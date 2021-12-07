Proces správy verzí: kroky, výzvy a osvědčené postupy

Jste tady, protože trpíte nefunkčním procesem vydávání softwaru? Máte pocit, že vás dělí už jen jedna schůzka o stavu projektu od toho, abyste to vzdali?
Každý, kdo se podílí na vývoji softwaru, ví, že uvedení nových a inovativních funkcí produktu na trh není snadné. Jedná se o vysoce organizovaný a komplexní proces, při kterém nevyhnutelně dochází k problémům s nasazením verzí.
Zde je několik faktů: vedlejšími účinky účelného procesu správy verzí mohou být vysoce kvalitní software, transformace dodávek a spokojení spolupracovníci.
Tato příručka vás provede jednotlivými fázemi, výzvami a osvědčenými postupy procesu správy verzí – s příklady z praxe, profesionálními tipy a šablonami, které vám pomohou dodávat produkty s jistotou.
Co je správa verzí?
Správa verzí v zásadě minimalizuje rizika, požadavky na sledování a audit, zajištění spokojenosti zákazníků a konzistentní implementaci – a to s co nejmenšími narušeními.
Změny jsou sledovány, testovány a opravovány tolikrát, kolikrát je třeba, než dojde k úspěšnému vydání.
Vydání (nebo jednotka vydání) je nasazení jedné nebo více změn komponent produktu do produkčního prostředí.
Správa verzí je plánování, rozvrhování a testování produktu v různých fázích a prostředích.
Mnoho lidí zaměňuje nasazení s řízením verzí. Nasazení je technický úkon, při kterém se kód přesouvá do produkčního prostředí, zatímco řízení verzí zahrnuje širší proces plánování, koordinace a komunikace.
Aby dosáhli úspěšného vydání a přežili v této konkurenční době, budou produktoví manažeři sledovat KPI a metriky, aby zajistili, že jejich uživatelé mohou tyto vylepšení využít k podpoře svých podniků.
Pokud nevydáváte aktualizace průběžně, škodíte svému podnikání.
Proč? Závazek k častým vydáním softwaru zvyšuje spolehlivost a stabilitu vašeho produktu, což jsou základní charakteristiky pro zdraví vašeho podnikání.
Jak časté je časté? Jednou ročně, dvakrát ročně? Zvažte několik bodů, které je třeba zvážit: důležitost aktualizací, kompatibilita s koncovými uživateli a závislosti aktuálního softwaru.
Ryan Fyfe, provozní ředitel společnosti Workpuls, říká: „Workpuls vydává nové materiály každý měsíc. Většinou vydáváme nové materiály v pondělí a zpřístupňujeme je zdarma všem členům na našem webu, s několika výjimkami (např. v případě, že daný materiál byl již příliš často stažen nebo vyžaduje další úpravy). Kromě těchto výjimek nedochází k žádným zpožděním mezi publikací a zpřístupněním.“
Podívejme se na čtyři cesty, které můžete zvážit pro nasazení vaší verze:
|Název cesty
|Výhody
|Nevýhody
|Big Bang
|🟢Nasazení pro všechny uživatele současně 🟢Zainteresované strany jsou informovány o datu nasazení, takže nedochází k nedorozuměním ohledně plánování.
|🟡Jakékoli zpoždění vydání může mít dopad na konkrétní oddělení. 🟡Pokud vydání způsobí významnou událost, bude nutné jej pro všechny uživatele zrušit.
|Push
|🟢Organizace dodává software do požadovaných produktů 🟢Větší možnosti automatizace
|🟡Při nasazení významné aktualizace může dojít k problémům s výkonem sítě.
|Pull
|🟢K dispozici na centrálním místě, kde si je uživatelé mohou podle potřeby obstarat.
|🟡U verzí s bezpečnostními aktualizacemi bude nutné zavést stanovený časový limit.
|Fázové
|🟢Nasazení pro určitou skupinu uživatelů najednou Méně riskantní než „big bang“
|🟡Implementace vydání bude trvat déle
Pro manažery verzí může být lákavé upadnout do myšlení typu „musíme zvážit všechny možné situace“, aby byla funkce dokonalá.
Pokud selžete, potenciálně ztížíte uživatelům práci s produktem tím, že jej zkomplikujete.
Ačkoli správa verzí je bezpochyby náročná práce od začátku do konce, její výhody převyšují obtíže.
A co víc – týmy si jsou jisté, že to, co vydávají, funguje.
Bonus: Šablony pro uvedení produktu na trh
Proč byste měli zavést proces správy verzí
Kdybyste mohli odstranit dohady a zvýšit produktivitu každou hodinu, kdo by tvrdil, že agilní plánování verzí je zbytečné?
Zde jsou významné výhody, které plynou z implementace strategie správy verzí:
🔁 Zůstaňte na „Repeat“
- Automatizujte testy a úkoly pro výsledky bez chyb.
- Zefektivněte krátké verze pro konzistentní nasazení prostřednictvím sprintů.
- Snižte pravděpodobnost manuálního zásahu díky zavedeným standardům kvalitního kódování.
- Zaznamenejte procesy, aby je v průběhu času mohl snadno sledovat kdokoli (včetně nových členů organizace!).
- Posilte týmy, aby podávaly výkony a komunikovaly, a zároveň zlepšujte pracovní postupy ( podívejte se na našeho průvodce nejlepšími aplikacemi pro pracovní postupy ).
💡 Tip pro profesionály: Můžete dokonce použít ClickUp AI k shrnutí poznámek k vydání nebo k vytvoření kontrolních seznamů úkolů pro opakující se pracovní postupy nasazení.
✨ Kvalita jako všechno, co se týká Toma Hankse
- Ušetřete čas, zbytečné náklady a energii a zároveň posilte spolupráci mezi týmy.
- Umožněte vývojářům rychle korigovat směr díky kontinuální zpětné vazbě.
- Předávání znalostí podpůrnému personálu za účelem snížení podpory po uvedení produktu na trh.
- Vyšší kvalita softwaru splňuje potřeby a očekávání koncových uživatelů.
💬 Zde najdete komentář
- Výrazně zkraťte čas strávený zdokonalováním verzí a nechte zákazníky otestovat a nahlásit, co funguje a co ne.
- Spojte se s uživateli a zjistěte, jak produkt používají a co s ním chtějí dělat.
- Využijte analytické údaje z aktivit, abyste omezili zdlouhavé diskuse o tom, jaké funkce podle vašeho týmu budou uživatelům vyhovovat.
V podstatě všichni chceme vytvářet produkty, které bychom sami rádi používali, takže naše nadšení a cesta tímto procesem přispívají k procesu správy verzí.
👉 Podívejte se na tyto příklady OKR pro váš produktový tým!
Od chaosu k jasnosti: 6 kroků procesu vydávání verzí
S rozvojem moderních technologií se vývojářům otevřely možnosti rychlejšího a bezpečnějšího uvádění nových funkcí na trh.
Agilní rámec vydává iterativní změny v časových plánech vývoje známé jako time-boxed sprints (šéfkuchařův polibek častých vydání). Díky agilnímu přístupu k dodávkám mohou týmy lépe koordinovat aktivity související s vydáváním verzí, aby minimalizovaly dopad na podnikání.
Rozdělením rozsáhlých úkolů na zvládnutelné části a jejich uspořádáním do produktového backlogu může produktový tým řídit a hodnotit plánování.
„Řídíme se metodikou Agile, takže obvykle vydáváme údržbové položky a vylepšení iterativně spolu s dlouhodobou prací na větších, prodejných verzích,“ říká Allie Wolff, ředitelka produktového marketingu ve společnosti Benchmark Email.
„Zaměřujeme se na vydávání jedné nové funkce za čtvrtletí. Máme velké cíle a dostatek nápadů. S neomezenými zdroji je možné všechno, ale stejně jako u většiny firem to pro nás není realita. Vzhledem k tomu, že přidělování zdrojů je někdy překážkou, pečlivě stanovujeme priority verzí, abychom mohli udržet tempo a nadále poskytovat hodnotu našim uživatelům.“
Krok 1: Ukažte cestu k vydání
Prvním krokem je definování vize produktovým manažerem (nebo manažerem verzí), produktovým týmem (vlastníky, analytiky a marketingovými pracovníky) a klíčovými zainteresovanými stranami.
Ariana Dugan, viceprezidentka pro produkty ve společnosti Interplay Learning, říká: „Pravidelně pořádáme mezifunkční schůzky „týmů“ zaměřené na naše klíčové oblasti, kde probíráme hlavní připravované verze a návrhy, aby všichni věděli, co se chystá, kdy a proč.“
Poté skupina určí prioritní vylepšení funkcí pro podnikání a zákazníky v plánu dalšího vydání.
„Naše vydání jsou seřazena podle toho, co podle nás bude mít největší dopad v souladu s našimi strategickými cíli, sezónností zákazníků a směsicí rychlých výher a chyb, o kterých víme, že je mnoho zákazníků ocení,“ pokračuje Dugan. „Používáme matici priorit a každé čtvrtletí vedeme mnoho konstruktivních diskusí, abychom se shodli na těchto prioritách a pořadí napříč funkcemi a úrovněmi v organizaci. “
Mezi rozhodující faktory patří:
- Okamžité opravy chyb a vylepšení uživatelského rozhraní
- Strategické cíle podnikání
- Analýza proveditelnosti
- Závislosti
- Dostupnost zdrojů
- Otázky související s náklady
- Odhadovaná návratnost investic
Nejlepší způsob, jak se vyhnout pozdějšímu zpětnému sledování, je zapojit všechny týmy již na začátku plánování sprintu. Samozřejmě je vždy snazší udělat to správně hned napoprvé.
Poté manažer vydání určí rozsah práce (s ohledem na klíčové zainteresované strany) a vytvoří podrobný plán požadavků na sestavení, analýzu proveditelnosti, priority a testování produktových nápadů.
Tento proces je nezbytné provést důkladně, protože vyjadřuje hodnotu vydání.
👉 Rozjeďte své plánování pomocí šablony Roadmap with Timeline Template v Template Center aplikace ClickUp. 🚀
Krok 2: Cesta ke kódu
Týmy inženýrů a DevOps pracují v rámci svých specifických funkčních větví, aby převedly požadavky na produkt a očekávání zainteresovaných stran do plánu.
Funkční větve jsou segmenty hlavní větve, kde jsou shromažďovány a integrovány všechny funkční větve, aby mohly být nasazeny do produkce.
Vývojový tým přidělený ke konkrétní větvi funkcí může vytvářet, testovat a provádět jakékoli změny, aniž by došlo k narušení nebo nestabilitě ostatních větví funkcí. Příliš brzká integrace veškerého kódu do vývojového cyklu však pravděpodobně vyvolá konflikty a nechtěně způsobí zpoždění.
Toto oddělení umožňuje vývojářům pracovat na úkolech současně a rychle získávat zpětnou vazbu.
„Zjistila jsem, že při správě produktu je opravdu důležité vést rozhovory a schůzky se svými kolegy,“ říká Alyssa Parr, vlastník produktu ve společnosti Jomo247. „Osobní kontakt (i přes Zoom!) nenechává nic na výkladu a umožňuje snadné vysvětlení toho, co od sebe navzájem potřebujeme.“
Krok 3: Divoké testování QA
Tým QA (Quality Assurance) hledá potenciální rizika ve stabilním testovacím prostředí na základě stanovených kritérií. Zde může tým QA přesně určit, kdy dochází k selhání funkcí, a reagovat na ně průběžným prováděním pravidelných testů.
Testovací prostředí jsou užitečná pro testování funkcí s malou skupinou uživatelů před úplným vydáním. To umožňuje důkladné testování a sledování výkonu předtím, než je produkt k dispozici koncovým uživatelům.
Matthew Ramirez, zakladatel Rephrase Media a Paraphrase Tool, doporučuje používat kontrolní seznamy k organizaci přístupu k řízení nasazení:
„Vydávání produktů je stresující, protože se může pokazit mnoho věcí. Seznam všech úkolů, které je třeba před vydáním produktu dokončit, vám pomůže zmírnit stres spojený s vydáním produktu. Dobrý seznam vám také pomůže zabránit tomu, abyste během procesu vydávání produktu vynechali nějaký krok nebo zapomněli na něco důležitého.“
Automatizace je rozumnější než najímání dalších pracovníků.
Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit vyšší spolehlivost, je co největší automatizace opakujících se úkolů.
ClickUp Automations umožňuje rychlejší provádění aktualizací a minimalizuje lidské chyby. Kromě toho budou funkční větve krátkodobé (ideální pro časově omezené sprinty) a týmy budou moci provádět změny proaktivně. Může spouštět testy, přiřazovat opravy a zajistit, že úkoly QA nikdy nebudou opomenuty.
Nyní se větve funkcí přesouvají do hlavní větve!
Krok 4: Zůstaňte v klidu a připravte se
Poté, co testování bezpečně prošlo stagingovým prostředím a změny byly vyřešeny, tým produktového marketingu vypracuje poznámky k vydání, aby potvrdil nasazené funkce.
Poté, po počátečních revizích a schváleních, by vlastníci funkcí měli provést finální kontrolu veškeré dokumentace.
Spolu s plánem vydání pro koncové uživatele by měly být k dispozici stejně podrobné materiály pro školení a zavádění pro interní oddělení.
Albin Poignot, spoluzakladatel společnosti Linky Product, to vystihuje nejlépe: „Poznámky k vydání jsou zahrnuty v centrálním dokumentačním centru, které je k dispozici pro celou společnost. V závislosti na společnosti to může být wiki, systém správy ticketů nebo sdílený dokument.“
„Vždy se však vyhýbám používání systémů správy verzí (jako Git). Cílem je vyhnout se technickým detailům, když čtenáři chtějí znát pouze funkce, kterých se to týká,“ vysvětluje Albin.
Předávání znalostí podpůrnému personálu je zásadní, protože pomáhá zákazníkům využívat produkt k jeho účelu.
👉 Ušetřete čas při psaní a použijte šablonu poznámek k vydání v centru šablon ClickUp.
Krok 5: Uvolněte produkt do výroby
Vaše nově vytvořená a otestovaná verze softwaru je odeslána do produkce pro uživatele!
Marketingový tým zveřejňuje interní a externí poznámky k vydání, komunikuje se zákazníky a organizuje chaos, pokud jsou nutné urgentní změny.
Sdílejte své nejnovější vydání se svými uživateli.
Krok 6: Shromažďujte informace o tom, co se líbí a nelíbí
Týmy budou vystaveny riziku, že si přivolají více práce, pokud po vydání nebudou provádět uzavření nasazení.
Jinými slovy, tento krok nevynechávejte!
Hlášení efektivity, příležitostí ke zlepšení a sledování stavu systému je nezbytné. Kromě toho jsou k dispozici upřímné zpětné vazby od uživatelů, které slouží k provádění údržby a plnění požadavků uživatelů.
Aravind Nallasivam, architekt řešení ve společnosti Claysys, radí: „Pokud byly v hlavních verzích vydání nahlášeny nějaké kritické problémy, bude prioritou jejich oprava a záplata před pokračováním ve vývoji produktu. Někdy je to výzva, když se vyskytnou chyby, jejichž oprava vyžaduje neobvykle dlouhou dobu.“
Testování přijatelnosti uživateli (tj. naslouchání tomu, co se uživatelům líbí a nelíbí) je pro vás výhodné, protože se promítne do životního cyklu vývoje softwaru a zajistí, že příští vydání bude lepší než to předchozí!
Bonus: Dozvíte se více o různých stylech řízení produktů v našem slovníku pojmů z oblasti řízení produktů!
Osvědčené postupy pro správu verzí
Každá úspěšná strategie správy verzí má několik společných základních principů. Zde je několik osvědčených postupů, které snižují rizika a zlepšují výsledky dodávek:
- Automatizujte opakující se úkoly: Využijte automatizaci pro provádění testů, schvalování a předávání, abyste omezili zpoždění a manuální chyby.
- Vytvořte plány pro vrácení změn: Vždy se připravte na selhání pomocí otestovaných postupů pro vrácení změn.
- Zapojte zainteresované strany včas: Od samého začátku slaďte týmy produktového, QA, DevOps a podpůrného oddělení, abyste se vyhnuli překvapením na poslední chvíli.
- Sledujte metriky: Sledujte frekvenci vydávání verzí, míru selhání a dobu potřebnou k obnovení, abyste mohli vylepšit svůj proces. `
🛠️ Časté výzvy v oblasti správy verzí (a jak je překonat)
I s těmi nejlepšími nástroji může správa verzí narazit na překážky. Zde je návod, jak jim předcházet:
Vysvětlete rozsah vydání v nejobecnějších termínech
Můžete měřit úspěch vydání, pokud má tým k dispozici pouze úkoly a termíny? To není agilní přístup a může snadno vést k rozšiřování rozsahu projektu. → Řešení: Použijte ClickUp Goals a Docs k definování sledovatelných výsledků a včasnému sladění celého týmu.
Omezte zdroje
Ačkoli týmy mohou pracovat v různých funkčních odvětvích, je důležité zůstat ve spojení napříč rolemi, aby se udržel tok a spravovaly se požadavky na změny. → Řešení: Funkce Workload View (Zobrazení pracovní zátěže) a Timeline (Časová osa) aplikace ClickUp vám pomohou odhalit úzká místa a okamžitě vyvážit zdroje.
Odmítněte automatizované testovací postupy
Ruční kontrola kvality je časově náročná a náchylná k chybám, zejména během rychlých sprintů. → Řešení: Použijte automatizaci ClickUp k standardizaci kontrolních seznamů pro testování, prosazování kontrol před vydáním a integraci s vašimi testovacími nástroji.
Upřednostněte proces správy před riziky
Procesy a nástroje bez flexibility zpomalují inovace a vlastnictví. → Řešení: Umožněte týmu autonomii pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů v ClickUp, které umožňují přehodnocení priorit a řešení problémů bez byrokracie.
Reagujte v klidu
Zpoždění ve zpětné vazbě od zainteresovaných stran blokují vydání a frustrují vývojáře. → Řešení: Centralizujte komunikaci pomocí přiřazených komentářů a dokumentů v ClickUp, abyste zajistili, že zpětná vazba bude okamžitá, viditelná a sledovatelná.
Bonus: Podívejte se na našeho průvodce nástroji pro správu verzí! 💜
Vše dohromady: Správa verzí, která funguje`
Ačkoli software neustále mění způsob fungování organizací, má také svou lidskou stránku. Proto hledáme nové způsoby, jak lidem pomáhat zůstat v kontaktu a zjednodušovat jim životní výzvy.
Organizace napříč všemi odvětvími se zavázaly k neustálé aktualizaci svých produktů, aby lidem poskytovaly lepší design, testování použitelnosti a výstupy s každou novou aktualizací.
ClickUp poskytuje týmům propojený pracovní prostor pro plánování, automatizaci a správu všech verzí – od přípravy backlogu až po analýzu po spuštění.
Hodně štěstí s vaší digitální transformací. Držíme vám palce!
✨ Jste připraveni to vyzkoušet? Zaregistrujte se zdarma a začněte spravovat svou další verzi s přehledem a jistotou.