10 bezplatných šablon pro plánování nástupnictví v aplikacích Excel, Word a ClickUp

Ať už v podnikání nebo v životě, musíte se naučit, jak se vypořádat s bouřlivými změnami. ?️
Nejlepší je přijmout tuto skutečnost, být proaktivní a důkladně se připravit. Pokud jde o změny v pracovních silách, šablony pro plánování nástupnictví jsou vaší spásou.
Představíme vám 10 našich oblíbených šablon a ukážeme vám, jak každá z nich může pomoci zajistit kontinuitu a hladký přechod vedení. Jsou zdarma, tak proč je nevyzkoušet?
Co je šablona pro plánování nástupnictví?
Plánování nástupnictví je strategie, kterou podniky používají k přípravě na změny ve vedení v důsledku rezignací, odchodů do důchodu nebo povýšení. Jedná se o dlouhodobý plán, který musí dodržovat zásady řízení kanceláře a vyžaduje hodně předvídavosti.
Je také nutné jej každoročně nebo po každém přechodu přehodnotit a aktualizovat. Mezi jeho klíčové kroky patří:
- Definování kritických rolí a klíčových pozic
- Identifikace a hodnocení potenciálních nástupců
- Vytvoření plánů rozvoje pro každého potenciálního nástupce
Plánování nástupnictví je rámec, který pomáhá podnikům efektivně naplánovat kroky vedoucí k plynulému přechodu vedení. Tyto nouzové plány slouží k zefektivnění klíčových rolí a personálních změn a zároveň snižují chaos, který často doprovází podrobný plán nástupnictví.
Co dělá šablonu pro plánování nástupnictví dobrou?
Aby byla šablona pro plánování nástupnictví účinná, musí:
- Buďte komplexní: Pokryjte všechny klíčové aspekty procesu plánování nástupnictví.
- Možnost přizpůsobení: Škálovatelné a přizpůsobivé pro různé typy organizací a vedoucích pozic.
- Buďte uživatelsky přívětiví: Zjednodušte proces a zajistěte, aby byl snadno použitelný pro všechny, aby byla zachována kontinuita podnikání.
- Usnadněte spolupráci: Dejte všem možnost vyjádřit svůj názor a zapojit se do procesu plánování nástupnictví.
- Poskytujte analytické údaje: Zajistěte sledování pokroku v reálném čase a nastíňte všechny obchodní výzvy.
10 šablon pro plánování nástupnictví, které můžete použít
Plánování nástupnictví není žádná procházka růžovým sadem, ale se správnými nástroji může proběhnout hladce. Využijte jednu z těchto 10 šablon pro proces plánování nástupnictví v ClickUp, abyste vytvořili silnou základnu potenciálních kandidátů a vedoucích pracovníků a zajistili stabilitu v náročných dobách.
1. Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
Nevíme, co nám přinese budoucnost, ale víme, že můžete využít šablonu pro plánování nástupnictví ClickUp. Tato šablona pro plánování nástupnictví vám pomůže řídit přechody talentů do vedoucích pozic nebo identifikovat klíčové pozice v novém plánu nástupnictví.
Jedná se o multifunkční organizační nástroj, díky kterému je plánování hračkou. ?
Pokud s šablonou ClickUp pracujete poprvé, podívejte se do průvodce pro začátečníky. Šablona je sice pokročilá, ale její používání a nastavení je intuitivní. Jedná se o složku obsahující dva seznamy – Členové týmu a Aktivity profesního rozvoje.
Seznam členů týmu obsahuje informace o každém zaměstnanci, jako je jeho aktuální pozice, oddělení, potenciální kandidáti a připravenost na nástupnictví. Tato pole můžete přizpůsobit tak, aby lépe odrážela vaše potřeby.
Pokud dáváte přednost tabulkám ve stylu Kanban před seznamy, ClickUp je pro vás to pravé. V zobrazení tabulek jsou zaměstnanci znázorněni jako karty a seskupeni podle potenciálních nebo kritických pozic, což usnadňuje vizualizaci.
Každá karta obsahuje základní informace o potenciálních aspektech náboru vedoucích pracovníků, včetně zábavných emoji hodnotících stupnic pro komunikaci, vedoucí schopnosti a výkonnost. Vzhled karet, stejně jako jejich seskupení a způsob třídění, můžete libovolně měnit.
Druhý seznam, Aktivity profesního rozvoje, vám umožňuje sledovat a spravovat všechny nezbytné úkoly a podúkoly, aby byl zajištěn hladký průběh plánování nástupnictví.
2. Šablona pro plánování nástupnictví ve společnosti ClickUp
V podnikové sféře funguje pevný rámec plánování nástupnictví jako ochrana před nestabilitou a narušením. Vzhledem k velikosti těchto organizací je také snadné se ztratit ve všech datech a nechat si ujít ideální vedoucí pozice a vedoucí pracovníky.
S touto šablonou ClickUp pro plánování nástupnictví ve firmě můžete zůstat na špici. Organizuje a zjednodušuje proces plánování účtů , bez ohledu na velikost vaší společnosti.
Šablona plánu nástupnictví je složka obsahující tři seznamy:
- Školicí aktivity: Zahrnuje školení, která potenciální nástupci absolvovali nebo plánují absolvovat v budoucnu.
- Potenciální kandidáti: Obsahuje informace o všech potenciálních nástupcích a jejich připravenosti na vyšší pozice.
- Nástupnictví ve společnosti: Vymezuje klíčové role ve společnosti, popisuje jejich odpovědnosti a navrhuje plán převodu pro kandidáty na nástupnictví.
Každý seznam je pro vaše pohodlí k dispozici ve formě seznamu a tabulky. Vytvářejte úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy, abyste mohli své plány realizovat.
Šablonu přizpůsobte potřebám své společnosti změnou způsobu třídění a vytvořením vlastních kategorií a polí. Zaveďte nové zobrazení, jako je Ganttův diagram a pracovní vytížení, pro efektivní správu času a týmu.
3. Šablona plánu personálního obsazení ClickUp
Plánování nástupnictví možná není každodenní úkol, ale personální činnosti probíhají neustále. Naštěstí vám šablona plánu personálního obsazení ClickUp umožňuje mít přehled o vašich zaměstnancích, ať už se jedná o současné provozní pracovníky nebo budoucí vedoucí pracovníky.
Tato šablona plánu nástupnictví je vhodná pro začátečníky a nevyžaduje žádné pokyny. Pokud však potřebujete pomoc, najdete ji v osvědčeném dokumentu Začněte zde.
Šablona pro personální obsazení je tabule skládající se ze dvou částí – procesního diagramu plánu personálního obsazení a organizačního schématu, které slouží k identifikaci klíčových rolí a hierarchie vrcholového managementu ve vaší organizaci.
Nástin procesu obsazování pozic vám umožňuje definovat přesné kroky vašeho plánu nástupnictví. Ve výchozím nastavení tyto kroky zahrnují:
- Posouzení současné kapacity
- Identifikace obchodních potřeb
- Vypracování strategií řízení lidských zdrojů
Pod každým krokem najdete poznámkové lístky, které vám umožní vytvářet dílčí úkoly a upozornění.
Organizační schéma představuje hierarchii osob ve vaší organizaci. Schéma je pro lepší vizualizaci barevně odlišeno a obsahuje čtyři úrovně seniority.
Stejně jako u jiných tabulek ClickUp Whiteboards můžete přizpůsobit všechny prvky. Vložte obrázky, přidejte spojovací prvky pro znázornění vztahů a seskupte zaměstnance do mezifunkčních týmů a oddělení.
Tabule vám také dávají svobodu čmárat a přidávat další prvky, jako jsou myšlenkové mapy a webové stránky, aby plány nástupnictví měly vše, co potřebují – aby byly úspěšné!
📮 ClickUp Insight: Když se nepodaří dosáhnout cíle, pouze 34 % respondentů našeho průzkumu reviduje svou strategii a 33 % to prostě vzdá. 🫢
Ale neúspěch není konec, je to zpětná vazba.
S pomocí ClickUp Mind Maps a Whiteboards můžete snadno odhalit, co se pokazilo, prozkoumat nové nápady a naplánovat chytřejší postup do budoucna. Berte to jako svůj vestavěný plán pro návrat do hry.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, protože stanovení realistických cílů znamená více úspěchů a méně selhání.
4. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
Bez rozvoje zaměstnanců by plánování nástupnictví bylo v nejlepším případě komplikované a v nejhorším případě chaotické. ?
Proto potřebujete solidní plán školení pro vaše budoucí vedoucí pracovníky. A neexistuje lepší a rychlejší způsob, jak jej vytvořit, než pomocí šablony plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp. Jedná se o jednoduchý nástroj, který může používat kdokoli bez ohledu na úroveň svých dovedností.
Je ve formě seznamu, ale nabízí několik pohledů, včetně:
- Průvodce pro začátečníky: Pokyny k použití šablony plánu nástupnictví
- Souhrn zaměstnanců: Hlavní seznam všech zaměstnanců a jejich rozvojových plánů
- Plán oddělení: Stejný jako předchozí seznam, ale uspořádaný podle oddělení.
- Stav vývoje: Plány zaměstnanců ve formě agilní tabule
- Seznam zaměstnanců: Tabulka obsahující základní informace o každém zaměstnanci.
Šablona standardně obsahuje vlastní pole, jako je stav, časový plán, typy metod vývoje, výsledky hodnocení a mnoho dalších.
Zobrazení tabule pomáhá s vizualizací, zobrazuje pouze klíčové informace o pracovníkovi, aby se zabránilo vizuálnímu nepořádku. Můžete změnit režimy třídění a seskupování, upravit kategorie a přidat nová pole.
5. Šablona pro analýzu nedostatků v dovednostech ClickUp
Jakmile vyberete náhradníky pro klíčové vedoucí pozice, budete jim chtít pomoci vyniknout. Pokud si nejste jisti, jak na to, použijte šablonu ClickUp Skills Gap Analysis Template!
Tento nástroj je vaším jediným zdrojem pro plánování rozvoje dovedností. Zatímco vy hodnotíte, analyzujete a zdokonalujete dovednosti svých budoucích vedoucích pracovníků, šablona funguje jako most, který vše spojuje dohromady. ?
Obsahuje několik zobrazení seznamu a zobrazení tabule, které zobrazují podrobnosti o zaměstnancích a informace o jejich dovednostech, seskupené podle různých faktorů – oddělení, typ dovednosti a priorita. Kromě základních informací o zaměstnancích, jako je pozice, obsahují tyto seznamy speciální pole pro hodnocení důležitosti dovedností, hodnocení dovedností a poznámky s doporučeními k akci.
Jakmile vyhodnotíte zaměstnance, zadejte skóre do seznamu a pomocí vzorců vypočítejte celkové nebo průměrné skóre. Šablona obsahuje přednastavený vzorec pro skóre rozdílu, které představuje rozdíl mezi cílovým a celkovým skóre. Můžete také použít vlastní vzorce.
6. Šablona pro mapování dovedností ClickUp
Ačkoli je hodnocení dovedností nezbytnou součástí plánování nástupnictví, samo o sobě je velmi náročným úkolem. Abyste mohli rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců a umožnit jim i společnosti růst, musíte vědět, na jaké úrovni se nacházejí.
Šablona ClickUp pro mapování dovedností vám to umožní bez námahy. Jedná se o platformu pro sebehodnocení, dokumentaci a vizualizaci skóre s několika zobrazeními, včetně hodnotícího formuláře a seznamů, které zobrazují výsledky podle různých kritérií třídění.
Prvním krokem je předání formuláře vašim zaměstnancům. Po jeho vyplnění se podívejte na výsledky v jednom ze zobrazení seznamu. Můžete také vytvořit další formuláře a shromažďovat různé typy informací, například 360stupňovou zpětnou vazbu.
Nezapomeňte, že pro sdílení formulářů je nutné předplatit si tarif Unlimited nebo vyšší.
V zobrazení seznamu jsou skóre znázorněna zábavnými emodži, které dodávají často obávanému procesu hodnocení dovedností hravý nádech. Emodži, kategorie a pole můžete přizpůsobit, aby byl formulář srozumitelnější a méně zastrašující.
7. Šablona plánu zavádění školení ClickUp
Jakmile začne školení nástupnictví, budete potřebovat spolehlivý systém pro správu programů a sledování pokroku. S šablonou plánu zavádění školení ClickUp budete mít přehled o všech informacích a budete moci plánovat další kroky s jasností a jistotou. ?
Ačkoli je tato šablona nabitá funkcemi, je snadno použitelná. Jedná se o seznam s mnoha pohledy pokrývajícími různé aspekty řízení školení.
Hlavní zobrazení nabízí kompletní seznam školicích programů seskupených podle typu. Sloupce zahrnují školitele, přidělené osoby, data zahájení a ukončení, zdroje a podmínky, ale v případě potřeby je můžete přizpůsobit.
Zobrazení Plán zobrazuje časovou osu událostí, která vám pomůže spravovat čas a koordinovat školicí programy, aby byla zajištěna efektivní implementace. Zobrazení Tabulka modalit zobrazuje kurzy jako karty, což umožňuje vizuálně poutavý a intuitivní způsob organizace úkolů.
8. Šablona matice technických dovedností ClickUp
Zatímco předchozí šablona umožňuje efektivní plánování školení, tato šablona vám umožňuje sledovat výsledky hodnocení. Můžete kontrolovat skóre, přidávat hodnocení, počítat průměry a porovnávat výsledky, abyste vybrali nejlepšího nástupce pro jakoukoli pozici.
Šablona ClickUp Technical Skills Matrix je užitečným nástrojem pro pochopení potenciálu každého zaměstnance. Díky barevně odlišeným kategoriím je snadné identifikovat silné stránky, oblasti, které je třeba zlepšit, a mezery ve znalostech ve vašem týmu. Ačkoli je tato šablona určena pro technické dovednosti, lze ji upravit pro jiné účely, například pro hodnocení měkkých dovedností a 360stupňovou zpětnou vazbu.
Šablona obsahuje několik pohledů, včetně:
- Technické dovednosti: Seznam všech zaměstnanců a jejich hodnocení v různých tvrdých dovednostech, jako je vývoj softwaru a odstraňování chyb.
- Klíčové kompetence: Seznam všech zaměstnanců a jejich hodnocení v oblasti klíčových kompetencí, jako jsou projektové řízení a analytické dovednosti.
- Analýza mezer : Tabulka, která vyzdvihuje zaměstnance s mezerami v dovednostech, které by měly být řešeny v jejich klíčových pozicích.
Chcete-li rychle identifikovat nejlepší zaměstnance, vypočítejte průměrné nebo celkové skóre pomocí vzorců. Určete celkové potřeby rozvoje výběrem kategorie z rozevíracího menu. Do pole Odkazy můžete přidat podpůrné dokumenty, abyste mohli sledovat vše ve svých budoucích nebo minulých plánech nástupnictví.
9. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Někdy je výhodnější hledat nové zaměstnance, než se spoléhat na interní zdroje a snažit se zaplnit volná místa lidmi, kteří se na danou pozici nehodí. V takových případech byste měli prověřit řadu uchazečů, abyste našli toho pravého. S šablonou ClickUp Hiring Selection Matrix Template se tento proces stává snazším.
Jedná se o dokument s více pohledy, který vám pomůže sledovat kandidáty a jejich pokrok. V seznamu databáze kandidátů najdete všechny potřebné informace, včetně životopisů, kontaktních údajů a hodnocení hodnotitelů.
Zobrazení tabule Call Log zobrazuje kandidáty jako karty, seskupené podle fáze náboru, ve které se nacházejí. Karty představují zjednodušené profily kandidátů, ale kliknutím na ně můžete zobrazit více informací. Pro správu schůzek použijte zobrazení kalendáře Interview Schedules v ClickUp.
10. Šablona akčního plánu pro zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona akčního plánu pro zapojení zaměstnanců ClickUp je jednoduchý dokument, který vám pomůže zvýšit retenci, spokojenost a produktivitu zaměstnanců. ?
Začíná to prostorem pro název vaší společnosti, logo, název oddělení a datum. V další části, Klíčové oblasti zaměření, můžete uvést:
- Obchodní strategie: Vaše hodnoty a problém, který se vaše firma nebo oddělení snaží vyřešit
- Strategie lidských zdrojů: Vaše cíle v oblasti zapojení talentů ve vaší společnosti a jak je plánujete dosáhnout.
- Strategické priority: Shrnutí základních bodů z předchozích dvou částí, uspořádané do tabulky.
Následující část se zaměřuje na měření úspěchu. Do tabulky můžete zadat své očekávání pro každý cíl a poté je porovnat se skutečnými výsledky, abyste mohli vyhodnotit pokrok. Nakonec vytvořte komunikační plán, ve kterém uvedete preferované kanály, cílové publikum a frekvenci aktualizací pro každý cíl.
Ve srovnání s ostatními příklady plánů nástupnictví v tomto seznamu vám tato šablona akčního plánu umožňuje oživit dokument vložením zajímavých grafik nebo obrázků, experimentováním s fonty a přizpůsobením barevného schématu tak, aby odpovídalo vaší značce.
10. Šablona plánu nástupnictví v Excelu pro hodnocení talentů od Template.net
Šablona Excel Succession Plan Template for Talent Review od Template.net představuje přehledný a intuitivní způsob, jak spravovat proces plánování nástupnictví ve vaší společnosti. Tato dynamická šablona tabulky vám poskytne komplexní přehled o všech talentech ve vaší společnosti. Obsahuje konkrétní sekce pro zaznamenávání informací, jako jsou potenciální nástupci, jejich vnímaná připravenost, mezery v dovednostech a plány zlepšení. Její uživatelsky přívětivý formát podporuje efektivní hodnocení talentů, díky čemuž je identifikace budoucích vedoucích pracovníků snazší.
Tato šablona vám také umožní předvídat a strategicky plánovat rozvoj nástupnictví – vše v jednom uceleném a přístupném dokumentu. Začněte plánovat nástupnictví pomocí této efektivní a snadno použitelné šablony Excel od Template.net.
11. Šablona plánu nástupnictví zaměstnanců pro Microsoft Word od Template.net
Šablona plánu nástupnictví zaměstnanců pro Microsoft Word od Template.net nabízí jednoduchý a upravitelný formát, díky kterému bude proces plánování nástupnictví jednodušší než kdykoli předtím. Sladění strategií v oblasti lidských zdrojů a výběr potenciálních nástupců nikdy nebylo snazší.
Tato šablona poskytuje prostor pro úplné podrobnosti o potenciálních nástupcích, jejich připravenosti na nové role a školení potřebném k jejich přípravě na postup. Je ideální pro malé podniky nebo organizace, které hledají jednoduché a snadno použitelné řešení pro plánování nástupnictví. S touto šablonou můžete upřednostnit plánování a zajistit hladký přechod ve vedoucích rolích. Stáhněte si tuto šablonu a začněte s plánováním nástupnictví hned teď.
Šablony pro plánování nástupnictví v podnikání – přehled
Podívejte se na stručný přehled všech šablon a jejich výhod:
|Šablona
|Výhody
|Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
|Pomůže vám připravit se na přechody talentů ve vaší společnosti a hladce je provést.
|Šablona pro plánování nástupnictví ve společnosti ClickUp
|Zjednodušuje plánování nástupnictví pro velké organizace, které pracují s velkým množstvím dat.
|Šablona plánu personálního obsazení ClickUp
|Umožní vám vidět další nejlepší kroky, pokud jde o lidské zdroje a personální obsazení.
|Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
|Usnadňuje vytváření a správu plánů rozvoje zaměstnanců.
|Šablona pro analýzu nedostatků v dovednostech ClickUp
|Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit výkon každého zaměstnance.
|Šablona pro mapování dovedností ClickUp
|Usnadňuje hodnocení, vizualizaci a pochopení profilu dovedností každého zaměstnance.
|Šablona plánu zavádění školení ClickUp
|Zefektivňuje plánování a realizaci školicích programů pro zaměstnance.
|Šablona matice technických dovedností ClickUp
|Pomáhá sledovat technické dovednosti a klíčové kompetence zaměstnanců.
|Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
|Vytvořte pevný rámec pro řízení a výběr kandidátů v náborovém procesu.
|Šablona akčního plánu pro zapojení zaměstnanců ClickUp
|Podporuje vývoj akčních plánů pro zvýšení spokojenosti a produktivity zaměstnanců.
Využijte tyto šablony pro plánování nástupnictví a udržte si náskok před konkurencí.
Jak řekl velký Miguel de Cervantes: „Připravenost je polovina vítězství.“ Tato nadčasová moudrost platí i v oblasti plánování nástupnictví.
Se správným přístupem a nástroji můžete usnadnit úspěšný přechod vedení ve vaší společnosti. Použijte tyto šablony pro plánování nástupnictví a umožněte vaší organizaci dosáhnout úspěchu bez ohledu na okolnosti. ?
Plánování nástupnictví v podnikání nemusí být výzvou. Pořiďte si ClickUp ještě dnes a zjistěte, proč tolik firem spoléhá na tuto platformu pro dokumentaci a plánování.