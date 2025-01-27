10 nejlepších alternativ a konkurentů Helpjuice v roce 2025

Ať už jste malá firma nebo velký podnik, každá společnost může těžit z úspory času díky dobře spravované znalostní bázi. Softwarová platforma Helpjuice je oblíbený nástroj pro znalostní báze, který si klade za cíl právě toto – zefektivnit způsob, jakým váš tým shromažďuje znalosti, vytváří články nápovědy a sdílí důležité informace mezi sebou a se zákazníky.
Helpjuice však není jediným softwarovým nástrojem pro znalostní báze na trhu. Pokud jste podnik, který se snaží zlepšit zákaznickou podporu a interní sdílení informací prostřednictvím inteligentní a robustní znalostní báze, těchto 10 nejlépe hodnocených alternativ Helpjuice a konkurentů Helpjuice nabízí výkonné funkce přizpůsobené vašim potřebám.
Co je alternativa k Helpjuice?
Mezi nejlepší alternativy Helpjuice patří platformy pro správu projektů a software pro správu znalostí, které dokážou shromažďovat, distribuovat a udržovat klíčové znalosti společnosti stejně jako Helpjuice, ne-li lépe.
Intuitivní software pro znalostní bázi umožňuje organizacím, jako je ta vaše, snížit náklady na podporu tím, že poskytuje znalostní bázi zaměřenou na zákazníky a týmy, díky níž je samoobsluha rychlá, efektivní a přesná.
Helpjuice poskytuje centralizovanou platformu pro správu nejčastějších dotazů týkajících se návodů a podpory ve vaší firmě, čímž zefektivňuje jak interní podporu týmu, tak externí zákaznickou podporu. Platforma slibuje snadné vytváření a formátování obsahu, podrobnou analýzu dat, přizpůsobitelné integrace a vestavěné vyhledávání.
Co byste měli hledat v alternativách Helpjuice?
Při hledání alternativ Helpjuice zvažte potřeby svého podniku a ujistěte se, že vybraný software těmto potřebám odpovídá. Při zkoumání jednotlivých platforem pro správu znalostí se zaměřte na následující klíčové funkce:
- Snadné použití: Software by měl mít uživatelsky přívětivý design, který vašemu týmu pomůže rychle vytvářet a používat články znalostní báze.
- Funkce zákaznické podpory: Nástroj by měl mít robustní funkce zákaznické podpory přímo v konkrétním článku podpory a efektivně spravovat příchozí žádosti o podporu.
- Možnosti brandingu: Měla by být k dispozici široká nabídka šablon znalostní báze a možností přizpůsobení brandingu, aby platforma ladila s vaším image.
- Nástroje pro spolupráci: Nejlepší alternativy Helpjuice budou mít funkce pro spolupráci, které usnadňují správu vašich informací o podpoře, jako je možnost společné úpravy článků a přidávání interních komentářů.
- Bezpečnostní funkce: Platforma by měla mít ovládací prvky pro přístup, které vám umožní nastavit role uživatelů a poskytnou vám plnou kontrolu nad přístupem k systému.
- Vyhledávací funkce: Software by měl mít výkonné vyhledávací funkce pro nalezení odpovědí na konkrétní problémy podpory, protože silná vyhledávací funkce usnadňuje zákazníkům samoobsluhu.
- Funkce fóra: Možnost vytvořit komunitní fórum umožní zákazníkům pomáhat si navzájem, což přispěje k lepším vztahům se zákazníky a poskytne další obsah pro samoobslužné služby.
10 nejlepších alternativ Helpjuice, které můžete použít
Výběr správného softwaru pro znalostní bázi začíná poznáním vašich možností. Tento seznam softwaru pro znalostní báze a helpdesky představuje některé z nejlepších produktů na trhu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu projektů s rozsáhlými funkcemi pro tvorbu a správu dokumentů. Podpora znalostní báze je zajištěna prostřednictvím funkce ClickUp Docs. Kromě toho vám prvky správy úkolů v ClickUp umožňují sledovat žádosti o podporu a díky zaměření na spolupráci mohou členové týmu snadno vylepšovat znalostní bázi zanecháváním interních komentářů.
Najdete zde pěkný výběr šablon znalostní báze, stejně jako šablony pro další běžné obchodní úkoly, díky čemuž se ClickUp stane komplexním řešením pro vaše obchodní operace. Využijte ClickUp AI k urychlení tvorby textů a vytváření poutavějšího a informativnějšího obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Umožňuje členům týmu efektivně spolupracovat pomocí funkcí pro spolupráci.
- Umožňuje snadnou správu více projektů současně.
- Nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení platformy vašim potřebám.
- Centralizuje všechny vaše úkoly, dokumenty, cíle a chaty na jednom místě.
- Integrace s více než 1 000 nástroji a pracovními aplikacemi třetích stran
Omezení ClickUp
- Přehledné uživatelské rozhraní díky komplexnosti funkcí
- Omezená funkčnost na mobilních zařízeních ve srovnání s desktopovou verzí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Notion
Notion je oblíbený nástroj pro pořizování poznámek a zvýšení produktivity, který nabízí užitečné funkce pro správu znalostí. Kromě toho umožňuje sledovat projekty a spravovat úkoly, což z něj činí užitečný nástroj pro správu zákaznické podpory. Tento software dokáže vytvářet poutavé články pro znalostní bázi pomocí svých funkcí pro tvorbu obsahu, včetně editoru formátovaného textu.
Nejlepší funkce Notion
- Umožňuje vám centralizovat veškerou práci a znalosti na jednom místě.
- Přizpůsobí se vašim potřebám díky výkonným stavebním blokům, které mohou být tak jednoduché nebo složité, jak potřebujete.
- Usnadňuje spolupráci mezi různými odděleními, jako jsou technické, designové a produktové týmy.
- Poskytuje přístup k živé komunitě s bohatým obsahem a vzdělávacími zdroji.
- Efektivní správa projektů s jednoduchým přizpůsobením
Omezení Notion
- Notion by mohl těžit z API s bohatšími funkcemi pro těsnější integraci na míru.
- Mobilní aplikace je méně intuitivní než desktopová verze.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Doplněk AI: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Guru
Guru je software pro správu znalostí, který využívá umělou inteligenci (AI) k automatizaci pracovních postupů. Algoritmy AI Guru vám pomohou rychle najít informace potřebné k vyřešení problémů. Tento software pomůže vašemu týmu psát lepší obsah a najít oblasti, ve kterých dochází k nedostatečnému sdílení znalostí. Výsledkem je jedna z nejpříjemnějších alternativ Helpjuice na trhu.
Nejlepší funkce Guru
- Poskytuje okamžité odpovědi pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci, aniž by narušovalo pracovní postupy.
- Poskytuje zaměstnancům základnu, kde mohou začít svůj den s relevantními informacemi.
- Usnadňuje rychlé vytváření lepšího obsahu pomocí generativní umělé inteligence.
- Usnadňuje správu znalostí díky přizpůsobitelné hierarchii obsahu.
Omezení Guru
- Funkce analytiky by mohla být lepší.
- Rozšíření prohlížeče může být občas nestabilní.
- Je obtížné spravovat oprávnění pro větší týmy.
Ceny Guru
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Builder: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. Confluence
Confluence je aplikace pro týmovou spolupráci, která spojuje znalosti a spolupráci. Confluence je produktem společnosti Atlassian, takže kromě integrace s nástroji třetích stran funguje hladce i s nástroji Atlassian, jako jsou Jira, Trello a Bitbucket.
Jeho znalostní báze disponuje pokročilými vyhledávacími funkcemi, které usnadňují vyhledávání obsahu. Šablony znalostní báze využívají osvědčené postupy, které zajišťují efektivní tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce Confluence
- Udržujte obsah aktuální a snadno vyhledatelný pomocí škálovatelných nástrojů, které rostou spolu s vaší společností.
- Vytváří jednotnou platformu, díky které jsou všichni vždy informováni o nejnovějších událostech.
- Nabízí šablony pro různé typy projektů, abyste mohli rychle sestavit svůj tým.
- Umožňuje pracovat s mnoha typy dat a informací díky flexibilním pracovním prostorům.
Omezení Confluence
- Editor může být méně intuitivní, než by mohl být.
- Ceny jsou pro některé podniky vysoké.
- Možnosti přizpůsobení šablon jsou omezené.
Ceny Confluence
- Týmová spolupráce: 10 $/měsíc
- Týmová spolupráce + kalendáře: 20 $/měsíc
- Týmová spolupráce + otázky a odpovědi: 20 $/měsíc
- All-in: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Document360
Tento software pro správu dokumentů nabízí robustní řešení pro vytváření znalostní báze. Document360 má rozsáhlé možnosti správy obsahu, které vám umožňují sledovat verze článků a vytvářet podrobné zprávy. Může vytvořit interní znalostní bázi pro zaměstnance a veřejnou znalostní bázi pro dotazy zákazníků. Díky možnosti vkládat videa a importovat dokumenty Microsoft Word je vytváření vlastního obsahu hračkou.
Nejlepší funkce Document360
- Rychle vytvořte online samoobslužnou znalostní databázi pomocí umělé inteligence.
- Vytváří širokou škálu dokumentace pro sdílení znalostí
- Integrace se stávajícími produkty helpdesku, analytiky, komentářů a chatu
- Zajišťuje hladký proces migrace z jiných populárních platforem znalostních bází.
- Plynule se přizpůsobí vašemu podnikání
Omezení Document360
- Software by mohl těžit z pokročilejších možností přizpůsobení.
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni se softwarem znalostní báze, existuje určitá křivka učení.
- Integrace třetích stran je omezená
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc za projekt
- Professional: 229 $/měsíc za projekt
- Podnikání: 399 $/měsíc za projekt
- Enterprise: 599 $/měsíc za projekt
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
6. Zendesk
Zendesk, jeden z nejpopulárnějších nástrojů na trhu, je pravděpodobně nejznámějším jménem v oblasti softwaru pro helpdesk. Jedná se o komplexní řešení zákaznické podpory, které kromě znalostní báze nabízí také možnosti správy ticketů. Zendesk pokrývá téměř všechny aspekty zákaznické podpory uživatelsky přívětivým způsobem, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Helpjuice.
Nejlepší funkce Zendesk
- Poskytuje osobní a individuální zákaznický servis
- Umožňuje personalizaci zákaznické zkušenosti s cílem posílit loajalitu a zvýšit tržby.
- Pokrývá většinu požadavků na dodržování předpisů ve vaší firmě díky bezpečnostním certifikacím.
- Integrace s aplikacemi a nástroji třetích stran
- Poskytuje přehledné a intuitivní uživatelsky přívětivé rozhraní, takže uživatelé mohou rychle dosáhnout produktivity.
Omezení Zendesk
- Vyšší ceny ve srovnání s mnoha konkurenty
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Dodatečné výdaje pro některé integrace třetích stran
Ceny Zendesk
- Pouze podpora (tým): 19 $/měsíc na uživatele
- Pouze podpora (Pro): 55 $/měsíc na uživatele
- Pouze podpora (Enterprise): 115 $/měsíc na uživatele
- Suite Team: 55 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 89 $/měsíc na uživatele
- Suite Pro: 115 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 169 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 500 recenzí)
7. Help Scout
Help Scout centralizuje všechny konverzace se zákazníky do jednoho panelu, což usnadňuje přehled o dotazech zákazníků. Zobrazením všech konverzací v jednom rozhraní ve stylu doručené pošty může na řešení dotazů zákazníků pracovat více agentů. Help Scout se silně zaměřuje na komunikaci a nabízí software znalostní báze, který může snížit závislost zákazníků na pracovnících podpory.
Nejlepší funkce Help Scout
- Spravujte všechny konverzace se zákazníky na jedné výkonné platformě, která je podobná doručené poště.
- Nabízí funkci živého chatu, takže jste k dispozici, když zákazníci potřebují pomoc.
- Nabízí možnost samoobsluhy, což znamená, že zákazníci mohou najít odpovědi pomocí nástrojů znalostní báze.
- Podporuje přímou komunikaci se zákazníky v rámci vaší aplikace pomocí funkce zasílání zpráv v aplikaci.
- Umožňuje zaměstnancům spolupracovat na zákaznických datech a interakcích pomocí nástrojů pro spolupráci.
Omezení Help Scout
- Funkce vyhledávání by mohla být robustnější.
- Software by mohl těžit z více možností přizpůsobení.
- Chybí některé integrace třetích stran.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Plus: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,06/5 (více než 200 recenzí)
8. Bloomfire
Bloomfire využívá umělou inteligenci ke zlepšení pracovních postupů. Nabízí automatické značkování, shrnování a kategorizaci pro lepší správu obsahu. Soukromá znalostní báze založená na umělé inteligenci je digitální znalostní pracovník, který zaměstnancům umožňuje rychle najít potřebné informace. Zaměstnanci mohou vyhledávat pomocí přizpůsobitelných filtrů, což usnadňuje organizaci a vyhledávání relevantního obsahu.
Nejlepší funkce Bloomfire
- Využívá umělou inteligenci k usnadnění vyhledávání a objevování obsahu na různých místech.
- Poskytuje nástroje umělé inteligence, které mohou automaticky označovat, shrnout a kategorizovat obsah při nahrávání.
- Zvyšuje efektivitu a přesnost zaměstnanců díky funkci Build-Your-Own Digital Knowledge Worker (Vytvořte si vlastní digitálního znalostního pracovníka).
- Nabízí centralizovanou platformu s možností vyhledávání informací a poznatků.
- Využívá konverzační AI k navrhování odpovědí z obsahu platformy.
Omezení Bloomfire
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
- Mobilní verze není tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
- V některých oblastech chybí funkce vyhledávání.
Ceny Bloomfire
- Flex: 25 $/měsíc na uživatele
- Talla: 460 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Starter: 1 750 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Bloomfire
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. Freshdesk
Freshdesk je řešení helpdesku, které poskytuje rozsáhlé funkce pro zákaznickou podporu. Integrovaný software znalostní báze poskytuje úložiště informací, které umožňuje zákazníkům samoobslužný přístup. Kromě poskytování podpory založené na znalostech usnadňuje jednotný pracovní prostor sledování a řešení žádostí o podporu, což vede ke zlepšení zákaznických služeb.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Efektivně spravujte, prioritizujte a řešte žádosti o podporu pomocí jednotného pracovního prostoru.
- Automatizuje samoobsluhu pomocí škálovatelné znalostní báze a přizpůsobitelných widgetů.
- Optimalizuje provoz a zvyšuje produktivitu díky automatizaci a pracovním postupům založeným na umělé inteligenci.
- Umožňuje agentům spolupracovat s odborníky z různých funkčních týmů pomocí nástrojů pro spolupráci.
- Využívá poznatky založené na umělé inteligenci k proaktivnímu zdokonalování podpory a sledování kvality.
Omezení Freshdesk
- Nedostatek možností přizpůsobení
- Vysoká cena ve srovnání s podobnými konkurenty
- Problémy se zpožděním při velkém zatížení
Ceny Freshdesk
- Navždy zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
10. ProProfs Knowledge Base
Tento software pro správu znalostí nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení. Díky nástrojům pro tvorbu založeným na umělé inteligenci a rozsáhlé sadě možností typů dokumentů pomáhá ProProfs Knowledge Base zákazníkům najít informace, které potřebují. Pro lepší funkčnost se integruje s Google Analytics a dalšími nástroji třetích stran.
Nejlepší funkce znalostní báze ProProfs
- Poskytuje online samoobslužnou znalostní databázi pro zákazníky a zaměstnance založenou na umělé inteligenci.
- Vytváří různé typy dokumentů pro sdílení znalostí
- Integruje se s velkým počtem nástrojů třetích stran, čímž rozšiřuje funkčnost.
- Nabízí pomoc s migrací, což usnadňuje přechod z jiných platforem.
- Poskytuje podrobné reporty díky integraci s Google Analytics.
Omezení znalostní báze ProProfs
- Zastaralé nebo nevýrazné uživatelské rozhraní
- Jen několik počátečních šablon
- Funkce analytiky a reportingu, které by mohly být robustnější
Ceny znalostní báze ProProfs
- Essentials: 1 080 $/rok
- Premium: 1 440 $/rok
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze znalostní báze ProProfs
- G2: 4,5/5 (28 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (27 recenzí)
Vytvořte si svou znalostní bázi v ClickUp ještě dnes
Tyto nejlepší alternativy a konkurenti Helpjuice představují některé z nejlepších dostupných softwarů pro znalostní báze. Některé z nich se zaměřují výhradně na funkčnost znalostní báze, zatímco jiné mají robustnější sadu funkcí, která integruje další důležité nástroje, jako jsou plnohodnotné systémy podpory nebo podrobné řízení projektů.
Pokud hledáte software pro správu znalostí, který jde nad rámec pouhého vytváření znalostní báze, zaregistrujte se a získejte bezplatný účet v ClickUp. Kromě vytváření podrobné a působivé znalostní báze vám funkce ClickUp pro komplexní správu projektů umožní integrovat vaši znalostní bázi do projektů a komunikace vašeho týmu, což vám zajistí bezproblémový zážitek.