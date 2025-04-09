10 bezplatných šablon seznamů pro a proti v Excelu, Wordu a ClickUp

Práce je plná nejrůznějších rozhodnutí. Některá rozhodnutí jsou snadná, ale jiná? Ne tak docela.
Ať už pracujete v marketingu, personálním oddělení nebo financích, je těžké vybrat nejlepší postup pro vaše oddělení, tým nebo společnost. Zdá se, že potenciální nebezpečí číhá na každém rohu – jak tedy učinit správné rozhodnutí?
Místo házení mincí se rozhodujte na základě jednoduchého seznamu pro a proti. Seznam pro a proti zohledňuje důvody pro nebo proti určitému kroku. Cílem je podívat se na všechny faktory nezaujatým pohledem, abyste mohli učinit co nejlepší rozhodnutí.
Nemusíte vytvářet seznam pro a proti od nuly. Šablony tabulek pro a proti výrazně urychlují tento proces. Místo toho, abyste se zabývali formátováním, ušetřete čas a soustřeďte se na podstatné věci svých dalších kroků.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak získat více času díky šablonám pro klady a zápory – a navíc 10 profesionálních šablon pro prakticky jakoukoli situaci, které vám pomohou nastartovat další brainstorming.
Co je to šablona pro klady a zápory?
Šablona seznamu pro a proti je strukturovaný dokument, který vám pomůže zvážit výhody (pro) a nevýhody (proti) určité situace, rozhodnutí nebo volby. Považujte ji za nástroj pro rozhodování, který vám umožní učinit strategické a informované rozhodnutí.
Tyto nástroje pro rozhodování se obvykle skládají ze dvou sloupců nebo sekcí, jednoho pro klady a druhého pro zápory. Do každé sekce pak vyplníte relevantní informace, které vám pomohou se rozhodnout.
Místo toho, abyste se vrhli po hlavě do něčeho nového, pečlivě zvažte důsledky svého rozhodnutí, než něco uděláte. Nemůžete předvídat všechny eventuality, ale když se se svým týmem posadíte a promyslíte všechny klady a zápory dané situace, pomůže vám to rozhodnout se, co je nejlepší, a zvolit nejvhodnější postup.
Co dělá šablonu pro výhody a nevýhody dobrou?
Za chvilku se s vámi podělíme o několik špičkových šablon pro výhody a nevýhody. Zde jsou kritéria, podle kterých jsme je vybírali:
- Umožněte spolupráci v reálném čase: Je pravděpodobné, že nepracujete sami. Vyberte si šablonu, která umožňuje týmovou spolupráci. Zapojení dalších zúčastněných stran v této fázi vám ušetří starosti v budoucnu, proto si vyberte šablonu vhodnou pro spolupráci.
- Zahrňte vizuální prvky: Vizuální prvky vše vylepšují. Hledejte šablony s výraznými vizuálními prvky, retrospektivy sprintů, koncepční mapy a plány, které oživí vaše seznamy pro a proti.
- Vyvažte klady a zápory: Šablony pro klady a zápory by měly rovnoměrně zohledňovat všechny stránky argumentu. Vyberte si šablonu, která posuzuje všechny důležité faktory spravedlivým a vyváženým způsobem.
- Integrujte je do svého pracovního postupu: Hledejte šablony, které lze snadno převést na strategie, cíle, projekty nebo úkoly pouhým kliknutím.
10 šablon pro výhody a nevýhody, které můžete použít
Víte, jak rozpoznat kvalitní šablonu, ale proč trávit čas jejím hledáním? Podívejte se na těchto 10 vysoce kvalitních šablon pro výhody a nevýhody, které oživí vaši příští týmovou poradu.
1. Šablona seznamu pro a proti od ClickUp
Šablona seznamu pro a proti od ClickUp se nám velmi líbí, protože vypadá a funguje jako skutečná tabule s lepícími poznámkami. Pokud máte tým na dálku, je tato šablona ideální pro napodobení osobního brainstormingu ve virtuálním prostředí.
Tato šablona byla vytvořena pomocí vlastního softwaru ClickUp pro digitální tabule a je velmi vizuální. Používá kontrastní barvy, zelenou pro pozitivní výsledky a červenou pro seznam nevýhod, plus fialové pozadí, aby barvy lépe vynikly. Šablona je také 100% přizpůsobitelná, takže si můžete libovolně přetahovat poznámkové lístky podle libosti.
A protože byla tato šablona vytvořena pomocí Clickup Whiteboards, můžete finální seznam pro a proti převést na úkoly ClickUp, abyste své nápady mohli okamžitě realizovat. Skvělé, že?
2. Šablona seznamu pro a proti pro vysokou školu od ClickUp
Výběr vysoké školy není žádná maličkost. Šablona seznamu pro a proti vysoké škole od ClickUp vám pomůže:
- Uspořádejte si myšlenky
- Provádějte nestranná hodnocení
- Shromážděte informace o různých školách
Proces výzkumu může být hektický, proto je užitečné vybrat si šablonu, která zahrnuje i věci, na které byste možná nepomysleli. Tato šablona zohledňuje dokonce i finanční faktory, jako jsou školné, životní náklady a stipendia.
Upřímně řečeno, šablonu nemusíte používat pouze pro porovnání vysokých škol. Můžete ji použít pro jakékoli podrobné porovnání. Pokud například vaše společnost hodnotí mnoho dodavatelů, můžete kategorie této šablony přizpůsobit cenám a funkcím jednotlivých dodavatelů.
3. Šablona SOAR analýzy od ClickUp
Plánujete velký projekt? Než naplánujete první schůzku týmu, podívejte se na příležitosti a rizika. S šablonou SOAR Analysis Template od ClickUp se podíváte na všechny různé úhly pohledu na váš projekt, najdete příležitosti a minimalizujete rizika.
Tato šablona pro rozhodování je podobná analýze SWOT, ale zaměřuje se více na vnitřní fungování vaší společnosti. SOAR hodnotí:
- Silné stránky: Jedná se o vaše výhody.
- Příležitosti: Objevte nové příležitosti, ať už se jedná o nové trhy nebo segmenty zákazníků.
- Aspirace: Stanovte si cíle pro tento projekt
- Výsledky: Podrobně popište, co musíte udělat, aby se vaše aspirace staly skutečností.
SOAR je skvělá šablona pro hodnocení realistických výhod a nevýhod vašeho projektu, protože se zaměřuje na vaše požadované cíle a vytváří plán k jejich dosažení. Tuto šablonu můžete použít k výzkumu chování zákazníků, analýze silných a slabých stránek produktu nebo k posouzení užitečnosti vašich současných procesů.
📮ClickUp Insight: Přibližně 35 % respondentů našeho průzkumu hodnotí pondělí jako nejméně produktivní den v týdnu. Jedním z faktorů, které k tomu přispívají, mohou být nejasné priority na začátku pracovního týdne. Řešení pro správu úkolů ClickUp eliminuje tyto dohady tím, že vám a vašemu týmu umožňuje nastavit jasné úrovně priorit pro všechny přidělené úkoly. Navíc získáte ClickUp Brain, výkonného asistenta s umělou inteligencí, který odpoví na všechny vaše otázky. S ClickUp vždy přesně víte, co je třeba udělat a kdy.
Jako bonus tento zdroj usnadňuje sdílení nápadů s členy jiných oddělení, kteří se mohou připojit, takže získáte ucelenější obraz o tom, co se děje. Tento vizuální nástroj byl vytvořen pomocí digitální tabule, takže po dokončení můžete tuto šablonu pro klady a zápory převést na praktické úkoly v rámci ClickUp.
4. Šablona Pugh Matrix od ClickUp
Šablona Pugh Matrix od ClickUp má o něco více funkcí než typická šablona se dvěma sloupci pro seznam pro a proti, ale i tak je vhodná pro začátečníky, takže se jí nemusíte bát.
Matice Pugh má dva sloupce: jeden pro možnosti, které porovnáváte, a druhý pro kritéria. Proveďte hodnocení na základě nákladů, kvality, času nebo jiných faktorů, které jsou pro vás důležité. Použijte tuto šablonu k informovanému rozhodování o produktu nebo procesu ve vaší společnosti.
Tato matice se nám líbí, protože hodnotí více faktorů rovnocenným a spravedlivým způsobem. Každou možnost hodnotí podle stejných kritérií, což vám poskytne strukturovanější seznam výhod a nevýhod. Pokud potřebujete přehledné vizuální srovnání všech různých možností, je tento vizuální nástroj nezbytností.
5. Šablona úkolu SWOT analýzy od ClickUp
SWOT analýza se zabývá interními faktory, jako jsou vaše silné a slabé stránky, stejně jako externími faktory, jako jsou příležitosti a hrozby. Až bude čas vymyslet váš další velký projekt, použijte SWOT analýzu k vytvoření neprůstřelné strategie.
Šablona úkolu SWOT analýzy od ClickUp urychluje proces SWOT analýzy tím, že vám poskytuje hotový graf pro provedení analýzy. Tato šablona obsahuje vlastní pole pro míru dokončení, cíle, časové osy a další.
Nasaďte si detektivní klobouk a hledejte trendy jak ve vaší společnosti, tak na trhu jako celku. Možná budete muset trochu pátrat po datech, ale tato šablona SWOT analýzy vám ušetří čas, takže se můžete soustředit na výzkum, nikoli na formátování.
6. Šablona pro analýzu rizik a přínosů od ClickUp
V podnikání někdy musíte riskovat, abyste dosáhli úspěchu. To ale neznamená, že byste měli podstupovat bezhlavá rizika. Šablona analýzy rizik a přínosů od ClickUp vás provede analýzou rizik a přínosů, která vám řekne, zda jsou vaše velké, ambiciózní nápady realistické, nebo naprosto pošetilé.
Pokud jste například uprostřed plánování procesu, proveďte analýzu rizik a přínosů, abyste zjistili, zda jsou náklady na provedení tohoto nového procesu nižší než výnosy, které z něj budete mít. Pokud jsou náklady příliš vysoké – nebo pokud čelíte jiným rizikům, jako jsou problémy s dodržováním předpisů – je čas vrátit se k návrhu.
7. Šablona seznamu pro a proti v Excelu od Vertex42
Jste spíše datově orientovaný člověk? Tento seznam pro a proti od Vertex42 je kvantifikovatelný seznam pro a proti, který sčítá skóre pro každé kritérium.
Seznamte své klady a zápory jako obvykle, ale každému kritériu přiřaďte hodnotu důležitosti na stupnici od nuly do 10, kde nula znamená vůbec důležitý a 10 znamená extrémně důležitý.
Ne všechny výhody a nevýhody mají stejný dopad, a proto se nám líbí, že tato šablona zohledňuje významné rozdíly. Vyplňte šablonu a použijte konečné skóre v horní části tabulky k objektivnímu rozhodování v jakékoli obtížné situaci. Hledejte vyšší skóre, abyste mohli určit, zda byste měli tento projekt schválit, nebo ho přehodnotit.
8. Šablona tabulky pro a proti v Excelu od Spreadsheet.com
Šablona tabulky pro a proti v Excelu od Spreadsheet.com je dalším jednoduchým nástrojem, který přiřazuje skóre každému pro a proti. Od šablony Vertex42 se však liší svým systémem vážení.
Pokud je pro vás jedno kritérium důležitější než ostatní, můžete mu přiřadit větší „váhu“. Například pokud byste normálně ohodnotili faktor jako cena váhou 3, ale ohodnotíte jej váhou 2,25, skóre bude 6,75.
Jakmile dokončíte přiřazování hodnot jednotlivým proměnným, tabulka vypočítá skóre pro klady a zápory, které vám pomůže při konečném rozhodování. Pokud má sloupec kladů vyšší skóre než sloupec záporů, můžete si být jisti, že váš nápad (pravděpodobně) vyjde.
9. Šablona pro klady a zápory v aplikaci Microsoft Word od Smile Templates
Hledáte šablonu seznamu pro a proti, kterou lze použít v programu Word? Vyzkoušejte tuto bezplatnou šablonu pro a proti pro Microsoft Word.
Tato šablona se nám líbí, protože je to víc než jen jednoduchý seznam pro a proti. Je formátovaná jako obchodní plán s oddíly pro:
- Prohlášení o poslání společnosti
- Analýza trhu
- Marketingový plán
- Správa produktů
- Provoz
- Posouzení rizik
- Finanční plán
- Struktura akcionářů
Stačí odstranit text Lorem Ipsum a vložit informace o vaší společnosti.
P. S. Tato šablona je zdarma, ale vyžaduje uvedení zdroje, takže pokud ji použijete, nezapomeňte zmínit Smile Templates.
10. Šablona váženého seznamu pro a proti pro Microsoft Word od Sample.net
Tato šablona seznamu vážených kladů a záporů pro Microsoft Word je zjednodušenou verzí šablony vážených kladů a záporů. Obsahuje prostor pro uvedení vašeho problému nebo potřeby, abyste se při zvažování kladů a záporů svého velkého nápadu mohli soustředit na svůj cíl.
Jelikož se nejedná o soubor Excel, doporučujeme tento dokument Word použít jako tisknutelný pracovní list. Vytiskněte si ho a použijte při příštím osobním brainstormingu. Seznamte všechny klady, přiřaďte jim hodnotu (nebo váhu) a na konci vše sečtěte, abyste zjistili, zda byste se měli rozhodnout pokračovat.
Zrychlete své rozhodování pomocí šablon
Ať už vytváříte jednoduchou hodnotící stupnici nebo se chystáte učinit nejdůležitější rozhodnutí své kariéry, šablona pro výhody a nevýhody vám určitě pomůže urychlit proces. Někdy potřebujete učinit osobní rozhodnutí, ale častěji vám tyto výkonné nástroje pomohou učinit objektivní rozhodnutí, které podpoří růst podnikání, pomocí správných šablon pro brainstorming.
Líbí se vám, co zde vidíte? ClickUp má desítky šablon pro výhody a nevýhody, ale to je jen špička ledovce. Najdete zde nejen rozsáhlou knihovnu šablon pro každý obchodní proces, ale také více než 1 000 integrací s jinými nástroji, díky kterým můžete veškerou svou práci přenést na flexibilní platformu ClickUp.
Zjistěte, o čem je ten humbuk, a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!