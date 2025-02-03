10 nejlepších aplikací pro denní kontrolní seznamy, které vám pomohou zůstat produktivní v roce 2025

Správné softwarové programy vám pomohou organizovat úkoly , pracovat rychleji a být produktivnější. Pomohou vám sledovat průběh úkolů a díky opakovaným připomenutím mít přehled o termínech , takže nikdy nezmeškáte žádnou důležitou položku na svém seznamu úkolů.
Níže se podíváme na některé online aplikace pro denní kontrolní seznamy, mobilní aplikace a další nástroje, které vám pomohou udržet váš seznam úkolů pod kontrolou. Prozkoumáme, co hledat v aplikaci pro kontrolní seznamy, abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám při správě úkolů.
Co byste měli hledat v aplikaci pro denní kontrolní seznamy?
Většina lidí má řadu opakujících se úkolů, které musí sledovat. Aplikace pro denní kontrolní seznamy usnadňují přidávání úkolů, které se opakují denně, týdně nebo měsíčně. Umožňují také přidávat jednorázové úkoly pro případy, kdy se vyskytne něco mimořádného.
Je užitečné se podívat, co je k dispozici, abyste si mohli vybrat aplikaci pro vytváření seznamů úkolů, která má funkce, které potřebujete. Mezi funkce, které jsou běžně k dispozici v aplikacích pro denní seznamy úkolů, patří:
- Schopnost stanovit priority úkolů, abyste co nejefektivněji využili svůj čas
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje začátek práce každému.
- Možnost seskupit úkoly do více projektů pro snazší organizaci
- Funkce termínů vám pomůže spravovat váš čas a vyhnout se zmeškání důležitých termínů.
- Funkce, které umožňují závislost úkolů, takže můžete úkoly dokončit v příslušném pořadí.
- Možnost označovat úkoly pro lepší organizaci
- Sada vestavěných šablon seznamů úkolů, které vám pomohou rychle začít
10 nejlepších aplikací pro denní kontrolní seznamy
Najít nejlepší aplikaci pro denní kontrolní seznamy pro vaše potřeby znamená vyhodnotit nejlepší možnosti. Abychom vám s tím pomohli, sestavili jsme níže seznam nejlepších online aplikací pro kontrolní seznamy.
1. ClickUp – nejlepší aplikace pro denní kontrolní seznamy zaměstnanců
ClickUp je platforma pro správu projektů a produktivitu. Mezi jejími mnoha funkcemi je možnost vytvářet seznamy úkolů, přiřazovat úkoly ClickUp, nastavovat termíny a sledovat pokrok. Software podporuje mnoho zobrazení, jako jsou Kanban, Ganttovy diagramy a jednoduché formáty seznamů úkolů ClickUp, takže funguje pro různé preference a pracovní postupy. ClickUp se integruje s mnoha nástroji třetích stran, aby rozšířil funkčnost a centralizoval práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte seznamy s libovolným počtem položek a podpoložek a snadno přizpůsobujte jejich vzhled.
- Nastavte si seznamy úkolů tak, aby se opakovaly denně, týdně nebo měsíčně, aby úkoly byly vždy relevantní pro daný den.
- Vytvořte si vlastní šablony kontrolních seznamů nebo si vyberte z nabídky předem připravených šablon.
- Dostávejte oznámení, když se blíží termín splnění položek v seznamu úkolů, abyste nikdy nezmeškali termín.
- Sdílejte své seznamy úkolů a snadno spolupracujte s ostatními na stejných úkolech.
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
- Ne všechny zobrazení jsou v mobilní aplikaci k dispozici... zatím!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Toggl Plan
Toggl Plan nabízí intuitivní rozhraní typu drag-and-drop pro vytváření a správu seznamů úkolů. Tento software zahrnuje aplikaci pro správu projektů a nástroj pro plánování úkolů, který uživatelům umožňuje přiřazovat úkoly, sledovat termíny a nastavovat připomenutí termínů. Software se dobře přizpůsobí jak jednoduchým osobním projektům, tak správě velkých týmů.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Vizualizujte úkoly a projekty na Kanban tabuli, abyste je měli přehledně na jednom místě.
- Nastavte si úkoly, které se budou opakovat každý týden nebo měsíc, a navíc si vytvořte denní kontrolní seznam.
- Vytvořte systém závislostí úkolů, abyste věděli, které je třeba dokončit jako první.
- Snadno spolupracujte s ostatními na úkolech a projektech, aby všichni byli v synchronizaci.
Omezení plánu Toggl
- Naučit se používat tuto aplikaci může být obtížné.
- Funkce pro vytváření zpráv nejsou tak robustní, jak by si někteří uživatelé přáli.
- Mobilní aplikace není tak plně vybavená jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny Toggl Plan
- Navždy zdarma
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (37 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. Habitica – aplikace pro denní kontrolní seznam
Tento software je oblíbeným nástrojem pro správu úkolů, který k problému přistupuje zcela odlišným způsobem. Promění váš život v roliovou hru (RPG).
Ovládáte virtuální postavu, která má stejné úkoly jako vy. Když dokončíte úkol, vaše virtuální postava získá zkušenostní body a nakonec postoupí na vyšší úroveň. Vaše postava se může připojit k skupinám nebo cechům, což vám umožní spolupracovat se svými skutečnými přáteli a členy týmu na společných úkolech.
Nejlepší funkce Habitica
- Hraní RPG her dělá nudné seznamy úkolů zajímavějšími.
- Sledujte své návyky, abyste viděli svůj pokrok v čase a zajistili si disciplínu.
- Získejte odměny za splněné úkoly a návyky, které vám pomohou udržet motivaci.
- Zlepšete své virtuální já tím, že budete plnit stále více úkolů a získávat tak pocit úspěchu.
- Komunikujte s velkou komunitou uživatelů, získejte podporu a pomoc, abyste se mohli soustředit na své úkoly.
Omezení aplikace Habitica
- Gamifikace může být pro některé uživatele příliš náročná.
- Aplikace může být návyková, takže jí možná budete věnovat více času, než jste plánovali.
- Někteří recenzenti považují cenu za příliš vysokou.
Ceny Habitica
- Navždy zdarma
- 4,99 $/měsíc nebo 47,99 $/rok
Hodnocení a recenze Habitica
- App Store: 4/5 (více než 1 700 recenzí)
- Google Play: 4/5 (24 900 recenzí)
4. TickTick
TickTick je specializovaná aplikace pro seznamy úkolů, která zvyšuje produktivitu jednotlivců i týmů. Zaměřuje se na jednoduchost a umožňuje uživatelům vytvářet, organizovat a prioritizovat své úkoly bez nutnosti dlouhého učení.
Uživatelé mohou sdílet úkoly, připojovat soubory a dostávat připomenutí o blížících se termínech. Data v aplikaci se synchronizují napříč všemi platformami, na kterých je nainstalována, takže je vždy připravena udržet vás v obraze bez ohledu na to, jaké zařízení používáte.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Vytvářejte úkoly pomocí přirozeného jazykového vstupu a TickTick automaticky vyplní správná pole pro vytvoření úkolu.
- Nastavte termíny splnění úkolů, abyste věděli, na čem máte daný den pracovat a kolik času vám zbývá na jejich dokončení.
- Nastavte si připomenutí pro úkoly a položky v kontrolním seznamu, abyste nezapomněli je dokončit.
- Přiřaďte svým úkolům priority, které vám pomohou rozhodnout, v jakém pořadí je budete plnit.
- Nastavte kontexty úkolů, abyste získali více informací o tom, kdy a kde je musíte dokončit.
Omezení aplikace TickTick
- Aplikace postrádá některé funkce, které mají alternativy TickTick.
- Aplikace může být někdy chybová.
Ceny TickTick
- 2,79 $/měsíc nebo 27,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,5/5 (87 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Apple Notes
Tato aplikace je integrována do zařízení Apple. Je ideální pro pořizování poznámek a nabízí také základní funkce pro vytváření seznamů úkolů.
Ačkoli Apple Notes není tak bohatý na funkce jako specializované aplikace pro seznamy úkolů, poskytuje jednoduché a dostupné řešení pro základní potřeby v oblasti seznamů úkolů. Umožňuje uživatelům vytvářet seznamy, přidávat položky a označovat je jako splněné. Data se automaticky synchronizují se všemi připojenými zařízeními Apple.
Nejlepší funkce Apple Notes
- Vytvářejte a spravujte své denní úkoly snadno pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
- Synchronizujte své úkoly automaticky na všech zařízeních Apple, na kterých máte nainstalovanou aplikaci.
- Použijte Markdown k formátování svých kontrolních seznamů, aby byly vizuálně přitažlivější a snadněji čitelné.
- Snadno vyhledávejte seznamy úkolů pro konkrétní úkoly nebo položky.
Omezení aplikace Apple Notes
- Aplikace není tak bohatá na funkce jako některé jiné možnosti.
- Nepodporuje spolupráci tak dobře jako někteří konkurenti.
Ceny aplikace Apple Notes
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Apple Notes
- App Store: 4,8/5 (55 800 recenzí)
6. Sestavení
Assembly je platforma pro automatizaci pracovních postupů zaměřená na podnikání. Nabízí komplexní řešení pro správu zaměstnanců. Mezi její funkce patří možnost vytvářet seznamy úkolů, které můžete třídit, automatizovat a prioritizovat podle svých potřeb.
Díky hluboké integraci s řadou aplikací třetích stran a rozsáhlé sadě funkcí, které přesahují rámec správy úkolů, je tato aplikace atraktivní volbou pro větší podniky.
Nejlepší funkce aplikace Assembly
- Seznamy si můžete podrobně přizpůsobit, včetně barev a ikon, ale také počtu položek a podpoložek.
- Sdílejte seznamy úkolů s ostatními a rychle a snadno spolupracujte na společných úkolech.
- Vytvořte šablony ze svých oblíbených kontrolních seznamů a opakovaně používejte jejich formát a nastavení.
- Nechte si zasílat oznámení, když se blíží termín splnění položek kontrolního seznamu, abyste nezapomněli na důležitý úkol.
- Zobrazte si svůj pokrok a mějte přehled o úkolech díky podpoře Ganttových diagramů.
Omezení sestavení
- Pro některé uživatele může být naučení se jejich používání náročné.
- Jako aplikace zaměřená na podnikání není pro osobní úkoly tak vhodná jako konkurence.
Ceny sestav
- Navždy zdarma
- Seznam: 2,80 $/měsíc na uživatele
- Standard: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze sestavení
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (78 recenzí)
7. GoodTask
Jedná se o řešení pro správu úkolů od třetí strany pro ekosystém Apple. Dobře se integruje s aplikacemi Apple Reminders a Calendar a synchronizuje své informace s iCloud, aby byly k dispozici na jakémkoli připojeném zařízení. Uživatelé mohou vytvářet seznamy úkolů, nastavovat termíny a dokonce vytvářet seznamy podúkolů, aby byli lépe organizovaní.
Nejlepší funkce GoodTask
- Omezte množství psaní a klikání pomocí základní funkce zadávání přirozeného jazyka.
- Nastavte termíny pro úkoly a další položky, které vám pomohou rozvrhnout práci a naplánovat den.
- Nechte si zasílat upozornění, která vám připomenou termíny úkolů, abyste nezapomněli dokončit důležité položky.
- Přiřaďte úkolům priority, které vám pomohou rozhodnout, na čem byste měli pracovat jako první.
- Pomocí Ganttových diagramů můžete vizualizovat práci, kterou jste již vykonali, a práci, která vám ještě zbývá.
Omezení aplikace GoodTask
- Některé funkce jiných aplikací v GoodTask chybí.
- Aplikace může být někdy chybová.
Ceny GoodTask
- Navždy zdarma
- Podpora: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoodTask
- App Store: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
8. Úkoly Google
Jedná se o bezplatnou aplikaci pro vytváření seznamů od společnosti Google. Je integrována do Kalendáře Google a dalších programů v sadě Google Workspace. Mnoho z těchto produktů automaticky vytvoří úkol Google a přidá jej do aplikace Úkoly. Jako základní nabídka postrádá některé pokročilé funkce jiných aplikací, ale je to dobrá volba pro základní digitální aplikaci pro vytváření seznamů.
Díky synchronizaci s dalšími produkty Google Cloud funguje aplikace hladce na více zařízeních. Ať už provedete změny ve svém seznamu úkolů kdekoli, Google je bude sledovat.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Vytvářejte a spravujte seznamy úkolů rychle a snadno pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní.
- Automaticky vytvářejte úkoly při práci s mnoha produkty v sadě Google Workspace.
- Synchronizujte své seznamy úkolů na všech zařízeních, která se mohou připojit k Google Workspace.
- Nechte si v mobilní aplikaci zasílat upozornění, která vás upozorní na blížící se termín úkolu.
Omezení aplikace Google Tasks
- Ačkoli jsou snadno použitelné, jejich funkčnost je ve srovnání s alternativami Google Tasks základní.
- Díky využívání produktů Google je spolupráce omezenější než u jiných aplikací.
Ceny služby Google Tasks
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Google Tasks
- App Store: 4,8/5 (75 600 recenzí)
- Google Play: 4,4/5 (327 000 recenzí)
9. Things
Další na našem seznamu aplikací pro denní kontrolní seznamy je Things. Tento software usnadňuje vytváření nových úkolů a jejich správu díky uživatelsky přívětivému rozhraní. Jedná se o mobilní aplikaci, která nemá bezplatnou verzi, ale má nízkou jednorázovou platbu. Ačkoli je drahá ve srovnání s jinými mobilními aplikacemi, je cenově dostupná ve srovnání s měsíčním poplatkem za jiné možnosti.
Nejlepší funkce aplikace Things
- Sdílejte seznamy úkolů s ostatními, aby všichni, kteří pracují na stejném seznamu úkolů, mohli efektivně spolupracovat.
- Vytvářejte projekty, abyste lépe organizovali své seznamy úkolů a sledovali svůj pokrok v souboru souvisejících úkolů.
- Zkopírujte a vložte seznamy z jiných aplikací a Things je automaticky naformátuje do kontrolního seznamu.
- Prohledávejte své projekty a seznamy úkolů a vyhledávejte konkrétní úkoly, které můžete rychle dokončit nebo upravit.
Omezení aplikace Things
- Cena mobilní aplikace je pro některé uživatele poněkud vysoká.
- Nepodporuje spolupráci tak, jak by si uživatelé přáli.
- Navigace v aplikaci může být obtížná.
Ceny aplikace Things
- 9,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Things
- App Store: 4,8/5 (22 800 recenzí)
10. Microsoft To Do
Tento produkt společnosti Microsoft představuje snadný způsob, jak organizovat úkoly v rámci ekosystému Microsoft. Tato aplikace pro seznamy úkolů se synchronizuje s dalšími produkty společnosti Microsoft, takže vy nebo členové vašeho týmu k ní máte snadný přístup a můžete ji snadno používat.
Stejně jako nabídka Google, i Microsoft To-Do postrádá některé klíčové funkce sofistikovanějších řešení, ale poskytuje jednoduchý způsob přidávání úkolů. Pro základní potřeby uživatelů produktů Microsoft v oblasti softwaru pro seznamy úkolů je to skvělé řešení.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Integrujte své seznamy s mnoha produkty v ekosystému Microsoft, jako jsou Outlook a Teams, abyste udrželi data synchronizovaná.
- Synchronizujte data automaticky na všech zařízeních, která používají tuto aplikaci nebo připojené produkty Microsoft.
- Díky jednoduchému a snadno použitelnému rozhraní se můžete rychle pustit do práce, i když jste začátečník.
- Snadno spolupracujte na úkolech tím, že je sdílíte a pracujete na nich se svými kolegy nebo jinými lidmi.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Díky jednoduchému designu aplikace postrádá některé funkce specializovanějších produktů.
- Spoléhání se na ekosystém Microsoftu omezuje možnosti spolupráce ve srovnání s některými konkurenty.
Ceny aplikace Microsoft To Do
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- App Store: 4,7/5 (189 900 recenzí)
- Google Play: 4,7/5 (289 000 recenzí)
Zůstaňte produktivní v roce 2024 díky denním kontrolním seznamům
Jděte nad rámec jednoduchých samostatných aplikací pro vytváření seznamů úkolů a vylepšete své úkoly pomocí softwaru pro správu projektů s integrovanými seznamy úkolů (bez nutnosti integrace třetích stran).
Platforma pro správu projektů a produktivitu ClickUp zahrnuje možnost vytvářet a spravovat seznamy úkolů, včetně přiřazování úkolů a nastavování termínů, a to vše při sledování postupu těchto úkolů a termínů po celou dobu trvání projektu.
A co je nejlepší, nabízíme seznamy úkolů a sledování úkolů ve všech úrovních, včetně našeho plánu Free Forever!