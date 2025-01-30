15 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování projektů pro rok 2025

V dnešní době je práce na dálku samozřejmostí – a to se jen tak nezmění.
Všichni jsme okusili, jaké to je účastnit se schůzek v pohodlí pyžama, a už se k tomu nikdy nevrátíme!
Ale nejsme v tom sami. Ve skutečnosti tři čtvrtiny globální pracovní síly věří, že práce na dálku je novým standardem, a společnosti se tomuto trendu přizpůsobily, protože přibližně 85 % firem nyní nabízí flexibilní pracovní podmínky.
S nárůstem počtu rozptýlených týmů roste i potřeba výkonného softwaru pro spolupráci při řízení projektů, který pomáhá sjednotit členy týmu v klíčových cílech a zefektivnit každodenní procesy.
Ať už pracujete z domova, z kanceláře nebo z obou míst, software pro plánování projektů je nezbytným nástrojem. Software pro správu projektů, který je navržen tak, aby vám pomáhal v každém kroku vašeho pracovního postupu, snižuje časovou náročnost plánování projektů díky funkcím pro správu úkolů, týmů, komunikace a produktivity odkudkoli a kdykoli.
Otázkou není, zda potřebujeme software pro řízení projektů. Otázkou je, který z nich si vybrat. Ze stovek nástrojů na trhu jsme pro vás vybrali ty nejlepší.
Sledujte vše, co potřebujete vědět o nejlepším softwaru pro řízení projektů, včetně 15 nejlepších nástrojů pro vaši firmu, klíčových funkcí, výhod a nevýhod, cenových plánů, hodnocení zákazníků a dalšího. ??
Co hledat v nástroji pro plánování projektů
Výběr správného nástroje pro plánování projektů závisí zcela na specifických potřebách vašeho týmu. Patří mezi ně velikost vašeho týmu nebo společnosti, produkt nebo služba, kterou poskytujete, zda váš tým spolupracuje v reálném čase, rozpočet a další faktory.
To ale není vše.
Nejde jen o to najít nástroj, který umí všechno, ale je důležité investovat do softwaru, který váš tým skutečně bude používat, což znamená, že uživatelské rozhraní, snadné ovládání a pohodlí jsou důležitými faktory, které je třeba zvážit.
Jak tedy tyto faktory skutečně ovlivňují vaše dlouhodobé rozhodnutí a na co dalšího byste měli dbát, než se rozhodnete pro další software pro řízení projektů? Ukážeme vám to!
Snadné použití: Efektivní software pro plánování projektů by měl poskytovat intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní, aniž by byla ohrožena jeho funkčnost. Čím je nástroj přístupnější a snadněji se v něm orientuje, tím bude atraktivnější pro každého člena týmu. Navíc ušetříte spoustu starostí! Ačkoli správný software by neměl vyžadovat hodinové technické školení, ujistěte se, že je k dispozici dostatek zdrojů zákaznické podpory, jako jsou webináře, nápověda a kanály YouTube, kde najdete rychlá řešení.
Vlastnosti a funkce: Zvažte schopnost softwaru podporovat klíčové strategie a nástroje pro plánování projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, více zobrazení projektů, automatizace pracovních postupů, správa pracovní zátěže a další.
Spolupráce: Zejména pokud váš tým pracuje asynchronně, ujistěte se, že váš software pro řízení projektů podporuje chat v aplikaci, integruje se s komunikačními nástroji, jako je Slack, a umožňuje přidávat komentáře.
Přizpůsobení: Software pro řízení projektů pracuje pro vás – ne naopak. Vyberte si nástroj, který je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vašim potřebám a hladce se sladil s vašimi aktuálními procesy a projektovými plány. To nejen pomůže týmu rychleji si nástroj osvojit, ale také vám poskytne nový pohled na vaše pracovní postupy.
Integrace: Integrace rozšiřují funkčnost jakéhokoli softwaru pro řízení projektů a pomáhají rychleji zefektivnit vaše procesy. Spojte sílu softwaru pro řízení projektů s nástroji, které již používáte pro správu e-mailů, plánování, schůzek, dat a další.
Cena: S takovým množstvím nástrojů, které máte k dispozici, není důvod, proč byste měli utrácet jmění za nástroj pro plánování projektů svých snů. Věřte nám, že pro bohaté funkce a nulové kompromisy nepotřebujete rozpočet hodný velkého podniku.
Spokojenost zákazníků: Nákup softwaru bez přečtení uživatelských recenzí je jako objednat si mořské plody v restauraci, aniž byste si je předem vyhledali na Yelpu – bude vás to pronásledovat. Jistě, nástroj může na papíře vypadat skvěle, ale co si o něm myslí jeho nejvýznamnější zákazníci? Podívejte se na oficiální recenzní weby, jako jsou G2 nebo Capterra, abyste zjistili, jak dobře produkty plní své sliby.
To může znít jako hodně požadavků na jeden software, ale je to zcela proveditelné! Prošli jsme všechny uchazeče a vybrali jsme pro vás 10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro každý tým.
15 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování projektů
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která byla navržena tak, aby spojovala týmy a umožňovala jim spolupracovat – vše na jednom místě. Od každodenních úkolů po složité projekty, intuitivní rozhraní ClickUp vytváří plynulý zážitek, díky kterému mohou všichni zůstat ve spojení. Ať už váš tým pracuje asynchronně nebo v reálném čase, budete mít k dispozici kontext a nástroje potřebné k tomu, aby projekty pokračovaly.
Posuňte svou produktivitu na novou úroveň integrací ClickUp s vašimi oblíbenými aplikacemi a softwarem, abyste vždy měli jediný zdroj pravdivých informací. ClickUp se navíc integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, včetně Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams a dalších!
Funkce ClickUp
- Role a oprávnění uživatelů, které usnadňují spolupráci s interními a externími partnery.
- Sdílené nahrávky obrazovky, které lze přímo převést na úkol
- Automatizace, které zjednoduší vaše pracovní postupy
- Šablony pro plánování projektů pro každou situaci v centru šablon ClickUp.
Výhody ClickUp
- Zobrazení tabule je rozděleno podle sloupců se stavem, takže můžete vizualizovat, kde se ve svém pracovním postupu nacházíte u každého úkolu (užitečné pro plánování sprintů ).
- Vláknové komentáře, které můžete delegovat na tým z jakéhokoli úkolu, dokumentu nebo tabule.
- Nástroje pro plánování kapacity, jako jsou projektové zadání pro správu zdrojů
- Nástroje pro správu úkolů, jako je globální sledování času a odhady času
Nevýhody ClickUp
- Úroveň přizpůsobitelnosti a počet dostupných funkcí mohou vést k nutnosti naučit se s nástrojem pracovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Business: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Bonus: Stáhněte si šablonu projektového plánu ClickUp pro vývoj webových stránek, neziskové organizace nebo dokonce pro psaní knihy.
2. Hive
Hive je software pro řízení projektů navržený s důrazem na týmovou spolupráci, což se projevuje v jeho rozmanitých komunikačních funkcích. Projektové týmy mohou spolupracovat pomocí Hive Chat, Hive Mail, komentářů, přístupu k projektům a více sdílených schránek.
S Hive si můžete vybrat z mnoha způsobů, jak zaměřit pozornost svého týmu na to, na čem právě pracujete, a to prostřednictvím zpráv, úrovní priority karet, které upozorňují na urgentní úkoly, a označování v komentářích.
Funkce Hive
- Flexibilní zobrazení
- Funkce okamžitého zasílání zpráv
- Šablony shrnutí pro vedoucí pracovníky
- Správa portfolia
- Sledování času
Výhody Hive
- Kanbanové tabule, Ganttovy diagramy, tabulky a kalendáře pro snadné plánování
- Vynikající komunikační funkce
- Intuitivní a příjemné uživatelské rozhraní
- Snadná integrace s různými nástroji
Nevýhody Hive
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlým možnostem
- Omezená funkčnost mobilních verzí
- Omezené zobrazení
Ceny Hive
- Solo: zdarma
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Hive.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
3. Monday. com
Monday.com je jeden z oblíbených softwarů pro řízení projektů, který pomáhá projektovým manažerům zvládat základní i složité projekty. Platforma umožňuje uživatelům snadno spolupracovat, přizpůsobovat pracovní postupy, sledovat průběh projektů a analyzovat informace.
Monday je navržen s ohledem na transparentnost a spolupráci a nabízí funkce, které vám umožní zvládnout všechny vaše úkoly. Týmy mohou prohlížet data prostřednictvím přehledných dashboardů a efektivně spravovat více projektů.
Funkce Monday
- Správa zdrojů
- Spolupráce s třetími stranami
- Reportovací panely
- Četné možnosti přizpůsobení
Monday pros
- Možnost přidat vlastní integrace s architekturou Open API.
- Můžete přidat freelancery i externí agenty.
- Umožňuje podrobné reportování
Nevýhody pondělí
- Integrace s inventářem obchodu může být matoucí.
- Žádné tlačítko pro stažení nebo export
Ceny v pondělí
- Zdarma: Až pro 2 uživatele
- Základní: 12 $ za licenci/měsíc (36 $ fakturováno měsíčně)
- Standard: 14 USD za licenci/měsíc (42 USD fakturováno měsíčně)
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc (72 $ fakturováno měsíčně)
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
4. nTask
Jedná se o další přední bezplatnou aplikaci pro správu projektů určenou pro týmy a freelancery v různých odvětvích. nTask nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní v robustním softwarovém řešení, které zahrnuje sofistikované a výkonné funkce pro správu projektů ve všech fázích.
nTask nabízí řadu funkcí, které vám pomohou sledovat více projektů současně. Díky transparentnímu a snadno použitelnému kanálu pro spolupráci vám umožní vytvořit základ pro efektivní systém řízení projektů.
Funkce nTask
- Více pracovních prostorů
- Vizuální řízení projektů pro sledování projektů
- Možnost přidávat komentáře nebo převádět komentáře na úkoly
- Ganttovy diagramy pro sledování postupu projektu
Výhody nTask
- Efektivní sledování
- Optimalizuje úkoly a plánování pomocí zobrazení kanbanové tabule.
- Vlastní stavy pro personalizovaný pracovní postup
Nevýhody nTask
- Postrádá pokročilé funkce pro vytváření reportů.
- Není určen pro velké týmy.
Ceny nTask
- Bezplatný tarif
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
5. TeamGantt
TeamGantt je software pro plánování a řízení projektů, který pomáhá projektovým manažerům, týmům a organizacím vizualizovat projektové plány v přehledném online Ganttově diagramu.
Pomáhá týmům stanovovat milníky projektu, spravovat projekty, vytvářet závislosti a přijímat aktualizace v reálném čase. Poskytuje také funkci sdílení plánů projektu s klienty, dodavateli nebo jinými zúčastněnými stranami, díky čemuž jsou všichni informováni a sjednoceni ohledně cílů projektu.
Funkce TeamGantt
- Snadno přístupná záložka dostupnosti pro správu zdrojů
- Zobrazení portfolia a zprávy
- Plánovaný časový harmonogram vs. skutečný časový harmonogram
Výhody TeamGantt
- Flexibilní nastavení pro sledování projektů
- Při sdílení grafů se nepřihlašuje žádný příjemce
- K dispozici pro Mac (Podívejte se na nejlepší software pro správu projektů pro Mac )
Nevýhody TeamGantt
- Komplexní funkce závislostí
- Žádná oznámení v aplikaci
- Názory často stojí za změnami
Ceny TeamGantt
- Omezený bezplatný tarif
- Lite: 19 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Enterprise: Od 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (189+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy TeamGantt!
6. MeisterTask
MeisterTask je software pro řízení projektů, který pomáhá týmům všech velikostí a napříč odvětvími spolupracovat na plánování projektů, úkolech a termínech. Jedná se o agilní plánovací nástroj, který nabízí intuitivní tabule úkolů pro plánování projektů a sledování úkolů.
Funkce MeisterTask
- Aktivity na každé nástěnce pro spolupráci týmu
- Přizpůsobitelné projektové panely s aktualizacemi v reálném čase
- Komentářové tagy pomáhají udržovat všechny informované
- Uživatelsky přívětivé
Výhody MeisterTask
- Umožňuje četné integrace s řešeními jako Slack, Microsoft Teams a GitHub.
- Možnost přizpůsobení projektových tabulek
- Snadná spolupráce v týmu
Nevýhody MeisterTask
- Mobilní aplikace není tak výkonná jako aplikace pro stolní počítače (zpožděné oznámení).
- Chybí funkce pro stanovení priorit úkolů
Ceny MeisterTask
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikatelský plán: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
7. ProofHub
ProofHub je software pro řízení projektů, který týmům umožňuje dokončovat časově ohraničené projekty. Jedná se o vysoce přizpůsobitelnou platformu, kterou projektoví manažeři používají k personalizaci zpráv, pracovních postupů, dashboardů a žádostí.
Vizuální rozhraní ProofHub vám umožňuje rychle určit priority pomocí přechodu mezi výkonnými Kanban tabulemi, tabulkovými zobrazeními a interaktivními Ganttovými diagramy s funkcí drag-and-drop, abyste měli vše pod kontrolou.
Funkce ProofHub
- Dobrá týmová spolupráce
- Přidělování zdrojů
- Kalendáře pro správné plánování
- Interaktivní Ganttovy diagramy
- Přizpůsobitelný ovládací panel
Výhody ProofHub
- Funkce přizpůsobitelnosti
- Účinné bezpečnostní funkce, jako jsou přizpůsobená přístupová práva
- Výkonná mobilní aplikace pro Android a iOS
Nevýhody ProofHub
- Žádné další funkce, jako je rozpočtování.
- Není určen pro složité řízení projektů.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
8. Týmová práce
Teamwork patří mezi nejlepší software pro řízení projektů díky svým základním modulům, které se zaměřují na správu úkolů a zejména na plánování projektů. Ganttovy diagramy, funkce milníků, desktopový časovač pro sledování času a přehledné uživatelské rozhraní činí z Teamworku vítěznou volbu.
Funkce pro týmovou práci
- Intuitivní tabule úkolů
- Integrace e-mailu
- Barevné šablony a motivy projektů
- Správa rozpočtu s funkcemi fakturace
Výhody týmové práce
- Mnoho možností přizpůsobení
- Četné nativní funkce, jako je nástroj pro fakturaci pro uživatele s integrovanými pracovními výkazy.
- Funkční mobilní aplikace
Nevýhody týmové práce
- Bezplatný tarif je omezen pouze na malé týmy pracující maximálně na dvou projektech.
- Není určeno pro komplexní řízení projektů.
Ceny Teamwork
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/uživatel za měsíc
- Cena: 9,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Teamwork.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
9. Toggl
Toggl je nástroj pro řízení projektů, který pomáhá projektovým manažerům sledovat úkoly v rámci projektu a stanovovat priority jejich pracovní zátěže. Obsahuje výkonné funkce pro řízení projektů, úkolů a času, které usnadňují sledování projektů a spolupráci.
Funkce Toggl
- Jednoduché rozhraní typu drag-and-drop pro neomezené časové osy projektových plánů
- Backlog pro ukládání neplánovaných úkolů projektu
- Barevně označené milníky
- Vysoce vizuální
Výhody Toggl
- Umožňuje neomezené časové osy projektů.
- Nejlepší pro sledování času
- Vizuální správa pracovního zatížení
- Uložte neplánované úkoly na později
Nevýhody Toggl
- Postrádá rozsáhlé funkce
- Bezplatný tarif je omezen na jednotlivé uživatele.
Ceny Toggl
- Bezplatný tarif
- Týmový plán: 9 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Plán Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Toggl.
Hodnocení a recenze Toggl
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
10. Trello
Dalším jednoduchým, ale fantastickým nástrojem pro řízení projektů na seznamu je Trello. Tato aplikace, známá svými ikonickými kartami, funguje jako vylepšené lepící poznámky. Je to vynikající nástroj pro řízení projektů a různých úkolů a funkcí spojených s projektem pomocí tabulek Trello.
Tabule Trello zobrazují všechny informace, které projektový manažer potřebuje k organizaci všech činností, které musí členové týmu dokončit.
Funkce Trello
- Snadná funkce drag-and-drop
- Jednoduché řešení pro správu úkolů
- Povolte power-upy pro další funkce
- Připomenutí termínů
- E-mailová oznámení
Výhody Trello
- Uživatelsky přívětivé, jednoduché rozhraní
- Snadné plánování a správa úkolů
- Snadné nahrávání souborů a příloh
- Možnost archivace záznamů karet
Nevýhody Trella
- Žádné zobrazení kromě zobrazení Kanban
- Chybí funkce pro vytváření reportů.
- Spoléhá se na různé externí integrace.
- Žádné pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, myšlenkové mapy a dokumenty.
Ceny Trello
- Bezplatný tarif
- Standard: 5 $/uživatel za měsíc
- Premium: 10 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
11. Wrike
Wrike je výkonný nástroj pro správu projektů, který nabízí komplexní řešení pro plánování, sledování a správu projektů všech velikostí. Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, závislosti úkolů a aktualizace v reálném čase, pomáhá Wrike týmům zůstat organizované a produktivní.
Funkce Wrike
- Ganttovy diagramy pro vizuální plánování projektů a správu časových os
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro různé potřeby projektů
- Závislosti úkolů pro zajištění efektivního řazení úkolů
- Sledování času a reporting pro lepší řízení projektů
Výhody Wrike
- Robustní funkce pro řízení projektů pro plánování a sledování úkolů
- Nástroje pro spolupráci pro plynulou komunikaci v týmu a sdílení souborů
- Automatizační funkce pro zefektivnění opakujících se úkolů
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Workspace, Microsoft Teams a další.
Nevýhody Wrike
- Pro nové uživatele je naučit se s nimi pracovat náročnější než u jednodušších nástrojů pro správu projektů.
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo jednotlivce spíše vyšší.
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů a dashboardů
Ceny Wrikepricing
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Wrike!
12. Asana
Asana je oblíbený nástroj pro řízení projektů, který je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a rozsáhlými funkcemi pro správu úkolů, spolupráci týmů a sledování projektů. Díky možnostem pro jednoduché seznamy úkolů i složité projektové workflowy je Asana vhodná pro týmy všech velikostí a odvětví.
Funkce Asany
- Přiřazování úkolů a termíny pro efektivní správu úkolů
- Časové osy projektů a kalendářové zobrazení pro lepší plánování
- Přizpůsobitelné šablony projektů pro opakující se pracovní postupy
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Dropbox a další.
Výhody Asany
- Intuitivní rozhraní pro snadné zapojení a rychlé osvojení
- Různé zobrazení projektů, které vyhovují různým pracovním preferencím
- Funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře a přílohy souborů, pro plynulou komunikaci v týmu.
Nevýhody Asany
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení projektů a dashboardů
- Základní automatizační funkce ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů
- Vyšší cenové úrovně pro pokročilé funkce, jako jsou vlastní pole a funkce správy portfolia.
Ceny Asany
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Asaně!
13. Miro
Miro je univerzální nástroj pro plánování projektů, který týmům umožňuje vizuální spolupráci v reálném čase. Díky intuitivnímu rozhraní a široké škále šablon je Miro ideálním nástrojem pro plánování projektů, brainstorming a agilní pracovní postupy.
Funkce Miro
- Spolupráce v reálném čase pro plynulou interakci týmu
- Rozsáhlá knihovna šablon pro různé potřeby plánování projektů
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira, Trello, Slack a další.
- Přizpůsobitelné tabule pro organizaci úkolů, nápadů a pracovních postupů
Výhody Miro
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadné přijetí napříč týmy
- Skvělé pro vzdálenou spolupráci a brainstormingové sezení.
- Podporuje agilní metodiky s funkcemi, jako jsou Kanban tabule a plánování sprintů.
- Nabízí rozsáhlé integrace pro zefektivnění pracovních postupů.
Nevýhody Miro
- Příležitostné zpoždění a problémy s výkonem při práci na velkých tabulkách
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo jednotlivce poněkud vysoké.
- Naučte se využívat pokročilé funkce, jako je automatizace a integrace.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Miro!
14. Jira
Jira je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro řízení projektů a je známá svými robustními funkcemi a flexibilitou při zpracování složitých projektů. Díky svým agilním schopnostem řízení projektů, přizpůsobitelným pracovním postupům a integraci s populárními vývojovými nástroji je Jira výkonným nástrojem pro týmy, které chtějí implementovat agilní metodiky a efektivně sledovat průběh projektů. Ačkoli Jira může pro nové uživatele představovat určitou náročnost, její rozsáhlé funkce pro vytváření reportů a aktivní podpora komunity z ní činí ideální volbu pro mnoho organizací.
Funkce Jira
- Agilní funkce pro řízení projektů podle metodik Scrum, Kanban a dalších.
- Funkce pro sledování problémů a hlášení chyb
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a tabule pro spolupráci v týmu
- Integrace s vývojovými nástroji, jako jsou GitHub a Bitbucket.
Výhody Jira
- Vysoce přizpůsobitelné, aby vyhovovaly různým potřebám projektového řízení.
- Rozsáhlé funkce pro vytváření reportů a analýz pro podrobný přehled o projektech.
- Škálovatelné pro malé týmy i velké podniky.
- Aktivní podpora komunity a zdroje pro pomoc uživatelům
Nevýhody Jira
- Náročná křivka učení pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s agilními metodikami.
- Vyšší cena ve srovnání s některými jinými nástroji pro plánování projektů.
- Omezené možnosti vizuálního přizpůsobení projektových tabulek
Ceny Jirapricing
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Jira!
15. Paymo
Paymo je univerzální nástroj pro plánování projektů, který nabízí řadu funkcí pro snadnou správu projektů a spolupráci. Díky intuitivnímu rozhraní a robustním funkcím umožňuje Paymo týmům sledovat úkoly, efektivně spravovat čas a zefektivnit pracovní postupy. Od přizpůsobitelných šablon projektů až po podrobné reporty a analýzy – Paymo je navrženo tak, aby pomáhalo týmům všech velikostí zůstat organizované a na dobré cestě k dosažení svých projektových cílů.
Funkce Paymo
- Funkce pro správu úkolů a sledování času
- Nástroje pro týmovou spolupráci, jako je sdílení souborů a zasílání zpráv
- Přizpůsobitelné šablony projektů pro zefektivnění pracovního postupu
- Reporting a analytika pro sledování postupu projektu
Výhody Paymo
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou navigaci
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Apps a QuickBooks.
- Cenově dostupné cenové plány pro týmy všech velikostí
- Mobilní aplikace pro správu projektů na cestách
Nevýhody Paymo
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými jinými nástroji pro plánování projektů.
- Někteří uživatelé mohou považovat funkce pro vytváření reportů a analýz za nedostatečně podrobné.
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat upgrade na vyšší cenovou úroveň.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 5,9 $/měsíc
- Malá kancelář: 10,9 $/měsíc
- Podnikání: 16,9 $/měsíc
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Paymo!
Ultimátní nástroj pro plánování projektů? Už nemusíte hledat dál.
Najít nejúčinnější řešení pro řízení projektů pro váš tým zní jednoduše, ale vzhledem k množství dostupných možností a rozmanitosti jejich funkcí je třeba před nákupem zvážit mnoho dalších faktorů.
Těchto 15 možností vám pomůže co nejrychleji najít požadovaný software. Pokud však hledáte nástroj, který zvýší produktivitu a spolupráci bez ohledu na velikost týmu, odvětví nebo rozpočet, nehledejte nic jiného než ClickUp. ?
ClickUp je jediný software na tomto seznamu, který je dostatečně výkonný, aby sjednotil vaši práci napříč aplikacemi, čímž vám ušetří čas a klíčové zdroje, které byste jinak strávili přeskakováním mezi záložkami, navigací v jiných nástrojích nebo čekáním na aktualizace.
Díky bohaté sadě funkcí a rozsáhlé knihovně šablon pro každou situaci pomáhá ClickUp týmům zefektivnit jejich plánovací procesy a umožňuje jim pracovat tak, jak chtějí. Navíc to vše zvládne za zlomek ceny.
Získejte přístup k mnoha dynamickým funkcím pro plánování projektů, neomezenému počtu úkolů, neomezenému počtu členů, více než 1 000 integrací a dalšímu obsahu, když se zaregistrujete k libovolnému cenovému plánu ClickUp, včetně plánu Free Forever!
Získejte přizpůsobení, které jste hledali v softwaru pro plánování projektů, aniž byste museli slevit z funkčnosti, když se ještě dnes zaregistrujete do ClickUp.