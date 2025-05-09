11 bezplatných softwarů pro sledování KPI v roce 2025

Můžete dosáhnout svých cílů, zapůsobit na svůj tým a přesto přijít o příležitost – jen proto, že jste nesledovali své KPI.
A tím se rozplynuly důkazy o vaší práci, povýšení, o které jste usilovali, a vaše trpělivost.
Abyste měli jistotu, že vaše metriky jsou správné, potřebujete efektivní software KPI – systém, který sleduje vše, co děláte, až do nejmenších detailů.
Abychom vám pomohli udržet přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti, přinášíme vám seznam 11 nejlépe hodnocených nástrojů, které se zabývají sledováním KPI a usnadňují přeměnu obchodních dat na měřitelný pokrok, čímž vám šetří čas, stres a promarněné příležitosti.
Přehled nejlepších softwarů pro KPI
Zde je náš výběr 11 nejlepších softwarů KPI s funkcemi pro analýzu dat, které slouží ke sledování výkonu:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní sledování KPI a řízení projektů
|Cíle, úkoly, řídicí panely, spolupráce, šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Geckoboard
|Dashboardy KPI v reálném čase a sdílení dat
|Vlastní řídicí panely, více než 90 integrací, upozornění, snímky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobené placené plány.
|Tableau
|Vizuální prozkoumávání dat a podnikové řídicí panely
|Drag-and-Drop, datové konektory, bohatá vizualizace, prognózy
|Ceny na míru
|Power BI
|Uživatelé Microsoftu a cenově dostupné dashboardy
|Funkce drag-and-drop, více než 300 zdrojů, AI Insights, aktualizace v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Databox
|Marketingové týmy, které potřebují rychlé vizuální dashboardy
|Více než 120 integrací, prediktivní analytika, benchmarky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Klipfolio
|Přizpůsobené panely z více než 100 zdrojů dat
|Více než 130 zdrojů, vlastní vzorce, plánované zprávy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobené placené plány.
|SimpleKPI
|Malé týmy, které potřebují neomezené dashboardy za paušální cenu
|Neomezený počet KPI, dashboardy v reálném čase, přizpůsobené reporty
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobené placené plány.
|Sisense
|Pokročilá interní BI na podnikové úrovni
|Unifikovaná datová vrstva, integrované řídicí panely, AI Insights
|Ceny na míru
|Qlik Sense
|Výkonné samoobslužné řídicí panely
|Dotazy v přirozeném jazyce, návrhy AI, upozornění
|Pro podniky jsou k dispozici přizpůsobené placené tarify.
|Zoho Analytics
|Malé týmy začínající s BI
|Automatické řídicí panely, asistent AI, podpora SQL
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Domo
|Velké organizace s komplexními daty
|ETL + AI, aktualizace v reálném čase, integrované řídicí panely
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro KPI?
Jeden uživatel Redditu poznamenal: „Podívejte se na výkonnost lidí a její dopad na cíle společnosti. “
I když je to dobrý začátek, spoléhat se pouze na intuici nestačí. Stále potřebujete klíčové ukazatele výkonnosti – a potřebujete chytrý způsob, jak je sledovat.
Ideální nástroj KPI vám tedy umožní:
- Vytvořte přizpůsobitelné dashboardy, které zdůrazňují klíčové metriky a strategické iniciativy nejrelevantnější pro vaše obchodní cíle ✅
- Poskytujte sledování v reálném čase a přesnost dat, abyste mohli monitorovat KPI bez zpoždění ✅
- Podporujte hladkou integraci s nástroji, jako jsou CRM, platformy pro řízení projektů a analytické nástroje ✅
- Umožněte týmům spolupracovat na společných cílech díky centralizovanému přístupu k reportům KPI ✅
- Poskytujte praktické informace prostřednictvím jasných vizualizací a pravidelných zpráv ✅
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže proměnit vágní kariérní aspirace v jasné kroky? 25 příkladů a nápadů pro SMART profesní cíle v práci vám ukáže, jak stanovit cíle, které skutečně přinesou výsledky.
11 nejlepších softwarů KPI, které stojí za vyzkoušení
Tyto softwarové nástroje KPI umožňují neustálé zlepšování tím, že zjednodušují sledování KPI, což vám usnadňuje sladění týmů na základě společných obchodních metrik.
1. ClickUp (nejlepší komplexní řešení pro sledování KPI a řízení projektů)
Když týmy využívají k sledování výkonu více nástrojů, nedokážou nic řádně dokumentovat. Data se fragmentují, pracovní postupy se narušují a zefektivnění procesů se stává obtížnějším.
ClickUp vás chrání před placením této ceny tím, že centralizuje vše – od KPI po úkoly a zprávy – na jednom místě.
Prvním krokem ke sledování KPI je jejich definování. ClickUp Goals tento proces usnadňuje tím, že vám umožňuje rozdělit velké cíle na menší, sledovatelné milníky.
Můžete nastavit číselné, finanční nebo úkolové cíle – ideální pro správu všeho od pokrytí kódu až po čisté skóre propagátora. Poskytuje týmům konkrétní výchozí bod pro sladění měřitelných výsledků.
Pokud chcete začít tím, že si stanovíte cíle, abyste mohli sledovat pokrok po celý rok, šablona OKR od ClickUp nabízí vynikající strukturované plánování a přehledné seznamy cílů.
Dalším skvostem je šablona SMART Goals Template od ClickUp. Tato šablona vám pomůže stanovit jasné, realizovatelné cíle a efektivně sledovat pokrok, aby váš tým zůstal soustředěný, organizovaný a zaměřený na cíle.
Jakmile definujete KPI, ClickUp Tasks vám pomůže s řízením jejich provádění. Můžete přiřadit priority, nastavit připomenutí a automatizovat aktualizace, aby byl váš tým vždy v obraze.
Tyto funkce zajišťují odpovědnost a zároveň snižují mentální zátěž spojenou s ručním sledováním. Ne každý tým však potřebuje stejné metriky.
S ClickUp Dashboards můžete vytvářet vlastní dashboardy, které vizualizují pouze to, na čem záleží – ať už sledujete frekvenci nasazení, analyzujete data o spokojenosti zákazníků nebo fluktuaci kódu.
Můžete dokonce načíst data z více zdrojů, abyste získali ucelený přehled o výkonu týmu. Zjistěte více o tom, jak si vytvořit vlastní přizpůsobený panel ClickUp 👇🏻
Nevíte, co dělat se zpětnou vazbou od zainteresovaných stran? S ClickUp se všechny aktualizace okamžitě promění v úkoly. Díky spolupráci v reálném čase v ClickUp se aktualizace provádějí živě, což zajišťuje, že celý tým a projektoví manažeři zůstávají v souladu a žádné vstupy se neztratí.
Pokud chcete začít hned a soustředit se na to nejdůležitější, vyzkoušejte šablonu KPI od ClickUp.
Centralizuje všechny vaše klíčové metriky do jednoho vizuálního, snadno použitelného dashboardu, aby všichni zůstali v souladu. Ať už analyzujete trendy nebo činíte strategická rozhodnutí, tato šablona vám rychle poskytne potřebné informace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozdělte strategické cíle na měřitelné KPI pomocí ClickUp Goals.
- Přiřazujte úkoly, automatizujte pracovní postupy a udržujte priority projektů pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte přizpůsobitelné dashboardy KPI v reálném čase s více widgety a zobrazeními dat.
- Sledujte pokrok týmu pomocí různých typů cílů KPI, jako jsou číselné, peněžní a pravdivé/nepravdivé.
- Okamžitě spolupracujte se zainteresovanými stranami prostřednictvím živých úprav, komentářů a aktualizací.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení pro týmy, které s all-in-one nástroji začínají
- Rozhraní s mnoha funkcemi může být zpočátku trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že je vše na jednom místě. V průběhu let jsem používal mnoho nástrojů, které mi pomáhaly sledovat práci, a ClickUp mi vyřešil všechny problémy. Líbí se mi flexibilita, kterou ClickUp nabízí.
Líbí se mi, že je vše na jednom místě. V průběhu let jsem používal mnoho nástrojů, které mi pomáhaly sledovat práci, a ClickUp mi vyřešil všechny problémy. Líbí se mi flexibilita, kterou ClickUp nabízí.
🔎 Zajímavost: Koncept měření výkonu sahá až do 3. století během čínské dynastie Wei, kdy císaři používali devítistupňový systém k hodnocení výkonu členů královské rodiny.
2. Geckoboard (nejlepší pro dashboardy KPI v reálném čase a sdílení dat)
Geckoboard je jednoduchý software KPI vytvořený pro týmy, které potřebují jasně a rychle sdělovat klíčové ukazatele výkonnosti.
Díky rozhraní tohoto nástroje s funkcí drag-and-drop lze snadno vytvářet přizpůsobitelné panely KPI, které zobrazují metriky důležité pro podnikání. Ať už sledujete klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) z Google Analytics, Salesforce nebo Excelu, Geckoboard načítá údaje o výkonu z více než 90 zdrojů dat.
Tyto panely lze vložit na webové stránky, zobrazit na televizích v kanceláři nebo sdílet prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Slack – jsou ideální pro týmy pracující na různých platformách a v různých lokalitách.
Nejlepší funkce Geckoboard
- Vytvářejte plně přizpůsobitelné panely KPI pomocí widgetů, grafů a nástrojů pro sledování cílů.
- Sledujte obchodní metriky v reálném čase a monitorujte výkonnost týmu pomocí indikátorů stavu.
- Nastavte upozornění, plánované snímky a interaktivní zobrazení pro podrobné sledování výkonnostních dat.
Omezení Geckoboard
- Omezená hloubka reportingu a analytiky ve srovnání se specializovanými BI nástroji
- Může být nákladný, pokud se zvětší počet dashboardů nebo uživatelů.
- Některé zdroje dat nepodporují streamování v reálném čase.
- Méně možností přizpůsobení pro pokročilé uživatele, kteří potřebují vizualizace na míru
Ceny Geckoboard
- Základní: 75 $/měsíc na uživatele
- Základní: 219 $/měsíc na uživatele
- Pro: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Geckoboard
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají uživatelé o Geckoboard?
Uživatel Capterra říká:
Informace jsou zobrazeny poutavým způsobem, což je velmi důležité, protože někdy je třeba sdělit obtížně srozumitelné KPI. Dalším pozitivem je to, že tým Geckoboard neustále přidává nové zdroje dat, aby zvýšil kompatibilitu.
Informace jsou zobrazeny poutavým způsobem, což je velmi důležité, protože někdy je třeba sdělit obtížně srozumitelné KPI. Dalším pozitivem je to, že tým Geckoboard neustále přidává nové zdroje dat, aby zvýšil kompatibilitu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš tým neustále stanovuje cíle, které se v polovině cesty vytratí, 12 nejlepších softwarů pro stanovení cílů pro týmy vám pomůže zůstat soustředění, sladění a skutečně těchto cílů dosáhnout.
3. Tableau (nejlepší pro vizuální prozkoumávání dat a podnikové KPI dashboardy)
Mezi schůzkami, odesíláním kódů, řešením problémů zákazníků nebo uzavíráním obchodů nemá většina týmů čas na to, aby se zabývala tím, jak vytvořit dashboard.
Díky rozhraní Tableau s funkcí drag-and-drop je práce s ním snadná i pro technicky neznalé uživatele, kteří potřebují přeměnit surová data na něco srozumitelného a užitečného.
Bez psaní jediného řádku kódu mohou týmy vytvářet elegantní interaktivní dashboardy, které sledují vše od spokojenosti zákazníků až po KPI vývoje softwaru.
Nejlepší funkce Tableau
- Propojte velké zdroje dat z tabulek, cloudových platforem nebo databází SQL pomocí nativních konektorů.
- Pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu drag-and-drop můžete navrhovat zprávy a dashboardy s minimálním školením.
- Vytvářejte bohatá vizuální znázornění KPI, trendů a prognóz pomocí předem připravených grafů a filtrů.
- Přístup k dashboardům přes web, desktop nebo mobilní zařízení pro okamžité získávání informací a rozhodování na základě dat.
- Bezpečné nasazení v požadovaném rozsahu díky možnostem lokální nebo cloudové instalace přizpůsobeným infrastruktuře vašeho týmu.
Omezení Tableau
- Vyžaduje značné zapracování a školení týmů, aby mohly plně využít všechny funkce.
- Může být nákladný, protože se hromadí uživatelská místa a doplňkové funkce.
- Problémy s výkonem u velkých dashboardů nebo při práci s více zdroji dat
Ceny Tableau
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2300 recenzí)
Co říkají uživatelé o Tableau?
Uživatel G2 říká:
Je to dobrý nástroj pro správu dat a jejich analýzu; poskytuje jasné informace a také dobré srovnání jednotlivých dat. Jakmile se s ním dostatečně seznámíte, je snadné mu porozumět.
Je to dobrý nástroj pro správu dat a jejich analýzu; poskytuje jasné informace a také dobré srovnání jednotlivých dat. Jakmile se s ním dostatečně seznámíte, je snadné mu porozumět.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, co brzdí váš vývojový tým? „25 KPI pro vývoj softwaru s příklady“ poskytuje přesné metriky pro vývoj softwaru, které jsou potřebné ke sledování pokroku, zlepšování pracovních postupů a rychlejšímu dodávání.
4. Power BI (nejlepší pro uživatele ekosystému Microsoft a cenově dostupné dashboardy KPI)
Pokud již jste zaplaveni tabulkami Excel, přechod na komplexní software pro dashboardy KPI se může jevit jako další projekt, na který nikdo nemá čas. Power BI je díky své výkonnosti, známosti a překvapivé snadnosti použití ideálním řešením pro řadu týmů.
Díky nástroji pro tvorbu dashboardů typu drag-and-drop usnadňuje Power BI přeměnu surových dat na smysluplné klíčové ukazatele výkonnosti.
Získáte také funkce založené na umělé inteligenci, silné možnosti integrace dat a vizuální upozornění, takže budete vždy v obraze.
Nejlepší funkce Power BI
- Vytvářejte interaktivní KPI dashboardy pomocí jednoduchého drag-and-drop a stovek vizualizačních možností.
- Připojte se k více než 300 datovým zdrojům, včetně Excel, SQL, Salesforce a Google Analytics.
- Získejte přístup k informacím generovaným umělou inteligencí, jako je analýza sentimentu a prognózy typu „co by, kdyby“ s prémiovou verzí.
- Nastavte si aktualizace v reálném čase, upozornění a mobilní přístup pro nepřetržité sledování KPI v rámci řízení projektů.
- Zabezpečte svá data pomocí podnikové úrovně shody, šifrování a řízení přístupu od společnosti Microsoft.
Omezení Power BI
- Strmá křivka učení, pokud se dostanete za základní dashboardy a vizualizace
- Žádná nativní desktopová verze pro uživatele Mac nebo Linux
- Matoucí cenové úrovně a licenční struktura pro rostoucí týmy
- Při zpracování velmi velkých datových sad může docházet ke zpoždění nebo časovému limitu.
Ceny Power BI
- Power BI Desktop: zdarma
- Power BI Pro: 14 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Power BI Premium: 24 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Power BI Embedded: Variabilní (platba podle skutečného využití)
- Power BI Premium (na základě kapacity): Ceny začínají na 4 995 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Power BI
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Power BI?
Uživatel Capterra říká:
Je snadné propojit jej se stávajícími datovými sadami v ekosystému Microsoft a externími databázemi, jako jsou servery SQL. Zprávy lze přizpůsobit tak, aby zobrazovaly informace podle vašich představ.
Je snadné propojit jej se stávajícími datovými sadami v ekosystému Microsoft a externími databázemi, jako jsou servery SQL. Zprávy lze přizpůsobit tak, aby zobrazovaly informace podle vašich představ.
📖 Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro čtvrtletní obchodní přehled (QBR)
5. Databox (nejlepší pro marketingové týmy, které potřebují rychlé vizuální dashboardy KPI)
Marketingové týmy jsou často zahlceny nástroji – Google Analytics, HubSpot, Meta Ads a spoustou tabulek. Kdo má čas se přihlašovat do pěti platforem jen proto, aby zkontroloval, co funguje?
Právě v tom vyniká Databox. Tento software KPI shromažďuje všechna vaše data o výkonu na jednom místě a poskytuje vám okamžitý vizuální přehled o vašich marketingových KPI, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Databox poskytuje uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu dashboardů pomocí drag-and-drop, který je vhodný i pro členy týmu bez technických znalostí a umožňuje přístup z počítače, mobilního zařízení nebo dokonce z televizní obrazovky ve vaší kanceláři.
Nejlepší funkce Databoxu
- Propojte více než 120 zdrojů dat, včetně Google Ads, HubSpot a platforem sociálních médií.
- Vytvářejte krásné, přizpůsobitelné panely pomocí vizualizací typu drag-and-drop.
- Předpovídejte budoucí trendy dat KPI pomocí prediktivní analýzy založené na umělé inteligenci.
- Porovnejte své kampaně s konkurencí v oboru a najděte příležitosti k růstu.
Omezení Databoxu
- Bezplatný tarif nabízí omezené možnosti přizpůsobení a frekvenci aktualizace dat.
- Některé pokročilé integrace a metriky vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Mobilní aplikace a uživatelské rozhraní by mohly být na menších obrazovkách responzivnější.
- Ceny rychle rostou pro týmy s mnoha zdroji dat.
Ceny Databoxu
- Navždy zdarma (3 dashboardy, denní aktualizace)
- Starter: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 199 $/měsíc na uživatele
- Růst: 399 $/měsíc na uživatele
- Premium: 999 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Databoxu
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Databoxu?
Uživatel Capterra říká:
Celkově je velmi uživatelsky přívětivý, zejména způsob organizace šablon pro sdílení mezi klientskými účty, vytváření upozornění a nativní integrace s nejpoužívanějšími platformami.
Celkově je velmi uživatelsky přívětivý, zejména způsob organizace šablon pro sdílení mezi klientskými účty, vytváření upozornění a nativní integrace s nejpoužívanějšími platformami.
📮 ClickUp Insight: Polovina týmů, které jsme oslovili, uvádí, že pátek je jejich nejproduktivnějším dnem. Proč? Pravděpodobně proto, že je méně schůzek a během týdne se nashromáždila energie. Díky menšímu počtu přerušení mají lidé více prostoru pro soustředěnou a smysluplnou práci.
Chcete, aby každý den probíhal jako pátek? Vyzkoušejte asynchronní komunikaci s ClickUp – vaším všestranným pracovním centrem. Zaznamenávejte aktualizace pomocí ClickUp Clips, generujte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo nechte ClickUp AI Notetaker shrnout schůzky za vás během několika sekund!
6. Klipfolio (nejlepší pro vytváření vlastních dashboardů z více než 100 zdrojů dat)
Pro týmy pracující s daty, které mají otevřeno milion záložek a používají více platforem, je téměř nemožné získat celkový přehled o výkonu.
Proto je produkt Klips od společnosti Klipfolio tak užitečný – kombinuje vaše nejdůležitější obchodní metriky a prezentuje je v interaktivních panelech, které můžete používat.
S více než 130 integracemi se Klipfolio Klips přizpůsobí vašemu datovému stacku, aniž by vyžadoval pokročilé technické znalosti.
Nejlepší funkce Klipfolio
- Propojte více než 130 zdrojů dat, včetně Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel a API.
- Vytvářejte pixelově přesné dashboardy s vlastními vzorci, KPI a vizualizacemi.
- Přístup k vašim dashboardům na počítači, mobilu nebo přes sdílené odkazy – ideální pro reportování klientům.
- Nastavte si plánované zprávy, e-mailová upozornění a dashboardy s bílou značkou pro hladké budování značky.
Omezení Klipfolio
- U komplexních nebo objemných dat může docházet ke zpomalení načítání dashboardů.
- Pokročilé přizpůsobení (SSO, branding, white-labeling) vyžaduje vyšší úroveň tarifů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení vlastních metrik nebo vzorců vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Omezené funkce AI ve srovnání s novějšími platformami BI a softwarovými nástroji KPI
Ceny Klipfolio
- Základní cena: 90 USD/měsíc na uživatele
- Grow: 190 $/měsíc na uživatele
- Tým: 350 $/měsíc na uživatele
- Team+: 690 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Klipfolio
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
🔎 Zajímavost: V 15. století benátští obchodníci praktikovali ranou formu návratnosti investic (ROI) tím, že porovnávali náklady svých obchodních výprav se zisky získanými z prodeje dováženého zboží.
7. SimpleKPI (nejlepší pro malé týmy, které potřebují neomezený počet dashboardů za paušální cenu)
Když se snažíte udržet rychlý tým v souladu, poslední věc, kterou potřebujete, je neohrabaný nástroj pro dashboard nebo ceny, které vás penalizují za růst.
Právě zde přichází na řadu SimpleKPI – jak už název napovídá, zjednodušuje sledování výkonu, aniž by vás zatěžoval vysokými náklady za každého uživatele.
Tento cloudový software KPI vám nabízí monitorování v reálném čase, přehledné vizuální panely a flexibilní nástroje pro reporting KPI – to vše za paušální cenu.
Nejlepší funkce SimpleKPI
- Sledujte neomezený počet KPI, uživatelů, dashboardů a reportů za jedinou paušální cenu.
- Využijte dashboardy v reálném čase s grafy, diagramy a tabulkami k vizualizaci metrik.
- Vytvářejte a exportujte vlastní zprávy KPI ve formátech PDF, Excel a Word.
- Rychle začněte s šablonami dashboardů a snadným importem dat z Excelu.
Omezení SimpleKPI
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s pokročilejšími softwarovými nástroji KPI
- Žádná specializovaná mobilní aplikace pro přístup na cestách
Ceny SimpleKPI
- Paušální sazba: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SimpleKPI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro stanovení cílů a sledování pokroku pro Excel a ClickUp
8. Sisense (nejlepší pro pokročilou interní BI na podnikové úrovni)
S růstem podniků roste i množství dat – v oblasti marketingu, provozu, financí a zákaznických platforem. Porozumět tomu všemu, zejména v takovém měřítku, není jednoduchý úkol.
Předpokládejme, že pracujete s velkým objemem vysoce komplexních cenných dat a potřebujete způsob, jak je modelovat, propojovat a prozkoumávat napříč týmy nebo produkty. V takovém případě vám Sisense nabízí flexibilitu, kterou potřebujete.
Tento software KPI je obzvláště užitečný pro interní týmy BI, které chtějí centralizovat poznatky a sdílet je napříč různými obchodními funkcemi.
Sisense také podporuje vkládání, takže pokud vytváříte aplikace nebo dashboardy určené pro klienty a chcete do nich zabudovat analytické funkce, můžete je integrovat tam, kde vaši uživatelé již pracují.
Nejlepší funkce Sisense
- Sjednoťte data z desítek zdrojů do jedné analytické vrstvy.
- Vložte dashboardy přímo do nástrojů pro zákazníky nebo interních nástrojů
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou dotazy v přirozeném jazyce a prediktivní modely.
- Flexibilní nasazení v cloudu, na místě nebo v hybridním prostředí
- Splňte bezpečnostní a compliance standardy na podnikové úrovni
Omezení Sisense
- Nastavení může trvat déle, pokud je váš případ použití složitý.
- Ceny se odvíjejí od vašeho nastavení a využití.
- Některé funkce vyžadují technickou podporu pro úplnou konfiguraci.
Ceny Sisense
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sisense
- G2: 4,2/5 (více než 1 010 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
Co říkají uživatelé o Sisense
Uživatel Capterra říká:
Elasticube je jádrem produktu SiSense – umožňuje správci připojit se k několika různým zdrojům dat a vytvořit logické seskupení dat. Dashboardy jsou atraktivní a funkční.
Elasticube je jádrem produktu SiSense – umožňuje správci připojit se k několika různým zdrojům dat a vytvořit logické seskupení dat. Dashboardy jsou atraktivní a funkční.
💡 Tip pro profesionály: Stále spravujete OKR v tabulkách? Přicházíte o přehlednost a sladěnost – nejlepší software pro OKR vám pomůže najít nástroje vytvořené pro škálování cílů a výsledků vašeho týmu.
9. Qlik Sense (nejlepší pro týmy, které chtějí výkonné samoobslužné dashboardy)
Správa více datových toků, jako jsou prodejní platformy a nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků, může snadno vést k tomu, že týmy ztratí přehled o celkové situaci.
Qlik vám poskytuje nástroje pro intuitivní prozkoumávání dat a rychlé přijímání chytrých rozhodnutí, aniž byste museli čekat na datové analytiky nebo IT. Tento software KPI vyniká zejména interaktivními dashboardy, silnými vyhledávacími schopnostmi a poznatky založenými na umělé inteligenci.
Hlavním cílem společnosti Qlik je, aby každý člen vašeho týmu mohl položit otázku a získat smysluplnou odpověď, aniž by znal SQL nebo pokročilé statistiky.
Nejlepší funkce Qlik Sense
- Aktivujte vyhledávání a analytiku založenou na chatu pro dotazy v přirozeném jazyce.
- Poskytujte responzivní, mobilní dashboardy s aktualizacemi v reálném čase.
- Poskytujte poznatky vylepšené umělou inteligencí a prediktivní návrhy
- Nabídněte upozornění a automatizaci pro včasné odhalení a řešení problémů.
Omezení Qlik Sense
- Výkon se může zpomalit u velmi velkých datových sad.
- Některé funkce, pluginy nebo možnosti exportu vyžadují dodatečné nastavení.
- Ceny se u větších týmů mohou rychle vyšplhat
Ceny Qlik Sense
- Starter: 200 $/měsíc na uživatele
- Standard: 825 USD/měsíc na uživatele
- Premium: 2750 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qlik Sense
- G2: 4,4/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají uživatelé o Qlik Sense?
Uživatel G2 říká:
V mé organizaci používáme Qlik Sense pro interaktivní vizualizaci a analýzu dat prostřednictvím dashboardů, tabulek a grafů. Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný a jak nám flexibilně umožňuje pracovat s širokou škálou datových zdrojů a konektorů.
V mé organizaci používáme Qlik Sense pro interaktivní vizualizaci a analýzu dat prostřednictvím dashboardů, tabulek a grafů. Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný a jak nám flexibilně umožňuje pracovat s širokou škálou datových zdrojů a konektorů.
🔎 Zajímavost: V 19. století používal skotský mlynář barevné dřevěné kostky umístěné na stolech zaměstnanců k označení úrovně výkonu – zelená znamenala dobrý výkon, červená špatný – což sloužilo jako raná vizuální forma systému KPI.
10. Zoho Analytics (nejlepší pro malé týmy, které začínají s BI)
Pokud provozujete štíhlou organizaci a přesto chcete mít přístup k pokročilým analytickým funkcím, Zoho Analytics by pro vás mohlo být tím pravým řešením.
Zoho vyniká svou vyvážeností: je přístupný pro technicky neznalé uživatele, ale zároveň nabízí hloubku pro analytiky. Týmy mohou pomocí drag-and-drop dashboardů a předem připravených konektorů získat návrhy na reporty založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Zoho Analytics
- Automaticky generujte dashboardy na základě vašich dat, abyste mohli rychleji začít.
- Podpora SQL dotazů a vlastních reportů pro pokročilé uživatele
- Umožněte sdílení a filtrování na základě rolí pro bezpečnou spolupráci
- Využijte vestavěného asistenta AI (Zia) pro dotazy v přirozeném jazyce a rychlé získání přehledu.
- Vyberte si z flexibilních možností publikování, včetně prezentací, soukromých odkazů a vložených zobrazení.
Omezení Zoho Analytics
- Začátečníci mohou narazit na učební křivku u složitých případů použití.
- Některé doplňky a větší úložný prostor jsou k dispozici za příplatek.
- Výkonnost může klesnout u velkých datových sad, pokud nemáte vyšší tarif.
Ceny Zoho Analytics
- Zdarma
- Základní: 30 $/měsíc na uživatele
- Standard: 60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 145 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 575 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Analytics
- G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Více než 65 příkladů a šablon klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
11. Domo (nejvhodnější pro velké organizace s komplexními daty a velkými finančními prostředky)
Když vaše firma začne používat desítky nástrojů, z nichž každý má své vlastní zprávy, metriky a dashboardy, je těžké odpovědět i na jednoduché otázky typu „Jak si vedeme?“
Tento software KPI je určen pro týmy, které chtějí mít jeden centralizovaný prostor pro propojení všech svých dat a jejich převedení do rozhodnutí – ať už prostřednictvím interaktivních dashboardů, upozornění v reálném čase nebo poznatků založených na umělé inteligenci.
Domo také podporuje připojení k více než 1 000 datovým zdrojům, od AWS po SAP, což z něj činí ideální volbu pro podniky s různorodými nástroji a systémy.
Nejlepší funkce Domo
- Kombinujte ETL, vizualizaci, AI a dashboardy v jedné platformě
- Aktualizujte data v reálném čase pomocí přizpůsobitelných upozornění
- Analyzujte pomocí asistenta AI pro dotazy v přirozeném jazyce.
- Podpora velkých týmů s potřebami integrovaného dashboardu
Omezení Domo
- Vysoká náročnost na zaučení pro samoobslužné týmy bez datových inženýrů
- Cenový model založený na spotřebě může vést k nepředvídatelným nákladům.
Ceny Domo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Domo
- G2: 4,3/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 320 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s přeměnou velkých snů na konkrétní kroky? Příklady jednoletých, pětiletých a desetiletých cílů pro dlouhodobé plánování cílů vám poskytnou praktický plán, jak jasně a s jistotou stanovit a dosáhnout dlouhodobých cílů.
Další užitečné nástroje
Ačkoli se tyto nástroje KPI nedostaly do našeho žebříčku nejlepších, jsou stále velmi účinné pro sledování KPI v určitých scénářích:
- Weekdone: Sledujte OKR a týdenní pokrok pomocí jednoduchých dashboardů a aktualizací stavu, které pomáhají udržovat odpovědnost prostřednictvím pravidelných kontrol.
- Whatagraph: Vizualizujte marketingové KPI napříč několika kanály v automatizovaných přehledech, které lze snadno sdílet a které se skvěle hodí pro sledování výkonu napříč platformami, jako jsou Google Ads, Meta a LinkedIn.
- Google Looker Studio: Vytvářejte a sdílejte dynamické KPI dashboardy zdarma pomocí vizualizačního nástroje Google.
Používejte ClickUp, abyste drželi krok se svými KPI
Sledování KPI = přehlednost
Bez přehledu o výkonu mohou i vaše nejlepší snahy zůstat bez povšimnutí (nebo hůře, neprokázané).
Právě v tom vyniká ClickUp. Díky integrovaným funkcím Cíle, Dashboardy a spolupráce v reálném čase na jedné platformě vám ClickUp pomáhá soustředit se na výsledky, nikoli pouze na výstupy.
Jak zdůraznil Christian Gonzalez, administrativní koordinátor v Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara:
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro automatizaci zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, nástrojů pro automatizaci zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Nikdy neztrácejte ze zřetele, jak vypadá úspěšný projekt – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Začněte s ClickUp ještě dnes!