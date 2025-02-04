Více než 30 bezplatných šablon kontrolních seznamů v aplikacích Word, Excel a ClickUp Docs

Milujeme seznamy úkolů. Říkejte nám nerdové, ale není nic tak uspokojujícího jako odškrtnutí prvního úkolu ze seznamu... možná kromě odškrtnutí posledního úkolu ze seznamu. ✅
Se správným kontrolním seznamem můžete zorganizovat vše ve svém životě – od pracovního týdne přes další dovolenou až po koupi domu.
Vymyslet kontrolní seznam, ujistit se, že jste nezapomněli na žádný krok, a seřadit položky však může být samo o sobě náročný úkol.
Jak tedy pracovat chytřeji, a ne tvrději? Použijte předem připravené šablony kontrolních seznamů, které vám pomohou nastartovat vaše projekty. Zde je více než 30 našich oblíbených šablon kontrolních seznamů, které vám pomohou splnit vše od dokončení každodenních úkolů až po dosažení dalšího významného milníku.
Co je šablona kontrolního seznamu?
Šablona kontrolního seznamu je předem připravený seznam úkolů nebo položek s políčky, do kterých můžete zaškrtnout každou dokončenou položku. Tyto šablony seznamů mohou být velmi specializované nebo velmi obecné, v závislosti na tom, k čemu je používáte.
Pokud například potřebujete seznam nákupů, začněte s prázdnou šablonou kontrolního seznamu úkolů, protože nákupy, které potřebujete, budou pro vás jedinečné. 🛒
Pokud však potřebujete kontrolní seznam pro balení, můžete začít s podrobnou šablonou kontrolního seznamu, která již obsahuje seznam věcí, které potřebujete zabalit (což vám ušetří mentální zátěž spojenou s jejich vlastním sepisováním). Většina z nás totiž při cestování potřebuje podobné věci: ponožky, spodní prádlo, zubní kartáček... chápete, o co jde. 🧦
Používání předem připravených šablon kontrolních seznamů je jedním z našich oblíbených triků pro zvýšení produktivity. Díky nim je plánování, organizování a realizace našich projektů hračkou. Takto můžeme ušetřit energii mozku pro důležitější věci, jako je například samotné plnění úkolů na našem kontrolním seznamu!
Co dělá dobrý formát šablony kontrolního seznamu?
Různé šablony kontrolních seznamů vám pomohou zorganizovat různé věci – od každodenní rutiny až po uvedení dalšího produktu na trh. Obsah různých šablon se proto bude výrazně lišit. (Šablona kontrolního seznamu zásob se například vůbec nebude podobat šabloně kontrolního seznamu pro svatbu. )
Všechny efektivní šablony kontrolních seznamů mají společné tyto tři věci:
- Snadná úprava: Žádné dva projekty nejsou stejné, proto by vám šablona kontrolního seznamu měla umožnit odstranit položky, které se vás netýkají, a přidat položky, které jsou pro vás důležité.
- Důkladnost nade vše: Je lepší začít s kontrolním seznamem, který obsahuje příliš mnoho položek, a poté odstranit položky, které nejsou pro váš projekt důležité. Tak se sníží pravděpodobnost, že něco z vašeho seznamu úkolů vynecháte, než kdybyste začali s příliš jednoduchým kontrolním seznamem, který neobsahuje dostatek informací.
- Předem stanovené priority: U složitých projektů, kde můžete potřebovat šablonu kontrolního seznamu pro nové zaměstnance, je třeba úkoly provádět v určitém pořadí (zveřejnit popis pracovní pozice, zkontrolovat žádosti, naplánovat pohovory atd.). Šablona kontrolního seznamu by měla odrážet priority projektu v pořadí uvedených úkolů. U jiných kontrolních seznamů, jako je například nákupní seznam, nemusí pořadí hrát roli.
Více než 30 šablon kontrolních seznamů úkolů
Nyní, když máte svůj seznam toho, co by měl dobrý kontrolní seznam obsahovat, zde je více než 30 šablon, které splňují všechna kritéria. ✅
Všechny tyto šablony kontrolních seznamů jsou zdarma k dispozici v aplikacích ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs a Google Sheets. Pro vaši informaci, šablony ClickUp můžete začít používat po registraci bezplatného účtu na stránce s cenami ClickUp.
1. Šablona kontrolních seznamů ClickUp
Využijte sílu personalizace s šablonou kontrolních seznamů ClickUp. Tato šablona, přizpůsobená vašim jedinečným potřebám, nabízí pohodlný způsob, jak sledovat různé úkoly. Ať už jde o správu každodenních povinností nebo sladění náročných pracovních úkolů, tento kontrolní seznam zvládne vše. Tato šablona zaměřená na dokumenty umožňuje uživatelům organizovat své úkoly způsobem, který odpovídá jejich povinnostem, aktivitám a cílům. Rozlučte se se standardními šablonami kontrolních seznamů, které jsou vhodné pro všechny, a přijměte skutečně personalizovaný přístup k produktivitě.
2. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
S šablonou týdenního kontrolního seznamu ClickUp už nikdy nebudete mít pondělní blues. Jedná se o šablonu týdenního kontrolního seznamu vhodnou pro začátečníky, která vám pomůže organizovat vaše každodenní úkoly. Obsahuje čtyři stavy: zrušeno, dokončeno, v procesu a k provedení.
Zobrazení můžete změnit tak, aby se šablona zobrazovala jako týdenní kontrolní seznam v kalendáři nebo jako denní seznam úkolů. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli možnost, díky aktuálnímu seznamu úkolů budete mít vše hotovo za chvilku.
3. Šablona kontrolního seznamu pro interní audit ClickUp
I když vaše společnost nemá interní auditní tým, můžete pomocí šablony kontrolního seznamu pro interní audit ClickUp zorganizovat důkladnou kontrolu svých standardů kvality a bezpečnosti na pracovišti.
Obsahuje průvodce pro začátečníky a umožňuje vám organizovat důležité úkoly po auditu pomocí seznamů příležitostí ke zlepšení a šablon seznamů úkolů pro správu neshod. Je ideální pro vytvoření pracoviště, kde je bezpečnost a dodržování předpisů na prvním místě! ⛑️
4. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Při organizování uvedení produktu na trh (nebo jeho opětovného uvedení) je třeba zohlednit mnoho proměnných faktorů. ⚙️
Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp vám pomůže mít vše pod kontrolou díky Ganttovu diagramu, vizuální časové ose, milníkům a kontrolním seznamům úkolů se všemi úkoly, které potřebujete pro konkrétní uvedení produktu na trh. Pomocí vlastních polí vytvořte konkrétní seznam úkolů pro uvedení produktu na trh nebo přidejte pruh postupu, abyste vizualizovali stav svého seznamu úkolů.
Spojte je s maticí RACI, abyste definovali role v projektu a zajistili, že všichni členové týmu vědí, za jaké úkoly jsou zodpovědní, a jsou tak všichni na stejné vlně.
5. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Pomozte novým zaměstnancům seznámit se s firmou a jejich rolí pomocí šablony kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp. Jedná se o šablonu kontrolního seznamu pro nové zaměstnance, která je vhodná pro začátečníky a zefektivňuje proces zapracování nových zaměstnanců.
Váš personální tým může tento seznam použít k aktivnímu řízení procesu, nebo můžete vyplněnou šablonu kontrolního seznamu úkolů předat novým zaměstnancům, aby si sami řídili své úkoly související se zapracováním. To může zahrnovat jejich počáteční týdenní úkoly nebo jejich vlastní kontrolní seznam pro kontrolu všech dokumentů souvisejících se zapracováním.
6. Šablona kontrolního seznamu pro řízení změn ClickUp
Bez správného kontrolního seznamu mohou být změny děsivé. Ale s šablonou kontrolního seznamu pro řízení změn ClickUp bude jediné „eek!“, které uslyšíte, když se nadchnete pro jednu z mnoha funkcí jedné z nejlepších bezplatných šablon kontrolních seznamů. 🤓
Obsahuje průvodce pro začátečníky, kontrolní seznam, kalendář, časovou osu, hodnocení výkonu týmu a sedm vlastních polí, která vám pomohou zavést jakoukoli novou politiku. Použijte jej jako šablonu měsíčního kontrolního seznamu nebo v zobrazení boxu, abyste získali přehled o úkolech.
7. Šablona kontrolního seznamu pro schůzky ClickUp
Pokud existuje něco, co vyvolá kolektivní sténání celého vašeho týmu, jsou to zbytečné schůzky. Ano, schůzky mohou být důležitou součástí vašeho pracovního postupu, který pomáhá sladit mezifunkční týmy, ale všichni jsme se už zúčastnili schůzek, které byly ztrátou času a které mohly být nahrazeny e-mailem. 📩
Vyhněte se tomuto osudu na pracovišti a zajistěte, aby vaše schůzky měly smysl, pomocí šablony kontrolního seznamu pro schůzky ClickUp. Nabízí všechny kroky, které potřebujete k plánování a pořádání efektivních schůzek – a k vytváření akčních položek, které váš tým může zahrnout do svého pracovního dne.
Všichni členové týmu na vaší schůzce ocení, že jste připraveni udržet pořádek a vyhnout se chybám tím, že budete sledovat, kdo co řekl.
8. Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp je vaším nepostradatelným zdrojem pro sledování vztahů s dodavateli a udržování konzistence. Uchovávejte kontaktní informace svých dodavatelů na jednom místě a vytvářejte hodnocení dodavatelů, abyste mohli analyzovat jejich včasnost, snadnost použití a kvalitu služeb.
Tato šablona vám pomůže zhodnotit vaše vztahy a vybrat nejlepší dodavatele pro vaše podnikání.
9. Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality ClickUp
Udržujte kvalitu pod kontrolou pomocí šablony kontrolního seznamu kvality ClickUp. Tato šablona poskytuje proces testování vašich produktů, aby bylo zajištěno, že vždy splňují vaše standardy.
Pokud v této šabloně pro kontrolu kvality najdete nějaké problémy, můžete je označit jako menší, větší nebo kritické, což vám pomůže stanovit priority vaší práce. Úkoly můžete také označit jako schválené nebo zamítnuté, abyste věděli, kdy je čas jít na trh a kdy je čas vrátit se k rýsovacímu prknu. 🧑
Vyzkoušejte tyto šablony registru rizik!
10. Šablona kontrolního seznamu SEO ClickUp
Šablona kontrolního seznamu ClickUp SEO zajistí, že vaše obsahová strategie bude v souladu, abyste získali ucelený přehled. Obsahuje kontrolní seznam, který zajistí, že vše od vašich titulních značek až po interní odkazy bude v souladu s osvědčenými postupy a procesy SEO.
Navíc vám umožní kategorizovat vaše SEO projekty podle toho, zda jsou součástí vaší domovské stránky, stránky s často kladenými dotazy, produktových stránek nebo blogových stránek. Můžete také organizovat úkoly podle důležitosti a spravovat kapacitu svého týmu přímo ze šablony.
11. Šablona kontrolního seznamu digitálních produktů ClickUp
Naplánujte vývoj a uvedení svého digitálního produktu na trh pomocí šablony kontrolního seznamu pro digitální produkty ClickUp. Tento podrobný kontrolní seznam projektu vás provede návrhem, balením a prodejem vašeho nového digitálního produktu od začátku do konce. Jedná se v podstatě o celý proces řízení projektu zabalený do mašle. 🎁
12. Šablona kontrolního seznamu pro dovolenou ClickUp
Můžeme si říct „hurá!“ na vaši další dovolenou?! Šablona kontrolního seznamu pro dovolenou ClickUp vám zajistí, že budete připraveni si maximálně odpočinout. 🏝️
Díky seznamům věcí, které je třeba koupit a sbalit, a místu, kam můžete uvést potřebné množství, se nemusíte bát, že na něco zapomenete. Tento kontrolní seznam pro balení je snadno použitelný pro všechny a umožňuje označit ostatní osoby, které mají na starosti balení.
Budete připraveni vyrazit! ✈️
13. Šablona kontrolního seznamu pro stěhování ClickUp
Než se přestěhujete do jiného domu nebo města, použijte šablonu kontrolního seznamu pro stěhování ClickUp, aby vaše stěhování proběhlo hladce. Tento digitální plánovač vás provede úklidem domu, zajištěním stěhováků, balením a plánováním pro vaše domácí mazlíčky.
Obsahuje všechny úkoly, které musíte splnit, abyste se mohli přestěhovat ze svého současného domu do nového bydlení – protože není nad domov! 🏡
14. Šablona kontrolního seznamu pro uzavření realitní transakce ClickUp
Pokud jste realitní makléř, víte, jak těžké je uzavřít obchod s nemovitostí – a většinu času trávíte snahou usnadnit to svým klientům. S kontrolním seznamem ClickUp Real Estate Closing Checklist to můžete usnadnit i sobě.
Sledujte náklady na marketing nemovitostí, fázi žádosti o úvěr, inspekci domu, cílové datum uzavření smlouvy a podepsané dokumenty o uzavření smlouvy na jednom místě. Tato šablona vám pomůže spravovat proces prodeje od počáteční nabídky až po předání klíčů vašim klientům. 🗝️
15. Šablona kontrolního seznamu pro odchod do důchodu ClickUp
Každý den pracujeme s jediným cílem: přestat pracovat. Odchod do důchodu je konečným cílem každé plodné kariéry, ale vyžaduje hodně plánování.
Budete muset vyřešit své finance a rozhodnout se, co budete dělat ve svém volném čase – protože pokud plánujete trávit důchod potápěním v hlubokém moři, budete potřebovat mnohem více úspor, než pokud plánujete zahradničení. 👩🌾
Kontrolní seznam pro odchod do důchodu od ClickUp vám pomůže vše naplánovat, abyste mohli zjistit, kdy odejít do důchodu a jak naplánovat další etapu svého života.
16. Šablona kontrolního seznamu pro Google Docs a Word od Template.net
Tento kontrolní seznam pro zaškolování zaměstnanců od Template.net je ideální pro týmy HR, které využívají Google Docs a Microsoft Office. Pomůže vám zorganizovat mezifunkční seznam úkolů pro přijímání nových zaměstnanců a nastíní úkoly pro vaše oddělení HR, mzdové účtárny, administrativy a školení a rozvoje.
Tato šablona kontrolního seznamu je snadný způsob, jak zavést proces zaškolování, pokud jej ještě nemáte.
17. Šablona kontrolního seznamu pro Google Docs a Word od Template.net
Tato upravitelná šablona pro Google Docs a Microsoft Word vám umožní vytvořit jakýkoli seznam, který potřebujete. Proměňte ji v šablonu kontrolního seznamu pro úklid domu nebo šablonu kontrolního seznamu pro svatbu – a stáhněte si ji ve formátu PDF.
Ano, budete muset nejprve naplánovat položky svého seznamu, ale šablona je již naformátovaná a snadno se tiskne. 🖨️
18. Šablona kontrolního seznamu pro služební cesty v MS Word
Když použijete tento kontrolní seznam k přípravě na svou příští služební cestu, budete mít jistotu, že je o vše doma i v kanceláři postaráno, a budete se moci soustředit na své pracovní cíle.
Tato šablona obsahuje čtyři části: jednu pro přípravu kanceláře, jednu pro přípravu domova, jednu pro balení a jednu pro informace, které je třeba zanechat pečovatelům. Díky ní budete mít klid v duši, když budete pryč. ✌️
19. Šablona kontrolního seznamu pro stavebnictví od Template.net pro Google Docs
Připravte se na svůj další stavební projekt s touto šablonou kontrolního seznamu. Jedná se o kontrolní seznam od podpisu smlouvy až po závěrečnou kontrolu domu, který pokrývá všechny kroky mezi tím. Může být použit jako šablona denního kontrolního seznamu nebo jako dokument pro vše v projektu od začátku do konce.
Ať už váš stavební tým pracuje na nové stavbě nebo rozsáhlé rekonstrukci, tento seznam vám pomůže sledovat každý krok a dodavatele, který za něj odpovídá. 👷
Podívejte se na tyto šablony smluv!
20. Šablona kontrolního seznamu úkolů pro MS Excel
Tato šablona Microsoft Excel vám pomůže vytvořit seznam úkolů a roztřídit je podle termínu splnění, priority a oblasti vašeho života, pro kterou jsou nejrelevantnější.
Získejte přehled o svých osobních, rodinných, domácích a pracovních projektech na jednom místě a sledujte svůj denní a týdenní pokrok pomocí barevných sloupcových grafů v tomto formátu Excel. Kdo by neměl rád graf, ve kterém vidí svůj denní kontrolní seznam nebo týdenní úkoly! 📊
21. Šablona kontrolního seznamu Google Sheets od BenCollins
Tato jednoduchá šablona seznamu úkolů je snadný způsob, jak sledovat své denní úkoly pomocí zaškrtávacích políček a upravitelných položek seznamu. Budete si muset vytvořit vlastní úkoly, ale díky tomu je to flexibilní šablona seznamu pro sledování domácích prací, vytváření nákupního seznamu nebo přípravu projektu, kde musíte dokončit jeden úkol, než přejdete k dalšímu.
Není to nejlepší šablona pro organizované komplexní projekty, ale je to dobrá šablona pro denní kontrolní seznamy.
Dalších 10 šablon kontrolních seznamů pro Excel
Stále hledáte další šablony seznamů úkolů? Vyzkoušejte tyto další možnosti aplikace Excel:
- Šablona denního kontrolního seznamu v Excelu
- Šablona seznamu úkolů pro domácnost v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu pro placení účtů v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu pro návrat do školy v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu pro obchodní plán v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu pro zaměstnance nebo nezávislé dodavatele v aplikaci Excel
- Šablona kontrolního seznamu denního plánu v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu pro plánování událostí v Excelu
- Šablona kontrolního seznamu úkolů v Excelu
- Šablona jednoduchého seznamu úkolů v Excelu
- Jak vytvořit kontrolní seznam v aplikaci Excel
Odškrtněte si to ze svého seznamu pomocí těchto šablon kontrolních seznamů
Díky šabloně kontrolního seznamu se můžete rovnou pustit do práce a dokončit ji. 📝
Při zahájení nového projektu máte spoustu věcí na práci. Sedět a organizovat malé zaškrtávací políčka mezi ně nepatří. Naštěstí existuje mnoho efektivních šablon kontrolních seznamů, které vám pomohou nastartovat proces řízení projektu.
Vyberte si kontrolní seznam, který nejlépe odpovídá vašemu projektu, a pak se pusťte do práce, na které opravdu záleží. 🏊
ClickUp vám pomůže zorganizovat vše ve vašem životě, abyste mohli ušetřit energii mozku na dokončení dalších projektů. 🧠
Začněte ještě dnes s bezplatným účtem ClickUp.