10 nejlepších šablon obchodních nabídek pro rok 2025

Není žádným tajemstvím, že podniky, které se řídí dobře strukturovaným obchodním plánem, mají větší šanci na úspěch.
Přibližně 70 % podniků, které se dokázaly udržet na trhu po dobu pěti let, se řídí strategickým plánem. A pokud jde o podniky v počáteční fázi, ty, které mají obchodní plán, mají o 7 % vyšší pravděpodobnost vysokého růstu než ty, které žádný plán nemají.
Podobně jako obchodní plány jsou i obchodní nabídky nezbytné pro udržitelnost podnikání. Silné obchodní nabídky vám mohou pomoci získat klienty, partnery, obchodní dohody a další.
Pokud tedy chcete posunout své podnikání na vyšší úroveň, čtěte dál a dozvíte se více o obchodních nabídkách, jejich výhodách a nástrojích a šablonách, které vám pomohou zrealizovat váš podnikatelský nápad!
Co je šablona obchodní nabídky?
Obchodní nabídka je formální dokument, ve kterém prezentujete informace související s vaším podnikáním, které jsou relevantní pro vašeho potenciálního klienta. Jedná se v podstatě o dokument, který obsahuje standardní informace, jako jsou časové harmonogramy, rozpočty a rozsah projektu, aby potenciálním klientům a obchodním partnerům poskytl podrobný přehled vaší nabídky.
Existuje mnoho různých oblastí, ve kterých můžete využít efektivní obchodní nabídku k dosažení svých cílů a zahájení skvělé spolupráce. Dobře sestavené nabídky vám mohou pomoci získat důležité zakázky, které posunou vaše podnikání na vyšší úroveň a otevřou nové příležitosti.
Obchodní návrh můžete například použít, pokud máte marketingovou nebo designovou agenturu a chcete se podělit o své služby, nebo pokud prostě hledáte práci v jakékoli oblasti. Obchodní návrh můžete také použít pro účely řízení projektů, například pro prezentaci nového projektu nebo navrhovaného řešení problému zainteresovaným stranám a klientům.
Než budeme pokračovat, je důležité vědět, že obchodní nabídka není totéž jako obchodní plán. Podívejte se na obrázek níže, abyste pochopili rozdíl mezi těmito dvěma pojmy:
10 nejlepších šablon obchodních nabídek
Nyní se podívejme na 10 různých šablon obchodních nabídek, které můžete použít, abyste zapůsobili na své partnery a získali potenciální klienty!
1. Šablona obchodní nabídky ClickUp
První na seznamu je šablona obchodní nabídky od ClickUp.
Tato šablona obsahuje nejen předem připravené seznamy kroků a priorit obchodních nabídek s klíčovými vlastními poli, které vám pomohou vytvořit vlastní obchodní nabídku, ale také šablony e-mailů v ClickUp Docs, které vám pomohou zefektivnit a zdokonalit vaše kontaktní zprávy.
A pokud potřebujete více pokynů pro začátek, můžete se podívat do průvodce pro začátečníky, který je součástí šablony. Není třeba dodávat, že tato šablona obchodní nabídky je dobře připravená a můžete ji použít k získání dalších zakázek.
2. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Šablona obchodní nabídky od ClickUp vám pomůže vytvořit působivý obchodní přehled, který klientům přesně ukáže, proč jste vy a váš tým tou nejlepší volbou pro realizaci projektu.
Tato šablona obchodní nabídky je k dispozici v ClickUp Docs, kde najdete speciální sekce pro váš tým, nápady na obchodní nabídky s řešeními, prognózy zisku a další.
S touto bezplatnou šablonou obchodní nabídky budete moci vytvořit kompletní a přehledný dokument své nabídky, chránit svůj dokument před nechtěnými změnami a snadno jej sdílet se svými klienty prostřednictvím veřejného nebo soukromého odkazu.
3. Návrh kreativní agentury ClickUp
Protože ClickUp je v podstatě nástroj pro správu projektů, nabízí funkční a efektivní způsoby plánování, sledování a správy vašich projektů a pomáhá vám udržet pořádek při psaní nabídek.
Použijte šablonu návrhu kreativní agentury od ClickUp a získejte předdefinované seznamy dílčích úkolů a kontrolních seznamů, které vám pomohou při sestavování návrhu.
Díky použití této šablony obchodní nabídky v ClickUp získáte přehledný náhled na kroky, které je třeba podniknout od fáze plánování přes nácvik prezentace až po fázi po prezentaci.
4. Šablona tabule pro projektové nabídky ClickUp
Pokud chcete přizpůsobit svou projektovou nabídku a prezentovat ji kreativním způsobem, pak je pro vás Project Proposal Whiteboard od ClickUp tou správnou volbou.
Tato šablona obchodní nabídky obsahuje barevné a přehledné vizuální znázornění vaší nabídky v ClickUp Whiteboards, které můžete upravit podle svých potřeb. Přidejte své nápady pomocí kreseb, tvarů, lepících poznámek, myšlenkových map a dalších kreativních způsobů, jak vyjádřit, jak chcete projekt realizovat.
Můžete také použít další šablony Whiteboard pro vývojové diagramy, koncepční mapy, retrospektivy a mnoho dalších, abyste mohli prezentovat své nápady srozumitelným způsobem, který povede k dalším diskusím s potenciálním zákazníkem.
5. Šablona návrhu grantu ClickUp
Tento typ obchodní nabídky je dokument, který odůvodňuje žádost o financování a strategii vaší nabídky.
Podívejte se na tyto šablony žádostí o cenovou nabídku!
Šablona Grand Proposal Template od ClickUp obsahuje předem připravený seznam a tabulku s vlastními stavy, které vám pomohou organizovat vaše úkoly. Obsahuje také kalendář s harmonogramem vašeho projektu, abyste měli důležité termíny vždy na očích.
Tyto jedinečné pohledy vám umožní sledovat obecné úkoly, definici problémů, cíle, klíčové milníky a rozpočet a sdílet je s potenciálními klienty.
6. Šablona návrhu kampaně ClickUp
Vytvořte si pevný rámec pro celou kampaň pomocí šablony obálky návrhu kampaně od ClickUp.
Obsahuje přizpůsobitelnou obálku nabídky a podrobný dokument, ve kterém můžete sdílet shrnutí kampaně, cíle, cílovou skupinu, časový harmonogram a zdroje se svými stakeholdery a poskytnout užitečné informace svému týmu.
Tato bezplatná šablona obchodní nabídky vám pomůže udržet pořádek a být dobře připraveni na den prezentace i další dny.
7. Šablona obchodního návrhu pro designové služby Flipsnack
Šablona obchodní nabídky pro designové služby je flipbook, který čtenářům umožňuje listovat stránkami a lépe se seznámit s obsahem.
Pokud hledáte způsob, jak prezentovat své designérské schopnosti a udělat dobrý dojem při zasílání obchodní nabídky na designový projekt, pak vám tato šablona může pomoci. Má jednoduchý design, který lze přizpůsobit, a možnost přidat videa, odkazy a značky produktů, prvky značky a statistiky o výkonu.
Tato šablona obchodní nabídky je výhodná pro designéry, protože jim umožňuje okamžitě vytvářet krásné vizuální nabídky pro architektonické projekty nebo jiné typy designérské práce. Stačí použít obrázky a texty ze šablony nebo je nahradit vlastními obrázky, přičemž zachováte styl obchodní nabídky. Můžete také přidat uvítací zprávu a podrobnosti o společnosti, abyste nabídku přizpůsobili svým potřebám.
8. Šablona obchodní nabídky pro digitální marketing od Flipsnack
Marketing je jednou z oblastí, kde obchodní nabídka může vašim kampaním velmi prospět. Tyto nabídky jsou skvělou příležitostí k tomu, abyste představili, jak můžete pro vaše klienty něco změnit a jakých skvělých výsledků můžete dosáhnout, a to pomocí sociálních důkazů a případových studií.
Tato editovatelná šablona obchodní nabídky v oblasti digitálního marketingu vám pomůže podrobně vysvětlit vaše služby a sdílet rámec vašeho projektu. Použijte ji pro své nabídky v oblasti e-mailového marketingu, marketingu na sociálních sítích a dalších oblastí digitálního marketingu. Šablonu můžete také přizpůsobit přidáním videí, odkazů, značek produktů, prvků značky a dalších prvků, aby byla pro vaše klienty atraktivní a poutavá.
9. Šablona profesionální pracovní nabídky Flipsnack
Návrh nabídky se trochu liší od ostatních, stejně jako účel tohoto typu nabídky.
Tuto profesionální šablonu obchodní nabídky mohou využít společnosti, které chtějí někoho najmout a představit mu mzdové podmínky a další podrobnosti o dané pozici.
K vytvoření poutavých obchodních nabídek, které snadno upoutají pozornost čtenářů, můžete použít aplikaci pro tvorbu flipbooků, jako je Flipsnack, a také si vybrat z různých šablon.
10. Šablona obchodní nabídky pro řízení projektů Qwilr
Šablona návrhu projektového řízení vám pomůže vytvořit vizuálně atraktivní a přehledný obchodní návrh. Do návrhu můžete vložit formuláře, časové osy, tabulky, kalendáře, obrázky, videa a další prvky, které upoutají pozornost klienta a představí kvalitu vaší práce.
Díky funkci identifikace uživatelů budete moci nastavit časové a zobrazovací limity a dostávat oznámení, když váš klient otevře vaši obchodní nabídku.
Typy šablon obchodních nabídek
Existují dva typy obchodních nabídek:
1. Vyžádané obchodní nabídky
Potenciální klient si vyžádá obchodní návrh, který mu pomůže rozhodnout se, zda s vámi chce uzavřít obchod. S tímto typem obchodního návrhu můžete nabídnout řešení jejich problémů nebo potřeb.
Je to nejjednodušší způsob, jak je přeměnit na zákazníky, protože již mají zájem o váš produkt nebo služby.
2. Nevyžádané obchodní nabídky
Nevyžádaná obchodní nabídka je jako studená e-mailová zpráva nebo marketingový leták. Při psaní nevyžádaných nabídek možná nevíte nic o klientech ani o jejich požadavcích. V takovém případě byste měli provést průzkum, abyste zjistili, jak oslovit každého jednotlivého klienta, a přizpůsobit obchodní nabídku.
Výhody šablon obchodních nabídek
Hlavní výhody šablon spočívají v tom, že vám pomohou ušetřit čas, zajistit jednotnost ve vaší firmě a zaručit, že vaše obchodní nabídky budou obsahovat všechny důležité podrobnosti.
Kromě toho vám použití šablon poskytne více času na to, abyste se mohli soustředit na obsah a kvalitu své nabídky a vytvořit profesionální obchodní nabídky, které zapůsobí na vaše klienty a obchodní partnery a získají je.
Začněte používat šablony obchodních nabídek ještě dnes
Správné šablony vám mohou pomoci získat další velké projekty. Na výběr máte z mnoha šablon obchodních nabídek. Klíčem je vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje vašim produktům a službám i vašim klientům.
Chcete-li udělat dobrý dojem a vytvořit podrobnou nabídku, můžete použít nástroje jako ClickUp a Flipsnack, které vám pomohou vytvořit obchodní nabídku odpovídající vašim potřebám a vyniknout. Nástroj pro tvorbu nabídek, jako je Flipsnack, je software, který umožňuje vytvářet nabídky s různými designy, zatímco komplexní nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, vám může poskytnout knihovnu přizpůsobitelných šablon pro různé případy použití a klíčové funkce, které potřebujete ke správě svých projektů, sledování pokroku a dalším činnostem.
ClickUp si můžete vyzkoušet zdarma – začněte používat šablony ClickUp, abyste vylepšili své obchodní nabídky a získali více klientů ještě dnes!
Hostující autor:
Isabela Boncila je marketingová specialistka ve společnosti Flipsnack, vydavatelské platformě, která dokáže převést PDF soubory do interaktivních flipbooků. Je nadšenou příznivkyní marketingu, psaní a technologií.