15 nejlepších softwarů pro OKR v roce 2025 (recenze a ceny)

Když jsem přešel z pozice jednotlivého přispěvatele na pozici vedoucího velkého týmu, zažil jsem velký moment Eureka!. Uvědomil jsem si, co dělá podnik silným a úspěšným: Ne, není to budování rozsáhlé produktové řady nebo honba za čísly, jako by zítřek neexistoval; jde o sladění úsilí všech směrem k našim organizačním cílům.
Zpočátku jsem se při vytváření a sledování našich cílů a klíčových výsledků (OKR) spoléhal na Google Docs a tabulky. Tyto nástroje byly jednoduché a přehledné a fungovaly dobře, když byl náš tým ještě malý.
S růstem naší společnosti však jednoduché tabulky přestaly stačit. Potřeboval jsem přehled o produktových OKR a agilních OKR, pokročilé analytické funkce a reportování a možnost propojit individuální a týmové OKR s OKR jednotlivých oddělení, což tyto jednoduché nástroje nenabízely.
Moje hledání nejlepšího softwaru pro OKR bylo dlouhé. Výsledkem výzkumu, který jsem provedl se svým týmem, však byl výběr 15 nástrojů pro OKR, které považujeme za ty nejlepší.
V tomto článku se podělíme o naše poznatky a zkušenosti s nástroji pro správu OKR a zdůrazníme, co fungovalo dobře a co ne, abychom vám pomohli najít nejlepší řešení pro váš tým.
Co byste měli hledat v softwarových nástrojích OKR?
Než přejdeme k seznamu, pojďme si nejprve vysvětlit základní pojmy. Zde je několik funkcí, které musíte při investici do softwaru pro správu OKR upřednostnit:
- OKR dashboard: Nástroj musí obsahovat funkci OKR dashboard, která konsoliduje všechna data na jednom místě a poskytuje přehled o tom, jak vaše OKR a KPI spolupracují.
- Sledování pokroku v reálném čase: Hledejte funkce, které umožňují sledování pokroku OKR v reálném čase pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a dalších nástrojů, díky nimž mohou všichni zaměstnanci a manažeři sledovat metriky cílů a činit informovaná rozhodnutí.
- Integrační schopnosti: Ujistěte se, že se software OKR hladce integruje s vašimi stávajícími technologiemi, jako je software pro řízení projektů, CRM systémy nebo komunikační platformy.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj, který vám umožní přizpůsobit šablony OKR, pracovní postupy a reportování tak, aby odpovídaly vaší strategii stanovování cílů.
- Funkce pro spolupráci: Software by měl usnadňovat spolupráci mezi členy týmu, umožňovat jim sladit cíle, sdílet aktualizace a poskytovat zpětnou vazbu.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj, který se dokáže přizpůsobit růstu vaší organizace a pojme rostoucí počet uživatelů, OKR a týmů, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Upřednostněte intuitivní uživatelské rozhraní, které je snadno použitelné jak pro technické, tak pro netechnické týmy.
- Reporting a analytika: Vyberte si software, který nabízí komplexní funkce pro reporting a analytiku. Získáte tak přehled o výkonu svého týmu a zjistíte, v jakých oblastech je třeba se zlepšit.
Přehled softwaru pro OKR
Tabulka obsahuje klíčové podrobnosti o mých nejoblíbenějších softwarových nástrojích pro OKR.
|Nástroj OKR
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny
|ClickUp
|Řízení projektů OKR
|ClickUp Goals s měřitelnými cíli a přizpůsobitelnými šablonami OKR
|Navždy zdarma a bez omezení: 7 $/uživatel za měsíc Business: 12 $/uživatel za měsíc Enterprise: Ceny na vyžádání ClickUp Brain je k dispozici v rámci všech placených tarifů za 5 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
|Weekdone
|Měření týdenního pokroku
|Denní zpravodajství a týdenní aktualizace
|Bezplatná prémiová verze: Od 108 $/měsíc (balíček pro 10 uživatelů, 10,80 $ za uživatele/měsíc)
|Workboard
|Zvýšení produktivity týmu
|Chytré agendy
|NA
|Lattice
|Řízení výkonu a zapojení zaměstnanců
|Průběžná zpětná vazba
|Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživateleZapojení: +4 $/měsíc na uživateleRůst: +4 $/měsíc na uživateleOdměňování: +6 $/měsíc na uživatele
|15Five
|Sledování OKR na základě zpětné vazby
|Panel pro hodnocení Best-self a high-fives
|Engage: 4 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Perform: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Total Platform: 16 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Asana
|Řízení projektů a úkolů
|Vizuální sledování pokroku a četné integrace
|Bezplatná verze Starter: 13,49 $/měsíc na uživateleAdvanced: 30,49 $/měsíc na uživateleEnterprise: Cena na míru Enterprise+: Cena na míru
|Betterworks
|Zpětná vazba a komunikace
|Nestranné kalibrace
|Podniky: Ceny na míruStřední podniky: Ceny na míru
|Peoplebox
|Budování vysoce výkonné kultury
|Informace o sladění týmu
|Talent Management: 7 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)OKR Platform: 8 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Full-Suite Professional: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Full-Suite Premium: 15 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Enterprise Plan: cena na míru
|PerformYard
|Přizpůsobitelné hodnocení výkonu
|Flexibilní kaskádování cílů a přizpůsobitelné cykly hodnocení
|Řízení výkonu: 5–10 USD/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace) Zapojení zaměstnanců: Od 1–3 USD/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Hirebook
|Zvýšení zapojení zaměstnanců
|Podrobné organizační schémata
|Business: 15 $/měsíc na uživatele Enterprise: individuální ceny
|Kvantitativní výsledky
|Srovnávací zprávy
|Nejdůležitější úspěchy a historie verzí OKR
|Essentials: ZdarmaScale: 9 $/měsíc na uživateleEnterprise: Cena na míru
|Kallidus Perform
|Učení a rozvoj a řízení životního cyklu zaměstnanců
|Víceúrovňové sledování OKR
|Ceny na míru
|Profit. co
|Přizpůsobitelná správa OKR
|Více než 400 vestavěných a přizpůsobitelných KPI a vizuální dashboard
|Ceny na míru
|Viva Goals
|Stanovení a sledování cílů pomocí šablon
|Připravené prezentační šablony pro PowerPoint
|Microsoft Viva v Microsoft 365: K dispozici jako součást podnikového plánu Microsoft 365Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)Microsoft Viva Suite: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
|Mooncamp
|Hierarchické navrhování strategie
|Strategický strom
|Essential: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace) Professional: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace) Enterprise: cena na míru
15 nejlepších softwarových nástrojů OKR, které můžete použít
Podívejme se na nástroje OKR, které se dostaly do mého žebříčku 15 nejlepších. Zdůraznil jsem jejich klíčové funkce, omezení, ceny a hodnocení, abych vám pomohl vybrat ten nejlepší nástroj pro vaše podnikání.
1. ClickUp
Možná jsme zaujatí, ale ClickUp je v oblasti projektového řízení založeného na OKR bezkonkurenční. Díky pokročilým funkcím pro hodnocení výkonu a efektivním možnostem vzdáleného řízení týmů nabízí ClickUp větší hodnotu než většina bezplatných softwarů pro projektové řízení a nástrojů OKR. Je vhodný pro společnosti všech velikostí a lze jej přizpůsobit pro sledování a správu OKR v různých odvětvích.
Nejlepší pro řízení projektů OKR
ClickUp je moje oblíbená platforma pro správu OKR. Používám ji k nastavení cílů obsahového marketingu v souladu s našimi celkovými cíli akvizičního marketingu.
Používání ClickUp zvyšuje transparentnost napříč odděleními a umožňuje mi mít přehled o řízení výkonu mého malého, ale výkonného týmu.
Takto přispívají funkce OKR v ClickUp k mému pracovnímu postupu:
Správa všech cílů na jednom místě s ClickUp Goals
K řízení svých OKR používám ClickUp Goals v centrálním hubu.
Tato funkce se skvěle hodí pro různé účely stanovování cílů, od osobních OKR až po cíle celé společnosti. Cíle mohu snadno přizpůsobit tím, že jim přidám název, stanovím termín splnění, přidám osoby odpovědné za jejich splnění, kontroluji přístup a sdílím podrobný rozpis každého cíle na měřitelné úkoly a milníky.
Používám ClickUp Targets, abych rozdělil větší cíle na zvládnutelné úkoly. Mohu nastavit více cílů pro každý cíl a přizpůsobit jejich názvy, popisy, vlastníky a metriky sledování (například měnu, úkoly a čísla).
Zde je příklad: Pokud je cílem dosáhnout 25% nárůstu registrací z našich blogových příspěvků do tří měsíců, rozdělím jej na menší cíle/úkoly, například
- Publikování 100 nových blogových příspěvků měsíčně
- Optimalizace 50 nejlepších existujících blogových příspěvků podle návštěvnosti z hlediska konverzí přidáním interaktivních výzev k akci (CTA).
- Vytvoření 20 hodnotných magnetů na potenciální zákazníky, které lze stáhnout jako bezplatné zdroje doprovázející naše nejlepší blogové příspěvky.
Tento přístup nabízí podrobný plán k dosažení našich celkových cílů a zároveň mě informuje o pokroku u každého cíle.
Organizace OKR pomocí šablon ClickUp
Díky bohaté knihovně šablon ClickUp už nemusím vytvářet a spravovat OKR od nuly.
Šablona OKR od ClickUp například poskytuje rámec pro organizaci OKR podle mých preferencí – mohu třídit cíle podle priority, oddělení, pokroku, časového harmonogramu a dalších kritérií. Plánovací kadence nastiňuje strukturu pro vytváření OKR a seznamy OKR rozdělují cíle na konkrétní akce.
Díky pěti vlastním polím a typům zobrazení spolu se sedmi stavy pro přesné sledování OKR mi tato šablona umožňuje hladce sledovat mé cíle.
Alternativně dávám přednost šabloně OKR Framework Template od ClickUp pro komplexní projekty, na kterých se podílí velký počet lidí. Udržuje všechny na stejné vlně, eliminuje nejednoznačnosti a zlepšuje odpovědnost mezi členy týmu.
Můj tým a já používáme šablonu k:
- Vytvořte cíle SMART v souladu s cíli týmu
- Sledujte pokrok v reálném čase
- Identifikujte překážky a přijímejte rychlá opatření
- Zůstaňte soustředěni na priority
Tento software se také osvědčil během týmových schůzek OKR, kdy musím shromažďovat zprávy o pokroku, abych mohl zhodnotit výkony a rozhodnout o plánu opatření ke zlepšení našeho přístupu.
Generování OKR pomocí ClickUp Brain
Pro brainstorming a tvorbu nápadů už se bez ClickUp Brain neobejdu! Tento nástroj umělé inteligence navrhuje nejrelevantnější OKR, které je třeba sledovat, na základě mých úkolů v ClickUp a aktivit v reálném čase v mém pracovním prostoru ClickUp.
Takto jsem postupoval:
- Zadávání údajů o úkolech a činnostech: ClickUp Brain analyzuje úkoly a činnosti v rámci pracovního prostoru a poskytuje relevantní informace pro generování OKR. Buď zadám potřebné údaje, nebo povolím ClickUp Brain automaticky shromažďovat informace z pracovního prostoru.
- Generování OKR: Jakmile ClickUp Brain analyzuje data, navrhne OKR na základě analyzovaných úkolů a činností. Tyto OKR jsou přizpůsobeny konkrétním pracovním kontextům a cílům.
- Kontrola a úprava: Zkontrolujte navrhované OKR a proveďte potřebné úpravy nebo změny, aby byly v souladu s mými cíli a klíčovými výsledky.
- Finalizace a implementace: Jakmile jsem s vygenerovanými OKR spokojený, finalizuji je, implementuji do svého pracovního postupu a sleduji pokrok pomocí funkcí pro sledování v ClickUp.
Stačí zadat potřebný kontext, jako je oblast zaměření, požadovaný výsledek nebo klíčové metriky, a OKR se vygenerují bez jakékoli manuální práce. To mi šetří spoustu času a zajišťuje, že OKR jsou podloženy daty a sladěny s cíli organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte podobné cíle pomocí složek – vizualizujte jejich procentuální pokrok v jediném zobrazení.
- Přidejte jedinečné popisy pro každý cíl a úkol, aby členové týmu věděli, na čem pracují.
- Propojte úkoly v ClickUp s cílem a automaticky sledujte pokrok
- Nastavte a sledujte měřitelné klíčové výsledky, jako jsou čísla (např. vytvoření 15 blogových příspěvků týdně), peněžní hodnoty (např. dosažení měsíčního příjmu 75 000 USD) nebo cíle typu pravda/nepravda (např. provedené platby dodavatelům – ano/ne).
- Přiřaďte jednoho nebo více vlastníků cílů, spravujte oprávnění k prohlížení a úpravám a mějte pod kontrolou, kdo má přístup k vašim OKR.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Ostatní uživatelé oceňují, jak ClickUp zvyšuje odpovědnost a vyjasňuje role v různých projektech.
Schopnost definovat konkrétní role a přidělovat úkoly byla klíčová pro zvýšení transparentnosti v našem týmu. Každý přesně ví, za co je zodpovědný, což výrazně snižuje překrývání úkolů a zmatek. Jsme soudržnější než dříve.
Schopnost definovat konkrétní role a přidělovat úkoly byla klíčová pro zvýšení transparentnosti v našem týmu. Každý přesně ví, za co je zodpovědný, což výrazně snižuje překrývání úkolů a zmatek. Jsme soudržnější než dříve.
Naučte se, jak vytvořit OKR dashboard pro vaše projekty – s ClickUp. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
2. Weekdone
Weekdone je softwarový nástroj OKR, který pomáhá sdělit roční strategii společnosti všem zaměstnancům a implementovat ji pomocí čtvrtletních cílů na úrovni týmů.
Tento nástroj je užitečný pro zvýšení morálky zaměstnanců díky žebříčku, který umožňuje členům týmu navzájem se hodnotit. Toto uznání vytváří kulturu podpory, zajišťuje, že jsou jednotliví přispěvatelé zaznamenáni, a motivuje členy týmu, aby podávali co nejlepší výkony.
Nejlepší pro měření týdenního pokroku
Udržitelný pokrok vyžaduje důsledné a smysluplné každodenní činnosti. Když si stanovím čtvrtletní OKR, na konci každého týdne je zkontroluji, abych ověřil svůj pokrok a ujistil se, že moje úsilí směřuje správným směrem.
Při testování funkcí Weekdone se mi velmi líbila funkce týdenních aktualizací a možnost pořádat týdenní kontrolní schůzky.
U projektů, které vyžadují větší zapojení, obvykle upřednostňuji každodenní porady s mým týmem. Ale kolize v rozvrhu se vyskytují častěji, než by se nám líbilo!
V takových případech se hodí denní zpravodajský kanál Weekdone – díky němu mám přehled o tom, na čem členové mého týmu pracují, a mohu dokonce pochválit kolegy za dobře odvedenou práci nebo sdílet zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Weekdone
- Stanovte cíle a klíčové výsledky pro jednotlivá oddělení i pro celou organizaci.
- Upřednostňujte projekty s velkým dopadem pomocí týdenních cílů a aktualizací.
- Ohodnoťte výkonné zaměstnance pomocí žebříčku Leaderboard.
- Získejte přehled o tom, jak jsou týmy a úkoly propojeny s hlavní strategií, pomocí hierarchického stromu.
- Spolupracujte a sdílejte poznatky s týmem na dálku
Omezení Weekdone
- V bezplatném tarifu podporuje až tři osoby.
- Stanovení cílů je jednoduché, ale vytvoření konkrétních OKR je o něco náročnější.
Ceny Weekdone
- Zdarma
- Premium: Od 108 $/měsíc (balíček pro 10 uživatelů, 10,80 $ za uživatele/měsíc)
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. Workboard
Workboard nabízí robustní funkce OKR, které usnadňují zpětnou vazbu v reálném čase, viditelnost cílů a sledování pokroku. Rozhraní možná není nejlepší, jaké můžete dostat, ale určitě splňuje svůj účel a udržuje vás na správné cestě k dosažení vašich cílů.
Nejlepší pro zvýšení produktivity týmu
Mezi funkce, které mě zaujaly, patřila hladká integrace s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou Microsoft Teams, Jira, Slack a Outlook, intuitivní ovládací panely a podrobné sledování pokroku.
Našel jsem také Smart Agendas, které zaznamenávají klíčové poznatky a závěry užitečné pro zvýšení produktivity schůzek a vytvoření kultury odpovědnosti a neustálého zlepšování.
Nejlepší funkce Workboardu
- Stanovte cíle a OKR, souhrny stavu a získejte přehled o pokroku zaměstnanců pomocí Co-Author (AI nástroj Workboard).
- Přiřazujte úkoly přímo během schůzky a sledujte pokrok ve společném prostoru Workboard, Workstream.
- Podporujte odpovědnost pomocí automatických připomínek a aktualizací
- Čiňte informovaná rozhodnutí díky pokročilým analytickým nástrojům, které nabízejí hluboký vhled do metrik výkonnosti.
- Získejte přizpůsobitelné zprávy a sdílejte je mezi týmy a zainteresovanými stranami.
Omezení Workboardu
- Pro nové uživatele může být ovládání tohoto softwaru složité.
Ceny Workboard
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Workboard
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
4. Lattice
Často jsem viděl organizace ignorovat jeden zásadní faktor při měření výkonu: Zaměstnanci musí vidět, jak daleko se dostali a jak jejich práce zapadá do celkového plánu – což je zaručený způsob, jak zvýšit jejich zapojení!
Nejlepší pro řízení výkonu a zapojení zaměstnanců
Lattice je v podstatě nástroj pro řízení lidí, který pomáhá propojit individuální příspěvky s úspěchem organizace.
Tento nástroj integruje OKR do strategie řízení výkonu společnosti a zajišťuje, že úsilí týmu je v souladu s hlavními obchodními prioritami.
Na tomto softwaru pro OKR se mi nejvíce líbilo zaměření na průběžnou zpětnou vazbu. Umožnilo mi to nastavit individuální schůzky s členy týmu a rychle provádět kontroly výkonu, což zajistilo, že každá akce byla záměrná a zaměřená na cíl a že problémy byly řešeny bez zbytečné ztráty času.
Nejlepší funkce Lattice
- Sladěte strategické cíle v celé organizaci pomocí snadno použitelných nástrojů pro sladění od společnosti Lattice.
- Sledujte pokrok efektivně pomocí intuitivních a přizpůsobitelných dashboardů.
- Usnadněte komunikaci pomocí integrovaných nástrojů, které podporují zpětnou vazbu a spolupráci.
- Přizpůsobte OKR pomocí šablon, které vyhovují konkrétním obchodním potřebám a cílům.
- Integrujte tento nástroj s Jira, Salesforce a Microsoft Teams.
Omezení Lattice
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s konkurencí, což může bránit pracovnímu toku v technologicky rozmanitých prostředích.
- Funkce mobilní aplikace jsou omezené, což může ovlivnit uživatelský komfort.
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživatele
- Zapojení: +4 $/měsíc na uživatele
- Grow: +4 $/měsíc na uživatele
- Odměna: +6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
Mezi nejoblíbenější funkce Lattice patří průzkumy zapojení, sledování OKR a hodnocení výkonu.
Líbí se mi design uživatelského rozhraní celé platformy. Přátelský a jednoduchý je nejen správce nástroje, ale také všechny materiály pro zapojení a školení, včetně Lattice University a Lattice Help Desk. Využíváme mnoho funkcí, včetně 1:1, aktualizací, zpětné vazby, průzkumů zapojení, sledování cílů/OKR a hodnocení výkonu.
Líbí se mi design uživatelského rozhraní celé platformy. Přátelský a jednoduchý je nejen správce nástroje, ale také všechny materiály pro zapojení a školení, včetně Lattice University a Lattice Help Desk. Využíváme mnoho funkcí, včetně 1:1, aktualizací, zpětné vazby, průzkumů zapojení, sledování cílů/OKR a hodnocení výkonu.
5. 15Five
15Five je platforma HR SaaS a nástroj OKR, který zvyšuje zapojení zaměstnanců a zlepšuje řízení výkonu prostřednictvím efektivního stanovování cílů a uznávání zaměstnanců.
Nejlepší pro sledování OKR na základě zpětné vazby
Zaujal mě jeho uživatelsky přívětivý rozhraní a důraz na podporu neustálé zpětné vazby mezi manažery a zaměstnanci. Skvělým doplňkem je dashboard Best-Self Review, který propojuje osobní růst zaměstnanců s řízením výkonu.
Jako manažer používám přehledový panel k sledování pokroku svého týmu a jednotliví přispěvatelé jej mohou používat k měření pokroku svých osobních hodnotících cyklů.
Dalším oblíbeným nástrojem je High Fives, nástroj pro vzájemné uznání, který podporuje pozitivní pracovní kulturu. Členové týmu si mohou navzájem „plácnout“ na znamení uznání a vedoucí týmů jej mohou použít k oslavě úspěchů a příspěvků.
Kromě toho 15Five obsahuje výkonné nástroje pro vytváření reportů a integraci s oblíbeným obchodním softwarem. Velmi se mi líbila hladká integrace s Google Kalendářem, díky které bylo velmi rychlé a snadné naplánovat individuální schůzky s členy mého týmu přímo z aplikace.
15Five – nejlepší funkce
- Poskytujte a sbírejte zpětnou vazbu pomocí funkce týdenního check-inu, která podporuje otevřenou komunikaci mezi manažery a zaměstnanci.
- Zlepšete strategické sladění propojením individuálních cílů zaměstnanců s celkovými obchodními cíli.
- Sledujte a analyzujte výkonnost pomocí komplexních nástrojů pro reporting a získejte praktické informace.
- Hladce se integrují s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a platformy HRIS, a zvyšují tak efektivitu vašich pracovních postupů.
Omezení 15Five
- Závislost na pravidelném zadávání údajů uživateli: bez důsledné účasti všech uživatelů se účinnost nástroje snižuje.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 880 recenzí)
6. Asana
Asana, široce uznávaná pro své schopnosti v oblasti řízení projektů, může také fungovat jako nástroj OKR, který pomáhá firmám zefektivnit procesy stanovování a sledování cílů.
Nejlepší pro řízení projektů a úkolů
Platforma integruje správu úkolů se strategickými cíli a zajišťuje, že každý člen týmu je v souladu s vizí společnosti a že jejich individuální příspěvky jsou jasně viditelné.
Obzvláště se mi líbila funkce sledování pokroku v Asaně, která má jasné vizuální indikátory a aktualizace v reálném čase, díky nimž jsou týmy propojené a informované. Tyto funkce jsou obzvláště užitečné, když plánujete psát efektivní OKR a sledovat je ve velkém měřítku.
Asana navíc podporuje řadu integrací s jinými obchodními nástroji, díky čemuž zůstává vaše technologická základna štíhlá a pracovní postupy plynulé.
Nejlepší funkce Asany
- Efektivně stanovujte priority a přidělujte úkoly v seznamovém zobrazení.
- Automatizujte opakující se úkoly, šetřete čas a snižte manuální úsilí.
- Plánujte sprinty a stanovujte milníky, aby se váš tým soustředil a držel se správného kurzu.
- Sledujte pokrok týmu v OKR v reálném čase pomocí portfolií
Omezení Asany
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 15 uživatelů na tým.
- Primárně orientované na úkoly, což může oslabit zaměření na strategické cíle vyšší úrovně.
- Nelze přiřadit úkoly více členům týmu, což komplikuje spolupráci na cílech.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Uživatelům se líbí, jak jim Asana pomáhá mít vše na jednom místě:
Top-down OKR a stanovení cílů. Od hlavních cílů po podrobné rozvržení taktiky.
Top-down OKR a stanovení cílů. Od hlavních cílů po podrobné rozvržení taktiky.
7. Betterworks
Betterworks je software pro řízení výkonu, který pomáhá nastavit OKR tak, aby podporovaly úspěch organizace a sladění zaměstnanců. Integruje sledování cílů s průběžným koučováním výkonu.
Nejlepší pro zpětnou vazbu a komunikaci
Zaujala nás schopnost Betterworks škálovat OKR v rámci velkých podniků pomocí nástrojů, které podporují transparentní komunikaci, sladění cílů a časté hodnocení pokroku.
Líbilo se mi, jak se tento nástroj soustředí na zaměstnance – podporuje jejich pokrok, investuje do jejich vzdělávání a řeší jejich problémy. Mohl jsem okamžitě domluvit individuální schůzky s členy svého týmu, poskytovat jim zpětnou vazbu v reálném čase a sbírat od nich zpětnou vazbu o tom, jak může vedení zlepšit jejich zkušenosti.
S tímto nástrojem je snadné vytvořit prostředí zaměřené na dosahování výsledků a neustálé zlepšování, které v konečném důsledku přiblíží organizaci k jejím cílům.
Nejlepší funkce Betterworks
- Naplánujte si čtvrtletní vývoj a stanovte milníky pro sledování pokroku.
- Využijte zpětnou vazbu od manažerů a kolegů ke zlepšení individuálního výkonu.
- Provádějte kalibrace a získejte přesné a nestranné informace o výkonu zaměstnanců.
- Proměňte manažery v kouče a rozvíjejte potenciál svých zaměstnanců.
Omezení Betterworks
- Má strmou křivku učení
- Zpětná vazba v reálném čase a od více hodnotitelů je k dispozici pouze v podnikovém plánu.
Ceny Betterworks
- Podnik: Ceny na míru
- Střední trh: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 15 recenzí)
8. Peoplebox
Peoplebox spojuje stanovování cílů s řízením talentů, díky čemuž se OKR stávají nedílnou součástí pracovního postupu každého zaměstnance.
Nejlepší pro budování vysoce výkonné kultury
Peoplebox nabízí řadu výkonných funkcí, jako jsou automatické aktualizace cílů, zpětná vazba v reálném čase a integrované individuální schůzky, které zajišťují neustálé slaďování a diskuse o výkonu.
Jeho výkonné analytické funkce mi pomohly získat podrobné informace o sladění týmu. Mohl jsem identifikovat potenciální překážky (v mém případě nedostatek personálu, který nedokázal dodržet termíny) a přijmout lepší rozhodnutí k jejich řešení.
Peoplebox se také integruje s populárními nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, takže týmy jej mohou bez problémů začlenit do své stávající technologické infrastruktury.
Nejlepší funkce Peopleboxu
- Efektivně slaďte cíle týmu s organizačními strategiemi pomocí jednoduchého sledování OKR.
- Usnadněte zpětnou vazbu v reálném čase, aby členové týmu zůstali zapojení a informovaní o svém pokroku.
- Provádějte produktivní individuální schůzky s integrovanými programy schůzek a následnými akcemi přímo propojenými s OKR.
- Automatizujte aktualizace, abyste minimalizovali ruční zadávání a všichni byli informováni o stavu cílů.
Omezení Peopleboxu
- Pro nové uživatele, kteří se seznamují s pokročilými funkcemi, má strmou křivku učení.
- Žádné měsíční plány
Ceny Peoplebox
- Talent Management: 7 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Platforma OKR: 8 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Full-Suite Professional: 12 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Full-Suite Premium: 15 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Peoplebox
- G2: 4,5/5 (300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (229 recenzí)
9. PerformYard
PerformYard, navržený tak, aby pomáhal organizacím dosáhnout strategického sladění, umožňuje jasné nastavení, sledování a správu OKR na všech úrovních společnosti. Zaměřuje se na snadné použití, aby se odlišil od konkurence. Obzvláště se mi líbilo, jak snadné bylo seznámit se s nástrojem a začít ho používat. PerformYard by měl skvěle fungovat pro malé podniky, které s OKR a hodnocením výkonu teprve začínají.
Nejlepší pro přizpůsobitelné hodnocení výkonu
Moje oblíbené funkce jsou flexibilní kaskádování cílů, přizpůsobitelné cykly hodnocení a mechanismy zpětné vazby v reálném čase. Tyto funkce zajišťují, že cíle jsou vždy v souladu s obchodními cíli, a pomáhají každému aktivně řídit a optimalizovat výkon zaměstnanců.
PerformYard se také hladce integruje do stávajících systémů HR a poskytuje ucelený zážitek, který podporuje kulturu orientovanou na výkon.
Nejlepší funkce PerformYard
- Zefektivněte procesy stanovování cílů pomocí přizpůsobitelných a flexibilních šablon OKR.
- Zlepšete strategické sladění prostřednictvím efektivního kaskádování cílů napříč odděleními.
- Usnadněte zpětnou vazbu v reálném čase, abyste zajistili nepřetržitou komunikaci a úpravy cílů.
- Přizpůsobte hodnocení výkonu tak, aby odpovídalo jedinečným časovým harmonogramům a kritériím vaší organizace.
- Efektivně integrujte stávající systémy HR, abyste zachovali kontinuitu dat a snížili administrativní náklady.
Omezení PerformYard
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými nástroji OKR
- Ceny nejsou transparentní, protože podrobnosti nejsou snadno dostupné na webových stránkách a je nutné kontaktovat přímo dodavatele a požádat o cenovou nabídku.
Ceny PerformYard
- Řízení výkonu: 5–10 USD/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Zapojení zaměstnanců: Od 1 do 3 USD/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
10. Hirebook
Hirebook organizuje chaotické postupy řízení a vede zaměstnance k efektivnějšímu přispívání. Tento nástroj automaticky převádí každodenní činnosti na klíčové výsledky, takže zaměstnanci mohou jasně vidět dopad své práce a cítí se motivováni k tomu, aby podávali co nejlepší výkon.
Nejlepší pro zvýšení zapojení zaměstnanců
Pro malé podniky a vzdálené týmy, které chtějí zlepšit zapojení zaměstnanců a integrovat sledování výkonu, nabízí Hirebook sadu dobře navržených funkcí. Některé z nich podporují pravidelnou komunikaci a pozitivní zpětnou vazbu: check-iny, aktualizace klíčových výsledků, individuální schůzky a další.
Zjistil jsem, že Org Charts se dobře hodí pro můj pracovní postup.
Vzhledem k tomu, že náš tým rychle roste, je stále obtížnější sledovat, kdo pracuje v jakém oddělení a na jakém projektu. Díky Org Charts jsem mohl rychle získat informace o nových zaměstnancích, podrobně zkontrolovat jejich pokrok a nabídnout jim potřebnou pomoc prostřednictvím check-inů.
Nejlepší funkce Hirebook
- Vizualizujte pokrok pomocí kaskádových OKR a motivujte zaměstnance, aby byli neustále informováni o svém individuálním přínosu.
- Nechte si zasílat zprávy OKR na svůj e-mail nebo mobilní zařízení.
- Přizpůsobte kontroly podle oddělení, týmů nebo jednotlivců – pokládejte relevantní otázky a sbírejte přesnou zpětnou vazbu od zaměstnanců.
- Umožněte zaměstnancům přihlašovat se v asynchronním režimu
Omezení Hirebooku
- Žádný bezplatný tarif
- Nelze přiřadit cíle nebo úkoly více členům týmu
Ceny Hirebook
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hirebook
- G2: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatelé Mot oceňují jednoduchost a intuitivnost tohoto nástroje a jsou překvapeni jeho mnoha funkcemi.
I když jsem si pořídil hirebook kvůli jeho schopnostem sladit OKR, příjemně mě překvapilo, když jsem objevil další funkce, které nabízí (např. vytváření schůzek s kolegy a možnost sledovat několik bodů programu v čase, nastavení denních KPI pro více operativních zaměstnanců, check-in, aby vám vaši přímí podřízení mohli pravidelně sdělovat, jak se cítí a co je trápí).
Funkce OKR jsou vynikající, intuitivní a vizuální. Můžete sladit OKR pro celou organizaci a získat přehled o tom, jak se jednotlivé týmy přibližují ke svým cílům.
I když jsem si pořídil hirebook kvůli jeho schopnostem sladit OKR, příjemně mě překvapilo, když jsem objevil další funkce, které nabízí (např. vytváření schůzek s kolegy a možnost sledovat několik bodů programu v čase, nastavení denních KPI pro více operativních zaměstnanců, check-in, aby vám vaši přímí podřízení mohli pravidelně sdělovat, jak se cítí a co je trápí).
Funkce OKR jsou vynikající, intuitivní a vizuální. Můžete sladit OKR pro celou organizaci a získat přehled o tom, jak se jednotlivé týmy přibližují ke svým cílům.
11. Kvantitativní výsledky
Software OKR od společnosti Quantive, navržený pro malé a střední podniky, přidává procesu správy OKR velkou flexibilitu. Automaticky importuje data z aplikací třetích stran a aktualizuje OKR – není třeba žádné ruční úsilí!
Nejlepší pro srovnávací zprávy
Během našeho testování vynikla jedna funkce, a to možnost porovnávat pokrok a procesy s cílem identifikovat prostor pro zlepšení.
V mém případě bylo cílem zvýšit organický provoz na našem webu o 20 %. Jak jsme postupovali a systém měl k dispozici dostatek dat, mohl jsem porovnat svůj pokrok a výsledky s ostatními zákazníky Quantive, kteří měli podobné cíle.
Tento proces benchmarkingu mi pomohl lépe porozumět scénáři organického provozu. Jelikož jsme byli téměř na stejné úrovni jako benchmark, byl jsem si jistý, že jsme na správné cestě.
Nejlepší funkce Quantive Results
- Zvýrazněte největší úspěchy týmu nebo jednotlivce a odměňujte výkonnost odznaky, gify a komentáři, abyste udrželi vysokou úroveň zapojení.
- Buďte v obraze ohledně aktivit OKR vašeho týmu a udržujte auditní stopu s historií aktivit.
- Zůstaňte v kontaktu se svými kolegy a spolupracujte na cílech a úkolech v reálném čase díky integraci Slacku a Microsoft Teams.
- Automaticky vytvářejte organizační schéma, které pomůže členům týmu porozumět struktuře společnosti.
Omezení Quantive Results
- Počáteční nastavení a školení vyžadují čas a zdroje, aby bylo možné plně využít možnosti platformy.
Ceny Quantive Results
- Základní funkce: Zdarma
- Scale: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Quantive Results
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
12. Kallidus Perform
Kallidus Perform je softwarový nástroj OKR navržený k zefektivnění řízení výkonu a zlepšení procesů stanovování cílů v rámci organizací. Umožňuje podnikům jasně definovat a sledovat cíle a klíčové výsledky na individuální i týmové úrovni, čímž podporuje kulturu vysokého výkonu a neustálého zlepšování.
Nejlepší pro L&D a správu životního cyklu zaměstnanců
Zaujal mě jeho uživatelsky přívětivý rozhraní. Líbilo se mi, jak zjednodušuje víceúrovňové sledování a správu OKR, díky čemuž je přístupný pro všechny zaměstnance.
Síla Kallidusu však přesahuje již tak vynikající funkce OKR. Jedná se o dobře vybudovaný ekosystém, který podporuje všechny druhy vzdělávacích a rozvojových programů. Zkusil jsem přesměrovat školicí kampaně přes Kallidus přizpůsobením šablon a návrhem modulů a získal jsem pozitivní zpětnou vazbu od celého týmu.
Kallidus Perform také podporuje nepřetržitý cyklus řízení výkonu, integruje pravidelné kontroly a zpětnou vazbu v reálném čase, díky čemuž jsou týmy sladěné a soustředěné na své cíle. Doporučil bych jej organizacím, které chtějí zachovat agilitu a přizpůsobivost ve svých strategických operacích.
Nejlepší funkce Kallidus Perform
- Zefektivněte stanovování cílů pomocí přizpůsobitelných šablon OKR, které lze snadno upravit a sladit s obchodními strategiemi.
- Zvyšte angažovanost zaměstnanců tím, že jim umožníte pravidelně poskytovat zpětnou vazbu a kontrolovat výsledky, a podporujte tak kulturu neustálého zlepšování.
- Zjednodušte sledování výkonu pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní, které usnadňuje všem přijetí a využívání OKR.
- Přizpůsobte hodnocení výkonu tak, aby vyhovovalo jedinečným potřebám a časovým harmonogramům různých týmů.
- Integrujte příležitosti k učení a rozvoji do procesu řízení výkonu
Omezení programu Kallidus Perform
- Pro nové uživatele může být naučení se ovládání tohoto softwaru náročné kvůli rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení.
- Možnosti integrace s jinými systémy jsou omezené.
Ceny Kallidus Perform
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kallidus Perform
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Profit. co
Profit. co je další softwarový nástroj pro OKR, který se stal populárním díky svému komplexnímu přístupu k řízení cílů a klíčových výsledků, což firmám umožňuje zdokonalit jejich strategické plánování a realizaci.
Má krásně navržený uživatelský rozhraní a detailní možnosti přizpůsobení, díky kterým je používání tohoto nástroje opravdovým potěšením.
Nejlepší pro přizpůsobitelnou správu OKR
Profit. co nabízí sadu funkcí, které podporují sladění na všech úrovních organizace a zajišťují, že všichni směřují synchronizovaně ke společným cílům. Byl jsem ohromen více než 400 vestavěnými a přizpůsobitelnými KPI pro efektivní měření výkonu.
Při používání Profit. co jsem svým kolegům často zdůrazňoval, jak přehledné jsou jeho dashboardy. Jako komplexní prostor pro sdílení aktualizací, zpětné vazby a zdrojů souvisejících s cíli funguje Profit. co velmi dobře – pomohl mi prozkoumat aktualizace v reálném čase a udržet si přehled o OKR při spolupráci s členy týmu. Můžete také vytvořit týmové OKR s pomocí průvodců a šablon OKR.
Líbilo se mi, jak se platforma zaměřuje na nabídku vzdělávacích zdrojů. Školicí moduly pomáhají uživatelům maximalizovat výhody OKR a zlepšit výkonnost celé společnosti.
Profit. co nejlepší funkce
- Poskytněte zaměstnancům přehled o vizi společnosti prostřednictvím dashboardů pro sladění.
- Využijte více než 400 vestavěných a přizpůsobených KPI k efektivnímu měření výkonu.
- Přizpůsobte si a vytvořte období OKR nebo cyklus hodnocení výkonu s názvem a délkou trvání podle svého výběru.
Omezení Profit. co
- V bezplatném tarifu nelze vytvářet vlastní pole OKR.
- Omezená integrace s jinými nástroji pro řízení projektů, jako jsou Asana, Trello, Proofhub
- Nemůžete vizualizovat své úkoly v Ganttově zobrazení
Ceny Profit. co
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Profit. co
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
14. Viva Goals
Microsoft Viva Goals je strategický softwarový nástroj OKR integrovaný do sady Microsoft Viva, který je navržen tak, aby sladil úsilí týmu s nejdůležitějšími cíli organizace.
Nejlepší pro stanovení a sledování cílů pomocí předem připravených šablon
Viva Goals využívá robustní infrastrukturu ekosystému Microsoftu a umožňuje vám nastavovat, sledovat a spravovat cíle a klíčové výsledky na úrovni týmu i organizace.
Rychlá a hladká integrace s dalšími produkty Microsoftu, jako jsou Teams a Azure DevOps, je nezbytnou funkcí.
Kromě toho Viva Goals dokáže automatizovat aktualizace pokroku a poskytovat praktické informace díky pokročilé analytice. Překvapilo mě také velké množství přizpůsobitelných OKR a šablon pro stanovení cílů, které vyhovují mnoha případům použití, což usnadňuje nastavení a sledování výkonu v měřítku.
Nejlepší funkce Viva Goals
- Snadno integrujte nástroje a služby Microsoft Office a udržujte jednotný pracovní postup.
- Automatizujte sledování pokroku, abyste získali aktualizace v reálném čase a snížili ruční zadávání dat.
- Podporujte strategické sladění tím, že jasně propojíte individuální a týmové cíle s celkovými obchodními cíli.
- Zlepšete rozhodování pomocí pokročilých analytických nástrojů, které nabízejí hluboký vhled do výkonu OKR.
- Usnadněte spolupráci využitím aplikace Microsoft Teams pro komunikaci a aktualizace související s OKR.
Omezení Viva Goals
- Závislost na ekosystému Microsoftu může omezit jeho atraktivitu pro organizace, které nejsou plně integrovány s produkty Microsoftu.
- Cena může být překážkou pro malé podniky nebo startupy, protože je obvykle součástí balíčku s dalšími produkty Viva nebo Microsoft 365.
- Počáteční nastavení a zavedení může vyžadovat značné množství času a úsilí, zejména u organizací, které dosud neměly zkušenosti s rozhraním Microsoftu.
Ceny Viva Goals
- Microsoft Viva v Microsoft 365: K dispozici jako součást podnikového plánu Microsoft 365
- Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Microsoft Viva Suite: 12 USD/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze Viva Goals
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Mooncamp
Mooncamp je software pro vytváření a sdělování obchodní strategie interním zaměstnancům a podporu sladění celé společnosti pomocí OKR.
Nejlepší pro navrhování hierarchické strategie
Vyzkoušel jsem funkci Strategy Tree, abych všem nabídl komplexní pohled na naši organizační strategii. Díky editovatelné kreslicí desce jsem mohl zmapovat naše klíčové oblasti zaměření pro dané čtvrtletí, cíle a iniciativy podle hierarchie.
Například naše čtvrtletní hierarchie cílů pro týmy zákaznické podpory vypadala přibližně takto:
Oblast zaměření: Vynikající zákaznický servis
Cíl: Zlepšit reakceschopnost a efektivitu zákaznické podpory
- Klíčový výsledek 1: Snížit průměrnou dobu odezvy na dotazy zákazníků o 20 %.
- Klíčový výsledek 2: Dosáhnout 90% míry vyřešení při prvním kontaktu
- Klíčový výsledek 3: Zvýšit hodnocení spokojenosti zákaznické podpory na 85 %.
Iniciativy:
- Zaveďte nový systém ticketingu pro lepší sledování a správu dotazů.
- Proškolte zástupce zákaznického servisu v pokročilých technikách řešení problémů
- Vytvořte znalostní databázi zákaznického servisu pro rychlejší vyhledávání informací.
Díky tomuto softwaru můj tým dokázal na první pohled pochopit tuto hierarchii krok za krokem a podle toho jednat.
Nejlepší funkce Mooncampu
- Provádějte hromadné změny cílů pomocí operací, jako je úprava, smazání nebo duplikování.
- Své cíle můžete zveřejnit nebo nechat soukromé – kontrola je ve vašich rukou.
- Integrujte tento nástroj se Slackem nebo Microsoft Teams a provádějte pravidelné kontroly.
- Přidejte ke svým cílům vlastní vlastnosti pomocí terminologie specifické pro dané odvětví.
Omezení Mooncampu
- Mobilní verze není tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny Mooncamp
- Essential: 6 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mooncamp
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Téměř všichni uživatelé Mooncampu (stejně jako já) obdivují jednoduchost a snadné používání tohoto nástroje a oceňují, že jim usnadňuje správu OKR.
K sledování OKR používám Mooncamp, který mi velmi pomáhá udržet si přehled o mých cílech. Dříve jsem používal jiné nástroje pro sledování OKR, ale s Mooncampem se mi daří být konzistentnější. Je to hlavně díky jeho snadnému použití a flexibilitě, což je pro startupy opravdu důležité, protože priority se mohou neustále měnit.
K sledování OKR používám Mooncamp, který mi velmi pomáhá udržet si přehled o mých cílech. Dříve jsem používal jiné nástroje pro sledování OKR, ale s Mooncampem se mi daří být konzistentnější. Je to hlavně díky jeho snadnému použití a flexibilitě, což je u startupů opravdu důležité, protože priority se mohou neustále měnit.
Výhody používání nástrojů OKR
Softwarové nástroje OKR nabízejí řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit způsob, jakým organizace stanovují cíle a měří výkonnost. Zde jsou hlavní výhody:
1. Sladění a transparentnost
Nástroje OKR pomáhají zajistit, aby všichni v organizaci rozuměli strategickým cílům a viděli, jak jejich úsilí přispívá k dosažení těchto cílů.
Transparentnost pomáhá sladit úsilí různých oddělení a týmů a podporuje jednotný přístup k organizačním cílům.
2. Větší soustředění a přehlednost
Nástroje OKR pomáhají týmům i jednotlivcům stanovit jasné a měřitelné cíle, upřednostnit jejich práci a soustředit se na činnosti s největším dopadem.
Pro nás to znamenalo, že jsme již nemuseli plýtvat úsilím na úkoly s nízkou prioritou a zajistili jsme efektivní alokaci zdrojů.
3. Větší zapojení
Když zaměstnanci pochopí, jak jejich práce přispívá k cílům společnosti, zvyšuje se jejich zapojení a motivace.
Díky použití ClickUp ke sledování OKR v ClickUp jsme byli schopni podpořit ještě větší pocit sounáležitosti a odpovědnosti, protože zaměstnanci mohou vidět výsledky svých snah a pochopit svou roli v úspěchu společnosti.
4. Agilita a přizpůsobivost
Nástroje OKR podporují pravidelné kontroly a aktualizace, což týmům umožňuje rychle přizpůsobovat své strategie v reakci na nestabilní tržní podmínky.
Tato agilita zajišťuje, že organizace zůstává flexibilní a může využívat příležitosti.
5. Rozhodování na základě dat
S nástroji OKR se rozhodování stává více orientované na data. Vedoucí pracovníci mohou sledovat pokrok v reálném čase, analyzovat výsledky a činit informovaná rozhodnutí na základě skutečných údajů o výkonu, nikoli na základě předpokladů, což vede k lepším strategickým úpravám a výsledkům.
Můžeme tak například rychle zjistit, zda větší produkce obsahu koreluje s větším počtem registrací, nebo zda bychom se měli nejprve soustředit na optimalizaci stávajících článků.
6. Vylepšené řízení výkonu
Díky jasným metrikám a cílům pro hodnocení výkonu zaměstnanců se proces hodnocení výkonu stává efektivnějším.
Strukturovaný přístup nástrojů OKR připravuje půdu pro objektivní, transparentní a nestranné hodnocení výkonu a pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
7. Usnadnění neustálého zlepšování
Funkce pravidelného měření a reportování nástrojů OKR podporují nepřetržitý cyklus stanovování cílů, měření výsledků a zdokonalování strategií.
Tento nepřetržitý proces podporuje kulturu neustálého zlepšování v rámci organizace. Ve společnosti ClickUp je to patrné také v jedné z našich základních hodnot: Růst o 1 % každý den.
8. Škálovatelnost
Nástroje OKR jsou škálovatelné a mohou je efektivně využívat organizace všech velikostí – od start-upů po velké podniky.
Jak organizace roste, nástroje se mohou přizpůsobit složitějším strukturám a pojmout více uživatelů.
Trendy v oblasti nástrojů OKR
Software pro OKR se neustále mění, protože organizace si uvědomují rostoucí význam strategického stanovování cílů a jejich sladění. Zde je několik klíčových trendů v oblasti nástrojů pro OKR, na které je třeba dávat pozor:
1. OKR se rozšiřují i mimo podnikání
Neziskové organizace, vzdělávací instituce a dokonce i jednotlivci přijímají rámec OKR pro stanovování cílů.
Kromě toho existuje trend ve větších a tradičnějších společnostech kombinovat OKR s KPI, aby se zvýšila agilita a začlenilo se stanovování krátkodobých čtvrtletních cílů pro projekty s přísnějšími ročními KPI úspěchu.
2. Pokročilé analytické nástroje a sofistikovanější funkce pro vytváření reportů jsou v rámci nástrojů OKR na vzestupu.
Organizace hledají hlubší vhled do údajů o výkonu a trendů, které mohou být vodítkem pro strategická rozhodnutí.
Nástroje OKR zahrnují robustnější analytické funkce, které poskytují tyto informace, včetně prediktivní analýzy a doporučení založených na umělé inteligenci.
3. Zlepšuje se uživatelská zkušenost a přístupnost
Existuje trend směrem k uživatelsky přívětivějším a přístupnějším nástrojům OKR.
Vzhledem k tomu, že se tyto nástroje stávají ústřední součástí organizační kultury, roste poptávka po platformách, které jsou snadno použitelné a přístupné z různých zařízení, včetně mobilních.
Cílem je povzbudit všechny zaměstnance, aby se aktivně účastnili procesu OKR.
4. Koučování a školení v oblasti OKR nabývají na významu
S rostoucí popularitou metodiky OKR roste i potřeba řádného školení a podpory.
Mnoho poskytovatelů nástrojů OKR nyní nabízí profesionální koučovací služby, vzdělávací zdroje a školicí moduly, aby zajistili úspěšnou implementaci OKR a jejich trvalé používání.
Například ClickUp University (online vzdělávací platforma pro zvládnutí ClickUp) organizuje živý workshop Efektivní implementace a sledování OKR, který pomáhá uživatelům při sledování jejich cílů.
5. Automatizační funkce vládnou světu
Automatizace v nástrojích OKR se zvyšuje a funkce jako automatické aktualizace pokroku, systémy oznámení a automatická připomenutí se stávají standardem.
Tyto funkce pomáhají snížit administrativní zátěž a udržují všechny informované o klíčových událostech. ClickUp Automations je toho jasným příkladem!
6. Důraz je kladen na udržitelnost a cíle v oblasti sociálního dopadu
Existuje rostoucí trend začleňovat cíle udržitelnosti a sociálního dopadu do rámce OKR.
Například Patagonia, populární značka outdoorového oblečení a vybavení, si stanovila několik klimatických cílů, jako je například úplné přechod na opakovaně použitelné obaly do roku 2025, vyloučení nových ropných materiálů ze svých produktů do roku 2025 a dosažení nulových emisí do roku 2024.
Organizace používají nástroje OKR k nastavování, správě a vykazování cílů souvisejících s dopadem na životní prostředí a sociální odpovědností, čímž slaďují firemní strategie s širšími společenskými cíli.
7. Společnosti zdvojnásobují své úsilí v oblasti zapojení zaměstnanců
Vzhledem k tomu, že práce na dálku se stává stále běžnější, roste důraz na používání nástrojů OKR k zapojení zaměstnanců.
Prioritou jsou funkce, které podporují uznání, osobní rozvoj a průběžnou zpětnou vazbu, aby byly vzdálené týmy motivované a propojené s cíli organizace.
8. Větší transparentnost
Transparentnost, spolupráce mezi týmy a sladění jsou klíčem k úspěšné implementaci OKR. Díky použití nástrojů OKR se OKR a údaje o úspěchu v organizacích stávají méně izolovanými.
Společnosti kombinují strategické OKR shora dolů s OKR zdola nahoru, které jsou řízeny týmy, aby překlenuly propast mezi celkovým směrem a individuálními příspěvky.
Proto jsem vždy zastáncem zviditelnění OKR na všech úrovních organizace a pořádání mezitýmových workshopů OKR, například za účelem nastavení OKR pro projekty nebo zákaznickou zkušenost.
Vyberte si nejlepší softwarový nástroj OKR pro svůj tým
Software pro OKR, který jsme v tomto článku vybrali, je vhodný pro organizace různých velikostí. Nabízí plán pro nastavení a sledování OKR a motivuje vás k realizaci vašich ambiciózních cílů.
Ačkoli mají bezproblémové systémy pro stanovování cílů, ne všechny jsou dostatečně komplexní, aby sjednotily všechny lidi, procesy a systémy vaší organizace pod jednou střechou. Některé fungují skvěle jako samostatné nástroje pro sledování OKR, zatímco jiné podporují omezené možnosti spolupráce.
Rychle se rozvíjející organizace potřebují něco výkonnějšího než izolovaný software pro sledování OKR. Správný software pro OKR se začlení do vašeho pracovního postupu a systému řízení projektů, zajistí, že týmy budou na stejné vlně, a bude se rozvíjet společně s vámi.
S ohledem na tyto faktory je ClickUp jasným vítězem.
ClickUp Goals propojuje individuální cíle s širší vizí společnosti, umožňuje týmům komunikovat mezi sebou a vizualizovat pokrok, pomáhá vám rychle a systematicky vytvářet OKR pomocí šablon a navíc máte k dispozici ClickUp Brain, který vám pomůže vymýšlet OKR založené na úkolech.
Často kladené otázky k softwaru OKR
1. Co je to software OKR?
Software OKR je platforma pro realizaci strategií, která pomáhá organizacím stanovovat, sledovat a spravovat cíle a klíčové výsledky (OKR) pro týmy a zaměstnance. Poskytuje centralizovanou platformu, na které mohou týmy vytvářet, sladit a sledovat své cíle, přičemž zachovávají transparentnost a odpovědnost.
2. Je software OKR vhodný pro všechny typy organizací?
Software OKR je přínosný pro organizace různých velikostí a odvětví. Ačkoli se běžně používá v technologických společnostech a start-upech, i jiná odvětví, jako je zdravotnictví, školství a finance, přijala OKR za účelem zvýšení výkonu a růstu.
3. Jaké funkce bych měl hledat v softwaru pro OKR?
Při výběru softwaru pro OKR zvažte funkce, jako je stanovení a sledování cílů, vizualizace pokroku, možnosti integrace s jinými nástroji (například softwarem pro řízení projektů) a snadné používání. Ujistěte se, že software odpovídá specifickým potřebám a cílům vaší organizace.
4. Jaký je rozdíl mezi OKR a Balanced Scorecard (BSC)?
Při srovnání OKR a Balanced Scorecards se OKR zaměřují na konkrétní, měřitelné výsledky, které podporují inovace, zatímco Balanced Scorecards sladí obchodní aktivity s organizační strategií pomocí kombinace výkonnostních metrik, které poskytují komplexní pohled.