10 bezplatných šablon shrnutí v programech Word, Slides a ClickUp

Shrnutí jsou klíčovou součástí každého obchodního plánu a jejich úspěch má velký význam!
Přestože jsou shrnutí jen malou částí většího návrhu, hrají v projektovém řízení důležitou roli a přečtou si je všichni zainteresovaní, nadřízení nebo investoři, na které chcete zapůsobit. Je tedy třeba s nimi zacházet opatrně.
Vaše shrnutí by mělo být krátké a výstižné, ale také by mělo mít dostatečnou sílu. Na rozdíl od abstraktu poskytuje shrnutí zkrácenou verzi toho, co podrobně vysvětluje váš projektový návrh. Představte si ho jako výběr nejdůležitějších bodů nebo zkrácenou verzi vašich podrobnějších projektových dokumentů.
Věc se má tak, že shrnutí se týká především strategie. Mohou být stručná, ale jsou záměrná! A existuje tajemství, jak pokaždé vytvořit perfektní shrnutí pro váš návrh – šablony. 🙂
Šablony shrnutí jsou jediným spolehlivým způsobem, jak zaručit, že pokaždé trefíte ty nejdůležitější body. Navíc vám pomohou ušetřit čas při psaní a celý proces bude výrazně méně stresující a více stereotypní.
Čtěte dál a dozvíte se více o šablonách shrnutí a funkcích, které byste měli před stažením hledat. Získejte dokonce přístup k 10 nejlepším bezplatným šablonám shrnutí pro jakýkoli typ návrhu! Ať už používáte ClickUp, Word, PowerPoint nebo podobný program, máme pro vás šablonu, která vám výrazně usnadní vytváření shrnutí. 🙌🏼
Co je to šablona shrnutí?
Nejprve to nejdůležitější – co je to shrnutí?
Shrnutí shrnuje klíčové body z rozsáhlejší zprávy nebo návrhu do stručného a snadno srozumitelného dokumentu. Toto shrnutí poskytne čtenáři jasnou představu o tom, co ho čeká, a pokryje hlavní body z rozsáhlejšího textu, včetně plánu projektu, problému, který má vyřešit, rozsahu projektu, rozdělení nákladů, OKR a dalších.
Délka vašeho shrnutí se bude lišit v závislosti na složitosti vašeho projektu, ale dobrým pravidlem je považovat jej spíše za „část“ než za samostatný dokument v plné délce.
Pokud jde o shrnutí v projektovém řízení, zde je pět hlavních bodů, které by mělo vaše shrnutí obsahovat:
- Popis projektu: Takto zaujmete čtenáře! Omezte se na dvě nebo tři věty, které shrnují projekt a jeho účel.
- Problém, který řešíte: Proč tento produkt vyrábíte? Využijte této příležitosti a ponořte se do důvodů, proč lidé toto řešení potřebují.
- Analýza trhu: Zahrnuje vaši cílovou skupinu, veškerý výzkum, který jste provedli, a data, která podporují úspěšnost vašeho produktu.
- Proces: Bez přílišného zabývání se pracovním postupem, co bude zapotřebí k tomu, aby se tento projekt rozběhl? Popište zdroje, rozpočet, lidi a čas potřebné k realizaci vašeho projektu.
- Budoucí prognózy a další kroky: Co z toho bude mít čtenář? Jak tento projekt přinese zisk zúčastněným stranám a jaké jsou další kroky k dosažení cíle projektu?
To zní jako spousta věcí, které si musíte zapamatovat, že?
Ulehčete si tedy proces přípravy shrnutí tím, že svůj čas investujete produktivněji – do přizpůsobitelné šablony shrnutí, která zaručuje výsledky! Představte si šablonu shrnutí jako pomocná kolečka na kole nebo mantinely na bowlingové dráze – s tím rozdílem, že je používají všichni, dokonce i ti nejzkušenější projektoví manažeři!
Stejně jako jiné šablony pro řízení projektů vás i tyto předem připravené dokumenty nasměrují správným směrem, bez ohledu na váš rozpočet nebo typ projektu! Nejlepší šablony budou snadno použitelné, sdílené a budou doplňovat váš software pro řízení projektů. Tímto způsobem mohou váš projektový návrh, shrnutí, pracovní postupy a pokrok existovat na stejné platformě. To vám nejen pomůže ušetřit čas, ale je také zásadní pro zefektivnění procesů a udržení vašeho manažerského týmu na stejné vlně.
Ale co dalšího byste měli hledat ve šabloně shrnutí?
Nejdůležitější vlastnosti, které byste měli hledat v šablonách shrnutí
Probrali jsme pět hlavních částí každého úspěšného shrnutí, ale jaké vlastnosti byste měli hledat v konkrétní šabloně?
Vysoce vizuální: Když se lidé zamyslí nad shrnutím, snadno si představí prázdnou stránku. Místo toho byste měli na své shrnutí nahlížet jako na prezentační pomůcku. Čím vizuálněji, poutavěji a zajímavěji vaše shrnutí vypadá, tím snáze ho zainteresované strany pochopí. Až příště budete otevírat nový dokument, zkuste se podívat na software pro digitální tabule, abyste své shrnutí posunuli ještě dál.
Nástroje pro spolupráci: živé úpravy, komentáře, @zmínky a sdílení obrazovky jsou pro vaši šablonu velkým přínosem. Shrnutí bude čím dál tím lepší, čím více očí se na návrh podívá, a funkce pro spolupráci pomohou týmu spolupracovat a prezentovat společně, aniž by se překrývali!
Sdílení a oprávnění: Ujistěte se, že je vaše shrnutí přístupné! Ne každý bude používat stejný software pro správu projektů jako váš tým, ale díky přizpůsobeným možnostem sdílení a oprávnění budete mít možnost vybrat, kdo může vaši práci upravovat, prohlížet a distribuovat.
Integrace: Více integrací vám umožní přidat do vašeho shrnutí více kontextu a zvýšit tak jeho dlouhodobou hodnotu. Zejména vkládání! Přidáním důležitých dat, médií, grafů a odkazů bude vaše shrnutí mnohem více než jen jednoduchým dokumentem.
10 bezplatných šablon shrnutí, které musíte vyzkoušet
Shrnutí jsou zdánlivě krátké úkoly!
I když jsou stručné, jejich úspěšnost vyžaduje mnoho práce, strategie a přemýšlení. A protože shrnutí uvidí všichni zúčastnění a někdy je to první věc, kterou uvidí, je důležité, aby bylo vždy správně zpracované.
Než tedy strávíte další vteřinu potěním se nad svou několikastránkovou nabídkou, podívejte se na jeden z těchto 10 bezplatných příkladů shrnutí a nastartujte své strategické sdělení.
1. Šablona dokumentu shrnutí projektu ClickUp
Zde je šablona dokumentu ClickUp Executive Summary Doc Template, která vám pomůže napsat poutavý úvod k vašemu projektovému návrhu. Díky vodícím otázkám v horní části každé sekce budete přesně vědět, co přidat. Až budete hotovi, otázky smažte, aby byl dokument přehlednější! 🤩
Pomocí interaktivních funkcí této šablony můžete vysvětlit hodnotu svého návrhu vašemu publiku (například potenciálním investorům). Uveďte podrobnosti o svém obchodním plánu nebo návrhu projektu, včetně poslání společnosti, cílů, cílů projektu, produktů a cílového trhu.
Dokument rozděluje klíčová témata do sekcí, takže nemusíte trávit čas formátováním! Mezi hlavní přednosti šablony patří:
- Přehled projektu: Stručný popis navrhovaného projektu
- Zaměřené téma: Zpětná vazba od zákazníků nebo problém, který projekt řeší
- Hlavní body projektu: Výsledky analýzy trhu a silné stránky projektu
- Finance: Finanční prognózy a požadavky
Tip pro profesionály: Přizpůsobte si šablonu souhrnu podle své značky a základních informací. Poté ji uložte a použijte pro budoucí souhrny, abyste měli vždy po ruce předvyplněné dokumenty!
92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
2. Šablona shrnutí projektu ClickUp Whiteboard
Šablona shrnutí projektu ClickUp Whiteboard je perfektním nástrojem pro projektové manažery, kteří chtějí, aby jejich shrnutí projektu bylo interaktivním zážitkem, který udrží pozornost čtenáře po celou dobu prezentace.
S digitální tabulí můžete své nápady sdělovat vizuálně a zanechat tak na své publikum trvalý dojem. Budete také potřebovat sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, abyste mohli organizovat své myšlenky, vytvářet grafy, přidávat poznámky k obrázkům a přiřazovat úkoly k provedení. 🎯
Vstupte: ClickUp Whiteboards!
Použitím nástroje ClickUp Whiteboard jako nástroje pro shrnutí můžete svůj obsah využít jako pracovní plátno i poutavou prezentaci od začátku do konce.
ClickUp Whiteboards nabízí vkládání, úpravy formátovaného textu, propojování zdrojů a další funkce, které usnadňují navrhování shrnutí. Ve své základní podobě jsou Whiteboards tvořeny těmito výkonnými prvky:
- ClickUp Cards (úkoly), které můžete přidat na tabuli, zatímco pracujete na svých nápadech.
- Objekty (tvary, lepící poznámky, obrázky)
- Spojovací prvky (šipky, čáry)
Nejste si jisti, jaké kroky podniknout jako první na vaší tabuli? Máme pro vás připravený průvodce pro začátečníky v šabloně!
3. Šablona výkonného memoranda ClickUp
Stejně jako souhrny jsou i výkonné memoranda krátké dokumenty obsahující nejnovější informace o projektu pro klíčové zainteresované strany. Účelem výkonného memoranda je sdělit důležité informace cílovému publiku, jako je stav projektu, zásady nebo mezifunkční postupy a procesy ve společnosti.
V závislosti na tom, jak často vaše publikum očekává, že mu do schránky dorazí výkonný memo, byste měli začít budovat centrální wiki, kde budou všechny vaše mema uložena pro účely vedení záznamů.
Realita je taková, že harmonogramy, výstupy, zúčastněné strany a spolupracovníci daného projektu se v určitém okamžiku pravděpodobně změní. V některých případech jsme tak zavaleni prací, že několik dní nebo týdnů zanedbáváme aktualizaci dokumentace. 🗓
ClickUp Docs se hladce integruje do vašich úkolů a projektů. Stačí jen pár kliknutí a můžete si na platformě vyhledat jakoukoli dokumentaci, kterou potřebujete k referenci nebo aktualizaci.
Vyzkoušejte to ještě dnes zdarma! Propojte šablonu ClickUp Executive Memo Template s pracovními postupy tak, že pro každou poznámku v šabloně vytvoříte vnořené podstránky a propojíte je s poznámkami. Vaši stakeholdeři ocení digitální stopu!
4. Šablona shrnutí programu ClickUp
Doba potřebná k dokončení programu se může pohybovat od několika měsíců až po několik let. Na rozdíl od projektů se zaměřují na přínosy, transformaci a změnu organizace. Pro tento typ návrhu nemůžeme použít základní šablonu shrnutí!
Šablona shrnutí programu ClickUp vám nabízí komplexní řešení pro vytvoření přehledu programů, které ve vaší organizaci provozujete. ⚡️
Aby byl váš dokument s shrnutím programu co nejefektivnější, měl by obsahovat následující části:
- Název a účel programu: Jasně uveďte název a stručně popište jeho účel a cíle.
- Cílová skupina nebo příjemci: Určete cílovou skupinu nebo příjemce programu nebo iniciativy (a veškeré relevantní demografické informace).
- Klíčové aktivity a milníky projektu: Poskytněte přehled časového harmonogramu, včetně data zahájení a ukončení a hlavních fází.
- Měřitelné výsledky a dopad: Určete měřitelné výsledky nebo dopad, kterého má program dosáhnout, a způsob, jakým bude hodnocen.
- Financování a partneři: Uveďte informace o zdroji financování a všech partnerech nebo spolupracovnících zapojených do programu nebo iniciativy.
Podívejte se na náš podrobný průvodce řízením programů , kde najdete tipy, příklady a funkce pro úspěšný program!
5. Šablona souhrnné mzdové zprávy ClickUp
Souhrnná zpráva o mzdách zaměstnanců se obvykle připravuje pro personální nebo finanční oddělení odpovědné za zpracování mezd. V této zprávě jsou shrnuty mzdové náklady za určité období, například za uplynulý měsíc nebo čtvrtletí.
Během kontroly mezd zajistí vedení dodržování pracovněprávních předpisů a zváží výdaje na mzdy ve vztahu k rozpočtu. Zpráva o mzdách má několik využití, včetně identifikace případných nesrovnalostí nebo chyb, které mohou nastat v procesu výplaty mezd, a sledování pokroku projektů nebo iniciativ souvisejících s mzdami. 📊
Díky šabloně souhrnné zprávy o mzdách od ClickUp můžete spolupracovat s partnery z různých oddělení a ušetřit čas, který byste jinak strávili zasíláním e-mailů tam a zpět! Stačí zvýraznit libovolný text a přidat komentář nebo @zmínit členy, abyste je upozornili na úkoly, které je třeba provést.
V celé šabloně najdete přehledné tabulky podobné těm v tabulkovém procesoru ClickUp Doc. Jakmile dokončíte úpravy šablony, budete moci aktualizovat nastavení dokumentu, abyste ochránili jeho obsah a mohli jej sdílet se svým týmem.
6. Šablona zprávy pro výkonnou radu ClickUp
Zpráva výkonné rady je dokument, který poskytuje přehled o pokroku, výkonu, strategiích a zdraví organizace. Obvykle obsahuje informace o financích, provozu a cílech společnosti. Pokud došlo nebo dojde k nějakým významným změnám, jsou zahrnuty také informace o zaměstnancích a provozu společnosti. 🔮
V této šabloně zprávy pro výkonnou radu ClickUp najdete návodné pokyny spolu s působivými vizuálními prvky, které vám pomohou vytvořit profesionální zprávu:
- Klíčové oblasti zájmu: Cíle projektu, které byly stanoveny na začátku roku, a rozpis měsíčních aktualizací.
- Kritické faktory úspěchu: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) relevantní a kritické pro představenstvo
- Finance: Aktuální informace o finančním zdraví společnosti a rozpis měsíčních čísel
- Výzvy a akční plány: Úkoly v procesu řešení výzev
Stáhněte si šablony projektové charty a stanovte rozsah svého projektu!
7. Šablona souhrnné zprávy o stavu projektu ClickUp
Zde je šablona ClickUp Executive Project Status Report, pokud vaši vedoucí pracovníci rádi vizualizují výkonnost projektu!
Díky vizualizaci lze složité údaje a informace učinit srozumitelnějšími a přístupnějšími. To je důležité pro vrcholové vedení, které se nemusí aktivně podílet na každodenním chodu projektu. 🛠
Šablona obsahuje různé zobrazení úkolů (seznam, kanbanová tabule, časová osa a tabulka), které umožňují porovnat výkonnost projektu s cíli nebo referenčními hodnotami. Výsledek? Informovanější rozhodnutí a úspora času při vytváření krátkodobých zpráv!
Tip pro profesionály: Přidejte do své šablony Ganttův diagram a prohlížejte si více projektů na jednom místě!
8. Šablona shrnutí projektu pro Microsoft Word
Jednoduchý přehled v tomto dokumentu Word vám pomůže napsat shrnutí. Obsahuje sekce týkající se obchodních cílů, cílové skupiny, konkurence, rizik a příležitostí, které vám pomohou při vytváření dokumentu.
Vizuální prvky, jako jsou grafy, diagramy a grafiky, zaujmou vaše publikum lépe než jakýkoli jiný typ obsahu, takže je nezapomeňte do svého dokumentu zahrnout. 🎨
Víme, že vytváření vizuálních prvků v aplikaci Word je časově náročná úloha, proto vám přinášíme několik návodů, které vám pomohou vytěžit maximum z vašeho vizuálního obsahu!
9. Šablona shrnutí pro PowerPoint
Seznam šablon prezentací by nebyl úplný bez šablony shrnutí pro PowerPoint! Jedná se o design se třemi seznamy, který se používá k prezentaci obchodních cílů na jedné stránce.
Shrnutí zjednodušují obsah vašeho projektového návrhu, ale přesto chcete poskytnout svým posluchačům co nejvíce informací, aby získali ucelený přehled.
Tato šablona je ideální pro investory nebo zainteresované strany, které požadují klíčové informace v jediném přehledu. 📸
Tip pro profesionály: Vizuální alternativou by byla šablona č. 2 v tomto seznamu – šablona shrnutí projektu ClickUp Whiteboard. Jako prezentující s Whiteboardem máte svobodu proměnit svou prezentaci ze statické na interaktivní pomocí tvarů a obrázků!
10. Šablona shrnutí pro Google Slides
Google Slides je výkonný prezentační nástroj, který nabízí širokou škálu funkcí a možností. Spolupracujte s ostatními v reálném čase, vkládejte multimédia a přidávejte animace a přechody! Je integrován s dalšími produkty Google, jako je Google Drive, což usnadňuje přístup k prezentacím a jejich sdílení. 🔗
Šablona shrnutí pro Google Slides obsahuje základní osnovu pro vytvoření shrnutí. Použijte zahrnuté sekce nebo si vytvořte seznam důležitých bodů, které chcete během schůzky probrat. Tento seznam může být velmi jednoduchý a obsahovat pouze popis společnosti, produkty nebo služby, analýzu trhu, konkurenční výhody a finanční informace.
Komu se vyplatí používat šablonu shrnutí?
Podnikatelé: Start-upy a malé podniky mohou využít shrnutí k přilákání potenciálních investorů, partnerů a zákazníků. Shrnutí jim umožňuje komplexně představit jejich obchodní model, strategie, cíle a celkový plán, aniž by se zabývali podrobnými detaily, čímž šetří čas a zároveň přitahují zájem.
Investoři: Shrnutí je pro investory cenným nástrojem, který jim pomáhá porozumět podnikání nebo potenciální investiční příležitosti s minimální časovou náročností. Zdůrazňuje klíčové prvky obchodního návrhu nebo plánu a pomáhá jim činit efektivní a informovaná rozhodnutí.
Stručně řečeno, vyberte si šablonu shrnutí od ClickUp.
Vaše shrnutí by mělo doplňovat váš rozsáhlejší obchodní návrh nebo zprávu – podobně jako by vaše šablona shrnutí měla doplňovat váš software pro řízení projektů!
Vytvoření souhrnu pomocí šablony navržené pro zvýšení vaší produktivity vám v dlouhodobém horizontu ušetří úsilí, posune váš tým a projekt dál. Navíc vám ušetří drahocenný čas v procesu plánování.
Pomocí ClickUp Docs, jeho zobrazení tabule podobné Kanbanu a tabule jsou jen některé z mnoha způsobů, jak můžete oživit své shrnutí – a šablony tento proces ještě více usnadňují! Ale co je nejlepší? Další kroky můžete provést přímo ze shrnutí, čímž se celý dokument stane cennějším v průběhu celého projektu.
ClickUp je jediná platforma pro produktivitu, která je dostatečně výkonná, aby sjednotila veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jednoho centralizovaného centra. S více než 15 vizuálně přitažlivými způsoby, jak vytvořit svůj pracovní postup, bohatou sadou funkcí, více než 1 000 integrací a stovkami přizpůsobitelných šablon pro každý případ použití, ClickUp vytváří řešení pro týmy jakékoli velikosti a každý cenový plán.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte přístup k ClickUp Docs, Whiteboards, Board view, neomezenému počtu úkolů a mnohem více.