony pro strategické plánování poskytují projektovým manažerům rychlý start v procesu tvorby.
A pokud hledáte kompletní řešení pro správu produktů, ClickUp se integruje s tisíci dalších pracovních aplikací, aby zefektivnil správu portfolia do jednoho centrálního hubu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Obrovská knihovna šablon, včetně Ganttových diagramů, vizuálních časových os, tabulek, zobrazení tabulek a šablony strategického plánu ClickUp!
- Funkce ClickUp Goals vám umožňuje proměnit vizi vaší organizace v měřitelné a intuitivní cíle, které můžete sledovat a na kterých můžete pracovat přímo v softwaru.
- Interaktivní panely, které umožňují klíčovým uživatelům prohlížet analytické údaje organizace a upravovat své strategické plány.
- Vizuální a uživatelsky přívětivé rozhraní, které funguje převážně na základě rozevíracích nabídek a funkce drag-and-drop, umožňuje všem, kdo se podílejí na plánování, přispívat.
- Integrovaná správa dokumentů, která umožňuje ukládat výsledky procesu strategického plánování – písemný plán – na centralizovaném a snadno přístupném místě.
- Komunikační nástroje, které umožňují více členům organizace spolupracovat na plánovacím procesu od začátku do konce.
Omezení ClickUp
- Komplexní povaha softwaru a jeho mnoho funkcí mohou novým uživatelům prodloužit dobu potřebnou k osvojení si jeho používání.
- Jedná se o strategický plánovací software určený především pro stolní počítače; i když nabízí některé mobilní funkce a mobilní aplikaci, jeho funkčnost bude vždy nejúčinnější na stolních zařízeních.
- Předem připravená automatizace může být někdy omezující, což vede k tomu, že někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobené automatizace.
Cenové plány ClickUp
- Navždy zdarma: Bezplatná služba pro uživatele
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. AchieveIt
AchieveIt, první specializovaný nástroj pro strategické plánování na našem seznamu, se zaměřuje na automatizaci a digitalizaci procesu plánování. To zahrnuje nejen vytváření plánů, ale také jejich sledování v rámci celé organizace a směřování k dlouhodobému úspěchu.
Proces plánování se stává viditelnějším a transparentnějším v celé organizaci. Díky intuitivnímu dashboardu mají všichni stejné informace o cílech, o tom, čeho již dosáhli a co ještě musí udělat.
Nejlepší funkce AchieveIt
- Šablony plánování optimalizované pro různá odvětví, včetně zdravotnictví, státní správy, školství, bankovnictví, výroby a dalších.
- Vizuální ovládací panel, který uživatelům umožňuje sledovat proces plánování i realizace v celé organizaci.
- Systém scorecard pro měření průběžného pokroku směrem k určitým strategickým cílům
- Rozsáhlá znalostní databáze doplněná o videa a písemný obsah, která zjednodušuje zapracování a zahájení plánovacího procesu.
- Navazujte úzké vztahy mezi dodavateli a klienty, které vedou k silné zákaznické podpoře a vyšší šanci na úspěšné používání softwaru.
Omezení AchieveIt
- Omezená možnost přizpůsobení některých polí v šablonách a panelech v závislosti na požadovaném přizpůsobení
- Méně integrací než některé přední softwarové nástroje v tomto seznamu, což ztěžuje plánování a sledování mimo platformu.
- Předem připravené funkce pro vytváření reportů mohou být poněkud omezující, což v mnoha odvětvích vyžaduje čas strávený vytvářením vlastních reportů.
Cenové plány AchieveIt
- Základní informace: Kontaktujte nás ohledně cen
- Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AchievingIt
- G2: 4,5/5 (45 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (21 recenzí)
3. Elate
Elate, vytvořený bývalými strategickými vedoucími pracovníky, pomáhá ostatním zefektivnit jejich strategická jednání a plánování. Stejně jako většina nejlepších nástrojů pro strategické plánování se zaměřuje na tři fáze: plánování, realizaci a sledování úspěchu.
Každá fáze se zaměřuje na průběžné sladění a optimalizaci napříč jednotkami, aby vaše podnikání zůstalo na správné cestě.
Nejlepší funkce Elate
- Stanovte si cíle a strategické záměry v platformě a poté je sdělte svým větším týmům prostřednictvím integrací, jako jsou Slack a Microsoft Teams.
- Vytvořte jednotný přehled strategického plánu, který budou moci snadno zobrazit a použít jako referenci uživatelé i všichni ostatní členové organizace.
- Sledujte stav realizace plánu prostřednictvím zpráv o úspěchu a pokroku v reálném čase na platformě.
- Využijte intuitivní rozhraní pro snadné plánování bez odchýlení se od cíle.
Omezení Elate
- Úmyslná jednoduchost produktu může být někdy omezením pro složitější plánovací procesy.
- Externí data může být obtížné importovat do softwaru, který ne vždy čte běžné typy souborů.
- V současné době neexistuje integrace s nástroji pro řízení projektů, jako jsou ClickUp, Asana nebo Monday, která by mohla vést ke složitějším projektům realizace.
Cenové plány Elate
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Elate
- G2: 4,9/5 (11 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze zaznamenány
4. ChartHop
Jako nástroj pro řízení lidských zdrojů nabízí ChartHop digitální řešení pro efektivní sledování, analýzu a porozumění vašim zaměstnancům. Centralizuje data, jako jsou informace o zaměstnancích, jejich role, dovednosti a metriky výkonu, a poskytuje tak ucelený pohled na vaši organizaci.
Díky přístupu k tomuto komplexnímu souboru dat můžete získat cenné informace o svých zaměstnancích a činit informovaná rozhodnutí týkající se přidělování zdrojů, rozvoje talentů a organizační strategie.
Nejlepší funkce ChartHop
- Komplexní nástroj pro řízení zaměstnanců a lidí, který poskytuje všechny podrobné informace a poznatky, které potřebujete pro strategické plánování.
- Možnosti integrace do jiných webových stránek, například do intranetu vaší organizace
- Skvělá kombinace uživatelské přívětivosti a přizpůsobitelnosti vytváří nástroj, který je snadno použitelný pro všechny zaměstnance i vedoucí pracovníky.
Omezení ChartHop
- Existuje tolik funkcí, že je snadné ztratit přehled o tom, co je při řízení zaměstnanců a plánů nejdůležitější.
- Vyhledávací funkce v rámci platformy má některé chyby a ne vždy poskytuje komplexní výsledky.
- Zprávy by mohly využívat více segmentačních schopností, aby bylo možné podrobněji analyzovat jednotlivé zaměstnance a datové skupiny.
Cenové plány ChartHop
- ChartHop Basic: zdarma pro až 150 zaměstnanců
- ChartHop Standard: 8 $/měsíc na zaměstnance
- ChartHop Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ChartHop
- G2: 4,2/5 (98 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (65 recenzí)
5. Lucidspark
Strategické plánování téměř vždy začíná kreativním brainstormingem a generováním nápadů. Právě v tom vyniká nástroj jako Lucidspark, který těží ze svých funkcí virtuální tabule. Společnosti jako Google, General Electric a NBC Universal jej používají v procesu strategického plánování.
Nejlepší funkce Lucidspark
- Silné funkce pro stolní počítače a mobilní zařízení, které usnadňují práci s tabulemi a spolupráci v jakékoli situaci.
- Integrovaná funkce chatu, která umožňuje více uživatelům pracujícím na stejné tabuli zůstat v kontaktu v reálném čase.
- Šablony od rozhodovacích stromů po plány, které usnadňují zahájení plánovacího procesu.
Omezení Lucidspark
- Poněkud omezené funkce a šablony pro jakýkoli víceúrovňový plánovací proces
- Ceny nejsou veřejně uvedeny a některé recenze uvádějí, že je tento software dražší než jiné nástroje pro tvorbu whiteboardů.
Cenové plány Lucidspark
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
6. Empiraa
Empiraa, navržená speciálně pro malé podniky, využívá zavedený strategický rámec, který lze snadno integrovat do vaší organizace a plánování. Jednoduchost je pro všechny zúčastněné uživatele na prvním místě, ať už vytváříte vizi nebo spolupracujete na jejím dosažení.
Nejlepší funkce Empiraa
- Jednoduchost je záměrná v celém softwaru, což činí Empiraa jedním z nejjednodušších nástrojů pro zahájení plánovacího procesu.
- Zjednodušená funkčnost pro změnu směru nebo změnu uspořádání s ohledem na měnící se obchodní prostředí
- Integrace umělé inteligence (AI), která využívá trendy a data z oboru k navrhování obchodních cílů a strategií, pomáhá tyto cíle dosáhnout.
Omezení Empiraa
- Jednoduchost je jeho nevýhodou v situacích, kdy jsou nezbytné složitější nástroje a integrace, jako je základní správa úkolů nebo funkce kalendáře.
- Chybí funkce klonování, která by umožňovala rychlé duplikování obsahu, funkcí nebo nastavení při vytváření složitějších nebo více plánů a zpráv.
Cenové plány Empiraa
- Empiraa Starter: 4,90 $/měsíc na uživatele
- Empiraa Pro: 13,90 $/měsíc na uživatele
- Empiraa Max: 23,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Empiraa
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
7. Hive
Podobně jako ClickUp integruje Hive strategické plánování s projektovým řízením více orientovaným na úkoly. Má funkce pro cíle a milníky, vizualizační nástroje a snadnou možnost přejít přímo od obecnějších cílů a strategie k řízení jednotlivých projektů, které s nimi souvisejí. Hive Pages je meanwhile dashboard speciálně navržený pro strategické sledování.
Nejlepší funkce Hive
- Robustní šablony s plnou přizpůsobitelností, které vám umožní vytvořit opakovatelné procesy, které pomáhají v plánovacím procesu.
- Centralizované a automatizované reportování a sledování vašich cílů, aby všichni, kteří potřebují být v obraze, zůstali zapojeni.
- Automatická oznámení pro všechny aspekty procesu strategického plánování, maximalizace přehlednosti při vytváření nebo úpravách plánu
Omezení Hive
- Funkce chatu je teoreticky skvělým nástrojem pro spolupráci, ale někteří uživatelé hlásí ztrátu zpráv, což ji činí méně spolehlivou než jiné nástroje pro spolupráci.
- Mobilní aplikace slouží především ke kontrole úkolů a oznámení a nemá stejné funkce jako webová stránka a desktopová aplikace.
Cenové plány Hive
- Zdarma: Bezplatná služba pro uživatele
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
8. Envisio
Envisio je navržen pro správu složitých úkolů. Jeho jedinečnost spočívá zejména v důrazu na transparentnost plánování, pokud jde o externí zainteresované strany, které v těchto odvětvích hrají významnější roli než ve většině ostatních.
Nejlepší funkce Envisio
- Přizpůsobitelná struktura plánu, která umožňuje každé organizaci zohlednit nuance a komplikace v procesu.
- Možnost vytvářet více plánů na jednom účtu, což umožňuje zejména komplexním zdravotnickým a neziskovým organizacím lépe spravovat svou infrastrukturu strategického plánování.
- Plně přizpůsobitelné veřejné panely, které mohou generovat automatické zprávy pro e-mailové seznamy a registrované uživatele, kteří mají zájem o realizaci plánů.
Omezení Envisio
- Platforma se stále vyvíjí, což znamená, že se mohou neočekávaně objevit nové funkce nebo změny rozvržení.
- Jediný plán s individuální cenou ztěžuje přesné naplánování, kolik budete muset za tento software utratit, aniž byste se do něj podrobně zapojili.
Cenové plány Envisio
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Enivisio
- G2: 4,6/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (26 recenzí)
9. ClearPoint Strategy
Společnost ClearPoint Strategy staví svůj obchodní model na automatizaci pomocí umělé inteligence a její řešení pro strategické plánování není výjimkou. Asistent umělé inteligence pomáhá organizacím s jakýmkoli typem strategického plánování, včetně vyvážených scorecardů, mechanismů plánování GTSM a dalších. Software také automatizuje provádění tohoto plánovacího procesu prostřednictvím automatizovaných úkolů, oznámení, reportingu a dalších funkcí.
Nejlepší funkce ClearPoint Strategy
- Prognóza rozpočtu s podporou umělé inteligence, která přidává hmatatelnou složku do procesu strategického plánování bez nutnosti jakýchkoli výpočtů.
- Plně přizpůsobitelný dashboard, který pomáhá všem úrovním managementu při plánování i realizaci plánu.
- Množství možností přizpůsobení, včetně vlastních polí a reportů, které umožňují personalizovanější proces plánování.
Omezení strategie ClearPoint
- Relativně dlouhá doba učení, částečně díky funkcím, jako je AI, které nejsou vždy intuitivní pro nastavení na začátku ve srovnání s jinými řešeními strategického plánování.
- Relativně pevné časové rámce se standardní měsíční kadencí, kterou je v softwaru obtížné změnit.
Cenové plány ClearPoint Strategy
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClearPoint Strategy
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (38 recenzí)
10. Peoplebox
Jak souvisí vaše personální strategie s vaší obchodní strategií? Zjistěte to s Peoplebox. Jedná se o platformu pro řízení výkonu, která kombinuje tradiční nástroje strategického plánování s nástroji, které zlepšují zapojení zaměstnanců a řízení výkonu.
Nejlepší funkce Peoplebox
- Nástroje pro řízení výkonu, které vám umožní sledovat, kde a jak vaše týmy pracují, a které můžete propojit se svými strategickými prognózami.
- Software zaměřený na cíle a klíčové výsledky (OKR), který je obzvláště výhodný pro organizace využívající přístup OKR ke strategickému plánování.
- Automatická upozornění na jakékoli varovné signály, které mohou bránit pokroku firmy nebo výkonu zaměstnanců
Omezení Peopleboxu
- Role uživatelů nejsou vždy dobře definovány, všichni uživatelé mohou vytvářet celofiremní cíle, což může vést k nejasnostem v reportingu.
- Integrace jsou stále ve vývoji, což v současné době omezuje software na relativně samostatnou plánovací platformu.
Cenové plány Peoplebox
- Profesionální: 7 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Peoplebox
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Jste připraveni začít ovládat svou obchodní strategii?
ClickUp nabízí funkce, jako jsou nástroje pro spolupráci, sledování cílů a analýza dat v reálném čase. To vám umožní sledovat pokrok a provádět úpravy podle potřeby. Můžete také pozvat zúčastněné strany a přidělit úkoly, abyste zajistili, že všichni pracují na stejném konečném cíli. S pomocí ClickUp dosáhne váš tým svých cílů rychleji než dříve.
Začněte s bezplatným pracovním prostorem ClickUp a využijte funkce strategického plánování pro svůj další projekt!