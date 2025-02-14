10 nejlepších softwarů pro tvorbu organizačních schémat v roce 2025

Řím nebyl postaven za jeden den, ale jakmile vaše společnost začne růst, noví zaměstnanci se hrnou přes noc. Najednou se váš tým z 50 lidí rozroste na 500.
To je všechno skvělé – až na to, že Jeff z marketingu se teď zoufale snaží zjistit, kdo ve finančním oddělení schvaluje rozpočty.
Aby pomohli Jeffovi, mají personalisté k dispozici speciální nástroj zvaný organizační schémata.
Tyto vizuální nástroje vám pomohou přesně pochopit, jak každý zapadá do organizační struktury. Objasňují, kdo komu podléhá, jaké jsou jednotlivé odpovědnosti, a zajišťují, že nikdo omylem nepošle e-mail stážistovi s důležitou aktualizací projektu.
Zde je seznam nástrojů pro tvorbu organizačních schémat, který vám pomůže vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje.
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyberte si z těchto 10 nejlepších softwarů pro tvorbu organizačních schémat a získejte lepší přehled o struktuře vaší společnosti, informacích o zaměstnancích a vztazích s přímými podřízenými:
- ClickUp: Nejlepší pro vytváření a vizualizaci organizačních schémat a pracovních postupů
- Lucidchart: Nejlepší pro dynamické a inteligentní vytváření diagramů
- Creately: Nejlepší pro plynulou vizuální spolupráci
- Pingboard: Nejlepší pro podrobné profily zaměstnanců
- Microsoft Visio: Nejlepší pro diagramy založené na datech
- SmartDraw: Nejlepší volba pro profesionální vizuální prezentace s omezeným rozpočtem
- Organimi: Nejlepší pro dynamické a přizpůsobitelné organizační schémata
- OrgChart: Nejlepší pro pokročilé integrace HR
- Miro: Nejlepší pro vizuální spolupráci a týmovou práci
- Sift: Nejlepší pro vytváření podrobných adresářů zaměstnanců
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu organizačních schémat?
81 % nových zaměstnanců se během zaškolování cítí přetížených a zapamatování stovek jmen a toho, kdo za co odpovídá, jim rozhodně nepomáhá.
Právě v takových případech přicházejí na pomoc skvělé nástroje pro tvorbu organizačních schémat. Zde je několik funkcí, které by dobrý nástroj pro tvorbu organizačních schémat měl mít:
- Přizpůsobení: Vyberte si z rozvržení, jako jsou hierarchické, maticové nebo ploché struktury, přidejte vlastní pole, upravte barvy a přizpůsobte rozvržení tak, aby odpovídalo vašim obchodním potřebám. Pokud má vaše organizace například jedinečné hierarchické struktury pro mezifunkční týmy, tyto nástroje zajistí jejich vizuální znázornění.
- Spolupráce: Umožněte aktualizace v reálném čase a sledování verzí, aby všichni byli v souladu, a týmy tak mohly hladce spolupracovat na jediném přesném diagramu.
- Integrace a přenositelnost dat: Zjednodušte správu organizačních schémat díky hladké integraci s platformami jako HRIS, CRM nebo ERP.
- Škálovatelnost: Zajistěte, aby nástroj rostl spolu s vaší společností, ať už jste start-up rozšiřující se ze 100 na 1 000 zaměstnanců nebo podnik rozšiřující své operace při zachování příznivého rozpočtu.
- Uživatelská zkušenost: Vyberte si intuitivní rozhraní, které se snadno ovládá. Pokud stážista dokáže aktualizovat organizační schéma bez návodu, vybrali jste správné řešení.
🟩 Zelená vlajka: Pokud stážista dokáže aktualizovat organizační schéma bez jakéhokoli školení, víte, že jste vybrali toho správného.
10 nejlepších softwarů pro tvorbu organizačních schémat
Zde je náš výběr 10 nejlepších softwarů pro tvorbu organizačních schémat, které můžete použít k vizualizaci a zefektivnění své organizační struktury:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření a vizualizaci organizačních schémat a pracovních postupů)
Dnešní práce je neefektivní. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. To je spousta času stráveného činností, která by měla zabrat jen pár minut!
ClickUp řeší tento problém tím, že je aplikací pro vše, co souvisí s prací. Kombinuje projektové řízení, sdílení znalostí a komunikaci na jednom místě a je podporován umělou inteligencí.
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a souvislosti. To znamená, že značnou část času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte: Vyzkoušejte ClickUp!
ClickUp vám umožňuje zmapovat aktuální strukturu týmů ve vaší organizaci pomocí flexibilních zobrazení.
To vám pomůže plánovat dopředu a také vám poskytne jasný přehled v dlouhodobém horizontu:
- Vytvořte v ClickUp jednoduchý seznam s rolí zaměstnanců (např. vývojář, designér, tester) a úrovněmi řízení (např. individuální přispěvatel, střední management, vrcholový management).
- Identifikujte konkrétní manažerské role (např. projektový manažer, vedoucí oddělení).
- Určete hierarchické vztahy a laterální propojení pomocí vlastních polí.
- Promluvte si se zainteresovanými stranami – personálním oddělením, vedoucími oddělení a manažery – a získejte cenné informace.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromáždění těchto informací od zaměstnanců a zpětné vazby od vedoucích pracovníků. Můžete také prozkoumat ClickUp Docs, abyste zdokumentovali a sdíleli zjištění se zainteresovanými stranami. Spolupráce v reálném čase zajišťuje, že zachytíte každý detail a snadno převedete poznámky na proveditelné úkoly.
Jakmile tyto informace získáte, je čas je zaznamenat pomocí jednoho z nejlepších softwarových nástrojů pro bílé tabule na trhu.
ClickUp Whiteboards je ideální volbou pro tvorbu organizačních schémat. Zde je návod, jak díky nim bude tento proces zábavný, flexibilní a efektivní.
Začněte s prázdnou tabulí ClickUp Whiteboard a nakreslete svůj organizační diagram pomocí tvarů a spojovacích prvků. Přetáhněte role na místo a snadno upravujte hierarchii podle toho, jak se váš tým vyvíjí. Přidejte podrobnosti, jako jsou jména, odpovědnosti a odkazy pro další kontext. Označte týmy barevnými kódy a spolupracujte s jinými odděleními na mezifunkčním reportingu, díky čemuž budou aktualizace plynulé.
Pro větší přehlednost můžete také vložit dokumenty zaměstnanců. Až budete hotovi, sdílejte nebo exportujte, aby všichni byli na stejné vlně! Jak na to? Podívejte se na tento návod s podrobným postupem!
Podobně vám ClickUp Mind Maps umožní strukturovat a vylepšit váš organizační diagram pomocí dynamického rozvětveného rozložení. Začněte s centrálním uzlem pro vaši společnost nebo oddělení a poté přidejte větve pro týmy, role a hierarchické vztahy. Uzly můžete snadno přetahovat a přeskupovat podle toho, jak se role vyvíjejí.
Chcete aktualizovat roli? Stačí ji rychle upravit a všichni ji uvidí v reálném čase. Připravujete se na schůzku? Funkce Soukromé zobrazení vám umožní graf upravit samostatně, než jej sdílíte s týmem.
A co víc, šablona organizačního schématu ClickUp vám ušetří práci s vytvářením schématu od nuly.
Ať už rozšiřujete startup nebo restrukturalizujete podnik, tato šablona zajistí, že všechny hierarchické vztahy a vztahy mezi zaměstnanci budou naprosto jasné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, vizualizujte a spolupracujte Získejte odpovědi týkající se vašeho pracovního prostoru, rolí, úkolů, dokumentů a dalších věcí v reálném čase pomocí ClickUp Brain, díky čemuž snadno zjistíte, kdo je za co zodpovědný.
- Sdílejte a spolupracujte na poznámkách, plánech a aktualizacích pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte a přistupujte ke svým organizačním schématům kdekoli a kdykoli pomocí mobilní aplikace ClickUp – ideální pro vzdálené týmy nebo manažery na cestách.
- Zapomeňte na přepínání mezi záložkami! S více než 1 000 integracemi, včetně Zapier a Integromat, ClickUp spojuje všechny vaše technologie dohromady.
- Vyberte si z rostoucí knihovny hotových šablon, jako je šablona organizačního schématu, nebo si navrhněte vlastní šablonu přizpůsobenou potřebám vaší firmy.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí organizačních schémat může být pro nové tvůrce organizačních schémat ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Tato recenze na G2 zdůrazňuje všestrannost ClickUp při organizování osobních i pracovních úkolů a chválí jeho dashboardy, správu dokumentů a funkce whiteboardu pro plynulé plánování a mapování vizí.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony organizačních schémat v PPT, Word a ClickUp
2. Lucidchart (nejlepší pro dynamické a inteligentní vytváření diagramů)
Představte si, že váš tým roste tak rychle, že váš organizační diagram nestačí držet krok. Každý týden musíte překreslovat rámečky a znovu propojovat jména – to by každého přivedlo k šílenství.
Lucidchart řeší tento problém propojením vašeho organizačního schématu přímo s živými zdroji dat, takže aktualizace probíhají automaticky.
Týmy v Amazonu a GE oceňují jeho přehledné rozhraní a funkce pro spolupráci, které umožňují všem přispívat do jediného dynamického diagramu v reálném čase.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Automaticky aktualizujte organizační schémata a diagramy ze zdrojů, jako jsou Google Sheets, a eliminujte tak ruční přepracování.
- Upravujte stejný diagram současně s kolegy, s komentáři a historií verzí, aby všichni zůstali na stejné vlně.
- Vytvářejte profesionální diagramy rychleji díky AI asistovaným výzvám, podmíněnému formátování a dynamickým konektorům.
- Získejte přístup k prémiovým šablonám a knihovnám tvarů pro vše od organizačních schémat po technické diagramy.
Omezení Lucidchart
- V bezplatném tarifu je omezeno na 60 tvarů na dokument a pouze tři editovatelné dokumenty.
- Propojení živých dat a pokročilé integrace jsou k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Pro přístup k mobilním a desktopovým aplikacím je vyžadován tarif Enterprise.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Uživatel Capterra oceňuje přístupnost Lucidchartu z prohlížeče, hladkou integraci zálohování do Google Drive a rozsáhlou knihovnu šablon, která zjednodušuje vytváření procesních diagramů.
Přečtěte si také: Jak využít analýzu pracovní síly k vytvoření prosperujícího pracoviště
3. Creately (nejlepší pro plynulou vizuální spolupráci a tvorbu diagramů)
Představte si následující situaci: váš tým provádí brainstorming, řídí projekty a plánuje strategie – a to vše při přeskakování mezi různými nástroji a ztrátě přehledu o nápadech.
Creately eliminuje tento chaos díky inteligentnímu vizuálnímu plátnu, které centralizuje úkoly, diagramy a spolupráci na jednom místě.
Díky více než 1 000 šablonám a diagramům podporovaným umělou inteligencí usnadňuje Creately vytváření organizačních schémat, vývojových diagramů a projektových plánů pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Creately
- Využijte vizuální inteligenci založenou na umělé inteligenci k vytváření diagramů s nápovědou a odhalování nových poznatků.
- Využijte spolupráci v reálném čase s možností úprav více uživateli a historií verzí pro plynulou týmovou práci.
- Využijte rozsáhlou knihovnu šablon s více než 1 000 profesionálně navrženými možnostmi pro organizační schémata, Ganttovy diagramy a další.
- Využijte obousměrnou synchronizaci dat s nástroji jako Google Sheets a Excel, která zajistí konzistentní aktualizace napříč platformami.
Omezení Creately
- Bezplatná verze má omezené funkce, což ji činí nepoužitelnou pro týmy s komplexními potřebami.
- Při práci s velkými diagramy nebo nadměrným množstvím dat může docházet ke zpoždění nebo chybám.
- Mobilní rozhraní je méně optimalizované ve srovnání s desktopovou verzí.
🧠 Věděli jste, že: První organizační schéma vytvořil v roce 1854 skotsko-americký inženýr Daniel McCallum, aby zlepšil komunikaci a vyjasnil hierarchii v rámci železniční společnosti New York and Erie Railroad. Tento průkopnický nástroj se stal vzorem pro moderní organizační management.
Ceny Creately
- Osobní: 5 $/měsíc na uživatele
- Tým: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Tato recenze na G2 zdůrazňuje, jak Creately udržuje věci jednoduché a cenově dostupné, a zároveň nabízí výkonné nástroje pro spolupráci – ideální pro týmy, které chtějí plynulý pracovní postup.
4. Pingboard (nejlepší pro podrobné profily zaměstnanců a interní propojení)
Pingboard řeší hlavní problém, kterým je zapamatování si, kdo je kdo v rychle rostoucí společnosti, tím, že slouží zároveň jako software pro správu databáze zaměstnanců.
Pingboard nejen mapuje hierarchické vztahy, ale také transformuje organizační schémata na interaktivní centra díky integraci podrobných profilů zaměstnanců. Tyto profily obsahují informace o pracovních výročí, životopisy a dokonce i milníky, takže všichni jsou informováni a propojeni.
Nejlepší funkce Pingboardu
- Automaticky generujte a aktualizujte organizační schémata na základě změn v databázích lidských zdrojů.
- Do profilů zaměstnanců zahrňte životopisy, kontaktní údaje, pracovní výročí a další informace, abyste zlepšili propojení týmu.
- Vizualizujte mezifunkční struktury pomocí zobrazení matice týmů, které usnadňuje plánování a prognózy zdrojů.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Workspace, Slack a Microsoft Teams.
Omezení Pingboardu
- Chybí desktopová aplikace a mobilní verze mají omezené funkce.
- Automatické aktualizace mohou být zpožděny a změny se někdy projeví až po několika dnech.
- Vyšší cena bez bezplatného tarifu, což omezuje dostupnost pro menší týmy.
Ceny Pingboard
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pingboard
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 590 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenze GetApp popisuje, jak Pingboard proměnil složitou fúzi v hladší proces tím, že jasně zmapoval struktury týmů a nabídl okamžitý přístup k profilům zaměstnanců, díky čemuž se vše stalo mnohem transparentnější.
Přečtěte si také: Zvládnutí organizačních struktur: význam, typy a příklady
5. Microsoft Visio (nejlepší pro diagramy založené na datech a podnikové uživatele)
Zkusili jste někdy aktualizovat složitý diagram, abyste zjistili, že je zastaralý v okamžiku, kdy jste klikli na tlačítko Uložit?
Microsoft Visio řeší tento problém propojením diagramů přímo s datovými zdroji v reálném čase, jako jsou Excel a Microsoft 365, čímž zajišťuje přesnost a aktuálnost vizuálních prvků.
Díky hluboké integraci s ekosystémem Microsoftu zjednodušuje Visio vytváření profesionálních diagramů, jako jsou organizační schémata, procesní toky a síťové mapy.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Automaticky generujte organizační schémata z datových zdrojů, jako jsou Excel nebo Exchange.
- Hladká integrace s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Teams, Power BI a OneDrive.
- Využijte rozsáhlou knihovnu šablon a tvarů pro vývojové diagramy, organizační schémata a technické diagramy.
- Získejte přístup k bezpečnostním funkcím na podnikové úrovni, včetně správy práv k informacím (IRM), pro bezpečnou spolupráci.
Omezení programu Microsoft Visio
- Strmá křivka učení pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni s nástroji Microsoftu.
- Ceny založené na předplatném mohou být pro příležitostné uživatele nákladné.
- Omezené pokročilé funkce na platformách jiných než Windows
Ceny Microsoft Visio
- Plán 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 270 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenzent G2 oceňuje Visio za jeho podrobné diagramy a schémata, hladkou integraci s Office 365 a funkce pro propojení dat, i když poukazuje na určité zpoždění při spolupráci.
Přečtěte si také: 4 příklady maticové organizační struktury (+ výhody a šablony)
6. SmartDraw (nejlepší pro profesionální vizuální prezentace s omezeným rozpočtem)
Potýkáte se s drahými licencemi pro pokročilý software pro tvorbu diagramů? SmartDraw nabízí nákladově efektivní alternativu s klíčovými funkcemi podobnými těm, které nabízejí prémiové nástroje pro tvorbu profesionálních vizuálů.
Kombinuje diagramy, whiteboarding a integraci dat do jedné intuitivní platformy.
Ať už navrhujete půdorysy, organizační schémata nebo procesní mapy, SmartDraw vám tento proces zjednoduší díky uživatelsky přívětivým šablonám a automatizaci.
🧠 Věděli jste, že: Start-upy nejčastěji selhávají, když dosáhnou počtu 11–50 zaměstnanců, často kvůli problémům s rozšiřováním provozu, správou zdrojů a udržováním soudržné vize během rychlého růstu.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Automaticky upravujte formátování a rozvržení pro profesionálně vypadající diagramy.
- Integrujte je s nástroji jako Google Workspace, AWS, Jira a Microsoft 365.
- Získejte tisíce šablon pro různé typy diagramů, od vývojových diagramů po půdorysy.
- Získejte licence pro celou organizaci, které jsou cenově dostupné pro velké týmy a podniky.
- K nástroji máte přístup odkudkoli, a to díky jeho plynulé dostupnosti na počítači i v cloudu.
Omezení SmartDraw
- Postrádá pokročilé funkce pro spolupráci, které nabízejí konkurenti jako Lucidchart.
- Příležitostné problémy se stabilitou hlášené u větších, složitých diagramů
- Omezené možnosti přizpůsobení pro sofistikované návrhy
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Licence pro web: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenzent GetApp vyzdvihuje uživatelsky přívětivé rozvržení a dobře navržené šablony SmartDraw pro vytváření vývojových diagramů a schémat a zároveň vyjadřuje touhu prozkoumat další funkce.
7. Organimi (nejlepší pro dynamické a přizpůsobitelné organizační schémata)
Pokud váš tým bojuje se statickými diagramy nebo časově náročnými ručními aktualizacemi, Organimi tyto problémy řeší automatizací a flexibilitou.
Tento software pro tvorbu organizačních schémat je určen pro firmy, které hledají intuitivní nástroj pro vytváření přizpůsobitelných schémat a adresářů klíčových stakeholderů.
Ať už mapujete role, restrukturalizujete organizaci, spravujete obchodní vztahy nebo plánujete růst, rozhraní Organimi s funkcí drag-and-drop a chytré funkce vám usnadní vizualizaci a údržbu struktury vaší organizace.
Nejlepší funkce Organimi
- Automaticky importujte data ze zdrojů, jako jsou Excel a HR systémy, a vytvářejte grafy.
- Přizpůsobte si pole, branding a motivy pro vizuální prvky na míru.
- Získejte přístup k maticovým diagramům a řídícím strukturám pro komplexní organizace.
- Umožněte plynulé sdílení prostřednictvím odkazů, vkládání nebo tisknutelných formátů.
- Pomocí fototabulí a adresářů vizuálně propojte členy týmu.
Omezení Organimi
- Někteří uživatelé považují za náročné vytvářet víceúrovňové struktury nebo pokročilá přizpůsobení.
- Integrace s externími nástroji může vyžadovat další úsilí.
Ceny Organimi
- Základní: 11 $/měsíc
- Premium: 22 $/měsíc
Hodnocení a recenze Organimi
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Tento uživatel Redditu chválí Organimi za jeho snadné použití, rychlou zákaznickou podporu a možnosti přizpůsobení, přičemž vyzdvihuje jeho hladký import CSV pro vytváření organizačních schémat a cenově dostupné upgrade plány.
Přečtěte si také: Jak vytvořit týmovou chartu? S bezplatnými šablonami týmové charty
8. OrgChart (nejlepší pro pokročilé integrace HR a plánování pracovní síly)
Řízení neustále se vyvíjející organizace může často vyvolávat pocit, že máte na starosti příliš mnoho věcí najednou.
Personalisté a vedoucí pracovníci, kteří potřebují zjednodušit své organizační schémata bez námahy, mohou vyzkoušet OrgChart.
Díky schopnosti hladké synchronizace s více než 50 systémy pro řízení lidských zdrojů a automatizaci složitých pracovních postupů vám OrgChart usnadní plánování pracovních sil, takže se můžete soustředit na budování prosperujícího týmu.
Nejlepší funkce OrgChart
- Automatizujte vytváření organizačních schémat pomocí integrace HRIS, jako jsou Workday a ADP.
- Získejte přístup k přizpůsobeným metrikám pro počet zaměstnanců, platy a přehledy.
- Simulujte organizační změny a modelujte struktury po fúzi.
- Získejte přizpůsobitelné možnosti exportu, včetně vložení do formátu PDF a SharePoint.
- Umožněte bezpečné sdílení a spolupráci pomocí pokročilých ovládacích prvků.
Omezení organizačních schémat
- Formátování a přizpůsobení může zabrat nějaký čas, než se to naučíte
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny OrgChart
- Premium: 99 $/měsíc
- Enterprise: 142 $/měsíc
Hodnocení a recenze organizačních schémat
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Uživatel OrgChart vyzdvihuje jeho snadné použití, flexibilitu při přizpůsobování a užitečné zdroje podpory pro pokročilé nastavení funkcí, aktualizace diagramů a hladké sdílení.
9. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a kreativní týmovou práci)
Pokud jste někdy měli potíže s přirozeným a efektivním sjednocením týmů, Miro vám to může usnadnit.
Jako univerzální platforma pro vizuální spolupráci vyniká v pomoci týmům při brainstormingu, tvorbě strategií a hladké realizaci plánů – ať už jste UX designér mapující pracovní postupy, produktový manažer stanovující priority backlogů nebo agilní kouč provádějící sprinty.
Nejlepší funkce Miro
- Nástroje typu drag-and-drop pro vytváření organizačních schémat, myšlenkových map a wireframů
- Využijte interaktivní šablony pro brainstorming, agilní pracovní postupy a plánování strategií.
- Získejte informace založené na umělé inteligenci pro rychlejší rozhodování a lepší koordinaci.
- Využijte spolupráci v reálném čase díky funkcím, jako jsou živé hovory, videonávody a bodové hlasování.
- Integrace s více než 160 nástroji, včetně Google, Microsoft a Slack.
Omezení Miro
- Pro začátečníky je kvůli rozsáhlým funkcím obtížnější se s ním naučit pracovat.
- Offline funkce jsou omezené a vyžadují přístup k internetu.
- Omezení bezplatné verze mohou omezit přístup k pokročilým nástrojům.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7 (7 389+ recenzí)
- Capterra: 4,7 (1 606+ recenzí)
☕ Recenze uživatele: Uživatel Miro na G2 chválí jeho intuitivní rozhraní, univerzální šablony a hladkou integraci s Jira a zdůrazňuje jeho účinnost pro spolupráci v reálném čase, brainstorming a zefektivnění pracovních postupů s klienty a týmy.
Přečtěte si také: Jak vytvořit a optimalizovat organizační schémata
10. Sift (nejlepší pro vytváření podrobných seznamů zaměstnanců a zjednodušených organizačních schémat)
Sift zjednodušuje tvorbu organizačních schémat tím, že se zaměřuje na snadné používání a propojení zaměstnanců.
Sift, známý jako „adresář osob“, automaticky generuje profily a organizační schémata na základě existujících údajů z oblasti lidských zdrojů a IT, čímž zajišťuje přesnost a jednoduchost.
Vyberte si ty nejlepší funkce
- Automatizujte generování organizačních schémat synchronizovaných s HR a IT systémy.
- Přizpůsobte profily zaměstnanců pomocí podrobných informací, jako jsou dovednosti, vzdělání a zájmy.
- Pomocí funkce rychlého vyhledávání můžete najít zaměstnance podle jména, role nebo oddělení.
- Získejte přístup k certifikovaným mobilním aplikacím pro iOS a Android a integraci s nástroji jako Slack a Teams.
- Přizpůsobte si nástroj barvami a logy vaší značky.
Omezte omezení
- Méně pokročilých funkcí ve srovnání s některými konkurenty
- Pomalejší zavádění aktualizací, jak uvádějí někteří uživatelé
- Žádný bezplatný tarif; ceny mohou být pro větší organizace příliš vysoké.
Projděte si ceny
- Starter: 200 $/měsíc
- Pro: 300 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Projděte si hodnocení a recenze
- G2: 4,8 (více než 430 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
☕ Recenze uživatele: Uživatel Sift oceňuje jeho rychlé a přehledné rozhraní, hladkou integraci a vynikající vyhledávací funkce, zejména pro efektivní prozkoumávání hierarchie týmů.
Další užitečné nástroje
Zde je několik dalších softwarových nástrojů pro tvorbu organizačních schémat, které můžete zvážit pro specifické potřeby:
- ChartHop: Kombinuje organizační schémata s analýzou lidí a nabízí funkce jako předpovědi počtu zaměstnanců, sledování DEI a přizpůsobitelné reportovací panely.
- TeamOrgChart: Automaticky generuje živé organizační schémata s aktualizacemi v reálném čase integrovanými do Microsoft 365.
- Freshteam: Generuje organizační schémata na základě údajů o zaměstnancích, zahrnuje systém sledování uchazečů a nabízí nástroje pro zaškolování nových zaměstnanců a správu dovolených.
Proměňte svou organizaci z chaotické na organizovanou pomocí ClickUp
Vytváření a údržba organizačního schématu by nemělo připomínat skládání puzzle s chybějícími dílky. Ať už váš tým roste, prochází restrukturalizací nebo prostě potřebuje lepší přehled o rolích a odpovědnostech, ClickUp vám poskytne nástroje, díky kterým to bude hladké. S jeho tabulemi a šablonou organizačního schématu můžete vizuálně zmapovat strukturu svého týmu, snadno upravovat hierarchie a spolupracovat v reálném čase – vše na jednom místě.
Už žádné zastaralé tabulky nebo nepřehledné diagramy. Funkce drag-and-drop v ClickUp vám umožní vylepšovat organizační schéma podle toho, jak se váš tým vyvíjí, zatímco více než 1 000 integrací a mobilní přístup zajistí, že všichni budou v souladu, bez ohledu na to, kde pracují.
Není divu, že více než 3 miliony týmů důvěřují ClickUp při zefektivňování svých pracovních postupů!
Jste připraveni přestat hrát hru „kdo je kdo“? Vytvořte si ještě dnes účet na ClickUp a rozlučte se s hádáním.