15 nejlepších softwarových nástrojů pro správu znalostí v roce 2025

V dnešním rychle se měnícím obchodním světě, kde informace hrají klíčovou roli, je efektivní správa znalostí jako zkrocení divoké šelmy. Právě zde přicházejí na řadu softwarové nástroje pro správu znalostí, které vám poslouží jako spolehlivý průvodce divočinou znalostí a pomohou vám z ní vyjít vítězně.
Představte si, že máte k dispozici výkonné centrum, kde je zaznamenávání, organizování a sdílení znalostí stejně snadné jako řev lva. Už nemusíte prohledávat hromady dokumentů ani se ztrácet v bludišti e-mailových konverzací.
V tomto komplexním článku se ponoříme hluboko do světa řešení a nástrojů pro správu znalostí. Prozkoumáme jejich nepostradatelnou roli pro firmy všech velikostí, odhalíme jejich výhody a provedeme vás vzrušujícím procesem výběru dokonalého řešení přizpůsobeného vašim konkrétním potřebám.
Co je software pro správu znalostí?
Software pro správu znalostí je platforma určená k zaznamenávání, organizování, ukládání a usnadňování sdílení znalostí a informací v rámci organizace. Pomáhá podnikům efektivně spravovat a využívat jejich kolektivní znalostní aktiva, jako jsou dokumenty, soubory, databáze a odborné znalosti.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu znalostí?
Při hledání ideálního softwaru pro správu znalostí je důležité zajistit, aby následující faktory odpovídaly potřebám vaší organizace:
- Snadno použitelné rozhraní: Váš tým by měl být schopen snadno přijmout řešení pro správu znalostí.
- Centralizované úložiště znalostí: Správný software pro správu znalostí vám umožní centralizovat kolektivní znalosti vaší organizace, aby byly snadno přístupné a vyhledatelné. Ať už se jedná o dokumenty, soubory nebo dokonce diskuse, centralizované úložiště pomáhá všem najít potřebné informace.
- Robustní vyhledávací funkce: Hledejte systémy pro správu znalostí s efektivními vyhledávacími funkcemi. Tato funkce umožňuje vašemu týmu rychle vyhledat konkrétní informace, spravovat čas a zvýšit produktivitu.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte software, který usnadňuje spolupráci mezi členy týmu. Funkce jako editace v reálném čase, komentáře a kontrola verzí umožňují více uživatelům spolupracovat na vaší interní znalostní bázi a zlepšují sdílení znalostí v rámci vaší organizace.
- Integrace se stávajícími nástroji: Váš software pro správu znalostí by měl doplňovat vaše stávající systémy, jako jsou nástroje pro správu projektů, řešení pro řízení a další software. Softwarová řešení pro znalostní báze s robustními integračními schopnostmi dále zefektivňují správu procesů a zabraňují zdvojování úsilí.
15 nejlepších softwarových nástrojů pro správu znalostí, které můžete použít
Software pro správu znalostí funguje jako páteř úspěšných společností a týmů, využívá kolektivní inteligenci a podporuje hladkou spolupráci.
Pečlivě jsme vybrali 15 nejlepších systémů pro správu znalostí, které lze použít v roce 2024, abychom vám pomohli vybrat nástroje, které vyhovují vašim jedinečným potřebám. Každá z těchto možností slibuje změnu způsobu, jakým ukládáte, sdílíte a využíváte informace, a v konečném důsledku zvýší vaši provozní efektivitu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů, které přesahuje rámec tradiční správy projektů a dokumentů. Díky robustním systémům pro správu znalostí a klíčovým funkcím ClickUp mohou týmy všech velikostí vytvářet krásné wiki stránky s profily kupujících, obchodními procesy, příručkami pro zaměstnance a dalšími důležitými znalostními dokumenty v ClickUp Docs.
Propojte své zaměstnance s důležitými organizačními znalostmi a poskytněte jim snadný přístup pomocí klíčových funkcí, jako je univerzální vyhledávací funkce, vnořené stránky a funkce správy úkolů, které umožňují přiřazovat nebo označovat ostatní uživatele v konkrétních dokumentech.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain pro vytváření znalostních bází s využitím umělé inteligence
- Integrace s více než 1 000 nástroji, včetně Jira, Zapier, Slack a Google Drive.
- Funkce správy dokumentů propojují dokumenty a úkoly, takže máte přístup ke znalostem společnosti na jednom místě.
- Přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů, změnu stavu projektů a přiřazování úkolů.
- Upravujte v reálném čase společně se svým týmem, označujte lidi komentáři, přiřazujte úkoly a přeměňujte text na úkoly, abyste měli přehled o nápadech a všichni byli na stejné vlně.
- Získejte přehled o své práci díky dashboardům pro správu projektů.
- Kategorizujte dokumenty pro snadný přístup a najděte přesně to, co potřebujete, díky robustní vyhledávací funkci.
- Interní týmy mohou snadno přidávat cenné zdroje do firemních wiki stránek a společně budovat interní znalostní bázi v rámci jednoho nástroje.
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny šablon (podívejte se na naši šablonu znalostní báze HR a šablony příruček pro zaměstnance!).
Omezení ClickUp
- Vzhledem k bohatému výběru funkcí může být ClickUp pro začínající uživatele složitý na ovládání, což vede k delší době učení.
- Některé zobrazení zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen ?Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vašem podniku, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím oddělení prodeje .
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 670 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 640 recenzí)
2. Zendesk
Zendesk není samostatný nástroj pro správu znalostí, ale spíše plnohodnotná sada nástrojů pro zákaznickou podporu. S pomocí Zendesk můžete vytvořit centralizovanou znalostní databázi, ve které můžete ukládat, organizovat a sdílet cenné informace se svými zákazníky i interními týmy, a tím zlepšit zákaznickou podporu.
Systémy a funkce pro správu znalostí společnosti Zendesk jsou obzvláště cenné pro váš tým podpory. Umožňují mu poskytovat okamžité odpovědi, omezit opakované dotazy zákazníků a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost díky přístupu k článkům helpdesku nebo znalostní bázi.
Nejlepší funkce Zendesk
- Vytvořte interní znalostní databázi článků, často kladených dotazů a samoobslužných zdrojů na jednom centralizovaném a snadno přístupném místě.
- Mezi klíčové funkce patří výkonná vyhledávací funkce využívající klíčová slova a filtry a systém správy obsahu pro firemní dokumenty.
- Sledujte úpravy, vracejte se k předchozím verzím a zajistěte přesnost obsahu ve znalostní bázi společnosti.
- Integrace se sadou nástrojů Zendesk, včetně živého chatu a helpdesku.
Omezení Zendesk
- Omezené možnosti přizpůsobení designu a rozvržení
- Správa a organizace obsahu v Zendesk se stává složitější, jak znalostní báze roste.
- Zendesk nenabízí samostatné řešení pro správu znalostí.
Ceny Zendesk
- Základní plány Tým podpory: 19 $ za agenta/měsíc Profesionální podpora: 49 $ za agenta/měsíc Podpora pro podniky: 99 $ za agenta/měsíc
- Tým podpory: 19 $ za agenta/měsíc
- Profesionální podpora: 49 $ za agenta/měsíc
- Podpora podniků: 99 $ za agenta/měsíc
- Balíčky Suite Suite team: 49 $ za agenta/měsíc Suite growth: 79 $ za agenta/měsíc Suite professional: 99 $ za agenta/měsíc Suite enterprise: Ceny na vyžádání u obchodního zástupce
- Suite team: 49 $ za agenta/měsíc
- Růst balíčku: 79 $ za agenta/měsíc
- Suite professional: 99 $ za agenta/měsíc
- Suite enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 600 recenzí)
3. Document360
Document360 je systém pro správu znalostí, který vyniká v oblasti tvorby a správy obsahu a nabízí intuitivní nástroje pro vytváření a organizování článků, často kladených otázek a projektové dokumentace.
Document360 je vhodný pro širokou škálu podniků, včetně start-upů, velkých společností a rostoucích organizací, kterým umožňuje rychlý přístup k relevantním informacím. Vyhovuje potřebám týmů zákaznické podpory, produktových manažerů a podniků, které zpracovávají velké objemy dat a informací.
Nejlepší funkce Document360
- Vynikající vyhledávací funkce díky pokročilým vyhledávacím filtrům, vyhledávání podle klíčových slov a doporučením založeným na umělé inteligenci.
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Robustní funkce pro spolupráci, které týmům umožňují společně pracovat na vytváření a aktualizaci článků v znalostní databázi.
Omezení Document360
- Vysoká cena
- Někteří uživatelé zjistili, že správa rozsáhlých a složitých znalostních bází v Document360 může být náročná.
- Klíčové funkce správy pracovních postupů Document360 jsou některými uživateli považovány za základní a nedostatečně pokročilé.
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $ za projekt/měsíčně, fakturováno ročně
- Profesionální: 299 $ za projekt/měsíčně, fakturováno ročně
- Podnikání: 399 $ za projekt/měsíčně, fakturováno ročně
- Enterprise: 599 $ za projekt/měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Document 360
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
4. Guru
Guru je dynamická platforma pro správu znalostí, která byla navržena tak, aby revolučním způsobem změnila sdílení a zaznamenávání znalostí. Nástroj znalostní báze Guru je přínosem pro týmy zákaznického servisu, prodejní týmy a odborníky v oblasti podpory, kteří hledají efektivní řešení pro správu znalostí.
Tento nástroj poskytuje týmům přístup k cenným znalostem v organizaci a zároveň zvyšuje produktivitu, zkracuje dobu odezvy a poskytuje přesné informace, které vám pomohou zajistit výjimečný zákaznický zážitek.
Nejlepší funkce Guru
- Převádějte znalosti do přehledných, ověřených karet, které lze snadno vyhledávat a jsou snadno přístupné.
- Funkce synchronizace v reálném čase, které se integrují do vašich stávajících pracovních postupů a platforem.
- Návrhy a připomenutí založené na umělé inteligenci vám proaktivně pomáhají udržovat znalosti aktuální a relevantní.
- Klíčové funkce, jako jsou komentáře v kontextu a týmové prostory, podporují spolupráci.
Omezení Guru
- Někteří uživatelé zjistili, že přijetí a zvládnutí platformy Guru vyžaduje strmé učební křivky.
- Možnosti přizpůsobení Guru, zejména pokud jde o vizuální branding a rozvržení, mohou být omezené.
- Uživatelé poukázali na to, že vyhledávací funkce by mohla být vylepšena, aby byla přesnější a efektivnější v rámci článků znalostní báze.
Ceny Guru
- Zdarma: 0 $ (pro až 5 uživatelů)
- Builder: 10 USD za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze odborníků
- G2: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
5. Confluence
Confluence, součást sady SaaS od společnosti Atlassian, je robustní wiki software, který týmům umožňuje hladkou spolupráci a sdílení informací, takže všichni jsou na stejné vlně.
Confluence je vhodný pro širokou škálu podniků a je obzvláště cenný pro mezifunkční týmy, projektové manažery a oddělení s intenzivním využíváním znalostí. Usnadňuje plynulé sdílení znalostí, zvyšuje produktivitu a podporuje efektivní spolupráci v celé vaší společnosti.
Nejlepší funkce Confluence
- Vytvářejte, upravujte a organizujte obsah v reálném čase napříč týmy a lidmi.
- Flexibilní a přizpůsobitelné prostory vám umožňují vytvořit specializované oblasti pro konkrétní projekty, oddělení nebo oblasti znalostí.
- Pokročilé funkce vyhledávání
- Robustní přizpůsobitelnost rozvržení, šablon a motivů
Omezení Confluence
- Zvládnutí efektivního používání funkcí Confluence může vyžadovat čas a úsilí.
- Uživatelé zmínili, že možnosti formátování v Confluence, zejména pokud jde o styl a design dokumentů, mohou být ve srovnání se specializovaným softwarem pro zpracování textu omezené.
- Ačkoli je Confluence navržen pro zpracování velkého množství obsahu, někteří uživatelé zaznamenali problémy s výkonem při práci s rozsáhlými znalostními bázemi nebo složitými stránkami.
Ceny Confluence
- Zdarma: 0 $ (až pro 10 uživatelů)
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
Porovnejte Notion a Confluence!
6. Helpjuice
Helpjuice je vhodný pro firmy všech velikostí, které chtějí optimalizovat své postupy v oblasti správy znalostí. Je určen pro týmy správy zákaznických služeb, personální oddělení a interní iniciativy sdílení znalostí.
Systém pro správu znalostí vyhovuje požadavkům vícejazyčných organizací a nabízí několik funkcí pro vytváření reportů a analýz, které vám pomohou sledovat vaše projekty.
Nejlepší funkce Helpjuice
- Získejte cenné informace o využívání znalostní báze, výkonu článků a zapojení uživatelů.
- Funkce vyhledávání zahrnuje inteligentní vyhledávání, které při zadávání dotazů nabízí relevantní návrhy článků.
- Komentáře v textu, historie verzí a pracovní postupy schvalování obsahu podporují hladkou spolupráci v rámci vašeho týmu.
Omezení Helpjuice
- Někteří uživatelé zjistili, že správa mediálních souborů je složitá, protože Helpjuice neobsahuje speciální složku pro jejich ukládání.
- Recenzenti poznamenali, že možnosti šablon Helpjuice mohou být poněkud rigidní, což omezuje možnost přizpůsobení rozložení a struktury článků a stránek znalostní báze.
Ceny Helpjuice
- Starter: 120 $/měsíc (až 4 uživatelé)
- Run-Up: 200 $/měsíc (až 16 uživatelů)
- Premium Limited: 289 $/měsíc (až 60 uživatelů)
- Premium Unlimited: 499 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
7. Notion
Notion je univerzální pracovní prostor typu „vše v jednom“, kde mohou týmy vytvářet a organizovat interní znalostní báze, projektové wiki a dokumenty pro spolupráci na jedné jednotné platformě.
Systém pro správu znalostí a nástroj pro správu úkolů je vhodný pro širokou škálu jednotlivců a týmů, včetně projektových manažerů, tvůrců obsahu a týmů pracujících na dálku. Slouží jako komplexní řešení pro organizaci a přístup k informacím, zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity týmu.
Nejlepší funkce Notion
- Flexibilní a přizpůsobitelný pracovní prostor vám umožňuje navrhovat vlastní rozvržení, šablony a databáze tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním pracovním postupům a preferencím.
- Týmy mohou spolupracovat v reálném čase, zanechávat komentáře a sledovat změny.
- Snadné vkládání a integrace různých typů médií, včetně obrázků a videí
- Funkce databáze Notion vám umožňuje vytvářet strukturovaný obsah, organizovat data a budovat dynamické pohledy ve vaší znalostní bázi.
Omezení Notion
- S rostoucí složitostí a objemem informací uživatelé zjistili, že výkon aplikace Notion může být ovlivněn.
- Uživatelé zaznamenali potíže při správě řízení přístupu k určitým částem nebo citlivým informacím v rámci znalostní báze, pokud nejsou v podnikové úrovni.
Ceny Notion
- Zdarma: 0 $
- Plus: 8 $ za uživatele/měsíc při roční fakturaci nebo 10 $ při měsíční fakturaci
- Podnikání: 15 USD za uživatele/měsíc při roční fakturaci nebo 18 USD při měsíční fakturaci
- Podnik: Kontaktujte nás pro demo verzi
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
8. Bloomfire
Bloomfire je robustní software pro správu znalostí, který týmům usnadňuje efektivní shromažďování, organizování a sdílení informací.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje Bloomfire týmům vytvářet a kategorizovat články, videa a další typy obsahu. Můžete využít výkonné vyhledávací funkce k rychlému a efektivnímu vyhledávání informací.
Nejlepší funkce Bloomfire
- Funkce sociálního učení vám nabízejí nový způsob, jak komunikovat se svým týmem, sdílet poznatky, klást otázky, poskytovat zpětnou vazbu a učit se jeden od druhého.
- Výkonná vyhledávací funkce vám umožní rychle najít konkrétní informace v znalostní bázi.
Omezení Bloomfire
- Ačkoli Bloomfire integruje populární nástroje a platformy, uživatelé narazili na omezení při integraci s některými systémy třetích stran.
- Uživatelé, kteří hledají pokročilejší automatizaci pracovních postupů nebo schvalovací procesy pro tvorbu a publikování obsahu, mohou shledat možnosti platformy nedostatečnými.
Ceny Bloomfire
- 25 USD za uživatele/měsíc podle objemu a modelu
- Kontaktujte nás pro individuální nabídku
Hodnocení a recenze Bloomfire
- G2: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
9. Zoho Desk
Zoho Desk je jedním z mnoha nástrojů zákaznického servisu, které slouží zároveň jako software pro správu znalostí. Ačkoli se primárně zaměřuje na poskytování funkcí help centra pro podporu agentů, nabízí také základní funkce pro správu znalostí, zejména samoobslužná řešení.
Zoho Desk umožňuje firmám vytvářet a spravovat znalostní báze určené pro zákazníky, díky nimž mají zákazníci přístup k zdrojům pro běžné dotazy a problémy.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Sledujte revize, prohlížejte historii změn a v případě potřeby obnovte předchozí verze.
- Umožňuje zákazníkům přístup k samoobslužné znalostní bázi, díky níž mohou samostatně najít odpovědi na své otázky a vyřešit běžné problémy.
- Členové týmu mohou spolupracovat na vytváření, kontrole a aktualizaci obsahu.
Omezení Zoho Desk
- Někteří uživatelé vyjádřili potřebu větší flexibility při přizpůsobování vzhledu, rozvržení a brandingu znalostní báze.
- Uživatelé hlásí potíže s integrací modulu pro správu znalostí Zoho Desk s jinými systémy nebo platformami, které používají ve své organizaci.
Ceny Zoho Desk
- Standard: 14 USD za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 23 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: 40 USD za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Help Scout
Help Scout je univerzální platforma zákaznické podpory s funkcí znalostní báze, která firmám umožňuje vytvořit komplexní knihovnu článků, často kladených dotazů a dokumentace.
Pomocí funkce Docs můžete snadno vytvářet a kategorizovat obsah, čímž zajistíte snadnou navigaci pro zákazníky, kteří hledají samoobslužnou podporu.
Nejlepší funkce Help Scout
- Pokročilé vyhledávací filtry a algoritmy relevance zajišťují, že zákazníci efektivně najdou relevantní informace.
- Díky možnostem značkování a kategorizace můžete vytvořit logickou strukturu, která zákazníkům pomůže snadno se orientovat a nacházet informace.
Omezení Help Scout
- Uživatelé vyjádřili potřebu pokročilejších nástrojů pro spolupráci, jako jsou pracovní postupy pro kontrolu obsahu, přidělování úkolů nebo procesy schvalování obsahu.
- Znalostní báze Help Scout má omezené možnosti přizpůsobení, zejména pokud jde o rozvržení a design.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Plus: 40 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 65 USD za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
11. Quip
Quip je cloudový software pro spolupráci a správu znalostí, který nabízí univerzální platformu pro spolupráci týmů, vytváření dokumentů a sdílení znalostí. Kombinuje funkce textového procesoru, tabulkového procesoru a nástroje pro správu projektů do jedné ucelené platformy.
Nejlepší funkce Quipu
- Chat a zasílání zpráv pro komunikaci s kolegy v rámci aplikace
- Podrobná oprávnění pro nastavení uživatelských práv na úrovni souborů nebo složek
- Aplikace pro Android a iOS pro přístup k souborům uloženým na cestách
- Seznamy úkolů a nástroje pro řízení projektů
- Integrace Salesforce pro ukládání souborů
Omezení Quipu
- Náročné osvojování pro zákazníky, kteří nepoužívají Salesforce, jako samostatná platforma pro sdílení souborů
- Omezené možnosti přizpůsobení a personalizace
Ceny Quip
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
12. Bitrix24
Bitrix24 je oblíbená online platforma pro spolupráci a komunikaci, která nabízí širokou škálu nástrojů pro firmy. Zahrnuje funkce jako řízení projektů, CRM, komunikační nástroje, správu dokumentů a další. Bitrix24 umožňuje týmům efektivně spolupracovat, zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Identifikujte překážky a prodejní příležitosti pomocí nástroje pro analýzu prodejního trychtýře.
- Využijte automatizaci e-mailů a SMS k posílení prodeje a zlepšení retence zákazníků.
- Plánujte a sledujte pokrok v prodejních aktivitách pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Vytvářejte vztahy mezi prodejními aktivitami a závislostmi úkolů.
Omezení Bitrix24
- Omezení přizpůsobení
- Strmá křivka učení
- Omezené integrace
Ceny Bitrix24
Bitrix24 nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 24 USD/měsíc pro dva uživatele.
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
13. ServiceNow
ServiceNow je přední cloudová platforma, která poskytuje různá softwarová řešení pro správu služeb na podnikové úrovni. Nabízí řadu nástrojů pro správu IT služeb (ITSM) a další moduly pro správu IT operací (ITOM), správu zákaznických služeb (CSM), správu lidských zdrojů (HRSM) a další.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Zprávy a přehledy v reálném čase
- Automatické stanovení priorit a přidělování úkolů
- Dashboard IT platformy ukládá všechna vaše data a poznatky na jednom místě, aby podpořil spolupráci a motivoval zaměstnance.
- Využijte praktické připomínky a oznámení pro správu smluv o úrovni služeb (SLA) a mějte přehled o spokojenosti zákazníků.
Omezení ServiceNow
- Nejedná se o kompletní nástroj pro CRM a řízení projektů, takže jej budete muset používat v kombinaci s dalšími nástroji.
- Někteří uživatelé měli pocit, že funkce pro vytváření reportů by mohly být robustnější pro zákaznickou podporu.
Ceny ServiceNow
- Kontaktujte nás a získejte cenovou nabídku přizpůsobenou potřebám vaší firmy.
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
14. Hiver
Hiver je nástroj pro spolupráci při správě e-mailů, který pomáhá týmům efektivně a účinně spolupracovat v rámci jejich stávajících účtů Gmail. Je navržen tak, aby zvýšil produktivitu týmů tím, že jim umožňuje hladce spolupracovat, delegovat úkoly a sledovat e-maily.
Nejlepší funkce Hiver
- Sdílejte e-mailovou schránku a spravujte e-maily v Gmailu
- Společně přiřazujte a řešte e-maily s možností přidávat k nim komentáře, štítky a poznámky.
- Vytvářejte a používejte e-mailové šablony, abyste mohli reagovat na často kladené otázky.
Omezení Hiveru
- Závislost na Gmailu
- Omezená mobilní zkušenost
- Omezené funkce
Ceny Haver
- Lite: 15 $ za člena/měsíc
- Pro: 39 $ za člena/měsíc
- Elite: 59 $ za člena/měsíc
Hodnocení a recenze Hiver
- 4. 6/5 (více než 800 recenzí)
15. Tettra
Tettra je systém pro správu znalostí a wiki software založený na umělé inteligenci, který pomáhá týmům spravovat a sdílet organizační znalosti. Umožňuje uživatelům shromažďovat důležité informace o společnosti do znalostní báze, kterou lze použít k zodpovězení opakujících se otázek a zaškolení nových členů týmu. Tettra poskytuje platformu pro organizaci a spolupráci na dokumentaci a procesech týmu.
Nejlepší funkce Tettra
- Integrace
- Usnadňuje přispívání obsahem
- Umožňuje používat média, odkazy a bohaté formátování.
Omezení Tettry
- S růstem firmy může být obtížné sledovat nové aktivity.
- Při pokusu o zařazení jednoho dokumentu na dvě místa dochází k duplicitě obsahu.
- Obrázky v seznamech mají omezené možnosti formátování.
Ceny Tettra
- Začátek: Zdarma
- Škálování: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 16,66 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (89+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (9+ recenzí)
ClickUp: Nejlepší nástroj pro správu znalostí pro týmy
V rozsáhlé oblasti správy znalostí může být zvládnutí informační přetíženosti děsivou perspektivou. Ale nebojte se, funkce ClickUp nabízí výkonnou platformu pro plynulou spolupráci, centralizovaná úložiště znalostí a snadné vyhledávání informací.
Díky intuitivnímu rozhraní můžete snadno vytvářet, upravovat a sdílet znalosti, zajistit, aby všichni ve vaší společnosti měli přístup k nejnovějším informacím, a učinit tak znalostní mezery minulostí.
Začněte své dobrodružství v oblasti správy znalostí ještě dnes s ClickUp a odhalte skutečný potenciál znalostí vaší organizace.