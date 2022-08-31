16 nejlepších integrací Zendesk pro rok 2025

Klíčem k úspěchu je zákaznická podpora. S dobrou platformou zákaznické podpory, jako je Zendesk, můžete vytvořit komplexní zákaznický servis v požadovaném rozsahu. Platforma pomáhá značkám budovat a udržovat dobré vztahy se zákazníky, které jsou pro růst zásadní.
Jakým způsobem Zendesk podporuje zákaznickou podporu? Sjednocuje zprávy napříč kanály, umožňuje snadnou automatizaci bez nutnosti programování nebo s minimálními znalostmi programování, snadno sleduje požadavky na podporu a monitoruje zpětnou vazbu od zákazníků.
Aby však značky mohly tuto platformu zákaznické podpory využít na maximum, mohou využít více než 1 300 aplikací a integrací Zendesk, které jsou navrženy tak, aby rozšířily jejich možnosti a uspokojily různé potřeby v oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb.
Z tisíců aplikací, které jsou k dispozici, které integrace Zendesk byste měli používat?
Představíme vám 16 nejužitečnějších integrací, které najdete na Zendesk Marketplace.
Pojďme na to!
16 nejužitečnějších integrací Zendesk
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, kde se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů. ClickUp lze snadno přizpůsobit několika kliknutími a umožňuje týmům všech typů a velikostí pracovat efektivněji a zvýšit produktivitu na novou úroveň.
Díky integraci Zendesk bude váš tým podpory mít přehled o úkolech a prioritních požadavcích, což zajistí co nejrychlejší řešení problémů vašich zákazníků a zvýší efektivitu a produktivitu. Mezi věci, které můžete dělat s integrací ClickUp, patří:
- Propojte tikety s úkoly pro snadnější vyhledávání a delegování
- Vytvářejte nové úkoly z ticketů Zendesk
- Získejte automatické aktualizace, když vytvoříte nebo propojíte ticket s úkolem
Považování ticketů za úkoly usnadňuje jejich sledování a zajišťuje, že budou vyřešeny co nejrychleji. Jedná se o dokonalou vzájemnou spolupráci mezi těmito výkonnými cloudovými platformami!
Výhody ClickUp
- Usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi odděleními
- Snadná automatizace různých procesů
- Flexibilní a přizpůsobitelné
- Zákaznická podpora světové úrovně
- Snadné propojení Zendesk a sledování pokroku
Nevýhody ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím!
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 5 $ za člena za měsíc
- Business: 12 $ za člena za měsíc
- Business Plus: 19 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (4 781 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 071 recenzí)
2. Slack
Slack je jedna z nejlepších dostupných aplikací pro zasílání zpráv. Zlepšuje spolupráci a zvyšuje efektivitu práce tím, že umožňuje členům týmu efektivně komunikovat. Jako samostatná aplikace funguje docela dobře. Ale aplikace Slack posouvá její možnosti na zcela novou úroveň.
Mezi výhody integrace Zendesk Slack patří:
- Mějte přehled o odpovědích zákazníků díky odesílání ticketů přímo do Slacku.
- Zlepšete spolupráci a přidejte soukromé poznámky nebo vedlejší konverzace do podpůrného ticketu ve Slacku.
- Pozvěte své nejcennější zákazníky do Slacku, aby byl váš tým k dispozici, kdykoli to bude potřeba.
- Nastavte automatizaci, abyste viděli zpětnou vazbu ve Slacku ihned po jejím přijetí.
Integrace Slacku se Zendeskem vám mimo jiné pomůže zkrátit dobu odezvy, udržet přehled o pracovním vytížení a zlepšit kvalitu zákaznických služeb.
Výhody Slacku
- Všechny vaše pracovní konverzace jsou na jednom místě díky oznámením Slack.
- Je snadné se s ním naučit pracovat bez školení, protože se používá téměř všude.
- Snadné použití a přirozený pocit
- Kanály můžete segmentovat pro konkrétní části projektu.
Nevýhody Slacku
- Můžete být zahlceni mnoha kanály s různými týmy.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Standard: 6,67 $/8,00 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně/měsíčně
- Plus: 12,50 $/15,00 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně/měsíčně
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás pro podrobnosti o cenách na míru.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (30 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (21 435 recenzí)
3. Shopify
Vzhledem k vysoké konkurenci v oblasti e-commerce potřebujete využít každou výhodu, kterou můžete získat. A dobrý zákaznický servis má velký význam. Pokud jste si založili obchod na platformě Shopify, integrace Zendesk pro Shopify je klíčová pro zlepšení zákaznického servisu a podpory. Mezi výhody této integrace patří:
- Propojte více obchodů Shopify se svým účtem Zendesk a zlepšete tak správu.
- Přidejte webový widget na stránku svého obchodu, aby vás zákazníci mohli rychle kontaktovat nebo si sami pomoci.
- Editor ticketů vám umožňuje snadno objednávat zrušení a vrácení peněz.
Díky nim může váš tým podpory přistupovat k informacím o klientech přímo z vašeho obchodu Shopify a zajistit, že budou před přijetím opatření informováni.
Výhody Shopify
- Funguje jako CRM pro Zendesk
- S rostoucím rozvojem vaší firmy můžete škálovat zákaznické služby v Zendesk.
- Funkce umělé inteligence Zendesk umožňují personalizaci pro návštěvníky.
Nevýhody Shopify
- E-mailová adresa a telefonní číslo Shopify jsou v Zendesk identifikovány jako samostatní uživatelé.
Ceny Shopify
- Základní: 29 $ měsíčně
- Shopify: 79 $ měsíčně
- Pokročilé: 299 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,3/5 (4 109 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (5 672 recenzí)
4. Geckoboard
Geckoboard je praktický nástroj, který vám umožní vytvořit a sdílet dashboardy v reálném čase v několika krocích. Integruje se s více než 80 nástroji, aby zvýšil svou užitečnost a schopnosti. Jednou z jeho nejdůležitějších integrací je integrace se Zendeskem.
Díky integraci do Zendesk můžete vy a váš tým snadno sdílet metriky zákaznické podpory Zendesk v reálném čase prostřednictvím přehledných dashboardů. Mezi jeho funkce patří například:
- Snadné vytváření dashboardů na základě metrik Zendesk
- Vizualizace jsou snadno interpretovatelné.
- Výkonné filtry pro vizualizaci dat
Sdílení dashboardů vytvořených zkopírováním odkazu a jeho sdílením ve zprávě je snadné!
Výhody Geckoboard
- Umožňuje členům týmu soustředit se na správné metriky v Zendesk
- Odhalte problémy ještě předtím, než nastanou, a vyřešte je díky lepší vizualizaci.
- Motivujte své nejlepší agenty Zendesk tím, že je zvýrazníte na svém dashboardu.
Nevýhody Geckoboard
- Jste omezeni předem určenými poli dat
Ceny Geckoboard
- Essential: 39 $ měsíčně
- Pro: 79 $ měsíčně
- Scale: 559 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Geckoboard
- G2: 4,3/5 (47 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (76 recenzí)
5. Nicereply
Nicereply je software pro průzkumy CX, který nabízí průzkumy CSAT, NPS a Customer Effort Score pro Zendesk.
Pomocí Nicereply můžete měřit spokojenost, úsilí nebo loajalitu zákazníků prostřednictvím průzkumu v dolní části každého e-mailu, ve svých makrech nebo jej spustit po vyřešení tiketu nebo chatu. Odpovědi se vrací zpět do Zendesk jako komentáře a hodnoty vlastních polí.
Mezi výhody integrace patří:
- Plně přizpůsobte své průzkumy
- Rozhodněte se, kdy budou vaše průzkumy doručeny
- Chraňte své zákazníky před nadměrným průzkumem
- Odstraňte spam, irelevantní nebo urážlivá hodnocení
Výhody Nicereply
- Různé průzkumy zákaznické zkušenosti (CSAT, CES & NPS, 5hvězdičkový průzkum, smajlíky atd.)
- Kombinujte více distribučních kanálů
- Snadné nastavení a použití
Nevýhody Nicereply
- Analytika by mohla být robustnější
Ceny Nicereply
- Nicereply nabízí placené tarify od 39 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze Nicreply
- G2: 4,5/5 (378 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (284 recenzí)
6. Aktivita Mailchimp
Mailchimp je marketingový nástroj pro správu a komunikaci se zákazníky a dalšími stranami. V případě integrací Zendesk CRM vám Mailchimp Activity umožňuje personalizovat komunikaci se zákazníky.
Díky nim můžete snadno automatizovat správu ticketů, uživatelů a agentů v Zendesk. Mezi některé z funkcí patří:
- Efektivní správa odběrů mailing listů Mailchimp žadatelů o ticket
- Zobrazení všech e-mailových kampaní, které žadatel o ticket Zendesk Support obdržel
- Zobrazení podrobností o akcích, které provedl žadatel o ticket Zendesk v rámci každé kampaně Mailchimp
Tyto funkce vám mimo jiné umožní předvídat potřeby a dotazy vašich zákazníků, díky čemuž budou vaše interakce osobnější a smysluplnější.
Mailchimp Activity pros
- Vynikající placené tarify
- Vhodné pro všechny podniky a projekty všech velikostí
- Díky kreativnímu asistentovi nemusíte mít mnoho designérských dovedností.
Nevýhody Mailchimp Activity
- Mailchimp vás omezuje pouze na konkrétní designy a formáty.
Ceny za aktivitu Mailchimp
- Zdarma
- Essentials: 9,99 $ měsíčně
- Standard: 14,99 $ měsíčně
- Premium: 299 $ měsíčně
Mailchimp Hodnocení aktivit a recenze
- G2: 4,5/5 (14 952 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (4 799 recenzí)
7. Harvestr
Harvestr je nástroj pro správu produktů, který podporuje spolupráci a pomáhá produktovým týmům činit informovaná rozhodnutí o produktech. Jeho integrace se Zendeskem propojuje týmy podpory a produktové týmy. To umožňuje produktovému týmu využívat data a zpětnou vazbu od zákazníků k provádění vylepšení zaměřených na zákazníky nebo k vytváření produktů podle jejich potřeb.
Tyto údaje o zákaznících pocházejí z ticketů podpory Zendesk, které obsahují cennou zpětnou vazbu od zákazníků. Mohou zlepšit spolupráci mezi produktovým a podpůrným týmem, díky čemuž budou vaši zákazníci s produktem spokojenější.
Výhody Harvestru
- Navrhujte produkty zaměřené na zákazníka, abyste zvýšili jeho spokojenost
- Pomáhá předcházet hromadění nevyřízených požadavků díky prioritizaci ticketů
- Umožní vám soustředit se na zákaznickou zkušenost
- Dobře se přizpůsobuje různým pracovním postupům
Nevýhody Harvestru
- Nedostatek rozšířených možností reportování
Ceny Harvestr
- Zdarma: 14denní bezplatná zkušební verze
- Scale: 79 $/65 $ za editor za měsíc, fakturováno měsíčně/ročně
- Elite: 139 $ za editor za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás pro podrobnosti o cenách na míru
Hodnocení a recenze Harvestr
- G2: 4,9/5 (31 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (501 recenzí)
8. Zoom
Zoom je jedna z nejpopulárnějších aplikací pro videokonference, která je velmi užitečná pro posílení spolupráce mezi členy týmu. V určitých situacích ji však lze využít i v oblasti zákaznické podpory. Například když zákaznický dotaz vyžaduje osobnější přístup, jako je prohlídka jeho prostředí nebo pomoc s fyzickým nastavením.
Zde přichází na řadu integrace Zendesk Zoom. Mezi její funkce patří:
- Naplánujte a spusťte schůzku přímo ze Zendesku, aniž byste se museli samostatně přihlašovat do Zoomu.
- Zaznamenejte všechny informace z předchozího hovoru a přistupujte k nim v rámci Zendesk.
Tyto a další speciální funkce z něj dělají nepostradatelný nástroj. To platí zejména v případě, že často řešíte dotazy zákazníků, které vyžadují individuální přístup.
Výhody Zoom
- Snadné zvání lidí na schůzky
- Velmi uživatelsky přívětivé a snadno použitelné
- Spousta užitečných aplikací, ke kterým se můžete připojit
Nevýhody Zoom
- Potřebujete vynikající připojení k internetu
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 14,99 $ měsíčně za hostitele
- Business: 19,99 $ měsíčně za hostitele
- Enterprise: 19,99 $ měsíčně za hostitele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (41 571 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (12 297 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zoomu!
9. Sčítání lidu
Potřebujete data, abyste mohli zlepšit pracovní postupy svého týmu a zvýšit kvalitu komunikace se zákazníky. Pokud máte data uložená v jiných databázích nebo nástrojích, není možné je synchronizovat s vašimi obchodními nástroji bez vlastních skriptů nebo pomoci technika. To platí, pokud nemáte Census, který dokáže propojit Zendesk s vašimi pracovními postupy.
Census je jedna z nejoblíbenějších aplikací, která vám umožňuje synchronizovat data z jakéhokoli úložiště do vašich prodejních a marketingových nástrojů. Díky integraci se Zendeskem můžete tyto informace a data synchronizovat se Zendeskem několika klepnutími. Mezi její funkce patří:
- Při migraci dat v Zendesk se nebudete muset spoléhat na techniky.
- Vaše data budou připravena k použití v Zendesk nebo v ticketu.
- Uchovávejte všechna svá data na jednom místě
Census je jednou z nejdůležitějších aplikací, pokud máte data uložená v různých úložištích a chcete je využít ke zlepšení zákaznické zkušenosti v rámci ticketu.
Výhody sčítání lidu
- Agenti budou řešit problémy zákazníků nebo tikety, aniž by museli přepínat mezi několika aplikacemi.
- Segmentujte své uživatele, abyste získali důležité informace a identifikovali vzorce
- Zlepšuje směrování ticketů Zendesk pomocí produktových dat k identifikaci vašich nejcennějších zákazníků.
Census cons
- Jakmile je ticket vytvořen, je obtížné synchronizaci upravit.
Ceny podle sčítání lidu
- Zdarma
- Core: 800 $ měsíčně
- Platforma: Kontaktujte nás pro individuální cenové balíčky
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (76 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
10. Salesforce
Salesforce je oblíbený nástroj pro týmy prodeje, marketingu a podpory. Pomáhá firmám zlepšovat zákaznický servis a produkty. Jeho integrace se Zendeskem zlepšuje spolupráci mezi vašimi týmy podpory a prodeje, zvyšuje produktivitu při řešení ticketů nebo zákazníků.
Umožňuje také oběma týmům získat přístup ke správným údajům o zákaznících. Díky tomu může prodejní tým uzavřít více obchodů a tým podpory nabídnout personalizovanější služby. Automatizuje také různé činnosti, jako je přeřazení tiketu na základě určitých podmínek.
Mezi jejich funkce a výhody patří:
- Zvýšená spokojenost zákazníků díky personalizovaným konverzacím
- Rychlejší řešení díky týmové spolupráci
- Analyzujte data ticketů Zendesk Support na základě různých kritérií Salesforce.
Integrace Zendesk Salesforce vám umožňuje poskytnout všem vašim týmům ucelený přehled o vašich zákaznících.
Výhody Salesforce
- Snadné sledování kontaktů, e-mailů a příležitostí a monitorování stavu potenciálního zákazníka
- Pomáhá automatizovat několik procesů
- Propojte CRM Salesforce s téměř jakoukoli externí aplikací nebo programem
Nevýhody Salesforce
- Implementace může být složitá
- Trochu dražší
Ceny Salesforce
- Essentials: 25 $ měsíčně
- Professional: 75 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 150 $ za uživatele a měsíc
- Neomezený: 300 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,2/5 (12 815 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (17 197 recenzí)
11. Trello
Trello je nástroj pro správu projektů, který je známý svým jednoduchým rozhraním a snadným používáním. V rámci integrací Zendesk se Trello používá mimo jiné k prohlížení pracovního postupu, automatizaci procesů, vytváření a přiřazování úkolů, spolupráci a komunikaci.
Integrace Zendesk Trello vám umožňuje připojit tikety k existujícím kartám nebo vytvářet karty Trello přímo z tiketů Zendesk. Stačí přejít na tiket, po integraci otevřít aplikaci Trello a poté jej přidat k existující kartě nebo vytvořit novou.
Mezi jejich výhody a funkce patří:
- Snadné sledování a organizování ticketů Zendesk napříč odděleními a týmy
- Poskytuje jasný přehled o procesech řešení ticketů pro tým zákaznické podpory.
V této aplikaci můžete spravovat plynulý pracovní tok, delegovat úkoly a rychle řešit problémy zákazníků, protože váš tým bude na stejné vlně.
Výhody Trello
- Jednoduchý a přehledný design a rozhraní
- Zlepšuje spolupráci mezi různými týmy
- Zajistí, že váš tým bude vždy na stejné vlně
- Rychlá integrace a okamžité použití
Nevýhody Trella
- Oprávnění by mohla být podrobnější.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $ měsíčně
- Premium: 10 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (12 812 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (21 228 recenzí)
12. TypeGenie
TypeGenie je pokročilý nástroj umělé inteligence, který se učí dokončovat věty přizpůsobené značce a agentům podpory. Tento nástroj se dostal na náš seznam integrací Zendesk, protože vytváří odpovědi rychleji a jednotným tónem, což je pro branding zásadní.
Propojení TypeGenie Zendesk zvyšuje efektivitu zákaznického servisu díky AI-poháněným větám a doplňování slov, jakmile vaši zákazničtí zástupci začnou psát.
Mezi výhody a funkce integrace TypeGenie se Zendesk patří:
- Odstraňte opakující se prvky ze zpráv a zlepšete tak jejich kvalitu
- Trávte méně času psaním, abyste zajistili rychlejší odpověď na nový ticket nebo vyřešili stávající ticket.
- Automatické doplňování je personalizované a relevantní, protože vychází z vašich předchozích ticketů.
- Pokračujte v učení a zlepšujte se
Čím rychleji reagujete na dotazy zákazníků, tím lepší zkušenosti s touto aplikací získáte a tím lépe vyřídíte své ticket.
Výhody TypeGenie
- Agenti tráví méně času řešením problémů
- Vývoj bez kódování
- Praktické nástroje pro reporting a analytiku
- Snadné nastavení a použití
Nevýhody TypeGenie
- Údaje nemusí být přesné, když začnete.
Ceny TypeGenie
- Pro: 20 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 28 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze TypeGenie
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
13. Ringover
Ringover je jednou z integrací Zendesk, která pomáhá efektivně spravovat profesionální komunikaci. Vy a váš tým můžete volat a přijímat hovory online nebo z aplikace pro smartphony. To má několik výhod, mimo jiné neomezené volání do a z několika zemí, dobrý příjem odkudkoli a integraci hovorů s vaším CRM.
Když tyto hovory integrujete do Zendesk, můžete:
- Vytvářejte, aktualizujte nebo automatizujte stávající ticket
- Volání klientům přímo ze Zendesku jedním kliknutím
- Přehrávání hlasových zpráv a nahraných konverzací přímo ze Zendesku
- Rychlejší volání a snadný přenos hovoru na dostupného člena týmu
Tyto funkce zlepšují vaše vztahy se zákazníky.
Výhody Ringover
- Mnohem levnější než pevná telefonní linka
- Snadný přístup k podrobnostem hovorů, včetně protokolů a nahrávek
- Získejte informace o klientovi při přijetí hovoru, abyste mohli poskytnout podporu na míru
- Údaje o zákaznících jsou konsolidovány na jednom místě
Nevýhody Ringover
- Někdy zpoždění ztěžuje plynulou konverzaci.
Ceny Ringover
- Smart: 24 $ za uživatele za měsíc
- Výkon: 49 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás a vytvořte si vlastní plán
Hodnocení a recenze Ringover
- G2: 4,7/5 (27 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (189 recenzí)
14. Asana
Pro integrace Zendesk je Asana oblíbeným nástrojem pro správu projektů, který firmám umožňuje spolupracovat, komunikovat, spravovat a organizovat jejich projekty a úkoly. Jeho integrace se Zendesk vám umožní rychleji vyřešit ticket.
Tato aplikace vám umožňuje snadno vytvářet a sledovat úkoly pomocí ticketů Zendesk. Můžete přidávat kontext, připojovat soubory a propojovat existující úkoly pro lepší pracovní postup. Tím je zajištěno, že se všichni zabývají problémy podpory a poskytují personalizované služby, ať už se jedná o nového uživatele nebo zákazníka.
Mezi věci, které můžete s touto integrací Zendesk dělat, patří:
- Vytváření úkolů Asana ze Zendesk
- Propojte stávající úkoly s ticketem Zendesk
- Zkontrolujte stav řešení, aniž byste opustili Zendesk
- Získejte přístup k různým údajům o zákaznících a poskytujte personalizované služby
Ze všech uvedených aplikací tato integrace uzavírá zpětnou vazbu mezi Zendeskem a Asanou, což vaší společnosti umožňuje neustále zlepšovat zákaznický servis.
Výhody Asany
- Zlepšete spolupráci na úkolech prostřednictvím Zendesk
- Snadné sledování prioritních ticketů a úkolů
- Dobrá nabídka funkcí v bezplatné verzi
- Integrujte externí nástroje do Asany
- Přizpůsobte si tabule, kategorie, úkoly a podúkoly
Nevýhody Asany
- Výsledkem je příliš mnoho e-mailových upozornění
- Není tak flexibilní jako některé nástroje v tomto seznamu.
- Ve srovnání s ostatními postrádá funkce pro zvýšení produktivity.
Ceny Asany
- Základní: 0 $ za člena za měsíc
- Premium: 10,99 $ za člena za měsíc
- Business: 24,99 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (8 831 recenzí)
- Capterra: 4,5 (11 357 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Asany!
15. Zoho Projects
Zoho Projects je nástroj pro správu projektů, který slouží k vytváření pracovních postupů, sledování úkolů, komunikaci se zainteresovanými stranami a spolupráci v týmu. Pro integraci se Zendeskem je tento nástroj skvělý, protože umožňuje sdílet informace mezi nimi a efektivněji spravovat projekty pro každý ticket.
Integrace vám umožňuje automatizovat několik úkolů, které by mohly snížit efektivitu týmu. Mezi věci, které můžete s integrací dělat, patří:
- Automatizujte složité firemní údaje během několika minut a ušetřete čas
- Nastavte spouštěče webhooků na základě konkrétních akcí
- Použijte pravidla, jako jsou zpoždění a rozhodnutí, k vytvoření efektivního pracovního postupu.
- Provádějte akce v určitých časech během dne
Výhody Zoho Projects
- Rozdělte úkoly na velmi malé části
- Upravujte šablony bez ovlivnění předchozích projektů založených na stejné šabloně.
- Bez omezení počtu projektů, které můžete vytvořit
Zoho Projects cons
- Integrace Zendesk je mírně omezená.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 4 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: 9 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (289 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (256 recenzí)
16. Pondělí
Monday.com je platforma pro správu projektů a týmů, která nabízí všechny základní funkce pro správu projektů, aby bylo možné vše zvládnout, bez ohledu na velikost projektu nebo týmu.
Integrace Monday Zendesk umožňuje vašemu týmu podpory spojit se s jinými týmy, jako jsou týmy produktového, technického a prodejního oddělení. Tím se zefektivní zpracování cenných požadavků uživatelů v celé vaší společnosti.
Mezi věci, které s nimi můžete dělat, patří:
- Automaticky přeměňte konverzace se zákazníky Zendesk na technické úkoly
- Spravujte a sledujte každý ticket z jednoho místa
- Informujte a aktualizujte členy svého týmu přímo z Monday
- Automaticky konsolidujte všechny interakce se zákazníky na jednom místě
Výhody pondělí
- Vytváří efektivní pracovní postup pro řešení nových ticketů
- Snadná spolupráce napříč tabulemi, sledování projektů a nastavení
- Automatizace pomáhá uživatelům udržet si přehled o úkolech a omezit manuální práci.
Pondělní nevýhody
- Neexistuje možnost přidávat vlastní komentáře ze Zendesk.
Ceny Monday
- Individuální: Zdarma
- Základní: 8 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 10 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 16 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Podrobnosti vám sdělí náš kontaktní pracovník.
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (6 166 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 687 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Monday!
Vylepšete svou zákaznickou podporu pomocí integrací Zendesk
Většina z těchto integrací Zendesk je účinná při zlepšování zákaznické podpory, pokud se používá samostatně. Nyní však existují tisíce nástrojů, které můžete kombinovat, abyste zajistili vynikající zákaznický servis. To, co potřebujete k posílení svého zákaznického servisu, je, jak to nazývá Gartner, „integrovaný ekosystém funkcí“.
Zendesk vám to umožňuje díky více než 1 300 integracím. Doufáme, že jste si z výše uvedených integrací vybrali jednu nebo dvě, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a dosáhnout úspěchu.
Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu na podporu cílů a systémů vaší organizace, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu. Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení!