10 nejlepších alternativ Process Street v roce 2025 (recenze a ceny)

Udržet konzistentní pracovní postupy a zároveň se přizpůsobovat změnám je obtížné.
Když se mění postupy nebo přicházejí nové nástroje, je náročné zajistit, aby vše fungovalo stejně. Aby všechny týmy postupovaly stejným způsobem, zejména během přechodů nebo aktualizací, je zapotřebí mnoho jednání, důkladná dokumentace, školení a podpora.
Je to trochu jako přestavba domu, při které je třeba zajistit, aby všechny místnosti fungovaly, aniž by to narušilo váš každodenní režim – je to časově náročné a vyžaduje pečlivé plánování.
Process Street je známý svou efektivitou při zefektivňování činností souvisejících se správou procesů, zejména díky své nedávno vylepšené automatizační funkci. Pokud však hledáte jiné alternativy k Process Street, jste na správném místě. ?
Pojďme se do toho pustit!
Co byste měli hledat v alternativách Process Street?
Při výběru softwaru pro správu procesů se zaměřte na následující funkce:
- Vizuální a flexibilní nástroj pro tvorbu pracovních postupů: Ujistěte se, že si jej můžete přizpůsobit podle svých preferencí pomocí předem připravených funkcí.
- Intuitivní uživatelské rozhraní s funkcemi Low-code: Měli byste být schopni odemknout dostatek příležitostí bez nutnosti programování, abyste mohli efektivně zefektivnit, modelovat a monitorovat svůj pracovní postup.
- Uživatelská přívětivost: Ujistěte se, že rozhraní je snadno použitelné pro vás nebo váš tým.
- Integrace: Ujistěte se, že se software snadno propojí s jinými nástroji, aby byla zajištěna maximální efektivita.
- Spolupráce: Zkontrolujte, zda jsou dostupné funkce pro spolupráci, jako jsou schůzky, chaty a komentáře.
10 nejlepších alternativ Process Street pro rok 2024
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu procesů, který vám pomůže zefektivnit a automatizovat všechny obchodní pracovní postupy. Věděli jste, že ClickUp vám zdarma nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, z nichž nejméně deset je zahrnuto v cenovém plánu Free Forever?
Použijte ClickUp AI k automatizaci svých pracovních postupů. Zadejte dobrý podnět a sledujte, jak vymýšlí kreativní nápady. Nástroj AI může také vytvářet úkoly z obsahu vašeho dokumentu a shrnout vaše úkoly.
ClickUp Task je váš ideální software pro správu úkolů, když je čas na nový úkol. Můžete organizovat, plánovat, nastavovat připomenutí a spolupracovat s více než 35 plně přizpůsobitelnými šablonami.
Automatizujte své opakující se manuální úkoly pomocí ClickUp Automation a snižte počet potenciálních chyb.
Automatizujte implementaci SOP pro členy svého týmu – přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře, měňte stavy a mnoho dalšího pomocí jednoho nástroje pro tvorbu procesů a stovek možností.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp AI: Generujte nápady a dokončujte úkoly rychleji. Díky umělé inteligenci bude vaše práce vypadat lépe a bude rychlejší, zejména díky funkcím pro brainstorming nápadů.
- ClickUp Whiteboard: Spolupracujte se svým týmem na tomto digitálním plátně, kde můžete brainstormovat nápady a plánovat projekty. Zanechávejte komentáře k dokumentům, přidělujte úkoly a zmiňujte osoby.
- Nástroj pro tvorbu pracovních postupů ClickUp: Přizpůsobte si své pracovní postupy. Definujte stavy úkolů a přidávejte k úkolům vlastní pole. Nástroj pro tvorbu vlastních automatizací pomáhá zefektivnit vaše pracovní postupy.
- ClickUp Forms: Vytvářejte přizpůsobené formuláře pro shromažďování konkrétních informací od členů vašeho týmu, klientů nebo zainteresovaných stran. Přizpůsobujte a shromažďujte různé typy dat, jako jsou zpětná vazba, požadavky na projekty, aktualizace úkolů nebo jakékoli jiné podrobnosti relevantní pro váš pracovní postup pomocí podmíněné logiky.
Omezení ClickUp:
- ClickUp nemusí (zatím) fungovat rychle na některých mobilních telefonech.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Recenze a hodnocení ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Kissflow
Kissflow je software pro správu, který je známý zejména svými automatizačními schopnostmi. Provádějte hloubkové analýzy každého ze svých pracovních postupů s klíčovými informacemi o metrikách procesů a přizpůsobenými zprávami.
Vytváření i těch nejnáročnějších pracovních postupů v Kissflow nevyžaduje téměř žádné zkušenosti s programováním. Může se však stát, že budete potřebovat technické znalosti, abyste se naučili ovládat některé pokročilé funkce.
Nejlepší funkce Kissflow:
- Podmíněná logika: Vytvářejte pravidla, která spouštějí různé toky a úkoly.
- Flexibilní oprávnění ke spolupráci: Ovládejte, kdo může spustit proces a jaká data mohou uživatelé v jednotlivých krocích vidět nebo upravovat.
- Integrace: Hladce integrujte více než třicet nástrojů pro správu a mějte vše, co potřebujete pro práci, na dosah ruky.
- Nástroj pro tvorbu formulářů: Navrhujte a automatizujte formuláře pomocí intuitivního nástroje s funkcí drag-and-drop.
- Návrhář pracovních postupů: Vytvořte perfektní posloupnost akcí s paralelními větvemi, podmíněnými kroky a podobnými prvky.
Omezení Kissflow:
- Software obsahuje příliš mnoho chyb, které mohou zpomalit vaši práci a produktivitu.
- Základní tarif je drahý a malé podniky si jej možná nebudou moci dovolit.
Ceny Kissflow:
- Základní: 1500 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Kissflow:
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (39 recenzí)
3. Monday
Monday je další efektivní nástroj pro správu procesů, který zefektivňuje pracovní procesy. Jeho ovládací panel usnadňuje delegování úkolů, sledování pokroku a integraci nástrojů.
Monday umožňuje zefektivnit spolupráci mezi členy vašeho týmu, zejména díky funkci, která využívá barevné stavy k vizuální komunikaci. Přátelské uživatelské rozhraní a automatizace úkolů činí z Monday vhodnou alternativu k Process Street.
Nejlepší funkce Monday:
- Dashboard: Sledujte průběh svých úkolů přímo zde. Je to klíč k informovanému rozhodování při nastavování pracovních postupů.
- Integrace: Integrace s více než 200 nástroji pro zvýšení produktivity a správu obchodních procesů
- Automatizace: Plánujte oznámení, automatizujte e-maily a snadno organizujte schůzky. Po dokončení každého úkolu budete také dostávat aktualizace v reálném čase.
- Workdocs: Zefektivněte spolupráci a realizaci nápadů a pracovních postupů.
Omezení pondělí:
- Mobilní aplikace není funkční; přístup k ní je možný pouze přes web.
Ceny v pondělí:
- Zdarma
- Základní: 8 $ měsíčně na uživatele
- Standard: 10 $ měsíčně na uživatele
- Výhoda: 16 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Monday:
- G2: 4,7/5 (více než 8000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
4. ProcessMaker
ProcessMaker je plnohodnotný automatizační nástroj pro firmy, které potřebují komplexní software pro správu obchodních procesů (BPM).
Integrujte monitorování procesů v reálném čase, směrování procesů nebo sjednocení dat při spolupráci s členy týmu.
ProcessMaker se hodí pro přizpůsobení procesních úložišť a návrhů procesů. Můžete dokonce generovat dokumenty, jako jsou faktury ke schválení, účtenky a smlouvy. Tento software funguje online i offline.
Nejlepší funkce ProcessMaker:
- Flexibilita přizpůsobení: Vytvářejte libovolné dokumenty v jakémkoli stylu. Plně přizpůsobitelné pro návrh vašich procesů v jakémkoli režimu. Pokud nejste programátor, možnosti low-code a no-code vám pomohou přizpůsobit si vše podle svých představ. Pokud máte programátorské dovednosti, pokročilé přizpůsobení vám přinese ještě větší výhody.
- Správa procesů a úkolů: Přehled, analýza a monitorování procesů v reálném čase jsou nyní snazší.
- Spolupráce: Sjednoťte přístup k dokumentům a aktivujte směrování procesů pro snadnou spolupráci.
Omezení ProcessMaker:
- Požadavky na kódování: Software vyžaduje určitou úroveň technických znalostí v oblasti kódování, aby bylo možné jeho funkce správně využívat.
Ceny ProcessMaker:
- Platforma: 1475 $ měsíčně
- Výhoda: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Recenze a hodnocení ProcessMaker:
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (198 recenzí)
5. SweetProcess
SweetProcess je systém pro správu projektů navržený k zefektivnění dokumentových procesů, postupů a úkolů. Použijte jej k posílení prioritního zaměření ve správě pracovních postupů.
Unikátní rozhraní ovlivňuje způsob, jakým vytváříte, spolupracujete a vylepšujete procesy ve svém týmu. Usnadňuje vytváření, opravy, správu a úpravy obchodních procesů s cílem zvýšit produktivitu.
Najdete zde novou uživatelskou příručku – praktický manuál pro nové uživatele, kteří se chtějí seznámit s platformou.
Nejlepší funkce SweetProcess:
- Sledování času: Přiřazujte úkoly svému týmu a automaticky sledujte aktivitu a čas od zahájení úkolu až po jeho dokončení.
- Návrh: Nabízejte návrhy k jakémukoli obsahu a úkolům, které byly vynechány.
Omezení SweetProcess:
- Integrace s jinými nástroji je minimální.
Ceny SweetProcess:
- Základní: 99 $ měsíčně
Recenze a hodnocení SweetProcess:
- G2: nedostatečné hodnocení
- Capterra: nedostatečné hodnocení
6. Pipefy
Pipefy je automatizovaný software pro správu procesů, který vám pomůže zjednodušit pracovní zátěž projektů. Máte téměř neomezené možnosti přizpůsobení vzhledu svých pracovních postupů – bez jakýchkoli znalostí programování.
Jeho automatizace řízení projektů je vysoce efektivní, protože můžete během několika minut vytvořit velmi složité procesy. Vyberte si ze stovek předem připravených šablon pracovních postupů, přizpůsobte si svou práci a pusťte se do toho.
Nejlepší funkce Pipefy:
- Správa SLA: Díky funkci upozornění můžete pečlivě sledovat termíny. SLA vám pomůže rozhodnout, jak dlouho může karta zůstat v jedné fázi vašeho workflow nebo projít celým procesem. Nastavte termín splnění nebo sledujte předpokládané datum dokončení každého úkolu.
- Pokročilá automatizace: Automaticky spouštějte akci, pokud dojde k provedení předem definované události nebo akce.
- Zabezpečená databáze: Zabezpečte svá osobní data nebo data své organizace při vytváření automatizovaných a efektivních pracovních postupů.
- Žádný vývoj kódu: Nový uživatel bude moci automatizovat obchodní procesy pomocí nástrojů typu drag-and-drop.
- Řízení náboru: Zpracovávejte nábor nových zaměstnanců, jejich zaškolování, odchod a sledování jejich požadavků.
Omezení Pipefy:
- Mnoho uživatelů si stěžuje na zpoždění softwaru.
Ceny Pipefy:
- Starter: Zdarma
- Podnikání: 20 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: 34 $ měsíčně na uživatele
Recenze a hodnocení Pipefy:
- G2: 4,6/5 (216 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (304 recenzí)
7. Asana
Asana je efektivní nástroj pro správu procesů s více než 200 integracemi, který umožňuje snadno vytvářet, přiřazovat a sdílet projekty. Chcete-li ušetřit čas, naplánujte skupinové projekty a přiřaďte milníky, abyste rozdělili složité pracovní postupy na dílčí úkoly.
Nejlepší funkce Asany:
- Multi-homing: Každá aktualizace úkolu patřícího k více projektům se promítne do všech projektů.
- Přizpůsobení: Vysoce flexibilní, pokud se chystáte přizpůsobit pole, pravidla a formuláře.
- Efektivní sledování a vizualizace: Zobrazení časové osy v Asaně usnadňuje efektivní sledování harmonogramů, závislostí a termínů.
- Asana Chat: Posílejte zprávy a zahajujte konverzace s členy týmu ohledně úkolů nebo postřehů k čemukoli. Všechny zprávy/konverzace, které vám byly zaslány, se také zobrazí ve vaší doručené poště.
Omezení Asany:
- Bohužel nelze přiřadit více členů týmu ke stejnému úkolu. Asana povoluje pouze jednu osobu na jeden úkol.
- Asana nesleduje váš čas. Věnuje méně pozornosti reportování úkolů.
Ceny Asany:
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 24,99 $ měsíčně na uživatele
Recenze a hodnocení Asany:
- G2: 4,5/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,4 /5 (více než 12 000 recenzí)
8. Alloy Automation
Alloy Automation je software určený ke správě složitých datových pracovních postupů. Pokud chcete ve svém týmu vytvořit integrace v reálném čase založené na přístupu, Alloy vám pomůže zajistit jedinečný datový model pro hladký chod vašeho podnikání.
Funguje hladce při vytváření, spouštění a monitorování složitých pracovních procesů. Pokud dáváte přednost vysoké úrovni přizpůsobení pracovních postupů, Alloy právě to vašim procesům a integracím poskytuje.
Nejlepší funkce Alloy Automation:
- Integrace na vysoké úrovni: Software podporuje více než 220 integrací, díky kterým můžete extrahovat surová data z tisíců podporovaných API.
- Installation Manager: Pomocí jediného ovládacího panelu můžete sledovat všechny jedinečné instalace a konfigurovat verze pro jednotlivé uživatele.
- White-labeling a přizpůsobitelnost: Přizpůsobte vše podle vkusu vaší značky a přizpůsobte modální rozhraní Alloy barvám vaší značky.
Omezení Alloy Automation:
- Existuje příliš mnoho technických detailů, které činí konkrétní integrace poměrně složitými, pokud nejste programátor.
Ceny Alloy Automation:
- Zdarma
- Tým: 50 $ měsíčně
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Alloy Automation:
- G2: 4,2/5 (23 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Nintex
Nintex je nástroj pro mapování a správu procesů, který usnadňuje automatizaci pracovních postupů týmů. Pomáhá vám vytvářet komplexní mapy procesů, grafy Visio a procedurální dokumenty.
Při správě pracovních postupů je důležitá odpovědnost za procesy a spolupráce, a Nintex nabízí pro tento účel ty správné nástroje. Nástroje pro zpětnou vazbu v tomto softwaru jsou také velmi vhodné pro podporu spolupráce a odpovědnosti.
Nejlepší funkce Nintex:
- Modelování procesů: Přidaná flexibilita pro členy technického týmu, kteří chtějí dokumentovat složité procesy pomocí BPMN.
- Automatizace: Vytvářejte pokročilé pracovní postupy během několika minut pomocí několika pokynů. Automaticky provádějte úkoly, i když máte minimální znalosti programování.
- Generování dokumentů: Generujte přizpůsobené a vyhovující smlouvy, objednávky, splatné faktury a několik dalších formátů dokumentů po integraci zdroje dat.
Omezení Nintex:
- Pro malé podniky může být tato služba drahá.
Ceny Nintex:
- Premium: 50 000 $ ročně
- Pro: 25 000 $ ročně
- Vlastní: Vlastní ceny
Recenze a hodnocení Nintex:
- G2: 4,2/5 (910 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (82 recenzí)
10. Trainual
Trainual je především platforma pro školení, nikoli nástroj pro správu procesů.
Trainual pomáhá organizovat a poskytovat školení novým i stávajícím zaměstnancům. Tato platforma je obzvláště účinná pro rychlé zaškolení nových zaměstnanců.
Školení jsou prezentována formou zapamatovatelných obrázků a videí, které zaujmou uživatele. Tento přístup činí zaškolování příjemnějším a zlepšuje retenci – Trainual zefektivňuje školicí procesy a eliminuje potřebu manuálních nebo tradičních metod.
Nejlepší funkce Trainual:
- Platforma umožňuje uživatelům dokumentovat a centralizovat jejich standardní operační postupy (SOP) a procesy. Vytvořte znalostní databázi, ke které mají přístup členové týmu.
- Funkce pro mobilní zařízení: Přístup ke školení na vašich mobilních zařízeních
Omezení Trainual:
- Ceny nemusí být příznivé pro malé podniky.
- Vyhledávání a návrat k minulým školením Trainuals může být obtížné, pokud si je před dokončením školení nezapamatujete jako „oblíbené“.
Ceny Trainual:
- Malé podniky: 250 $ měsíčně
- Rostoucí podnikání: 417 $ měsíčně
- Neomezené: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Trainual:
- G2: 4,7/5 (500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (428 recenzí)
Nejlepší alternativa k Process Street pro automatizaci vašich podnikových procesů
Při řízení podniku je neustálou výzvou přijít na to, jak využít technologie ke zlepšení procesů a zároveň zachovat lidský rozměr. Kolik procesů automatizujete a kolik ponecháváte pod lidským dohledem?
Je velmi důležité podporovat spolupráci, nové nápady a zlepšení a držet krok s potřebami zákazníků. To jsou znaky efektivního a úspěšného podnikání.
Alternativy Process Street poskytují funkce pro správu procesů, které vám pomohou sledovat projekty a dosahovat jejich cílů, přičemž zefektivní vaše pracovní postupy.
Pokud si však stále nejste jisti, která alternativa Process Street je pro vás nejlepší, ClickUp je široce používán tisíci podniků, které s ním vytvářejí, spravují a zefektivňují své projekty.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma.