10 bezplatných šablon pro srovnání softwaru a produktů v Excelu, Wordu a ClickUp

Věřte mi, chápu to! Ve skutečnosti jsou tak těžká, že existuje jev zvaný únava z rozhodování. Po celodenním rozhodování každý den se náš mozek unaví. A jak se unaví, je těžší pokračovat v dobrém rozhodování. Ach, už jen při pomyšlení na to jsem unavený. ?
Díky srozumitelným vizuálním prvkům, jako je seznam výhod a nevýhod nebo přehledná srovnávací tabulka, je rozhodování snazší. A tyto vizuální prvky udržují náš mozek v pozoru: když jasně vidíte, co je správné, nemůžete omylem vybrat špatnou věc.
Použití šablony srovnávací tabulky nám pomáhá činit lepší rozhodnutí nebo ukázat potenciálním zákazníkům, proč je náš produkt tou nejlepší volbou. Podívejme se na 10 nejlepších šablon srovnávacích tabulek pro ClickUp, Word, Excel, Google Docs a Powerpoint.
Co je šablona pro srovnání produktů?
Šablona pro srovnání produktů je tabulka nebo graf, který vedle sebe zobrazuje vaše možnosti a jejich vlastnosti. Cílem tohoto typu šablony je pomoci vám vizualizovat nejlepší možnost z celé řady možností.
Je to jako byste měli hromadu palačinek, ale pouze jedna z nich byla s borůvkami: srovnávací tabulka vám pomůže jasně identifikovat palačinku s borůvkami mezi všemi ostatními obyčejnými palačinkami, abyste mohli sníst (nebo koupit) tu nejlepší. ?
Šablona pro srovnání produktů má mnoho využití. Pokud pracujete v týmu zabývajícím se produkty, prodejem nebo marketingem, můžete ji použít k tomu, abyste ukázali, proč je váš produkt lepší než produkty konkurence. (Koneckonců, vy vyrábíte borůvkové palačinky, zatímco ostatní vyrábějí obyčejné palačinky!)
Pokud pracujete v provozním týmu, můžete srovnávací tabulku použít k výběru mezi různými softwarovými produkty a vybrat ten nejlepší pro potřeby vašeho týmu. A pokud jste jen obyčejný člověk, který žije svůj běžný život, můžete srovnávací tabulky použít k rozhodování o všech možných životních záležitostech.
Pomocí srovnávacích tabulek se rozhodněte, které auto koupit, který byt pronajmout nebo co si objednat k jídlu.
Jaké funkce hledat v šablonách srovnávacích tabulek produktů?
Nejlepší šablona srovnávací tabulky produktů pro vás bude záviset na tom, k čemu ji budete používat.
Pokud ji plánujete používat především pro interní účely, pak vzhled nemusí být důležitý a můžete zvolit jednoduchý formát tabulky. Pokud ji potřebujete prezentovat potenciálním zákazníkům na obchodních schůzkách, pak budete chtít něco, co vypadá stejně elegantně, jako funguje.
Než si vyberete z nabídky dostupných srovnávacích tabulek, mějte na paměti níže uvedené vlastnosti. (Pomohou vám porovnat jednotlivé srovnávací tabulky.)
- Formát: Šablony najdete pro téměř všechny platformy, od Google Sheets přes Excel až po Powerpoint. Vyberte si šablonu, která odpovídá tomu, jak budete tabulku používat. Pokud ji budete používat interně, postačí dokument Word nebo tabulka Excel. Pokud ji chcete prezentovat zákazníkům, budete potřebovat vizuálně přitažlivější platformu.
- Ikony: Možná budete chtít tabulku vyplnit zaškrtávacími políčky, nebo dáte přednost systému hodnocení hvězdičkami, případně budete chtít přidat písemné údaje, abyste poskytli více informací. Vyberte si šablonu, kterou můžete vyplnit ikonami nebo popisy.
- Přizpůsobení: Pokud chcete prezentovat srovnávací tabulku svých produktů, musíte ji umět přizpůsobit barvami a písmem vaší značky, aby se váš produkt vizuálně odlišil od ostatních.
💡 Tip pro profesionály: Požádejte AI, aby vám pomohla s některými rozhodnutími. Zde je návod!👇🏼
10 bezplatných šablon pro srovnání produktů, které můžete použít
Nyní, když víte, co od srovnávací tabulky očekáváte, je čas zvážit možnosti a vybrat šablonu, která vám vyhovuje. (Kéž by existovala tabulka, která by toto rozhodnutí usnadnila. )
Podívejte se na těchto 10 levných a bezplatných šablon srovnávacích tabulek a odvažte se srovnávat!
1. Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
Šablona dokumentu ClickUp Product Brief je navržena pro všechny fáze procesu vývoje produktu, od počátečního nápadu až po uvedení na trh. V ideálním případě byste měli začít používat tuto šablonu v okamžiku, kdy vás napadne geniální nápad.
Ale i když je váš produkt již hotový, tato šablona vám pomůže zorganizovat strategii produktu před jeho uvedením na trh. Jedná se o dokument s prázdnými poli, který vás a členy vašeho týmu provede procesem definování klíčových odlišujících prvků a funkcí vašeho produktu.
Můžete do ní vložit soubory z nástrojů pro návrh produktů, přidat vektorovou grafiku, nahrát datové soubory a propojit ji s marketingovými materiály, jako jsou videonávody, obrázky ze sociálních médií a srovnávací tabulka konkurence.
Tato šablona bude vaší produktovou biblí. Udrží váš tým na stejné vlně během celého procesu vývoje produktu – od nápadu přes vývoj funkčních specifikací až po uvedení produktu na trh. A taková úroveň organizace bude božská.
2. Šablona infografické tabule ClickUp
Šablony srovnávacích infografik usnadňují vizualizaci dat a vypadají mnohem lépe. (Představte si kreslenou postavičku s vykulenýma očima, která křičí „AWOOGA!“, a to je přesně ta úroveň krásy, o které mluvím. )
S šablonou ClickUp Infographic Whiteboard Template mohou i malé týmy vytvářet vysoce kvalitní infografické návrhy – bez nutnosti zaměstnávat grafického designéra na plný úvazek. S touto šablonou pro srovnávací infografiku můžete vytvářet grafy, vývojové diagramy a Vennovy diagramy, nahrávat vlastní obrázky ve vysokém rozlišení, přidávat barevné schéma vaší značky a začleňovat vlastní grafické prvky.
Získáte nejen nástroje potřebné k vytvoření infografiky, ale také nástroje potřebné k řízení vašeho týmu. Můžete přiřadit úkoly související s infografikou různým členům týmu (jedna osoba napíše text a druhá zorganizuje vizuální prvky) a po dokončení označit zúčastněné strany k schválení.
Tato šablona pro marketing produktů poskytne vašemu týmu jasný přehled o tom, co je třeba udělat, a jakmile bude hotová, poskytne vašim zákazníkům jasný přehled o tom, proč by si měli koupit váš nový produkt. Představte si, jak snadné to bude!
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUpem můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
3. Šablona srovnávací matice ClickUp
Šablona srovnávací matice ClickUp usnadňuje rozhodování. Jedná se o diagram pro srovnání dat typu plug-and-play. Jakmile do něj zadáte svá data, budete ho chtít používat znovu a znovu.
Můžete přidat produkty, které chcete porovnat, a prohlédnout si jejich vlastnosti jednotlivě. Nebo můžete pomocí tabulkového zobrazení rychle přeměnit srovnávací matici na šablonu tabulky pro porovnání produktů, ve které budou jejich vlastnosti zobrazeny vedle sebe.
Přidejte informace o klíčových funkcích, ceně, umístění, zákaznickém servisu a dalších údajích, které chcete zahrnout. Jakmile zjistíte, jak snadné je použití této šablony, budete ji chtít využít nejen jako nástroj pro vytváření srovnávacích tabulek, abyste mohli prezentovat svůj produkt ve srovnání s podobnými produkty, ale také ji začleníte do všech svých interních rozhodovacích procesů.
Tuto srovnávací matici můžete použít k výběru nejvhodnějších procesů v rámci mapování procesů. Nebo ji můžete použít k výběru nejvhodnějších softwarových řešení pro váš tým.
Bez ohledu na to, jaké rozhodnutí činíte, tato šablona vám ulehčí práci.
4. Šablona pro srovnání softwaru ClickUp
Pokud vaše společnost potřebuje investovat do nového softwarového programu, šablona ClickUp Software Comparison Template vám pomůže zorientovat se ve funkcích, abyste neměli pocit, že plavete proti proudu.
Software je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které vaše společnost používá, a správný software zvýší efektivitu a výkonnost vašeho týmu. Výběr správného softwaru je však obtížný. S touto šablonou můžete definovat své cíle, zůstat objektivní a pevně stát na svém – i když čelíte velmi přesvědčivým prodejcům.
Šablona obsahuje kategorie, ve kterých můžete porovnat cenu, výkon a uživatelský komfort různých produktů. Ať už tedy porovnáváte nástroje AI pro produktové manažery, software pro automatizaci marketingu nebo nástroje pro správu produktů, můžete si prohlédnout vlastnosti jednotlivých produktů vedle sebe.
Pak můžete porovnat požadavky na instalaci a nastavení. Nebo můžete dokonce přidat obrázkovou tabuli, abyste ukázali rozhraní softwaru.
Pomocí šablon, jako je tato, můžete objevit nejlepší softwarové programy pro vaše podnikání.
5. Šablona pro srovnání cen produktů od Edit.org
Pokud máte na mysli své peníze a vaše peníze máte na mysli, tato šablona pro srovnání cen produktů vám ukáže funkce zahrnuté v různých cenových plánech produktů.
Jedná se o skvělou šablonu ke stažení pro produktové týmy, které vytvářejí freemium a předplacený software. (Každý softwarový tým potřebuje před uvedením produktu na trh solidní stránku s cenami!)
Ačkoli je jasně navržena pro tento účel, můžeme vymyslet i několik dalších kreativních způsobů jejího využití.
Pokud se snažíte vybrat mezi několika softwarovými programy pro interní použití a cena je při vašem rozhodování důležitým faktorem, zkuste tuto šablonu použít jako součást svého rozhodovacího procesu. Můžete si tak být jisti, že nezískáte jen nejlepší cenu, ale také nejlepší funkce za danou cenu.
6. Šablona srovnávací tabulky produktů pro Google Docs a Microsoft Word od Template.net
Pokud potřebujete pouze jednoduchou šablonu srovnávací tabulky, tato možnost by pro vás mohla být vhodná. Je základní, ale příjemná – podobně jako dýňové latté s kořením.
Seznamte své produkty v horní části, přidejte vlastnosti produktů po stranách a zaškrtněte, které možnosti mají tyto vlastnosti. Nastavení nezabere mnoho času a získáte jasnou vizualizaci.
Tato jednoduchá šablona je skvělá pro interní rozhodování o tom, do kterých produktů investovat, ale může fungovat i na produktové stránce – jakmile ji aktualizujete podle barevného schématu a fontů vaší značky – pro mladé společnosti, které potřebují vytvořit něco jednoduchého, aby mohly začít.
Kromě šablony pro Microsoft Word si ji můžete stáhnout také jako dokument Google Doc, Apple Page nebo soubor PDF.
7. Šablona pro srovnání produktů v Powerpointu od FPPT
Jelikož se jedná o šablonu pro Powerpoint, je vhodným doplňkem vašich obchodních schůzek a prezentací.
Stačí ji vložit do prezentace a můžete přesvědčit své partnery nebo potenciální zákazníky, že máte ten správný produkt, který vyřeší jejich problém.
Tuto šablonu můžete použít k porovnání vlastností různých produktů nebo ji přizpůsobit tak, aby porovnávala různé cenové plány pro stejný produkt.
Tato šablona srovnávací tabulky produktů je k dispozici se třemi nebo čtyřmi sloupci, takže si můžete vybrat, kolik možností chcete porovnat. Má také systém barevného kódování semaforu – červená, žlutá a zelená – který vám pomůže vizualizovat, jak dobré jsou vlastnosti každého produktu.
Jakmile tento snímek naformátujete, stačí jeden pohled a hned budete vědět, který produkt je ten pravý!
8. Šablona srovnávací tabulky funkcí Excel od Vertex42
Pokud jste dosud používali k porovnávání produktů základní tabulky Excel, bude tato šablona Excel velkým krokem vpřed.
Můžete ji použít pro různé druhy srovnání – od porovnání vašeho produktu s produkty konkurence až po přehled funkcí různých cenových plánů –, ale obzvláště se hodí pro provedení analýzy konkurence před zakoupením nového produktu.
Tato šablona Excelu je vysoce přizpůsobitelná, takže můžete funkce hodnotit jednoduchým zaškrtnutím nebo X (pro označení, zda produkt danou funkci nabízí, či nikoli), nebo můžete použít systém hodnocení pomocí ikon hvězdiček, diamantů, výsečových grafů nebo sloupcových grafů. Kromě toho můžete přidat text a čísla, abyste podrobněji popsali nabízené funkce.
Navíc můžete přidat tolik sloupců s produkty, kolik chcete, takže se jedná o skvělou šablonu pro porovnání více možností v přeplněném oboru.
9. Prázdná šablona srovnávací tabulky Google Docs od Template.net
Jako další jednoduchou a přehlednou možnost nabízí tento příklad základní formát tabulky, ve které jsou všechny informace ponechány prázdné. Vy sami se rozhodnete, jak ji vyplníte.
Můžete porovnat softwarové produkty, do kterých by vaše společnost mohla investovat, domy, které si prohlížíte při hledání nového bydlení, nebo lidi, se kterými uvažujete o randění (jako by váš život byl romantická komedie).
Protože je šablona otevřená, můžete políčka vyplnit podle libosti. Přidejte písemné informace, zaškrtávací políčka, hvězdičky nebo osobní systém emodži, který nedokáže rozluštit ani profesionální kryptograf.
10. Šablona pro srovnání vedle sebe v Powerpointu od SlideModel
Tato šablona je určena pro prodejní a marketingové týmy. Tato šablona Powerpointu, která je speciálně navržena pro porovnání produktů vaší společnosti s produkty konkurence, obsahuje čtyři snímky, které zvýrazňují vaše produkty více než produkty konkurence, takže vaši potenciální zákazníci mohou jasně vidět, kdo je číslo jedna.
Šablona je navržena jako snímek v aplikaci PowerPoint, takže ji můžete snadno začlenit do prodejních prezentací. Rozložení má krásný, profesionálně vypadající design, takže si všichni budou myslet, že jste si na jeho vytvoření najali designéra.
Můžete v ní nastínit klíčové vlastnosti vašeho produktu a porovnat je s produkty konkurence pomocí jednoduchých značek X nebo zaškrtnutí, nebo můžete použít bodový graf, který ukáže, jak si váš produkt stojí v porovnání s ostatními produkty na trhu.
Tato šablona je k dispozici také ve formátu Keynote nebo Google Slides.
Dělejte lepší rozhodnutí díky srovnávacím šablonám
Dobré srovnání může pomoci každému učinit lepší rozhodnutí.
Ať už potřebujete šablonu pro srovnání produktů, abyste usnadnili interní rozhodování, nebo abyste potenciálním zákazníkům ukázali, proč je váš produkt pro ně tou nejlepší volbou, výše uvedené šablony pro srovnání produktů vám pomohou vizualizovat všechny možnosti.
Chcete-li získat více inspirace při vytváření srovnávací tabulky, podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s konkurencí. Jakmile uvidíte, jak snadné je používat bezplatné šablony ClickUp a vizualizovat data v různých formátech, uvědomíte si, že opravdu není co srovnávat.