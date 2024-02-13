10 šablon kontrolních seznamů pro zapracování zaměstnanců v Excelu a ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Základní prvky efektivní šablony pro zapracování", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": „Charakteristickým znakem kvalitní šablony pro zapracování je její flexibilita. Díky ní lze šablonu snadno přizpůsobit vaší organizaci, jednotlivým rolím a každému novému zaměstnanci, který ji používá.“ } } ] }
Najmutí vysněného týmu je jen polovina úspěchu – teď je musíte udržet!
…A jaký je první krok ke snížení fluktuace zaměstnanců a udržení těch nejlepších u sebe? Efektivní proces zapracování!
Váš tým, personální oddělení a osobní zkušenosti vám jistě potvrdí, že zapracování nových zaměstnanců není žádná procházka růžovým sadem. Proto se přední společnosti a manažeři spoléhají na přizpůsobitelné šablony kontrolních seznamů pro zapracování, aby vše od prvního dne nového zaměstnance proběhlo hladce.
S takovým množstvím různých organizačních struktur a šablon kontrolních seznamů, z nichž si můžete vybírat, může být integrace správné šablony do vašeho procesu zapracování únavná a časově náročná, pokud nevíte, jaké funkce hledat.
Ale my jsme tu, abychom vám pomohli! S kompletním rozpisem všeho, co potřebujete vědět o zapracování zaměstnanců, a základními funkcemi, které byste měli hledat ve své příští šabloně kontrolního seznamu pro zapracování. Navíc získáte přístup k 10 nejlepším kontrolním seznamům a šablonám pro zapracování zaměstnanců přímo z tohoto článku!
Pojďme se do toho pustit. 🤿
Co je to šablona kontrolního seznamu pro zapracování?
Proces zapracování nových zaměstnanců může připomínat žonglování, kdy je třeba zvládnout několik kroků, dokumentů a lidí najednou – proto doporučujeme začít s přizpůsobením šablony pro zapracování nových zaměstnanců!
Šablony pro zapracování jsou předem připravené dokumenty pro spolupráci, které slouží ke standardizaci a urychlení procesu zapracování nových zaměstnanců.
Vaše šablona může mít formu kontrolního seznamu, předem připravených úkolů, školicích materiálů, osvědčených postupů a dalších prvků, které vám pomohou spustit váš program zapracování. Vaše šablona může dokonce obsahovat všechny tyto komponenty dohromady! Cílem je pomoci vám vytvořit efektivní proces zapracování nebo vylepšit ten, který již máte zavedený. Tím zajistíte, že každý nový zaměstnanec bude mít konzistentní a efektivní zážitek ze zapracování a žádný zaměstnanec nepropadne v prvních týdnech.
I když vaše organizace již pracuje s jinými šablonami pro oblast lidských zdrojů, použití šablony určené speciálně pro zapracování vám pomůže zefektivnit celý proces, odhalit oblasti, které jste možná přehlédli, a celkově zatraktivnit tuto zkušenost.
Základní prvky efektivní šablony pro zapracování nových zaměstnanců
Charakteristickým znakem kvalitní šablony pro zapracování je její flexibilita. Díky ní lze šablonu snadno přizpůsobit vaší organizaci, jednotlivým pozicím a každému novému zaměstnanci, který ji používá. Vaše šablona pro zapracování by vám měla pomoci rychle dosáhnout některých (nebo všech) z následujících cílů:
- Stanovte jasná očekávání a cíle pro zapracování nových zaměstnanců, aby pochopili nadcházející proces.
- Vytvořte standardizovaný proces a plán, který budou zaměstnanci moci využívat jako zdroj informací a postupovat podle něj svým vlastním tempem.
- Podporujte jasnou komunikaci mezi novým zaměstnancem, jeho manažerem, dalšími zainteresovanými stranami v organizaci a vašimi týmy HR nebo People Operations.
- Podporujte zapojení zaměstnanců s členy mimo jejich bezprostřední tým. To novým zaměstnancům pomáhá pochopit, že vám záleží na jejich růstu, podporuje zdravou firemní kulturu a podněcuje nové mentorství.
Možná nebudete potřebovat všechny tyto prvky ve své příští šabloně pro zapracování, ale k jejich realizaci budete potřebovat zavedený HR software nebo řešení pro řízení projektů!
V rámci vašeho preferovaného softwaru pro zapracování zaměstnanců existuje několik nezbytných funkcí, které byste měli hledat bez ohledu na to, jaké jsou vaše KPI v oblasti lidských zdrojů a cíle zapracování. Patří mezi ně:
- Vlastní stavy pro rychlou komunikaci o tom, kde se každý nový zaměstnanec nachází v jednotlivých úkolech zapracování.
- ClickUp Úkoly a kontrolní seznamy pro dokumentaci jednotlivých kroků procesu zapracování a označení, zda byly dokončeny.
- Automatizace, které novým zaměstnancům pomohou projít procesem zapracování co nejrychleji – i asynchronně.
- Více pohledů, aby noví zaměstnanci a manažeři mohli vizualizovat seznamy úkolů, harmonogramy, pracovní vytížení, pokrok a další informace související se zapracováním.
- Vlastní pole pro připojení a přístup k důležitým informacím, jako jsou dokumenty, data přijetí, platy, potřeby vybavení, bezpečnostní opatření a další.
- Více integrací, které do vaší šablony pro zapracování nových zaměstnanců vnesou více kontextu z jiných pracovních nástrojů.
10 šablon pro zapracování
Probrali jsme základy zapracování a důležité prvky úspěšné šablony kontrolního seznamu pro zapracování, nyní je čas tyto znalosti vyzkoušet v praxi!
Zvažte potřeby, role a požadavky vaší organizace při prohlížení 10 nejlepších šablon kontrolních seznamů pro zapracování pro jakýkoli tým.
1. Šablona kontrolního seznamu pro zapracování od ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování od ClickUp vám usnadní začátek a do vašeho pracovního prostoru přidá podrobný, předem připravený seznam úkolů. Šablony úkolů jsou vynikajícím zdrojem pro vytváření opakovaně použitelných každodenních procesů a díky devíti přizpůsobitelným polím vám tato šablona také pomůže udržet informace o každém uchazeči přehledně uspořádané a snadno dostupné.
Jedná se o skvělou šablonu, kterou mohou tým pro zapracování nových zaměstnanců a manažeři použít pro každého nového zaměstnance. Každý úkol lze přejmenovat, aby bylo možné sledovat pokrok zaměstnance v průběhu celého procesu zapracování.
Po otevření této šablony úkolu se vám v popisu úkolu okamžitě zobrazí průvodce pro začátečníky spolu s rozpisem jednotlivých vlastních polí, která najdete pod ním, a veškerými relevantními nápovědnými dokumenty.
Odtud se úkol dále rozdělí na devět dílčích úkolů, které pokrývají vše od představení týmu po kontrolní seznamy vybavení – dokonce i připomenutí, abyste zaměstnanci zaslali dotazník po zapracování!
2. Šablona pro zapracování zaměstnanců od ClickUp
Zatímco předchozí šablona kontrolního seznamu pro zapracování je jednoduchá a vhodná pro začátečníky, šablona pro zapracování zaměstnanců od ClickUp jde do větší hloubky. V této podrobné složce najdete:
- Tři vlastní stavy
- 25 vlastních polí
- Sedm zobrazení pracovního postupu
A další informace, které vašim novým zaměstnancům pomohou důkladně se seznámit s osvědčenými postupy, politikami, kulturou, hodnotami a procesy vaší společnosti. Díky pokročilejším funkcím, včetně automatizace vytváření nových podúkolů při změně vlastních polí, mohou manažeři zefektivnit komunikaci mezi týmy během procesu zapracování.
Ve složce pro zapracování najdete samostatné seznamy pro týmy HR, právní, IT a bezpečnostní a odpovídající úkoly pro každého nového zaměstnance uspořádané na tabuli Kanban pomocí zobrazení tabule v ClickUp. Samostatné seznamy pomohou členům a manažerům sledovat položky, za které jsou během zapracování odpovědné jiné oddělení, jako jsou dodávky vybavení, přidělení pracovních stolů, výplaty, benefity a mnoho dalšího.
Díky předem připraveným vlastním polím pro oddělení, pozici, datum nástupu, e-mail a fázi zapracování zaměstnance mohou manažeři, pozorovatelé a pověření pracovníci snadno a na první pohled získat základní, ale důležité informace, aniž by museli klikat na úkoly nebo opouštět Kanban tabuli.
3. Šablona dokumentu pro zapracování zaměstnanců od ClickUp
Šablona Employee Onboarding Doc Template od ClickUp jde ještě o krok dál a provede vás procesem vytváření několik týdnů trvajícího procesu zapracování, prakticky od nuly. Jaký je hlavní rozdíl mezi touto šablonou a těmi, které jsme viděli předtím? Tato šablona je méně zdrojem pro manažery a více pro nové zaměstnance, kteří se jí mohou sami řídit.
Tato šablona aplikuje celý prostor na vaši platformu se samostatnými seznamy pro každého nového zaměstnance. V jejich individuálním seznamu najdou úkoly rozdělené podle týdnů, které je provedou každým krokem – od nastavení e-mailového podpisu až po vypracování čtvrtletních cílů.
Tato šablona, navržená tak, aby zmapovala prvních 90 dní vašeho nového zaměstnance, nabízí řadu užitečných funkcí. Díky osmi přizpůsobitelným stavům, přizpůsobitelným polím, pěti aplikacím ClickApps a třem zobrazením pracovního postupu mají zaměstnanci k dispozici vše, co potřebují, aby zvládli své pracovní úkoly v rámci zapracování.
Nevíte, kde s takovou šablonou začít? Začněte s komplexním dokumentem Getting Started ClickUp Doc, aby byl váš proces nastavení co nejefektivnější.
4. Obecná šablona pro zapracování zaměstnanců od ClickUp
Šablona pro obecné zapracování zaměstnanců od ClickUp je vylepšenou variantou šablony úkolů pro zapracování, kterou jsme viděli dříve. Díky dalším přizpůsobitelným stavům, zobrazením pracovních postupů, nápovědě a přizpůsobitelným polím poskytuje tato šablona podrobný plán celého procesu zapracování, který zaručí dobrý první dojem.
Zejména pokud řídíte více nových zaměstnanců najednou v různých odděleních, tento podrobný seznam pomůže manažerům zapracování vytvořit realistické časové plány pro libovolný počet aktivit – navíc obsahuje předem připravenou tabuli Kanban pro sledování postupu všech úkolů.
5. Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp
Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp je kontrolní seznam pro zapracování, který byste si přáli mít při svém prvním dni v práci. Tato šablona, navržená pro zaměstnance, pomáhá novým členům týmu převzít odpovědnost za přizpůsobitelné úkoly během prvního měsíce. Ukazuje jim, co je třeba udělat, kolik času na to mají a co bude následovat.
Navíc funkce Vlastní pole zobrazuje klíčové informace o novém zaměstnanci z nadhledu, včetně toho, které oddělení má na starosti jaké úkoly, termíny, priority, procentuální pokrok a další.
6. Šablona pro vzdálené zapracování od ClickUp
Přechod z práce v kanceláři na práci na dálku může být zdlouhavý a někdy i obtížný – vyžaduje také vlastní proces zapracování! I když pocházíte z malé organizace, která dlouhodobě spolupracuje, každý člen musí dodržovat správné kroky, aby se ujistil, že od začátku pracuje z domova efektivně a účinně.
Šablona pro vzdálené zapracování od ClickUp je skvělým způsobem, jak novým i stávajícím členům týmu usnadnit používání dynamického nástroje pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, osvojit si jeho funkce a co nejrychleji vytvořit nové digitální procesy.
Tato šablona je jednoduchá a obsahuje složku s předem připravenými úkoly, které vám pomohou seznámit se s hlavními funkcemi ClickUp, spolu se třemi vlastními stavy, vlastními poli a zobrazeními, které členy provedou klíčovými kroky vašeho procesu zapracování.
7. Šablona plánu na 30–60–90 dní od ClickUp
Zaškolení nového zaměstnance vyžaduje více času, úsilí a činnosti, než si možná myslíte – a rozhodně to není jen jedna položka na vašem seznamu. Je třeba věnovat mu častou pozornost, plánovat a sledovat, zda noví zaměstnanci splnili všechny nezbytné kroky a zda se dobře zabydlují.
Šablona plánu na 30–60–90 dní od ClickUp, vhodná pro začátečníky, byla vytvořena právě za účelem řešení tohoto problému. Díky sedmi jedinečným zobrazením, včetně zobrazení typu Kanban, zobrazení chatu a zobrazení kalendáře, mohou členové a manažeři pomocí této šablony seznamu sledovat průběh celého procesu zapracování a naplánovat kontroly během prvních tří měsíců, aby se ujistili, že se noví zaměstnanci dobře zapracovávají.
8. Šablona plánu zavádění školení od ClickUp
Zatímco mzdy, právní dokumenty a dokumenty týkající se benefitů jsou klíčovými součástmi procesu zapracování, stejně tak je tomu i u obecného školení! Ať už se jedná o školení specifické pro budoucí pozici vašeho nového zaměstnance nebo pro organizaci jako celek, školení může zabrat spoustu času a pravděpodobně i nejvíce pozornosti, aby bylo zajištěno, že bude provedeno správně.
Šablona plánu zavádění školení od ClickUp nabízí podrobný a postupný přístup k učení všeho od základního až po pokročilé školení. Počínaje předem připravenými orientačními úkoly a pokračováním přes profesionální certifikace až po školení na vyšší úrovni, tato šablona seznamu může provázet nového zaměstnance po celou dobu jeho působení ve společnosti.
V této šabloně také najdete vlastní pole pro určení typu školení, způsobu, zdrojů a termínů pro každou školicí úlohu, vlastní stavy pro zobrazení pokroku a více zobrazení pro správu vašich školicích plánů.
9. Šablona akčního plánu pro zaměstnance od ClickUp
Důležitou součástí správného zapracování je upřímný zájem o budoucnost nového zaměstnance ve společnosti. Šablona akčního plánu pro zaměstnance od ClickUp je jednoduchý a efektivní způsob, jak toho dosáhnout, a to pomocí přizpůsobitelného dokumentu ClickUp Doc, který slouží k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a ke stanovení profesních cílů pro práci.
10. Šablona pro zaškolení v aplikaci Excel
Pokud jste nadšeným uživatelem aplikace Excel, pak by tato šablona pro zapracování mohla být vaším výchozím bodem! Tento kontrolní seznam ve formátu tabulky se okamžitě stáhne do vašeho prohlížeče a rozděluje základy zapracování do šesti částí:
- Před přijetím nabídky
- Příprava před přijetím
- Seznámení nových zaměstnanců (během prvního týdne)
- Orientace nových zaměstnanců (během prvního měsíce)
- Orientace v oddělení (během prvních 90 dnů)
- Průběžné zapracování (po celou dobu zaměstnání)
V každé sekci jsou podrobnější akční položky s určenými sloupci, do kterých lze zaznamenat vlastníka každého úkolu a datum dokončení.
Zapojte tým pomocí přizpůsobených šablon pro zapracování nových zaměstnanců
Nejedná se pouze o 10 nejlepších šablon pro zapracování nových zaměstnanců – jsou také zcela zdarma.
Díky stovkám bohatých funkcí pro zvýšení produktivity, více než 1 000 integrací a rozsáhlé knihovně šablon je ClickUp vaší první zastávkou při vytváření ideálního zážitku ze zapracování pro týmy a organizace napříč odvětvími.
Přihlaste se ještě dnes do ClickUp a získejte přístup k výše uvedeným šablonám a spoustě dalších bezplatných zdrojů.