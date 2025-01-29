10 nejlepších online softwarů pro školení zaměstnanců v roce 2025

Efektivní školicí software, často nazývaný software pro správu učení, je základním kamenem růstu a udržení zaměstnanců pro týmy a podniky. Výběr správného školicího softwaru zefektivňuje proces zapracování zaměstnanců a podporuje neustálé učení, čímž zvyšuje produktivitu zaměstnanců a růst organizace.
Najít nejlepší software pro školení zaměstnanců může být vzhledem k velkému množství dostupných možností náročné. Ale nebojte se! Prošli jsme trh online školicích platforem a sestavili seznam nejlepších online školicích softwarů, na které se můžete v roce 2024 spolehnout.
Ponořte se do hledání toho, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v softwaru pro školení?
Výběr nejlepšího softwaru pro školení zaměstnanců závisí na pochopení jeho klíčových funkcí a toho, jak tyto funkce odpovídají požadavkům vaší organizace:
- Interaktivní výukové moduly: Ujistěte se, že software pro školení zaměstnanců poskytuje poutavé a interaktivní výukové materiály, které zvyšují retenci uživatelů.
- Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobte software pro školení zaměstnanců svým konkrétním potřebám pomocí vlastních školicích materiálů a zajistěte tak personalizovaný zážitek z učení.
- Škálovatelnost: Jak váš tým roste, váš software pro školení zaměstnanců by měl bez problémů pojmout více uživatelů, aniž by to mělo vliv na jeho efektivitu.
- Nástroje pro hodnocení a zpětnou vazbu: Průběžné hodnocení a zpětná vazba jsou zásadní pro sledování pokroku a zdokonalování školicích modulů v rámci vašeho softwaru pro školení zaměstnanců.
- Integrační možnosti: Hladká integrace s dalšími nezbytnými nástroji a platformami poskytuje soudržné školicí prostředí.
- Mobilní přístup: Potřebujete mobilní výukovou aplikaci, protože v dnešním světě, kde mobilní zařízení hrají prim, je nezbytné mít možnost učit se ze softwaru pro školení zaměstnanců i na cestách.
- Reporting a analytika: Podrobné informace o pokroku ve školení, míře dokončení a oblastech, které je třeba zlepšit, jsou pro efektivní software pro školení zaměstnanců zásadní.
10 nejlepších školicích softwarů, které můžete použít
Vydáváte se na cestu za hledáním perfektního softwaru pro školení zaměstnanců? Zde je náš přehled toho nejlepšího na trhu:
1. ClickUp
ClickUp není jen další nástroj pro správu úkolů. Je to dynamické centrum, kde se školení na pracovišti promění z pouhých modulů v příjemné zážitky.
Ať už jste pedagog, personalista nebo vedoucí týmu, ClickUp nabízí funkce přizpůsobené vašim potřebám v oblasti softwaru pro školení zaměstnanců. Jeho přizpůsobivost a uživatelsky orientovaný design zjednodušují proces školení zaměstnanců.
Díky možnostem hladké integrace mohou týmy propojit své oblíbené nástroje, čímž se školení stává efektivním a komplexním. Jako motor produktivity se ClickUp rychle stává nejlepší volbou pro ty, kteří hledají nejlepší software pro školení zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Zefektivněte své školicí kurzy a časové plány pomocí ClickUp Tasks.
- Nasazujte komplexní struktury školení pomocí šablony ClickUp Training Framework Template.
- Snadno identifikujte potřeby školení zaměstnanců a přidělte zdroje pomocí ClickUp Training Matrix.
- Spusťte programy školení zaměstnanců hladce s plánem zavádění školení ClickUp.
- Využijte funkce ClickUp ke spolupráci a sdílení informací o školení zaměstnanců, jak je popsáno v tomto blogu o softwaru pro sdílení znalostí.
- Tyto šablony pro zaškolení nových zaměstnanců jsou ideální pro strukturovanou integraci.
- Jak je uvedeno v tomto blogu o strategickém plánování, ClickUp pomáhá sladit školení zaměstnanců s obchodními cíli.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být jeho ovládání zpočátku trochu náročné.
- Někteří uživatelé požadují ještě podrobnější možnosti přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Trakstar
Ve složitém světě hodnocení zaměstnanců si Trakstar sebevědomě vybudoval svou pozici. Trakstar není jen nástrojem pro hodnocení, ale podporuje kulturu, ve které se spojuje průběžné školení zaměstnanců s pravidelnou zpětnou vazbou. Tuto online vzdělávací platformu můžete využít pro školení v oblasti bezpečnosti, firemní kultury nebo produktů.
Jeho intuitivní rozhraní zefektivňuje zpětnou vazbu a podporuje otevřenou komunikaci mezi týmy a manažery. Trakstar také nabízí robustní analytické funkce, které zajišťují sledování a oceňování školení zaměstnanců.
Nejde jen o software – je to strategie pro nepřetržité školení a růst zaměstnanců.
Nejlepší funkce Trakstar
- Naplánujte a automatizujte hodnocení a podpořte tak nepřetržitou zpětnou vazbu.
- Sladěte systémy školení zaměstnanců s cíli společnosti a zajistěte tak jednotný růst.
- Podporujte holistický přístup k hodnocení shromažďováním názorů kolegů, podřízených a nadřízených.
- Identifikujte a připravte budoucí vedoucí pracovníky ve vaší organizaci.
- Změřte náladu zaměstnanců a získejte praktické poznatky.
- Sledujte metriky výkonu zaměstnanců a přizpůsobte jim své iniciativy v oblasti školení zaměstnanců.
- Hladce se integruje s oblíbenými online školicími nástroji v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Trakstar
- Někteří uživatelé považují jeho rozhraní za méně intuitivní než u konkurence.
- Omezené možnosti přizpůsobení v určitých modulech
Ceny Trakstar
- Kontaktujte Trakstar pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze Trakstar
- G2: 4,6 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 100 recenzí)
3. Constructor
Constructor, známý svými pokročilými řešeními pro vyhledávání a rozsáhlým obsahem školení, rozšiřuje své schopnosti i do oblasti školení zaměstnanců. Constructor zajišťuje, že přístup k datům zůstává intuitivní, což je obzvláště výhodné pro ty, kteří procházejí školicí materiály roztroušené po rozsáhlých databázích nebo složitých platformách.
Moduly školení zaměstnanců lze snadno indexovat, prohledávat a vyhledávat, což usnadňuje proces učení jak pro školitele, tak pro účastníky školení. Jako spojenec při zefektivňování komplexních datových prostředí se Constructor stává neocenitelným pomocníkem při rozsáhlých školeních zaměstnanců a celkovém vývoji projektů.
Nejlepší funkce Constructoru
- Zlepšete zkušenosti se školením zaměstnanců díky rychlému vyhledávání zdrojů.
- Nabízí výsledky přizpůsobené uživateli na základě jeho chování a zajišťuje tak objevování relevantního obsahu.
- Školení zaměstnanců je ještě snazší díky strojovému učení Constructoru, které nástroj neustále vylepšuje.
- Sledujte, jak uživatelé interagují s vaším obsahem, a vylepšujte jej pro lepší zapojení.
- Dostatečně robustní na to, aby zvládl požadavky na školení zaměstnanců ve velkých podnicích.
- Snadno se integruje s nesčetnými platformami
- Poskytuje bezpečnost na podnikové úrovni a chrání data o školení vašich zaměstnanců.
Omezení konstruktéra
- Více orientovaný na vyhledávání než komplexní platforma pro školení zaměstnanců
- Při počátečním nastavení může být zapotřebí technická pomoc.
Ceny konstruktéra
- Kontaktujte Constructor pro informace o cenách
Hodnocení a recenze konstruktérů
- G2: 5/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
4. LearnUpon
LearnUpon není jen dalším systémem pro správu výuky (LMS), ale dokladem toho, čeho může dobře konstruovaný LMS dosáhnout.
LearnUpon, navržený speciálně pro firmy, zjednodušuje scénáře školení zaměstnanců a zároveň zvyšuje jejich dopad. Jeho rozmanitá sada nástrojů zajišťuje, že školitelé mohou vytvářet poutavý obsah, zatímco studenti zažívají plynulý a zajímavý výukový program.
S rozšiřováním podniků se rozšiřuje i LearnUpon, který zajišťuje, že školení zůstávají konzistentní, účinná a v souladu s cíli společnosti.
Nejlepší funkce LearnUpon
- Intuitivní nástroje pro vytváření poutavých online kurzů přizpůsobených vašemu publiku
- Ideální pro firmy s více pobočkami nebo franšízami.
- Proměňte své online kurzy ve zdroj příjmů
- Snadno uspokojte potřeby generace, pro kterou je mobilní zařízení na prvním místě.
- Dodržujte předpisy a po absolvování kurzu nabízejte certifikáty.
- Podrobné informace o pokroku uživatelů, míře dokončení kurzů a oblastech, které vyžadují pozornost.
- Zajistěte kompatibilitu s širokou škálou e-learningových nástrojů.
- Nabízí bezplatnou zkušební verzi.
Omezení LearnUpon
- Někteří uživatelé požadují širší gamifikační funkce.
- Rozhraní je sice funkční, ale pro některé může být příliš složité.
Ceny LearnUpon
- Kontaktujte LearnUpon pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze LearnUpon
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
5. TalentLMS
TalentLMS je majákem v rozsáhlé oblasti systémů pro správu vzdělávání. Spojuje jednoduchost s podrobnými funkcemi pro správu školení a nabízí komplexní školicí prostředí.
Od tvorby kurzů po hodnocení, TalentLMS zajišťuje, že každý krok je intuitivní a komplexní. Díky adaptivnímu designu je vhodný pro firmy všech velikostí a zajišťuje, že školení probíhá bez přerušení, bez ohledu na rozsah.
Pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi snadným používáním a bohatými funkcemi, je TalentLMS ideální volbou.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Nastavte a nasadte program školení zaměstnanců během několika minut.
- Kombinujte online a offline (osobní) školení
- Zapojte a motivujte studenty pomocí bodů, odznaků a žebříčků.
- Usnadněte interaktivní výukové lekce v reálném čase
- Zpeněžte své kurzy pomocí integrovaných prodejních možností.
- Přizpůsobte si svůj portál tak, aby odpovídal identitě vaší společnosti.
- Školte se na cestách díky plně responzivnímu designu a speciální mobilní aplikaci.
Omezení TalentLMS
- Omezené pokročilé funkce pro podrobné analýzy
- Rozhraní je intuitivní, ale pokročilé přizpůsobení může vyžadovat určitou dobu učení.
Ceny TalentLMS
- Starter: 69 $/měsíc
- Základní: 149 $/měsíc
- Plus: 279 $/měsíc
- Premium: 459 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte TalentLMS.
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
6. Coggno
Coggno nabízí více než jen online školení – vytváří komplexní e-learningové zážitky. Poskytuje služby nezávislým tvůrcům kurzů i rozsáhlým podnikům a překlenuje propast mezi školicími potřebami a řešeními.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje, že vytváření kurzů je hračkou, zatímco jeho komplexní knihovna vzdělávacích obsahů pomáhá firmám najít ten správný systém školení zaměstnanců.
V oblasti online školení vyniká Coggno jako platforma, která rozumí a vyhovuje oběma stranám e-learningu.
Nejlepší funkce Coggno
- Zajistěte kompatibilitu a flexibilní tvorbu kurzů
- Nakupujte kurzy a prodávejte je prostřednictvím své domény.
- Prodejte kurzy přímo prostřednictvím platformy
- Přizpůsobte si svůj školicí portál tak, aby odrážel vaši značku.
- Sledujte efektivně pokrok a porozumění studentů
- Uznání absolvování kurzu profesionálními certifikáty
- Umožněte studentům přístup ke kurzům z jakéhokoli zařízení
Omezení Coggno
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími platformami.
- Někteří uživatelé vyjádřili přání širší integrace třetích stran.
Ceny Coggno
- Zdarma
- Plus: 199 $/měsíc
- Podnik: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Coggno
- G2: 5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (4+ recenze)
7. Adobe Learning Manager
Adobe, titán v kreativní oblasti, přináší své bohaté dědictví do e-learningu s Adobe Learning Manager. Je to více než jen nástroj – je to plátno, na kterém ožívají školicí programy. Platforma zajišťuje, že školitelé mají vše, co potřebují k vytvoření poutavého, interaktivního a působivého obsahu. Podpořen závazkem Adobe k kvalitě, Learning Manager je důkazem toho, co je možné, když se kreativita setká s e-learningem.
Nejlepší funkce Adobe Learning Manager
- Vytvářejte bohatý interaktivní obsah s charakteristickým uživatelsky přívětivým designem společnosti Adobe.
- Podporujte interakci studentů pomocí diskusních fór a diskuzních skupin.
- Responzivní design zajišťuje, že se můžete učit kdykoli a kdekoli.
- Získejte přehled díky analýzám založeným na datech a vylepšete svůj přístup ke školení.
- Pracujte hladce s nástroji jako Captivate a vytvářejte poutavé školicí programy.
- Zajistěte, aby se učení stalo zábavou díky odznakům, bodům a odměnám.
- Posuňte e-learning na vyšší úroveň díky poutavým zážitkům.
Omezení Adobe Learning Manager
- Ceny mohou být pro malé podniky poněkud vyšší.
- Integrace s nástroji jiných výrobců než Adobe může být někdy méně přímočará.
Ceny Adobe Learning Manager
- Kontaktujte společnost Adobe ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Learning Manager
- G2: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 600 recenzí)
8. Moodle
Moodle si v oblasti e-learningu vydobyl zaslouženou reputaci. Jako open-source systém pro správu výuky nabízí bezkonkurenční flexibilitu, díky níž si jej instituce mohou přizpůsobit přesně podle svých potřeb.
Jeho silná komunita zajišťuje neustálý příliv aktualizací, pluginů a témat, které platformu neustále obohacují.
Vzdělávací instituce i podniky těží z jeho škálovatelného designu, díky čemuž je Moodle oblíbenou volbou pro milovníky e-learningu po celém světě.
Nejlepší funkce Moodle
- Přizpůsobte si Moodle podle svých představ bez omezení licencí.
- Využijte obrovskou knihovnu pluginů a témat vyvinutých komunitou Moodle.
- Fóra, wiki a databáze podporují aktivní účast v vzdělávacích programech.
- Podpora více než 100 jazyků zajišťuje globální dostupnost.
- Sledujte pokrok studentů pomocí přehledných a podrobných zpráv.
- Aplikace Moodle Mobile umožňuje studentům přístup ke kurzům z jakéhokoli zařízení.
- Umožňuje interoperabilitu a flexibilitu při tvorbě obsahu.
Omezení Moodle
- Vyžaduje technické znalosti pro instalaci a údržbu.
- Strmější křivka učení pro ty, kteří jsou nováčky v oblasti LMS platforem
Ceny Moodle
- Starter: 120 $/měsíc
- Premium: Ceny vám sdělí společnost Moodle.
Hodnocení a recenze Moodle
- G2: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 3 000 recenzí)
9. LearnAmp
LearnAmp nejenže dělá vlny, ale také formuje budoucnost LMS. Ústředním bodem jeho filozofie je sladění personalizovaných vzdělávacích cest s celkovým růstem organizace.
Jeho intuitivní nástroje podporují prostředí neustálé zpětné vazby a zajišťují, že výuka je personalizovaná a v souladu s obchodními cíli.
Jako průkopník moderního designu LMS klade LearnAmp důraz na růst uživatelů jako základ úspěchu organizace.
Nejlepší funkce LearnAmp
- Zajišťuje plynulou navigaci a příjemný zážitek z učení.
- Získejte přístup k bohatým zdrojům vzdělávacích materiálů připravených k okamžitému použití.
- Kontinuální zpětná vazba pro vedení a formování školicích modulů
- Ponořte se do metrik učení a identifikujte mezery a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sladěte individuální vzdělávací plány s širšími cíli organizace.
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji pro řízení lidských zdrojů a produktivity
- Umožňuje vzájemné učení a zvyšuje zapojení studentů.
Omezení LearnAmp
- Omezené možnosti offline přístupu
- Někteří uživatelé pociťují potřebu pokročilejších gamifikačních funkcí.
Ceny LearnAmp
- Kontaktujte LearnAmp pro informace o cenách
Hodnocení a recenze LearnAmp
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
10. Absorb LMS
Absorb LMS představuje harmonickou kombinaci estetického designu a výkonných funkcí. Je navržen tak, aby pomáhal firmám udržet soustředění a zajišťoval, že platforma je přístupná jak pro školitele, tak pro školené.
Díky funkcím, které zjednodušují nasazení kurzů, až po metriky, které sledují pokrok studentů, je každý aspekt Absorb LMS synonymem efektivity. Absorb LMS je přesvědčivým kandidátem pro firmy, které u svého školicího softwaru upřednostňují jak formu, tak funkci.
Využijte nejlepší funkce LMS
- Automatizujte úkoly, jako je skupinová registrace a generování zpráv.
- Nabídněte přizpůsobené vzdělávací prostředí na mobilních zařízeních
- Hladce prodávejte kurzy a zpeněžte svůj obsah
- Rychlý přístup k klíčovým metrikám a údajům o studentech
- Využijte nástěnky, zasílání zpráv a další funkce k posílení komunity.
- Vybírejte obsah od externích poskytovatelů a rozšiřujte spektrum vzdělávání.
- Zajistěte přístupnost pro globální publikum
Překonejte omezení LMS
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat zapojení týmu Absorb.
- Někteří uživatelé zmiňují přání mít k dispozici robustnější funkce pro offline učení.
Ceny Absorb LMS
- Kontaktujte Absorb LMS pro informace o cenách.
Prostudujte si hodnocení a recenze LMS
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Proč ClickUp vyniká v oblasti školicích softwarů
V rozsáhlé nabídce školicích softwarů se ClickUp skutečně odlišuje. Ale co dělá ClickUp tou nejlepší volbou pro firmy, týmy a personální organizace, které chtějí upřednostnit rozvoj zaměstnanců a neustálé vzdělávání?
Design ClickUp je zaměřen na uživatele. Rozhraní je nejen intuitivní, ale také přizpůsobivé různým školicím potřebám. Ať už zavádíte jednoduchý proces zaškolování zaměstnanců nebo komplexní program rozvoje dovedností, ClickUp má nástroje, které zajistí hladké zapojení zaměstnanců. Všestrannost platformy, vyplývající z jejích nesčetných funkcí, zaručuje, že školitelé i školení budou mít produktivní zážitek.
Díky svým integračním schopnostem se ClickUp harmonicky začlení do vašeho stávajícího digitálního ekosystému. Tím je zajištěno, že vaše školicí moduly nejsou izolované, ale jsou hluboce integrovány do dalších aspektů vašeho provozu. Závazek platformy k neustálé inovaci je patrný z častých aktualizací, z nichž každá činí tento nástroj výkonnějším a uživatelsky přívětivějším.
Dobře strukturované šablony, jako je ClickUp Training Framework, Training Matrix a Training Rollout Plan, nabízejí hotová řešení, která výrazně snižují čas a úsilí potřebné k nastavení programu školení zaměstnanců. Slouží jako vzory, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám jakékoli organizace.
Nejpřesvědčivějším důvodem pro výběr ClickUp je jeho skutečný závazek k úspěchu uživatelů. Díky rozsáhlé databázi zdrojů, od podrobných průvodců po pohotovou zákaznickou podporu, vám ClickUp zaručuje, že nikdy nezůstanete na holičkách.
Ačkoli existuje mnoho konkurentů v oblasti školicích softwarů, ClickUp se jeví jako lídr. Není to jen nástroj, ale komplexní řešení navržené s ohledem na váš úspěch ve školení.
Pokud hledáte platformu, která se vyvíjí podle vašich potřeb, je snadno použitelná a nabízí bezkonkurenční podporu, pak je ClickUp tou nejlepší volbou. Ponořte se do ní a prozkoumejte její potenciál ještě dnes!