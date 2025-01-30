Více než 65 příkladů a šablon klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)

Jak motivujete svůj tým, aby přemýšlel o organizačních cílech a dosahoval je? Prvním krokem je důkladná inventura vašich klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Možná se obáváte, že KPI motivují tým pouze během prvních několika měsíců, poté se ztratí v dlouhých e-mailových vláknech a znovu se k nim vrátíte až den před důležitou schůzkou s vedením společnosti.
Dobře navržené KPI však týmům umožní řešit neefektivitu, eliminovat časově náročné požadavky a sladit úkoly a projekty s celofiremními cíli. To je to, co chceme pro vás a váš tým, proto jsme sestavili katalog příkladů a šablon KPI, které odpoví na vaše otázky:
Za jakých podmínek se metrika stává KPI? Kdo se podílí na procesu vývoje KPI? Kde mohu sledovat pokrok KPI? Jak mohu podnítit akci a motivovat svůj tým k dosažení výsledku?
Zabýváme se všemi výše uvedenými tématy a ještě dalšími, protože KPI jsou tajnou zbraní moderní obchodní strategie. A každý je pro tento úkol kvalifikovaný.
Co je to KPI?
Klíčový ukazatel výkonnosti ( KPI) je kvantifikovatelná metrika používaná ke sledování pokroku při dosahování obchodních cílů. Konkrétněji řečeno, KPI poskytuje přehled o výkonu nejdůležitějšího aktiva organizace: jejích zaměstnanců.
Všichni – zaměstnanci v první linii, manažeři i vrcholové vedení – mají vliv na cíle organizace. Jako vedoucí týmu máte proto odpovědnost poskytnout lidem promyšlené, konkrétní a měřitelné KPI.
Pět prvků KPI
Aby byl KPI efektivní, měl by obsahovat těchto pět klíčových prvků:
- Jasný cíl: KPI by měl být vázán na konkrétní obchodní cíl, jako je zvýšení tržeb, zlepšení retence zákazníků nebo zvýšení provozní efektivity.
- Měření: KPI musí být kvantifikovatelné, aby bylo možné sledovat pokrok. Například „Zvýšit návštěvnost webových stránek o 20 % v příštím čtvrtletí“ je měřitelné, zatímco „Zlepšit zapojení uživatelů na webových stránkách“ je vágní.
- Zdroj dat: Týmy by měly mít přístup k aktuálním a relevantním datům, aby mohly měřit výkonnost podle stanovených KPI.
- Vlastník: Každý KPI potřebuje vlastníka. Týmy musí vědět, kdo je zodpovědný za dosažení KPI a kdo jej bude sledovat a reportovat.
- Časový rámec pro podávání zpráv: Pro sledování a podávání zpráv o každém KPI, ke kterému jste se přihlásili, musí existovat konkrétní kadence. V závislosti na iniciativě a KPI můžete sledovat denně, týdně, měsíčně atd.
Pokud se lépe učíte vizuálně, podívejte se na tento vlog o nastavení KPI!
Jak definovat klíčové ukazatele výkonnosti
Pokud si z tohoto průvodce odnesete jednu věc, ať je to tato: efektivní klíčové ukazatele výkonnosti umožňují lidem činit přesná a rychlá rozhodnutí.
Podniky by se měly zaměřit na metriky, které mají největší vliv na jejich udržitelnost. Když se soustředíte na projekty, nástroje a systémy, které mají zásadní vliv, vytváříte si podnikatelský plán, který vám pomůže maximalizovat rychlost růstu tržeb.
Zde je podrobný kontrolní seznam, který vám pomůže správně naplánovat vaše KPI:
1. Identifikujte obchodní metriky přímo související s obchodními cíli
Začněme základním poznatkem, že KPI prodeje se liší od KPI produktů, které se zase liší od finančních KPI. Položte si tyto otázky, abyste pochopili, co je třeba upřednostnit a jak měřit úspěch.
- Jaký problém chcete vyřešit ve svém procesu/týmu/organizaci?
- Jakého výsledku chcete dosáhnout?
- Jak budete měřit úspěch?
- Jak zjistíte, zda jste dosáhli svého cíle?
Pokud však klíčový ukazatel výkonnosti nepřispívá k dosažení obchodního cíle, je třeba ho zrušit!
Bonus: Šablony dokumentů s požadavky na produkt
2. Sepište jasné a konkrétní klíčové ukazatele výkonnosti
Jakmile získáte tyto informace, rozdělte metriky do dvou kategorií: předstihové a zpožděné ukazatele.
- Předstihové ukazatele jsou jako včasné varovné signály. Informují týmy, zda je třeba změnit nebo upravit strategii, aby se vrátily na cestu k dosažení požadovaného výsledku. Například pro online prodejce může být míra vrácení zboží předstihovým ukazatelem, který jim signalizuje, že by se měli zabývat kvalitou produktů.
- Zpožděné ukazatele jsou opakem. Tyto klíčové ukazatele výkonnosti určují, jak dobře jsou procesy a aktualizace prováděny v delším časovém období. V příkladu online prodejce by pokles skóre spokojenosti zákazníků nebo pokles ziskovosti byl zpožděným ukazatelem špatné kvality produktu.
3. Zaznamenávejte KPI v uživatelsky přívětivém nástroji a sledujte pokrok
Řekneme to na rovinu: vytváření reportů KPI není zrovna nejzajímavější činností.
Je to (téměř) každodenní úkol, který vyžaduje čas, aby se surová data proměnila v praktické poznatky. Z několika důvodů mají zprávy o KPI obvykle krátkou životnost poté, co dorazí do schránky:
- Zprávy jsou na konci dne zastaralé, protože data se mění každou hodinu.
- Zprávy ve formátu PDF nebo Excel se na různých obrazovkách zobrazují odlišně.
- Zprávy zasílané e-mailem nejsou bezpečné
Získání správných informací ve správný čas je pro podniky založené na datech nezbytností. Lidé chtějí mít přístup ke KPI na svých smartphonech, počítačích a dokonce i na velkých obrazovkách v kanceláři. Pokud hledáte bezplatný nástroj pro vytváření dashboardů, který tyto potřeby splní, vyzkoušejte ClickUp!
Více než 65 příkladů a šablon KPI pro měření pokroku
V ClickUp jsme velkými fanoušky KPI a vás, proto se náš tým pustil do práce a sestavil seznam klíčových ukazatelů výkonnosti a bezplatných šablon seřazených podle oddělení nebo odvětví.
Příklady KPI pro prodej
1. Náklady na získání zákazníka
Náklady na získání zákazníka (CAC) měří celkové výdaje vynaložené na získání nového zákazníka, včetně nákladů na prodej a marketing, jako jsou reklama, mzdy a softwarové nástroje.
Tato metrika pomáhá firmám hodnotit efektivitu jejich strategie získávání zákazníků a určovat ziskovost. Vysoká hodnota CAC může naznačovat neefektivitu, zatímco nízká hodnota CAC naznačuje nákladově efektivní růst.
CAC = celkové náklady na prodej a marketing / počet získaných nových zákazníků
Příklad: Pokud společnost utratí za měsíc 50 000 dolarů za marketing a prodej a získá 500 nových zákazníků, CAC je 100 dolarů.
2. Prodejní aktivity na jednoho obchodního zástupce
Prodejní aktivity na jednoho obchodního zástupce sledují celkový počet úkolů, které obchodní zástupce splní v daném období, jako jsou telefonáty, e-maily, schůzky a následné kroky. Tento KPI pomáhá posoudit produktivitu a efektivitu a zajišťuje, že obchodní zástupci komunikují s dostatečným počtem potenciálních zákazníků, aby splnili cíle v oblasti tržeb.
Prodejní aktivity na jednoho obchodního zástupce = celkové prodejní aktivity / počet obchodních zástupců
Příklad: Pokud tým 5 obchodních zástupců uskuteční za měsíc 1 000 telefonátů a odešle 500 e-mailů, činí počet obchodních aktivit na jednoho zástupce 300.
3. Míra konverze potenciálních zákazníků na klienty
Tento prodejní KPI měří procento potenciálních zákazníků, kteří se stanou platícími zákazníky, a pomáhá podnikům pochopit efektivitu jejich prodejního trychtýře.
Nízká míra konverze může naznačovat mezery v prodejním procesu.
Míra konverze potenciálních zákazníků na klienty = (počet nových klientů / celkový počet potenciálních zákazníků) × 100
Příklad: Pokud podnik za měsíc získá 2 000 potenciálních zákazníků a 200 z nich se stane skutečnými zákazníky, míra konverze potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky je 10 %.
4. Celkové tržby
Celkové tržby z prodeje jsou celkové příjmy generované prodejem zboží nebo služeb za určité období. Tento KPI je klíčový pro hodnocení růstu podniku a finančních výsledků.
Celkové tržby = cena za jednotku × prodané množství
Příklad: Pokud společnost prodá 500 kusů produktu po 50 dolarech, celkový výnos z prodeje činí 25 000 dolarů.
5. Délka prodejního cyklu
Délka prodejního cyklu označuje průměrnou dobu, která je potřebná k přeměně potenciálního zákazníka na skutečného zákazníka, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Kratší prodejní cyklus obvykle naznačuje efektivní prodejní proces, zatímco delší cyklus může vyžadovat zlepšení procesů.
Délka prodejního cyklu = počet dní do uzavření obchodu / celkový počet uzavřených obchodů
Příklad: Pokud společnost uzavřela 10 obchodů za měsíc, což trvalo celkem 600 dní, průměrná délka prodejního cyklu je 60 dní.
6. Průměrný výnos na uživatele (ARPU)
ARPU měří průměrný výnos generovaný každým zákazníkem za určité období. Pomáhá podnikům posoudit ziskovost na zákazníka a identifikovat trendy ve výdajích zákazníků.
ARPU = celkové tržby/celkový počet zákazníků
Příklad: Pokud společnost SaaS vydělá 100 000 dolarů na 2 000 zákaznících, ARPU činí 50 dolarů na zákazníka.
7. Celková hodnota zákazníka (CLV)
CLV odhaduje celkové příjmy, které podnik očekává od jednoho zákazníka po celou dobu trvání jejich vztahu. To pomáhá při sestavování rozpočtu na získávání a udržení zákazníků.
CLV = průměrná hodnota nákupu × frekvence nákupu × životnost zákazníka
Příklad: Pokud zákazníci obvykle utratí 200 dolarů za nákup, nakupují dvakrát ročně a zůstávají u společnosti po dobu 5 let, CLV je 2 000 dolarů na zákazníka.
8. Míra odchodu zákazníků
Míra odchodu zákazníků měří procento zákazníků, kteří odešli během daného období. Vysoká míra odchodu zákazníků může naznačovat nespokojenost nebo lepší konkurenci.
Míra odchodu zákazníků = (ztracení zákazníci / celkový počet zákazníků na začátku) × 100
Příklad: Pokud předplacená služba začíná s 1 000 zákazníky a za měsíc ztratí 50, míra odchodu zákazníků je 5 %.
Vyzkoušejte zdarma šablonu ClickUp pro sledování provizí.
Příklady KPI pro provoz
9. Přesčasy
Přesčasy měří celkový počet hodin, které zaměstnanci odpracují nad rámec své plánované pracovní doby. Tento KPI pomáhá firmám sledovat rozložení pracovní zátěže, posoudit potenciální vyhoření a vyhodnotit efektivitu personálu.
Vysoký počet přesčasových hodin může naznačovat nedostatek personálu, zatímco trvale nízký počet přesčasových hodin může naznačovat optimalizované plánování.
Přesčasy = celkový počet odpracovaných hodin – plánovaný počet hodin
Příklad: Pokud má zaměstnanec naplánováno 40 hodin týdně, ale odpracuje 50 hodin, má za týden 10 přesčasových hodin.
10. Vyvinuté procesy
Tento KPI sleduje počet nových nebo vylepšených provozních procesů v daném období. Pomáhá měřit zlepšení efektivity, inovace a neustálé optimalizační snahy v rámci organizace.
Vyšší počet vyvinutých procesů naznačuje proaktivní vylepšení pracovních postupů.
11. Náklady na zásoby
Náklady na skladové zásoby představují celkové výdaje související se skladováním, správou a údržbou neprodaného zboží. Tento KPI je klíčový pro optimalizaci úrovně skladových zásob, snížení plýtvání a zlepšení cash flow.
Náklady na zásoby = náklady na skladování + náklady na odpisy + pojištění + náklady na manipulaci
Příklad: Pokud společnost vynaloží 5 000 $ na skladování, 1 500 $ na odpisy a 500 $ na manipulaci, celkové náklady na zásoby činí 7 000 $.
12. Využití kancelářských prostor
Tento KPI měří procento kancelářských prostor aktivně využívaných zaměstnanci. Pomáhá organizacím optimalizovat jejich pracovní prostory, snížit zbytečné náklady a zlepšit efektivitu pracoviště.
Využití kancelářských prostor = (obsazená plocha / celková dostupná plocha) × 100
Příklad: Pokud má kancelář plochu 10 000 čtverečních stop a aktivně se využívá 7500 čtverečních stop, míra využití kancelářských prostor je 75 %.
13. Využití firemních benefitů
Tento KPI sleduje procento využitých zaměstnaneckých benefitů, jako jsou wellness programy, členství v posilovně nebo příspěvky na vzdělávání.
Vysoké procento naznačuje silné zapojení, zatímco nízké procento naznačuje, že benefity nemusí být relevantní nebo dobře komunikované.
Využití firemních benefitů = (počet zaměstnanců využívajících benefity / celkový počet zaměstnanců) × 100
Příklad: Pokud 250 z 500 zaměstnanců využívá firemní členství v posilovně, míra využití je 50 %.
14. Fluktuace zaměstnanců
Tento KPI sleduje, kolik zaměstnanců za určité období odejde. Vysoká fluktuace může naznačovat nízkou spokojenost se zaměstnáním nebo slabé strategie udržení zaměstnanců.
Míra fluktuace = (počet zaměstnanců, kteří odešli / celkový počet zaměstnanců) × 100
Příklad: Pokud má společnost 500 zaměstnanců a 25 z nich odejde během roku, míra fluktuace zaměstnanců je 5 %.
15. Doba vyřízení objednávky
Doba vyřízení objednávky měří, jak dlouho trvá od zadání objednávky po dodání. Kratší doba znamená vyšší efektivitu.
Doba vyřízení objednávky = datum dodání – datum objednávky
Příklad: Pokud byla objednávka zadána 1. ledna a doručena 5. ledna, průměrná doba vyřízení objednávky je 4 dny.
16. Vyřešení při prvním kontaktu (FCR)
FCR měří procento problémů zákaznického servisu vyřešených při první interakci, čímž zvyšuje spokojenost.
FCR = (problémy vyřešené při prvním kontaktu / celkový počet problémů) × 100
Příklad: Pokud tým zákaznické podpory vyřeší 150 z 200 případů při prvním hovoru, míra vyřešení při prvním hovoru je 75 %.
Šablona ClickUp pro žádosti o projekty a jejich schvalování
Příklady finančních KPI
17. Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří ziskovost společnosti tím, že ukazuje, jak efektivně generuje zisk pomocí vlastního kapitálu.
Vyšší ROE naznačuje silnou finanční výkonnost, zatímco nižší ROE může naznačovat neefektivitu nebo nadměrnou závislost na dluhu.
ROE=(čistý zisk/vlastní kapitál)×100
Příklad: Pokud má společnost čistý příjem 500 000 $ a vlastní kapitál 2 000 000 $, je návratnost kapitálu 25 %.
18. Čistá zisková marže
Čistá zisková marže ukazuje procento tržeb, které zůstává jako zisk po odečtení všech výdajů, včetně daní a provozních nákladů. Vyšší čistá zisková marže naznačuje, že společnost efektivně kontroluje náklady.
Čistá zisková marže = (čistý zisk / celkové výnosy) × 100
Příklad: Pokud má společnost tržby ve výši 1 000 000 USD a čistý zisk ve výši 200 000 USD, čistá provozní marže činí 20 %.
19. Náklady na prodané zboží (COGS)
COGS představuje přímé náklady na výrobu zboží nebo služeb, včetně surovin a práce. Nezahrnuje nepřímé výdaje, jako jsou náklady na prodej nebo marketing.
COGS = počáteční zásoby + nákupy – konečné zásoby
Příklad: Pokud společnost začíná s inventářem v hodnotě 50 000 dolarů, nakoupí materiál v hodnotě 30 000 dolarů a končí s inventářem v hodnotě 20 000 dolarů, náklady na prodané zboží činí 60 000 dolarů.
20. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
Tento poměr porovnává celkové závazky společnosti s vlastním kapitálem a ukazuje, kolik dluhu je použito k financování provozu. Vysoký poměr naznačuje vyšší finanční riziko.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkové závazky / vlastní kapitál
Příklad: Pokud má společnost celkové závazky ve výši 3 000 000 USD a vlastní kapitál ve výši 2 000 000 USD, má společnost dluh ve výši 1,50 USD na každý 1 USD vlastního kapitálu. Jinými slovy, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1,5.
21. Volný peněžní tok
Volný peněžní tok (FCF) představuje hotovost, která je k dispozici po započítání kapitálových výdajů. Ukazuje schopnost společnosti investovat, expandovat nebo vracet peníze akcionářům.
FCF = provozní cash flow – kapitálové výdaje
Příklad: Pokud společnost generuje provozní cash flow ve výši 500 000 USD a utratí 200 000 USD na kapitálové výdaje, volný cash flow činí 300 000 USD.
22. Hrubá zisková marže
Hrubá zisková marže ukazuje, kolik příjmů zbývá po pokrytí přímých výrobních nákladů.
Hrubá zisková marže = [(tržby − náklady na prodané zboží)/tržby] × 100
Příklad: Pokud má společnost tržby ve výši 500 000 USD a náklady na prodané zboží ve výši 200 000 USD, hrubá zisková marže činí 60 %.
23. Obrat pohledávek
Tento KPI sleduje, jak rychle společnost inkasuje platby od zákazníků. Vyšší poměr znamená rychlejší inkaso.
ART = čistý úvěrový prodej/průměrné pohledávky
Příklad: Pokud čistý úvěrový prodej činí 1 000 000 $ a průměrná hodnota pohledávek je 250 000 $, společnost inkasuje své pohledávky 4krát ročně.
24. Míra spotřeby kapitálu
Míra spotřeby kapitálu ukazuje, jak rychle společnost utrácí hotovost, než dosáhne ziskovosti.
Burn Rate = [zůstatek hotovosti na začátku − zůstatek hotovosti na konci] / počet měsíců
Příklad: Pokud má startup 500 000 dolarů v hotovosti a za 5 měsíců utratí 400 000 dolarů, míra spotřeby kapitálu je 20 000 dolarů za měsíc.
Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro závazky
Prozkoumejte všechny šablony ClickUp pro finance
Příklady marketingových KPI
25. Návratnost marketingových investic (ROMI)
ROMI měří ziskovost marketingových aktivit a pomáhá firmám vyhodnotit, které kampaně generují nejvyšší návratnost.
ROMI = (výnosy z marketingu – marketingové náklady) / marketingové náklady) × 100
Příklad: Pokud kampaň generuje tržby ve výši 50 000 USD z marketingových výdajů ve výši 10 000 USD, ROMI je 400 %.
26. Míra okamžitého opuštění (e-mailový marketing)
Míra okamžitého opuštění odkazuje na procento e-mailů, které se nedostaly do schránek příjemců z důvodu neplatných adres nebo plných schránek.
Míra odchodů = (odmítnuté e-maily / celkový počet odeslaných e-mailů) × 100
Příklad: Pokud se z 1 000 odeslaných e-mailů vrátí 50, míra odrazu je 5 %.
27. Míra prokliku (CTR)
CTR měří počet příjemců, kteří klikli na odkaz v e-mailu nebo reklamě, v porovnání s celkovým počtem těch, kteří jej viděli.
CTR=(kliknutí/celkový počet zobrazení nebo odeslaných e-mailů)×100
Příklad: Pokud 200 lidí klikne na odkaz v e-mailu zaslaném 5 000 příjemcům, CTR je 4 %.
28. Organické zobrazení
Tento KPI sleduje, jak často se obsah objevuje ve feedech uživatelů bez placené propagace.
29. Počet předplatitelů
Počet odběratelů sleduje počet lidí, kteří se přihlásili k odběru e-mailů nebo služeb.
30. Míra zapojení zákazníků
Tento KPI měří, jak aktivně zákazníci interagují s obsahem.
Míra zapojení = [(lajky + sdílení + komentáře) / celkový počet sledujících] × 100
Příklad: Pokud má značka 10 000 sledujících a získá celkem 500 interakcí, míra zapojení je 5 %.
31. Cena za lead (CPL)
CPL měří, kolik společnost utratí za získání potenciálního zákazníka.
CPL = celkové marketingové výdaje / celkový počet generovaných potenciálních zákazníků
Příklad: Pokud kampaň stojí 5 000 $ a generuje 250 potenciálních zákazníků, CPL je 20 $ za potenciálního zákazníka.
32. Míra konverze
Tento KPI sleduje, kolik návštěvníků dokončí požadovanou akci (např. registraci nebo nákup).
Míra konverze = (konverze/celkový počet návštěvníků) × 100
Příklad: Pokud se z 5 000 návštěvníků zaregistruje 200 lidí, konverzní poměr je 4 %.
Ponořte se do dalších marketingových KPI a naučte se nejlepší přístup k nastavení svých cílů!
Šablona ClickUp pro sledování kampaní a analytiku
Příklady KPI pro webové stránky
33. Poměr návštěvnosti k MQL (marketingově kvalifikovaným potenciálním zákazníkům)
Tento ukazatel měří účinnost návštěvnosti webových stránek při generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
Poměr návštěvnosti k MQL = (marketingově kvalifikované potenciální zákazníky / celková návštěvnost webových stránek) × 100
Příklad: Pokud webová stránka zaznamená 50 000 návštěvníků a 500 MQL, poměr návštěvnosti k MQL je 1 %.
34. Chyby procházení
Chyby procházení označují počet URL adres, ke kterým vyhledávače nemají přístup, což má vliv na SEO.
35. Míra okamžitého opuštění (webová stránka)
Měří procento návštěvníků, kteří opustí webovou stránku bez další interakce.
Míra okamžitého opuštění = (návštěvy jedné stránky / celkový počet návštěv) × 100
36. Doba načítání stránky
Měří rychlost načítání webové stránky.
Doba načítání stránky = celková doba načítání / celkový počet zobrazení stránky
Příklad: Pokud má webová stránka celkovou dobu načítání 300 sekund pro 100 zobrazení stránky, průměrná doba načítání stránky je 3 sekundy.
37. Referenční provoz
Počet lidí, kteří navštíví váš web z vašich sociálních médií a jiných odkazujících webů.
Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
Přečtěte si také: KPI pro vývoj softwaru
Příklady KPI pro design
38. Míra spokojenosti zákazníků
Tento ukazatel měří zpětnou vazbu zákazníků k designovému projektu nebo produktu.
Míra spokojenosti zákazníků = (pozitivní odpovědi/celkový počet odpovědí) × 100
39. Doba výrobního cyklu
Sleduje, jak dlouho trvá dokončení designového projektu.
Doba výrobního cyklu = datum ukončení – datum zahájení
40. Míra schválení návrhu
Tento KPI měří, kolik návrhů je schváleno bez větších úprav.
Míra schválení = (schválené návrhy / celkový počet předložených návrhů) × 100
Příklad: Pokud je schváleno 80 ze 100 předložených návrhů, míra schválení je 80 %.
41. Dodržování standardů
Průměrný počet problémů souvisejících s nedodržováním pokynů, procesů nebo postupů značky.
42. Doba odezvy
Průměrná doba, kterou projektoví recenzenti a přispěvatelé potřebují k odpovědi na otázky, komentáře a požadavky.
43. Čas revize:
Průměrný počet kol nebo čas potřebný k dosažení finálního návrhu.
Šablona grafického designu ClickUp
Příklady KPI pro startupy
44. Runway
Runway označuje počet měsíců, po které může startup fungovat, než mu dojdou finanční prostředky, za předpokladu, že nezíská žádné nové příjmy ani financování. Delší runway dává startupu více času na dosažení ziskovosti nebo získání dalšího kapitálu.
Runway = měsíční míra spotřeby hotovosti / zůstatek hotovosti
Příklad: Pokud má startup 300 000 dolarů v hotovosti a utratí 30 000 dolarů měsíčně, má 10měsíční rezervu.
45. Měsíční opakující se výnosy (MRR)
MRR sleduje předvídatelné příjmy založené na předplatném, které startup generuje každý měsíc. To je zásadní pro SaaS a podniky založené na předplatném.
MRR = celkový počet předplatitelů × průměrný výnos na uživatele (ARPU)
Příklad: Pokud má startup SaaS 1 000 zákazníků, kteří platí 50 dolarů měsíčně, MRR je 50 000 dolarů.
46. Míra aktivace
Procento uživatelů, kteří dokončí některou z hlavních událostí v procesu onboardingu.
47. Měsíční spotřeba
Množství peněz utracených za měsíc
Šablona pro správu úkolů ClickUp
Příklady KPI pro produkty
48. Net Promoter Score (NPS)
Číslo udává, zda jsou vaši uživatelé připraveni doporučit váš produkt svým přátelům, kolegům atd.
Net promoter score = celkový % promotérů – celkový % kritiků
49. Míra přijetí funkce
Tento KPI měří, kolik uživatelů se po uvedení nové funkce produktu na trh s ní zapojilo.
Míra přijetí funkce = (počet uživatelů, kteří funkci použili / celkový počet uživatelů) × 100
Příklad: Pokud 5 000 z 50 000 uživatelů vyzkouší novou funkci, míra přijetí této funkce je 10 %.
50. Rychlost sprintu
Rychlost sprintu měří průměrné množství práce, které vývojový tým dokončí během sprintu, a pomáhá odhadnout budoucí pracovní kapacitu.
Rychlost sprintu = celkový počet dokončených bodů příběhu / počet sprintů
Příklad: Pokud tým dokončí 120 bodů za 6 sprintů, průměrná rychlost sprintu je 20 bodů za sprint.
51. Doba řešení chyb
Tento KPI sleduje, jak rychle jsou opraveny nahlášené chyby softwaru.
Doba řešení chyb = celkový čas strávený opravou chyb / celkový počet opravených chyb
Příklad: Pokud tým opraví 50 chyb za 500 hodin, průměrná doba řešení chyby je 10 hodin na chybu.
52. Počet ticketů zákaznické podpory na jedno vydání
Tato metrika sleduje počet žádostí o podporu po vydání nové verze softwaru. Vysoký počet může naznačovat problémy s kvalitou.
Počet podpůrných ticketů na vydání = celkový počet otevřených ticketů / celkový počet vydání
Příklad: Pokud bylo po 5 vydáních produktu otevřeno 300 ticketů, připadá na jedno vydání 60 ticketů podpory.
53. Eskalace podpůrných ticketů
Počet ticketů předaných k vyřešení manažerovi zákaznické podpory na vyšší úrovni.
54. Míra spokojenosti zákazníků (CSAT)
Míra celkové spokojenosti zákazníka s produkty, službami nebo zaměstnanci společnosti.
Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Příklady KPI pro SaaS
55. Net Promoter Score (NPS): Číslo udávající, zda jsou vaši uživatelé ochotni doporučit váš produkt svým přátelům, kolegům atd. 56. Měsíční míra růstu opakujících se příjmů (MRR): Procentuální nárůst nebo pokles čistých opakujících se příjmů (MRR) v meziměsíčním srovnání57. Roční opakující se výnosy (ARR): Předpokládaná výše ročních výnosů získaných od stávajících zákazníků58. Míra odchodu zákazníků: Procentní míra, s jakou zákazníci opouštějí podnik v daném časovém období 59. Vyvinuté procesy: Počet vylepšení provedených v současných provozních procesech60. Míra rychlosti leadů: Celkový počet provedených manuálních a automatizovaných testů
Šablona zákaznické podpory ClickUp
Příklady KPI v oblasti lidských zdrojů
61. Míra fluktuace zaměstnanců
Tento ukazatel měří procento zaměstnanců, kteří opustili společnost v určitém období. Vysoká fluktuace může naznačovat problémy s firemní kulturou, vedením nebo odměňováním.
Míra fluktuace = (počet zaměstnanců, kteří odešli / celkový počet zaměstnanců) × 100
Příklad: Pokud má společnost 500 zaměstnanců a 25 z nich odejde během roku, míra fluktuace je 5 %.
62. Doba obsazení pozice
Doba obsazení sleduje počet dní, které jsou potřebné k přijetí nového zaměstnance od zveřejnění nabídky práce až po přijetí nabídky. Delší doba obsazení může naznačovat neefektivitu náborového procesu.
Doba obsazení = celkový počet dní potřebných k přijetí všech zaměstnanců / celkový počet obsazených pozic
Příklad: Pokud společnost obsadí 10 pozic, což trvá celkem 300 dní, průměrná doba obsazení jedné pozice je 30 dní.
63. Efektivita školení
Tento KPI měří, jak dobře si zaměstnanci po školeních osvojují a uplatňují nové dovednosti.
Účinnost školení = (skóre výkonu po školení / skóre výkonu před školením) × 100
Příklad: Pokud zaměstnanci dosáhnou před školením skóre 60 % a po školení 90 %, účinnost školení se zvýšila o 150 %.
64. Míra absence
Míra absence měří procento neplánovaných absencí v pracovním kolektivu. Vysoká míra absence může naznačovat nespokojenost zaměstnanců nebo jejich vyhoření.
Míra absence = (celkový počet neplánovaných absencí / celkový počet dostupných pracovních dnů) × 100
Příklad: Pokud zaměstnanci zmeškají 200 pracovních dnů z celkových 10 000 pracovních dnů, míra absence je 2 %.
65. Míra konverze náboru
Procento uchazečů, kteří byli přijati, vs. celkový počet uchazečů, které jste zpracovali ( sledujte pomocí ATS!)
66. Náklady na přijetí nového zaměstnance
Celkové náklady na přijetí každého zaměstnance (včetně nákladů na přijetí, školení nebo zaškolení a dalších KPI v oblasti lidských zdrojů ).
67. Průměrné náklady na školení
Částka vynaložená na školení a rozvoj zaměstnanců
Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Další šablony pro všechny vaše pracovní úkoly najdete v našem Centru šablon!
Jakmile shromáždíte a změříte svá data, budete je muset prezentovat v srozumitelném formátu. Právě zde přichází na řadu komplexní řešení jako ClickUp, které poskytuje ty nejlepší vizualizační nástroje!
Přečtěte si také: Nejdůležitější KPI a metriky pro sledování zákaznické zkušenosti
Proč potřebujeme KPI v práci?
KPI jsou na pracovišti nezbytné, protože:
- Poskytují směr: KPI udržují jednotlivce i týmy soustředěné na to, co je pro úspěch podnikání skutečně důležité.
- Měření výkonu: KPI umožňují organizacím posoudit, zda jsou na dobré cestě k dosažení svých cílů.
- Umožněte rozhodování na základě dat: Analýzou trendů KPI mohou společnosti činit informovaná rozhodnutí o strategii a alokaci zdrojů.
- Zlepšete odpovědnost: Zaměstnanci a týmy mohou převzít odpovědnost za své výsledky, pokud jsou zavedeny jasné ukazatele výkonnosti.
- Zvyšte motivaci: Sledování pokroku při dosahování cílů může zaměstnance motivovat k tomu, aby zůstali zapojení a usilovali o dokonalost.
Jak psát KPI
Než začnete sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, musíte vědět, jak napsat silné a působivé KPI. Jedná se o zásadní dovednost, která po osvojení může výrazně zlepšit vaši celkovou obchodní strategii. Zde je návod, jak vytvořit KPI, které skutečně měří efektivitu a účinnost vašeho týmu.
1. Jasně definujte své cíle
Než budete moci měřit výkonnost podniku, musíte vědět, čeho chcete dosáhnout. Začněte jasným definováním svých obchodních cílů.
Ty se mohou lišit v závislosti na vašem podnikání, ale mezi běžné cíle patří zvýšení prodeje, dosažení finanční stability, zlepšení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, podpora zapojení zaměstnanců nebo zvýšení kvality produktů.
2. Identifikujte kritické oblasti vašeho podnikání
Ne každý aspekt vašeho podnikání vyžaduje KPI. Dalším krokem je tedy identifikovat klíčové oblasti vašeho podnikání, které mají vliv na úspěch vašich cílů.
Pokud je například jedním z vašich cílů finanční stabilita, pak by finanční oddělení mohlo být klíčovou oblastí, kterou je třeba sledovat.
3. Vyberte si správné KPI
Nyní, když znáte své cíle a klíčové oblasti, je čas vybrat vhodný klíčový ukazatel výkonnosti. Dobrý KPI by měl být kvantifikovatelný, přímo spojený s vašimi klíčovými obchodními cíli a zásadní pro úspěch vaší organizace.
Vyberte si ukazatele, které poskytují široký přehled a zároveň zdůrazňují detaily nezbytné pro přijímání správných rozhodnutí.
4. Zajistěte měřitelnost
Účinný KPI je měřitelný ukazatel, který lze snadno sledovat. Koneckonců, nemůžete řídit to, co nemůžete měřit. Držte se omezeného počtu jasných a konkrétních metrik, které přímo indikují vaši výkonnost.
5. Zahrňte časový rámec
Pro získání přesného přehledu o vašem výkonu je nezbytné stanovit jasný časový rámec. Například si poznamenejte, zda se očekává, že vaše cíle budou dosaženy během čtvrtletí, šesti měsíců nebo celého fiskálního roku.
6. Pravidelně provádějte kontrolu
Nezapomeňte, že KPI nejsou statické. Jsou dynamické a je nutné je pravidelně revidovat, aby byla zajištěna jejich relevance pro měnící se podnikatelské prostředí.
Průběžné hodnocení také pomáhá zjistit, zda jsou KPI plněny a zda je třeba provést nějaké úpravy.
7. Komunikujte
Nakonec sdělte své KPI členům svého týmu, aby všichni byli na stejné vlně a pracovali na dosažení stejných cílů. Dobře definované KPI jsou obvykle jednoduché, srozumitelné a dosažitelné.
📮ClickUp Insight: 83 % zaměstnanců využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Podle výzkumu společnosti ClickUp fragmentovaná komunikace, zahrnující rozptýlené zprávy napříč několika kanály, brání produktivitě.
📥 Stáhněte si zprávu ClickUp o stavu komunikace na pracovišti a získejte další informace – a zjistěte, co můžete udělat pro odstranění nedostatků.
Mějte na paměti, že psaní KPI je spíše umění než věda. Budete je muset neustále upravovat a definovat, dokud nenajdete formát, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Potřebujete pomoc? Jsme tu pro vás. Šablona KPI od ClickUp usnadňuje nastavení, sledování a vizualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti, které jsou zásadní pro úspěch firmy.
Zobrazení OKR podle oddělení vám pomůže sledovat cíle a klíčové výsledky napříč odděleními, zatímco zobrazení pokroku poskytne podrobný přehled o pokroku u každého jednotlivého KPI.
Pomocí zobrazení časové osy můžete zakreslit milníky a sledovat termíny.
Jak měřit KPI
Jakmile budete mít připravené klíčové ukazatele výkonnosti a šablony pro jejich sledování, dalším krokem je jejich sestavení do digitálního řešení, jako je ClickUp!
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, na které se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů. ClickUp lze snadno přizpůsobit několika kliknutími a umožňuje týmům všech typů a velikostí pracovat efektivněji a zvýšit produktivitu na novou úroveň!
Zde se podrobněji podíváme na to, proč týmy rády používají ClickUp jako centrum pro sledování cílů a dashboard pro analýzu KPI:
Sladěte úkoly a činnosti související s KPI s cíli v ClickUp.
Cíle v ClickUp jsou nadřazené kontejnery rozdělené na menší dílčí cíle. Jakmile provedete akci týkající se dílčího cíle, klikněte na jeho název a aktualizujte svůj pokrok. V závislosti na tom, jaký typ používáte, bude mít váš dílčí cíl různé možnosti sledování:
- Číslo: Vytvořte řadu čísel a sledujte jejich nárůst nebo pokles.
- Správně/Špatně: Použijte zaškrtávací políčko Hotovo/Nehotovo k označení splnění cíle.
- Měna: Stanovte si finanční cíl a sledujte jeho nárůst nebo pokles.
- Úkol: Sledujte dokončení jednoho úkolu nebo celého seznamu. ( V detailech úkolu se zobrazí odznak s názvem připojeného cíle!)
Využijte reportování KPI pomocí dashboardů ClickUp.
Dashboardy v ClickUp nahradí týdenní zprávy, které se hromadí v doručené poště vašeho manažera. Vytvářejte, zobrazujte a komunikujte z jediného zdroje pravdivých informací, kde jsou všechny KPI na očích.
A k vytváření dashboardů v ClickUp nemusíte být datový vědec ani grafický designér! Pomocí funkce drag-and-drop můžete své dashboardy organizovat tak, abyste mohli vizualizovat práci ve svém pracovním prostoru jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje.
Zůstaňte na správné cestě díky měřitelným KPI
V jakých oblastech tým plní, překračuje nebo naopak nedosahuje pokroku v KPI? Díky softwaru pro KPI jsou časové osy a reporty KPI centralizovány, takže kdokoli může rychle získat data a pochopit, kde se právě nacházejí a kam by se měly dostat.
Je snadné se na hodiny ztratit v datech, abyste vytvořili jednostránkovou zprávu o KPI. To je starý způsob produktivity.
Správný software pro KPI zjednoduší proces reportování a poskytne vám více času na strategické diskuse a činnosti.
Pokračujte v růstu a pokud potřebujete spolehlivý navigační nástroj, ClickUp vám kryje záda!
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp.
Často kladené otázky týkající se KPI
Jaké jsou výhody sledování KPI jako tým?
KPI pomáhají definovat jasná a měřitelná kritéria úspěchu, což týmům umožňuje pracovat na konkrétních cílech a zároveň průběžně měřit jejich pokrok. Tím se týmům poskytuje směr, zaměření a účel, což může vést ke zvýšení angažovanosti a motivace.
Jak vybrat KPI pro tým?
Výběr vhodných KPI bude záviset na účelu, cílech a záměrech týmu. Ačkoli neexistuje univerzální přístup, tým může identifikovat KPI zvážením svých cílů a záměrů, analýzou minulých výsledků a zvážením vnějších faktorů, které mohou mít vliv na jeho celkový výkon.
Co mám dělat, pokud můj tým nesplňuje cíle KPI?
Pokud váš tým nesplňuje cíle KPI, měli byste se nejprve pokusit identifikovat příčinu problému. To může zahrnovat poskytnutí dalšího školení, zdrojů a podpory členům týmu. Kromě toho byste měli zkontrolovat a revidovat KPI, abyste se ujistili, že jsou dosažitelné, relevantní a realistické.