Rozšiřování rozsahu projektu: Jak proaktivně řídit jakýkoli projekt

Klíčem k úspěšnému řízení rozšiřování rozsahu projektu je nalezení rovnováhy mezi stanovením hranic a podporou zkoumání.
Díky kombinaci kreativního myšlení a organizační disciplíny jsou týmy schopny využít rozšiřování rozsahu projektu ve svůj prospěch.
Rozšíření rozsahu často vede k zajímavějším projektům pro vás i váš tým. Místo toho, abyste se nechali odradit, proč nepřijmout rozšiřování rozsahu jako příležitost, která nám pomůže zůstat agilní a přizpůsobiví? Je to příležitost rozvíjet naše kreativní schopnosti a přicházet s řešeními, která posunou projekt na další úroveň. ⚡️
Pojďme si povědět, co způsobuje rozšiřování rozsahu projektu, a naučme se praktické tipy, jak ho udržet pod kontrolou, aniž bychom omezovali inovace. Zároveň vám poskytneme bezplatné šablony a zdroje pro řízení projektů, které můžete využít od malých kreativních projektů až po velké aktualizace softwaru!
Co je to rozsahový posun?
Rozšiřování rozsahu je jev, ke kterému dochází, když jsou provedeny změny nebo doplňky původních cílů projektu, a to s nebo bez souhlasu klíčových zainteresovaných stran a projektových manažerů.
V pozitivním kontextu může rozsahový posun pomoci rozšířit parametry projektu, což mu umožní být ambicióznější a prozkoumat nové možnosti. V negativním kontextu může způsobit značné zpoždění, zvýšené náklady a nespokojenost klientů nebo jiných zainteresovaných stran.
Získat jasnost tváří v tvář měnícím se požadavkům může být náročné. Ale pokud si připomeneme, že je to nezbytná součást procesu, máme vše pod kontrolou. Je důležité zůstat soustředění a být zvědaví, když čelíme změnám v časovém harmonogramu nebo rozpočtu projektu. Každá nevýhoda má svou výhodu!
|❌ Nevýhody rozšiřování rozsahu
|✅ Výhody rozšiřování rozsahu
|Odvádí pozornost od původního cíle projektu, což ztěžuje stanovení priorit úkolů.
|Podporuje spolupráci mezi členy týmu
|Zvyšuje náklady a zatěžuje rozpočty kvůli novým nebo upraveným požadavkům.
|Otevírá možnosti pro kreativnější řešení, protože nápady vycházejí ze stávajících komponent.
|Představuje další funkce, které mohou způsobit konflikty mezi zúčastněnými stranami s odlišnými zájmy.
|Včas odhalí neočekávané náklady a požadavky na zdroje a zabrání překvapením v budoucnu.
|Vyřizování všech požadavků může znamenat nižší kvalitu a přehlédnutí detailů.
|Zvyšuje spokojenost zákazníků, protože ti mají možnost efektivněji uspokojit své potřeby, když jsou zapojeni do procesu.
|Vede k nespokojenosti zainteresovaných stran, když nejsou splněny jejich požadavky.
|Postřehy, které vám pomohou vylepšit projekt a zvýšit jeho efektivitu nebo nákladovou efektivitu v budoucnu.
|Prodlužuje časový harmonogram projektu a vede k nedodržení termínů kvůli přidávání nových úkolů nebo úpravám stávajícího pracovního vytížení.
|Vytváří nové obchodní příležitosti, protože rozšířený rozsah často otevírá cesty k generování příjmů, které nebyly dříve zvažovány.
Co způsobuje rozsahové posuny?
K rozšiřování rozsahu dochází, když se projekt během vývoje stává složitějším, zbytečně rozsáhlým nebo trvá déle, než se očekávalo. Může to být způsobeno nejasnými požadavky na projekt, cíli a formálním procesem řízení změn.
Ale i ty nejlépe připravené projektové plány jsou vystaveny riziku rozšiřování rozsahu. Můžete učinit všechna správná rozhodnutí s nejlepšími úmysly. Pak ale přijde něco neočekávaného a vy se musíte vypořádat s vyšší mírou nejistoty v rozsahu projektu. 🔍
Dobrou zprávou je, že pokud rozpoznáte příznaky včas, budete mít větší šanci zabránit nežádoucímu rozšiřování rozsahu!
Projděme si nejčastější vnitřní a vnější příznaky rozšiřování rozsahu projektu.
Vnitřní příznaky
Více žádostí o týmové schůzky za účelem sjednocení cílů projektu
Chtěl jsem se ozvat, protože tým se cítí tímto projektem trochu přetížený a opravdu by se mu hodilo další setkání. Rádi bychom si udělali čas, abychom lépe pochopili, co projekt obnáší, kde můžeme najít informace a jaké jsou naše role.
Při reagování na žádosti o týmové schůzky nezapomeňte zvážit soulad s celkovým účelem projektu. Zeptejte se sami sebe: „Jakým způsobem by tato schůzka přispěla k celkovému obrazu?“
Propojte jednotlivé body a ukažte, jak každý bod programu logicky souvisí s posláním projektu. Navíc si uvědomte, jak dlouho musí rozhovor trvat, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Pokud si myslíte, že by schůzka měla trvat hodinu, zkuste to na 40 minut! 🧑💻
Buďte flexibilní a použijte svůj nejlepší úsudek, když nabízíte alternativní nápady nebo řešení, která by mohla týmu pomoci přiblížit se k jeho cíli. A nakonec nezapomeňte po každém setkání kontaktovat členy týmu, abyste se ujistili, že všichni jsou na stejné vlně a podporují pokračující pokrok směrem k konečnému cíli projektu.
Naučte se, jak diskutovat o očekávaných výstupech na vaší příští úvodní schůzce k projektu !
Počet „naléhavých“ nebo „urgentních“ úkolů s agresivními odhady času se zvyšuje.
Když má projekt každých pár dní naléhavé a spěšné úkoly, má to významný dopad na časový harmonogram, protože klade důraz na rychlost i přesnost zároveň. To znamená, že týmy musí najít způsoby, jak úkoly dokončit rychle a s nejvyšší možnou kvalitou. 🤩
To je často těžší, než se zdá, a může to vést k tomu, že týmy dokončují úkoly nad rámec odhadovaných hodin, narážejí na překážky nebo nesprávně odhadují čas potřebný k dokončení úkolu. Otáčecí dveře pro komunikaci otevírají pracovní prostor člena týmu neustálým ding a ping.
Chcete-li minimalizovat počet úkolů s urychleným termínem, spolupracujte se zainteresovanými stranami na stanovení vhodných termínů a řízení jejich očekávání. Poté zdokumentujte proces filtrování požadavků a delegování úkolů členům týmu. (Více o tom ale později!)
Špatná komunikace/žádná dokumentace
Pro úspěch projektu je nezbytné mít jasnou dokumentaci každé fáze projektu. Bez ní může tým přehlédnout detaily a procesy, které jsou klíčové pro dodržení termínů a rozpočtových očekávání. Zainteresované strany nebudou schopny pochopit, proč byla přijata určitá rozhodnutí, ani sledovat průběh projektu, což ztěžuje informované rozhodování a hodnocení úspěchu. 🏆
Dobře napsané informace a pokyny umožňují novým členům týmu rychle se zapracovat, aniž by to mělo negativní vliv na produktivitu ostatních členů projektu nebo manažerů.
Vnější příznaky
Špatně definovaný rozsah, který je otevřený interpretaci
Špatně definovaný rozsah projektu způsobuje všem zúčastněným bolesti hlavy a má negativní dopad na termíny a rozpočty. Ptejte se na všechny nejasné body, aby byl rozsah projektu jasný, stručný a podrobný.
Je nezbytné zavést ochranná opatření, která maximalizují produktivitu vašeho týmu a atmosféru v kanceláři.
Prvním krokem je zlepšení procesu zapojení klientů nebo zainteresovaných stran.
Přečtěte si také: Šablony rozsahu projektu a příklady dokumentů o rozsahu
Nepředvídané události
Žádný projekt není imunní vůči neočekávaným narušením a událostem, které mohou mít velký dopad na jeho průběh:
- Neplánované absence zaměstnanců
- Přírodní katastrofy
- Nepředvídané technické nebo právní problémy
- Náhlé změny na trhu
- Změny dodavatelů
- Automatické aktualizace systému Microsoft Windows, o které nikdo nepožádal
V těchto situacích použití nouzového plánu minimalizuje potenciální škody, takže projekt může co nejvíce pokračovat podle plánu. Je také důležité, aby všichni zúčastnění byli flexibilní a ochotní provádět změny, aby projekt mohl pokračovat.
Další zainteresované strany jsou zapojeny pozdě
Když se k projektu v pozdní fázi připojí noví účastníci, může to vést ke složitosti, protože nemají dostatek informací o rozhodnutích, která již byla učiněna.
To může vést k zavedení nových klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a milníků projektu, které by mohly nakonec změnit stávající výstupy. ( Plány nástupnictví probereme později!)
PRO TIPPoužití dokumentu s rozsahem práce vám pomůže získat jasnou představu o výstupech vašeho týmu. Stáhněte si šablonu rozsahu práce ClickUp a využijte naši bezplatnou platformu ke správě jakéhokoli projektu!
7 tipů, jak řídit a zabránit rozšiřování rozsahu projektu
Projektový manažer je první a poslední osobou zapojenou do projektu. Nejenže dohlíží na každou fázi projektu, ale je také strážcem procesu. 🔑
Procesy jsou to, co udržuje všechny a všechno organizované – i v těch nejnáročnějších situacích. Pokud se pouštíte do projektu bez minimálních systémů, bude obtížné využít rozsahový posun.
Zde je sedm tipů pro řízení rozšiřování rozsahu:
Tip č. 1: Vyžadujte vyplněný vstupní formulář pro každou žádost o projekt
E-mailová schránka je jedním z nejoblíbenějších míst, kde se rozsah projektu může rozšiřovat a převzít kontrolu nad vaším projektem. Čas strávený zasíláním e-mailů tam a zpět vám ubírá cenné hodiny, které byste mohli věnovat hluboké práci. Posíláte seznam otázek, interpretujete útržky informací a čekáte na odpovědi, abyste mohli sestavit formální brief.
Díky formuláři pro zadávání projektů, jako je ClickUp Forms, proaktivně chráníte produktivitu svého týmu po celý den.
Formuláře jsou předvídatelné. Formuláře ukládají data. Formuláře šetří peníze.
Když klient nebo zainteresovaná strana prochází otázky formuláře, vidí v nich odraz svého vlastního myšlenkového procesu. To jim pomáhá získat informace, které jako projektový manažer potřebujete, abyste porozuměli jejich požadavkům, než se tým pustí do práce. 👥
Tyto otázky jsou určeny k tomu, aby vám poskytly určitý směr a inspiraci pro váš formulář žádosti o projekt:
- Existují nějaké vizuální materiály (fotografie, infografiky, loga atd.), které je třeba v projektu použít?
- Existují nějaké existující obsahové prvky (články, zprávy, průzkumy, výsledky studií atd.), které je třeba v projektu použít?
- Jak bude měřen úspěch? Uveďte všechny relevantní OKR a KPI společnosti.
- Máte seznam klíčových sdělení nebo bodů, které mají být zahrnuty do projektu?
- Existují nějaké technické omezení nebo aspekty, které je třeba vzít v úvahu?
- Existují nějaké pokyny pro branding nebo estetiku, které je třeba zohlednit?
- Existují nějaké právní předpisy nebo normy, které je třeba dodržovat?
- Existuje obsah nebo vizuální prvky, které je třeba z projektu vyloučit?
- Jaký je cíl tohoto projektu?
- Jaký je časový harmonogram a rozpočet projektu?
- Kdo je cílovou skupinou tohoto projektu?
- Kdo jsou zúčastněné strany projektu?
- Kdy potřebujete, aby bylo toto dodáno?
- Jedná se o nový nebo aktualizovaný projekt?
Bonus: Šablony prohlášení o rozsahu prací!
Tip č. 2: Připravte úkoly v backlogu před jejich přidělením
Pokud mají všechny úkoly stejnou prioritu, může být pro členy týmu obtížné rozhodnout, na které úkoly se mají nejprve zaměřit. Přiřazení prioritních úrovní umožňuje projektovým týmům organizovat práci na základě jejich individuálních znalostí, zkušeností a schopností, aby byl každý úkol splněn co nejlépe. 🎯
Priority nám připomínají, že se nemáme soustředit pouze na přítomnost, ale plánovat i budoucnost. Stanovením hlavních cílů si vytvoříme jasný přehled a zaměříme se na to, jak dosáhnout našich dlouhodobých cílů. To nám pomůže stanovit priority úkolů, zbavit se rušivých vlivů a zůstat motivovaní při sledování důležitých cílů.
Aby systém priorit měl pozitivní dopad na mezifunkční týmy, udělejte z něj klíčový proces ve vašem pracovním postupu. Sdělte svému projektovému týmu priority, které jim pomohou každý den správně rozdělovat energii a čas na správné úkoly.
Pokud však řídíte složitý projekt s mnoha proměnnými, ruční aktualizace každého úkolu není dobrým využitím vašeho času. (Nápověda: Rozsah projektu se mění!) Zde přichází na řadu automatizace. 🤖
Tip č. 3: Automatizujte opakující se práce v co největší míře
Běžné a administrativní úkoly nejsou v projektovém plánu uvedeny, takže se často považují za samozřejmé. Ruční vyplňování, organizování a aktualizování úkolů každý den prodlužuje dobu trvání projektu.
Díky automatizaci se projektové týmy mohou soustředit na kreativní práci a nemusí se zabývat nudnými, ale nezbytnými opakujícími se úkoly. 🔁
Jste v automatizaci nováčkem? Zde je návod, jak začít:
- Nastavte časovač na 30 minut.
- Vyberte jeden pracovní postup v projektovém plánu svého týmu.
- Zapište si každý jednotlivý krok v procesu – i ty nejmenší úkoly.
- Zvýrazněte nejčasově náročnější úkoly v pracovním postupu, abyste je mohli odstranit (například označování manažerů pro kontrolu aktiv).
- Podívejte se na průvodce automatizací ClickUp a začněte automatizovat svůj pracovní postup ještě dnes!
Tip č. 5: Zaveďte proces řízení změn
Proces řízení změn je nezbytnou součástí projektového řízení a zahrnuje nastavení standardních postupů pro zpracování žádostí o změny. Bez tohoto procesu bude rozsah projektu narůstat a způsobí zmatek.
Zde je návod, jak zavést proces řízení změn:
1. Vytvořte formulář pro žádost o změnu: Začněte vytvořením formuláře, který obsahuje všechny podrobnosti potřebné k podání žádosti o změnu.
2. Určete výbor pro kontrolu změn: Vyberte osoby odpovědné za schvalování nebo zamítání žádostí o změnu. Tento výbor by měl zahrnovat členy týmu z různých oddělení, která mohou být změnou ovlivněna.
3. Vytvořte pracovní postupy pro řízení změn: Určete, jaké kroky je třeba podniknout k vyhodnocení žádosti o změnu, například shromáždění zpětné vazby od příslušných zainteresovaných stran, posouzení rizik navrhované změny a zvážení jejího vlivu na časový harmonogram a rozpočet.
4. Zaveďte systém sledování změn: Nastavte efektivní systém pro sledování každé žádosti spolu s dokumentací, jako jsou schválení, úpravy, akční položky a dopad.
5. Zaznamenejte a sdílejte pokyny: Všechny zúčastněné strany by měly mít přístup k dokumentaci.
6. Informujte svůj tým o změnách: Vysvětlete, proč je změna pro projekt nezbytná, jak zlepší jejich práci a kde najdou zdroje pro změnu.
Bonus: Software pro řízení změn!
Tip č. 6: Zapojte projektový tým
Pro úspěšné řízení projektů je nezbytné, aby se tým aktivně podílel na rozhodování a strategii. Když mohou všichni členové týmu přispět svými nápady, vytváří to pocit sounáležitosti a zvyšuje jejich odhodlání a motivaci k projektu.
Různé úhly pohledu mohou vést k novým řešením a kreativním nápadům. Zapojení týmu do rozhodování a diskusí o strategii umožňuje rychlejší dosažení cílů projektu. Usnadňuje také rozhovory o obtížných rozhodnutích, protože tým má k dispozici informace z první ruky. 🤝
Existují výzvy, které přesahují schopnosti projektového manažera. Spolehněte se na odborné znalosti a vedení svého týmu, abyste delegovali správnou práci. Oni vám sdělí, kolik úsilí je třeba vynaložit, a minimalizují rozsah projektu!
Tip č. 7: Zaveďte polostriký cyklus zpětné vazby
Včasná zpětná vazba zajistí, že týmy budou schopny předvídat případné problémy, než se z nich stanou závažné potíže v nejkritičtějších fázích projektu – při revizích.
Pokud si během projektu nestanovíme kontrolní body, zvyšuje se pravděpodobnost rozsahového posunu.
Realizovatelný cyklus zpětné vazby by měl být dialogem mezi projektovým manažerem, členy týmu provádějícími práci a zainteresovanými stranami.
Výsledek? Strukturovaný rámec pro hodnocení pokroku, diskusi o změnách a určení, zda jsou nutné nové cíle.
5 příkladů rozšiřování rozsahu
Těchto 5 scénářů je příkladem rozšiřování rozsahu v projektovém řízení:
- Změna požadavků: Když se původní požadavky projektu změní v jeho průběhu, což vede k dodatečné práci a nákladům pro všechny zúčastněné strany. Příkladem může být situace, kdy je softwarový vývojář pověřen vytvořením mobilní aplikace, která vyžaduje integraci API, ale po zahájení projektu klient požádá o přidání dalších funkcí, jako je například začlenění rozpoznávání obličeje do API.
- Změna kontaktních osob: Když se v průběhu projektu změní určená kontaktní osoba a má jiné požadavky než ty, které byly původně stanoveny. Příkladem může být situace, kdy je najat tým inženýrů, aby postavil most, ale v polovině stavby se změní vedoucí, který je zodpovědný za dohled nad projektem, a požaduje přidání určitých prvků, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu.
- Změna zdrojů: Když se změní zdroje přidělené projektu, což vede k dodatečným nákladům nebo časovým omezením. Příkladem může být situace, kdy je společnost zabývající se webdesignem požádána o vytvoření webových stránek od nuly, ale poté, co již začala na projektu pracovat, klient požádá o zakoupení dalšího softwaru, který nebyl zahrnut v původním rozpočtu.
- Změna harmonogramu: Když dojde ke změně harmonogramu projektu v jeho polovině, což má za následek další práci nebo náklady pro všechny zúčastněné. Příkladem může být situace, kdy je tým vývojářů softwaru požádán o vytvoření aplikace, která musí být dokončena do určitého termínu, ale později jsou přidány další funkce, které vyžadují další čas a zdroje.
- Změna specifikací: Když jsou technické specifikace projektu změněny po jeho zahájení, což vede k dodatečné práci nebo nákladům pro všechny zúčastněné strany. Příkladem může být situace, kdy je stavební tým požádán o výstavbu kancelářské budovy, která splňuje určité požadavky na velikost a design, ale klient poté požaduje další prvky, jako je krytý bazén a divadlo, které původně nebyly zahrnuty v rozsahu projektu.
Základní nástroje pro řízení rozšiřování rozsahu projektu
Nyní, když máte k dispozici tipy, jak využít rozsahový posun, co dál?
Označte začátek a konec svého dne v ClickUp – komplexní platformě pro produktivitu, kde se týmy spojují a zvyšují provozní efektivitu. 💪
