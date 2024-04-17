Jak stanovit cíle pro zapracování, které pomohou zaměstnancům uspět

Zaškolení zaměstnanců je proces integrace nových zaměstnanců do vaší organizace. Jedná se o zásadní první krok, který novým zaměstnancům pomáhá pochopit jejich role, kulturu týmu a cíle společnosti.
Špatné programy pro zapracování nových zaměstnanců mohou vést k jejich zmatenosti, nezájmu a neproduktivitě. Zvyšují také fluktuaci zaměstnanců, což společnost stojí čas, úsilí a peníze.
Díky tomu je efektivní zapracování nových zaměstnanců na dnešním konkurenčním trhu práce důležitější než kdy jindy. Komplexní uvítání s dokumentovanými cíli zapracování nových zaměstnanců jim dává pocit, že jsou vítáni, ceněni a vybaveni pro úspěch. Zvyšuje také zapojení zaměstnanců, snižuje fluktuaci a zlepšuje produktivitu, což v konečném důsledku přispívá k úspěchu organizace.
V tomto článku najdete potřebné zdroje, tipy a kroky k implementaci úspěšné strategie zapracování zaměstnanců, která zvýší jejich loajalitu a pomůže vám vyniknout jako profesionál v oblasti lidských zdrojů.
Porozumění cílům zapracování zaměstnanců
Cíle pro zapracování nových zaměstnanců zajišťují hladký přechod pro zaměstnance, kteří nastupují do nové společnosti. Společnosti mohou urychlit proces zapracování prostřednictvím správného stanovení cílů, čímž zvýší spokojenost zaměstnanců a integraci týmu.
Účinné cíle pro zapracování nových zaměstnanců mají přímý dopad na řízení talentů a snižují fluktuaci. Díky strukturovanému vzdělávacímu programu tyto cíle vybaví nové zaměstnance dovednostmi a informacemi, které potřebují k úspěchu, a pěstují v nich pocit úspěchu a sounáležitosti.
Stanovení cílů je klíčovým krokem v úspěšném programu zapracování nových zaměstnanců. Proměňuje vágní očekávání v dosažitelné milníky, což novým zaměstnancům a jejich manažerům umožňuje sledovat pokrok a oslavovat úspěchy. Tento přístup založený na spolupráci navíc buduje silné pracovní vztahy.
Váš personální tým může vytvořit robustní program pro zapracování nových zaměstnanců pomocí rámce SMART cílů, který tento proces zefektivní.
Pro lepší pochopení si vytvořme několik příkladů cílů pro zapracování nových zaměstnanců.
1. Administrativní úkoly (1. týden):
- Konkrétní: Vyplňte všechny dokumenty pro nové zaměstnance do 24 hodin od data nástupu zaměstnance.
- Měřitelné: Sledujte procento nových zaměstnanců, kteří včas vyplní potřebné dokumenty.
- Dosažitelné: Zajistěte, aby všechny dokumenty byly snadno dostupné online a snadno přístupné.
- Relevantní: Zajistěte, aby byly všechny dokumenty kompletní, aby nový zaměstnanec mohl začít využívat firemní benefity a zdroje.
- Časově ohraničené: Stanovte lhůtu 24 hodin, abyste zajistili hladký průběh onboardingu.
2. Seznámení s rolí (1.–2. týden):
- Konkrétní: Zajistěte, aby noví zaměstnanci absolvovali všechna školení oddělení a do konce druhého týdne strávili 20 hodin stínováním svých kolegů.
- Měřitelné: Sledujte účast na školeních a dokumentujte hodiny stínování.
- Dosažitelné: Naplánujte školení a předem určete členy týmu, kteří budou k dispozici pro provádění stínování.
- Relevantní: Zajistěte, aby školení a stínování novým zaměstnancům poskytlo základní dovednosti a znalosti specifické pro jejich roli.
- Časově ohraničené: Stanovte jasný termín 20 hodin, který musí být splněn do konce druhého týdne, aby bylo zajištěno včasné dokončení.
3. Firemní kultura (2.–3. týden):
- Konkrétní: Do konce třetího týdne zapojte nové zaměstnance do dvou teambuildingových aktivit a zajistěte jejich aktivní účast.
- Měřitelné: Sledujte účast na aktivitách a hodnotte příspěvky na základě zpětné vazby od kolegů.
- Dosažitelné: Vyberte aktivity pro budování týmu, které jsou inkluzivní a podporují účast.
- Relevantní: Zajistěte, aby účast na teambuildingových aktivitách pomohla novým zaměstnancům navázat kontakty s kolegy a porozumět firemní kultuře.
- Časově ohraničené: Stanovte termín do konce třetího týdne, abyste podpořili aktivní zapojení.
4. Rozvoj dovedností (3.–4. týden):
- Konkrétní: Podpořit nové zaměstnance v dosažení skóre 80 % nebo vyššího v hodnocení znalostí o produktech do konce čtvrtého týdne.
- Měřitelné: Sledujte skóre na hodnotící platformě
- Dosažitelné: Zajistěte, aby hodnocení bylo v souladu s poskytovaným školením a také poskytovalo dostatek času na učení.
- Relevantní: Pomozte jim osvojit si znalosti o produktech, které jsou zásadní pro efektivní výkon práce.
- Časově ohraničené: Stanovte termín do konce čtvrtého týdne, abyste motivovali k soustředěnému učení.
Nyní, když chápete význam stanovení SMART cílů v oblasti lidských zdrojů, pojďme se podívat na konkrétní cíle pro zapracování nových zaměstnanců, na které byste se měli zaměřit.
Pět klíčových cílů komplexního zapracování nových zaměstnanců
Zde je pět klíčových cílů pro zaškolení nových zaměstnanců, díky nimž bude váš program školení nových zaměstnanců účinnější:
1. Vytváření vazeb: Budování vztahů v týmu
Každý nový zaměstnanec se může při vstupu do nového pracovního prostředí cítit zastrašený. Jako personalista však můžete situaci usnadnit tím, že jim pomůžete navázat vztahy s členy jejich týmu. To může pomoci vytvořit pocit sounáležitosti, snížit pocity izolace a učinit přechod plynulejším a méně stresujícím. To zase výrazně přispívá ke zvýšení retence zaměstnanců.
Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste urychlili integraci nových zaměstnanců do týmu:
- Pořádat uvítací obědy nebo organizovat společenské akce pro konkrétní týmy mimo pracovní dobu, aby se vytvořilo neformální prostředí pro interakci.
- Zaveďte „buddy systém“ a přiřaďte novým zaměstnancům zkušené kolegy, kteří jim budou mentory a průvodci.
- Podporujte využívání online platforem pro prolomení ledů, které podnítí konverzaci a pomohou novým zaměstnancům navázat kontakt s kolegy, kteří mají podobné zájmy.
- Využijte nástroje pro spolupráci, jako jsou platformy pro okamžité zasílání zpráv nebo software pro zapracování nových zaměstnanců, které usnadňují komunikaci, týmovou práci a zpětnou vazbu, zejména v prostředí práce na dálku.
2. Školení a vzdělávání: Podpora profesního růstu
Jako profesionál v oblasti lidských zdrojů hrajete klíčovou roli v podpoře růstu nových zaměstnanců během zapracování tím, že jim nabízíte cílené školení a vzdělávání.
Toto personalizované mentorství pomáhá novým zaměstnancům cítit se podporováni a vybaveni potřebnými znalostmi, aby mohli uspět ve svých nových rolích.
Pojďme si projít některé klíčové kroky v tomto procesu:
- Porozumějte individuálním potřebám a přizpůsobte školení podle nich.
- Kombinujte různé formáty školení (například prezenční, workshopy, online a pod vedením mentora) s vzdělávacími technologiemi, abyste vyhověli různým stylům učení.
- Zajistěte vysoce kvalitní a poutavý obsah poskytovaný zkušenými lektory.
- Podporujte kulturu učení pomocí neustálých příležitostí a mechanismů zpětné vazby.
3. Dodržování předpisů a bezpečnost: Zajištění porozumění pravidlům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pomoc novým zaměstnancům porozumět pravidlům dodržování předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jim umožňuje pracovat bezpečně a přispívat k pozitivní organizační kultuře.
K dosažení tohoto cíle můžete provést následující činnosti:
- Vytvořte poutavé infografiky, průvodce nebo příručky a pořádávejte zajímavá školení.
- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci, včetně nových, absolvovali školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to slibem odměn, jako jsou certifikáty o absolvování.
- Využijte komunikační kanály společnosti k tomu, abyste manažery motivovali k dokončení školení. Můžete také nabídnout bonusové body, které lze vyměnit za odměny, a podpořit tak zapojení zaměstnanců.
4. Seznámení s organizační kulturou: Ponoření nových zaměstnanců do firemní kultury
Účinné zapracování pomáhá novým zaměstnancům přizpůsobit se hodnotám a cílům společnosti. Jde o to, aby se noví zaměstnanci začlenili do firemní kultury, vytvořili si pocit sounáležitosti a byli připraveni na úspěch.
To zvyšuje angažovanost zaměstnanců a má pozitivní vliv na produktivitu. Navíc zajišťuje lepší spolupráci týmu a reprezentaci značky.
Zde je návod, jak překlenout propast mezi „novými“ a „zavedenými“ zaměstnanci:
- Sdílejte historii vaší společnosti prostřednictvím poutavých příběhů, videí nebo svědectví zaměstnanců.
- Organizujte „kulturní procházky“ pro nové zaměstnance, aby porozuměli různým oddělením a navázali kontakty s kolegy.
- Naplánujte zábavné a spolupracující aktivity pro budování týmu, které pomohou prolomit ledy a navázat vztahy mezi zaměstnanci.
- Zaveďte program mentorství, v rámci kterého mohou zkušení zaměstnanci vést a podporovat nové zaměstnance.
- Podporujte otevřenou komunikaci prostřednictvím průzkumů, schránek na návrhy nebo kontrolních schůzek.
💡Tip pro profesionály: Nástroje jako ClickUp Form View usnadňují novým zaměstnancům hlášení problémů, podávání žádostí nebo navrhování vylepšení. Tyto podněty lze automaticky převést na sledovatelné úkoly v ClickUp a přiřadit je příslušným týmům k provedení.
5. Vyjasnění rolí: Komplexní porozumění ukazatelům výkonnosti a systému hodnocení
Noví zaměstnanci by měli rozumět svým pracovním povinnostem, očekávaným výkonům a způsobu hodnocení jejich přínosu. To pomáhá vytvořit základ pro úspěšný výkon, větší zapojení a dlouhodobý kariérní rozvoj nových zaměstnanců.
Takto můžete novým zaměstnancům během procesu zapracování efektivně předat tyto důležité znalosti:
- Do pracovní smlouvy nového zaměstnance uveďte podrobný popis jeho pracovní pozice, včetně klíčových povinností, očekávání a měřítek výkonnosti. To pomůže vyjasnit očekávání.
- Organizujte individuální schůzky s manažerem nového zaměstnance, abyste prodiskutovali konkrétní očekávání ohledně jeho role, projekty, na kterých se bude podílet, a každodenní pracovní postupy.
- Nabídněte přehled systému řízení výkonu používaného ve společnosti, včetně jeho účelu a četnosti hodnocení.
- Vysvětlete různé složky výkonu, jako je stanovení cílů, hodnocení výkonu a mechanismy zpětné vazby.
- Vytvořte online školicí moduly nebo videonávody, které jasně a stručně vysvětlí fungování systému.
Těchto pět typů cílů pro zapracování společně tvoří základ pro dlouhodobý úspěch ve společnosti. Existuje však ještě jeden nepostradatelný rámec, který vám může pomoci vytvořit trvalý dopad na vaše zaměstnance.
Pojďme se podívat, co tento rámec zahrnuje, čtyři C onboardingu.
Čtyři C onboardingu
Rámec čtyř C, který v roce 2010 vyvinula a představila Dr. Talya Bauer, je i dnes relevantní pro procesy zapracování nových zaměstnanců.
Podívejme se na tyto čtyři kroky, od nejméně důležitého po nejdůležitější.
1. Vyjasnění: Stanovení jasných pracovních rolí a očekávání ohledně výkonu
Jednou z největších frustrací pro společnosti a nové zaměstnance je nedostatek jasných očekávání. To může vést k „ghostingu“ během náborového procesu nebo k vysoké fluktuaci v rané fázi.
Dobrou zprávou je, že jasné zapracování může zajistit hladký přechod, vyšší spokojenost v práci a lepší výkon.
Stanovení jasných očekávání je zásadní a stanovení cílů je k tomu ideálním nástrojem. Zde je několik způsobů, jak můžete zajistit jasné role pro nové zaměstnance:
- Jasná dokumentace: Zajistěte, aby byly cíle jasně definovány a přístupné.
- Sladění v rámci celé společnosti: Slaďte cíle s celkovými cíli společnosti.
- Konzistentní aplikace: Zajistěte, aby všichni noví zaměstnanci dostali stejnou úroveň jasnosti díky standardizovanému přístupu k zapracování.
- Sledování času: Sledujte pokrok a podle potřeby poskytujte podporu.
- Technologická integrace: Využijte software pro řízení talentů nebo HR software pro efektivní sledování a komunikaci.
2. Dodržování předpisů: Porozumění povinným firemním a právním pravidlům
Tato úroveň se obvykle zaměřuje na:
- Zpracování: Vyplnění dokumentů pro nové zaměstnance a jejich přihlášení k benefitům
- Porozumění systémům: Pomozte jim porozumět firemním politikám a postupům.
- Školení: Seznámení nových zaměstnanců prostřednictvím školení o povinných zásadách, pravidlech a předpisech
- KPI: Stanovení kritérií pro splnění požadavků specifických pro dané odvětví nebo danou roli.
Nestačí však pouze přimět nové zaměstnance, aby si přečetli firemní příručku pro zaměstnance. Abyste jim skutečně pomohli uspět, musíte jim poskytnout další zdroje, které zahrnují celofiremní zásady a postupy.
Kromě toho byste s nimi měli naplánovat schůzky, abyste s nimi tyto zdroje prodiskutovali, vysvětlili jim, jak dodržování předpisů ovlivňuje jejich každodenní práci, a zhodnotili jejich porozumění.
3. Kultura: Vštěpování firemní etiky a způsobu života
Organizační kultura vždy hraje významnou roli při přilákání nových zaměstnanců, a to z dobrého důvodu. Je však třeba vynaložit značné úsilí, aby se zajistilo, že kulturní kompatibilita nového zaměstnance přesahuje první dojmy.
Zatímco nábor se zaměřuje na kompatibilitu, zapracování představuje příležitost pěstovat kulturní porozumění.
Samotné zapracování odráží kulturu. Když zástupci personálního oddělení aktivně napomáhají integraci nových zaměstnanců do týmu, představují je ostatním a žádají je o zpětnou vazbu ohledně jejich zkušeností, představuje to pevný závazek k transparentnosti a odpovědnosti.
Například společnost Google poskytuje svým zaměstnancům špičkové benefity, jako je individuální finanční poradenství, program lékařské podpory pro transsexuální zaměstnance, čtyři týdny „práce odkudkoli“ ročně a podpora plodnosti a rozšiřování rodiny.
Všechny tyto snahy odrážejí závazek společnosti Google vůči svým zaměstnancům a ukazují, jak moc se společnost zajímá o jejich profesní i osobní pohodu.
4. Vztahy: Budování mezilidských vztahů
Jednou z nejdůležitějších složek rámce čtyř C je bezpochyby to, jak onboarding pomáhá novým nebo stávajícím zaměstnancům cítit se propojeni se svým týmem a společností.
Pokud nás období po pandemii něco naučilo, pak to, že pevné vazby na pracovišti poskytují nezbytnou pomoc, podporu a vedení jak v náročných, tak i v šťastných časech.
Ale to se snadněji řekne, než udělá. Budování spolehlivých vztahů může být obtížné kvůli sociální úzkosti, nezájmu o společenské kontakty nebo dokonce předsudkům ohledně firemní politiky, které mají vliv na morálku zaměstnanců.
Zde je několik klíčových strategií, které mohou odborníci v oblasti lidských zdrojů implementovat:
- Společenské akce: Naplánujte neformální setkání mimo pracovní dobu, jako jsou týmové obědy, happy hours nebo dobrovolnické aktivity.
- Uznání: Veřejně oceňujte úspěchy jednotlivců i týmů, abyste posílili týmové vazby a motivovali zaměstnance.
- Zábava v práci: Vytvořte online kanál (například ve Slacku), kde mohou zaměstnanci sdílet novinky nesouvisející s prací, vtipy nebo zábavné fakty.
- Oslava: Jděte nad rámec narozeninového dortu; personalizujte oslavy tím, že zdůrazníte jedinečné příspěvky zaměstnance nebo vytvoříte „nástěnku vzpomínek“.
- Budování týmu: Plánujte pravidelné výjezdy, výroční sbírky, novoroční večírky a dny „přiveďte si mazlíčky do práce“, abyste budovali vztahy mezi týmy i uvnitř nich.
S vynikajícím rámcem přichází i větší odpovědnost za jeho implementaci a udržení. Společnosti čelily v době pandemie při plnění tohoto úkolu obrovským výzvám.
Podívejme se na fungování procesu onboardingu na dálku, typické výzvy, kterým čelíte, a možná řešení.
Přečtěte si také: Jak zlepšit retenci zaměstnanců prevencí tichého odchodu z práce
Zaškolování zaměstnanců na dálku
Studie The Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA) odhalila, že na začátku roku 2024 pracovalo 13 % zaměstnanců na plný úvazek v USA na dálku, zatímco 29 % mělo hybridní pracovní uspořádání.
Společnosti přizpůsobily své techniky zapracování nových zaměstnanců , aby udržely své zaměstnance pracující na dálku zapojené a produktivní. Než se však pustily do řešení těchto výzev, musely nejprve vyřešit následující problémy:
- Obtížné porozumění novým technologiím nebo softwarovým platformám potřebným pro hladký průběh práce na dálku
- Nedostatek profesionálních vztahů a porozumění mezi členy týmu v důsledku absence osobních interakcí
- Omezený přístup k firemním zdrojům, dokumentům a dalším informacím, které jsou obvykle snadno dostupné v pracovním prostředí na místě.
- Komunikační bariéry, které vedly k nedorozuměním mezi členy týmu a jejich nadřízenými nebo kolegy
Aby tyto výzvy překonaly, společnosti po celém světě použily strategie k transformaci tradičních technik zapracování na techniky vhodné pro práci na dálku, jako například:
- Využití platforem pro zvýšení produktivity práce pro zapracování nových zaměstnanců zavedením videokonferencí, online školicích modulů a nástrojů pro spolupráci.
- Využití online platforem a řešení pro digitální podpisy k zefektivnění správy dokumentů a snížení závislosti na fyzické dokumentaci.
- Představujeme online školicí materiály a zdroje v různých formátech, které novým zaměstnancům umožňují přístup k nim kdekoli a kdykoli.
- Zaměřte se na budování sociálních vazeb a vztahů v týmu prostřednictvím virtuálních akcí, online aktivit na prolomení ledů a programů vzájemného mentorování.
- Zavedení online formulářů pro zpětnou vazbu, průzkumů a webových stránek s anonymními komentáři, které řeší obavy nových zaměstnanců a také shromažďují poznatky pro zavádění změn.
Zde je širší srovnání tradičních a vzdálených procesů zapracování nových zaměstnanců:
|Funkce
|Tradiční zapracování
|Vzdálené/virtuální zapracování
|Místo
|Na místě v kanceláři společnosti
|Zlepšení pohody zaměstnanců, snížení absence, najímání širšího okruhu talentů a udržitelnější pracovní prostředí.
|Interakce
|Především tváří v tvář
|Převážně virtuální, s videokonferencemi a online zdroji
|Papírování
|Fyzické formuláře a dokumenty
|Digitální dokumenty a online formuláře
|Školení
|Osobní setkání a prezentace
|Online školicí moduly, webináře a samostudium
|Budování týmu
|Osobní aktivity a společenská setkání
|Virtuální cvičení pro budování týmu a online společenské akce
|Výzvy
|Omezená flexibilita při plánování, čas strávený dojížděním do práce, menší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
|Potenciální technologické problémy, vytváření týmových sil, nedostatek mezilidských interakcí
|Výhody
|Lepší vazby mezi členy týmu, okamžité shromažďování zpětné vazby, více příležitostí k navazování kontaktů a snadné sledování docházky.
|Zlepšení pohody zaměstnanců, snížení absence, najímání širšího okruhu talentů, udržitelnější pracovní prostředí
Bonus: Zaškolování pro vzdálené týmy? Šablona ClickUp pro vzdálené zaškolování vám poskytne předem připravený seznam úkolů pro všechny kroky zaškolování, časový plán projektu pro včasné dokončení zaškolování a nástroje pro spolupráci, které usnadní komunikaci s členy týmu.
Začlenění cílů pro zapracování nových zaměstnanců do ClickUp
Zvažte nyní komplexní platformu, která nejen pomáhá při zapracování zaměstnanců, ale také organizuje celý proces náboru.
To vše je možné díky platformě ClickUp HR Management!
ClickUp s jeho mnoha aplikacemi ClickApps a nástroji funguje jako centrální centrum pro nábor a zapracování nových zaměstnanců pro vás a váš tým.
Podívejme se, jak můžete pomocí různých funkcí ClickUp vytvořit ideální centrum řízení lidských zdrojů, abyste dosáhli svých pěti cílů v oblasti zapracování zaměstnanců.
Zjednodušte školení, dodržování předpisů a kulturní integraci nových zaměstnanců.
S více než 100 automatizacemi ClickUp můžete optimalizovat každodenní úkoly, jako je zasílání uvítacích e-mailů, blahopřání, přání k narozeninám, připomenutí školení zaměstnanců, aktualizace událostí, oznámení o dovolených a další.
💡Tip pro profesionály: Díky API ClickUp, které vám umožňuje integrovat jakékoli nástroje s ClickUp, můžete ClickUp proměnit ve vaši komplexní platformu pro práci a produktivitu ve firmě. Navíc můžete využít více než 1000 šablon ClickUp pro všechny vaše potřeby v oblasti náboru a zapracování nových zaměstnanců. Ušetříte tak čas a úsilí při vytváření a nastavování dokumentů a rámců.
Kromě toho existují dva specifické nástroje ClickUp, které můžete použít k vytvoření plynulého procesu zapracování nových zaměstnanců.
S ClickUp Docs můžete vytvářet a sdílet dokumentaci týkající se dodržování předpisů, jako jsou firemní SOP, často kladené otázky, hierarchické schémata, zásady, pravidla a pokyny, a zajistit tak, aby se vaši zaměstnanci mohli ihned po zapracování dobře zapojit. Do těchto dokumentů můžete také vložit odkazy na instruktážní videa nebo zvukové soubory, které poskytují pokyny k firemním zásadám, nástrojům a systémům.
Můžete také použít ClickUp Tasks k delegování projektů a sledování pokroku v reálném čase.
Vytvořte seznam všech prvků zapracování, které je třeba dokončit, a rozdělte je na úkoly a podúkoly s příslušnými vlastníky. Například personální manažer by mohl dohlížet na zapracování nového zaměstnance, zatímco manažer pro nábor zaměstnanců by mohl být odpovědný za to, aby zaměstnanec předložil dokumenty související se zaměstnáním.
Můžete také vytvořit kontrolní seznam všech kroků, které musí nový zaměstnanec podniknout pro úspěšné zapracování.
Vyzkoušejte šablonu ClickUp Employee Onboarding Template, která vám a vašemu týmu pomůže splnit úkoly během prvních 90 dnů procesu zapracování. Do této šablony můžete také zahrnout dokumenty, které musí noví zaměstnanci předložit, cíle zapracování, které si musí stanovit pro svůj dlouhodobý úspěch, a školení společnosti, kterých by se měli zúčastnit.
Podporujte inovace a budujte silné pracovní vztahy pomocí umělé inteligence.
Existuje mnoho způsobů, jak může váš personální tým využít ClickUp Brain k usnadnění práce:
- Vytvořte personalizované e-mailové šablony pro přivítání nových zaměstnanců a zasílejte automatické upomínky k vyplnění dokumentů pro zapracování.
- Vytvořte si vlastní šablony pro často používané dokumenty, jako jsou pracovní nabídky, formuláře pro zpětnou vazbu, průzkumy, denní zprávy o činnosti, plány akcí a další.
- Využijte ClickUp jako svého asistenta a nabídněte shrnutí školení. Můžete použít jeho nástroje umělé inteligence k generování poznatků ze školicích dat, vytváření e-mailů pro zaměstnance, přizpůsobování zpráv o dosažených výsledcích a plánování akcí, jako jsou seznamovací akce a sbírky.
- Brainstormujte nápady pro zapojení zaměstnanců a získejte přehledy o docházce, statistiky fluktuace, zprávy o dovolených a zprávy jednotlivých oddělení.
- Pomocí dokumentů s nástroji AI vytvořte sdílené pokyny pro zapracování nových zaměstnanců, školicí moduly, seznamy svátků a pravidla pro dodržování předpisů a bezpečnost.
Vyjasněte očekávání ohledně pracovní pozice pomocí informací v reálném čase
Můžete sloučit panely ClickUp s vaší platformou pro správu lidských zdrojů a získat tak v reálném čase přehled o pokroku a zpětné vazbě zaměstnanců, požadavcích na školení, míře zapojení a dalších informacích.
Zde je několik způsobů, jak může váš personální tým využít přizpůsobitelné dashboardy ClickUp:
- Vytvořte dashboard, který vizualizuje proces zapracování nových zaměstnanců. Zahrňte widgety zobrazující míru dokončení úkolů, stav dokumentů, pokrok ve školicích modulech a míru spokojenosti se zapracováním.
- Zobrazte míru dokončení formulářů zpětné vazby, programů rozvoje dovedností a nadcházejících školení.
- Vytvořte dashboardy pro nábor a udržení zaměstnanců, které zobrazují stav volných pozic, velikost a rozmanitost skupiny uchazečů, plánování pohovorů a míru jejich dokončení, průzkumy spokojenosti zaměstnanců, účast na firemních akcích a interní komunikaci.
💡Tip pro profesionály: Využijte funkci ClickUp Project Time Tracking k zaznamenávání času, který zaměstnanci strávili prací na úkolech, ručně vyplňovaných výkazů práce, denní docházky a fakturovatelných hodin pro freelancery nebo externí dodavatele. Integrujte aplikace pro sledování času, které používáte, jako jsou Toggl, Timely a Clockify.
Hodnocení výkonu a zapracování nových zaměstnanců
Produktivita má vliv na realizaci organizačních cílů. Zaměstnanci by měli znát svůj pracovní popis, každodenní povinnosti a klíčové ukazatele výkonnosti, podle kterých bude měřena jejich výkonnost. Efektivní proces zapracování zajistí, že všichni noví zaměstnanci budou mít jasno o svých pracovních povinnostech a klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), které budou mít vliv na hodnocení výkonnosti.
Data získaná z klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou míra dokončení úkolů, testy znalostí a průzkumy zpětné vazby, vám umožní měřit pokrok při plnění cílů onboardingu. To vám pomůže identifikovat oblasti, ve kterých mohou noví zaměstnanci potřebovat pomoc.
Včasným odhalením nedostatků ve výkonu v rané fázi procesu zapracování můžete poskytnout cílenou podporu a řešit případné problémy, než začnou bránit novým zaměstnancům v úspěchu.
Pro nové i stávající zaměstnance můžete použít šablonu ClickUp Quarterly Performance Review Template (Šablona pro čtvrtletní hodnocení výkonu ClickUp) k měření a sledování výkonu v průběhu času, odhalování oblastí, které je třeba zlepšit, a poskytování včasné zpětné vazby a koučování. Výsledkem bude lepší zapojení zaměstnanců a pocit úspěchu a uznání.
Přečtěte si také: Zajímavé příklady zábavných faktů pro práci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při zapracování nových zaměstnanců
Pomoc novým zaměstnancům porozumět jejich povinnostem v oblasti dodržování předpisů, zdraví a bezpečnosti (CHS) vytváří základ pro bezpečné a etické pracovní prostředí pro jednotlivce i organizaci.
Díky šabloně příručky pro zaměstnance ClickUp se noví zaměstnanci mohou rychle seznámit se všemi důležitými podrobnostmi o vaší společnosti. Do tohoto seznamu můžete přidat další důležité informace, jako je kontrolní seznam pro zapracování, zásady na pracovišti, obchodní etika, právní a regulační požadavky, doložky o mlčenlivosti, hlášení bezpečnostních rizik, zásady docházky a firemní benefity.
Proces zapracování by se měl zaměřit na vytvoření kultury neustálého učení a povědomí o dodržování předpisů, zdraví a bezpečnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím pravidelných opakovaných školení, bezpečnostních kampaní a snadno dostupných zdrojů, jako jsou bezpečnostní příručky a online školicí moduly.
Související: Podívejte se, jak tým ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců využívá platformu k plnění cílů v oblasti zapracování zaměstnanců 💪
Vytvořte pro svou společnost účinné programy pro zapracování nových zaměstnanců
Když najmete a udržíte ty správné talenty tím, že je nasměrujete na progresivní cestu, snížíte náklady na fluktuaci a zlepšíte image vaší společnosti jako zaměstnavatele.
Hlavním cílem plánu zapracování je zvýšit angažovanost a produktivitu zaměstnanců, aby ve vaší společnosti dosáhli úspěchu.
ClickUp a jeho mnoho funkcí vám poskytnou potřebné prostředky k vytvoření komplexního programu pro zapracování nových zaměstnanců a k realizaci cílů organizace v této oblasti.
Navíc, když používáte ClickUp jako svůj primární software pro zapracování nových zaměstnanců, můžete se těšit na efektivnější spolupráci a komunikaci, ať už jde o vaše vzdálené týmy nebo zaměstnance na místě!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a doplňte tak své personální aktivity v oblasti náboru, zapracování, řízení talentů, zapojení zaměstnanců a jejich udržení.