Vyzkoušeli jsme 10 nejlepších nástrojů AI pro správu znalostí v roce 2025

Existuje mnoho nástrojů umělé inteligence (AI) pro správu znalostí a jejich počet neustále roste. Tyto nástroje AI vám mohou pomoci organizovat data a zvýšit produktivitu týmu, ale nesprávný nástroj může ve skutečnosti brzdit váš pokrok.
Jak najít ideální řešení?
V tomto průvodci vám prozradíme, co byste měli hledat v novém nástroji AI pro správu znalostí, a představíme vám některé z našich oblíbených softwarových nástrojů v této oblasti. ?️
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro správu znalostí?
Každý typ softwarového nástroje pro správu znalostí má své výhody i nevýhody. Vše záleží na tom, co hledáte. Některé týmy potřebují nástroj na podnikové úrovni s přísnými úrovněmi oprávnění a dodržováním předpisů, zatímco jiné potřebují pouze digitální úložiště pro všechny informace o společnosti. ?
Při porovnávání různých nástrojů pro správu znalostí založených na umělé inteligenci je třeba zohlednit následující faktory:
- Funkčnost: Má platforma všechny funkce, které potřebujete? Nabízí ještě něco navíc?
- Spolupráce: Jsou funkce pro spolupráci intuitivní a snadno použitelné? Můžete snadno sdílet dokumenty s ostatními?
- Umělá inteligence: Zvyšuje generativní AI užitečnost nástroje, nebo naopak omezuje jeho funkčnost?
- Snadné použití: Je nástroj uživatelsky přívětivý? Můžete na něj snadno vyškolit členy svého týmu? Je samoobslužný?
- Reputace: Má tento nástroj dobrou reputaci? Je to novinka na trhu?
- Soulad s předpisy: Splňuje tento nástroj požadavky na soulad s předpisy týkajícími se údajů o zaměstnancích a zákaznících?
- Ceny: Existuje bezplatný tarif? Je nástroj cenově dostupný i při rozšiřování?
Stejně jako u každého softwarového nástroje se zaměřte na to, co je pro vás nejdůležitější – všechny ostatní klíčové funkce nebo výhody jsou bonusem. Využijte našeho průvodce, který vám pomůže najít správný softwarový nástroj znalostní báze pro vaše potřeby.
10 nejlepších softwarů pro správu znalostí s využitím umělé inteligence
V tomto průvodci jsme zúžili seznam dostupných nástrojů pro správu znalostí pouze na naše nejlepší doporučení, abyste mohli ušetřit čas a začít je rychleji testovat.
Zde jsou naše nejlepší tipy na nejlepší nástroje pro správu znalostí založené na AI.
1. ClickUp – nejlepší komplexní nástroj AI pro správu znalostí
ClickUp je výkonný cloudový nástroj pro správu znalostí a platforma pro řízení projektů, který funguje pro týmy jakékoli velikosti a v jakékoli oblasti. Díky mnoha nástrojům navrženým s ohledem na produktivitu a spolupráci je ClickUp špičkovým řešením pro každou společnost, která chce být (a zůstat) organizovaná. ✔️
Pro týmy, které chtějí budovat interní znalostní báze a wiki, je ClickUp Docs nejlepším nástrojem pro správu obsahu. Členové týmu mohou vytvářet dokumenty samostatně, spolupracovat na nich a sdílet informace s ostatními, aby vytvořili jedno centrální úložiště.
K rychlému zahájení práce použijte šablonu znalostní báze od ClickUp. Shromážděte všechny informace o vaší společnosti a vytvořte prohledávatelnou wiki pro zásady a informace.
Díky nedávným aktualizacím mohou uživatelé nyní plně využívat ClickUp Brain na celé platformě, včetně procesu správy znalostí.
Pomocí ClickUp AI můžete psát a shrnovat obsah pro firemní wiki, přeměňovat poznámky na praktické seznamy úkolů a generovat nápady, které můžete použít ve svých interních dokumentech.
ClickUp však není ideální pouze pro správu znalostí. Je také perfektní pro řízení projektů. Týmy mohou využívat robustní funkce ClickUp pro správu projektů a úkolů k plánování projektů, sledování změn a udržení organizace od začátku do konce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte své procesy a vylepšete své psaní pomocí nástrojů umělé inteligence a strojového učení s ClickUp Brain.
- Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci můžete využívat úpravy a zasílání zpráv v reálném čase.
- Proměňte poznámky v akční položky pro snazší správu projektů a úkolů.
- Zvyšte produktivitu a spravujte svůj čas pomocí znalostní báze.
- Uspořádejte své dokumenty pomocí kategorií a značek.
- Využijte bohaté možnosti personalizace a přizpůsobení, včetně barev a kategorií.
- Udržujte pořádek díky bezplatnému softwaru pro správu projektů
- Chraňte soukromé dokumenty a snadno je sdílejte s ostatními díky integrovaným funkcím ochrany soukromí.
- Začněte rychle s našimi bezplatnými šablonami znalostní báze.
Omezení ClickUp
- ClickUp má tolik funkcí a možností přizpůsobení, že může chvíli trvat, než jej dokonale nakonfigurujete podle svých potřeb.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD na člena.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Bit. ai – Nejlepší pro spolupráci při správě dokumentů
Bit. ai je wiki a systém pro správu znalostí založený na umělé inteligenci, který je navržen s ohledem na jednotlivce i týmy. S tímto softwarem mohou týmy organizovat a spolupracovat na obsahu, jako jsou znalostní báze, wiki, školicí příručky a klientské portály, a tuto funkcionalitu dále rozšiřovat pomocí integrací. ?
Nejlepší funkce Bit. ai
- Spolupracujte s členy týmu a pozvanými hosty v reálném čase.
- Použijte AI Genius k zefektivnění psaní obsahu a zvýšení produktivity díky síle strojového učení.
- Sdílejte soubory hladce pomocí sdílených odkazů, vložení do webových stránek a sledovatelných odkazů.
Omezení Bit. ai
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení písma za omezenější než u jiných nástrojů pro tvorbu obsahu.
- Podle některých uživatelů by se uživatelský komfort zlepšil díky lepšímu uživatelskému rozhraní.
Ceny Bit. ai
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bit. ai
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: n/a
3. OneBar – nejlepší nástroj AI pro správu otázek a odpovědí
OneBar je specializovaná platforma pro správu znalostí, která organizacím umožňuje shromažďovat všechna jejich data a informace a ukládat je na jednom snadno spravovatelném místě. Platforma využívá přístup ve stylu otázek a odpovědí. Uživatelé mohou požádat AI bot, aby vyhledal odpovědi, ke kterým mohou členové týmu přispět svými vlastními znalostmi a zkušenostmi.
Nejlepší funkce OneBar
- Sdílejte často kladené otázky (FAQ) spolu s jejich odpověďmi.
- Povzbuzujte členy týmu, aby přispívali k odpovědím.
- Získejte relevantnější obsah pomocí sémantického vyhledávání relevantních dat.
Omezení OneBar
- OneBar je navržen pro použití se Slackem, takže uživatelé, kteří tuto aplikaci nepoužívají, nemusí získat maximální hodnotu za svou investici.
- Oproti některým konkurenčním produktům existuje jen omezené množství online recenzí na OneBar.
Ceny OneBar
- Zdarma
- Startup: 200 $/měsíc pro až 200 uživatelů
- Růst: 400 $/měsíc pro až 1 000 uživatelů
Hodnocení a recenze OneBar
- G2: n/a
- Capterra: n/a
4. Confluence – nejlepší pro týmovou spolupráci a sdílení znalostí
Confluence je interní řešení pro správu znalostí a nástroj pro dokumentaci projektů vyvinutý týmem společnosti Atlassian. S Confluence mohou týmy vytvořit jeden centrální zdroj pravdivých informací pro znalosti organizace. Funkce AI v rámci tohoto nástroje vylepšují psaní, pořizování poznámek a vyhledávací funkce. ?
Nejlepší funkce Confluence
- Plánujte projekty a brainstormujte společně, poté použijte AI k psaní poznámek.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí vložených komentářů a úprav v reálném čase.
- Uspořádejte svůj obsah ve specializovaných pracovních prostorech s vyhledáváním založeným na umělé inteligenci.
Omezení Confluence
- Někteří uživatelé navrhují, že by se mohly zlepšit vyhledávací funkce.
- Podle některých uživatelů může být změna úrovní oprávnění pro různé stránky matoucí.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 6,05 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11,55 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
5. Process Street – nejlepší pro správu podnikových procesů
Process Street je systém pro správu procesů a znalostí založený na umělé inteligenci, který je určen pro týmy, které se musí zaměřit na dodržování předpisů a kontrolu kvality. Platforma je navržena s ohledem na transparentnost a správu procesů a využívá umělou inteligenci, aby týmům pomohla dodržovat předpisy. ?
Nejlepší funkce Process Street
- Pomocí editoru dokumentů můžete zaznamenávat, organizovat a sdílet standardní operační postupy (SOP).
- Nastavte úrovně oprávnění a rozhodněte, kdo má přístup k jakému obsahu.
- Sledujte změny v dokumentech, abyste zachovali transparentnost a kontrolu přístupu.
Omezení Process Street
- Cena může být pro některé uživatele, zejména malé podniky nebo nové agentury, příliš vysoká.
- Někteří uživatelé považují organizaci pracovních postupů a obsahu za matoucí.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Výhoda: Cena začíná na 415 USD/měsíc pro libovolný počet uživatelů.
- Enterprise: Ceny začínají na 1 660 USD/měsíc pro libovolný počet uživatelů.
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
6. Tettra – nejlepší pro vytváření interní znalostní báze
Tettra je software pro sdílení znalostí založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby pomohl urychlit proces zapracování nových zaměstnanců a udržoval členy týmu informované. Týmy mohou tento nástroj pro správu znalostí používat k ukládání a třídění relevantních informací, aby byly k dispozici ve správný okamžik. ?
Nejlepší funkce Tettra
- Vytvářejte nový obsah nebo použijte stávající obsah z Google Drive nebo Notion k vytvoření interní znalostní báze.
- Odpovídejte na dotazy členů týmu okamžitě v aplikaci Slack nebo Tettra.
- Identifikujte mezery ve znalostech a spolupracujte na aktualizacích, aby obsah zůstal relevantní.
Omezení Tettra
- Někteří uživatelé by uvítali více funkcí pro úpravu textu a obsahu, jako jsou například další fonty a barvy.
- Uživatelé uvádějí, že nelze uvést jeden obsah na dvou místech, aniž by se vytvořila kopie, což vede k zbytečnému zdvojování.
Ceny Tettra
- Základní: 4 $/měsíc na uživatele
- Škálování: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (5+ recenzí)
7. Document360 – Nejlepší pro správu znalostí zaměřenou na zákazníky
Document360 je nástroj umělé inteligence pro správu znalostí, který je určen jak pro interní týmy, tak pro zákaznickou podporu. Týmy mohou tuto platformu využít k vytváření znalostních bází, manuálů, standardních operačních postupů nebo wiki, které uchovávají obsah na jednom místě a usnadňují správu znalostí a učení. ?
Nejlepší funkce Document360
- Vytvořte veřejnou nebo soukromou znalostní databázi s vlastní domovskou stránkou.
- Vytvořte obchodní slovník, ve kterém na jednom místě definujete všechny nejčastěji používané termíny.
- Získejte podrobné analytické údaje o tom, jak je váš obsah prohlížen a využíván.
Omezení Document360
- Někteří uživatelé by uvítali možnost změnit výchozí konfiguraci stránek.
- Podle některých uživatelů jsou analytické údaje ve výchozím nastavení k dispozici pouze za posledních 30 dní.
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc pro až tři uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Podnikání: 399 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Enterprise: 599 $/měsíc pro až 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
8. Scribe – nejlepší nástroj AI pro extrakci informací
Scribe umožňuje týmům vytvořit podrobného průvodce z jakéhokoli obsahu. Stačí pouze zapnout rozšíření a projít procesem – ten se pak s pomocí AI promění v postup. To je užitečné pro týmy, které chtějí vytvořit wiki nebo interní znalostní databázi, vytvořit SOP nebo školicí dokumenty nebo navrhnout proces zapracování nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce aplikace Scribe
- Využijte sílu AI a proměňte manuální proces v opakovatelný návod.
- Upravte podrobného průvodce pomocí snímků obrazovky, poznámek a firemního brandingu.
- Vložte průvodce do znalostní báze vaší společnosti nebo je sdílejte pomocí odkazu.
Omezení nástroje Scribe
- Odstraňování obsahu, který již není potřebný, probíhá postupně, což může být frustrující.
- Někteří uživatelé by uvítali více možností formátování textu, aby mohli přizpůsobit své příručky.
Ceny Scribe
- Zdarma
- Personal Pro: 23 $/měsíc na uživatele
- Team Pro: 12 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
9. Kapacita – nejvhodnější pro automatizaci úkolů podpory a helpdesku
Capacity je platforma založená na umělé inteligenci, která je určena pro týmy, které chtějí mít informace přehledně uspořádané a snadno dostupné – ať už pro interní členy týmu, nebo pro zákazníky. Funkce znalostní báze Capacity zahrnuje inteligentní integraci umělé inteligence, díky níž je její vytváření, aktualizace a procházení hladké.
Nejlepší funkce Capacity
- Organizujte znalosti do složek, dialogů a výměn.
- Nastavte oprávnění uživatelů podle role, oddělení, umístění a dalších kritérií.
- Rychlé vyhledávání informací pomocí integrované vyhledávací funkce
Omezení kapacity
- Někteří uživatelé by uvítali více možností, pokud jde o vytváření reportů.
- Může dojít k určitému zpoždění, než si členové týmu zvyknou na nový systém.
Ceny podle kapacity
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení kapacity a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
10. Notion – nejlepší pro komplexní spolupráci v pracovním prostoru
Notion je oblíbený nástroj pro správu znalostí, který nyní disponuje funkcemi umělé inteligence. Týmy, které používají Notion k vytváření databází, interních wiki a znalostních bází, mohou nyní využívat nástroj pro psaní s umělou inteligencí a vestavěné funkce ke zvýšení produktivity a zefektivnění procesů. ?
Nejlepší funkce Notion
- Vytvořte a přizpůsobte si interní znalostní databázi se stránkami a databázemi.
- Proměňte surová data v prezentovatelnou formu pomocí automatického vyplňování tabulek.
- Zeptejte se vestavěné AI na otázku, abyste získali relevantní obsah a sdíleli znalosti ze svého pracovního prostoru.
Omezení Notion
- Někteří uživatelé uvádějí, že spouštěče automatizace pracovních postupů jsou v současné době omezenější než u některých jiných nástrojů pro správu znalostí.
- Není možné konfigurovat uživatelská oprávnění k podskupinám dat, což může mít vliv na to, jak někteří uživatelé organizují svá data v rámci firemní wiki.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI lze přidat k jakémukoli placenému tarifu za 8 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Najděte nejlepší nástroj pro potřeby správy znalostí vaší společnosti
Pro týmy, které chtějí vytvořit firemní wiki nebo interní znalostní databázi, existuje celá řada vhodných nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou připraveny k registraci a použití. Pomocí tohoto průvodce se zorientujte v nabídce a najděte nejlepší software pro správu znalostí pro váš tým.
Pokud potřebujete platformu, která jde nad rámec správy dokumentů, nehledejte nic jiného než ClickUp. Naše platforma typu „vše v jednom“ má vše, co potřebujete ke správě projektů, přidělování úkolů, údržbě CRM a vytváření znalostních bází – s přidanou silou umělé inteligence.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a uvidíte, jak snadné je shromáždit všechny vaše znalosti na jednom místě. ✨