15 bezplatných šablon „Seznamte se s týmem“ v programech Word, Slides a ClickUp

Vybudovali jste úžasný tým, který udržuje vaši společnost v chodu. A nyní je čas představit jej novým členům týmu, klientům nebo potenciálním zákazníkům. Jak to udělat rychle a asynchronně?
Snadným způsobem, jak mohou manažeři tento úkol zvládnout, je použití šablony „Seznamte se s týmem“ pro prezentace nebo dokumenty, aby mohli všechny členy představit rychleji. Naučíme vás více o tom, co tyto šablony umí a co tvoří kvalitní šablonu pro představení týmu. A pak vám představíme 15 bezplatných šablon, které můžete použít k představení členů svého skvělého týmu. 🤩
Co je šablona „Seznamte se s týmem“?
Šablona „Seznamte se s týmem“ je přizpůsobitelná infografika nebo organizační schéma, které představuje klíčové hráče ve vaší organizaci nebo týmu oddělení. Často se používá jako šablona pro zaškolení nových zaměstnanců, aby se seznámili se stávajícími členy týmu nebo novými tvářemi z jiných oddělení.
Správná šablona vám umožní zobrazit pracovní pozice, dovednosti, zkušenosti a kontaktní informace všech členů týmu na jednom přehledném místě. Tato šablona slouží jako důležitý zdroj informací, díky kterému se jednotlivci mohou rychle dozvědět více o rolích různých členů týmu, o tom, kdo jsou a jak je kontaktovat.
Tyto upravitelné šablony lze použít jako týmové snímky v prezentačních šablonách nebo jako součást prezentací pro klienty. Infografiky týmu můžete také použít v obchodních prezentacích, na týmových schůzkách nebo jako součást balíčků pro nové zaměstnance.
💡Tip pro profesionály: Napište poutavé představení týmu s pomocí asistentů pro psaní založených na umělé inteligenci. Zjistěte, jak na to. 👇🏼
Co dělá šablonu pro představení týmu dobrou?
Pokud jde o představení vašeho týmu, potřebujete kvalitní šablonu. Ale co dělá šablonu „Seznamte se s týmem“ kvalitní? Při vytváření nebo stahování dalších úvodních šablon hledejte dobrou šablonu „Seznamte se s týmem“, která:
- Buďte dostatečně velcí, abyste pojali všechny členy svého týmu.
- Vytvořte si přehlednou strukturu (odrážky, textová pole stejné velikosti atd.).
- Uveďte základní informace stručně, bez zbytečných detailů (nechcete čtenáře zahlcovat velkým množstvím textu).
- Přidejte vysoce kvalitní fotografie každého člena týmu ve vysokém rozlišení.
- Uveďte jméno každé osoby, její pracovní pozici, stručný popis jejích dovedností a kontaktní informace, jako jsou e-maily nebo odkazy na sociální sítě.
- Lze přizpůsobit včetně fontů a barevných schémat tak, aby odpovídaly vaší značce.
Můžete také zdůraznit základní hodnoty spolu s osobností nebo zájmy každého jednotlivce, pokud je to důležitou součástí kultury vaší společnosti.
15 bezplatných šablon „Seznamte se s týmem“
Chápeme to – máte spoustu práce. 📚
Ačkoli je dokument „Seznamte se s týmem“ snadné vytvořit, při nastavování dalších úkolů pro nové zaměstnance často zůstává stranou. Pokud však věnujete trochu času a úsilí sestavení tohoto zdroje, pomůže to vaší organizaci fungovat hladčeji a efektivněji.
Zde je 15 šablon „Seznamte se s naším týmem“, které můžete snadno použít pro své podnikání.
1. Šablona ClickUp Meet the Team
Pokud váš tým pracuje v Docs, je tato šablona určena právě pro vás. Šablona Meet the Team od ClickUp usnadňuje představení nových zaměstnanců nebo potenciálních klientů vašim fantastickým členům týmu. Jedná se o šablonu ClickUp Doc, která obsahuje fotografie členů týmu a textová pole, do kterých můžete vložit podrobnosti o jejich pracovních pozicích, dovednostech a zájmech.
Přetažením různých sekcí můžete tým rozdělit na oddělení nebo seskupit zaměstnance podle týmů. Můžete nahrát své logo, změnit písmo a vytvořit barevné schéma, které použijete v prezentacích s vaší značkou.
Tato šablona je obzvláště užitečná pro zaškolování nových zaměstnanců a jako součást informační databáze společnosti. Můžete do ní vložit odkazy na kontaktní údaje jednotlivých členů týmu, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a fyzických adres.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
2. Šablona e-mailu ClickUp „Seznamte se s týmem“
Chcete personalizovaný způsob, jak lidem představit nového člena týmu? Použijte šablonu e-mailu „Seznamte se s týmem“ od ClickUp.
Tuto šablonu e-mailu můžete použít k představení celého svého týmu novému klientovi nebo k informování klientů a zákazníků o tom, že někdo přešel do nové role. Je to snadný způsob, jak klientům sdělit, že mají nového kontaktního partnera.
Jsou také ideální pro zapracování nových klientů a seznámení je s týmem, se kterým budou na projektu spolupracovat. E-maily používáte celý den, tak proč je nevyužít k představení týmu?
3. Šablona adresáře týmových fotografií ClickUp
Šablona ClickUp Team Photo Directory je skvělou volbou pro představení členů vašeho týmu. ✨
Jsou ideální pro vizuální typy učících se a usnadňují začlenění barevného schématu a typografie vaší značky.
Obsahuje živou šablonu, do které můžete rychle vložit fotografii, kontaktní údaje a informace o rolích členů vašeho týmu. Není třeba ztrácet čas s komplikovaným designovým softwarem: vše je připraveno v této šabloně.
4. Šablona matice schopností týmu ClickUp
Chcete sdílet různé úrovně dovedností členů vašeho týmu v různých kategoriích? Použijte šablonu ClickUp Team Capability Matrix pro organizační schéma „Seznamte se s týmem“.
Na levou stranu šablony nahrajete fotografie a jména jednotlivých členů týmu. V horní části tabulky můžete sloupce rozdělit podle konkrétních dovedností a poté přiřadit číslo (obvykle na stupnici od 1 do 5), které vyjadřuje úroveň odbornosti v dané oblasti.
Tento typ grafu „Seznamte se s týmem“ usnadňuje členům týmu zjistit, na koho se obrátit, když potřebují vyřešit problém nebo získat pomoc s projektem. Také umožňuje vašemu týmu HR sledovat, jak se v průběhu času rozvíjejí dovednosti jednotlivých členů týmu.
5. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp (pokročilá)
Pokud máte na starosti nábor a zaškolování nových členů týmu, víte, že se musí seznámit s mnoha informacemi. Efektivním způsobem, jak je seznámit se vším, co potřebují vědět, je použít šablonu příručky pro zaměstnance od ClickUp. První strana šablony je věnována představení společnosti a uvítacímu prohlášení vedoucího týmu.
Na dalších stránkách můžete uvést infografiku představující tým a také základní pokyny, pravidla a postupy, které by měl nový zaměstnanec dodržovat. Tato příručka pro zaměstnance může sloužit jako návod, který novému zaměstnanci pomůže při zapracování do týmu.
6. Šablona ClickUp pro zaškolení nových zaměstnanců
Chcete, aby váš proces zapracování nových zaměstnanců ohromil nováčky?
Šablona pro zaškolení nových zaměstnanců v ClickUp usnadňuje řešení běžných úkolů souvisejících se zaškolením a sledování pokroku. Úkoly můžete přiřadit různým oddělením: personální oddělení se může postarat o nastavení e-mailového účtu a registraci do mzdového systému, zatímco IT tým může udělit přístup k různým nástrojům.
Jedním z úkolů, které můžete novému zaměstnanci přidělit, je přezkoumání struktury týmu. V úkolu uveďte odkaz na šablonu „Seznamte se s týmem“, aby noví zaměstnanci mohli rychle zjistit, kdo již v týmu pracuje. Nezapomeňte si také přidělit úkol přidat nové zaměstnance do šablony!
7. Šablona přehledu společnosti ClickUp
Pokud máte rozsáhlou organizační strukturu, je užitečné mít centrum, kde mohou členové týmu sledovat dění v různých odděleních. Šablona přehledu společnosti ClickUp sdílí informace o týmu napříč odděleními a obchodními segmenty.
Pomocí zjednodušené verze této šablony vytvořte přehled společnosti o různých odděleních, včetně digitálního marketingu, IT, lidských zdrojů, prodeje a dalších. Uveďte hlavní projekty, na kterých každé oddělení pracuje, a přidejte krátký popis každého člena týmu v rámci oddělení.
Do prezentace manažerského týmu můžete zahrnout snímek s přehledem společnosti nebo šablonu použít ke sledování projektů a dílčích úkolů, které probíhají v jednotlivých odděleních. To je zvláště užitečné pro pomoc členům týmu porozumět mezifunkčním týmům.
8. Šablona firemní kultury ClickUp
Seznámení s týmem není jen o tom, naučit se jména a pracovní pozice všech členů. Je to také o poznání značky, identity a poslání společnosti. Použijte šablonu firemní kultury od ClickUp, abyste novým zaměstnancům představili hodnoty společnosti spolu s novými tvářemi, které budou denně vídat.
V sekci „O nás“ můžete zahrnout kategorii „Seznamte se s týmem“, která obsahuje fotografie a základní informace o všech členech týmu. K dispozici jsou také sekce, kde můžete podrobněji popsat poslání a hodnoty společnosti, stejně jako odměny, pokud tuto šablonu používáte jako součást nabídky zaměstnání.
9. Šablona „Seznamte se s týmem“ pro Google Slides od SlideTeam
Tato šablona Google Slide Meet the Team od SlideTeam je přizpůsobitelná infografika, kterou můžete použít k představení svého týmu v PowerPoint Slides nebo Google Slides. Můžete změnit barvu, velikost a polohu zástupných symbolů a tvarů tak, aby odpovídaly vaší značce. Můžete také upravovat ikony a nahrávat obrázky pro jednotlivé osoby. 🙌
Tato šablona se hodí pro představení nových klientů týmu nebo pro sdílení odborných znalostí různých členů týmu s potenciálními zákazníky.
10. Šablona PowerPoint „Seznamte se s týmem“ od SlideChef
Infografika šablony SlideChef PowerPoint vám umožní být kreativní a předvést jedinečný styl vaší společnosti. Od klasických čtvercových, obdélníkových a kruhových obrázků až po zábavné tvary a umělecká rozvržení – v této šabloně PPT pro tým si každý typ podnikání najde to své.
Stejně jako u jiných návrhů prezentací PPT můžete přizpůsobit každý aspekt, od barevného schématu a typografie až po rozvržení a prvky, jako jsou animace a grafy.
Chcete-li začít, stáhněte si design, přizpůsobte rozložení a textové oblasti a začněte vytvářet šablonu PowerPointu pro svůj tým. Snímky můžete přidat do prezentace PowerPointu nebo do ní vložit odkaz v příručce pro tým.
11. Šablona „Seznamte se s týmem“ pro Microsoft Word od Creately
Šablona „Seznamte se s týmem“ pro Microsoft Word od Creately nabízí čistý a profesionální přístup k představení týmu. Díky svému přehlednému rozvržení umožňuje tato šablona jasnou prezentaci členů týmu, jejich rolí, kontaktních informací a dovedností.
Šablona je ideální pro uživatele aplikace Word, protože ji lze snadno exportovat do vašich stávajících dokumentů Word, čímž je zajištěna potřebná kompatibilita. Každý prvek můžete snadno upravovat a přizpůsobovat, například přizpůsobit barvy a písma tak, aby odpovídaly estetice vaší značky. Díky tomu je šablona Creately skvělým nástrojem pro vytvoření uceleného dokumentu s představení týmu od nuly nebo pro jeho integraci do stávající příručky společnosti!
12. Šablona pro představení členů týmu v PowerPointu od SlideModel
Šablona SlideModel pro představení členů týmu v PowerPointu nabízí profesionální způsob, jak představit členy vašeho týmu a jejich role v poutavém formátu. Díky elegantnímu designu a uživatelsky přívětivým funkcím je přizpůsobení této šablony značce a stylu vaší organizace hračkou.
Tato šablona vyniká přehledným a organizovaným rozvržením a nabízí místo pro obrázky jednotlivých členů týmu, jejich pracovní pozice a stručné popisy. Můžete dokonce přidat jednu nebo dvě zajímavosti o každém jednotlivci, abyste podpořili pocit sounáležitosti s týmem. Tato šablona, která kombinuje profesionalitu s osobním přístupem, je ideální pro zaškolování nových zaměstnanců, prezentace pro klienty nebo celofiremní schůzky.
13. Šablona profilu člena týmu v PowerPointu od SlideModel
Šablona profilu člena týmu v PowerPointu od SlideModel nabízí interaktivní a velmi vizuální způsob, jak představit každého člena týmu jednotlivě. Tato komplexní šablona PowerPointu obsahuje předformátované snímky, na kterých můžete zdůraznit jednotlivé členy týmu spolu s jejich rolemi, kvalifikacemi, jedinečnými dovednostmi a kontaktními informacemi.
Obsahují elegantní místo pro profesionální fotografii a několik textových sekcí, které lze snadno přizpůsobit stylu a barevné škále vaší značky. Sdílejte zábavné informace o svých zaměstnancích, abyste posílili pocit sounáležitosti v týmu a oslovili klienty nebo nové zaměstnance lidštějším a srozumitelnějším způsobem.
14. Šablona PowerPoint Meet the Team Slides od SlideModel
Představte klíčové hráče ve vaší organizaci stylově pomocí této šablony PowerPoint Meet the Team Slides Template od SlideModel. Živé a dobře navržené rozvržení vám nabízí možnost představit fotografii, pozici, dovednosti a oblasti odbornosti každého člena týmu atraktivním a přehledným způsobem.
Přizpůsobte si všechny prvky, včetně barev, typografie a rozvržení, aby vynikla podstata vaší značky. Jedná se o ideální zdroj pro týmové schůzky, prezentace pro klienty nebo jako důležitou součást procesu zapracování nových zaměstnanců.
15. Šablona PowerPoint „Zaměstnanec v centru pozornosti“ od SlideModel
Šablona PowerPoint Employee Spotlight od SlideModel nabízí interaktivní a poutavý způsob, jak představit jednotlivé členy týmu. Šablona obsahuje speciální snímky, na kterých můžete podrobně představit různé členy týmu, jejich kariérní úspěchy, dovednosti, pracovní povinnosti a zájmy.
Rozložení je přizpůsobitelné, což vám umožňuje vnést do něj branding vaší firmy a zároveň zdůraznit lidský rozměr vašeho týmu. Šablona Spotlight vytváří inspirativní vizuální zážitek, který je ideální pro sdílení během prezentací, schůzek zaměstnanců, představování klientů nebo na intranetu vaší společnosti. Dejte vědět o tvrdé práci a odhodlání vašich zaměstnanců pomocí této vizuálně přitažlivé šablony od SlideModel.
Využijte nástroje k představení svého týmu
Ať už představujete nového člena týmu ostatním členům nebo hledáte poutavý způsob, jak sdílet strukturu a odborné znalosti svého týmu s potenciálními klienty, šablona „Seznamte se s týmem“ vám s tím pomůže. ✅
ClickUp má rozsáhlou knihovnu šablon, které vám pomohou spravovat váš tým a dodat vaší organizaci strukturu. Prohlédněte si různé kategorie a najděte tu, která váš tým nejlépe vystihuje.