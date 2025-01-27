10 nejlepších softwarových nástrojů pro sdílení znalostí pro týmy v roce 2025

V dnešní digitální éře je síla sdílených znalostí nesporná!
Pro efektivní týmovou práci tedy potřebujete nejlepší nástroj pro sdílení, který vám pomůže komunikovat s interními i externími cílovými skupinami. Ať už se jedná o tým inženýrů sdílející postupy kódování nebo marketingové oddělení komunikující pokyny pro značku, systémy pro správu znalostí zaručují rychlou tvorbu a šíření obsahu.
Podívejme se blíže na nejlepší platformy pro sdílení znalostí.
Co je software pro sdílení znalostí?
Software pro sdílení znalostí je digitální platforma určená k zaznamenávání, organizování a šíření informací v rámci organizace. Podporuje spolupráci, zvyšuje produktivitu týmu a stimuluje inovace tím, že zpřístupňuje nashromážděné znalosti všem členům.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro sdílení znalostí?
Při výběru nástroje pro sdílení znalostí zvažte jeho vyhledávací funkce, nástroje pro spolupráci, integrace, uživatelské rozhraní a úroveň zabezpečení.
- Vyhledatelnost: Řešení pro správu znalostí by mělo uživatelům umožňovat rychlé vyhledávání informací.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Samoobslužná znalostní báze je klíčová pro používání a přijetí.
- Nástroje pro spolupráci : Nástroj pro sdílení znalostí by měl umožňovat spolupráci v reálném čase, vkládání komentářů a v ideálním případě také správu verzí a historii.
- Bezpečnost: Vaše data jsou cenná, proto potřebujete jistotu, že jsou chráněna. Hledejte software s robustními bezpečnostními opatřeními, jako je šifrování a kontrola oprávnění.
- Integrační schopnosti: Nástroj pro sdílení znalostí by měl být bezproblémově kompatibilní s vaší stávající technologií.
Nakonec možná dáte přednost robustní platformě pro správu projektů s integrovaným wiki softwarem, který vám pomůže spravovat projekty a nabízí pokročilé funkce pro spolupráci.
Pamatujte, že správný nástroj pro zapojení zaměstnanců může posílit váš tým a podpořit dynamické, spolupracující a produktivní pracovní prostředí!
10 nejlepších softwarů pro správu znalostí, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy všech velikostí a odvětví, která centralizuje práci na jednom místě.
Externě ClickUp rozšiřuje své možnosti na klienty, partnery a zainteresované strany. Vytvořte speciální prostory pro externí spolupráci a poskytněte kontrolovaný přístup k relevantním znalostem. Od průvodců zákaznickou podporou až po aktualizace projektů můžete překlenout mezery ve znalostech tím, že poskytnete cenné informace v reálném čase.
Navíc můžete snadno spravovat a organizovat obsah pomocí asistenta psaní ClickUp AI a nástrojů pro spolupráci. Nahrajte a spravujte dokumenty, návody a zdroje pro bezpečný přístup. Využijte sílu seznamů úkolů k nastínění procesů, osvědčených postupů a standardních operačních postupů, aby všichni byli v souladu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji pro zefektivnění vaší práce na jednom místě
- Editace v reálném čase, vnořené stránky, editace formátovaného textu a další výkonné funkce formátování v ClickUp Docs
- Vztahy pro propojení dokumentů a úkolů pro snadný přístup
- Podrobná nastavení přístupu a oprávnění chrání obsah před nechtěnými změnami.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci může docházet k omezenému výkonu.
- Naučit se používat platformu zabere čas
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 331+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 739+ recenzí)
2. Flowlu
Flowlu je platforma pro spolupráci, která pomáhá firmám vytvářet, organizovat a sdílet znalosti na jednom místě.
Díky funkcím pro sdílení znalostí Flowlu můžete vytvářet články, často kladené otázky a další zdroje, ke kterým má váš tým přístup. Můžete také spolupracovat na článcích znalostní báze v reálném čase, takže všichni budou vždy na stejné vlně.
Funkce sdílení znalostí Flowlu usnadňují sdílení znalostí v rámci vašeho týmu, zlepšují spolupráci a snižují riziko chyb.
Nejlepší funkce Flowlu
- Spolehlivý a vysoce výkonný software
- Snadné osvojení a jednoduché používání
- Bezpečný, uložený a šifrovaný protokol TLS
Omezení Flowlu
- Žádný klientský portál
- Některé funkce vyžadují při nastavení pomoc technické podpory.
- Někteří recenzenti si stěžují na omezené funkce.
Ceny Flowlu
- Zdarma
- Tým: 29 $/měsíc
- Podnikání: 59 $/měsíc
- Profesionální: 119 $/měsíc
- Enterprise: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Flowlu
- G2: 4,7/5 (195+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (302+ recenzí)
3. Helpjuice
Cloudový nástroj pro správu znalostí Helpjuice pomáhá firmám vytvářet, organizovat a sdílet znalosti z jednoho centrálního místa.
S Helpjuice můžete vytvářet články, často kladené otázky a další zdroje, ke kterým mají přístup váš tým i zákazníci.
Díky funkcím pro sdílení znalostí je snadné spolupracovat na článcích znalostní báze v reálném čase, takže jsou všichni vždy na stejné vlně.
Helpjuice také nabízí klíčové funkce, jako je vyhledávání, značkování a analytika, které vám pomohou najít a spravovat obsah vaší znalostní báze.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Snadno použitelné, intuitivní rozhraní
- Díky výkonné vyhledávací funkci snadno najdete, co hledáte.
- Vysoce přizpůsobitelné rozhraní
Omezení Helpjuice
- Recenze zmiňují, že dokumentace podpory by mohla být vylepšena.
- Několik recenzentů zmiňuje omezené možnosti úprav článků.
Ceny Helpjuice
- Starter: 120 $/měsíc
- Podnikání: 200 $/měsíc
- Premium Limited: 289 $/měsíc
- Premium Unlimited: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,3/5 (16+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (92+ recenzí)
4. Guru
Platforma pro správu znalostí Guru pomáhá týmům vytvářet, organizovat a sdílet znalosti na jednom místě.
Jeho vyhledávání AI Enterprise, Wiki, intranetový software a nástroje znalostní báze jsou připraveny pomoci firmám vytvořit komplexní ekosystémy pro sdílení znalostí.
Funkce sdílení znalostí Guru usnadňují sdílení informací v rámci vašeho týmu, zlepšují spolupráci a snižují riziko chyb.
Nejlepší funkce Guru
- Pohodlná funkce vyhledávání podle klíčových slov
- Vyhledávání podporované umělou inteligencí
- Mnoho recenzentů zmiňuje jeho užitečný tým podpory.
Omezení Guru
- Omezená oprávnění ke spolupráci
- Pro většinu lidí je to náročné na učení
- Některá redakční omezení, kdy lidé nemohou editovat tak, jak by si přáli
Ceny Guru
- Zdarma
- Neomezený: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze guru
- G2: 4,7/5 (1 514+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (85+ recenzí)
5. Confluence
Software pro sdílení znalostí Confluence od společnosti Atlassian centralizuje technické informace pro plynulé řízení IT požadavků.
Zachytává a organizuje cenná aktiva, aby byly aktualizace a projektové plány snadno přístupné.
Confluence obsahuje nástroje pro spolupráci a sledování, které usnadňují vyhledávání potřebných informací. Díky intuitivnímu rozhraní a uživatelsky přívětivému designu tento nástroj pro sdílení znalostí podporuje produktivitu a posiluje týmovou práci v rámci organizací.
Většina plánů Confluence je založena na cloudu, ale platforma nabízí také plán Data Center pro týmy, které hledají řešení pro vlastní správu.
Nejlepší funkce Confluence
- Skvělé pro sledování problémů
- Hladce organizuje velké objemy dokumentace
- Přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní, které se příjemně používá
Omezení Confluence
- Omezené možnosti formátování v rámci programu ve srovnání s většinou nástrojů pro správu znalostí
- Omezené možnosti správy úkolů, pokud hledáte integrovaný program pro správu úkolů
- Několik uživatelů hlásí potíže s formátováním a exportem PDF souborů.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Neomezený: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Datové centrum: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (3 644+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 055+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Confluence!
6. Bloomfire
Bloomfire je cloudová platforma, která pomáhá firmám maximalizovat jejich úsilí v oblasti správy znalostí.
Poskytuje jedno centrální, prohledávatelné úložiště znalostí, které usnadňuje sdílení informací a spolupráci.
Navíc umožňuje uživatelům klást otázky a odpovídat na ně, komentovat obsah a sledovat odborníky, aby bylo sdílení znalostí zajímavější.
Nejlepší funkce Bloomfire
- Obsah můžete nahrávat v jakémkoli formátu.
- Každé slovo je důkladně indexováno pro komplexní vyhledávání (včetně zvuku).
- Velmi uživatelsky přívětivý, příjemný vzhled
Omezení Bloomfire
- Mnoho uživatelů uvádí, že trvá nějakou dobu, než se s programem naučí intuitivně pracovat.
- Někteří uživatelé považují jeho navigaci za poněkud neohrabanou.
- Někteří recenzenti by uvítali přísnější kontrolu přihlašovacích údajů.
Ceny Bloomfire
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bloomfire
- G2: 4,6/5 (475+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (216+ recenzí)
7. Tettra
Tettra je systém pro správu znalostí založený na umělé inteligenci, díky kterému se rozptýlené znalosti stanou minulostí. Už žádné opakované odpovídání na stejné otázky!
S Tettrou můžete všechny informace o vaší společnosti shromáždit do jedné znalostní báze.
Poté jej použijte k zodpovězení otázek ve Slacku a MS Teams a udržujte jej aktuální a organizovaný pomocí automatizace. Skvěle také usnadňuje proces zapracování nových zaměstnanců.
Tettra je používána týmy všech velikostí, od start-upů po velké podniky.
Nejlepší funkce Tettry
- Integrace zahrnuje Slack, Google Drive a MS Teams.
- Usnadňuje přispívání obsahem
- Umožňuje používat média, odkazy a bohaté formátování
Omezení Tettry
- S růstem firmy může být obtížné sledovat nové aktivity.
- Při pokusu o zařazení jednoho dokumentu na dvě místa dochází k duplicitě obsahu.
- Obrázky v seznamech mají omezené možnosti formátování.
Ceny Tettra
- Začátek: Zdarma
- Škálování: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 16,66 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (89+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (9+ recenzí)
8. Notion
Cloudová platforma Notion pro produktivitu a spolupráci je skvělým softwarem pro sdílení znalostí pro týmy. Wiki, dokumenty a projekty se spojují v Notion, propojeném pracovním prostoru poháněném umělou inteligencí.
S Notionem můžete vytvářet databáze, dokumenty a wiki stránky, které ukládají a organizují všechny znalosti vašeho týmu.
Využijte jej k vytvoření šablon a pracovních postupů pro strategii obsahového marketingu, zlepšení spolupráce a snadnému sdílení informací.
Nejlepší funkce Notion
- Široká škála dostupných nástrojů, hladká integrace s dalšími produkty Microsoftu
- Vysoce kolaborativní prostředí pro týmy
- Přizpůsobitelné databáze umožňují přizpůsobit program vašim potřebám.
Omezení aplikace Notion
- Recenzenti zmiňují občasné zpomalení a technické potíže.
- Recenzenti se shodují, že mobilní aplikace není tak dobrá jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (4 747+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 773+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Notion!
9. SharePoint
SharePoint od společnosti Microsoft je webová platforma pro spolupráci a software pro znalostní bázi, který uživatelům umožňuje ukládat, organizovat a sdílet dokumenty, soubory a další obsah.
Platforma integruje několik nástrojů umělé inteligence, které zlepšují správu znalostí, včetně nástroje AI Builder, Copilot a Viva Insights.
Poskytuje wiki, seznamy, webové části a výkonný vyhledávač, které obohatí vaši znalostní bázi.
SharePoint je součástí sady produktů Microsoft Office 365, takže se snadno integruje s dalšími produkty Microsoft, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
Omezení SharePointu
- Složitý program, který může být obtížné spravovat
- Recenzenti zmiňují časté zpomalení kvůli synchronizaci.
- Uživatelé by uvítali vylepšené a uživatelsky přívětivější uživatelské rozhraní.
Ceny SharePointu
- SharePoint Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- SharePoint Plan 2: 10 $/měsíc na uživatele
- Office 365 E3: 23 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4,0/5 (8 279+ recenzí)
- Capterra: X/5 (X+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy SharePointu!
10. Sabio
Software Sabio Knowledge Management vám umožňuje vytvářet nástroje pro znalostní bázi v multikanálovém prostředí.
Díky rozšíření pro prohlížeč Sabio Integrator můžete importovat svou znalostní bázi do jiných webových aplikací, aniž byste museli spouštět celé vývojové projekty.
Nahrajte nebo zadejte obsah, uspořádejte a uložte jej do stromových struktur znalostí a sdílejte informace plynule napříč několika kanály.
Sabio nabízí správu práv a rolí a otevřené API. Navíc jeho výkonný vyhledávač vám umožní najít to, co potřebujete, kdykoli to potřebujete.
Nejlepší funkce Sabio
- Sabio je specializovaná platforma pro správu znalostí (od roku 2000).
- K dispozici jsou webináře a školení.
- Inteligentní algoritmy, které se učí z interakcí uživatelů a neustále vylepšují své vyhledávací nástroje.
Omezení Sabio
- Někteří uživatelé mají pocit, že platforma by mohla být intuitivnější.
- Zpracování redakčních změn může nějakou dobu trvat.
Ceny Sabio
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sabio
- G2: 4,8/5 (27+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Vytvořte si výkonné znalostní báze v ClickUp
Výše uvedených 10 nejlepších nástrojů pro sdílení znalostí nabízí rozmanité funkce, díky nimž mohou členové vašeho týmu sdílet, spolupracovat, učit se od sebe navzájem a efektivněji růst. Můžete si také prohlédnout příklady automatizace podnikových procesů a příklady pracovních postupů, které vám pomohou posunout váš software pro správu znalostí na vyšší úroveň!
Jste připraveni optimalizovat znalostní databázi svého týmu? ClickUp nabízí výkonná řešení pro správu projektů a znalostí s tisíci integrací pro zvýšení produktivity.