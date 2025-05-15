ClickUp blog
Více než 60 příkladů OKR – Jak psát efektivní OKR

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
15. května 2025

OKR – jedna z nejpopulárnějších metodik řízení cílů používaných společnostmi jako Google, Netflix a Twitter – jsou tajným receptem na vytvoření souladu mezi měřitelnými cíli a záměry v organizaci.

Při správném použití mohou týmy splnit dnešní cíle a zároveň postupovat směrem k výzvám zítřka. Implementace systému stanovování cílů , jako je OKR, však může být zastrašující.

❗️Kde začít?❗️Na jaké cíle se zaměřit?❗️Jak měřit výsledky?❗️Máme stanovit OKR pro celou společnost, pro jednotlivce, nebo pro oba? 🤔

Ať už hledáte inspiraci pro firemní cíle na příští čtvrtletí nebo tipy pro psaní, abyste vylepšili své cíle a klíčové výsledky, máme pro vás vše, co potřebujete! Pojďme na to!

Co jsou OKR?

OKR, zkratka pro Objectives and Key Results (cíle a klíčové výsledky), představují velmi účinný způsob, jak stanovit cíle a sledovat pokrok, ať už jste jednotlivec, tým nebo celá společnost.

Považujte je za plán toho, čeho chcete dosáhnout, a jak poznáte, že se k tomu blížíte. Pomáhají všem udržet stejný směr, soustředit se a postupovat stejným směrem.

Dvě klíčové složky OKR

Cíl: Čeho chcete dosáhnout?Klíčové výsledky: Jak budete měřit úspěch?
Cíl je vaše velké ambiciózní záměr. Měl by být jasný, inspirativní a trochu odvážný. Nejde o zaškrtávání políček, ale o stanovení vysokých cílů a sjednocení týmu kolem společné mise.Klíčové výsledky jsou vaše kontrolní body. Jsou konkrétní, měřitelné a časově ohraničené. Pokud je cíl vaším cílem, klíčové výsledky jsou značky podél dálnice, které vám říkají, že jste na správné cestě. Obvykle máte 3–5 klíčových výsledků na jeden cíl.
Například: „Spustit nejlepší mobilní aplikaci ve své třídě.“ „Stát se nejoblíbenější značkou v našem oboru.“ „Vytvořit bezkonkurenční zákaznickou zkušenost.“🧭 Cíl: Spustit nejlepší mobilní aplikaci ve své třídě📍 Klíčové výsledky: Dosáhnout 100 000 stažení během prvních 3 měsíců Dosáhnout hodnocení 4,5+ hvězdiček v obou obchodech s aplikacemi Snížit míru selhání pod 1 % Pokud dosáhnete všech těchto výsledků, jste na dobré cestě k dosažení tohoto cíle.

📌 V jedné větě: Svůj cíl dosáhnete splněním klíčových výsledků, které jej podporují.

Co je na OKR nejlepší? Spojují strategii, realizaci a udržitelný růst do jednoho jednotného rámce. Začněte inspirativními cíli – jasnými, kvalitativními prohlášeními, která dodají vašemu týmu energii – a poté je podpořte měřitelnými cíli a číselnými hodnotami, abyste mohli sledovat skutečný pokrok.

Ať už budujete tým pro úspěch zákazníků od základů nebo rozšiřujete zavedené oddělení, strukturovaný proces OKR zajistí sladění a odpovědnost na všech úrovních.

⭐️ Doporučená šablona

Chcete-li postupovat rychleji a zůstat organizovaní, použijte šablonu OKR od ClickUp – je to chytrý způsob, jak stanovit ambiciózní cíle, sledovat výsledky a udržet celý tým na stejné vlně. Ujistěte se, že vaše klíčové výsledky jsou časově ohraničené a orientované na akci, aby nedocházelo k nejasnostem ohledně toho, jak vypadá úspěch nebo kdy má nastat.

Sledujte pokrok v porovnání s OKR, abyste pomohli týmům udržet se na správné cestě pomocí šablony ClickUp OKR.
Sledujte pokrok v plnění OKR, abyste pomohli týmům udržet se na správné cestě, pomocí šablony OKR ClickUp.

🔍 Proč používat OKR?

OKR nejsou jen o cílech. Pomáhají vám lépe spolupracovat jako tým a udržovat zaměření a soulad v měřítku. Tady je důvod, proč je týmy milují:

Jasnost: Každý ví, co je nejdůležitější.

🔗 Sladění: Úsilí celého týmu podporuje stejné celkové cíle.

🔍 Transparentnost: Každý může vidět, na čem ostatní pracují.

📊 Odpovědnost: Pokrok je sledován a oceňován.

Více než 60 příkladů týmových OKR

Prohlédněte si naši knihovnu příkladů OKR níže a neváhejte použít jakýkoli příklad jako odrazový můstek pro OKR vašeho týmu!

Příklady OKR v oblasti content marketingu

🏆 Vytvářejte užitečné a informativní články na blogu

  1. Rozhovor s 20 předními odborníky v oboru
  2. Do [data] přivést na blog 1 milion návštěvníků z organického provozu.
  3. Získejte 400 stažení PDF v tomto čtvrtletí
  4. Spusťte novou vstupní stránku pro nejnovější nabídku X.

🏆 Optimalizujte SEO (optimalizaci pro vyhledávače) každého blogového příspěvku

  1. Do každého blogového příspěvku vložte alespoň sedm interních odkazů.
  2. Dosáhněte skóre SEO 80–100 za každý blogový příspěvek
  3. Do každého blogového příspěvku přidejte popisný alternativní text pro každý statický obrázek a GIF.

🏆 Vylepšete dokumentaci procesů blogu

  1. Každé dva týdny provádějte audit aktuálního procesu blogu.
  2. Zkraťte zpětnou vazbu od marketingových a prodejních týmů z pěti dnů na dva dny.
  3. Vytvořte si dashboard pro blogování a eliminujte 100 % překážek

➡️ Číst více: Bezplatné šablony pro obsahovou strategii v marketingu

Příklady OKR pro kreativní činnosti

🏆 Zaveďte proces kreativních požadavků v celé společnosti

  1. Pomocí vyvážené scorecard identifikujte 10–15 běžných požadavků a vytvořte šablony úkolů.
  2. Snižte počet nevyřízených žádostí o 60 % ve všech odděleních
  3. Zvýšit spokojenost týmu o 85 % do konce [datum]

🏆 Vytvořte kreativní wiki jako jediný zdroj informací pro všechny členy kreativního týmu

  1. Snižte počet jednorázových e-mailových žádostí ve sdílené doručené poště o 55 %.
  2. Vytvořte tři videonávody, abyste omezili osobní školení.
  3. Určete jednoho vlastníka a tři spoluautory, aby se optimalizoval dokument wiki.

🏆 Maximalizujte produktivitu kreativního týmu

  1. Zkraťte průměrnou dobu schvalování žádostí oddělení ze tří dnů na jeden den.
  2. Každé dva týdny kontrolujte kalendář týmu, zda jsou schůzky relevantní.
  3. Zvyšte míru včasného dokončení úkolů z 60 % na 90 %.

📮 ClickUp Insight: Pouze 11 % respondentů našeho průzkumu sdílí své cíle s ostatními, aby se mohli navzájem kontrolovat. To je promarněná příležitost. Zamyslete se nad tím: sdílení vaší vize přináší nové pohledy, které vám pomohou stanovit jasnější cíle a odhalit skryté problémy, které byste jinak mohli přehlédnout. 🎯

ClickUp vám umožní tuto super schopnost využít naprosto snadno. Stačí @zmínit mentora, abyste získali jeho moudrost, zapojit přítele, aby vám pomohl s odpovědností, nebo zanechat podrobné poznámky pro své budoucí já.

💫 Skutečné výsledky: Uživatelé tvrdí, že s ClickUpem zvládnou o ~10 % více práce.

Příklady OKR pro úspěch zákazníků

🏆 Zlepšete schopnosti a školení členů týmu zákaznické podpory

  1. Vytvořte plány osobního rozvoje se 100 % týmem
  2. Zvyšte úspěšnost úkolů z 80 % na 95 %.
  3. Předložte 5–8 příležitostí pro školení a koučování

🏆 Pomáhejte našim zákazníkům jako vnitřní hlas, abyste zajistili, že jejich podněty povedou k výsledkům společnosti

  1. Každý měsíc proveďte rozhovory s 30 zákazníky, abyste získali návrhy na zlepšení používání produktů/služeb.
  2. Snížení počtu stížností souvisejících s produkty z 45 na 20
  3. Najměte dva manažery pro úspěch zákazníků

🏆 Poskytněte týmu podporu potřebnou k úspěchu a dosažení celofiremních cílů

  1. Pomoc při vedení čtyř školení
  2. Dodržujte maximální dobu odezvy 24 hodin v frontě podpory.
  3. Úspěšně získejte 12 nových zákazníků

Příklady OKR pro zákaznickou podporu

🏆 Vytvořte standard pro školení, který podpoří kariérní rozvoj a růst

  1. Definovaná dokumentace 3 základních odpovědností: vedoucí, manažer a specialista
  2. Spustit plán růstu oddělení podpory a organizační strukturu do [data]
  3. Zahájit „certifikaci“ vedoucích a manažerů a pokračovat v rozvoji dovedností/školení do [data].

🏆 Efektivní sledování konzistence podpory pomocí měření výkonu

  1. Vytvořte dashboard pro zpětnou vazbu mezi manažery, vedoucími a členy týmu.
  2. Zvyšte míru zpětné vazby od zákazníků z 8,9 na 9,9.
  3. Zlepšete hodnocení spokojenosti zaměstnanců z 7,6 na 8,9.

🏆 Maximalizujte efektivitu týmu podpory, aby mohl reagovat na zákazníky s naléhavostí a optimismem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

  1. Spusťte plán reorganizace týmu do [data]
  2. Povýšte dva vedoucí pracovníky
  3. Zvyšte procento vyřešených žádostí o podporu za týden z 60 % na 80 %.

Podívejte se na tento vlog o psaní efektivních OKR:

Příklady OKR v inženýrství

🏆 Snížit počet úkolů souvisejících s chybami nahlášenými zákazníky po významných spuštěních

  1. Najděte 30–50 dobrovolníků z celé organizace, kteří otestují funkce před spuštěním.
  2. Zkraťte dobu potřebnou k opravě kritických chyb ve výrobě z 24 hodin na 16 hodin.
  3. Audit QA testování každé tři týdny z důvodu efektivity

🏆 Zavedení agilního řízení v celém technickém týmu

  1. V prvních čtyřech měsících spusťte pilotní projekt, abyste získali individuální zpětnou vazbu a výsledky.
  2. Zaveďte automatické vykazování výkonnosti do [čtvrtletí a roku].
  3. Spusťte komunikační dashboard pro všechny problémy a rizika do [čtvrtletí a roku] (Podívejte se na tyto šablony komunikačních plánů )

🏆 Zlepšete míru odezvy na kritické chyby při testování

  1. Najměte sedm inženýrů do [data]
  2. Zlepšete dobu odezvy z 20 na 10 minut
  3. Každé dva týdny provádějte audit nekritických schůzek v kalendáři týmu, abyste zjistili, zda jsou nutné.

➡️ Číst více: Sledujte tyto OKR pomocí technických šablon!

Příklady OKR pro události

🏆 Uspořádejte úspěšnou osobní konferenci v oboru v roce [rok]

  1. Dosáhněte 40 000 registrovaných uživatelů
  2. Hodnocení účastníků: 9,5
  3. Naskenujte během akce 1 200 odznaků

🏆 Vytvořte vysoce výkonný tým pro pořádání akcí

  1. Do konce čtvrtletí přijměte čtyři nové koordinátory akcí.
  2. Zúčastněte se 3–5 školení každé dva měsíce.
  3. Nastavte a sledujte 8–10 individuálních úkolů do [data].

🏆 Dosáhněte rekordní návratnosti investic z marketingové akce

  1. Zvyšte procento zapojení po skončení show z 12 % na 40 %.
  2. Pořádat školení pro všechny dobrovolníky na místě jeden měsíc před akcí.
  3. Generujte 500 000 v prodejní pipeline z akce do [data]

➡️ Číst více: Projektové řízení událostí: strategie, nástroje a tipy

Příklady OKR pro týmy výkonného vedení

🏆 Rozvíjejte a sjednoťte celou organizaci prostřednictvím měsíčních firemních schůzek

  1. Vytvořte 5–7 měsíčních témat pro vysokou úroveň transparentnosti.
  2. Shromážděte 10–15 dotazníků po schůzce pro vyhodnocení.
  3. Zvyšte míru účasti ze 70 % na 90 %.

🏆 Zlepšit postupy správy informací do konce [čtvrtletí a roku]

  1. Najít a otestovat cloudový software, který bude spuštěn [datum]
  2. Změny procesních zásad z 24 hodin na osm hodin
  3. Zvyšte spokojenost zaměstnanců v kanceláři z 7,8 na 9,8.

🏆 Spusťte úspěšný a zajímavý program firemních dárků pro zaměstnance v kanceláři i na dálku

  1. Každé čtvrtletí nabídněte jednu novou možnost produktu.
  2. Zásilky doručujeme do 11 pracovních dnů.
  3. Zaveďte systém odměn za firemní propagační předměty

Jako rostoucí startup máme nespočet různých platforem pro každé oddělení. Ručně jsme aktualizovali naše tabulky a neměli jsme strukturovaný způsob sledování projektů a OKR . Pro společnost zaměřenou na růst je důležitá každá minuta a ruční procesy jsou překážkou v každodenní práci.

Jako rostoucí startup máme nespočet různých platforem pro každé oddělení. Ručně jsme aktualizovali naše tabulky a neměli jsme strukturovaný způsob, jak sledovat projekty a OKR . Pro společnost zaměřenou na růst je důležitá každá minuta a ruční procesy jsou překážkou v každodenní práci.

Příklady OKR pro zařízení

🏆 Udržujte kancelář na světové úrovni

  1. Zaveďte čtvrtletní školení pro zaměstnance zařízení
  2. Zvyšte hodnocení spokojenosti v kanceláři z 88 % na 98 %.
  3. Snižte výdaje na kancelářské potřeby z 20 % na 10 %.

🏆 Zavést úspěšný systém rezervace konferenčních místností online do [čtvrtletí a roku]

  1. Najděte a otestujte 3–5 rezervačních softwarů s mobilními funkcemi.
  2. Vyhodnoťte současné využití prostor a navrhněte 5–8 řešení pro návrh pracoviště a náklady.
  3. Snižte konflikty při rezervacích z 20 % na 12 % do konce čtvrtletí.

🏆 Zefektivněte všechny provozní požadavky oddělení pomocí systému ticketingu pro správu a sledování.

  1. Snižte čas strávený přepínáním mezi doručenou poštou a hlasovými zprávami z 14 % na 5 %.
  2. Zkrácení doby řešení z 24 hodin na 10 hodin
  3. Vytvořte znalostní databázi pro 10–20 nejčastějších požadavků, které lze vyřešit bez vytvoření tiketu.

➡️ Čtěte více: Podívejte se na tyto šablony QBR!

Příklady OKR v oblasti financí

🏆 Podpořte individuální kariérní růst

  1. Nabídněte jeden personalizovaný vzdělávací program pro oprávněné členy týmu.
  2. Každý měsíc nabídněte dvěma zaměstnancům, aby stínovali členy vedení.
  3. Pořádat bezplatné vzdělávací semináře pro všechny členy týmu každých šest týdnů

🏆 Zavést proces řízení nákupu

  1. Integrujte všechny nákupní požadavky do cloudového softwaru do [data].
  2. Předložte 3–6 nabídek na nákupy nad 10 000 dolarů.
  3. Úprava úrovně výdajů ve všech odděleních o 30 % bez snížení kvality

🏆 Vždy udržujte přesné záznamy

  1. Zkraťte dobu nahrávání smluv a plateb ze dvou hodin na 30 minut.
  2. Získejte 89 nebo více bodů v externích auditech
  3. Zkraťte čas strávený zpětným dohledáváním účtenek a záznamů z dvou týdnů na tři dny.

Příklady OKR v oblasti lidských zdrojů

🏆 Rozhovory s kvalitními kandidáty

  1. Vypracujte 5–7 školicích materiálů pro koordinátory lidských zdrojů, aby si osvojili dovednosti pro vedení pohovorů.
  2. Navrhněte 7–10 manuálních úkolů, které lze automatizovat pomocí softwaru pro řízení lidských zdrojů.
  3. Zavést program doporučování zaměstnanců do konce čtvrtletí.

🏆 Posilte komunikaci ohledně aktualizací zaměstnanecké politiky

  1. Snížení počtu žádostí o pomoc z 20 % na 8 %.
  2. Vytvořte 2–4minutové video pro aktualizaci zásad a zvýšení povědomí
  3. Najděte a spusťte jeden komunikační kanál během prvních 20 dnů v [datum].

🏆 Nabízejte rozvojové programy, které pomohou všem členům týmu dosáhnout jejich kariérních cílů.

  1. Každý měsíc zveřejňujeme pět kariérních plánů
  2. Udržujte míru fluktuace zaměstnanců nad 80 %.
  3. Vytvořte bezplatné a dostupné online profesionální programy pro 10 nejlepších rolí, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

➡️ Číst více: Naučte se, jak nastavit KPI v oblasti lidských zdrojů.

OKR pro úspěch zákazníků

🏆 Snižte počet stížností zákazníků a zvyšte jejich spokojenost

  • Spusťte centralizovaný systém pro zaznamenávání a kategorizaci stížností zákazníků do [data].
  • Reagujte na 100 % zaznamenaných stížností do 24 hodin.
  • Snižte měsíční počet stížností o 25 % díky proaktivnímu řešení problémů.

🏆 Vybudujte a rozšiřte tým pro úspěch zákazníků

  • Najměte a zaškolte dva manažery zákaznické podpory do [data].
  • Zaveďte nástroj pro úspěch zákazníků (např. Gainsight, Totango nebo HubSpot).
  • Vytvořte standardní operační postup pro zapojení a angažovanost zákazníků, který budou používat všichni členové týmu.

🏆 Zvyšte zapojení a retenci zákazníků

  • Naplánujte a dokončete uvítací hovory pro 90 % nových zákazníků do 10 pracovních dnů.
  • Provádějte měsíční kontroly u všech vysoce hodnotných účtů.
  • Dosáhnout do konce čtvrtletí skóre Net Promoter Score (NPS) 60 nebo vyššího.

💡Tip pro profesionály: K realizaci a sledování těchto OKR použijte šablonu plánu úspěchu zákazníků od ClickUp.

Centralizujte všechny aktivity související s onboardováním a následnou péčí o zákazníky pomocí šablony ClickUp Customer Success Plan Template.
Centralizujte všechny aktivity související s onboardováním a následnou péčí o zákazníky pomocí šablony ClickUp Customer Success Plan Template.

Příklady právních OKR

🏆 Sladění interní komunikace mezi odděleními

  1. Zveřejněte 5–8 vizuálních pomůcek pro pracovní postupy
  2. Navrhněte 3–5 řešení pro komunikační nástroj zaměřený na mobilní zařízení.
  3. Dosáhněte skóre 90 v interních průzkumech komunikace

🏆 Realizujte strategické iniciativy a aktivity

  1. Zvyšte míru splnění cílů ze 74 % na 89 %.
  2. Setkejte se s 10–15 členy týmu a projednejte potřeby a problémy specifické pro jejich role.
  3. Vytvořte jeden plán využití dat a zveřejněte jej během prvních 30 dnů [čtvrtletí].

🏆 Zaveďte proces přijímání recenzí

  1. Zkraťte dobu schvalování z tří dnů na jeden den
  2. Vytvořte čtyři úrovně pro kategorizaci typů požadavků
  3. Vypracovat nové formuláře smluv, které budou spuštěny do [data].

Příklady OKR v marketingu

🏆 Spuštění rebrandingu dne [datum]

  1. Zvyšte Net Promoter Score (NPS) z 30 na 45 nebo více.
  2. Zdroj 3–5 marketingových agentur pro aktiva a zasílání zpráv
  3. Před datem spuštění zveřejněte čtyři veřejné náhledy.

🏆 Úspěšně spustit podcastovou kampaň v [roce a čtvrtletí]

  1. Napište 15 blogových příspěvků, které pomohou propagovat podcast.
  2. Získejte 5 000 odběratelů podcastu během prvního měsíce od spuštění.
  3. Získejte 40 potenciálních hostů do [data]

🏆 Zlepšete retenci zákazníků a celoživotní hodnotu zákazníka (CLV)

  1. Sdílejte 20 případových studií zákazníků do [data].
  2. Zvyšte míru otevření e-mailových newsletterů ze 40 % na 60 %.
  3. Zvyšte počet pozitivních zmínek od zákazníků z 50 na 80.

➡️ Číst více: Jak nastavit marketingové OKR (s 30 příklady)

Příklady OKR pro zapracování nových zaměstnanců

🏆 Navrhněte program pro zapracování nových zaměstnanců

  1. Zefektivněte všechny úkoly a personální administrativu do jednoho seznamu úkolů pro každou roli do [data].
  2. Vyvinout nástroje pro školení o produktech do [data]
  3. Určete jednoho koordinátora pro zaškolování, který bude dohlížet na zaškolovací aktivity jednotlivých oddělení.

🏆 Rozšiřte tým pro zaškolování nových zaměstnanců

  1. Najměte dva koordinátory do [data]
  2. Nabídněte 5–7 online kurzů pro další růst
  3. Každých osm týdnů provádějte školení zaměřené na konkrétní role.

🏆 Nabídněte pozitivní zážitek z nástupu do práce pro zaměstnance pracující na dálku

  1. Zašlete veškerý hardware a přístup k aplikacím do tří dnů od data zahájení.
  2. Nahraďte textové manuály a příručky vizuálními pomůckami do [data].
  3. Zaveďte dashboard pro zaškolování nových zaměstnanců, abyste snížili překrývání práce z 12 % na 5 %.

Příklady produktových OKR

🏆 Provádějte podrobné testování produktů před každým významným uvedením na trh

  1. Zlepšete počet registrací k zkušební verzi z 20 % na 35 %.
  2. Proveďte testovací pohovory s 10 klíčovými zákazníky.
  3. Zrychlete řešení chyb v produktech o 75 %.

🏆 Vybudujte a veďte produktový tým světové úrovně

  1. Najměte 2 UX designéry a 3 produktové manažery do [data].
  2. Proveďte šest individuálních školení o produktech pro nové zaměstnance do 60 dnů od jejich nástupu do zaměstnání.
  3. Vyhodnoťte 3–5 jednotlivých přispěvatelů, kteří překračují rámec svých rolí, aby zlepšili procesy a produkt.

🏆 Zlepšete znalosti o produktech v celé organizaci

  1. Uspořádejte pět obědových seminářů, abyste předvedli nové funkce před jejich spuštěním.
  2. Zvyšte čas věnovaný učení v každém oddělení z 5 % na 15 %.
  3. Proveďte pět mezifunkčních sezení zaměřených na sdílení znalostí.

➡️ Číst více: Příklady OKR pro produkty

Příklady OKR v oblasti public relations a komunikace

🏆 Vytvořte strategii pro přípravu propagační akce s oceněními

  1. Publikujte každý týden tři originální příběhy o značce
  2. Propagujte prostřednictvím 5 tiskových zpráv s novinkami z oboru
  3. Zvýšení přítomnosti na Redditu z 15 % na 28 %.

🏆 Vylepšete své nabídky partnerství

  1. Vytvořte šablonu kreativní sady materiálů do [data].
  2. Každé čtyři týdny provádějte audit aktiv a proveďte nezbytné aktualizace.
  3. Zvýšit aktivity v oblasti oslovování zákazníků z 20 % na 40 %.

🏆 Vylepšete aktualizace partnerského programu

  1. Přeměňte influencery na affiliate partnery z 8 % na 20 %.
  2. Požádejte deset současných partnerů o zpětnou vazbu
  3. Vytvořte do [data] tržby ve výši přes 90 000 dolarů.

Příklady OKR pro zajištění kvality

🏆 Definujte jasné zásady pro dokončení úkolů

  1. Zveřejněte oficiální průvodce kritérii do [data].
  2. Zvyšte skóre automatizovaných testů z 75 % na 89 %.
  3. Ověření dat je dokončeno do jedné hodiny po testování.

🏆 Zlepšete mezifunkční schůzky a procesy

  1. Určete v každém oddělení jednu vedoucí osobu, která bude každé dva týdny shromažďovat zpětnou vazbu ohledně komunikace.
  2. Sdílejte pokrok nedokončené a dokončené práce dvě hodiny před koncem pracovního dne.
  3. Snižte počet týmových schůzek z dvakrát denně na jednou denně, aniž byste obětovali kvalitu.

🏆 Zaveďte proces přiřazování chyb

  1. Udržujte dobu odezvy na každou úlohu kratší než osm hodin.
  2. Vytvořte seznam hlavních funkcí a vedoucích týmů do [data].
  3. Identifikujte 5–7 kategorií závažnosti chyb do [data].

Příklady OKR v oblasti prodeje

🏆 Rozšiřte dosah odchozích prodejů

  • Spusťte novou sérii studených kontaktů pro [cílový průmysl] do [data].
  • Přidejte v tomto čtvrtletí do CRM 500 nových kvalifikovaných potenciálních zákazníků a zvyšte prodej.
  • Získejte 50 objevných hovorů z odchozích kampaní

🏆 Zlepšete výkonnost prodejního týmu

  • Zavést nový program prodeje do [datum]
  • Pořádat dvakrát týdně roleplay sezení pro všechny zástupce
  • Zvýšit průměrnou velikost obchodu o 15 % oproti minulému čtvrtletí a zlepšit získávání zákazníků.

🏆 Zkraťte prodejní cyklus

  • Proveďte audit a zdokumentujte celý prodejní trychtýř do [data].
  • Identifikujte a odstraňte tři hlavní překážky procesu
  • Zkraťte průměrnou dobu uzavření z 45 na 30 dní
  • Proaktivně podporujte proces udržení zákazníků prostřednictvím měsíčních kontrol.

🏆 Zvyšte zapojení zákazníků

  1. Zvyšte skóre spokojenosti zákazníků z 50 % na 89 %.
  2. Zveřejněte 15 nejčastějších dotazů zákazníků do [data].
  3. Zavést 5–7 strategií pro osobní prezentační plány pro podnikové zákazníky

➡️ Číst více: Jak psát OKR pro prodej (příklady + šablony)

Příklady OKR pro sociální média

🏆 Vylepšete obsah a zapojení na LinkedIn

  1. Zvýšit počet měsíčních příspěvků vedení z 20 na 50
  2. Zvyšte počet zobrazení u publika z 16 000 na 20 000.
  3. Udržujte počet příspěvků s video obsahem na 4 za týden.

🏆 Zvyšte povědomí o značce a zapojení zákazníků

  1. Zvyšte míru odezvy na komentáře na sociálních médiích z 45 % na 65 %.
  2. Zvýšit počet zmínek a odpovědí na Twitteru z 2 000 na 4 000 do [data].
  3. Najděte 3–5 potenciálních nástrojů pro správu sociálních médií do [data].

🏆 Vylepšete strategii obsahu sociálních médií

  1. Zvyšte skóre spokojenosti zákazníků z 78 na 89
  2. Najměte dva specialisty na sociální obsah do [data].
  3. Navrhněte do [data] 2–4 strategie pro propagaci a distribuci obsahu.

Příklady OKR v oblasti talentů a rozvoje

🏆 Vytvořte programy rozvoje manažerů

  1. Navrhněte finanční plán pro implementaci nákladů a technologické zdroje do [data].
  2. Proveďte rozhovory s 20 manažery, abyste zjistili mezery v kariérním rozvoji.
  3. Pomocí softwaru pro řízení talentů identifikujte pět nejdůležitějších rolí, které budou pilotovat zkušební provoz do [data].

🏆 Zvyšte angažovanost zaměstnanců

  1. Spusťte program koučování výkonu do [datum]
  2. Proveďte rozhovory s 200 členy týmu, abyste získali zpětnou vazbu o příležitostech k učení.
  3. Vyhraďte 20 hodin měsíčně na každého člena týmu T&L na školení v oblasti dodržování předpisů.

🏆 Vybudujte si silnou značku zaměstnavatele

  1. Dosáhnout týdenního skóre spokojenosti zaměstnanců >8
  2. Proveďte průzkum mezi deseti kandidáty a 100 novými zaměstnanci s cílem zjistit možnosti zlepšení.
  3. Spolupracujte s marketingovým a kreativním týmem na redesignu nejčastěji prohlížených propagačních materiálů značky.

➡️ Číst více: Bezplatné šablony OKR v Excelu, Wordu a ClickUp

Příklady OKR pro videoprodukci

🏆 Udržujte studio na světové úrovni

  1. Navrhnout zvukové studio do [data]
  2. Vytvořte deset udržitelných sad pro trvalé použití
  3. Vypracovat školicí materiály pro zacházení s vybavením do [data].

🏆 Rozšíření týmu pro výrobu videí

  1. Spolupracujte s náborovým týmem na obsazení čtyř pozic videografů na pohotovostní službu.
  2. Najměte dva editory a čtyři video koordinátory.
  3. Každých šest týdnů nabídněte všem členům týmu jedno školení.

🏆 Realizujte nový proces tvorby nápadů a psaní pro všechny video materiály

  1. Vyjasněte role a úkoly do [data]
  2. Proveďte rozhovory s deseti členy týmu a získejte zpětnou vazbu k aktuálnímu procesu.
  3. Prozkoumejte nejúspěšnější a méně populární videoobsah a navrhněte 3–6 strategií pro psaní.

Příklady strategických OKR pro celou společnost

🏆 Prohloubit hodnotu pro stávající zákazníky

  • Zahajte iniciativu zaměřenou na úspěch zákazníků, která se soustředí na upselling a cross-selling.
  • Proveďte průzkum spokojenosti u alespoň 80 % stávajících zákazníků.
  • Zlepšete míru obnovení o 15 % díky proaktivnímu zapojení

🏆 Realizujte strategii a strategické cíle společnosti

  • Sladění OKR jednotlivých oddělení s celkovou strategií společnosti během čtvrtletního plánování
  • Dokončete dva mezifunkční projekty spojené se strategickými cíli.
  • Pořádejte měsíční hodnocení, abyste sledovali pokrok v plnění dlouhodobých cílů společnosti.

🏆 Upřednostňujte iniciativy, které podporují růst podnikání

  • Identifikujte tři strategické priority pro daný fiskální rok a jednejte podle nich.
  • Uveďte na trh novou produktovou nabídku zaměřenou na urychlení růstu podnikání.
  • Zvyšte tržby o 20 % díky cíleným prodejním a marketingovým aktivitám.

Měření pokroku a sledování OKR

Nyní, když znáte své cíle, je čas začít je realizovat. Nástroj pro řízení projektů je cenným pomocníkem, který spojuje sladění, odpovědnost a zapojení na jednom místě. Zde je postup, jak na to krok za krokem:

1. Vyjasněte vizi a strategické priority

Než stanovíte OKR, ujistěte se, že všichni rozumí obecné orientaci organizace.

  • Co dělat: Sjednoťte vedení nebo týmy kolem společné vize a strategických cílů.
  • Proč je to důležité: Jasná vize zajišťuje, že OKR jsou zaměřené a smysluplné.

Jak může ClickUp pomoci: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu, mapování strategických témat a vizuální spolupráci na dlouhodobých cílech v reálném čase.

2. Společně navrhněte cíle

Cíle by měly být kvalitativní, inspirativní a v souladu se strategickými prioritami.

  • Co dělat: Napište 3–5 cílů, které popisují co chcete dosáhnout, nikoli jak.
  • Proč je to důležité: Silné cíle sjednocují týmy a pomáhají při rozhodování.

Jak může ClickUp pomoci: Využijte ClickUp Docs ke společnému psaní a zdokonalování cílů. Poté požádejte ClickUp Brain o vylepšení jazyka – cíle tak budou jasnější a motivující.

ClickUp Brain OKR

3. Definujte měřitelné klíčové výsledky

Každý cíl by měl mít 2–5 měřitelných klíčových výsledků, které definují úspěch.

  • Co dělat: Stanovte klíčové výsledky, které jsou konkrétní, časově ohraničené a zaměřené na výsledek (např. metriky, milníky, míra dokončení).
  • Proč je to důležité: Klíčové výsledky umožňují měřitelný a objektivní pokrok.

Jak může ClickUp pomoci: Strukturovejte OKR pomocí ClickUp Goals. Vytvořte cíl (objektivní) a poté přidejte klíčové výsledky pomocí měřitelných formátů (číslo, procento, pravda/nepravda).

Cíle ClickUp
Nastavte si cíle projektu a úkoly, které chcete splnit, pomocí ClickUp Goals.

4. Rozdělte OKR na proveditelné úkoly

Proměňte každý klíčový výsledek v konkrétní úkol, který může váš tým převzít a splnit.

  • Co dělat: Identifikujte projekty, úkoly a iniciativy potřebné k dosažení pokroku v každém klíčovém výsledku.
  • Proč je to důležité: Realizace překlenuje propast mezi ambicemi a dopadem.

Jak může ClickUp pomoci: Použijte úkoly a podúkoly ClickUp k rozdělení klíčových výsledků na konkrétní akce. Přiřaďte vlastníky, stanovte termíny a spravujte závislosti úkolů.

Úkoly ClickUp
Upřednostněte to nejdůležitější nastavením úrovní priority pomocí ClickUp Tasks.

5. Sledujte pokrok a upravujte kurz

Pravidelně kontrolujte pokrok OKR a upravujte je na základě zpětné vazby a výkonu.

  • Co dělat: Nastavte týdenní nebo dvoutýdenní kontroly, abyste mohli vyhodnotit pokrok a řešit překážky.
  • Proč je to důležité: Pravidelná viditelnost pomáhá týmům zůstat zodpovědnými a rychle se přizpůsobovat.

Jak může ClickUp pomoci: Použijte panely ClickUp k sledování pokroku. Přidejte widgety pro sledování cílů, dokončení úkolů a výkonnost týmu. Přizpůsobte panely pro týmy, projekty nebo pohledy vedení.

6. Reflektujte a resetujte

Na konci cyklu zhodnoťte výsledky, poznatky a dopad.

  • Co dělat: Proveďte retrospektivu, abyste zjistili, co fungovalo, co nefungovalo a co je třeba zlepšit.
  • Proč je to důležité: Reflexe zajišťuje, že se vaše OKR vyvíjejí a časem se stávají efektivnějšími.

Jak může ClickUp pomoci: Využijte šablonu Retrospektivy od ClickUp, abyste shromáždili všechny své poznatky a naplánovali další postup.

Bonusový tip: Využijte připravené šablony, abyste mohli začít rychleji.

Použijte nástroje jako šablonu OKR pro společnosti od ClickUp, abyste sjednotili svůj tým a sledovali pokrok při dosahování cílů. S ClickUp můžete snadno vytvořit jasné OKR pro každé oddělení nebo tým ve vaší organizaci, aby všichni věděli, co je třeba upřednostnit, aby byla práce hotová.

Ušetřete čas a dosáhněte svých cílů OKR rychleji s šablonou OKR pro společnosti od ClickUp.
Ušetřete čas a dosáhněte svých cílů OKR rychleji díky šabloně OKR pro společnosti od ClickUp.

✅ Dobré příklady OKR vs. ❌ Špatné příklady OKR

„Buďte aktivnější na sociálních médiích.“Nejasné, bez jasného cíle nebo účelu.„Zvýšit počet sledujících na sociálních médiích o 25 % a zvýšit míru zapojení na LinkedIn o 30 % prostřednictvím týdenního obsahu pro sociální prodej do 3. čtvrtletí.“Kombinuje růst počtu sledujících a jejich zapojení, spojené s jasnými postupy sociálního prodeje a časovým harmonogramem.
„Udělejte ze společnosti lepší místo pro práci.“Příliš subjektivní, postrádá zaměření a metriky.„Zlepšit hodnocení zapojení zaměstnanců o 15 %, snížit dobrovolnou fluktuaci o 20 % a zavést průzkum firemní kultury do druhého čtvrtletí.“Jasné metriky s měřitelným dopadem na morálku a retenci týmu.
„Proškolte zaměstnance v oblasti diverzity a pomozte manažerům náboru lépe najímat nové zaměstnance.“Příliš obecné, vágní a postrádající odpovědnost.„Zvýšit organický provoz vyhledávače o 40 % a zlepšit konverzní poměr webových stránek z 2,5 % na 4 % do konce třetího čtvrtletí.“Jsou orientované na akci, inkluzivní a měřitelné napříč všemi funkcemi HR.
„Zvýšit výkonnost webových stránek.“Není definován výsledek, chybí strategické směřování.„Zvýšit organický provoz vyhledávače o 40 % a zlepšit konverzní poměr webových stránek z 2,5 % na 4 % do konce třetího čtvrtletí.“Jsou přímo spojeny s růstem podnikání a podloženy reálnými metrikami.
„Sjednoťte všechny ohledně našich cílů.“Příliš vágní, bez strategické struktury.„Zajistěte, aby 100 % OKR týmu bylo v souladu se strategickými cíli společnosti, a prověřujte soulad na měsíčních schůzkách vedení.“Podporuje jasnost shora dolů a efektivně sleduje provádění strategie.
„V určitém okamžiku si s týmem promluvte o výkonu.“Žádný časový plán, slabé odhodlání.„Do prosince dokončete roční hodnocení všech členů týmu a během prvního čtvrtletí stanovte individuální plány rozvoje.“Jasný proces spojený s růstem a odpovědností zaměstnanců.

Závazné vs. aspirační OKR

V metodice OKR existují dva typy cílů, které byste měli znát: závazné a aspirační.

🤝 Závazné OKR

Závazné OKR jsou dohodnuté cíle, které jsou upřednostňovány pro dosažení úspěchu společnosti. Lidé, zdroje a harmonogramy jsou přeskupeny tak, aby bylo zajištěno jejich splnění. Společnosti chtějí dosáhnout 100 % svých závazných OKR.

🌔 Aspirační OKR

Aspirační OKR (moonshots) jsou ambiciózní a náročnější na splnění, ale nutí nás myslet mimo zaběhnuté schémata a inovovat. Na rozdíl od závazných OKR nemají jasnou cestu k dokončení ani konkrétní znalosti o tom, jak jich dosáhnout. Pokud jste tedy splnili alespoň 70 % svých aspiračních OKR, považujte to za úspěch!

Jaké jsou příklady cílů a klíčových výsledků OKR?

Cíle a klíčové výsledky (OKR) pomáhají organizacím sladit jejich cíle a sledovat měřitelné výsledky. Zde je několik příkladů OKR z různých oddělení:

1. Příklad OKR pro tým IT/Ops

Cíl: Zlepšit efektivitu a bezpečnost infrastruktury.

  • Klíčový výsledek 1: Snížit prostoje systému na méně než 1 % za měsíc.
  • Klíčový výsledek 2: Dokončit 100 % bezpečnostních auditů kritických systémů do 4. čtvrtletí.
  • Klíčový výsledek 3: Zvýšit výkon systému o 20 % prostřednictvím optimalizačních opatření.

2. Příklad OKR marketingového týmu

Cíl: Zvýšit povědomí o značce a zapojení zákazníků.

  • Klíčový výsledek 1: Dosáhnout 30% nárůstu návštěvnosti webových stránek do konce druhého čtvrtletí.
  • Klíčový výsledek 2: Zvýšit počet sledujících na sociálních médiích o 15 % na všech platformách.
  • Klíčový výsledek 3: Generovat 200 nových kvalifikovaných marketingových leadů za měsíc.

3. Příklad OKR pro tým softwarových vývojářů

Cíl: Rychleji dodávat vysoce kvalitní funkce produktu.

  • Klíčový výsledek 1: Snížit počet nevyřešených chyb o 50 % do třetího čtvrtletí.
  • Klíčový výsledek 2: Zvýšit pokrytí automatizovaných testů kódem na 80 %.
  • Klíčový výsledek 3: Zkrácení průměrné doby vývoje funkcí ze 4 týdnů na 2 týdny.

4. Příklad OKR pro agenturu

Cíl: Zlepšit spokojenost a retenci klientů.

  • Klíčový výsledek 1: Do konce roku zvýšit NPS (Net Promoter Score) klientů ze 70 na 85.
  • Klíčový výsledek 2: Snížit míru odchodu klientů o 20 %.
  • Klíčový výsledek 3: Získat 10 nových významných klientů do 6 měsíců.

5. Příklad OKR pro produktivitu v celé společnosti

Cíl: Zvýšit celkovou produktivitu a spolupráci ve společnosti.

  • Klíčový výsledek 1: Dosáhnout 15% zvýšení rychlosti realizace meziresortních projektů.
  • Klíčový výsledek 2: Uspořádat 5 workshopů zaměřených na zvýšení produktivity ve všech odděleních a zvýšit zapojení zaměstnanců.
  • Klíčový výsledek 3: Zavést nový nástroj pro spolupráci s 90% mírou přijetí do 6 měsíců.

Každý příklad OKR spojuje obecný cíl s konkrétními, měřitelnými výsledky, což pomáhá týmům zůstat v souladu a zodpovědnými.

Začněte sledovat OKR svého týmu s ClickUp!

Příliš často pociťujeme tlak ze strany našich individuálních a pracovních cílů, což nás na konci dne psychicky i fyzicky vyčerpává. Proto na každou žádost odpovídáme „ano“ a namlouváme si, že je to prostě součást práce.

OKR pomáhají stanovit hranice a povzbuzují nás, abychom řekli „ne“, když jsme požádáni, abychom se věnovali nesprávným věcem. Doufáme, že vám tyto příklady a tipy poskytly jasnost a strukturu pro optimalizaci procesu psaní. ✍️💡

Pokud potřebujete prostor bez rušivých vlivů, kde si můžete uspořádat myšlenky při psaní OKR a úkolů, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!

