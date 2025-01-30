6 nejlepších softwarů pro řízení podnikových procesů v roce 2025

Začneme s ohromující statistikou, ano? ?
Trh se softwarem pro řízení podnikových procesů (BPM) by měl do roku 2025 dosáhnout hodnoty 14,4 miliardy amerických dolarů. Je zřejmé, že stále více podniků se rozhoduje používat software BPM, aby zvýšily efektivitu a činily lepší rozhodnutí.
Progresivní společnosti využívají různé nástroje ke zvýšení příjmů, zjednodušení provozu a obecně k tomu, aby jejich pracoviště fungovala jako ziskové, dobře promazané stroje.
Od softwaru pro řízení projektů a plánování událostí až po správu úkolů – možnosti jsou nekonečné.
V tomto článku se podrobně podíváme na svět řízení podnikových procesů, prozkoumáme šest nejlepších nástrojů BPM, jejich klíčové funkce a to, jak najít software pro automatizaci podnikových procesů, který nejlépe vyhovuje vaší jedinečné organizaci.
Než se do toho pustíme, pojďme si nejprve přesně definovat, co BPM vlastně je.
Co je to řízení podnikových procesů?
Řízení podnikových procesů zahrnuje vytváření, analýzu, monitorování a transformaci klíčových podnikových procesů. Stručně řečeno, BPM identifikuje příležitosti, úspěchy a problémy podniku prostřednictvím průběžného monitorování procesů.
Obchodní procesy udržují společnost na správné cestě a umožňují týmům vykonávat svou práci a sledovat pokrok efektivněji.
Aplikace jsou velmi rozmanité a liší se od společnosti k společnosti, ale některé běžné příklady toho, jak lze efektivní BPM využít, jsou:
- Zaškolování nových zaměstnanců: BPM může automatizovat části procesu zaškolování, čímž se zkrátí čas potřebný k vyplnění dokumentů. Pomáhá také zajistit hladší přechod, protože procesy a zásady organizace jsou jasně zdokumentovány, což vede k jednoduššímu předání.
- Obsahový marketing: Software BPM může společnosti pomoci vyvinout efektivní a snadno sledovatelné pracovní postupy pro obsahový marketing, které zahrnují psaní, úpravy, optimalizaci a publikování. Může také pomoci spravovat stávající obsah a plánovat a vytvářet nový obsah, aby společnosti mohly dosáhnout svých marketingových cílů.
- Objednávky: Řízení procesů může pomoci zefektivnit vytváření a zpracování objednávek. Zajišťuje transparentnost a odpovědnost, čímž snižuje počet chyb a zajišťuje dodržování termínů.
Chcete se dozvědět více o tom, co je to řízení podnikových procesů? Tento informativní článek o BPM ho podrobně vysvětluje a popisuje také jednotlivé fáze BPM.
Jaké jsou 3 typy BPM?
Existují tři hlavní typy řízení podnikových procesů:
1. BPM zaměřený na člověka
Jak název napovídá, tento typ BPM se používá pro procesy prováděné lidmi a obvykle vyžaduje schválení ze strany zaměstnanců. BPM zaměřené na lidi zahrnuje jednoduché sledování a oznámení v intuitivním ovládacím panelu.
2. BPM zaměřený na dokumenty
Dokumentově orientovaný BPM je takový, kdy je dokument jádrem procesu. Tento typ BPM umožňuje procesy jako formátování, ověřování, řízení projektů, správu dokumentů a přijímání podpisů na dokumentech.
3. BPM zaměřené na integraci
Integračně orientovaný BPM se používá mezi stávajícími softwarovými systémy, kterými mohou být systémy CRM a ERP. Tento typ BPM se obvykle používá s minimálním lidským zásahem, protože tyto systémy mají přístup k API, díky čemuž procesy běží rychleji.
Co je software pro řízení podnikových procesů?
Software BPM analyzuje, monitoruje a transformuje obchodní procesy.
Software pro řízení podnikových procesů obvykle obsahuje funkce, které zajišťují automatizaci pracovních postupů, pokročilé reportování, nástroje pro spolupráci a integrační možnosti.
K čemu se nástroje BPM používají?
Podniky používají nástroje BPM pro:
- Přezkoumání a analýza celkových procesů
- Sladění obchodních funkcí s potřebami zákazníků
- Sledování a měření podnikových zdrojů
- Optimalizace podnikových procesů
- Kontrola nákladů za účelem zefektivnění každodenních operací a základních procesů
Chcete příklad? Jistě!
Používání systémů BPM vám může pomoci odhalit, že opakující se úkoly způsobují vašim zaměstnancům nadměrnou manuální práci. Nebo možná obchodní nabídky vaší firmy nevedou k dostatečně rychlému uzavření obchodů, a to ani s pomocí šablon pro e-mailový marketing.
Jakmile je problém identifikován, mohou se ho podniky zabývat, dokud není zcela vyřešen.
Co dělá dobrý nástroj BPM?
Při výběru nástroje BPM je třeba dbát na některé důležitější funkce:
- Přizpůsobitelnost: Efektivní BPM by měl být snadno přizpůsobitelný, abyste jej mohli přizpůsobit měnícím se potřebám svého podnikání.
- Integrace: Váš BPM musí být integrován se všemi stávajícími softwarovými aplikacemi, které vaše společnost používá. Vyberte si takový, který nabízí širokou škálu integrací.
- Snadné použití: Nechcete se neustále spoléhat na svůj IT tým, pokud jde o změny a vytváření nových pracovních postupů. Hledejte software, který poskytuje šablony a funkce drag-and-drop a nevyžaduje znalosti programování.
- Nástroje pro reporting: Abyste mohli měřit efektivitu řízení procesů, potřebujete efektivní funkce pro reporting.
- Spolupráce: Stejně jako velké podniky volí IP telefonní systémy, aby zůstaly v kontaktu i na cestách, i váš systém pro správu podnikových procesů by měl mít možnosti propojení s počítači, iOS a Androidem, aby byla spolupráce snadná.
- Podpora: Při investici do nástroje BPM se ujistěte, že je k dispozici komplexní podpora, abyste mohli rychle a efektivně řešit případné problémy.
Existuje mnoho dalších funkcí, které můžete hledat, ale důležité je identifikovat potřeby vaší společnosti a to, čeho chcete s nástrojem BPM dosáhnout.
6 nejlepších softwarů pro řízení podnikových procesů
1. ClickUp
Začněme tento přehled nejlepších softwarů pro řízení podnikových procesů s ClickUp – komplexním nástrojem pro řízení projektů vytvořeným pro týmy všech velikostí napříč odvětvími.
Nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, která týmům a jakékoli firmě poskytuje pokročilé nástroje a flexibilitu, které potřebují k vytvoření nejúčinnějších pracovních postupů, které nejlépe vyhovují jejich obchodním a projektovým potřebám, jakož i jejich preferencím v oblasti pracovních postupů.
Pokud jde o vytváření efektivních systémů pro správu podnikových procesů, nástroje ClickUp mohou podnikům pomoci:
- Automatizujte pracovní postupy: Optimalizujte své procesy a omezte manuální práci pomocí předdefinované a přizpůsobené automatizace.
- Podpora týmové spolupráce: Vylepšete komunikaci a spolupráci v týmu pomocí integrované funkce chatu, nástro je ClickUp Whiteboards pro plánování procesů, nástroje ClickUp Docs pro znalostní bázi a standardní operační postupy a mnoha dalších funkcí.
- Získejte přístup k reportům v reálném čase: Vytvořte si vlastní dashboardy, které vám umožní přehledně sledovat vaše operace a získat celkový přehled o vaší práci.
Kromě toho ClickUp nabízí předem připravené a přizpůsobitelné šablony. Získejte přístup k knihovně šablon pro všechny případy použití, včetně šablony procesů a postupů od ClickUp, která vám pomůže plánovat a realizovat efektivní systémy řízení podnikových procesů.
Klíčové funkce
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z 15 způsobů zobrazení své práce (Gantt, tabule, zobrazení boxů a další).
- Digitální tabule: Naplánujte své strategie a procesy v ClickUp Whiteboards a propojte je se svou prací.
- Spolupracující dokumenty: Vytvářejte znalostní báze, wiki, SOP a další a sdílejte je se svým týmem.
- Vlastní pole a vlastní stavy: Přidejte tolik vlastních polí, kolik potřebujete, abyste svému týmu a zainteresovaným stranám poskytli kontext, který potřebují k tomu, aby se všichni shodli, a vytvořte vlastní stavy, které vám pomohou sledovat pokrok.
- Vlastní ovládací panel: Vyberte si z více než 50 widgetů a vytvořte si ideální ovládací panel, který vám poskytne přehledy a analýzy vaší práce v reálném čase.
- Automatizace pracovních postupů: Přizpůsobená automatizace pro zefektivnění vašich pracovních postupů a zajištění konzistentnosti procesů.
- Výkonné integrační funkce: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji
- Mobilní aplikace: Vezměte si ClickUp s sebou na cesty a přistupujte k němu odkudkoli.
Výhody
- Funkce drag and drop
- Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Plně přizpůsobitelná platforma
- Nástroje pro spolupráci
- Reporting v reálném čase
Omezení
- Naučit se pracovat s tímto softwarem může být náročné vzhledem k počtu dostupných funkcí.
- V mobilní aplikaci zatím není k dispozici zobrazení tabulky.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 519+ recenzí)
2. Process Street
Process Street pomáhá firmám zlepšit řízení projektů a zvládat malé projekty s více uživateli.
Jeho nabídka softwaru BPM zahrnuje generování procedurálních dokumentů pomocí jednoduchých klávesových zkratek prostřednictvím rozhraní typu drag-and-drop.
Pomocí tohoto systému pro správu podnikových procesů můžete vytvářet pracovní postupy, provádět procesy a distribuovat je svým širším týmům.
Klíčové funkce
- Rozhraní bez kódu
- Podmíněná logika
- Jednorázová, vícestupňová a postupná schvalování
- Přiřazování úkolů
- Více než 3000 integrací
- Podpora prostřednictvím e-mailu a chatu
Výhody
- Více šablon
- Snadné zaznamenávání a sledování procesů
- Přehledy na řídicím panelu pro sledování aktivit v reálném čase
- Jednoduché a upravitelné kontrolní seznamy
Omezení
- Úprava šablon je pro technicky neznalé uživatele obtížná.
- Žádné pokročilé nástroje pro vytváření reportů
- Složité podmíněné programování
Ceny
- Startup: 100 $/měsíc
- Pro: 415 $/měsíc
- Enterprise: 1 660 $/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (344+ recenzí)
- Capterra: 4,7 (571+ recenzí)
3. Kissflow
Jako softwarové řešení pro řízení podnikových procesů je Kissflow vhodný pro firmy všech velikostí. Tento software pro řízení pracovních postupů podporuje BPM a monitorování výkonu standardizací procesů a automatizací oznámení, přiřazování úkolů a eskalací.
Cloudový systém pro správu podnikových procesů Kissflow pomáhá firmám zefektivnit a zjednodušit pracovní postupy a automatizovat procesy. Zatím vše v pořádku. Jako platforma má díky svým low-code nástrojům menší flexibilitu při řešení složitějších situací a pracovních postupů.
Klíčové funkce
- Vizuální návrh procesů pro plynulou reengineering obchodních procesů
- Dynamické směrování
- Formuláře pracovních postupů bez nutnosti programování
- Sdílení dokumentů a sociální spolupráce
- SLA manažer
Výhody
- Vytváří procesní pracovní toky bez nutnosti programování
- Nabízí přizpůsobitelné zprávy o procesech
- Přiřazuje uživatele k libovolnému kroku obchodního procesu
- Propojuje pracovní postupy s nástroji třetích stran
Omezení
- Složité zapojení netechnického uživatele
- Drahé cenové plány
- Není možné jednoduše přiřadit úkoly více uživatelům
Ceny
- Malé podniky: 15 USD za uživatele/měsíc
- Firemní: 20 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (501+ recenzí)
- Capterra: 3,9 z 5 (36+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Kissflow!
4. Smartsheet
Smartsheet nabízí nástroj BPM založený na tabulkách, který pomáhá firmám plánovat, spravovat a sledovat projekty. ?
Stejně jako byste zavedli systém VoIP pro malé firmy, abyste zlepšili spolupráci v rámci firmy, i Smartsheet je nástroj, který vyniká v oblasti spolupráce.
Dashboardy, tabulky a reporty jsou dokonale integrovány. Smartsheet je ideální pro firmy s technicky zdatnými zaměstnanci, kteří snadno pochopí vzorce potřebné pro práci s tabulkami.
Klíčové funkce
- Automatizace pracovních postupů
- Bezpečné řízení požadavků
- Elektronické podpisy pro dokumenty
- Šifrovací klíče spravované zákazníkem
- Protokoly aktivit
Výhody
- Jednoduché a automatizované pracovní postupy nahrazující manuální a opakující se procesy
- Různé úrovně oprávnění pro prohlížení, úpravy a správu úkolů
- Šablony listů pro běžné obchodní problémy
- Ganttovy grafy milníků a závislostí projektů
Omezení
- Žádná vestavěná funkce pro sledování času
- Tabulky nejsou intuitivní metodou řízení podnikových procesů.
Ceny
- Pro: 7 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Business: 25 USD za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (9 201 recenzí)
- Capterra: 4,2 (2 658+ recenzí)
5. Appian
Appian je platforma pro vývoj softwaru, která funguje jako full-stack automatizace a podnikové low-code řešení pro vytváření nástrojů BPM. Appian je skvělým řešením jako vývojové prostředí pro podnikové softwarové aplikace.
Ačkoli Appian není typickým řešením pro správu podnikových procesů, tato platforma pro vývoj aplikací je navržena především pro vývojáře, aby automatizovali podnikové procesy pro maximální výkonnostní řízení.
Klíčové funkce
- Robotická automatizace procesů
- Inteligentní zpracování dokumentů
- Vizuální tvorba pracovních postupů
- Dynamické reportování
- Neustálá optimalizace
Výhody
- Vytvářejte procesy rychle pomocí nástrojů pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop.
- Integrujte data z cloudových služeb, RDBMS nebo starších systémů.
- Přístup k pracovním postupům a klíčovým procesům z jakéhokoli místa
- Automatizační platforma s nízkými nároky na programování pro zlepšení procesů
Omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Nutné znalosti programování
- Není možné přiřadit komentáře konkrétním členům týmu
Ceny
- Zdarma
- Aplikace: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platforma: Kontaktujte nás ohledně cen
- Neomezený: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (274+ recenzí)
- Capterra: 4,2 z 5 (72+ recenzí)
6. Signavio
Signavio je řešení BPM, které nabízí řadu nástrojů pro transformaci a automatizaci obchodních procesů. Jako konfigurovatelná a robustní platforma dokáže Signavio optimalizovat obchodní procesy a poskytovat rychlou a důkladnou analýzu.
Díky pokročilému modelování procesů pomocí drag-and-drop a monitorování výkonu založenému na procesním dolování je Signavio silným konkurentem v oblasti zlepšování procesů.
Klíčové funkce
- Společné zpracování modelů
- Propojení se stávající aplikací SAP ERP nebo softwarem SAP S/4HANA
- Robotická automatizace procesů
- Předem připravené automatizační nástroje
- Centrum pro spolupráci v rámci procesů
Výhody
- Snadné mapování dat
- Profesionální šablony pro vytváření reportů
- Jednoduchá integrace připojení
Omezení
- Žádná funkce Workflow
- Omezení funkcí reportingu
- Není možné přizpůsobit komplexní obchodní procesy
Ceny
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (16+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (24+ recenzí)
Pořiďte si software pro řízení podnikových procesů, který zvládne vše
Pokud hledáte řešení pro optimalizaci svých obchodních procesů a snadnou implementaci BPM, ClickUp má všechny funkce a vlastnosti, které si můžete přát.
Od správy pracovních postupů a nástrojů pro spolupráci až po automatizaci klíčových procesů – ClickUp je vaším softwarovým partnerem pro neustálé zlepšování podnikání.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a uvidíte, jak zvýší efektivitu vašeho podnikání!
