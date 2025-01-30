Otestovali jsme 10 nejlepších softwarů pro znalostní báze v roce 2025.

„Znalosti jsou moc.“
Všichni jsme to už od někoho slyšeli nebo četli na internetu. Je to klišé, ale z dobrého důvodu.
Organizace denně generují obrovské množství dat – školicí videa, firemní dokumenty, informace o zákaznících, články online nápovědy – a proto je zásadní, aby tyto informace byly přehledně uspořádané a snadno dostupné.
V současné znalostní ekonomice je pochopení toho, jak zefektivnit a dobře využít informace, které máte k dispozici, skutečnou silou.
Organizace však často přicházejí o peníze, protože nemají správné nástroje nebo procesy pro vytváření, správu a sdílení organizačních znalostí se svými zákazníky a zaměstnanci.
Zadejte software pro znalostní bázi!
Co je software pro znalostní báze?
Software pro znalostní báze je nástroj, který shromažďuje všechny znalosti vaší společnosti a informace související s projekty v centralizovaném centru pro snadné ukládání a správu.
Tímto způsobem mohou všechny relevantní strany snadno a pohodlně přistupovat k jakýmkoli potřebným informacím a sdílet je.
Systém pro správu znalostí mohou využívat jak vaši zaměstnanci, tak zákazníci. Noví zaměstnanci mohou pomocí tohoto úložiště získat více informací o vaší organizaci a jejích produktech (interní znalostní báze), zatímco noví zákazníci jej mohou využít k rychlému nalezení odpovědí na své dotazy, aniž by museli volat na zákaznickou podporu (externí znalostní báze).
Zde je výsledek výzkumu, který vás jistě ohromí:
Podle společnosti Ernst & Young je 44 % zaměstnanců špatných nebo velmi špatných v předávání znalostí.
A to není ani to nejhorší. Zaměstnanci tráví 7–20 % své pracovní doby replikováním existujících řešení pro ostatní.
Pokud se dá těmto statistikám věřit, je zcela jasné, že organizace velmi potřebují nástroje, které jim pomohou lépe spravovat jejich čas a neustále rostoucí množství dat a také eliminovat nadbytečné procesy.
Rychlé vyhledávání na Googlu ohledně nejlepšího softwaru pro znalostní báze vám nabídne desítky, možná i stovky výsledků. Jak máte určit, který software pro znalostní báze je pro váš tým ten pravý?
Jsme tu, abychom vám pomohli. Prohledali jsme internet, obrátili ho vzhůru nohama (doslova!) a vybrali 10 nejlepších nástrojů pro znalostní báze, které můžete v roce 2024 použít.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro znalostní báze
1. ClickUp
No, byli byste překvapeni, kdybychom se nezařadili na první místo v žebříčku softwaru pro znalostní báze, že?
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která obsahuje vše, co interní nebo vzdálený tým potřebuje k ukládání, vizualizaci a organizaci své práce.
Je to centrum, kde se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, ClickUp Docs, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů.
ClickUp tedy není jen předním nástrojem pro správu projektů, ale také nástrojem pro správu znalostní báze, který má cenu zlata.
Nejlepší na tom je, že jej můžete použít jako prohledávatelnou interní a externí znalostní databázi nebo jako náhradu všech nástrojů pro zvýšení produktivity vašeho týmu!
Klíčové funkce ClickUp
- Ukládejte dokumenty na stejném místě jako svou práci. Jelikož jsou všechny tyto dokumenty uloženy společně s příslušnými projekty, jsou snadno přístupné pro všechny.
- Využijte ClickUp AI pro efektivní správu znalostí. S ClickUp Brain můžete snadno optimalizovat svou znalostní bázi automatickým kategorizováním, označováním a organizováním informací.
- Propojte cokoli pomocí funkce Vztahy. Propojte dokumenty a úkoly z jiného dokumentu, abyste mohli odkazy na zdroje používat kdekoli, kde je potřebujete.
- Přidejte do dokumentů vnořené stránky a uspořádejte tak obsah. Místo toho, abyste vše vměstnali do jednoho dokumentu, rozdělte jej na menší podstránky vnořené do nadřazeného dokumentu.
- Archivujte dokumenty místo jejich mazání. Archivované dokumenty budou automaticky skryty, ale zůstanou uloženy, takže je můžete později znovu najít.
- Používejte formátování bohatého textu: organizujte velké bloky textu pomocí formátování, jako jsou přepínací seznamy, barevná pozadí a sloupce.
- Přizpůsobte přístupová práva k dokumentu. Zvyšte bezpečnostní opatření ochranou svých dokumentů před nechtěnými úpravami. Stačí zapnout možnost Chránit tuto stránku a přidat kontext pro své publikum.
- Předem připravené šablony znalostní báze. Začněte s šablonou znalostní báze ClickUp.
Výhody ClickUp
- Flexibilní a přizpůsobitelný
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Přiřazujte komentáře v Dokumentech, aby členové týmu nezmeškali žádné úkoly.
- Spravujte svou znalostní databázi pomocí našich mobilních aplikací pro iOS a Android.
- Použijte tagy k filtrování a ještě rychlejšímu vyhledání dokumentů, které hledáte.
- Integruje se s několika softwary třetích stran, jako jsou Microsoft Teams, Jira, Slack, Zoho a další.
Nevýhody ClickUp
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti
- Ne všechny zobrazení jsou (zatím!) k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 100 recenzí)
2. Document360
Document360 je výkonný software pro znalostní báze vhodný pro startupy, rostoucí týmy a podnikové firmy.
Document360 je jednoduchý a intuitivní, ale nabízí širokou škálu funkcí, které vám umožní vytvořit znalostní bázi pomocí několika jednoduchých kroků.
Celkově lze říci, že pokud vám nevadí cena a nepotřebujete řešení zákaznického servisu, pak by to mohla být pro váš tým skvělá volba.
Klíčové funkce Document360
- Vyberte si mezi editorem Markdown a WYSIWYG.
- Výkonná vyhledávací funkce, která pro lepší výsledky porovnává termíny s předchozími incidenty.
- Vícejazyčná podpora pro poskytování relevantních informací vašim globálním klientům
- Nakonfigurujte svou znalostní bázi ve veřejném, soukromém nebo smíšeném režimu.
- Přizpůsobte vstupní stránky tak, aby odrážely pokyny vaší značky.
Výhody Document360
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Integruje se s výkonnými nástroji pro týmovou spolupráci, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Intercom.
- Funguje pro interní i externí znalostní báze.
- Vynikající reporting a analytika
- Prohlédněte si historii mezi několika verzemi článků nebo se bez problémů vraťte k předchozí verzi.
Document360 nevýhody
- Poměrně drahý
- Vyhledávací funkce by mohly být vylepšeny.
Ceny Document360
- Startup: 119 $/měsíc (při měsíční fakturaci)
- Podnikání: 299 $/měsíc (při měsíční fakturaci)
- Enterprise: 599 $/měsíc (při měsíční fakturaci)
Hodnocení zákazníků Document360
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (11+ recenzí)
3. Helpjuice
Helpjuice je bezplatný software pro správu znalostí, který používají tisíce společností k vytváření a organizaci článků podpory. Podporuje vícejazyčné obchodní potřeby a nabízí řadu možností pro vytváření reportů a analýz. Je také o něco dražší než ostatní nástroje v tomto přehledu, takže s Helpjuice možná nezískáte výhodnou nabídku.
Klíčové funkce Helpjuice
- Získejte pokročilé analytické údaje o každém týmu ve vaší interní znalostní bázi.
- Označte články ve své znalostní bázi libovolným způsobem
- Interaktivní obsah pro řešení problémů založený na několika otázkách
- Pokročilá spolupráce v reálném čase, včetně možnosti kopírování a vkládání z MS Word.
- Integrace jako Slack, Olark a Zapier pro neomezené propojení s jinými nástroji.
Výhody Helpjuice
- Výkonná vyhledávací funkce podobná té od Google
- Snadno použitelný editor s možnostmi WYSIWYG a markdown
- Integruje se s celou řadou nástrojů, jako jsou Slack, Zapier a Teams.
- Funkce pro spolupráci, včetně funkce živých komentářů
- Lokalizace/více jazyků
Helpjuice cons
- Není možné importovat soubory Word, PDF, XLS nebo PPT.
- Neposkytuje multibranding.
- Žádný systém složek ani správce souborů pro obrázky a jiné mediální soubory
Ceny Helpjuice
- Starter: 120 $ (až 4 uživatelé)
- Run-Up: 200 $ (až 16 uživatelů)
- Premium Limited: 289 $ (až 60 uživatelů)
- Premium Unlimited: 499 $ (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení zákazníků Helpjuice
- G2: 4,2/5 (9 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
4. ProProfs Knowledge Base
Jedním z nejlepších softwarů pro znalostní báze, který si můžete v současné době pořídit, je ProProfs Knowledge Base.
Kromě toho, že je zdarma, nabízí také celou řadu funkcí. Navíc k jeho používání nepotřebujete žádné znalosti programování. A ano, dělá to, co dělají skuteční profesoři: hodnotí!
A zmínil jsem už, že ProProfs Knowledge Base obsahuje více než 40 různých šablon, které můžete podle libosti používat?
Klíčové funkce znalostní báze ProProfs
- Přizpůsobitelná přístupová práva
- Hesla a nastavení soukromí pro zabezpečení vašeho obsahu
- Nabízí spoustu integrací pro další funkce.
- Podrobné informace, včetně hodnocení čitelnosti vašeho obsahu
- Podporuje více než 90 jazyků.
Výhody znalostní báze ProProfs
- Editor podobný MS Word, který vám pomůže psát a upravovat obsah na cestách.
- Přizpůsobení znalostní báze nebo wiki vašim konkrétním potřebám
- Robustní systém reportování, který sdílí užitečné informace o výkonu článků a aktivitách autorů.
- Funguje na více zařízeních a prohlížečích
- Může být používán jak začátečníky, tak experty.
Nevýhody znalostní báze ProProfs
- Není to nejlepší volba pro týmy, které hledají možnosti společné editace.
- Většina užitečných funkcí není v bezplatném tarifu k dispozici.
- Plná škála funkcí vyžaduje více času na osvojení.
Ceny znalostní báze ProProfs
- Zdarma
- Essentials: 30 $/autor za měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 40 $/autor za měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Kontaktujte ProProfs pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků ProProfs Knowledge Base
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
5. Freshdesk
Freshdesk je přední nástroj pro zákaznickou podporu s výkonnými funkcemi softwaru pro správu znalostí.
Pokud máte velký tým, můžete pomocí schvalovacích pracovních postupů tohoto nástroje vytvářet vysoce kvalitní obsah bez chyb.
Vzhledem k tomu, že Freshdesk je zaměřen na zákaznickou podporu, jeho interní funkce znalostní báze nemusí být tak užitečné.
Může tento nástroj skutečně vnést čerstvý vzduch do vaší znalostní báze?
Je čas to zjistit...
Klíčové funkce Freshdesk
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Integrované funkce SEO
- Neomezené úložiště, dokonce i ve verzi zdarma
- Vytvářejte a spravujte více verzí stejného dokumentu ve své znalostní bázi.
- Publikujte obsah ve formě obrázků, videí nebo jakéhokoli jiného formátu.
Výhody Freshdesk
- Boti s umělou inteligencí doporučují správné články pro rychlou pomoc.
- Komunitní fórum, kde mohou zákazníci diskutovat o problémech a získat okamžitá řešení.
- Vícejazyčné funkce, díky kterým můžete oslovit globální publikum
- Proaktivní widget nápovědy, který automaticky zobrazuje často kladené otázky a kontaktní formuláře.
Nevýhody Freshdesk
- Pokročilé funkce, jako jsou pracovní postupy a verzování, jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
- Nabízeno jako součást balíčku zákaznické podpory, což znamená, že musíte zaplatit více, i když vše, co chcete, je řešení pro správu znalostí.
Ceny Freshdesk
- Zdarma (až pro 10 agentů)
- Růst: 15 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 49 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 79 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení zákazníků Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
6. Zendesk
Zendesk? Freshdesk?
Má ještě někdo ten pocit, jako by se Spider-Man díval na sebe do zrcadla, nebo je to jen já?
Kromě toho je Zendesk populární software pro správu znalostí, který existuje již od roku 2007. S tímto nástrojem mohou zákazníci pohodlně řešit své dotazy tím, že kdykoli chtějí, mají přístup k databázi často kladených otázek.
Stejně jako Freshdesk nabízí i Zendesk svůj systém pro správu znalostí jako součást své sady nástrojů pro zákaznickou podporu.
Jelikož se jedná o starší nástroj, nemusí být tak „elegantní“ jako jiné nové nástroje pro znalostní báze.
Zde je několik klasických funkcí, díky kterým patří mezi nejlepší software pro znalostní báze současnosti.
Klíčové funkce Zendesk
- Přizpůsobitelné motivy
- Přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Přeložte svou znalostní databázi do více než 40 různých jazyků.
- Spravujte opakovaně použitelný obsah a aktualizujte jej napříč články.
- Nechte agenty aktualizovat vaše centrum nápovědy pomocí možností publikování pro týmy.
- Plná integrace se sadou nástrojů Zendesk, jako je live chat a help desk (podívejte se na alternativy ServiceNow ).
Výhody Zendesk
- Návrhy založené na umělé inteligenci, které vám pomohou zjistit, co funguje dobře a co ne.
- Před finálním zveřejněním si můžete prohlédnout náhled přizpůsobení.
- Obsahuje vestavěného chatbota s názvem Answer Bot, který vám pomůže najít správné odpovědi v živém chatu.
Nevýhody Zendesk
- V základním tarifu můžete vytvořit pouze jedno centrum nápovědy.
- Nenabízejí samostatné řešení pro správu znalostí.
Ceny Zendesk
- Tým: 49 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Růst: 79 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 99 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 150 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení zákazníků Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 100 recenzí)
7. Hubspot
Hubspot je dalším vynikajícím nástrojem pro systém znalostní báze. Výhodou tohoto nástroje je, že vám umožňuje vytvořit robustní knihovnu informací a článků centra nápovědy na základě nejčastěji kladených otázek vašich zákazníků.
Díky optimalizaci pro pokročilé vyhledávání vám Hubspot pomáhá vám i vašim pracovníkům podpory rychle a efektivně najít správnou odpověď.
Klíčové funkce Hubspot
- Integrovaný panel pro vytváření reportů pro měření dopadu vašich stránek
- Více možností brandingu a přizpůsobení
- CRM nástroj, který automaticky označuje, které články podpory si zákazníci prohlíželi nebo otevřeli.
Výhody Hubspotu
- Výkonné integrace Hubspot
- Škálovatelné pro rostoucí podniky
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
Nevýhody Hubspotu
- Možnosti přizpůsobení nejsou tak flexibilní jako u jiných možností v tomto seznamu.
- Uživatelé nedávno nahlásili případy chyb a/nebo selhání.
- Vzhledem k omezeným funkcím je poměrně drahý.
Ceny Hubspot
- Starter: 45 $ měsíčně (včetně 2 placených uživatelů)
- Profesionální: 450 $ měsíčně (včetně 5 placených uživatelů)
- Enterprise: 1200 $ měsíčně (včetně 10 placených uživatelů)
Hodnocení zákazníků Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Zoho Desk
Zoho Desk je v podstatě řešení helpdesku, které nabízí také samoobslužné funkce. Jako jeden z nejlepších softwarů pro znalostní báze na trhu vám tento nástroj umožňuje přizpůsobit každý prvek vašeho centra nápovědy podle svých představ pomocí HTML a CSS.
A to nejlepší?
Zoho Desk podporuje fóra a komunity, čímž vašemu publiku poskytuje centralizovanou platformu pro sdílení nápadů a kladení otázek.
Klíčové funkce Zoho Desk
- Zvýšení produktivity pro pracovníky podpory
- Spolupráce v rámci celé společnosti
- Používejte meta tituly a klíčová slova pro optimalizaci vyhledávačů.
- Umožněte uživatelům odesílat tikety přímo ze systému znalostní báze.
- Ovládejte přístup uživatelů k vašemu centru nápovědy a zajistěte špičkovou bezpečnost.
- Nastavte si vlastní doménu pro své centrum nápovědy
- Automaticky navrhujte relevantní články a pomáhejte agentům rychleji vyřizovat požadavky.
Výhody Zoho Desk
- Dobře se integruje s Jira, Slack, G-Suite a mnoha dalšími.
- Předem připravené šablony a rozvržení vám umožní snadno přizpůsobit vaše centrum nápovědy.
- Jeho asistent využívající umělou inteligenci je schopen rozpoznat náladu a pomoci agentům s jednoduchou a vhodnou správou ticketů.
Nevýhody Zoho Desk
- Omezený úložný prostor na uživatele i v prémiovém tarifu
- Není ideální pro velké týmy.
Ceny Zoho Desk
- Zdarma (pro až 3 agenty)
- Standard: 14 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 23 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 40 $/agent za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení zákazníků Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
9. Confluence
Confluence, který je součástí sady Atlassian Suite of SaaS (Software as a Service), je velmi oblíbená platforma pro správu znalostí s možností vyhledávání.
Nabízí týmový pracovní prostor vhodný pro práci na dálku, kde mohou vaši zaměstnanci spravovat informace, spolupracovat na projektech a zůstat v kontaktu se svými kolegy. Týmy si mohou vybrat z mnoha dostupných šablon a okamžitě začít vytvářet interní znalostní báze!
Abyste však mohli Confluence využívat na maximum, budete muset používat i další nástroje z této sady, což může být trochu příliš náročné.
Klíčové funkce Confluence
- Pokročilý vyhledávací systém
- Pokročilé role a oprávnění
- Posílejte oznámení v reálném čase, aby týmy měly vždy aktuální informace.
- Kategorizace dokumentů, která vám pomůže seskupit související dokumenty pro snadný přístup
- Šablony osvědčených postupů, které vám pomohou snadno nastartovat procesy správy znalostí
Výhody Confluence
- Dobře se integruje s ostatními nástroji sady Atlassian, jako jsou Jira a Trello.
- Bezplatný tarif pro až 10 uživatelů
Nevýhody Confluence
- Někteří uživatelé hlásí problémy s migrací dat a zálohováním.
- Ačkoli je navigace flexibilní, není vždy intuitivní.
- Velké množství možností může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny Confluence
- Zdarma (pro až 10 uživatelů)
- Standard: 5,5 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 10,50 $/uživatel za měsíc
Hodnocení zákazníků Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 300 recenzí)
10. HappyFox
HappyFox je uživatelsky přívětivý software pro znalostní báze, který funguje jako jediná platforma pro všechny vaše omnichannelové požadavky zákazníků. Můžete snadno převést e-maily, telefonní hovory, chaty, sociální média a webové požadavky na tikety a udržovat je organizované na jednom místě.
HappyFox je známý svými multijazyčnými funkcemi, které vám umožňují podporovat zákazníky z celého světa. Uživatelé mohou snadno vytvářet články podpory v několika jazycích a nabízet nepřetržitou pomoc.
Hlavní funkce HappyFox
- Vytvářejte a spravujte jakýkoli typ obsahu pomocí integrovaného systému pro správu obsahu.
- Informujte všechny členy týmu pomocí automatických oznámení.
- Využijte chatboty s umělou inteligencí k odklonění žádostí o podporu
- Lepší organizace ticketů díky předdefinovaným kategoriím ticketů
- Vytvořte předdefinované odpovědi, abyste mohli zákazníkům odpovídat jediným kliknutím.
Profesionálové HappyFox
- Automaticky generované návrhy vyhledávání
- Je plně optimalizován pro mobilní zařízení (iOS a Android).
HappyFox cons
- Telefonická podpora je k dispozici pouze v rámci tarifu Enterprise Plus.
- Základní plány neobsahují ani podporu e-mailu.
Ceny HappyFox
- Mighty: 26 $/agent za měsíc
- Fantastické: 39 $/agent za měsíc
- Enterprise: 52 $/agent za měsíc
- Enterprise Plus: 64 $/agent za měsíc
Hodnocení zákazníků HappyFox
- G2: 4,5/5 (3 recenze)
- Capterra: N/A
Jak vybrat správné softwarové řešení pro znalostní bázi
Výběr nejlepšího softwaru pro znalostní bázi znamená být nekompromisní, pokud jde o funkce, které chcete.
Spolehlivý nástroj zahrnuje všechny funkce standardního nástroje pro znalostní bázi. Aby se však dostal do vaší top 3, musí nabídnout něco navíc.
Díky tomu, že se vyhýbáme zastaralému designu, pravidelně přidáváme nové funkce a držíme se našich hodnot, se ClickUp dokázal prosadit na vysoce konkurenčním trhu.
Například všichni skuteční uchazeči o první místo na vašem seznamu budou muset mít:
- Snadný online editor pro bezproblémové psaní, úpravy a formátování
- Systém řízení přístupu a funkce správy rolí
- Prohledávatelné interní a externí znalostní báze
- Jednoduchý, vysoce intuitivní design
- Robustní systém reportování
- Pohodlná mobilní aplikace
- Integrace třetích stran
- Rozumné ceny
- Zabezpečení dat
Nechceme od jednoho nástroje pro znalostní bázi příliš mnoho?
Důvěřujte svému instinktu a spokojte se s nástrojem č. 1 na tomto seznamu. Poděkujete nám později!
Typy softwaru pro správu znalostí
Interní znalostní báze
Interní znalostní báze jsou úložiště firemních informací, ke kterým mají přístup pouze zaměstnanci. Používají se pro zaškolování nových zaměstnanců, školení a jako referenční nástroj.
Externí znalostní báze
Externí znalostní báze odkazují na databázi informací o společnosti, která je k dispozici zákazníkům nebo klientům. Poskytnutím externí znalostní báze mohou společnosti snížit náklady na zákaznický servis a zlepšit spokojenost zákazníků tím, že jim umožní samostatně řešit jejich problémy.
Veřejné znalostní báze
Veřejné znalostní báze jsou bezplatně přístupné systémy znalostních bází, které nevyžadují přihlašovací údaje. Jsou vynikajícím zdrojem pro lidi, kteří hledají informace o konkrétním tématu, ale nejsou nutně zákazníky nebo zaměstnanci společnosti.
Posuňte svou znalostní databázi na vyšší úroveň
Vaše znalostní báze by měla zkrátit dobu školení, doplnit vaše servisní středisko a bezpečně ukládat informace o společnosti pro budoucí použití.
Ačkoli vám software pro znalostní báze může pomoci vybudovat úložiště vašich snů, nemá smysl pořizovat nástroj, který proces ještě více zkomplikuje.
Proto potřebujete ClickUp.
Díky podrobným organizačním funkcím, pokročilým funkcím formátování dokumentů a pokročilým možnostem sdílení znalostí má ClickUp vše, co potřebujete pro řešení znalostní báze.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a dosáhněte všech svých cílů v oblasti správy znalostní báze!