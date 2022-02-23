KPI pro lidské zdroje – 10 KPI pro HR a příklady

Výběr správných KPI pro lidské zdroje je jako najímání těch nejlepších HR profesionálů.
Co tím myslíme?
Během náborového procesu chcete vybrat lidi, kteří povedou vaši společnost k úspěchu, že?
Stejně tak musíte vybrat správné KPI pro lidské zdroje, které vaší společnosti přinesou výsledky.
Ale jak z té spousty skvělých HR KPI vybrat ty, které byste měli sledovat?
Nebojte se!
V tomto článku si projdeme vše, co potřebujete vědět o KPI pro HR, a podíváme se na deset nejlepších KPI a metrik, které dnes potřebujete sledovat. Zaměříme se také na nejjednodušší způsob sledování KPI pro HR.
Pojďme se pustit do práce.
Co jsou HR KPI?
Nejprve si vysvětlíme, co zkratka KPI znamená:
KPI je zkratka pro Key Performance Indicator (klíčový ukazatel výkonnosti).
Klíčové ukazatele výkonnosti jsou měřitelné metriky, které organizaci ukazují, zda dosahuje klíčových obchodních cílů. Proto je nutné používat KPI pro lidské zdroje ke sledování výkonnosti vašich HR aktivit.
Vaše personální oddělení je zodpovědné za najímání a udržení nejlepších talentů, a bez HR KPI Dashboardu, který by jim poskytoval přehled o tom, jak si vedou, mohou být vaši zaměstnanci (a dokonce i manažeři) zmatení.
10 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik pro HR
Abychom vám práci usnadnili, vybrali jsme pro vás deset metrik výkonnosti lidských zdrojů a KPI.
A aby byl přehled ještě komplexnější, rozdělili jsme KPI do tří různých kategorií:
KPI pro nábor zaměstnanců
Nábor zaměstnanců je klíčovou funkcí HR, takže samozřejmě potřebujete nějaké KPI pro nábor.
KPI pro nábor zaměstnanců určují efektivitu vašeho náborového procesu. Jedná se o metriky lidských zdrojů, které vám pomohou snížit náklady na nábor a udržet si ty nejlepší talenty.
Zde je několik příkladů:
Náklady na přijetí nového zaměstnance
Tato metrika měří průměrný počet zdrojů, které jste investovali do přijetí jednoho zaměstnance.
Počkejte, co jsou to zdroje?
Náklady na nábor zaměstnanců zahrnují výdaje na marketing a reklamu, proces náboru a doporučení.
Vysoké náklady na přijetí nového zaměstnance mohou znamenat, že je třeba zlepšit určité oblasti vašeho náborového procesu. Tímto způsobem můžete snížit náklady na nábor a zvýšit efektivitu náborového procesu.
Takto je můžete vypočítat:
Náklady na jednoho přijatého zaměstnance =(celkové interní náklady na nábor + externí náklady na nábor + externí náklady na nábor) (celkový počet přijatých zaměstnanců v daném časovém období)
Míra fluktuace zaměstnanců
Míra retence zaměstnanců měří, jak dobře vaše společnost dokáže udržet motivaci a angažovanost svých nejlepších zaměstnanců. Zahrnuje postupy a strategie, jejichž cílem je udržet vaše zaměstnance spokojené, proškolené a připravené, aby mohli ve své práci podávat vynikající výkony.
Například je můžete motivovat prostřednictvím uznání a ocenění. 🏆
Tato metrika pro oddělení lidských zdrojů pomáhá společnostem získat přehled o tom, proč se nejlepší zaměstnanci rozhodnou zůstat ve společnosti. Tímto způsobem může vaše organizace zůstat konkurenceschopná v oblasti platů a benefitů při náboru nových zaměstnanců.
Takto je můžete vypočítat:
Míra udržení nejlepších talentů = Celkový počet zaměstnanců – Celkový počet zaměstnanců, kteří odešli Celkový počet zaměstnanců
Míra fluktuace zaměstnanců v prvním roce
Fluktuace zaměstnanců měří, kolik zaměstnanců ztratíte za určité období.
Míra fluktuace v prvním roce vypočítává procento zaměstnanců, kteří odejdou z vaší organizace do jednoho roku od nástupu.
Míra fluktuace v prvním roce ukazuje, zda je třeba zlepšit procesy náboru a zapracování nových zaměstnanců , protože předčasné odchody naznačují zásadní nesoulad mezi novým zaměstnancem a společností.
Takto je můžete vypočítat:
Fluktuace v prvním roce =Celkový počet zaměstnanců, kteří odešliPočet zaměstnanců, kteří odešli během stejného období
KPI pro zapojení zaměstnanců
KPI pro zapojení zaměstnanců vám pomohou určit, zda vaše organizace zavádí správné politiky pro udržení zapojení zaměstnanců.
Patří mezi ně adekvátní školení, benefity a zdravé pracovní prostředí. Tyto prvky zvyšují angažovanost zaměstnanců a snižují fluktuaci.
Podívejme se na některé ukazatele výkonnosti, které vám pomohou určit, jak jsou vaši zaměstnanci zapojení:
Index spokojenosti zaměstnanců
Spokojenost zaměstnanců je důležitý KPI, který měří, jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni.
Proč je to důležité?
Udržování spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců snižuje fluktuaci.
Ale jak poznáte, zda vaši zaměstnanci opravdu milují svou práci, nebo zůstávají jen kvůli výplatě? 🤨
Spokojenost zaměstnanců můžete zjistit pomocí online průzkumů, rozhovorů nebo neformálních konverzací.
Net Promoter Score
Hodnota NPS (Net Promoter Score) vám poskytne přehled o tom, kolik zaměstnanců by vaši společnost doporučilo jako místo pro práci.
Jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout, je požádat zaměstnance, aby ohodnotili vaši organizaci na stupnici od 0 do 10:
- 0–6 = Kritický ❎
- 7–10 = propagátor ✅
Pomocí průzkumů nebo rozhovorů můžete zjistit, proč vaši kritici mají takový názor na vaši společnost. Tímto způsobem může vaše společnost určit, co v současném pracovním prostředí chybí, a snížit fluktuaci zaměstnanců.
Takto je můžete vypočítat:
Net promoter score = % propagátorů – % kritizujících
Míra absence
Tento HR KPI měří míru produktivity ztracené v důsledku nemoci, únavy nebo jakéhokoli jiného důvodu absence vašich zaměstnanců. Míra absence může být aplikována na jednotlivce, tým nebo celou společnost.
Ačkoli určitá míra absence je normální, zaměstnanci, kteří se neustále hlásí jako „nemocní“, jsou varovným signálem. 🚩
Může to znamenat, že vašim zaměstnancům chybí motivace, jsou vyčerpaní nebo že pracovní prostředí není příjemné.
Takto je můžete vypočítat:
Míra absence = Celkový počet ztracených pracovních dnů z důvodu absencePočet dostupných pracovních dnů v organizaci
Procento čerpaných dnů dovolené
Tento KPI pro zaměstnance se týká zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Vaše společnost by měla zaměstnancům poskytnout dostatek dní na dovolenou, odpočinek a relaxaci. #SunsOutBunsOut. ⛱
Měli byste také povzbuzovat zaměstnance, aby využívali své dovolené, protože odpočinek od práce může zvýšit jejich produktivitu.
Takto je můžete vypočítat:
Procento čerpaných dnů dovolené =Počet čerpaných dnů dovolenéPočet nevyčerpaných dnů dovolené x 100
KPI pro odměny a benefity
Tyto ukazatele výkonnosti měří, kolik peněz a dalších zdrojů vaše společnost investuje do svých zaměstnanců. Patří sem platy, školení, pobídky a vše ostatní, čím své zaměstnance rozmazlujete. 💁
Tyto prvky mohou pomoci snížit fluktuaci zaměstnanců.
Podívejme se na některé z nich:
Poměr konkurenceschopnosti platů
Víte, jak společnosti soutěží o zákazníky?
Podobně jako jiné společnosti i vaše personální oddělení soutěží s ostatními společnostmi o nejlepší talenty.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je samozřejmě nabídnout atraktivní platové podmínky!
Poměr konkurenceschopnosti platů je měřítkem toho, jak konkurenceschopné jsou platy ve vaší společnosti ve srovnání s jinými společnostmi, které nabízejí stejné pracovní pozice.
Vysoký poměr konkurenceschopnosti platů dává vaší společnosti konkurenční výhodu oproti vašim konkurentům.
Víte, jak se říká: peníze mluví. 🤑
Takto je můžete vypočítat:
Poměr konkurenceschopnosti platů = Plat nabízený vaší společností Plat nabízený vaší konkurencí
Procento nákladů na pracovní sílu
Procento nákladů na pracovní sílu by mělo zahrnovat peníze vynaložené na platy, školení, náklady na nábor, benefity a bonusy.
Měli byste také zahrnout všechny další náklady, jako jsou daně, pojištění, dovolená a přesčasy.
Pamatujte, že v ideálním případě platí, že čím více investujete do lidského kapitálu , tím produktivnější budou vaši zaměstnanci.
Výše uvedený KPI je nezbytný pro rozhodování o zvýšení platů, povýšení, nových zaměstnancích a školicích programech.
Proč?
No, pokud nechcete dělat tohle:
Data z těchto metrik byste měli využít k získání přehledu o tom, kolik můžete utratit za své zaměstnance.
Takto je můžete vypočítat:
Procento nákladů na pracovní sílu = náklady na pracovní sílu za měsíc celkové provozní náklady společnosti x100
Náklady na zdravotní péči na jednoho současného zaměstnance
Tato metrika měří, kolik vaše společnost utratí za zdravotní pojištění každého zaměstnance.
Koneckonců, zdraví zaměstnanci jsou spokojení zaměstnanci, že?
Nabídka dobrého zdravotního pojištění pomůže vaší společnosti přilákat a udržet zaměstnance. Je však také důležité zajistit, aby vám váš poskytovatel zdravotní péče neúčtoval nadměrné poplatky.
V takovém případě můžete přejít k poskytovateli s nižšími sazbami nebo si pořídit ještě lepší zdravotní pojištění!
Takto je můžete vypočítat:
Náklady na zdravotní péči na jednoho současného zaměstnance = Celková cena nákladů na zdravotní péči Celkový počet zaměstnanců
Jak sledovat metriky KPI pro HR
KPI pro lidské zdroje určují, zda vaše personální oddělení dosahuje celkových cílů organizace v oblasti lidských zdrojů.
Ale jak poznáte, zda vaše personální oddělení dělá pokroky?
Dovolte nám položit vám tuto otázku:
Stále sledujete své HR metriky pomocí tabulek Excel ?
Pokud ano, přestaňte s tím.
Potřebujete výkonný nástroj pro HR KPI s správnými funkcemi.
A nejlepším kandidátem pro tuto práci je ClickUp!
Podívejme se, jak může ClickUp pomoci vašemu HR týmu:
1. Stanovte cíle HR
Než začnete cokoli sledovat, musíte si stanovit některé HR cíle!
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší, měřitelné úkoly.
Cíle jsou úkoly, které musíte splnit, abyste dosáhli svých KPI v oblasti lidských zdrojů.
Jelikož KPI se týkají výkonu, ClickUp vás motivuje tím, že vám ukazuje pokrok v plnění KPI na každém kroku. 👣
Pokaždé, když splníte cíl, uvidíte, jak blízko jste k dosažení svého KPI.
Můžete také přizpůsobit metriky HR, které si vyberete pro sledování svých KPI, například:
- Čísla: číselné údaje, jako jsou náklady na přijetí nového zaměstnance nebo náklady na školení
- Měna: sledujte své finance
- Úkoly: zkontrolujte, zda váš HR tým plní své povinnosti v oblasti lidských zdrojů.
Nejste si jisti, v čem se KPI liší od metrik? Zde je příspěvek o rozdílech mezi KPI a metrikami .
2. Spravujte své HR KPI
Dashboardy ClickUp vám poskytují všechny HR analytické údaje, které potřebujete ke správě svých KPI.
Dashboard lidských zdrojů je vaše řídící centrum, kde mohou manažeři HR získat přehled o výkonu vašeho HR týmu. 🚀
Navíc si můžete vybrat, jakým způsobem chcete data zobrazit.
Zde je seznam některých vlastních widgetů, které můžete přidat do svého dashboardu KPI:
- Čárový graf: vytvořte čárový graf s daty, která si vyberete 📈
- Sloupcový graf: vytvořte vlastní sloupcový graf s libovolnými daty 📊
- Portfolio : kategorizujte a sledujte pokrok vašich HR procesů
- Výpočet : vypočítá součty, průměry a další číselné údaje
- Chat : komunikujte se svým týmem v rámci HR dashboardu
3. Sledujte výkonnost svého HR týmu
Když přijmete zaměstnance, stále potřebujete sledovat jeho výkon, abyste se ujistili, že skutečně dělá svou práci, že?
Stejně tak je třeba pravidelně sledovat výkonnost vašeho HR týmu.
Ale jak to udělat?
Stačí přidat widgety tabulek do svého dashboardu HR KPI.
S těmito widgety budete mít vše, co potřebujete k vizualizaci výkonu zaměstnanců.
Zde je několik widgetů, které získáte:
- Dokončená zpráva: podívejte se, kolik úkolů každý člen týmu dokončil
- Pracoval na: zjistěte počet úkolů, na kterých každý člen pracoval v konkrétní den, týden nebo měsíc
- Workspace Points: gamifikujte své HR aktivity, abyste mohli identifikovat nejlepší zaměstnance 🎮
- Kdo za tím stojí: určete, kteří členové týmu musí vynaložit trochu více úsilí, podle počtu nevyřízených oznámení a úkolů po termínu.
Přístup k těmto KPI reportům je obzvláště užitečný pro týmy pracující na dálku.
Proč?
Můžete rychle zjistit, kteří členové týmu ve skutečnosti nepracují z domova.
Chcete více příkladů KPI? Zde je více než 50 příkladů KPI a šablon .
Často kladené otázky týkající se KPI
Zde jsou odpovědi na některé časté otázky týkající se KPI pro HR:
Co je to HR Balanced Scorecard?
Balanced Scorecard (BSC) je nástroj strategického plánování, který týmům pomáhá získat „vyvážený“ přehled o jejich výkonu.
BSC uvádí cíle pro čtyři konkrétní oblasti:
Finanční cíle
Patří sem snižování nebo správa nákladů na lidské zdroje, snižování ztrát času v důsledku neobsazených pracovních míst a zlepšování školení zaměstnanců.
Cíle zákazníků
Personální oddělení má dva zákazníky: zaměstnance a vedoucí oddělení.
Cíle zákazníků se zaměřují na to, co tyto dvě skupiny očekávají od personálního oddělení.
Například zaměstnanci očekávají, že tým HR bude propagovat firemní kulturu, a vedoucí oddělení očekávají, že HR najme ty nejlepší talenty.
Bonus: Software pro správu talentů!
Cíle interních procesů
Patří mezi ně cíle týkající se náboru, školení, formování firemní kultury a zlepšování komunikace.
Můžete například založit interní firemní blog, kde budete sdělovat vizi společnosti a sdílet informace mezi izolovanými týmy.
Cíle v oblasti učení a růstu
Tyto cíle se týkají toho, jak vaše personální oddělení plánuje vybudovat vysoce kvalifikovaný tým.
Vaše personální oddělení by se mělo učit a rozvíjet do té míry, že již nebude potřebovat žádné školení!
Nebo slovy Yody:
BSC v podstatě povzbuzuje váš personální tým, aby se soustředil na činnosti, které podporují celkové cíle společnosti. Tímto způsobem zdůrazňuje hodnotu vašeho personálního oddělení.
Charakteristiky dobrých HR KPI
Užitečný KPI pro lidské zdroje má pět atributů:
Jednoduché
KPI, které nastavíte, by měly vést k akcím, nikoli k dalším otázkám.
Složité cíle mohou váš HR tým zmást a způsobit zpoždění v jejich dosahování!
Stanovení jasných KPI zajistí, že váš HR tým bude přesně vědět, co se od něj očekává.
Praktické
Vaše KPI musí být také realistické.
Proč?
Stanovení nedosažitelných cílů je pro každý tým velmi demotivující!
Relevantní
Vaše HR KPI musí být relevantní pro vaši HR strategii.
Řekněme například, že jste manažerem HR a vaším cílem je zvýšit zapojení na sociálních médiích.
To není ideální.
Proč?
Cíl nepřispívá k vaší roli v organizaci ani k vaší kariéře.
Měřitelné
Měřitelné cíle mají konkrétní hodnoty, data a časové rámce.
Například:
Snížit fluktuaci zaměstnanců o 20 % do druhého čtvrtletí. 👌
Sladěné
Vaše HR KPI musí být také v souladu s celkovým obchodním cílem.
Například organizace, která se zaměřuje výhradně na zákaznický servis, upřednostní cíle v oblasti udržení zákazníků před cíli v oblasti získávání zákazníků.
Kromě těchto atributů doporučujeme také používat SMART cíle! SMART cíle jsou:
- Konkrétní
- Měřitelné
- Dosažitelné
- Relevantní
- Časově ohraničené
Mějte je na paměti při vytváření svých HR KPI! 😊
Je čas zavést některé HR KPI 🛥
Metriky lidských zdrojů vám ukážou, zda plníte všechny své cíle v oblasti lidských zdrojů.
Jedná se o základní ukazatele výkonnosti, které každá organizace potřebuje ke sledování činnosti svého personálního oddělení.
Pouhé výběru KPI však nestačí.
Musíte je také sledovat!
K tomu potřebujete nástroj, jako je ClickUp.
ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní šablony pro zaškolování zaměstnanců, šablony pro HR nebo publikovat formuláře žádostí o zaměstnání a nabízí vše, co potřebujete ke správě vašich KPI i náborového procesu.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes, aby celé vaše personální oddělení přesně vědělo, co má dělat a kdy to má dělat!