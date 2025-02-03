10 nejlepších softwarových nástrojů pro automatizované testování QA v roce 2025

Na trhu existuje spousta softwarových nástrojů pro testování QA, ale vyzkoušet je všechny je časově náročné a vybrat ten nejužitečnější může být složité.
Udělali jsme za vás tu těžkou práci!
Provedli jsme průzkum a našli moderní nástroje, které týmy QA používají k urychlení procesů vydávání, zvýšení produktivity a uvedení produktů na trh s menším počtem chyb nebo bez chyb.
Ať už s QA teprve začínáte a hledáte vhodné nástroje pro testování softwaru, nebo jste již zkušeným odborníkem, jsme si jisti, že v našem seznamu najdete alespoň jeden nástroj, který vám pomůže zlepšit alespoň jednu stránku vaší práce.
A kdo ví, možná je všechny zařadíte do své sady nástrojů, radikálně změníte svůj pracovní postup a výrazně snížíte své technické dluhy.
10 nejlepších nástrojů a softwaru pro testování QA
1. ClickUp
Nejlepší software pro sledování chyb a projektů
ClickUp je komplexní software pro správu projektů a nástroj pro zvýšení produktivity, který je určen pro všechny typy týmů. Nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí a plně přizpůsobitelnou platformu, což znamená, že týmy mohou ClickUp nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jakémukoli použití, potřebám, preferencím a pracovním postupům, včetně sledování chyb a správy problémů.
Co dělá ClickUp užitečným nástrojem pro sledování chyb a testování QA? Zde je několik klíčových funkcí, díky kterým je tento nástroj skvělý pro týmy zajišťující kvalitu:
1️⃣ Přizpůsobitelná platforma: Vytvořte ClickUp tak, aby vyhovoval vašim procesům QA a potřebám projektů. Využijte flexibilní a výkonné funkce, jako jsou vlastní pole, abyste mohli přidat tolik detailů, kolik potřebujete, vlastní stavy úkolů pro zefektivnění pracovního postupu a přizpůsobitelné úkoly s více než 35 ClickApps, jako jsou automatizace a Sprint Points.
2️⃣ Funkce pro spolupráci: Zefektivněte týmovou práci pomocí výkonných funkcí pro spolupráci, které usnadňují společnou práci na jakémkoli typu projektu pomocí digitálních tabulek, dokumentů, komentářů, korektur, e-mailů v ClickIp, zobrazení chatu a dalších funkcí.
3️⃣ Dashboardy s reportováním v reálném čase: Vytvořte si vlastní dashboardy, abyste získali přehled o celé své práci na první pohled, a snadno je sdílejte se svým týmem.
4️⃣ Vyberte si z více než 15 přizpůsobených zobrazení: Prohlížejte si svou práci podle svých představ, včetně zobrazení Seznam, Tabulka, Ganttův diagram, Kalendář a Tabule, které vám umožní vytvořit a efektivně spravovat perfektní agilní pracovní postup pro váš tým. Zobrazení Tabule v ClickUp lze využít jako uživatelsky přívětivou tabuli pro sledování chyb, která týmům pomáhá plánovat opravy chyb, spravovat agilní projekty, rozdělovat a přiřazovat úkoly a efektivněji spolupracovat s jejich technickými týmy. Pokud jde o zefektivnění procesu přijímání chyb, váš tým může použít zobrazení Formulář k vytvoření vlastních formulářů, které automaticky vytvoří úkol po přijetí podání.
5️⃣ Knihovna šablon: Získejte přístup k snadno použitelným a přizpůsobitelným šablonám pro jakékoli potřeby, včetně šablon pro technické a produktové týmy.
Například šablona Bug and Issue Tracking Template od ClickUp nabízí výkonné řešení pro správu úkolů, reporting a sledování, které projektovým týmům umožňuje řídit pokrok, snižovat rizika a optimalizovat zdroje. Poskytuje centralizované centrum pro řešení chyb a problémů a podporuje spolupráci mezi odděleními, aby byla zajištěna konzistentní komunikace, včasné řešení a lepší přehled o stavu projektu. Tuto šablonu použijte ke zjednodušení vytváření front chyb a zpráv, poznámek ke sprintům a produktových přehledů.
Zde je několik dalších funkcí ClickUp, které vám pomohou rychle nastavit agilní testování!
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné zobrazení sledování chyb: Použijte jakýkoli styl projektu, jako jsou Agile, Scrum nebo Ganttovy diagramy.
- Závislosti úkolů: Použijte závislosti, abyste týmům pomohli řešit chyby ve správném pořadí a zabránili zbytečné práci.
- Vlastní stav úkolu, značky a priority: Poskytněte více podrobností o chybách v úkolu pomocí vlastních značek a stavů, jako jsou nalezené problémy a vyřešené, nebo nastavte priority, aby se zobrazila naléhavost úkolu.
- Automatizace úkolů: Využijte více než 50 automatizačních nástrojů k zefektivnění pracovních postupů a omezení opakující se práce.
- ClickUp Docs: Vytvářejte plány a nastiňte procesy pro nové členy týmu pomocí ClickUp Docs.
- Rozšíření pro Chrome: Organizujte svůj pracovní postup QA
- Mobilní aplikace: Díky mobilní aplikaci máte přístup k ClickUp kdykoli a odkudkoli.
- Šablony pro každý tým: Ušetřete čas, pracujte chytřeji a udržujte konzistentnost svých procesů díky předem připraveným a přizpůsobitelným šablonám.
- Integrační schopnosti: Dalším důvodem, proč je ClickUp tak skvělým nástrojem pro zajištění kvality, jsou jeho schopnosti nepřetržité integrace s až 1 000 nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar a Github.
Omezení
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro začínající uživatele trochu matoucí.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (6 592 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 632 recenzí)
„Začali jsme jej používat ke správě našich projektů, úkolů, sledování chyb a sprintů. Nyní jej používáme ke sledování smluv, správě zásob, správě produktů, sledování konkurence, vývoji nových funkcí, správě ticketů podpory, sledování implementace systému u nových klientů a sledování strategického plánování. Je to jako švýcarský armádní nůž pro naše podnikání.“ —G2 Crowd
2. Jam
Nejlepší nástroje pro nahrávání obrazovky a hlášení chyb
Jam je nástroj pro nahrávání obrazovky, který automaticky zaznamenává protokoly konzole a síťové požadavky, aby usnadnil hlášení chyb pro QA a zefektivnil spolupráci s inženýry tím, že poskytuje všechna data potřebná pro opravu chyb v jednom odkazu.
Tento nástroj lze použít při testování QA k shromáždění všech relevantních zpráv o chybách jedním kliknutím, což usnadňuje spolupráci s inženýry a snižuje potřebu více komunikačních kontaktních bodů.
Jam navíc usnadňuje sdílení zpráv o chybách QA díky integraci s nejpoužívanějšími nástroji, jako jsou ClickUp, Slack a Github, a přidává cenná data přímo do jejich stávajících procesů.
Nejlepší funkce
- Získejte přístup k okamžitým opakovaným přehráním
- Snadné nahrávání a anotace obrazovky
- Automatické zachycování relevantních protokolů konzole a síťových požadavků
- Uložit specifikace prohlížeče a zařízení
- Sdílejte odkazy na své zprávy o chybách nebo je odešlete přímo na svou oblíbenou nástěnku pro sledování chyb.
- Úzce se integruje s vašimi oblíbenými nástroji pro sledování chyb (včetně ClickUp).
Omezení
- U některých okrajových chyb nemusí být záznamy obrazovky pro inženýra dostatečné k identifikaci problému.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Tým: 10 $ za měsíc/uživatel
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,6 z 5 (98 recenzí)
„Díky rozšíření Jam je mnohem snazší hlásit chyby našemu technickému týmu a pomoci mu pochopit, v čem spočívá problém. Našemu týmu to ušetřilo spoustu komunikace tam a zpět.“ — Tim Rittenhouse, Chrome Web Store Reviews
3. BrowserStack
Nejlepší nástroje pro testování napříč platformami
BrowserStack je platforma pro testování mobilních aplikací a prohlížečů, která umožňuje QA testovat jejich produkty na více než 3000 skutečných zařízeních a prohlížečích. Umožňuje spouštět jakoukoli webovou nebo mobilní aplikaci a testovat kompatibilitu s platformami koncových uživatelů, aby bylo možné vytvořit plynulý konečný zážitek, který je stejný na všech zařízeních.
Nejlepší funkce
- Přístup k více než 3000 desktopovým prohlížečům a reálným zařízením
- Snadno se integruje s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Github a Slack.
- Nabízí přehledy výkonu stránek pro testování regresí.
- Geolokace dostupná ve více než 100 zemích pro lokalizované prohlížení
- Přístup k localhostu, stagingovým a soukromým webovým stránkám pro rychlé nasazení
- Mobilní vývojářské nástroje pro snadné ladění v prohlížečích Chrome a Safari i na mobilních zařízeních
Omezení
- BrowserStack nenabízí funkce pro testování zabezpečení.
Ceny
- Desktop: 29 $ za měsíc
- Desktop a mobilní zařízení: 39 $ za měsíc
- Tým: 150 $ měsíčně (pro pět uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (462 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (161 recenzí)
„Jedním z nejlepších nástrojů pro testování našich webových stránek a mobilních aplikací prakticky na všech platformách a zajištění kompatibility zařízení je BrowserStack. Automatizace testování je jednou z nejlepších funkcí. Je snadno nastavitelný, jednoduchý na používání a extrémně bezpečný. Tyto skutečné telefony nám umožňují vyzkoušet si naše webové stránky a aplikace v realistickém prostředí. Jsou opravdu užitečné a nápomocné ve všech situacích.“ —Abhishek P., G2 Reviews
4. Falešná výplň
Nejlepší nástroje pro vyplňování formulářů
FakeF il ler je rozšíření prohlížeče a nástroj pro testování softwaru, který slouží k automatickému vyplňování datových polí a testování funkčnosti formulářů.
Jako QA můžete použít FakeFiller k rychlému vyplnění vstupních polí falešnými údaji, abyste ušetřili čas při opakovaných a časově náročných úkolech testování přihlašovacích a registračních formulářů. Toto rozšíření prohlížeče vám ušetří drahocenný čas a zvýší vaši produktivitu automatizací opakovaných úkolů vyplňování formulářů a nabízí širokou škálu šablon polí pro jakoukoli situaci.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte šablony pro opakované testování formulářů
- Vyberte si z existujících výchozích případů použití nebo si vytvořte vlastní.
- Synchronizujte nastavení mezi prohlížeči a zařízeními
- Vyplňte formulář libovolné délky pouhým stisknutím klávesy
Omezení
- Klávesové zkratky předvyplní vše na stránce, někdy přitom vymažou existující pole.
Ceny
- Zdarma pro 25 polí
- Pro Měsíční: 3,99 $ za měsíc
- Pro Annual: 40 $ ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- Ultimate Tools: 4,1 z 5 (156 recenzí)
- Chrome Web Store: 4,2 z 5 (704 recenzí)
„Fake Filler je nejlepší. Vyzkoušel jsem mnoho jiných, ale Fake Filler je nejlepší. Skvělé funkce. Přizpůsobení polí, nastavení exportu/importu, synchronizace, mnoho možností. Výchozí nastavení funguje dobře pro většinu věcí. Skvělá práce! K dispozici také pro Firefox!“ — Jeremy H., recenze v Chrome Web Store
5. Mailinator
Nejlepší nástroje pro dočasné schránky
Mailinator je soukromý systém pro směrování zpráv, který mohou QA používat pro testování e-mailových a SMS pracovních postupů.
Týmy pro testování QA mohou používat Mailinator pro automatické testování e-mailových pracovních postupů, jako jsou ověřování 2FA, registrační formuláře nebo sekvence pro resetování hesla, a snadno najít testovací případy pro potenciální chyby a regresní testování, které mohou náhodně narušit procesy onboardingu.
Mailinator nabízí neomezený počet soukromých schránek a soukromých domén pro širokou škálu testovacích případů a webhooků a přístup k API, aby byla zajištěna bezpečnost přístupových bodů.
Nejlepší funkce
- Neomezený počet soukromých schránek pro testování nekonečného počtu e-mailových adres
- Ample Trvalé ukládání testovacích e-mailů
- Až 1 000 přijatých e-mailů za sekundu a více než 3 miliony za měsíc
- Pravidla směrování pro filtrování testů podle IP adresy a obsahu e-mailu
- Až 5+ soukromých domén, které lze zkontrolovat v jediném zobrazení
Omezení
Chybí možnosti archivace a možnosti whitelistingu/blacklistingu.
Ceny
- Verified Pro: zdarma
- Podnikání: 79 $ měsíčně
- Business Plus: 159 $ měsíčně
- Enterprise: 495 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,2 z 5 (8 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (73 recenzí)
„Malinator je nezbytným nástrojem pro zaneprázdněné týmy QA. Výrazně zjednodušuje správu e-mailů a SMS, takže máme více času soustředit se na činnosti QA.“ —Tony H., Capterra Reviews
6. TestRail
Nejlepší nástroje pro správu testování
TestRail je platforma pro správu testování, která slouží k dokumentaci a sledování testovacích plánů vašeho týmu QA. QA mohou používat TestRail jako nástroj pro automatizaci testování, aby zefektivnili své procesy, zvýšili pokrytí testů a získali informace v reálném čase.
TestRail pomáhá sledovat průběh v reálném čase a zvyšuje sledovatelnost týmů, což vede k vyššímu výkonu testování a rychlejšímu dodávání funkcí.
Nejlepší funkce
- Testujte různé běhy, plány a sady produktu
- Vlastní šablony případů pro rychlejší správu testů
- Verze testovacích případů
- Řízení přístupu na základě rolí pro celý tým
- Integrace s nástroji pro sledování chyb a nástroji pro zvýšení produktivity
Omezení
- Testování zabezpečení postrádá některé funkce
Ceny
- Professional Cloud: Od 34 USD za měsíc/uživatele
- Enterprise Cloud: Ceny začínají na 69 USD za měsíc/uživatele
- Professional Server: 1 905 USD ročně pro pět uživatelů
- Enterprise Server: 3 600 USD ročně pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (488 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (165 recenzí)
„TestRail je součástí mé každodenní práce v oblasti QA. Má spoustu funkcí, které se mi líbí, a stále se zlepšuje. Líbí se mi organizace testovacích případů, testovací sada a správa testovacích běhů. Funkce milníků je také velmi užitečná při správě výsledků testů mezi verzemi. Zpočátku může být funkce testovacích případů trochu zastrašující, ale jakmile si na ni zvyknete, budete ji milovat.“ —Jessie S., G2 Reviews
7. Selenium
Nejlepší pro automatizované testovací nástroje
Selenium je framework pro automatizované testování, který lze využít k ověření webových aplikací v různých prohlížečích (Chrome, Safari, Edge atd.) a na různých platformách. QA mohou pomocí Selenium psát testovací skripty v mnoha jazycích, jako je Python, C# nebo Java.
Rámec Selenium obsahuje tři nástroje, které týmy a organizace QA mohou použít pro automatizované regresní testy (Selenium WebDriver), skripty pro reprodukci chyb a testování s podporou automatizace (Selenium IDE) a distribuci a spouštění testů na více počítačích a v různých prostředích (Selenium Grid). V závislosti na potřebách společnosti a typu testování softwaru, které je třeba provést, má každý z výše uvedených nástrojů své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit.
Nejlepší funkce
- Automatizace testování napříč platformami a prohlížeči
- Komunikuje přímo s prohlížečem (Selenium WebDriver)
- Během testování umožňují snadný přístup k prvkům DOM.
- Podporuje testování webových aplikací se scénáři založenými na AJAX (Selenium WebDriver)
Omezení
- Jelikož se jedná o open-source nástroj, může být instalace nástrojů v rámci frameworku bez pomoci odborníka obtížná.
Ceny
- Open-source, náklady závisí na implementaci každé společnosti
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,2 z 5 (121 recenzí)
- Gartner: 4,5 z 5 (444 recenzí)
„Selenium je výkonný a oblíbený nástroj, který se široce používá k automatizaci všech typů webových prohlížečů v celém odvětví. Díky své schopnosti simulovat interakce uživatelů s webovou stránkou se hodí k automatizaci úkolů, jako je testování webových aplikací, scraping, analýza dat a mnoho dalších. Kromě toho podporuje mnoho programovacích jazyků, což usnadňuje integraci se stávajícími softwarovými systémy. V poslední době nám selenium pomáhá při provádění bezhlavého prohlížeče, což přispívá k univerzálnosti a spolehlivosti skriptů.“ —Arjun B., G2 Reviews
8. TestComplete
Nejlepší nástroje pro automatizované testování uživatelského rozhraní
TestComplete je nástroj QA používaný k provádění automatizovaných testů uživatelského rozhraní, který nabízí možnost provádět testování desktopových, webových a mobilních aplikací na více než 2050 konfiguracích prohlížečů a platforem.
TestComplete se hodí do agilního testovacího prostředí, protože poskytuje automatizovaný záznamový engine, funkce pro vývoj testů zaměřené na klíčová slova a integraci s automatizovanými testovacími nástroji, jako jsou Jenkins a TeamCity, a reportování testů pomocí Zephyr.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte komplexní automatizované testy s funkcemi nahrávání a přehrávání
- Pište skripty v různých programovacích jazycích, jako je Python, VBScript nebo Javascript.
- Okamžitá integrace s open-source testovacími frameworky, jako jsou Selenium nebo SoapUI, a s nástroji CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment), jako jsou Jenkins a TestCity.
- Engine pro rozpoznávání objektů pro detekci a automatické testování prvků grafického uživatelského rozhraní
- Provádějte paralelní testy na více než 2050 vzdálených testovacích prostředích
Omezení
- Engine pro rozpoznávání objektů nemusí při testování na různých velikostech obrazovky přesně rozpoznat prvky grafického uživatelského rozhraní.
Ceny
- Pevné (jeden uživatel, fyzický počítač) TestComplete Base: od 1 626 USD TestComplete Pro: od 2 520 USD
- TestComplete Base: od 1 626 USD
- TestComplete Pro: od 2 520 USD
- TestComplete Base: od 1 626 USD
- TestComplete Pro: od 2 520 USD
- Plovoucí (více uživatelů, virtuální a fyzické stroje) TestComplete Base: od 3 253 USD TestComplete Pro: od 5 045 USD
- TestComplete Base: od 3 253 USD
- TestComplete Pro: od 5 045 USD
- TestComplete Base: od 3 253 USD
- TestComplete Pro: od 5 045 USD
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,2 z 5 (97 recenzí)
- Capterra: 4,0 z 5 (6 recenzí)
„TestComplete klade větší důraz na oddělení vývoje softwaru. Programátoři musí dbát na to, jak změny v označování objektů ovlivňují automatizované testování. TestComplete lze použít pro různé typy testování napříč divizemi v rámci našich společností.“ —Roshan K., G2 Reviews
9. Jira
Nejlepší nástroje pro sledování problémů
Jira je nástroj pro sledování problémů a řízení projektů pro QA a agilní týmy, který poskytuje scrumové a Kanbanové tabule ihned po instalaci. Díky funkcím tabulek lze Jira přidat do sady nástrojů týmu pro testování softwaru, aby zajistila transparentnost procesů hlášení chyb a výkonnosti.
Jira může vašemu týmu QA pomoci s monitorováním a pokrokem vašich plánů a jako engine pracovního toku pro automatické přiřazování a prioritizaci hlášení chyb.
Nejlepší funkce
- Vyberte si z tabulek Kanban nebo Scrum
- Lze použít na Macu, Windows, Linuxu a mobilních zařízeních.
- Plány, které lze přizpůsobit pro agilní sprinty
- Šablony reportů a dashboardů připravené k okamžitému použití
- Šablony automatizace pro opakovatelné procesy, jako je automatické přiřazování úkolů a klonování problémů
Omezení
- Málo funkcí pro spolupráci v rámci týmové komunikace, zaměřuje se spíše na činnost technických týmů.
Ceny
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Prémiová verze: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Podnikové řešení: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (5 199 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (13 149 recenzí)
„Jira je velmi praktická pro správu problémů, protože nám umožňuje identifikovat a dokumentovat zjištění a řešit je prostřednictvím protokolů, které nám pomáhají pečlivě zkontrolovat a zvážit všechny relevantní informace. Tímto způsobem můžeme zabránit zpoždění projektového týmu a včas dosáhnout cílů projektu, milníků a výstupů.“ — Pascual G., G2 Reviews
10. SoapUI
Nejlepší nástroje pro testování API
SoapUI je nástroj pro testování API, který velmi usnadňuje vytváření, správu a provádění komplexních testů webových služeb, jako jsou GraphQL, REST nebo SOAP.
Jedná se o jeden z nejlepších softwarových nástrojů pro týmy QA, které začínají s testováním API, a to díky open-source licenci. Je obzvláště účinný při funkčním testování a testování zabezpečení, protože zajišťuje, že vaše API funguje vždy a je přístupné podle očekávání.
Nejlepší funkce
- Podporuje řadu protokolů a technologií, jako jsou HTTP, HTTPS a JDBC.
- Snadné provádění testování založeného na datech
- Umí provádět testování zabezpečení zranitelnosti
- Rychlé odstraňování chyb pomocí prohlížeče koncových bodů
- Lehké rozhraní a snadné pochopení pro nové uživatele
Omezení
- Chybí široká škála integrací s jinými nástroji
Ceny
- Open-source
- Modul API Test: od 895 USD/licence
- Modul virtualizace API: od 1374 USD/licence
- Modul API Performance: od 7308 USD/licence
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (128 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (162 recenzí)
„Používal jsem SoapUI pro komplexní testování API REST, koncových bodů SOAP a zátěžové testování. V naší organizaci obecně provádíme zátěžové testování našich aplikací prostřednictvím SoapUI, abychom zkontrolovali jejich výkon. Automaticky vytvoří testovaný projekt, který lze uložit pro budoucí použití. Moje celková zkušenost je velmi uspokojivá, protože jsem velmi spokojen s funkcemi, které tento nástroj poskytuje při testování jakýchkoli aplikací.“ —J S., G2 Reviews
Začněte s nejlepšími nástroji pro testování QA pro váš tým QA
Existuje mnoho skvělých testovacích nástrojů pro QA, které vám pomohou ladit chyby rychleji a efektivněji. Od agilního řízení projektů a nástrojů pro sledování chyb, jako je ClickUp, přes nástroje pro nahrávání obrazovky, jako je Jam, až po nástroje pro správu testovacích případů, jako je TestRail, můžeme říci, že existuje široká škála vylepšení, která mohou přinést do vašich pracovních postupů.
Samozřejmě můžeme očekávat, že ne všechny výše uvedené nástroje budou relevantní pro každého. Práce některých testerů QA může být více manuální, zatímco jiní mohou více využívat automatizační nástroje.
Pokud hledáte univerzální platformu s agilními šablonami, automatizací pracovních postupů a rozsáhlými integracemi, které vám pomohou propojit vaše nástroje a každodenní procesy, zvažte využití ClickUp.
Ať už jste jediným QA ve svém týmu nebo vedete tým sami, ClickUp vám pomůže urychlit proces hlášení chyb a pomůže vám spravovat, prioritizovat a sledovat všechny vaše testy, chyby, komunikaci mezi odděleními a mnoho dalšího – vše čeká na to, až to objevíte a implementujete do své testovací sady nástrojů!
Hostující autor:
Michael Stroe je marketingovým manažerem ve společnosti Jam, která pomáhá tisícům týmů rychleji dodávat vysoce kvalitní software. Ve volném čase si rád pochutnává na skvělých hamburgerech a vyhrává přátelské hry UNO.