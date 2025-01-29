10 nejlepších aplikací bez kódování a nástrojů pro tvorbu aplikací bez kódování pro vývojáře v roce 2025

Aplikace bez kódování byly v uplynulém desetiletí doslova revoluční, protože umožnily technologickým nadšencům vytvářet nativní aplikace s menšími vstupními bariérami.
Přístup k tvorbě aplikací bez programování je zcela intuitivní. Namísto skriptovacích příkazů lze konfigurace zadávat prostřednictvím grafického rozhraní. Výsledek? Můžete vyvíjet podnikové aplikace, spouštět webové stránky, automatizovat pracovní postupy a mnoho dalšího, a to bez znalostí programování!
Bez programování dosáhnete nejlepších výsledků, pokud jste kreativní a máte k dispozici výkonný nástroj pro tvorbu aplikací bez programování, který vám pomůže realizovat vaše nápady – pojďme se tedy podívat na ten druhý. Probereme nejlepší platformy pro vývoj bez programování, které vám umožní vytvořit spolehlivé a kvalitní aplikace v rekordním čase!
Co je to nástroj pro tvorbu aplikací bez programování?
Aplikace bez kódování je aplikace, kterou lze vytvořit a nasadit bez nutnosti tradičních znalostí kódování nebo programování. Platformy bez kódování poskytují intuitivní vizuální rozhraní a nástroje typu drag-and-drop, které uživatelům umožňují vytvářet funkční a interaktivní aplikace pomocí předem připravených komponent a šablon.
Vývoj aplikací bez programování umožňuje osobám, které nemají znalosti programování, vytvářet vlastní softwarová řešení pro různé účely, jako je tvorba webových stránek, mobilních aplikací, interních nástrojů, dashboardů a dalších. Eliminuje potřebu psát složitý kód, čímž zpřístupňuje vývoj aplikací širšímu publiku.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu aplikací bez programování?
Orientace v moři platforem bez kódování a nalezení těch, které stojí za váš čas, může být náročná – zde je shrnutí klíčových vlastností, které byste měli hledat:
- Snadné použití: Ačkoli aplikace bez kódování eliminuje ruční kódování, může být stále obtížné ji používat kvůli neohrabanému rozhraní. Nejlepší aplikace v této kategorii mají rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje rychle sestavit předkonfigurované prvky pro dosažení požadovaného výsledku.
- Přizpůsobitelnost: Bohaté možnosti přizpůsobení vám umožní vytvořit aplikaci, která odráží vaši vizi. Aplikace by se měla přizpůsobit potřebám různých odvětví a niche a umožnit vám začlenit jedinečné prvky brandingu.
- Vlastnosti a funkce: Aplikace by měla poskytovat funkce, jako jsou nástroje pro tvorbu formulářů, předem připravené šablony a vizualizační nástroje, které vám pomohou rychleji dosáhnout vašeho cíle.
- Integrace: Platforma by měla fungovat s oblíbenými aplikacemi pro správu projektů, spolupráci a CRM.
- Škálovatelnost: Platforma by měla podporovat více uživatelů a složitější procesy v závislosti na rozšiřování vaší firmy.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu aplikací bez programování
No-code není totéž jako low-code – low-code do jisté míry nahrazuje programování, ale stále je třeba investovat do vývojářů, kteří tyto aplikace nastaví a spravují. No-code činí veškeré programování zbytečným, což z něj dělá ekonomicky výhodnější řešení.
Sestavili jsme seznam 10 nejúčinnějších aplikací bez nutnosti programování v různých cenových relacích. Projděte si jejich funkce, výhody a nevýhody a najděte tu správnou, se kterou vytvoříte svůj úspěch! ?
1. ClickUp
Nejlepší pro spolupráci vývojového týmu
ClickUp je nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro řízení projektů, týmovou spolupráci a produktivitu. Je vhodný pro živnostníky, freelancery, velké podniky a všechny ostatní! Kdokoli může snadno přizpůsobit a automatizovat platformu tak, aby vyhovovala jeho konkrétním potřebám. ?
Proč je ClickUp vaším ideálním řešením bez kódování? Odpověď je jednoduchá: každou část platformy můžete konfigurovat pomocí nástrojů drag-and-drop.
Vyvíjejte aplikace a integrace pro vytváření úkolů a podúkolů, správu zdrojů, sledování testování kvality, monitorování vývoje, marketing a další. Funkce drag-and-drop aplikace ClickUp zajišťuje, že i ty nejpokročilejší funkce jsou přístupné bez znalostí programování.
Jako správce ClickUp můžete spravovat svůj pracovní prostor pomocí ClickApps a ClickUp API. ?
ClickApps vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostor pomocí vizuálních nástrojů – nastavit interní aplikace bez nutnosti programování pro správu práce, spolupráci, organizaci a reporting – to vše z jedné platformy. Můžete například použít ClickUp AI k brainstormingu nápadů a přípravě komunikace nebo funkci automatizace k zefektivnění opakujících se procesů. Mezi užitečné ClickApps patří:
- Sprinty
- Závislosti úkolů
- Společná editace
- Vlastní pole
- Vlastní ID úkolů
Pokud chcete používat ClickUp s dalšími oblíbenými aplikacemi, využijte jeho podporu API. Umožní vám vytvářet aplikace a skripty pro integraci platformy s více než 1 000 dalšími nástroji. Díky tomu můžete automatizovat procesy mimo ClickUp, vytvářet a spravovat úkoly a seznamy a sledovat čas!
Vytváříte aplikace a webové stránky pro zákazníky? Využijte předem připravené šablony ClickUp pro tvorbu webových stránek, vstupních stránek, hlášení chyb, uvedení produktů na trh a grafických návrhů. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte interní aplikace s ClickApps
- Snadná automatizace složitých procesů
- Široký výběr šablon, které vám ušetří čas
- Snadná externí integrace (více než 1 000) s ClickUp API
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Vysoká škálovatelnost
Omezení ClickUp
- Zjistit, jak uspořádat pracovní prostor, zabere nějaký čas.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma by mohla nabídnout více automatizačních funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Make (Integromat)
Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů
Make (dříve známý jako Integromat) je platforma pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, která posouvá jednoduchost vašich nápadů na nové aplikace na vyšší úroveň. Díky intuitivnímu designu je ideální pro vytváření špičkových interních řešení, která zefektivňují vaši práci a zvyšují výkonnost vašeho týmu. Můžete vytvářet aplikace, které udělají zázraky pro každé oddělení ve vaší společnosti, včetně:
- Marketing: Podpora rychlejšího a efektivnějšího získávání potenciálních zákazníků
- Prodej: Spravujte smlouvy a poskytujte zákaznický servis
- Provoz: Centralizujte informace o každodenních procesech
- Správa IT: Identifikujte potenciální bezpečnostní hrozby, abyste minimalizovali riziko narušení bezpečnosti.
- HR: Udělejte z přijímání nových zaměstnanců spolupracující a produktivní proces
ClickUp a Make je vítězná kombinace pro automatizaci složitých pracovních postupů mezi ClickUp a vašimi dalšími pracovními aplikacemi.
Tato časově úsporná integrace vám umožní propojit ClickUp s jinými online aplikacemi nebo API a odstranit překážky z vašich procesů bez jakýchkoli znalostí programování. Make vám nabízí tisíce šablon pro vytváření a automatizaci úkolů, což je jen další výhoda! ??
Vytvořte ty nejlepší funkce
- Podporuje pracovní postupy napříč několika odděleními
- Pomáhá rozložit složité procesy
- Nástroj typu drag-and-drop
- Snadno použitelné šablony pro automatizaci úkolů
- Hladká integrace s ClickUp
Stanovte si omezení
- Dokumentace API by mohla být podrobnější.
- Porozumění všem dostupným funkcím může nějakou dobu trvat.
Stanovte cenu
- Zdarma: 0 $
- Core: 9 $/měsíc za 10 000 operací
- Pro: 16 $/měsíc za 10 000 operací
- Teams: 29 $/měsíc za 10 000 operací
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
3. Quixy
Nejlepší pro řízení procesů
Quixy je univerzální nástroj pro tvorbu aplikací bez nutnosti programování, který vám pomůže navrhnout řešení na podnikové úrovni pro automatizaci složitých obchodních procesů. Tato platforma vám umožní nastavit vlastní aplikace asi 10krát rychleji než tradiční přístup a psaní kódu.
Díky designu typu drag-and-drop a řadě předem připravených komponent je Quixy vhodný pro vytváření aplikací pro jakoukoli oblast. Vytvořte si aplikaci od základů nebo použijte šablony pro konkrétní případy použití, abyste své práci dodali větší strukturu a přesnost.
Podívejte se na několik příkladů automatizačních možností založených na Quixy v pěti kategoriích:
- Podpora helpdesku: Pro automatizaci žádostí o vstupenky pro stížnosti zákazníků
- Řízení projektů: Pro sledování všech fází projektu, automatizaci a správu úkolů a plánování schůzek.
- Řízení vztahů se zákazníky: Pro automatizaci komunikace se zákazníky a získávání a správu potenciálních zákazníků
- Správa cestovních výdajů a výdajů: Pro účtování kancelářských a cestovních výdajů
- Řízení výkonu zaměstnanců: Pro sledování docházky a sledování výsledků
Nejlepší funkce Quixy
- Umožňuje vytvářet aplikace na podnikové úrovni bez znalostí programování.
- Robustní bezpečnostní funkce, které minimalizují narušení bezpečnosti a krádeže dat
- Umožňuje automatizaci pro více oddělení
- Vynikající tým podpory
Omezení Quixy
- UI/UX má prostor pro zlepšení
- Nedostatek adekvátních tipů a návodů k používání platformy ve srovnání s jiným softwarem bez kódování
Ceny Quixy
- Řešení: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platforma: 20 $/měsíc na uživatele (minimálně 20 uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Quixy
- G2: 5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
4. Glide
Nejlepší pro tvorbu mobilních aplikací
Získejte informace ze zdrojů, jako jsou Google Sheets a Excel, nebo vytvořte datový zdroj v rámci platformy pomocí Glide Tables. Stačí přidat několik vizuálních prvků pomocí rozhraní drag-and-drop a vaše nudná data proměníte v interaktivní aplikaci , která funguje na všech zařízeních! ?
Cesta od tabulky k aplikaci je zábavná díky přizpůsobitelným funkcím platformy, integracím a vestavěným šablonám. Máte obavy z zastaralých aplikací? Glide automaticky aktualizuje design stávajících aplikací, aby odpovídal nejnovějším trendům v oboru.
Glide je ideální volbou, pokud jste začátečník nebo chcete jen jednoduchou aplikaci. Tato platforma však nemusí být nejlepší volbou pro vytváření aplikací s pokročilými funkcemi.
Nejlepší funkce Glide
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Četné možnosti přizpůsobení, integrace a šablony
- Rychlé nasazení aplikace
- Cenné podpůrné materiály
- Aplikace vypadají skvěle na všech zařízeních, protože se jejich design automaticky aktualizuje.
Omezení Glide
- UI editor lze vylepšit
- Rozhraní může být matoucí a technická podpora není vždy k dispozici.
Ceny Glide
- Zdarma: 0 $
- Starter: 25 $ měsíčně
- Pro: 99 $ za měsíc
- Podnikání: 249 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Glide
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
5. Softr
Nejlepší pro tvorbu webových stránek
Softr je nástroj pro tvorbu aplikací bez nutnosti programování pro data pocházející z Airtable nebo Google Sheets. Platforma je založena na jednoduchosti – její intuitivní, logické rozhraní zaručuje, že se do ní budete moci pustit, aniž byste se museli učit nudné návody.
S Softr můžete své aplikace a webové stránky vyvíjet krok za krokem díky komplexní sadě nástrojů. Všechna klíčová nastavení aplikace se nacházejí na levé straně obrazovky – použijte je k přizpůsobení ovládacích prvků pro správu uživatelů, přidání stránek do aplikace a výběru nejvhodnějších motivů. Střed je prázdné plátno, na kterém můžete aplikace vytvářet ze stavových nebo dynamických bloků. ⚙️
Díky přizpůsobitelným šablonám a editačním funkcím je proces tvorby hračkou, takže máte vše, co potřebujete k vytvoření funkční a profesionálně vypadající aplikace.
Mějte na paměti, že Softr není nejmodernější nástroj pro tvorbu aplikací. Postrádá funkce nezbytné pro tvorbu středně složitých aplikací, jako jsou dynamické a podmíněné formuláře.
Nejlepší funkce Softr
- Funguje s daty z Airtable a Google Sheets.
- Neuvěřitelně jednoduché použití
- Šablony klientského portálu
- Velkorysá bezplatná verze
Omezení Softr
- Některé designové komponenty mají chyby
- Omezené funkce
Ceny Softr
- Zdarma: 0 $
- Základní: 49 $/měsíc
- Profesionální: 139 $/měsíc
- Podnikání: 269 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Softr
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
6. Bubble
Nejlepší pro vývoj vlastních aplikací
Bubble funguje stejně dobře pro vytváření prototypů i plně funkčních aplikací. Tuto platformu dokonce používá mnoho agentur zabývajících se vývojem aplikací, které chtějí urychlit poskytování služeb svým klientům! ??
Pokud jste zvyklí na programy jako Excel nebo Canva, budete se v uživatelsky přívětivém rozhraní Bubble cítit jako doma. Tento nástroj pro tvorbu aplikací má editor typu drag-and-drop, který vám umožní snadno přizpůsobit aplikace. Bubble také nabízí živou komunitu, kde můžete využít více než 1 200 hotových šablon. Od vytvoření realitního tržiště po návrh platformy pro rozvoz jídla – najdete zde šablony pro různá odvětví, které vám urychlí vývoj aplikací. ?
Bubble se integruje s desítkami dalších aplikací a pluginů, aby centralizoval vaši práci. Osvojit si základy platformy je hračka, a pokud narazíte na nějaké potíže s některými funkcemi, obraťte se na superaktivní komunitu Bubble, kde najdete podporu od ostatních uživatelů!
Nejlepší funkce Bubble
Omezení Bubble
- Dlouholetí uživatelé vyjádřili obavy ohledně nedávných změn cen platformy.
- Někdy může být pomalý
Ceny Bubble
- Zdarma: 0 $
- Starter: 29 $/měsíc
- Růst: 119 $/měsíc
- Tým: 349 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Bubble
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
7. Thunkable
Nejlepší pro vývoj aplikací pro různé platformy
Užijte si plynulý vývoj produktů bez programování a spusťte svou aplikaci co nejdříve, aniž byste slevili z kvality, s Thunkable.
Rozhraní drag-and-drop a předem připravené komponenty Thunkable jsou ingredience, které potřebujete k vytvoření perfektní aplikace. Použijte textová pole, přehrávače médií a další nástroje pro návrh, abyste svou aplikaci přizpůsobili cílovým zákazníkům!
Thunkable je propagován jako nástroj pro tvorbu aplikací bez programování, ale někteří uživatelé ho považují spíše za nástroj s minimem programování, protože pro jistou orientaci v platformě je třeba rozumět logickým operacím. Je to sice vynikající volba pro vývoj MVP (minimálně životaschopného produktu) nebo prototypu se základními funkcemi pro investory, ale vytváření složitých podnikových aplikací může být kvůli omezeným pokročilým funkcím náročné.
Nejlepší funkce Thunkable
- Rychlé spuštění mobilních aplikací
- Působivé předem připravené komponenty
- Přímé publikování aplikací pro iOS a Android současně
- Přizpůsobitelné doplňky médií
- Bezplatná verze pro uživatele úrovně Personal
Omezení Thunkable
- Formát návrháře databáze může být složitý.
- Někteří uživatelé nejsou příliš nadšeni poměrem cena/funkce.
Ceny Thunkable (úroveň Business)
- Podnikání: Od 200 $/měsíc
- Teams: Ceny začínají na 500 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Thunkable
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4 recenze)
8. Progressier
Nejlepší pro zapojení uživatelů
Progressier je užitečný nástroj, který byste měli mít ve své sadě nástrojů bez kódování, pokud chcete vytvořit progresivní webovou aplikaci (PWA) – webovou stránku, která vypadá a funguje jako mobilní aplikace. Tyto aplikace jsou vytvořeny na webových technologiích, jako jsou HTML, CSS a JavaScript, a mají stejné funkce jako jejich nativní protějšky, ale s lepší odezvou.
S Progressier získáte kompletní řešení pro PWA s funkcemi, jako jsou:
- PWA dashboard
- Manifest webových aplikací bez kódování
- Centralizované recenze aplikací
- Návrhář screenshotů
- Úvodní obrazovky iOS
Aplikace je vhodná pro začátečníky a kompatibilní s různými nástroji pro tvorbu aplikací bez programování. Progressier má velmi ochotný tým technické podpory, takže v případě problémů můžete očekávat rychlé řešení! ?
Nejlepší funkce Progressier
- Proměňuje aplikace bez kódování na PWA
- Funguje s nástroji pro tvorbu aplikací bez nutnosti programování, jako jsou Softr, Bubble a Webflow.
- Interaktivní ovládací panel s přehledným rozhraním
- Vhodné pro začátečníky
- Nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi.
Progresivnější omezení
- Žádná oznámení specifická pro dané zařízení a offline ukládání do mezipaměti sítě
- Uživatelé Apple mají omezené funkce
Progresivnější cenová politika
- Zakladatel: 15 $/měsíc
- Růst: 39 $/měsíc
- Scale: 149 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Progressier hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
9. Shoutem
Nejlepší pro monetizaci mobilních aplikací
Shoutem zpřístupňuje vývoj aplikací pro kutily všem díky spolehlivému rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje konceptualizovat a propojovat prvky ve vaší aplikaci. Pomocí možnosti náhledu můžete před publikováním zkontrolovat, jak vaše aplikace vypadá, což pomáhá odhalit chyby a problémy s kompatibilitou.
Analytické funkce Shoutem vám umožňují skenovat chování zákazníků, problémové body a provoz aplikace a odvodit nápady pro optimalizaci vaší aplikace.
Mezi nejoblíbenější funkce platformy patří:
- Integrace s WordPress, Shopify a sociálními sítěmi
- Neomezené push notifikace
- Audio a video moduly
Do svých aplikací založených na Shoutem můžete přidat personalizované věrnostní programy, abyste přilákali skupiny zákazníků s vysokou kupní silou. ?
Nejlepší funkce Shoutem
- Snadno naučitelné funkce pro vytváření mobilních aplikací
- Praktické integrace pro aplikace určené zákazníkům
- Neustálé aktualizace zabezpečení
- Aktualizace v reálném čase pro pozitivní uživatelský zážitek (push notifikace, aktualizace feedů, živé vysílání atd.)
Omezení Shoutem
- Tým zákaznické podpory by mohl být více vstřícný.
- Relativně omezený úložný prostor i u nejdražšího tarifu (10 GB)
Ceny Shoutem
- Android: 49 $/měsíc
- Standard: 79 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Shoutem
- G2: 3,7/5 (5 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (12 recenzí)
10. Gappsy
Nejlepší pro rychlý vývoj aplikací
Gappsy je jednoduchá vývojová platforma bez nutnosti programování pro týmy, které chtějí vytvářet plně funkční webové aplikace s minimálním úsilím v oblasti IT. Platforma odstraňuje složitosti, které se často vyskytují na podobných platformách, a umožňuje vám vytvořit mobilní aplikaci ve čtyřech krocích:
- Zaplaťte za doživotní licenci
- Vytvořte si vlastní rozvržení (můžete si vybrat z více než 100 vlastních designů)
- Přidejte požadované funkce
- Publikujte hotový produkt
Přizpůsobte kategorii aplikace, například Organizace, Monetizace, Komunikace a Místní, aby měl finální produkt maximální funkčnost a snadné použití. Propojte aplikaci se svými profily na sociálních sítích, abyste zvýšili viditelnost pro své zákazníky.
Gappsy nabízí majitelům obchodních aplikací další služby, jako je umělá inteligence, analytika a konverze potenciálních zákazníků, které mohou zvýšit vaše tržby.
Aplikace vytvořené pomocí této platformy obvykle standardně splňují pokyny pro publikování v obchodech Google Play a Apple Store.
Nejlepší funkce Gappsy
- Jednorázový poplatek za doživotní přístup
- Přehledné rozhraní
- Přímé publikování aplikací
- Nástroje AI a analytické nástroje
Omezení Gappsy
- Někteří zákazníci si stěžovali, že je obtížné se spojit s technickou podporou.
- Noví uživatelé mohou mít potíže kvůli nedostatku návodů.
Ceny Gappsy
- Základní: 87 $
- Pro: 167 $
- Podnikání: 287 $
Hodnocení a recenze Gappsy
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Začněte vytvářet pomocí nástrojů pro tvorbu aplikací bez nutnosti programování
Nezapomeňte, že nástroje pro tvorbu aplikací bez kódování neslouží pouze k vytváření aplikací – umožňují vám realizovat vaše kreativní vize, automatizovat pracovní postupy a v konečném důsledku zvýšit produktivitu a růst.
Díky uživatelsky přívětivým rozhraním aplikací, funkci drag-and-drop a předem připraveným šablonám již cesta od vašeho nápadu k úspěchu nevede přes vývojové týmy a technické experty. Vyberte si jeden z nástrojů z našeho seznamu, popusťte uzdu své kreativitě a splňte si své podnikatelské sny! ?