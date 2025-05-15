Více než 60 příkladů OKR – Jak psát efektivní OKR

OKR – jedna z nejpopulárnějších metodik řízení cílů používaných společnostmi jako Google, Netflix a Twitter – jsou tajným receptem na vytvoření souladu mezi měřitelnými cíli a záměry v organizaci.
Při správném použití mohou týmy splnit dnešní cíle a zároveň postupovat směrem k výzvám zítřka. Implementace systému stanovování cílů , jako je OKR, však může být zastrašující.
❗️Kde začít?❗️Na jaké cíle se zaměřit?❗️Jak měřit výsledky?❗️Máme stanovit OKR pro celou společnost, pro jednotlivce, nebo pro oba? 🤔
Ať už hledáte inspiraci pro firemní cíle na příští čtvrtletí nebo tipy pro psaní, abyste vylepšili své cíle a klíčové výsledky, máme pro vás vše, co potřebujete! Pojďme na to!
Co jsou OKR?
OKR, zkratka pro Objectives and Key Results (cíle a klíčové výsledky), představují velmi účinný způsob, jak stanovit cíle a sledovat pokrok, ať už jste jednotlivec, tým nebo celá společnost.
Považujte je za plán toho, čeho chcete dosáhnout, a jak poznáte, že se k tomu blížíte. Pomáhají všem udržet stejný směr, soustředit se a postupovat stejným směrem.
Dvě klíčové složky OKR
|Cíl: Čeho chcete dosáhnout?
|Klíčové výsledky: Jak budete měřit úspěch?
|Cíl je vaše velké ambiciózní záměr. Měl by být jasný, inspirativní a trochu odvážný. Nejde o zaškrtávání políček, ale o stanovení vysokých cílů a sjednocení týmu kolem společné mise.
|Klíčové výsledky jsou vaše kontrolní body. Jsou konkrétní, měřitelné a časově ohraničené. Pokud je cíl vaším cílem, klíčové výsledky jsou značky podél dálnice, které vám říkají, že jste na správné cestě. Obvykle máte 3–5 klíčových výsledků na jeden cíl.
|Například: „Spustit nejlepší mobilní aplikaci ve své třídě.“ „Stát se nejoblíbenější značkou v našem oboru.“ „Vytvořit bezkonkurenční zákaznickou zkušenost.“
|🧭 Cíl: Spustit nejlepší mobilní aplikaci ve své třídě📍 Klíčové výsledky: Dosáhnout 100 000 stažení během prvních 3 měsíců Dosáhnout hodnocení 4,5+ hvězdiček v obou obchodech s aplikacemi Snížit míru selhání pod 1 % Pokud dosáhnete všech těchto výsledků, jste na dobré cestě k dosažení tohoto cíle.
📌 V jedné větě: Svůj cíl dosáhnete splněním klíčových výsledků, které jej podporují.
Co je na OKR nejlepší? Spojují strategii, realizaci a udržitelný růst do jednoho jednotného rámce. Začněte inspirativními cíli – jasnými, kvalitativními prohlášeními, která dodají vašemu týmu energii – a poté je podpořte měřitelnými cíli a číselnými hodnotami, abyste mohli sledovat skutečný pokrok.
Ať už budujete tým pro úspěch zákazníků od základů nebo rozšiřujete zavedené oddělení, strukturovaný proces OKR zajistí sladění a odpovědnost na všech úrovních.
⭐️ Doporučená šablona
Chcete-li postupovat rychleji a zůstat organizovaní, použijte šablonu OKR od ClickUp – je to chytrý způsob, jak stanovit ambiciózní cíle, sledovat výsledky a udržet celý tým na stejné vlně. Ujistěte se, že vaše klíčové výsledky jsou časově ohraničené a orientované na akci, aby nedocházelo k nejasnostem ohledně toho, jak vypadá úspěch nebo kdy má nastat.
🔍 Proč používat OKR?
OKR nejsou jen o cílech. Pomáhají vám lépe spolupracovat jako tým a udržovat zaměření a soulad v měřítku. Tady je důvod, proč je týmy milují:
✅ Jasnost: Každý ví, co je nejdůležitější.
🔗 Sladění: Úsilí celého týmu podporuje stejné celkové cíle.
🔍 Transparentnost: Každý může vidět, na čem ostatní pracují.
📊 Odpovědnost: Pokrok je sledován a oceňován.
Více než 60 příkladů týmových OKR
Prohlédněte si naši knihovnu příkladů OKR níže a neváhejte použít jakýkoli příklad jako odrazový můstek pro OKR vašeho týmu!
Příklady OKR v oblasti content marketingu
🏆 Vytvářejte užitečné a informativní články na blogu
- Rozhovor s 20 předními odborníky v oboru
- Do [data] přivést na blog 1 milion návštěvníků z organického provozu.
- Získejte 400 stažení PDF v tomto čtvrtletí
- Spusťte novou vstupní stránku pro nejnovější nabídku X.
🏆 Optimalizujte SEO (optimalizaci pro vyhledávače) každého blogového příspěvku
- Do každého blogového příspěvku vložte alespoň sedm interních odkazů.
- Dosáhněte skóre SEO 80–100 za každý blogový příspěvek
- Do každého blogového příspěvku přidejte popisný alternativní text pro každý statický obrázek a GIF.
🏆 Vylepšete dokumentaci procesů blogu
- Každé dva týdny provádějte audit aktuálního procesu blogu.
- Zkraťte zpětnou vazbu od marketingových a prodejních týmů z pěti dnů na dva dny.
- Vytvořte si dashboard pro blogování a eliminujte 100 % překážek
Příklady OKR pro kreativní činnosti
🏆 Zaveďte proces kreativních požadavků v celé společnosti
- Pomocí vyvážené scorecard identifikujte 10–15 běžných požadavků a vytvořte šablony úkolů.
- Snižte počet nevyřízených žádostí o 60 % ve všech odděleních
- Zvýšit spokojenost týmu o 85 % do konce [datum]
🏆 Vytvořte kreativní wiki jako jediný zdroj informací pro všechny členy kreativního týmu
- Snižte počet jednorázových e-mailových žádostí ve sdílené doručené poště o 55 %.
- Vytvořte tři videonávody, abyste omezili osobní školení.
- Určete jednoho vlastníka a tři spoluautory, aby se optimalizoval dokument wiki.
🏆 Maximalizujte produktivitu kreativního týmu
- Zkraťte průměrnou dobu schvalování žádostí oddělení ze tří dnů na jeden den.
- Každé dva týdny kontrolujte kalendář týmu, zda jsou schůzky relevantní.
- Zvyšte míru včasného dokončení úkolů z 60 % na 90 %.
📮 ClickUp Insight: Pouze 11 % respondentů našeho průzkumu sdílí své cíle s ostatními, aby se mohli navzájem kontrolovat. To je promarněná příležitost. Zamyslete se nad tím: sdílení vaší vize přináší nové pohledy, které vám pomohou stanovit jasnější cíle a odhalit skryté problémy, které byste jinak mohli přehlédnout. 🎯
ClickUp vám umožní tuto super schopnost využít naprosto snadno. Stačí @zmínit mentora, abyste získali jeho moudrost, zapojit přítele, aby vám pomohl s odpovědností, nebo zanechat podrobné poznámky pro své budoucí já.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé tvrdí, že s ClickUpem zvládnou o ~10 % více práce.
Příklady OKR pro úspěch zákazníků
🏆 Zlepšete schopnosti a školení členů týmu zákaznické podpory
- Vytvořte plány osobního rozvoje se 100 % týmem
- Zvyšte úspěšnost úkolů z 80 % na 95 %.
- Předložte 5–8 příležitostí pro školení a koučování
🏆 Pomáhejte našim zákazníkům jako vnitřní hlas, abyste zajistili, že jejich podněty povedou k výsledkům společnosti
- Každý měsíc proveďte rozhovory s 30 zákazníky, abyste získali návrhy na zlepšení používání produktů/služeb.
- Snížení počtu stížností souvisejících s produkty z 45 na 20
- Najměte dva manažery pro úspěch zákazníků
🏆 Poskytněte týmu podporu potřebnou k úspěchu a dosažení celofiremních cílů
- Pomoc při vedení čtyř školení
- Dodržujte maximální dobu odezvy 24 hodin v frontě podpory.
- Úspěšně získejte 12 nových zákazníků
Příklady OKR pro zákaznickou podporu
🏆 Vytvořte standard pro školení, který podpoří kariérní rozvoj a růst
- Definovaná dokumentace 3 základních odpovědností: vedoucí, manažer a specialista
- Spustit plán růstu oddělení podpory a organizační strukturu do [data]
- Zahájit „certifikaci“ vedoucích a manažerů a pokračovat v rozvoji dovedností/školení do [data].
🏆 Efektivní sledování konzistence podpory pomocí měření výkonu
- Vytvořte dashboard pro zpětnou vazbu mezi manažery, vedoucími a členy týmu.
- Zvyšte míru zpětné vazby od zákazníků z 8,9 na 9,9.
- Zlepšete hodnocení spokojenosti zaměstnanců z 7,6 na 8,9.
🏆 Maximalizujte efektivitu týmu podpory, aby mohl reagovat na zákazníky s naléhavostí a optimismem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
- Spusťte plán reorganizace týmu do [data]
- Povýšte dva vedoucí pracovníky
- Zvyšte procento vyřešených žádostí o podporu za týden z 60 % na 80 %.
Podívejte se na tento vlog o psaní efektivních OKR:
Příklady OKR v inženýrství
🏆 Snížit počet úkolů souvisejících s chybami nahlášenými zákazníky po významných spuštěních
- Najděte 30–50 dobrovolníků z celé organizace, kteří otestují funkce před spuštěním.
- Zkraťte dobu potřebnou k opravě kritických chyb ve výrobě z 24 hodin na 16 hodin.
- Audit QA testování každé tři týdny z důvodu efektivity
🏆 Zavedení agilního řízení v celém technickém týmu
- V prvních čtyřech měsících spusťte pilotní projekt, abyste získali individuální zpětnou vazbu a výsledky.
- Zaveďte automatické vykazování výkonnosti do [čtvrtletí a roku].
- Spusťte komunikační dashboard pro všechny problémy a rizika do [čtvrtletí a roku] (Podívejte se na tyto šablony komunikačních plánů )
🏆 Zlepšete míru odezvy na kritické chyby při testování
- Najměte sedm inženýrů do [data]
- Zlepšete dobu odezvy z 20 na 10 minut
- Každé dva týdny provádějte audit nekritických schůzek v kalendáři týmu, abyste zjistili, zda jsou nutné.
Příklady OKR pro události
🏆 Uspořádejte úspěšnou osobní konferenci v oboru v roce [rok]
- Dosáhněte 40 000 registrovaných uživatelů
- Hodnocení účastníků: 9,5
- Naskenujte během akce 1 200 odznaků
🏆 Vytvořte vysoce výkonný tým pro pořádání akcí
- Do konce čtvrtletí přijměte čtyři nové koordinátory akcí.
- Zúčastněte se 3–5 školení každé dva měsíce.
- Nastavte a sledujte 8–10 individuálních úkolů do [data].
🏆 Dosáhněte rekordní návratnosti investic z marketingové akce
- Zvyšte procento zapojení po skončení show z 12 % na 40 %.
- Pořádat školení pro všechny dobrovolníky na místě jeden měsíc před akcí.
- Generujte 500 000 v prodejní pipeline z akce do [data]
Příklady OKR pro týmy výkonného vedení
🏆 Rozvíjejte a sjednoťte celou organizaci prostřednictvím měsíčních firemních schůzek
- Vytvořte 5–7 měsíčních témat pro vysokou úroveň transparentnosti.
- Shromážděte 10–15 dotazníků po schůzce pro vyhodnocení.
- Zvyšte míru účasti ze 70 % na 90 %.
🏆 Zlepšit postupy správy informací do konce [čtvrtletí a roku]
- Najít a otestovat cloudový software, který bude spuštěn [datum]
- Změny procesních zásad z 24 hodin na osm hodin
- Zvyšte spokojenost zaměstnanců v kanceláři z 7,8 na 9,8.
🏆 Spusťte úspěšný a zajímavý program firemních dárků pro zaměstnance v kanceláři i na dálku
- Každé čtvrtletí nabídněte jednu novou možnost produktu.
- Zásilky doručujeme do 11 pracovních dnů.
- Zaveďte systém odměn za firemní propagační předměty
Jako rostoucí startup máme nespočet různých platforem pro každé oddělení. Ručně jsme aktualizovali naše tabulky a neměli jsme strukturovaný způsob sledování projektů a OKR . Pro společnost zaměřenou na růst je důležitá každá minuta a ruční procesy jsou překážkou v každodenní práci.
Příklady OKR pro zařízení
🏆 Udržujte kancelář na světové úrovni
- Zaveďte čtvrtletní školení pro zaměstnance zařízení
- Zvyšte hodnocení spokojenosti v kanceláři z 88 % na 98 %.
- Snižte výdaje na kancelářské potřeby z 20 % na 10 %.
🏆 Zavést úspěšný systém rezervace konferenčních místností online do [čtvrtletí a roku]
- Najděte a otestujte 3–5 rezervačních softwarů s mobilními funkcemi.
- Vyhodnoťte současné využití prostor a navrhněte 5–8 řešení pro návrh pracoviště a náklady.
- Snižte konflikty při rezervacích z 20 % na 12 % do konce čtvrtletí.
🏆 Zefektivněte všechny provozní požadavky oddělení pomocí systému ticketingu pro správu a sledování.
- Snižte čas strávený přepínáním mezi doručenou poštou a hlasovými zprávami z 14 % na 5 %.
- Zkrácení doby řešení z 24 hodin na 10 hodin
- Vytvořte znalostní databázi pro 10–20 nejčastějších požadavků, které lze vyřešit bez vytvoření tiketu.
Příklady OKR v oblasti financí
🏆 Podpořte individuální kariérní růst
- Nabídněte jeden personalizovaný vzdělávací program pro oprávněné členy týmu.
- Každý měsíc nabídněte dvěma zaměstnancům, aby stínovali členy vedení.
- Pořádat bezplatné vzdělávací semináře pro všechny členy týmu každých šest týdnů
🏆 Zavést proces řízení nákupu
- Integrujte všechny nákupní požadavky do cloudového softwaru do [data].
- Předložte 3–6 nabídek na nákupy nad 10 000 dolarů.
- Úprava úrovně výdajů ve všech odděleních o 30 % bez snížení kvality
🏆 Vždy udržujte přesné záznamy
- Zkraťte dobu nahrávání smluv a plateb ze dvou hodin na 30 minut.
- Získejte 89 nebo více bodů v externích auditech
- Zkraťte čas strávený zpětným dohledáváním účtenek a záznamů z dvou týdnů na tři dny.
Příklady OKR v oblasti lidských zdrojů
🏆 Rozhovory s kvalitními kandidáty
- Vypracujte 5–7 školicích materiálů pro koordinátory lidských zdrojů, aby si osvojili dovednosti pro vedení pohovorů.
- Navrhněte 7–10 manuálních úkolů, které lze automatizovat pomocí softwaru pro řízení lidských zdrojů.
- Zavést program doporučování zaměstnanců do konce čtvrtletí.
🏆 Posilte komunikaci ohledně aktualizací zaměstnanecké politiky
- Snížení počtu žádostí o pomoc z 20 % na 8 %.
- Vytvořte 2–4minutové video pro aktualizaci zásad a zvýšení povědomí
- Najděte a spusťte jeden komunikační kanál během prvních 20 dnů v [datum].
🏆 Nabízejte rozvojové programy, které pomohou všem členům týmu dosáhnout jejich kariérních cílů.
- Každý měsíc zveřejňujeme pět kariérních plánů
- Udržujte míru fluktuace zaměstnanců nad 80 %.
- Vytvořte bezplatné a dostupné online profesionální programy pro 10 nejlepších rolí, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
OKR pro úspěch zákazníků
🏆 Snižte počet stížností zákazníků a zvyšte jejich spokojenost
- Spusťte centralizovaný systém pro zaznamenávání a kategorizaci stížností zákazníků do [data].
- Reagujte na 100 % zaznamenaných stížností do 24 hodin.
- Snižte měsíční počet stížností o 25 % díky proaktivnímu řešení problémů.
🏆 Vybudujte a rozšiřte tým pro úspěch zákazníků
- Najměte a zaškolte dva manažery zákaznické podpory do [data].
- Zaveďte nástroj pro úspěch zákazníků (např. Gainsight, Totango nebo HubSpot).
- Vytvořte standardní operační postup pro zapojení a angažovanost zákazníků, který budou používat všichni členové týmu.
🏆 Zvyšte zapojení a retenci zákazníků
- Naplánujte a dokončete uvítací hovory pro 90 % nových zákazníků do 10 pracovních dnů.
- Provádějte měsíční kontroly u všech vysoce hodnotných účtů.
- Dosáhnout do konce čtvrtletí skóre Net Promoter Score (NPS) 60 nebo vyššího.
💡Tip pro profesionály: K realizaci a sledování těchto OKR použijte šablonu plánu úspěchu zákazníků.
Příklady právních OKR
🏆 Sladění interní komunikace mezi odděleními
- Zveřejněte 5–8 vizuálních pomůcek pro pracovní postupy
- Navrhněte 3–5 řešení pro komunikační nástroj zaměřený na mobilní zařízení.
- Dosáhněte skóre 90 v interních průzkumech komunikace
🏆 Realizujte strategické iniciativy a aktivity
- Zvyšte míru splnění cílů ze 74 % na 89 %.
- Setkejte se s 10–15 členy týmu a projednejte potřeby a problémy specifické pro jejich role.
- Vytvořte jeden plán využití dat a zveřejněte jej během prvních 30 dnů [čtvrtletí].
🏆 Zaveďte proces přijímání recenzí
- Zkraťte dobu schvalování z tří dnů na jeden den
- Vytvořte čtyři úrovně pro kategorizaci typů požadavků
- Vypracovat nové formuláře smluv, které budou spuštěny do [data].
Příklady OKR v marketingu
🏆 Spuštění rebrandingu dne [datum]
- Zvyšte Net Promoter Score (NPS) z 30 na 45 nebo více.
- Zdroj 3–5 marketingových agentur pro aktiva a zasílání zpráv
- Před datem spuštění zveřejněte čtyři veřejné náhledy.
🏆 Úspěšně spustit podcastovou kampaň v [roce a čtvrtletí]
- Napište 15 blogových příspěvků, které pomohou propagovat podcast.
- Získejte 5 000 odběratelů podcastu během prvního měsíce od spuštění.
- Získejte 40 potenciálních hostů do [data]
🏆 Zlepšete retenci zákazníků a celoživotní hodnotu zákazníka (CLV)
- Sdílejte 20 případových studií zákazníků do [data].
- Zvyšte míru otevření e-mailových newsletterů ze 40 % na 60 %.
- Zvyšte počet pozitivních zmínek od zákazníků z 50 na 80.
Příklady OKR pro zapracování nových zaměstnanců
🏆 Navrhněte program pro zapracování nových zaměstnanců
- Zefektivněte všechny úkoly a personální administrativu do jednoho seznamu úkolů pro každou roli do [data].
- Vyvinout nástroje pro školení o produktech do [data]
- Určete jednoho koordinátora pro zaškolování, který bude dohlížet na zaškolovací aktivity jednotlivých oddělení.
🏆 Rozšiřte tým pro zaškolování nových zaměstnanců
- Najměte dva koordinátory do [data]
- Nabídněte 5–7 online kurzů pro další růst
- Každých osm týdnů provádějte školení zaměřené na konkrétní role.
🏆 Nabídněte pozitivní zážitek z nástupu do práce pro zaměstnance pracující na dálku
- Zašlete veškerý hardware a přístup k aplikacím do tří dnů od data zahájení.
- Nahraďte textové manuály a příručky vizuálními pomůckami do [data].
- Zaveďte dashboard pro zaškolování nových zaměstnanců, abyste snížili překrývání práce z 12 % na 5 %.
Příklady produktových OKR
🏆 Provádějte podrobné testování produktů před každým významným uvedením na trh
- Zlepšete počet registrací k zkušební verzi z 20 % na 35 %.
- Proveďte testovací pohovory s 10 klíčovými zákazníky.
- Zrychlete řešení chyb v produktech o 75 %.
🏆 Vybudujte a veďte produktový tým světové úrovně
- Najměte 2 UX designéry a 3 produktové manažery do [data].
- Proveďte šest individuálních školení o produktech pro nové zaměstnance do 60 dnů od jejich nástupu do zaměstnání.
- Vyhodnoťte 3–5 jednotlivých přispěvatelů, kteří překračují rámec svých rolí, aby zlepšili procesy a produkt.
🏆 Zlepšete znalosti o produktech v celé organizaci
- Uspořádejte pět obědových seminářů, abyste předvedli nové funkce před jejich spuštěním.
- Zvyšte čas věnovaný učení v každém oddělení z 5 % na 15 %.
- Proveďte pět mezifunkčních sezení zaměřených na sdílení znalostí.
Příklady OKR v oblasti public relations a komunikace
🏆 Vytvořte strategii pro přípravu propagační akce s oceněními
- Publikujte každý týden tři originální příběhy o značce
- Propagujte prostřednictvím 5 tiskových zpráv s novinkami z oboru
- Zvýšení přítomnosti na Redditu z 15 % na 28 %.
🏆 Vylepšete své nabídky partnerství
- Vytvořte šablonu kreativní sady materiálů do [data].
- Každé čtyři týdny provádějte audit aktiv a proveďte nezbytné aktualizace.
- Zvýšit aktivity v oblasti oslovování zákazníků z 20 % na 40 %.
🏆 Vylepšete aktualizace partnerského programu
- Přeměňte influencery na affiliate partnery z 8 % na 20 %.
- Požádejte deset současných partnerů o zpětnou vazbu
- Vytvořte do [data] tržby ve výši přes 90 000 dolarů.
Příklady OKR pro zajištění kvality
🏆 Definujte jasné zásady pro dokončení úkolů
- Zveřejněte oficiální průvodce kritérii do [data].
- Zvyšte skóre automatizovaných testů z 75 % na 89 %.
- Ověření dat je dokončeno do jedné hodiny po testování.
🏆 Zlepšete mezifunkční schůzky a procesy
- Určete v každém oddělení jednu vedoucí osobu, která bude každé dva týdny shromažďovat zpětnou vazbu ohledně komunikace.
- Sdílejte pokrok nedokončené a dokončené práce dvě hodiny před koncem pracovního dne.
- Snižte počet týmových schůzek z dvakrát denně na jednou denně, aniž byste obětovali kvalitu.
🏆 Zaveďte proces přiřazování chyb
- Udržujte dobu odezvy na každou úlohu kratší než osm hodin.
- Vytvořte seznam hlavních funkcí a vedoucích týmů do [data].
- Identifikujte 5–7 kategorií závažnosti chyb do [data].
Příklady OKR v oblasti prodeje
🏆 Rozšiřte dosah odchozích prodejů
- Spusťte novou sérii studených kontaktů pro [cílový průmysl] do [data].
- Přidejte v tomto čtvrtletí do CRM 500 nových kvalifikovaných potenciálních zákazníků a zvyšte prodej.
- Získejte 50 objevných hovorů z odchozích kampaní
🏆 Zlepšete výkonnost prodejního týmu
- Zavést nový program prodeje do [datum]
- Pořádat dvakrát týdně roleplay sezení pro všechny zástupce
- Zvýšit průměrnou velikost obchodu o 15 % oproti minulému čtvrtletí a zlepšit získávání zákazníků.
🏆 Zkraťte prodejní cyklus
- Proveďte audit a zdokumentujte celý prodejní trychtýř do [data].
- Identifikujte a odstraňte tři hlavní překážky procesu
- Zkraťte průměrnou dobu uzavření z 45 na 30 dní
- Proaktivně podporujte proces udržení zákazníků prostřednictvím měsíčních kontrol.
🏆 Zvyšte zapojení zákazníků
- Zvyšte skóre spokojenosti zákazníků z 50 % na 89 %.
- Zveřejněte 15 nejčastějších dotazů zákazníků do [data].
- Zavést 5–7 strategií pro osobní prezentační plány pro podnikové zákazníky
Příklady OKR pro sociální média
🏆 Vylepšete obsah a zapojení na LinkedIn
- Zvýšit počet měsíčních příspěvků vedení z 20 na 50
- Zvyšte počet zobrazení u publika z 16 000 na 20 000.
- Udržujte počet příspěvků s video obsahem na 4 za týden.
🏆 Zvyšte povědomí o značce a zapojení zákazníků
- Zvyšte míru odezvy na komentáře na sociálních médiích z 45 % na 65 %.
- Zvýšit počet zmínek a odpovědí na Twitteru z 2 000 na 4 000 do [data].
- Najděte 3–5 potenciálních nástrojů pro správu sociálních médií do [data].
🏆 Vylepšete strategii obsahu sociálních médií
- Zvyšte skóre spokojenosti zákazníků z 78 na 89
- Najměte dva specialisty na sociální obsah do [data].
- Navrhněte do [data] 2–4 strategie pro propagaci a distribuci obsahu.
Příklady OKR v oblasti talentů a rozvoje
🏆 Vytvořte programy rozvoje manažerů
- Navrhněte finanční plán pro implementaci nákladů a technologické zdroje do [data].
- Proveďte rozhovory s 20 manažery, abyste zjistili mezery v kariérním rozvoji.
- Pomocí softwaru pro řízení talentů identifikujte pět nejdůležitějších rolí, které budou pilotovat zkušební provoz do [data].
🏆 Zvyšte angažovanost zaměstnanců
- Spusťte program koučování výkonu do [datum]
- Proveďte rozhovory s 200 členy týmu, abyste získali zpětnou vazbu o příležitostech k učení.
- Vyhraďte 20 hodin měsíčně na každého člena týmu T&L na školení v oblasti dodržování předpisů.
🏆 Vybudujte si silnou značku zaměstnavatele
- Dosáhnout týdenního skóre spokojenosti zaměstnanců >8
- Proveďte průzkum mezi deseti kandidáty a 100 novými zaměstnanci s cílem zjistit možnosti zlepšení.
- Spolupracujte s marketingovým a kreativním týmem na redesignu nejčastěji prohlížených propagačních materiálů značky.
Příklady OKR pro videoprodukci
🏆 Udržujte studio na světové úrovni
- Navrhnout zvukové studio do [data]
- Vytvořte deset udržitelných sad pro trvalé použití
- Vypracovat školicí materiály pro zacházení s vybavením do [data].
🏆 Rozšíření týmu pro výrobu videí
- Spolupracujte s náborovým týmem na obsazení čtyř pozic videografů na pohotovostní službu.
- Najměte dva editory a čtyři video koordinátory.
- Každých šest týdnů nabídněte všem členům týmu jedno školení.
🏆 Realizujte nový proces tvorby nápadů a psaní pro všechny video materiály
- Vyjasněte role a úkoly do [data]
- Proveďte rozhovory s deseti členy týmu a získejte zpětnou vazbu k aktuálnímu procesu.
- Prozkoumejte nejúspěšnější a méně populární videoobsah a navrhněte 3–6 strategií pro psaní.
Příklady strategických OKR pro celou společnost
🏆 Prohloubit hodnotu pro stávající zákazníky
- Zahajte iniciativu zaměřenou na úspěch zákazníků, která se soustředí na upselling a cross-selling.
- Proveďte průzkum spokojenosti u alespoň 80 % stávajících zákazníků.
- Zlepšete míru obnovení o 15 % díky proaktivnímu zapojení
🏆 Realizujte strategii a strategické cíle společnosti
- Sladění OKR jednotlivých oddělení s celkovou strategií společnosti během čtvrtletního plánování
- Dokončete dva mezifunkční projekty spojené se strategickými cíli.
- Pořádejte měsíční hodnocení, abyste sledovali pokrok v plnění dlouhodobých cílů společnosti.
🏆 Upřednostňujte iniciativy, které podporují růst podnikání
- Identifikujte tři strategické priority pro daný fiskální rok a jednejte podle nich.
- Uveďte na trh novou produktovou nabídku zaměřenou na urychlení růstu podnikání.
- Zvyšte tržby o 20 % díky cíleným prodejním a marketingovým aktivitám.
Měření pokroku a sledování OKR
Nyní, když znáte své cíle, je čas začít je realizovat. Nástroj pro řízení projektů je cenným pomocníkem, který spojuje sladění, odpovědnost a zapojení na jednom místě. Zde je postup, jak na to krok za krokem:
1. Vyjasněte vizi a strategické priority
Než stanovíte OKR, ujistěte se, že všichni rozumí obecné orientaci organizace.
- Co dělat: Sjednoťte vedení nebo týmy kolem společné vize a strategických cílů.
- Proč je to důležité: Jasná vize zajišťuje, že OKR jsou zaměřené a smysluplné.
Jak může ClickUp pomoci: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu, mapování strategických témat a vizuální spolupráci na dlouhodobých cílech v reálném čase.
2. Společně navrhněte cíle
Cíle by měly být kvalitativní, inspirativní a v souladu se strategickými prioritami.
- Co dělat: Napište 3–5 cílů, které popisují co chcete dosáhnout, nikoli jak.
- Proč je to důležité: Silné cíle sjednocují týmy a pomáhají při rozhodování.
Jak může ClickUp pomoci: Využijte ClickUp Docs ke společnému psaní a zdokonalování cílů. Poté požádejte ClickUp Brain o vylepšení jazyka – cíle tak budou jasnější a motivující.
3. Definujte měřitelné klíčové výsledky
Každý cíl by měl mít 2–5 měřitelných klíčových výsledků, které definují úspěch.
- Co dělat: Stanovte klíčové výsledky, které jsou konkrétní, časově ohraničené a zaměřené na výsledek (např. metriky, milníky, míra dokončení).
- Proč je to důležité: Klíčové výsledky umožňují měřitelný a objektivní pokrok.
Jak může ClickUp pomoci: Strukturovejte OKR pomocí ClickUp Goals. Vytvořte cíl (objektivní) a poté přidejte klíčové výsledky pomocí měřitelných formátů (číslo, procento, pravda/nepravda).
4. Rozdělte OKR na proveditelné úkoly
Proměňte každý klíčový výsledek v konkrétní úkol, který může váš tým převzít a splnit.
- Co dělat: Identifikujte projekty, úkoly a iniciativy potřebné k dosažení pokroku v každém klíčovém výsledku.
- Proč je to důležité: Realizace překlenuje propast mezi ambicemi a dopadem.
Jak může ClickUp pomoci: Použijte úkoly a podúkoly ClickUp k rozdělení klíčových výsledků na konkrétní akce. Přiřaďte vlastníky, stanovte termíny a spravujte závislosti úkolů.
5. Sledujte pokrok a upravujte kurz
Pravidelně kontrolujte pokrok OKR a upravujte je na základě zpětné vazby a výkonu.
- Co dělat: Nastavte týdenní nebo dvoutýdenní kontroly, abyste mohli vyhodnotit pokrok a řešit překážky.
- Proč je to důležité: Pravidelná viditelnost pomáhá týmům zůstat zodpovědnými a rychle se přizpůsobovat.
Jak může ClickUp pomoci: Použijte panely ClickUp k sledování pokroku. Přidejte widgety pro sledování cílů, dokončení úkolů a výkonnost týmu. Přizpůsobte panely pro týmy, projekty nebo pohledy vedení.
6. Reflektujte a resetujte
Na konci cyklu zhodnoťte výsledky, poznatky a dopad.
- Co dělat: Proveďte retrospektivu, abyste zjistili, co fungovalo, co nefungovalo a co je třeba zlepšit.
- Proč je to důležité: Reflexe zajišťuje, že se vaše OKR vyvíjejí a časem se stávají efektivnějšími.
Jak může ClickUp pomoci: Využijte šablonu Retrospektivy od ClickUp, abyste shromáždili všechny své poznatky a naplánovali další postup.
Bonusový tip: Využijte připravené šablony, abyste mohli začít rychleji.
Použijte nástroje jako šablonu OKR pro společnosti od ClickUp, abyste sjednotili svůj tým a sledovali pokrok při dosahování cílů. S ClickUp můžete snadno vytvořit jasné OKR pro každé oddělení nebo tým ve vaší organizaci, aby všichni věděli, co je třeba upřednostnit, aby byla práce hotová.
✅ Dobré příklady OKR vs. ❌ Špatné příklady OKR
|„Buďte aktivnější na sociálních médiích.“
|Nejasné, bez jasného cíle nebo účelu.
|„Zvýšit počet sledujících na sociálních médiích o 25 % a zvýšit míru zapojení na LinkedIn o 30 % prostřednictvím týdenního obsahu pro sociální prodej do 3. čtvrtletí.“
|Kombinuje růst počtu sledujících a jejich zapojení, spojené s jasnými postupy sociálního prodeje a časovým harmonogramem.
|„Udělejte ze společnosti lepší místo pro práci.“
|Příliš subjektivní, postrádá zaměření a metriky.
|„Zlepšit hodnocení zapojení zaměstnanců o 15 %, snížit dobrovolnou fluktuaci o 20 % a zavést průzkum firemní kultury do druhého čtvrtletí.“
|Jasné metriky s měřitelným dopadem na morálku a retenci týmu.
|„Proškolte zaměstnance v oblasti diverzity a pomozte manažerům náboru lépe najímat nové zaměstnance.“
|Příliš obecné, vágní a postrádající odpovědnost.
|„Zvýšit organický provoz vyhledávače o 40 % a zlepšit konverzní poměr webových stránek z 2,5 % na 4 % do konce třetího čtvrtletí.“
|Jsou orientované na akci, inkluzivní a měřitelné napříč všemi funkcemi HR.
|„Zvýšit výkonnost webových stránek.“
|Není definován výsledek, chybí strategické směřování.
|„Zvýšit organický provoz vyhledávače o 40 % a zlepšit konverzní poměr webových stránek z 2,5 % na 4 % do konce třetího čtvrtletí.“
|Jsou přímo spojeny s růstem podnikání a podloženy reálnými metrikami.
|„Sjednoťte všechny ohledně našich cílů.“
|Příliš vágní, bez strategické struktury.
|„Zajistěte, aby 100 % OKR týmu bylo v souladu se strategickými cíli společnosti, a prověřujte soulad na měsíčních schůzkách vedení.“
|Podporuje jasnost shora dolů a efektivně sleduje provádění strategie.
|„V určitém okamžiku si s týmem promluvte o výkonu.“
|Žádný časový plán, slabé odhodlání.
|„Do prosince dokončete roční hodnocení všech členů týmu a během prvního čtvrtletí stanovte individuální plány rozvoje.“
|Jasný proces spojený s růstem a odpovědností zaměstnanců.
Závazné vs. aspirační OKR
V metodice OKR existují dva typy cílů, které byste měli znát: závazné a aspirační.
🤝 Závazné OKR
Závazné OKR jsou dohodnuté cíle, které jsou upřednostňovány pro dosažení úspěchu společnosti. Lidé, zdroje a harmonogramy jsou přeskupeny tak, aby bylo zajištěno jejich splnění. Společnosti chtějí dosáhnout 100 % svých závazných OKR.
🌔 Aspirační OKR
Aspirační OKR (moonshots) jsou ambiciózní a náročnější na splnění, ale nutí nás myslet mimo zaběhnuté schémata a inovovat. Na rozdíl od závazných OKR nemají jasnou cestu k dokončení ani konkrétní znalosti o tom, jak jich dosáhnout. Pokud jste tedy splnili alespoň 70 % svých aspiračních OKR, považujte to za úspěch!
Jaké jsou příklady cílů a klíčových výsledků OKR?
Cíle a klíčové výsledky (OKR) pomáhají organizacím sladit jejich cíle a sledovat měřitelné výsledky. Zde je několik příkladů OKR z různých oddělení:
1. Příklad OKR pro tým IT/Ops
Cíl: Zlepšit efektivitu a bezpečnost infrastruktury.
- Klíčový výsledek 1: Snížit prostoje systému na méně než 1 % za měsíc.
- Klíčový výsledek 2: Dokončit 100 % bezpečnostních auditů kritických systémů do 4. čtvrtletí.
- Klíčový výsledek 3: Zvýšit výkon systému o 20 % prostřednictvím optimalizačních opatření.
2. Příklad OKR marketingového týmu
Cíl: Zvýšit povědomí o značce a zapojení zákazníků.
- Klíčový výsledek 1: Dosáhnout 30% nárůstu návštěvnosti webových stránek do konce druhého čtvrtletí.
- Klíčový výsledek 2: Zvýšit počet sledujících na sociálních médiích o 15 % na všech platformách.
- Klíčový výsledek 3: Generovat 200 nových kvalifikovaných marketingových leadů za měsíc.
3. Příklad OKR pro tým softwarových vývojářů
Cíl: Rychleji dodávat vysoce kvalitní funkce produktu.
- Klíčový výsledek 1: Snížit počet nevyřešených chyb o 50 % do třetího čtvrtletí.
- Klíčový výsledek 2: Zvýšit pokrytí automatizovaných testů kódem na 80 %.
- Klíčový výsledek 3: Zkrácení průměrné doby vývoje funkcí ze 4 týdnů na 2 týdny.
4. Příklad OKR pro agenturu
Cíl: Zlepšit spokojenost a retenci klientů.
- Klíčový výsledek 1: Do konce roku zvýšit NPS (Net Promoter Score) klientů ze 70 na 85.
- Klíčový výsledek 2: Snížit míru odchodu klientů o 20 %.
- Klíčový výsledek 3: Získat 10 nových významných klientů do 6 měsíců.
5. Příklad OKR pro produktivitu v celé společnosti
Cíl: Zvýšit celkovou produktivitu a spolupráci ve společnosti.
- Klíčový výsledek 1: Dosáhnout 15% zvýšení rychlosti realizace meziresortních projektů.
- Klíčový výsledek 2: Uspořádat 5 workshopů zaměřených na zvýšení produktivity ve všech odděleních a zvýšit zapojení zaměstnanců.
- Klíčový výsledek 3: Zavést nový nástroj pro spolupráci s 90% mírou přijetí do 6 měsíců.
Každý příklad OKR spojuje obecný cíl s konkrétními, měřitelnými výsledky, což pomáhá týmům zůstat v souladu a zodpovědnými.
Začněte sledovat OKR svého týmu s ClickUp!
Příliš často pociťujeme tlak ze strany našich individuálních a pracovních cílů, což nás na konci dne psychicky i fyzicky vyčerpává. Proto na každou žádost odpovídáme „ano“ a namlouváme si, že je to prostě součást práce.
OKR pomáhají stanovit hranice a povzbuzují nás, abychom řekli „ne", když jsme požádáni, abychom se věnovali nesprávným věcem. Doufáme, že vám tyto příklady a tipy poskytly jasnost a strukturu pro optimalizaci procesu psaní. ✍️💡
Pokud potřebujete prostor bez rušivých vlivů, kde si můžete uspořádat myšlenky při psaní OKR a úkolů, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!