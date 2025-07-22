Jak přivítat nového zaměstnance v týmu (vzkazy + tipy)

Vzpomínáte si na svůj první den v práci? Na trapné zdvořilostní konverzace, na váhání, zda se zeptat, nebo předstírat, že máte všechno pod kontrolou?
Vaši noví zaměstnanci to vnímají stejně. Vcházejí do kanceláře, doufají v vřelé přivítání, ale zároveň si tiše kladou otázku: „Budu sem zapadat?“
Tento článek vám poskytne podrobný plán, jak přivítat nového zaměstnance a přimět ho, aby si pomyslel: „Udělal jsem správné rozhodnutí!“
Navíc vám představíme více než 20 příkladů uvítacích zpráv (od přátelských po profesionální), díky kterým se noví zaměstnanci budou cítit podporováni a budou nadšení, že jsou součástí vašeho týmu.
Proč je důležité správně přivítat nového zaměstnance?
Skvělé přivítání je to, co vám pomůže dosáhnout vašich cílů při zapracování nových zaměstnanců. Zde je důvod:
🌼 Lidé si pamatují, jak jste je přivítali: Dlouho poté, co zapomenou heslo k Wi-Fi nebo kde najít dokument s personálními pravidly, si noví zaměstnanci budou pamatovat pozorné představení, malý dárek nebo dokonce vřelé přivítání „jsme rádi, že jste tady“.
🌼 Bezpečné prostředí podporuje kladení otázek: Díky dobře napsanému uvítacímu vzkazu budou zaměstnanci spíše mluvit, klást otázky, přinášet nové nápady a přiznat, když si neví rady. Tato otevřenost je v počáteční fázi na nezaplacení.
🌼 Vaše kultura mluví hlasitěji než vaše kariérní stránka: Když si celý tým udělá čas na přivítání nového zaměstnance nebo na společný oběd, ukazuje to, že se jedná o skupinu lidí, kteří se o sebe navzájem starají; zkrátka to odráží kulturu vaší společnosti.
🌼 Důležitý je správný impuls: Noví zaměstnanci, kteří jsou pečlivě přivítáni, mají pocit, že jsou již součástí něčeho dobrého. A tato energie se odráží v jejich práci, sebevědomí a přínosu.
🌼 Ghosting začíná mlčením: Někdy noví zaměstnanci přijmou nabídku a pak zmizí, což naznačuje, že mezi nabídkou a datem nástupu existuje nesoulad. Rychlá zpráva pro nové zaměstnance před nástupem může tento nesoulad překlenout a vybudovat očekávání namísto pochybností.
👀 Věděli jste, že podle SHRM strukturované zapracování nových zaměstnanců zvyšuje jejich retenci a zvyšuje pravděpodobnost, že ve firmě zůstanou tři roky, o 69 %. Podporuje jasnost, důvěru, odhodlání a produktivitu.
Vřelé a personalizované uvítací poselství udává tón, utvrzuje nové členy v tom, že se rozhodli správně, a projevuje upřímné uznání.
⭐ Doporučená šablona
Šablona ClickUp Onboarding Checklist poskytuje kompletní seznam úkolů, který můžete znovu použít a přizpůsobit pro různé role a oddělení při přijímání nových členů týmu. Proč ji používat? Protože standardizace procesů v oblasti lidských zdrojů snižuje pravděpodobnost vynechání důležitých kroků a šetří čas manažerům odpovědným za nábor.
Řekněme, že přijímáte dva nové zaměstnance: jednoho do marketingu a druhého do technického oddělení. Pomocí vlastních polí můžete zaznamenat jejich pracovní pozici (např. „specialista na obsah“ nebo „backend vývojář“), oddělení, pracovní e-mail a oficiální datum nástupu. Nebo můžete přidat preferované jméno, například „Jess“ místo „Jessica“, aby komunikace působila osobněji.
Jak přivítat nového zaměstnance v týmu?
Při vítání nového zaměstnance jde o to, aby byly správně nastaveny i ty nejmenší detaily. Pojďme si to rozebrat.
1. Pošlete e-mail před zahájením
Představte si e-mail před nástupem jako první uvítací zprávu, kterou novému členovi týmu pošlete několik dní (nebo týden) předtím, než oficiálně zahájí svou vzrušující cestu. Slouží k několika účelům: ukazuje jim, že se na jejich příchod těšíte, pomáhá jim připravit se na úspěšnou cestu, která je čeká, a zmírňuje úzkost z prvního dne.
📩 Co zahrnout do uvítacího e-mailu před nástupem:
- Datum a čas nástupu
- Adresa kanceláře, informace o parkování/dopravě, dress code a pokyny pro první den
- Dokumenty, které je třeba přinést (průkaz totožnosti, formuláře), přihlašovací údaje a nástroje/software, které budou používat
- Program prvního dne nebo harmonogram zaškolení nových zaměstnanců
- Přehled role, odpovědností a nadřízeného manažera
- Představení týmu a shrnutí firemní kultury, příručka, zásady a hodnoty
💭 Pamatujte si: Promyšlená zpráva po přijetí pracovní nabídky může nastartovat proces zapojení zaměstnance do firmy dlouho před jeho prvním dnem v práci.
2. Připravte jim pracovní prostor a nástroje
Váš nový zaměstnanec přichází připravený začít, ale nakonec čeká na IT, hledá hesla nebo neví, kam se posadit. Proto je dobré připravit mu pracovní prostor předem, aby se rychle zabydlel a mohl se soustředit na navázání kontaktů s týmem.
💼 Co je třeba připravit předem:
- Připravené na práci u stolu nebo na dálku (čisté, organizované a označené, pokud se jedná o kancelář)
- Notebook nebo stolní počítač vybavený všemi nezbytnými nástroji a školicím softwarem
- Přístup k e-mailům, komunikačnímu softwaru, kalendářům a klíčovým interním nástrojům
- Vytvoření přístupu k VPN a oprávnění pro interní systémy
- Firemní propagační předměty (uvítací balíček, zápisníky, trička, láhve na vodu)
- Přístup ke sdíleným diskům, složkám a odkazům na dokumentaci
- Přivítací karta podepsaná týmem nebo banner na jejich pracovišti s nápisem „Vítej, [jméno]!“
Klíčovou výzvou při zapracování, které se v této fázi musíte vyvarovat, je přetížení informacemi v prvních několika dnech.
Samozřejmě jim chcete poskytnout informace potřebné k zahájení práce, ale rozhodně je nechcete zahlcovat nadměrným množstvím informací. Jedním z řešení je inspirovat se společností Nordstorm. Ta sdílí 30stránkový dokument PDF, který podrobně rozebírá všechny informace.
3. Představte je týmu
Nenechávejte představení na náhodě. Ujměte se vedení a představte nového zaměstnance klíčovým členům týmu, jako jsou přímí kolegové, partneři z jiných oddělení, jejich manažer a generální ředitel (pokud je to relevantní).
Díky tomu budou mít jasno v tom, kdo co dělá a na koho se mají obrátit, a naváží včasné vztahy s lidmi, se kterými budou nejvíce komunikovat.
🤝 Tipy pro smysluplné představení:
- Naplánujte na první den krátké setkání týmu nebo ranní poradu.
- Proveďte kolo představení, během kterého každý člen týmu představí svou roli a sdělí nějakou zajímavost o sobě.
- V chatovém vlákně nebo e-mailu sdílejte krátký životopis nového zaměstnance, včetně nějaké zábavné zajímavosti. To může být dobrý podnět k rozhovoru, o kterém mohou kolegové diskutovat.
- Proveďte je po celé kanceláři nebo je spojte s kolegou, který je může nenuceně představit během oběda nebo rozhovoru.
🎨 Kreativní nápad: Vyzkoušejte kreativní nápady, jako jsou vlastní uvítací GIFy, ručně psané poznámky nebo uvítací playlisty, abyste zanechali pozitivní dojem, na který nezapomenou.
Zde je šablona, která vám pomůže vytvořit zábavné a promyšlené přivítání! 👇🏼
4. Přidělte nováčkovi parťáka nebo mentora
Buddy je dobrovolný zaměstnanec, který podporuje nového zaměstnance během jeho prvních týdnů v práci.
Obvykle pocházejí ze stejného týmu nebo mají stejnou funkci, případně z jiného oddělení, pokud chcete nabídnout mezifunkční zkušenosti. Navíc znají pracovní postupy týmu, interní nástroje a neformální know-how, které nováčkovi pomohou rychleji se zapracovat.
🫂 Tipy pro vytvoření efektivního systému mentorů:
- Naplánujte pravidelné kontroly: Nastavte krátké denní rozhovory v prvním týdnu, poté dvakrát týdně nebo podle potřeby, abyste včas zachytili případné problémy.
- Podporujte stínování: Nechte nováčka pozorovat schůzky nebo úkoly, které jeho parťák řeší. I když se role liší, parťák mu může ukázat, jak vypadá typický den v práci, a představit mu fungování společnosti.
- Sociální integrace: Kamarádi by je měli pozvat do skupinových konverzací a ujistit se, že nejí sami, pokud to sami nechtějí.
- Mentorství (pokud je relevantní): Pokud působíte jako mentor, pomáhejte zaměstnancům stanovit si profesní cíle, poskytujte jim včasnou zpětnou vazbu a propojujte je s klíčovými stakeholdery mimo jejich tým.
🧠 Zajímavost: Netflix je toho skvělým příkladem. Cecili Reid, který nastoupil do Netflixu jako softwarový inženýr, se v osobním příspěvku na Medium podělil o svůj proces zapracování v této společnosti:
„Když jsem první den otevřel svůj e-mail, dostal jsem od svého kolegy pro zapracování plán zapracování. Kolega pro zapracování je osoba z mého týmu, která novým zaměstnancům během zapracování ukazuje, jak to u nás chodí. Plán zapracování byl přizpůsoben mému týmu a mně a obsahoval materiály, které jsem si měl přečíst, nebo věci, které jsem měl udělat, abych si nastavil přihlašovací údaje a prostředí, nebo návrhy, jak mi zapracování usnadnit. Plán jsem zpracovával ve svém volném čase mezi týmovými schůzkami nebo školeními a každý den jsem se scházel se svým parťákem pro zapracování. Můj parťák a plán mi velmi pomohli rozhodnout se, na co se při zapracování opravdu zaměřit.“
🎯 Tip pro zvýšení produktivity: Zefektivněte proces školení tím, že předem připravíte systém mentorů a uvítací balíček. Zajistíte tak hladký přechod a tým se bude moci soustředit na dosahování úžasných výsledků.
Ale kamarád nemusí být nutně člověk. 😉Můžete také nastavit automatickou odpověď pro nové zaměstnance, kterou lze specificky nakonfigurovat tak, aby jim pomohla s otázkami týkajícími se zapracování.
5. Sdílejte plán na 30–60–90 dní
Plán na 30–60–90 dní je dokument, který rozděluje zapracování nového zaměstnance do tří fází: prvních 30, 60 a 90 dní.
Tento plán je vytvořen manažerem náboru a pomáhá:
- Stanovte jasná očekávání pro každou fázi
- Stanovte měřitelné milníky pro sledování pokroku
- Sladěte úsilí zaměstnanců s cíli týmu a společnosti.
|Časová osa
|Zaměření
|Cíle
|Dny 1–30
|Učte se a pozorujte
|– Dokončete školicí moduly a kurzy o dodržování předpisů – Přečtěte si a potvrďte zásady společnosti – Nastavte účty, nástroje a systém pro zapracování – Naplánujte si individuální schůzky s manažerem a kolegy – Sledujte týmové hovory a dokumentujte klíčové procesy – Vykonávejte úkoly s nízkým rizikem (např. aktualizace interních dokumentů, následné e-maily)
|Dny 31–60
|Začněte přispívat
|– Samostatně zvládat základní úkoly nebo interakce s klienty – Převzít odpovědnost za malý projekt nebo část většího projektu – Dosáhnout 50–70 % cílových KPI (např. počet vyřešených žádostí o podporu) – Účastnit se týmových schůzek s přispěním nebo aktualizacemi
|Dny 61–90
|Převezměte odpovědnost
|– Řízení celého projektu od začátku do konce – Dosáhnout 100 % očekávaných výkonů – Dokumentovat a sdílet poznatky nebo zlepšení s týmem – Vést schůzku, prezentaci nebo interní školení
K vytvoření tohoto plánu můžete použít šablonu plánu ClickUp na 30–60–90 dní, ve které nastíníte cíle, výstupy a milníky pro každou fázi. Propojuje plánování s realizací – přiřaďte úkoly konkrétním členům týmu pomocí vlastního pole „Kdo je zodpovědný“ a roztřiďte každý úkol podle časové osy pomocí pole „Fáze zapracování“.
Šablona obsahuje zobrazení tabule, které všechny úkoly při zapracování nových zaměstnanců převádí do pracovního postupu ve stylu Kanban.
Všechny dokumenty pro zapracování nových zaměstnanců uložte do zobrazení referencí, abyste k nim měli snadný přístup. K dispozici jsou vzorové dokumenty, jako jsou smlouvy, užitečné odkazy, firemní svátky atd., které vám pomohou začít, a podle potřeby můžete přidat další, například školicí materiály a firemní zásady.
⚡ Archiv šablon: Šablony harmonogramu orientace zaměstnanců zdarma
6. Uspořádejte uvítací oběd nebo kávu
Naplánujte týmový oběd nebo kávu v první den nového zaměstnance nebo první pátek v oblíbené místní restauraci. Také jim zaplaťte jídlo nebo zvolte systém, kdy si každý platí sám, v závislosti na vaší pracovní kultuře.
🍕 Tipy, jak to udělat snadné a příjemné:
- Vyhraďte si čas v kalendáři všech během prvního týdne nového zaměstnance.
- Vyberte místo, kde se lidé mohou bavit (vyhněte se příliš hlučným nebo stísněným místům). Pokud znáte jejich stravovací preference, zohledněte je.
- Nemůžete jít ven? Objednejte si pizzu nebo si přineste oběd do kanceláře.
- Pokud není možné zajistit oběd, kupte nějaké pečivo a kávu a sejděte se v salonku nebo konferenční místnosti na 30 minut neformální konverzace.
- Pro vzdálené týmy uspořádejte virtuální kávovou párty na Zoomu nebo Teams. Každý si přinese nápoj a připojí se k hovoru. Bonusové body získáte, pokud jim pošlete krabičku s občerstvením nebo dárkovou kartu Uber Eats.
⚡ Archiv šablon: Pokud chcete vytvořit opakovatelné HR procesy, doporučujeme vám použít předem připravené HR šablony a formuláře. Jen se ujistěte, že je lze přizpůsobit vašim potřebám, procesům a dokumentům.
7. Přidejte je do speciálního pracovního prostoru pro zapracování nových zaměstnanců
Začněte tím, že nastavíte centralizovaný pracovní prostor pro zapracování, který zahrnuje:
Začátek v nové práci je dost matoucí. Nenuťte nové zaměstnance, aby hledali informace o zapracování v e-mailech a náhodných složkách Google Drive, aby mohli začít.
- Klíčové dokumenty: Vytvořte a uložte klíčové dokumenty, jako jsou příručka pro zaměstnance, školicí příručky, pokyny k nastavení IT, přehledy projektů, firemní zásady, často kladené otázky a slovníček interních nástrojů a zkratek.
- Školicí úkoly: Přiřaďte školicí moduly, jako jsou školení o dodržování předpisů, e-learning založený na rolích nebo bezpečnostní školení, jako jednotlivé úkoly s jasnými pokyny a termíny splnění.
- Kontrolní seznamy pro nové zaměstnance : Přidejte kontrolní seznam pro základní úkoly, jako je vyplnění formulářů pro personální oddělení, nastavení přímého vkladu, absolvování bezpečnostního školení nebo schůzka s generálním ředitelem. Noví zaměstnanci mohou jednotlivé položky odškrtávat, jak je plní.
- Kalendář: Zvýrazněte důležité termíny, jako jsou orientační schůzky, termíny školení, uvítací obědy a kontroly po 30, 60 a 90 dnech. Přidejte také opakující se události, jako jsou týdenní uvítací hovory nebo měsíční setkání.
Takto to děláme v Clickupu:
Jako vedoucí inženýr ve společnosti ClickUp je jednou z největších výzev, kterým čelím, zrychlení, zjednodušení a zefektivnění procesu zapracování nových zaměstnanců (jak pro manažery, tak pro nové zaměstnance). Po dlouhá léta bylo zapracování nových inženýrů pomalé a často neefektivní, ale ClickUp AI to zcela změnil. Zde je návod, jak jsme v ClickUp revolučně změnili proces zapracování nových zaměstnanců:
𝟭. 𝗔𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲: ClickUp AI shromažďuje veškerou relevantní dokumentaci, chaty a retrospektivy týkající se zapracování nových zaměstnanců, aby měli noví zaměstnanci vše, co potřebují, po ruce.
𝟮. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗤&𝗔 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Místo prohledávání zastaralých dokumentů mohou noví inženýři klást otázky v ClickUp a okamžitě dostávat odpovědi založené na umělé inteligenci a kontextu.
𝟯. 𝗖𝗼𝗱𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: AI poskytuje souhrny klíčových komponent kódu a přehledy architektury, čímž zkracuje čas, který inženýři tráví snahou porozumět struktuře kódové základny.
𝟰. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗵𝘀: S ClickUp AI vytváříme přizpůsobené onboardingové zážitky na základě role každého inženýra, což jim pomáhá přispívat již během prvního týdne.
Více než 20 uvítacích zpráv pro nové zaměstnance
Dokonalé uvítací zprávy uklidní nervozitu prvního dne, zvýší zapojení zaměstnanců a připomenou novým zaměstnancům, že se rozhodli správně. Abychom vám pomohli, sestavili jsme příklady uvítacích zpráv, které můžete přizpůsobit tónu a detailům vaší společnosti.
A to nejlepší? Tyto zprávy mohou být zasílány více kanály – můžete je napsat do chatu, poslat e-mailem, napsat na uvítací kartu nebo je sdělit osobně.
Přátelské a neformální
1. Ahoj [jméno]! Vítej v týmu! 🎉 Jsme moc rádi, že jsi tady. Dej mi vědět, pokud budeš při zabydlování potřebovat cokoli; všichni jsme už byli „nováčkem“, takže jsme tu, abychom ti pomohli. Těšíme se na spolupráci s tebou!
💡 Tip pro profesionály: Pokud hledáte inspiraci, můžete k napsání dobrého uvítacího vzkazu použít ClickUp Brain. Brain je vestavěný AI asistent pro psaní od ClickUp, který lze integrovat přímo do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
2. Vítej na palubě, [jméno]! Jsem opravdu nadšený, že se k nám připojuješ. Máme tradici, že první den chodíme na kávu, tak se kolem 10. hodiny zastav u mého stolu a my ti nabídneme nápoj podle tvého výběru. Na tvé nové dobrodružství s [společností]! ☕️
3. Ahoj, [jméno], dnes je tvůj první den! 😁 Vítej v [společnost]. Těšíme se, až uvidíme tvé jedinečné schopnosti v akci, a doufáme, že se ti u nás bude líbit. Tvé pracovní místo je připravené a dokonce jsme ti tam připravili malé překvapení. Užij si to a neváhej se na nás obrátit s čímkoli!
4. „Hurá, [jméno] je tady! 🎉 Vítej v našem bláznivém a zábavném týmu. Jsme parta povídavých lidí a pravděpodobně tě v prvním týdnu zahltíme informacemi a špatnými vtipy, ale slibuji, že to všechno děláme z lásky. Jsme moc rádi, že jsi s námi, pojďme to společně rozjet!“
5. „Nová práce, nový stůl, noví kolegové a spousta přivítání! [Jméno], jsme rádi, že jste se připojil/a k našemu týmu. Slyšeli jsme o vás úžasné věci a jsme poctěni, že jste se rozhodl/a přinést své talenty do [společnosti]. Ponořte se do práce, ptejte se a pojďme společně odvádět skvělou práci. Vítejte!“
6. „Ahoj a vítej, [jméno]! Chtěl jsem ti osobně říct, jak moc jsem rád, že se připojuješ k našemu týmu. Pamatuji si svůj první den tady a kolik zkratek mi tehdy uniklo – neboj se, brzy se v tom vyznáš. 😅 Pokud budeš potřebovat pomoc s překládáním nebo cokoli jiného, jsem tu pro tebe. Vítej v týmu!“
7. „Vítejte, [jméno]. Těšili jsme se na vás! Vaše role je pro naši misi velmi důležitá a jsme nadšeni, že se k nám připojil někdo vašeho kalibru. Ale nejdříve se zhluboka nadechněte, užijte si proces zapracování a bavte se při setkání se všemi. Všichni se těšíme, až vás poznáme!“
🌸 Přátelské připomenutí: Použijte dobře formulovanou zprávu s pozitivním tónem, abyste nastavili správný tón pro začátek nové kariéry nového zaměstnance – je to malá námaha, která má velký význam.
Srdečné a profesionální
9. Vítejte v [společnosti], [jméno]! Jsme rádi, že jste se k nám připojili jako nový [pracovní pozice]. Vaše dovednosti a pohled na věc budou pro nás cenným přínosem a těšíme se, až se ve své nové roli budete dařit.
10. Dobrý den, [jméno], vítejte v týmu! Zahájení nové pozice může být náročné, ale jsme tu, abychom vám poskytli podporu na každém kroku. Neváhejte se na nás obrátit – jsme rádi, že jste tu.
11. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, [jméno]. Tento týden se seznámíte s dynamickým týmem a zahájíte svou cestu za začleněním. Jsme přesvědčeni, že se rychle zapracujete a budete významně přispívat.
12. Vítej, [jméno]! Stal ses součástí týmu, který si cení spolupráce, růstu a otevřené komunikace. Těšíme se na spolupráci s tebou a na to, co společně dokážeme.
13. Vítejte v týmu, [jméno]. Čeká nás dlouhá a úspěšná cesta a jsme rádi, že jste její součástí. Neváhejte klást otázky, sdílet inovativní nápady a zabydlete se svým vlastním tempem.
14. Je nám potěšením přivítat vás, [jméno]! Jsme rádi, že jste se k nám připojili, a těšíme se, až vaše nové nápady a příspěvky ovlivní budoucnost našeho týmu.
15. Vítejte na palubě, [jméno]! Váš příchod znamená začátek nové kapitoly jak pro vás, tak pro náš tým. Těšíme se, že se od vás naučíme nové věci a budeme spolupracovat na dalších projektech. Pojďme společně dosáhnout úžasných věcí.
🌸 Přátelské připomenutí: Zahrňte do týmového chatu nebo newsletteru pozdrav, ve kterém popřejete novému kolegovi vše nejlepší a zdůrazněte, jak vzrušující je tato doba jak pro společnost, tak pro nového zaměstnance.
Zprávy pro celý tým
16. Vítejte [jméno] v [společnosti]! 👏 [Jméno] nastupuje na pozici [název pozice] a přináší bohaté zkušenosti v oblasti [konkrétní oblast]. Zajímavost: [on/ona/oni] miluje/milují [koníček]! Pojďme se všichni postarat, aby se cítil/cítili jako doma.
17. Srdečně vítáme [jméno]! Je novým členem týmu [společnost], ale přináší cenné zkušenosti z oblasti [odvětví/nástroje/pozice]. Pokud budete mít příležitost, podělte se o své osvědčené tipy pro zapracování nových zaměstnanců nebo oblíbené tradice týmu – ocení vaši podporu.
18. Týme, seznamte se s [jméno]! Od dnešního dne nastupuje [jméno] na pozici [název pozice] a přináší s sebou bohaté zkušenosti z oblasti [obor nebo projekt]. Nezapomeňte ho pozdravit a pomoci mu se zabydlet!
19. Připojte se ke mně a přivítejte [Jméno] v týmu! 🎉 [On/Ona/Oni] sídlí v [Místo] a bude pracovat na [Projekt nebo tým]. Neváhejte se na něj/ni obrátit, pozdravit ho/ji nebo pozvat na krátký rozhovor!
20. Vítej, [jméno]! Dnes se k nám připojuje jako nový [pracovní pozice] a tento týden se zúčastní několika schůzek. Pokud ho uvidíte, nezapomeňte mu zamávat a krátce ho pozdravit. Jsme rádi, že je máme v týmu!
21. Seznamte se s [jméno], naším nejnovějším [pracovní pozice], který se k nám připojil tento týden! Jeho první dny budou věnovány seznámení se s prací, takže pokud ho potkáte, představte se mu a odpovězte na jeho případné dotazy. Pomozme mu, aby měl hladký a příjemný start.
🌸 Přátelské připomenutí: Zajistěte, aby celý tým přivítal nového člena týmu se stejným nadšením. Skupinové zprávy, krátká úvodní setkání nebo týmový oběd mohou novým zaměstnancům pomoci, aby se hned cítili oceněni.
📚 Další informace: Softwarové nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců
Jak může ClickUp zefektivnit váš proces zapracování nových zaměstnanců?
Moderní HR platformy mají vestavěné funkce pro zapracování nových zaměstnanců, jako jsou kontrolní seznamy, formuláře pro elektronický podpis a školicí moduly. Mohou však působit neohrabaně, obtížně přizpůsobitelně a odtrženě od nástrojů, které váš tým již používá.
ClickUp vám umožňuje vytvořit specializované prostory a pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců, které jsou přehledné, snadno spravovatelné a připravené k použití pokaždé, když přivítáte někoho nového. Výhody jsou dvojí: noví zaměstnanci přesně vědí, kde začít a co dělat, a personalisté mohou automatizovat papírování, plány školení a uvítací e-maily, takže noví zaměstnanci mohou začít pracovat s menším třením.
Platforma pro správu lidských zdrojů ClickUp pomáhá manažerům HR vytvářet strukturované pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců. Můžete vytvořit opakovatelné pracovní prostředí – jakmile ho nastavíte pro jednoho nového zaměstnance, můžete ho použít pro dalšího a tak dále.
Jak to funguje:
Vytvořte centralizované úložiště
Vyhněte se zasílání desítek příloh ve formátu PDF (e-mailem nebo přes Slack) a použijte ClickUp Docs k vytváření, ukládání a správě relevantních zdrojů pro zapracování nových zaměstnanců, které jsou snadno dostupné na jednom místě.
Například si vytvořte „Příručku pro zapracování zaměstnanců“ s představení vaší společnosti, základními hodnotami, shrnutím zásad, odkazy na úplné dokumenty se zásadami atd. nebo dokument „Často kladené otázky nových zaměstnanců“, kde jsou zodpovězeny běžné otázky.
Můžete také označit kolegy, aby novému zaměstnanci pomohli přímo v dokumentu. Pokud má například otázku ohledně přístupu k VPN v dokumentu „Průvodce nastavením IT“, může označit manažera IT a získat odpověď na stejném místě.
Nejste si jisti, co zahrnout do dokumentů pro zapracování? ClickUp Brain vám pomůže začít. Může například vygenerovat podrobný kontrolní seznam pro první den, který pokrývá vše, co by měl nový zaměstnanec během svého prvního dne splnit. Pokud potřebujete kulturního průvodce, požádejte AI, aby navrhla sekce o hodnotách vaší společnosti, způsobu rozhodování a sdílení zpětné vazby.
Chcete ClickUp Brain využít na maximum? Podívejte se na toto video!
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony příruček pro zaměstnance, které vám poskytnou hotovou strukturu pro klíčové části, jako jsou pracovní doba, pravidla pro dovolenou, normy komunikace a očekávání týmu. Stačí přizpůsobit podrobnosti pro vaši společnost a sdílet je v pracovním prostoru pro zapracování.
Přiřaďte úkoly pro zapracování nových zaměstnanců
Zaškolení není práce pro jednu osobu – zahrnuje personální oddělení, IT, manažera náboru, kolegu a nového zaměstnance.
S ClickUp Tasks můžete přiřadit úkoly správným lidem a v případě potřeby zapojit více členů týmu. Můžete také přidat pozorovatele, aby mohli úkol sledovat, aniž by byli jeho příjemci. A nastavte termíny splnění pro každého, aby všichni dodržovali harmonogram.
A u úkolů s více kroky můžete do samotného úkolu přidat kontrolní seznam. Nový zaměstnanec tak získá jasné, přehledné kroky, které může během zapracování odškrtávat.
Předpokládejme, že úkolem je „Nastavit přístup k zařízení a systému“. Takto vypadá kontrolní seznam:
⚒️ Rychlý tip: Pokud je úkol po termínu, použijte připomenutí ClickUp, abyste zadavateli poslali rychlou upomínku. Tímto způsobem se nemusíte zabývat zasíláním upomínek nebo přemýšlet, zda úkol nebyl přehlédnut.
Sledujte průběh zapracování
Když se najednou zapojuje více lidí, je snadné ztratit přehled. Dashboard ClickUp poskytuje celkový přehled o vašem zapracovacím programu tím, že čerpá data z vašich úkolů. Můžete vidět:
- Kdo je v 1. týdnu, 2. týdnu nebo 30–60–90 dnech
- Které úkoly jsou po termínu, dokončené nebo ohrožené
- Co ještě zbývá vyřešit ze strany HR, IT nebo manažerů
- Porovnání časových harmonogramů zapracování v různých rolích
Naplánujte si plynulou komunikaci
Zaškolení bez jasného harmonogramu vede k zmatkům a zpožděním. Kalendář ClickUp tento problém řeší tím, že všechny události a termíny související se zaškolením organizuje do sdíleného přehledu. Pokud se plány změní, stačí je přetáhnout myší a ClickUp vše okamžitě aktualizuje – bez nutnosti ručního zásahu.
ClickUp Chat je navíc ideálním místem, kde mohou týmy vést rychlé a cílené diskuse přímo v rámci úkolů pro nové zaměstnance, dokumentů a časových os.
Můžete také označit kolegy, aby odpověděli na otázky zaměstnanců, přímo odkazovat na úkoly nebo dokumenty a dokonce jedním kliknutím přeměnit zprávy (například „Můžeš naplánovat Janeinu 30denní kontrolu?“) na úkol. A pokud se chat promění v delší konverzaci, můžete ze stejného vlákna okamžitě spustit hovor přes Zoom.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Automatizujte a personalizujte pomocí předem připravených šablon.
ClickUp také nabízí šablony pro zapracování, díky kterým můžete zahájit proces zapracování, aniž byste museli začínat od nuly.
Šablona ClickUp Employee Onboarding Template popisuje pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců v první den, první týden a prvních 90 dní. Získáte strukturovaný seznam pro sledování úkolů a společný dokument pro sdílení zdrojů pro zapracování, jako jsou zásady, kontrolní seznamy a vřelé uvítací zprávy.
Šablona obsahuje osm stavů úkolů, jako například „K provedení“, „Probíhá“, „Potřebná pomoc“ a „Připraveno ke kontrole“. Snadno sledujte, zda nový zaměstnanec zahájil nastavení IT, zda se zasekl při vyplňování formulářů pro personální oddělení nebo zda čeká na zpětnou vazbu k dokončenému školení.
A vlastní pole „Onboarding Week“ (Týden zapracování) vám dá vědět, zda musí dokončit úkoly prvního týdne týkající se nastavení nástrojů, než přejdou k výcvikovým modulům druhého týdne.
Vytvořte opakovatelný způsob zapracování nových zaměstnanců pomocí ClickUp
Neorganizované zapracování může způsobit, že se noví zaměstnanci budou cítit ztracení a demotivovaní ještě předtím, než vůbec začnou. ClickUp pomáhá zjednodušit tento proces tím, že vše sjednotí do jednoho organizovaného prostoru.
Můžete sdílet materiály pro zapracování prostřednictvím Dokumentů, přidělovat úkoly a kontrolovat pokrok pomocí Úkolů, rychle komunikovat s členy týmu v Chatu a zajistit konzistentnost pomocí předem navržených šablon pro zapracování. Můžete také použít Dashboardy, abyste získali přehled v reálném čase o tom, které úkoly zapracování jsou hotové, které jsou po termínu a kde se někdo možná zasekl.
Chcete vytvořit konzistentní a organizované zážitky z nástupu do nové práce? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🙌